La Ventana Comunitat Valenciana (17/09/2018)

Voz 0808 00:07 han pasado tres meses desde la llegada del Aquarius sin ninguna de las solicitudes de asilo que han reclamado seiscientos ocho de los seiscientos veintinueve inmigrantes que fueron rescatados ha sido aún resuelta ninguna tampoco han concluido los expedientes administrativos de expulsión de otros quince de los migrantes que viajaban a bordo ese buque humanitario tres meses después poco ha cambiado de la política América migratoria de la Unión Europea carencias problemas que siguen siendo los mismos salvo ese aumento de la sensibilidad al drama todos somos más conscientes del horror de estas personas del sufrimiento que han pasado y de la falta de respuesta de las instituciones europeas de esa derecha también que se empeña en presentar el Aquarius como un efecto llamada pero poco más

Voz 0808 00:55 la llegada del Aquarius a Valencia no ha supuesto cambios en materia de acogida de inmigrantes pero sí que hay novedades en lo político Jaume Duran el Comité Español de Ayuda al Refugiado tres meses después explica que las carencias y los problemas siguen siendo los mismos faltan plazas la Unión Europea sigue adjudicando el problema los países que como España son frontera con África no lo considera un problema global en lo político sin embargo sí que se ha producido un cambio hacia los extremos en positivo por un lado por ese aumento de la sensibilidad hacia el problema aunque siga sin abordarse la necesidad de establecer corredores de seguridad y en lo negativo por la demagogia de la derecha Jaume Durá explica que antes de la llegada del Aquarius por el efecto Salvini por el cierre a los migrantes de Grecia y Libia las autoridades europeas ya trabajaban con un horizonte de aumento de llegadas a España presentar el caso acuarios como el que ha provocado un efecto llamada como ha hecho PP y Ciudadanos es según explica el responsable y alarmista

Voz 3 01:51 entendemos que las declaraciones de Politics en el que fan es causar una alarma en la Societat Juanes es totalmente innecesaria exprimir el principal que les Arrimadas sabían nada en a producirse se que la Guardia no va a suponer ningún gran Camby lo que era es Luxor migratorios al contrario era un Fluxá M

Voz 4 02:10 el hoy conocíamos que el juez de guardia de Alicante

Voz 0808 02:12 te ha ordenado el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros un CIE de los seis ocupantes de la patera interceptada el pasado sábado frente a la costa de Alicante fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat informan que esos seis inmigrantes han sido puestos por la Policía Nacional a disposición judicial ante este magistrado además otros mueve dos de ellos posiblemente menores llegaron el mismo sábado a la costa de Altea los cuales tienen hasta mañana para ser llevados a disposición judicial el juez ha decretado para todos ellos el internamiento en un CIE mientras se tramita las correspondientes órdenes de expulsión por infracción de la Ley de extranjero

Voz 0808 02:52 a dos bandas si haciendo balance hoy de esos tres meses después de la llegada del Aquarius Amparo Tórtola y Salvador Enguix buenas tardes

Voz 5 02:58 cola para buenas grandes Amparo bueno pues mira yo tres meses después de la llegada del Aquarius estos dos barcos sigo pensando que les decisión que adoptaron a tres bandas el gobierno de la Generalitat el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Valencia fue una decisión eh solidaria y humanitaria yo una iniciativa desde luego desde mi punto de vista digna absolutamente ejemplar la pregunta es si avanza esos tres meses no ha avanzado muy poco de saque por medio ha habido un acuerdo de de acuerdo migratorio de la Unión Europea pero las realidades que los flujos migratorios realmente lo que suponer es un desafío para para el conjunto de Europa no para España como país de acogida o para Italia para Grecia supone un desafío para toda la Unión Europea en ese en ese desafío donde yo creo que se ha avanzado muy poco estas tres meses

Voz 6 03:47 yo lo veo yo lo digo incluso peor fíjate en para tú tienes cuántos expedientes de petición de asilo sean resuelto de los inmigrantes y que a los felicitar donde la Aquarius ninguno metían pasa tres meses no es absuelto ni uno solo de los casos decir yo recuerdo cuando el presidente español que además cuna sostienen las grandes acciones no el Gobierno español se les llenaba la boca diciendo cómo se iba pronto a resolver la situación de estas personas porque era un rescate porque no eran no tienen consideración de inmigrantes etcétera y a día de hoy no es absuelto ninguna situación por lo tanto no solamente coincido contigo que hay una cierta vaguedad a la Unión Europea para resolver el tema quedaría para hablar mucho sino que en clave española el tema está sin resolver incluso hemos visto cómo después esa misma política no ha querido aplicar a otros barcos COE también reclamaban poder atacarlos fotos españolas

Voz 5 04:33 fíjate tu tuviste si es cierto que no se resuelta ningún expediente pero el problema es una resuelto los expedientes estamos preparados para integrar digamos económica socialmente a esas personas que consiguen el estatuto de refugiados existe la fórmula para evitar que los que no consiguen el estatuto de refugiados se convierten en inmigrantes ilegales o no legalizados en no caigan en la explotación en cualquier tipo de explicación sea laboral sea económica sea explotación sexual por eso digo que es un desafío porque son tantas las incógnitas que cada persona que llega a Europa en situación de inmigrante plantea que yo sinceramente veo que el avance es lento y a veces no sé si es por desidia o por falta de ideas

Voz 6 05:16 pero pero aquí lo grave es que en este caso concreto el Aquarius se dejó muy claro que no iban a tener tratamiento inmigrantes que es el estatuto de refugiados que iban a tener un tratamiento específico porque se les había rescatado no era gente que había llegado así lo sabido por ellos lo hizo seiscientas personas es decir es quién y en este caso ha sido la Administración española capaz de tener una respuesta rápida y concisa para esa gente porque claro ya no habló de la de miles de inmigrantes que hayan cada uñas para conocer si a mí lo que me han me resulta probó con gran decepción es que es un caso como éste que además fue publicitado vinieron metros que estimó de Puerto vimos dieron medios de comunicación de toda Europa televisiones radios etcétera Si no han sido capaces en tres meses en respuesta a esta gente no son imaginarme qué pasa en otros casos

Voz 5 05:59 luego hay otro tema que a mí también me resulta cada vez más inquietante Salva es cómo van como Europa será trufa ando de dirigentes europeos vinculados a la extrema derecha y con un discurso que además es un discurso falso que el discurso es más o menos que Europa está asfixiada por los flujos migratorios no de inmigración ilegal es un discurso falso pero curiosamente tiene una gran aceptación pública y ahí están los informes de la Unión Europea que dice que la la la la los movimientos migratorios se ha convertido en el gran problemas de los ciudadanos de de

Voz 0808 06:35 la mañana hasta mañana buenas tardes ya habrán visto ya en nuestra web las imágenes grabadas en un restaurante de Valencia en la Malvarrosa en las que el dueño del local se burla de un gorrilla que acudió allí a cambiar unas monedas le increpa y le acusa de no declarar los veinte euros que había recogido y a continuación falta gravemente al respeto de la esposa del presidente del Gobierno Fiscalía allí el alcalde de Valencia ya se plantean como poder actuar en este caso fuentes de la Fiscalía contra delitos de Odio no descartan emprender acciones legales de momento están analizando el vídeo que pueden ver ya indicó en nuestra web también el alcalde de Valencia Joan Ribó estudiará si se puede hacer algo que el restaurante es una concesión municipal reitera que el dueño no representa a los hosteleros de la ciudad

Voz 7 07:19 qué restaurante valenciano no sonda que esta manera de una crítica de la que ha son unos Torner repetir eh au sigan semana totalmente impresentable Valencia no es que esta marea el restaurants valencianas no es comporten da que esta manera es una excepción que confirma el comportamiento Otamendi Lauren debe abre concretamente en efectivamente eh

Voz 0808 07:42 movimiento contra la Intolerancia condena también la actitud del dueño del restaurante Ángel Galán del Movimiento contra la Intolerancia explica que si no es el propio aludido quién decide emprender acciones legales o la propia esposa del presidente por injurias este asunto carece de recorrido jurídico

Voz 8 07:56 que es verdad que no tiene ningún camino jurídico legal sentido denuncia formal como tal y la persona cualquier entidad que quiera hacer algo al respecto pero sí bueno tener en cuenta donde está ubicado este estaba antes este Val Isabel bueno pues que las personas que están ahí tiene una actitud pues que actitud de de migración no despectiva hacia personas eh

Voz 0808 10:53 en Time minutos de la tarde la rectora de la Universitat de València My Mestre ha sido la encargada este año de la apertura del curso académico un acto en el que ha reclamado al presidente Ximo Puig que no se demore más la aprobación de un plan de financiación de solución a los profesores contratados en su discurso Mestre ha querido destacar el papel de las universidades en la docencia pero también en la investigación llenen la transferencia del conocimiento aspectos que necesitan la financiación adecuada

Voz 20 11:17 la necesidad de un non Pla definan amén yo creo que es un Rep te que te Nin tendente el presidente usar aquí también el análisis de a designar un convenio colectivo que millor les condiciones laborales y salariales del personal contractar entre el profesor Matas ósea eh son temen es que este entre vayan pero que nos paguen ya a Giornale Moll mes ya es urgente INAR Giornale

Voz 0808 11:41 ha mostrado su intención de seguir feminización de la universidad ya que ella es la primera mujer rectora en los más de quinientos años de historia de la institución ya querido pedir que no se denostó el prestigio de las universidades respecto a ese escándalo de los másteres según ella se trata de casos concretos en una universidad concreta y en el resto de universidades en general y en la de Valencia secular asegura que hay muchos controles de calidad también el presidente Ximo Puig ha resaltado el prestigio de las universidades públicas como transmisores de conocimiento y ha destacado la educación como el medio para contener posturas mensajes racistas Puig confía en que antes de final de año se ha podido cerrar ese acuerdo sobre una nueva financiación porque dice la educación es prioritaria

Voz 21 12:21 el Gray Many reconexión al solista es Públiques Valencianes pero que están en estos momentos ya una inversión de seis millones de euros anuales por parte de la Generalitat pero son recursos que están vendes la gran prioridad de la la Generalitat es la educación sin agua hasta dieciocho serán el futuro hiper tan el que mes de trébol eh

Voz 0808 12:42 por supuesto la mejora de las condiciones laborales en este sentido sólo avanza hoy la Cadena SER la Conselleria de Educación ha lanzado una propuesta de mejora de las condiciones laborales de los profesores universitarios asociados una propuesta que supone una subida progresiva de hasta el veintinueve por ciento en el caso de los asociados de la Universitat de Valencia que son los que menos cobran actualmente una propuesta que será trasladada a la mesa de negociación del convenio colectivo con las universidades que se va a celebrar próximamente consiste en igualar los sueldos del personal laboral de todas las universidades públicas valencianas a los de la Universidad de Alicante que son en este momento los más altos ya a partir de ahí ya una subida progresiva anual del tres por ciento lo explicaba el conseller Vicenç Emarsa

Voz 22 13:24 y ya auguran figuras como una de esas de universidades como la Universidad de Valencia que Morán en expropiar resonantes de retribución del mes de un veinte muy personal cosa que fuera miserables condiciones y sobre todo mirar la docencia y de la Qualitat de los tres universidades valencianas una posta del Gober del Botánico

Voz 0808 13:42 para ello la Conselleria dispuesto dieciocho millones de euros hasta dos mil veintiuno Isabel de la Cruz buenas tardes buenos tardes es una de las portavoces de los profesores asociados en la Universitat de Valencia que les parece a priori esta propuesta que propone hoy el conseller

Voz 4 13:57 bueno a ver qué nos propone pues escasa bueno primero que nada está bien que el conseller ha reconocido que es necesario tomar medidas en esto pero nos parece muy escasas propuestas que necesita de mucho tiempo y nosotros las propuestas que estábamos haciendo e Iván viviendo más vamos a ver nosotros estábamos sigue diciendo y mantenemos y sostenemos igual que los compañeros y compañeras de las plataformas de otras universidades públicas valencianas una cosa muy simple igual trabajo igual salario por lo tanto nosotros y estamos haciendo un trabajo más o menos equivalente al que sería durante unas seis horas pedimos que se nos reconozca ese mismo salario cosa que con esta subida que propone el conseller por no se logra ciertamente es que bueno el Alicante cobran un poco más pobre pero vamos que que que no es no es como para tirar cohetes

Voz 0808 14:53 exacto pararse a los profesores de la Universidad de Alicante no sería una solución

Voz 4 14:59 se queda muy corta y se queda corta a ver por los cálculos que hemos tenido tiempo de hacer en este ratito eh pues pasaríamos de cobrar eh a cinco euros la hora Un poco menos de cinco euros la hora se y creo que esto sigue siendo muy escaso por qué pasa esto por una cuestión que el conseller una recogido su propuesta quizá y es que no se nos reconocen las horas reales de trabajo es decir un profesor profesora asociado a seis horas da tiene ciento ochenta horas lectivas ciento ochenta horas de tutorías pero para tener ciento ochenta horas lectivas necesitas muchas horas para prepararse las clases corregir los trabajos los exámenes etc etc ese tiempo de trabajo que sí se reconoce al resto del profesorado que nosotros no se nos reconoce es decir que estamos haciendo un montón de horas que no son pagadas por esto salen estas cosas tan y tan pequeñas de todas maneras insisto en Alicante cobran un poco más no es mucho pero todavía está por debajo de muchas otras universidades españolas por ejemplo las andaluzas

Voz 0808 16:09 cuál sería ese baremo por lo tanto que creen necesario que debería aumentarse de sueldo porque los oyentes se hagan una idea

Voz 4 16:15 a ver es que cuando hablamos de porcentajes suenan muy fuerte el conseller dice un veinticinco por ciento pide a su mando durante tres años yo diría a ver si él dice que va a dar diez que hay Barce van a poner dieciocho millones para tres años son seis millones por año no somos cinco universidades públicas más que bueno no te digo a la cantidad de personal porque no solamente ser profesorado asociado son dos investigado de este procesado el profesor ayudante el pase etcétera y todo el personal laboral de la universidad que es mucho esto se quedan poquito justito eh

Voz 0808 16:50 bueno una propuesta que se va a tratar próximamente en la mesa de negociación entiendo por sus palabras que va a ser una negativa rotunda

Voz 4 16:59 no no haber nosotros siempre queremos hablar llevamos diciéndolo desde el inicio queremos hablar queremos hablar pero también queremos que se nos escuche ente de la propuesta que está haciendo el conseller es una propuesta similar a la que ya se aprobó o hubo un acuerdo de mesa negociadora el veintiséis de marzo de el año dieciocho de este año estamos no nos lo estamos dispuestos a hablar estamos dispuestos a ver cómo se pueden hacer las cosas dispuesto cómo no a tirar para adelante llegar a acuerdos pero también queremos que se nos escuche nuestras propuestas que se tengan en cuenta que las podamos debatir y nosotros no hemos participado en ninguna mesa negociadora no hemos participado ni siquiera en las reuniones de de de negociación de la propia universidad nuestra y queremos que se nos escuche eh no vamos a decirle al conseller no no no no no le decimos es escaso nosotros tenemos otra propuesta vamos a hablar

Voz 0808 17:52 una huelga que finalmente se suspendió hay que cabe esa posibilidad de que se vuelva a retomar

Voz 4 17:59 bueno en principio unos está ahí es una cosa que está ahí sí que estamos con como sabéis ya lo hicimos llegar después de la última reunión tenemos dos demandas puestas a la universidad vamos a interponer otras dos por por precisamente porque discriminación laboral por lo que te he dicho el no reconocimiento de horas nuestro vamos a seguir tanto por la vía judicial como por la vía de movilización siempre que sea preciso hasta que ese no reconozcan claramente estos derechos que no solamente es el salarial que es fundamental es importantísimo pero también los otros no

Voz 0808 18:34 a nivel de la Cruz una de las portavoces de los profesores asociados de la Universitat de València gracias por atendernos

Voz 4 18:39 muchas gracias a vosotros por llamar eh

Voz 0808 19:00 pues vamos ya prácticamente carpetazo a este lunes estamos todavía pendientes del tiempo del pronóstico que anuncia lluvia de nuevo incluso para estas últimas horas del día la provincia de Valencia el litoral e interior norte de la de Alicante y el interior y litoral sur de la provincia de Castellón permanecen todavía en alerta amarilla por lluvias y tormentas que podrían acumular veinte litros por metro cuadrado en una hora según la Agencia Estatal de Meteorología la alerta amarilla continuará mañana en el interior y el litoral norte de la provincia Alicante sur y litoral de la de Castellón y toda la provincia de Valencia así que el paraguas siempre cerquita al menos de momento Juanjo Rojo ha estado en el control de sonido gracias que tengamos una tarde

