Voz 2 00:04 descubrir del mensaje que las sobre me llevan siempre busqué recursos teórico e intelectuales que me hagan profundizar en cada una de ella el arte es un lenguaje ya me gusta emplearlo para este buenos ganamos por mí

Voz 3 00:23 los galeristas son un elemento fundamental en el mercado también la valoración de las sobre sin no hay los galeristas de hoy monta una galería de arte pensando en que van a ganar dinero inmediatamente y eso es muy complicado que los galeristas de principios de siglo eran galerista escasea identificaban plenamente con los artistas los defendía el galerista actual es un galerista mucho más dinámico Radio Valencia Cadena Ser

Voz 2 01:08 tú has muerto

Voz 4 01:12 los próximos viernes y sábado llega una nueva edición de abierto Valencia podemos decir que es la la la fiesta la el inicio de temporada en las galerías de arte valencianas y nosotros hemos querido hablar de galerías de arte que la verdad poco se hace en en la radio quizá por aquello de que gente pensaba ahora es que claro

Voz 5 01:32 las obras de arte no se pueden enseñar por la radio que ahora sí ojo porque por ejemplo está entrevista en la podéis seguir por streaming a través de nuestra web la aplicación Cadena Ser ICOM hablamos de un tema de Cultura pues hemos pedido también la ayuda de Ana qué tal Amadeo buenos días para que presente por ejemplo a nuestras invitadas porque son tres invitadas

Voz 0187 01:52 pues sí son tres mujeres muy representativas dentro del sector del arte y de la cultura en en Valencia y en la Comunitat Valenciana y sobre todo vinculadas a a las galerías de arte Rosa Santos bienvenida

Voz 6 02:04 pues Olga Adelantado bienvenida Reyes Magos

Voz 0187 02:07 tiene bienvenida hola buenos días atrás os consideráis galeristas de arte sí sí sí sin duda sin además en las venas no Empresarias no es una lista galeristas y además Benis también con osea apoyadas por unas galerías pues de referencia en la ciudad de Valencia como set Espai dar o Luis Adelantado y también Rosa Rosa Santos quiere decir que sois galeristas de de renombre

Voz 4 02:35 muchas gracias congresistas si con una trayectoria reconocida importante quizá antes de empezar a hablar de todo lo que conocerá nada de cómo lo van a celebrar yo hablaría un poquito de las galerías sí mismas no porque hay mucha gente muchísima gente que vida ha pisado una galería de arte esto desgraciadamente es es así no

Voz 7 02:55 que no saben cómo funcionamos tampoco pues vamos a espía

Voz 4 02:57 Carlo vamos a explicar lo que es una galería de arte

Voz 7 03:01 bueno hay muchos modelos si algo bueno tiene nuestra asociación precisamente es que los acogemos a todos centro de nuestra comunidad los últimos años han surgido como respuesta a la crisis diría yo una una nueva manera hay uno nuevas formas y hacer hacer galería no de hacer Galerie han surgido galerías especializadas algunas de ellas otra sean reinventado otros efectivamente desaparecieron con la crisis cada una con un perfil y con un interés muy concreto bueno así así estamos evolucionando

Voz 6 03:39 otros siguiendo el modelo tradicional que bueno pues un artista expone sus creaciones en el que y se enamora de una pieza la compra y así va funcionando el negocio no

Voz 7 03:51 no solamente eso no

Voz 6 03:54 en nuestros tres casos por ejemplo yo diría que no

Voz 7 03:56 esto es son lo que yo llamaría galerías de autor no son galerías donde el director el dueño de las galerías implica hasta lo más profundo con sus artistas es el que se mueve los lleva ferias trabaja las exposiciones una a una con con sus artistas

Voz 8 04:17 aquí ya está implicado al cien por cien

Voz 0187 04:19 podríamos salvando las distancias entrecomillado y ya malos como también los managers estos con la mente si no es malo llamar manager a una galería de hecho si les damos fuerza les damos apoyo moral emocional a mí me estáis por un artista intenta Isco es seguirlo durante toda su carrera

Voz 9 04:41 hemos de difusión a su trabajo al final los galeristas somos mediadores entre el artista y el público o el coleccionista

Voz 0187 04:48 el cliente final no el tema del coleccionismo en Valencia siempre decís no bueno Olga que antes has pasado en más ocasiones que escasea que es una de las grandes carencias que existe en esta ciudad no sé si tanto por el nivel adquisitivo porque en ocasiones se asocia usé mal asocia el arte a unos niveles adquisitivo es muy grandes lo simplemente porque falta cultura en este en este aspecto

Voz 9 05:12 pues sabes lo que pasa que muchas veces las noticias que salen en los medios no son las que más nos favorecen porque por ejemplo que noticia salen pues cuando una obra ha llegado a un precio disparado una subasta batido récord eso no es nuestro trabajo no es el día a día entonces eso es lo que la gente conoce y entonces el esfuerzo que nosotros hacemos con esta apertura

Voz 1471 05:32 es de dar a conocer el el trabajo que hacemos desde luego en cuanto a

Voz 9 05:38 precios depende de la trayectoria del artista eso es lo que nosotros defendemos explica

Voz 4 05:42 no obstante hay que tener un cierto poder adquisitivo para comprar una obra de arte porque hoy en día en esta crisis de la que todavía no hemos salido hay gente que no puede ni comer pues para comprar una obra de arte está no pero tienes razón hay obras de arte que no tienen un precio excesivo aseguró

Voz 9 05:57 me sorprendería si puedes a las me hace falta

Voz 6 06:00 te lo digo no sabía además sobre todo lo que luchamos es porque la gente entre pregunte sin ningún tipo de complejo problema sabes quién te preguntas

Voz 4 06:09 ya que perfil de ciudadano entra en una galería compra una obra de arte

Voz 9 06:17 entrada El curioso el que de alguna forma le atrae el mundo da igual que sea un experto o no pero entra bueno el que porque el el que ya conoce el registro de que puede entrar en una galería puede ver yo tengo público que que viene a ver exposiciones todas las exposiciones que hacemos hice que nunca va a comprar pero disfruta muchísimo viendo viendo las exposiciones en público que para el que yo trabajo también

Voz 6 06:40 no hay otros que ven ven un cuadro se enamoró una escultura no no no ocurre en mi caso en mi caso nunca basado en el de Rosa ya una

Voz 9 06:50 el flechazo por supuesto que ha pasado no ha pasado a todos y además es maravilloso cuando alguien entra sin conocer el artista Isère sorprende dice esto que es de quién es claro que si hace económico económico no sea no compras a la primera que vez una cosa te te enamoras de la artista lo continúas viendo además si yo no lo ni lo aconsejo tampoco yo creo que el que compra tiene que estar seguro de lo que compra Le digamos lo que digamos Le Le educamos el enseñamos a que a que a que aprenda a mirar pero tiene que ser él el que decide

Voz 4 07:20 hay gente que tiene mucha pasta no tienen idea Hay compra para luego colgar en casa hay presumir con las amistades ojalá

Voz 7 07:29 a ver si ese es sólo uno de los objetivos que tenemos precisamente en abierto Valencia es buscar ese ese empresario medio esa persona no que que tiene el dinero suficiente como para hacer una buena colección pero todavía no muy llegado a él estamos intentándolo no a través de de ética estamos intentando llegar ese tipo de empresarios nuestra comunidad tenemos ejemplos de empresarios muy potentes que han abierto sus fundaciones y que ahora no abren sus puertas a la ciudadanía para contarles lo que es el arte contemporáneo no sólo a través de exposiciones sino también de Coloquio de charlas de de distintos eventos no es algo que está surgiendo con mucha fuerza en nuestra comunidad sin embargo el empresario medio todavía no se atreve a dar ese poder alemán

Voz 0187 08:20 por la falta el gancho rosa desde hace vamos a ver si algún empresario que nos está escuchando como vosotras atraería a este a este perfil de empresario empresaria valenciano que tienen cierto o que puede aportar no la la sociedad cuál sería el gancho

Voz 9 08:35 el primero que no tenga miedo a entrar en una galería ya no entenderlo entender da igual ah y yo creo que es un valor es un valor igual que invierten porqué invierten en otras cosas también pueden invertir en arte porque en enviar ten en cultura primero luego si si según el presupuesto que tengan pueden comprar de artistas jóvenes que se revaloriza en el futuro y si no está apoyando la carrera un artista joven también que me parece tan importante una cosa como la otra y luego están cuando van aprendiendo van decidiendo qué es lo que quieren hacer no para qué les sirve la la inversión hay muchos tipos de inmersión en muchas fórmulas dentro

Voz 4 09:10 no tampoco los has no estemos si no quieren que no aprendan porque simplemente es que te guste que no te gusta que te que te enamoras de algo que que te dice algo lo primero es que tienes que tener

Voz 9 09:20 curiosidad cuando decimos aprender

Voz 6 09:22 no es tener como el gusto de quererme

Voz 9 09:26 desde que cuando vayas a una ciudad cuando la gente se va de visita a la a todas las ciudades cuando hace un viaje hay algunos que van a ver museos no pues en ese punto porque vamos sabemos es porque nos gusta algo la cultura o bueno pues eso lo tenemos en las galerías también podemos podemos acceder a ello podemos comprarlo también

Voz 0187 09:45 en el tema de los artistas me imagino que también es difícil vosotras como como galeristas en qué momento apoyéis a unos au apoya is a otros no hay que hacer una selección no podéis apoyar a lo mejor a todos porque supongo que significa una inversión económica de dedicación y demás cuál es el criterio de selección si en la en la ciudad de Valencia ya o en la Comunidad Valenciana hay buena cuna para apostar por artistas valencianos

Voz 7 10:11 eh sí por supuesto claro que es complicado no es cierto que que las galerías como te comentaba antes buscamos nuestra especialización y de alguna manera ahí es donde entran algunos artistas y otros no aunque sean muy buenos decides que que no formen parte de tu de tu alegría no por eso me parece estupendo que se habrán galerías y que todos podamos estar ahí no

Voz 0187 10:38 pero en nuestro caso concreto intenta es apoyar al artista valenciano o nuestras líneas aunque por otro

Voz 7 10:43 nosotros en mi caso concreto y en la mayoría mis compañeros te diría que sí todos apoyamos a los artistas valencianos no única y exclusivamente no os apoyamos dentro de un entorno internacional

Voz 9 10:55 que tienen nivel claro porque están en el contexto del de del programa de la exposición conceptualmente au teóricamente au hoy el criterio que te voy a seguido para para crear las bases de tu galería luego unos tenemos más artistas valencianos otros menos pero pero igualmente sea no es por ser valenciano por el que por lo que van a estar en la galería es porque

Voz 7 11:16 porque son buenos artistas nosotros viajamos a ferias al extranjero Ferias Internacionales ahí está el nombre de Valencia puesto en el está con artistas valencianos y otros que no lo son

Voz 0187 11:29 en comparación con otras ferias Valencia en qué nivel está según vosotras el pulso que toma es cuando viajáis cuando vais pues no sé me imagino Arco Miami o las ferias más famosas faltaría todavía un apoyo institucional fuerte y potente no que posiciona ara los galeristas valenciana claro

Voz 9 11:48 tenemos un apoyo para asistir a ferias nacionales e internacionales pero necesitamos más apoyo porque los gastos económicos son altísimos el retorno no es fácil porque además hacemos una labor de difusión de de nuestros artistas a nivel internacional que eso cuando hay un tejido creado que también institución por su parte hace su labor de difusión pues entonces nosotros completamos el trabajo lo que pasa es que en muchos casos el trabajo es en solitario de difusión

Voz 0187 12:20 bueno en esta ocasión no sé si estáis contentos contentas sonó pero por parte de la propia Conselleria no por centralizar el apoyo institucional público sí que el año pasado tuvo un bueno una acción que no se había hecho antes y es la adquisición de de la obra propia por parte de la Generalitat que fue a través de las galerías

Voz 7 12:39 no estoy es ese apoyo importante que no sorprendió a todos porque pilló al final del año o no bueno en un mes se resolvió y bueno y tenemos la seguridad de que este año con más tiempo eso sí un poquito menos de dinero pero con más tiempo bueno pues las adquisiciones se producirán de una manera consensuada no

Voz 4 13:02 bueno de cara a este fin de semana viernes y sábado qué es lo que vais a hacer qué es lo que vais a mostrar a la gente

Voz 9 13:08 pues cada galería va a mostrar su la exposición que ha programado para abierto Valencia todas las exposiciones de la temporada son importantes pero sí que es verdad que en esta ponemos un especial interés porque quizás sea

Voz 1471 13:20 la que más repercusión tiene

Voz 0187 13:24 bueno cada uno presenta la exposición que ha que ha programado pero a partir de ahí porque el programa de actividades comienza el el jueves no jueves puedes por la por la noche

Voz 7 13:34 se el jueves por la noche empezamos con una cena una cena para recibir a la gente que viene de fuera esos coleccionistas miembros del jurado bueno pues les les recibimos

Voz 8 13:46 y de esa manera no

Voz 7 13:48 hemos ese encuentro también con con diez empresarios de la Comunida dentro de esa cena y bueno es el pistoletazo de salida de bienvenida

Voz 0187 13:58 porque la abierto Valencia no que es como como se llama esta cita que tenemos el fin de semana esta tanto enfocado para el público general no como decíamos para que entre por primera vez por segunda las galerías de arte que aprovechen también las visitas guiadas no que gracias a ARCO están organizadas pero también está muy enfocado al sector profesional

Voz 9 14:20 por eso al principio comenzamos con yo creo que en las primeras ediciones eran existimos era más hablar de que los galerías existían yo creo que ahora ya se ha llegado a una profesionalización interesante de conseguir que vengan coleccionistas extranjeros que no sólo nos concentremos en los coleccionistas de Valencia escaso eso no por eso se crea como un unos momentos como más privados con ellos para que ese público especializado también consigamos que también este agusto en este en esta edición

Voz 0187 14:53 estaba intentando acordarme Olga corríjame si me equivoco fue contigo como presidenta cuando empezó esto abierto Valencia y desde entonces ahora pues ha una evolución clara vamos superando nos cada cada presidenta de rosas y no pero que supongo que todos estarían implicados pero

Voz 7 15:11 es un trabajo muy bonito de

Voz 6 15:13 equipo oí la verdad es que continua siendo si va a haber un horario especial para visitar las galerías si el el viernes

Voz 9 15:24 se abren las puertas por la tarde

Voz 6 15:26 de cinco a diez

Voz 9 15:29 excepcionalmente porque ya las galerías en Valencia no abren los sábados casi alguna así unas no pero habría abriremos por el sábado por la tarde para esas visitas guiadas o para el público que quiera que quiere acudir a la galería también

Voz 1471 15:41 de de seis a ocho

Voz 0187 15:44 como vez primera tenéis la mesa redonda en el en el Palau de lesa

Voz 9 15:49 sí cada año intentamos que involucrara alguna institución más y este año ha sido el esas y esta conferencia con Dani Levy es que pues es un importante coleccionista

Voz 1471 16:00 pues se realicen esas que viene de Washington

Voz 6 16:04 clase nada hasta entonces el el viernes las fiestas en el IVAM el sábado en el esas

Voz 0187 16:12 y luego también hay un a ya por terminar una iniciativa nueva este año no donde la gente va a poder votar y participar uno de los premios que otorga Ice

Voz 7 16:21 Caixa Popular es uno de los patrocinadores que que tenemos es abierto Valencia ya hemos creado el Premio Popular donde pues los ciudadanos que no sea el público en general que nos visite tiene la posibilidad de a un

Voz 0187 16:38 a una web de Caixa Popular que habilitado

Voz 7 16:41 daremos el premio popular votar la mejor exposición que ellos consideren

Voz 4 16:46 como ves mucho para celebrar durante este fin de semana en este Abierto Valencia dos mil dieciocho sin Abbey sentado nunca en una galería de arte entrar que ya han quitado el perro de la puerta no se asusten no pasa nada entrar seguro que os enamorado de la belleza que que hayáis pues las tres muchísimas gracias por estar aquí y que disfrutéis estos días ya estaba exacto