Off the record (17/09/2018)

Voz 0691 00:00 en el fondo era hasta previsible teníamos que haberlo imaginado más de media vida en Mestalla casi más disgustos que alegrías Iker ilusos pensábamos que por el simple hecho de celebrar el centenario la moneda iba a caer siempre dedicar del Valencia esta temporada Hinault no es el caso por ejemplo se ve con con dos Via jugador básico para el plana de Marcelino presión recuperación contragolpe que lleva más de un mes con el tobillo a maltratar se ha visto Konko que LAN que hoy en Lyon pasaba revisión médica está para jugar pero para entrar progresivamente en el equipo de Marcelino García Toral tiene luz verde pero no puede ayudar al equipo ahora que no está Jeffrey con novia así que al equipo sin más perros de presa en el fondo de armario sin excesivos líder es seguimos echando en falta la mejor versión de Parejo dentro y fuera del campo se les teniendo muy complicado ganar muy empinada cuesta que cada partido que pasa está más cuesta arriba de hecho es Valencia no le ha ganado nadie cuando ya amenaza el otoño cuando ya estamos en la época de las gotas frías y la socorridas chaquetas vaqueras de emergencia de todos modos conociendo al Valencia lo conocemos bien como digo más de media vida no sería extraño tampoco vayan a creerse que la primera victoria llegue el miércoles en Champions contra la Juve haciendo memoria el Valencia ya lo consiguió por ejemplo en el noventa y seis con Luis Aragonés en una mala racha en Liga le metió en Copa de la UEFA tres al Bayern después en dos mil con Héctor Cúper no le ganó a nadie en los cinco primeros partidos de Liga la sexta ganó dos tres en el Santiago Bernabéu cuando algún nervio set empezaba ya a pedir la cabeza de Cooper que ese mismo año metió al Valencia la gran final de la Champions llevamos en el ADN el sufrimiento el timeming el no ganar fácil Yell permanente espíritu de superación porque al final el Valencia ahora que va a cumplir cien años históricamente ha sido eso querer superarse querer crecer querer molestar a Madrid Barcelona para el Valencia hispano los del Valencia ganar nunca ha sido fácil nunca lo hemos tenido fácil por eso saben también por eso saborea hemos tanto las temporadas históricas las temporadas de títulos ojalá que esta sea una de ellas porque saben lo que les digo estamos todavía hay afortunadamente a tiempo

Voz 1 02:34 la radio que se ve Cadena SER

Voz 2 02:38 es posible que TIC de Ignatius sea un baile del Fornel consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo con nuestra app entra en la sección a la carta y selecciona últimos programas de mayor

Voz 3 02:52 lo que quieras de Laser cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 0691 03:13 las ocho y tres minutos estamos en la sexta temporada de hacer récord seis años apareciendo cada tarde desde las ocho en punto ya está a las ocho y media en el canal streaming de Radio Valencia punto Es el primer el programa el programa pionero en aparecer en un streaming de la radio que se hace en Valencia el programa que se escucha y que también se ve un programa que tiene la fidelidad de miles de personas que todavía por el que sigue apostando hilo agradecemos Radio Valencia Cadena SER ya iremos contando novedades de una temporada de radio que como la del Valencia por el Centenari por la Champions queremos que sea histórica de crecimiento para el programa para este off the record que cada día de lunes a viernes hacemos los que formamos la redacción de deportes de Radio Valencia Cadena Ser tenemos a la redacción desperdigadas como siempre Reuniones en entrenamientos por ejemplo pendiente de lo que está haciendo Valencia en la ciudad deportiva de Paterna hola Carlos Martínez buenas tardes hola qué tal muy buenas está cumpliendo punto por punto lo que contabas esto mediodía en SER Deportivos entrenamiento a dos días del partido contra la Juve sin Garay sin con dos vías pero con Murillo con Belén aunque es muy posible que no veamos a ninguno de los dos en el once inicial el miércoles y bueno seguro que al

Voz 0341 04:28 no yo todavía ni siquiera en la convocatoria pero sí como decías lo que contábamos esta tarde en SER Deportivos es lo que luego se ha producido por la tarde en el entrenamiento del Valencia una buena noticia la de Jason Murillo la de Koke leen ya es una buena noticia desde hace muchísimo tiempo pero más aún después de haber sido examinado ya por última vez en Francia por el progenitor de confianza con todo ya disponible para que Marcelino cuando quiera lo pueda incluir en una convocatoria veremos si es en la de mañana para el partido del miércoles yo creo que todavía no ha estado muchísimo tiempo de baja es medio año de baja y eso es muchísimo tiempo como para que necesite todavía un poco más de entrenamientos pero cuando entrena lo hace con plenas garantías y al mismo ritmo sobre todo en las últimas sesiones que sus compañeros buena noticia la de Murillo porque ayer había ciertas alarmas sobre todo viendo cómo se marchaba del entrenamiento matutino entrenaban los que no habían sido titulares ni habían participado en el partido del sábado contra el Betis sufría una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo irse marchaba pues maldiciendo y con gestos de rabia como dando a entender que se había hecho más daño del que realmente se había hecho porque luego después de la primera exploración médica se descartaba practicamente no al cien por cien pero prácticamente que hubiese una rotura fibrilar pero quedaba emplazado a esta mañana para que lo dicta miraran las pruebas médicas a las que ha sido sometido esas pruebas han descartado esa rotura ya han descartado cualquier tipo de lesión muscular que simplemente había sido un mal gesto un pequeño pinchazo pero no había lesión alguna lo que hoy ha supuesto que Murillo haya podido entrenar con el resto de sus compañeros esa las buenas noticias Koke Lansky Murillo las malas como también contábamos en SER Deportivos las de eh con novia Garay Garay sigue con molestias en la rodilla ya decíamos hoy que lo normal es que no saltarse tampoco esta tarde a entrenar con el grupo así ha sido no ha trabajado con sus compañeros así que teniendo en cuenta que solamente queda la sesión de mañana por la tarde pues Garay va a seguir siendo baja para el partido contra la Juve IN el tema con dos Via pues la mala noticia la resonancia magnética bueno mala noticia entre comillas porque tiene la parte buena la resonancia magnética ha descartado cualquier tipo de gravedad en la lesión en el tobillo que tiene maltrecho desde hace ya algunas algunas fechas ha descartado cualquier lesión de gravedad pero sí que hay un leve esguince en ese tobillo y lo que pasa es que en una zona diferente a la que se lesionó en el la última jugada del partido contra el Espanyol no es el mismo tobillo pero no es la misma zona así que no es una recaída tal cual al ser en otra zona pues tenemos que entender que necesitará también su proceso de recuperación aquello por lo tanto no va a estar seguro en el partido contra la Juve siendo una lesión nueva aunque en el mismo tobillo pero en otra zona probablemente tampoco pueda estar para el siguiente partido contra el Villarreal eso ya lo iremos viendo a lo largo de las

Voz 0691 07:27 gracias Carlos buenas tardes un abrazo hasta luego un abrazo fuerte en la última hora del Valencia sin Garay sin condón vía entrenando esta misma tarde con Marcelino Murillo ICO Kellen ha venido mal no los suerte porque seguramente aparejada la lesión de con novia o las molestias en el tobillo con la presencia de Koke el en el equipo lo acusaría bastante menos de lo que lo está haciendo pero hay dos jugadores básicos fundamentales para el sistema de recuperación de presión de trabajo en el contragolpe con Marcelino uno lleva de baja seis meses y el otro vamos a ver si el tobillo acaba de funcionar de ponerse al al cien por cien ahora hablamos del Valencia de en qué punto está el equipo de Marcelino ahora pido la opinión de la mesa pero antes o Ximo Juana buenas tardes hola muy buenas la Juve la mañana con qué plan de viaje con qué novedades porque tengo la impresión de que Allegri invierte un poco el orden normal de los equipos Champions que suelen ejercitarse en el estadio de Mestalla la Juve salvo que mañana cambio de planes no tiene previsto entrenar en Mestalla

Voz 0962 08:26 está previsto oficialmente que se de un paseo por Mestalla que reconozca el césped de Mestalla sin trabajar y eso será por la tarde porque dentro del plan previsto y oficial de la Champions la Juve trabajará mañana en su ciudad deportiva mañana trabajará en Turín mañana por la mañana

Voz 0691 08:43 luego a primera hora de la tarde cogerá un avión llega

Voz 0962 08:46 la Valencia sobre las cinco y media de la tarde se esperará al lado de Mestalla en el Hotel Westin y a eso de las seis y veinte seis y media no han convocado para ver a los jugadores de la Juve que van a ir a pisar el césped de Mestalla ya sabes de la Cristiano Ronaldo Djukic el ex valencianista Cancelo que no sé sí será uno de los elegidos o el elegido para acompañar a Allegri a las siete de la tarde momento en el que comenzará en la sala de prensa de Mestalla la rueda de prensa oficial antes a las cinco en Paterna vamos a ir locos de Paterna Mestalla en Mestalla paterna a las cinco hablarán Dani Parejo Marcelino luego el momento Juve al que acabamos de hacer referencia volveremos a Paterna porque sobre las ocho menos cuarto de la tarde arrancará el último entrenamiento del Valencia que casi lo va a hacer coincidir con la hora del partido Marcelino

Voz 0691 09:42 vamos a ir locos pero bendita locura bueno hechada muy demostrando por el valencianismo por las reacciones porque las semanas de Champions son Semanas Especiales de de trabajo que es lo que uno desea trabajo trabajo bien poder trabajar ya en semanas como como esta de Champions porque acostumbrados a la Champions o a la Europa League mucho mejor la Champions porque luce bastante más el trabajo las temporadas en las que juega el Valencia un sábado y hasta el domingo siguiente pasan ocho días no hay partido europeo que llevarse a la boca pues se alargan bastantes mucho más ha agradecido el trabajo en semanas como estas y además en grupos como este que el Valencia o enfrentarse a la Juve ya el Manchester además del Jaume Boix de la Liga suiza con todo el respeto para ellos luce mucho más el poder vender en Radio partidos contra la Juve partidos como el de Ted del próximo dos de octubre

Voz 0962 10:32 la primera vez en la historia recordemos que se ganaba nunca

Voz 0691 10:35 el Valencia está el dossier que envía no ser maravilloso que envía UEFA del del partido ninguna competición UEFA el Valencia hubiesen enfrentado hay un trabajo excelente repasando los enfrentamientos del Valencia con equipos italianos tanto en Champions como en Europa y partidos contra el Inter contra contra la Roma el Milan no no no demasiados Inter y Roma es verdad que el Inter sobre todo el Inter en la época recién se había eliminatorias de Champions goles maravillosos de silbo de Villa contra partidos contra la Roma de no Diego

Voz 0962 11:09 densos como David Navarro corriendo delante de

Voz 0691 11:12 de Burdisso sí la verdad es que ha sido clásicos los Valencia Inter en en Champions pero la lluvias Valencia IS es de locos porque tiene cien años el Valencia además todavía nunca se han enfrentado en ninguna competición europea ni Champions la extinta Copa de Europa y Copa de Ferias ni Europa League ni por supuesto la la la Copa de la UEFA en la versión moderna conocida hasta hace doce catorce años así que el Valencia la Juve tienen ese plan para mañana con comparecencias de Marcelino de Parejo de Allegri ideó un jugador que perfectamente podría ser Cancelo por su pasado valencianista Cancelo es importante la Juve viene de jugar por ejemplo este fin de semana contra el suelo ganó dos uno La Juve de los cuatro partidos de scudetto ha jugado tres Joao Cancelo como titular banda derecha un equipo muy reconocible hoy hablaba Ximo de la lluvias deportivos con Mario Mandzukic con Douglas Costa que viene por cierto de una acción tendrán ya te deportiva escupiendo a un rival después de pegar un cabezazo en el partido con esa suelo y en medio campo muy fuerte como a Twiggy Chani con Sami Khedira un equipo que ha jugado finales de la Champions en los últimos cinco años está preparado por supuesto para competir en Mestalla al mejor nivel va líder de la sería a tres puntos tiene al Nápoles de Raúl Albiol es el el gran perseguidor la gran alternativa al calcio en las últimas temporadas

Voz 5 12:29 así fue el año pasado hasta las últimas jornadas

Voz 0691 12:31 parece jornadas hasta las últimas dos jornadas estuvo peleando en la pole

Voz 0962 12:34 la Juve y evidentemente una piedra de toque

Voz 0691 12:37 muy seria para el Valencia aunque para los pesimistas ya lo decía en portada de estos hay varias del Valencia el Valencia cuando mejor lo tiene suele perder cuando peor lo tiene nadie lo espera suele ganar lo hizo con Luis Aragonés en el noventa y seis de Munich tres goles uno repasaba el partido más el de penalti el Piojo López y marcó Gabi Moya a que el a que el Valencia del Piojo López las celebraciones en el córner con el gesto de infractor de del Piojo López que luego derivaría en mito ahí todavía era el jugador que generaba dudas en el noventa y seis después el Valencia con Héctor Cúper me estaba prácticamente fuera Cooper del del Valencia porque no le ganó a nadie el equipo en las cinco primeras jornadas de Liga ya la sexta fue el Bernabéu a los tres iba cero tres y estuvo a punto de empatar el Madrid pero no hay que dar al Valencia por muerto nunca mil tienen una plantilla excelente no quiero que el escuchan ya no hablamos hasta porque también alemán alemán buenas tardes buenas tardes primero que nada su diagnóstico del momento en el que está el equipo el cuerpo técnico con el que hablamos bastante afortunadamente está ocupado aún no ha llegado al punto de la preocupación está en el momento de la ocupación en buscar soluciones y hablaba así Marcelino analizando el tres de doce tres puntos del Valencia doce posibles tras el empate contra el Betis

Voz 4 13:51 el Valencia del año pasado en Historia Historia pasada nosotros tenemos que buscar este año ser un Valencia competitivo y ganador estamos en ese camino y y es cierto y acabo de comentar con los primeros veinte veinticinco minutos nos costó mucho tuvimos muchas pérdidas muchísimas continuadas luego también pero que sobre el minuto diez doce la lesión de con Doña que nos pudo hay pues bueno mover un poquito y luego nos asentados en es evidente también que tenemos dificultad para meter gol porque bueno pues tuvimos la de Gamero pero que pudo serlo paro hasta ahora en estas cuatro jornadas no hemos conseguido en ningún partido ponernos por delante creo que cuando no ganas ese primer gol y ponerte por delante te da una confianza mayor a un inicio impone me quedo muy satisfecho por ello aún inicio dubitativo podríamos decir con errores no nos fuimos vulnerables el rival no le dejamos y conseguimos claras ocasiones de gol una por su virtud porque creo que que lo hicieron muy bien no fue un error nuestro nosotros en ese periodo también la tuvimos ideas pues dominamos Nos faltó pues bueno quizás en los últimos metros ser más precisos y y yo estoy muy satisfecho del partido de hoy porque venimos de unos resultados de jugaron siempre en contra el día de Levante igual el partido en dos ocasiones si tienes bastantes ocasiones yo y en un partido complicado después de un inicio difícil el equipo sobrepuso lo que quiere decir que que nuestra mentalidad es adecuada para superar esta situación que queremos ganar necesitamos ganar bueno pues sí que ahora es el momento de estar juntos y con este grupo que a mí me demuestra cada día una gran actitud un gran compromiso y por lo tanto desde dentro somos muy optimistas a a que la victoria va a llegar y una vez que llegue la primera creo que lo vamos a ser un equipo progresivamente más competitivo y mejor yo no soy negativo soy positivo por naturaleza no creo que la afición esté nerviosa no me da esa sensación no me digas esa sensación transmitió cierto nerviosismo en los primeros veinticinco minutos luego cuando vio el equipo el resto del partido no transmitió nerviosismo tiene ilusión por ganar ambición por ganar ganas de ganar como tenemos nosotros pero un equipo esforzarse intentar ganar no gana en estos momentos cómo se sale de esta situación con la con un apoyo con estando juntos estando unidos intentando en todos aunar esfuerzos porque el equipo tiene capacidad tiene compromiso tiene ambición trabaja bien es un grupo unido no hay alertas ninguna ninguna alerta por semana o cada día me hace pensar que esto es una situación en la que por diferentes circunstancias pues tenemos que intentar progresivamente llevar a los jugadores a su mejor forma se que la victoria también les va a ayudar a ese aumento de confianza ir es una cuestión que creo que es de tiempo para mí en ningún caso en ningún caso a estas alturas de temporada hemos perdido el más la más mínima posibilidad de al final cuando llegue a final de mayo lograr nuestros objetos

Voz 0691 17:34 es interesante Marcelino él estaba dolido por el empate del equipo hay partes en las que en fin es mejor mirar para otro lado ya hay partes en las que es verdad lo que dice o o en buen mi criterio es verdad lo que dice yo entiendo que conformarse con que el Valencia entrene bien tenga buena mentalidad es muy poco porque hablamos de un equipo de ciento cuarenta millones de euros todos los equipos todos el Valladolid que es el que menos fair play tiene hasta el Barcelona yo entiendo que que entrena muy bien los que tienen XXIX de fair play el Barça que tiene seiscientos entrenar bien es una obligación que tiene el Valencia dice Marcelino que del momento en el que estamos sale estando unidos y seguramente sea así pero aparte de estar unidos habrá que señalar lo que el Valencia está haciendo mal y hay varias cosas que el Valencia no está haciendo bien tiene cortadas Marcelino porque les falta con novia que es fundamental para su plan pero es que no hay más planes y no hay más planes porque el jugador que podría hacer que el Valencia tuviera un plan B que es parejo que es el que puede generar fútbol no está la versión de Parejo en estos cuatro partidos es la versión mala de Parejo es la versión del parejo al que muchos no habríamos renovado en el Valencia es la versión de Parejo al que muchos no pagaríamos tres millones netos para que siga en el Valencia es la versión de Parejo al que muchos perderíamos el Valencia tiene un problema grande y es que con Marcelino sólo funciona de una manera la segunda vuelta del Valencia la temporada pasada no es una segunda vuelta brillante una segunda vuelta normal en la que el equipo viene de una primera extraordinaria como fue extraordinaria fue extraordinaria porque hay cuatro jugadores que rindieron a un nivel excelente que fueron con dos vía Parejo Guedes y Carlos Soler el Valencia vivió de la presea León de la recuperación del contragolpe los grandes partidos del Valencia la temporada pasada de la primera vuelta aquel partido contra la Real en Anoeta el partido en el campo del Betis que el Valencia gana tres seis el partido en Mestalla que llegan a cuatro cero al Sevilla son partidos de contragolpe son partidos de ponerse por delante y contragolpe ponerse por delante y contragolpe y así funciona bien el Valencia de Marcelino entonces por ahí tiene que tocar el entrenador no encajar y tratar de aprovechar algún contragolpe seguramente sí Gameiro mete la que tiene de otro el otro día el sábado en el minuto doce en Palencia en el partido pero lo que no puede ser es que el equipo entre en barrena sino marcado un gol da la impresión de que es lo que les pasa a los jugadores el Valencia está en un punto en el que si no mejora la versión de Parejo que Santoro y hay que poner a jugar en el lugar de Parejo a un futbolista de esa posición que puede ser Daniel Wass o que puede ser Carlos Soler tengo la impresión que cuanto más eh repetimos a Marcelino por qué no juega ahí Carlos Soler Maassen cabrones menos lo ponen esto veces aunque les parezca poco serio lo hacen los entrenadores los que tienen mala baba sobre todo Marcelino uno es un bendito entonces bueno a un momento en el que por mucho que Marcelino Valoria Parejo como jugador que aquí no valoramos ver no le beneficia Marcelino de cara a la gestión del grupo que Parejo juegue como juegue pierda balones siempre ser titular en algún momento hay que dar un toque para dar ejemplo a los demás ha cometido para mí un fallo grande de planificación firmando pichichi pichichi todos los partidos de buena el otro día los criticábamos y gente que no escribía en Twitter hombre pero como lo rajado mongol si gol es verdad pero porque ha tenido que salvar no lo has salvado porque se ha comido la marca de Inui Inui le gana la espalda a Puccini cómo se la ganó Baptistao en el campo del español o como se la ganó morales o como se la ganó Roger en el campo del Levante cuántos partidos más van a hacer falta para que todo el mundo vea en Valencia que pichichis éramos jugador de medio campo hacia adelante pero que de medio campo hacia atrás Marcelino nos hemos equivocado el Valencia vendido viene a Montoya a comprar pichichi que cuando todos preguntábamos en verano Puccini pichichi para arriba bien pero si no defiende él decía no Pichincha es un jugador que defensivamente ha mejorado ha trabajado en Lisboa de momento MEC contigo en el Poble me cada partido hace una es un lateral del Valencia porque en el Barcelona puede jugar Sergi Roberto puede jugar Marcelo porque son equipos que una pegada tan grande que aunque encaje Nouvel puede meter seis pero en el Valencia un lateral lo primero que tiene que hacer es defender es que es lo mismo que decíamos de Montoya pero aplicado a Pichichi y entonces claro saque Nacho Vidal no valía porque no defiende que es verdad que le cuesta defender pero el pichichi sí porqué Puccini si Nacho Vidal no por qué Puccini si Montoya no son jugadores parecidos con distancia en el nivel Nacho Vidal en Segunda División y Puccini Montoya jugando al primer nivel pero nos hemos equivocado Marcelino quería a su lateral alto que defendiera el Valencia no tiene ese jugador y me alegro de que Mateo Alemany reservaba dinero para poder hacer el fichaje ojalá que en el mercado de enero ojalá que el Valencia en el mercado de enero haga un fichaje para la posición porque todavía esté compitiendo en Champions la primera fase cara en diciembre y ojalá que este vivo en la Copa del Rey y ojalá que pueda pelear por acabar cuarto en Liga pero Marcelino nos hemos equivocado en el lateral derecho Bezos no puede ser un argumento inicial Benzo puede ser un recurso si se lesiona el lateral número uno y se Costinha lateral número dos dónde va el Valencia donde el Valencia porque en en el peritaje que Marcelino impuso la temporada pasada en la gestión del colectivo cuando un jugador no está bien de que sentarlo y los primeros cuatro partidos de Puccini son para asentarlo Puccini bajó el premio de Puccini de cantar contra el Levante de cantar en el fuera de juego que tira absurdamente contra Alemania el Atlético de Madrid decantar en el campo el Espanyol en el en el gol que le cuesta el Valencia último Borja Iglesias decantar el otro día el sábado contendrá el propio para pichichi cuales jugar contra la Juve porque no hay más fantástico pero bien chico no va a descansar nunca ese chicos nunca va a recapacitar sobre lo que en el campo nos hemos equivocado banda derecha estamos equivocando los gravemente en los córners el Valencia lleva cuatro partidos jugando la pelota parada al primer palo y el rival despejando al primer palo Parejo sacando al primer palo IVAs primer palo hay que mejorar de dónde estamos unidos pero se sale señalando lo que nos está haciendo bien porque dicen que programas como éste críticos señalando errores para ni constructivos tremendamente constructivos lo que queremos es desestabilizar o quemar la falla son necios y abraza farolas el Valencia lo que tiene que hacer es mejorar yo no decías sólo puede mejorar reconociendo lo que está haciendo mal que son muchas cosas porque hiciera cosas bien le habría ganado digo yo algún partido con todos los respetos al Betis al español al Levante que son equipos buenos equipos que han mejorado de la temporada pasada pero los que le debería ganar a uno de los tres por lo menos cuando no le ha ganado ninguno de los tres es porque hace más cosas mal de las que hace bien y eso no es quemar la falla eso es querer al Valencia quererlo protegerlo y que no que mejore señalando lo que está haciendo mal que son muchas cosas creo que lo vemos todos creo que estamos en Valencia viéndolo todos una opinión Ximo llaman

Voz 0962 24:46 estoy de acuerdo en que para mí era máximo riesgo yo recuerdo cuando se estaba cerrando aquí el mercado y preguntamos sobre quedes obviamente queríamos Guedes por supuesto la guinda pero yo puse especialmente el acento soy un pesado alemán lo sabe que le pregunté a Cañizares intenté preguntan porque no me fiaba yo recuerdo de Cañete dijo un lateral derecho con que sea de garantías con uno basta porque es un jugador de treinta y cinco cuarenta partidos durante toda la temporada lo que ocurre es que está demostrando no ser de garantías Puccini lógicamente si tenías al Mario Gaspar bueno de Villarreal al que Marcelino le daba XXXV cuarenta partidos o haga allá en la derecha como se vio la temporada pasada que pese a tener al dato Gayá lo jugó prácticamente todo y así creo que va a seguir siendo hace falta un lateral derecho mejor que pichichi de momento en esa posición estamos igual o peor que la temporada pasada en la que recuerdo que se cargó para los partidos de lo que pasaba la temporada anterior

Voz 4 25:42 no

Voz 0962 25:42 con lo del lateral derecho era cuanto menos llamativo no podía ser de un equipo de Champions que lo primero que tiene que reforzar esa posición que tenía a un tío jugando sólo los partidos de casa porque fuera no se fiaba imponía un lateral derecho que tenían muchísimas carencias lo prefería a otro joven lateral que era Nacho Vidal así que eso me preocupa y me preocupan muchos nombres propios el bajo estado de forma de muchos nombres propios en el Valencia y lo he dicho en SER Deportivos haberlo qué va a pasar el miércoles y ojalá sea una piedra de toque y Bayern equipo hacia arriba como el de Héctor Cúper pero si no creo que la bombilla amarilla debe estar en

Voz 0691 26:19 Dida alemán yo creo que el problema fundó

Voz 0962 26:22 tal el es que hay dos jugadores vuelve insistir en la idea de SER deportivos que para mí son capitales en Valencia y que después de la inversión que para mí es la gran pregunta después de la inversión que realizó el Valencia nivel económico en fichajes en reforzarse en pensando en mejorar una plantilla el hacerla más competitiva sabiendo que tiene que afrontar dos competiciones de la magnitud de la Champions la Liga con la necesidad la urgencia de no poder fallar en la Liga porque sabes que tienes que ser como mínimo cuarto la próxima temporada para poder generar inversión en tu proyecto deportivo de la próxima campaña que todo pase por lo que haga con DO vía Rodrigo y que el nivel de Rodrigo Ubilla sean el de jugar al ciento veinte por ciento todos y cada uno de los partidos porque una cosa bien distinta es planteabas tú en SER Deportivos Busquets Messi en el Barça cuando faltan cuando ellos no es tan evidentemente como el Barça no los va a echar de menos claro

Voz 0691 27:18 hay recambios para ellos pero el problema es el Barça

Voz 0962 27:20 es capaz de ganarle al Alavés al Rayo al Huesca o al Valladolid sin Messi sin Busquets yo creo que sí

Voz 0691 27:26 después la pregunta que yo me hago ahora mismo

Voz 0962 27:29 genera dudas en mi percepción por lo que le he visto Valencia durante las primeras cuatro jornadas es es capaz este Valencia de ganarle al Rayo Valladolid Alavés Huesca sin condón lluvia sin Rodrigo tengo ciertas dudas Fran a día de hoy yo creo que a día de hoy con doble Rodrigo se han convertido no jugadores Vita les sino capitales noventa y tres minutos de treinta y ocho jornadas de Liga y toda la fase de grupos y ojalá muchos más partidos de Champions Si el Valencia ha invertido se ha gastado lo que se ha gastado no tiene un recambio para darle descanso para dosificar a estos dos jugadores encima con el problemón que se ahora se viene con la lesión de cuando vía es que algo no se ha hecho

Voz 0691 28:11 bueno a mí me hubiera encantado equivocarme pero además es que para ver a los jugadores tampoco hace falta esperar a noviembre quiero decir pichichis ha visto Puccini la culpa de lo que le pasa al Valencia no lo tiene Puccini pero la planificación de un equipo de ciento cuarenta millones de euros que se ha gastado quince en día Cavic

Voz 6 28:28 sí sí denota errores

Voz 0691 28:31 pichones un jugador con carencias defensivas que al Valencia ya le ha costado goles goles sólo hay que analizar los partidos el otro día imagino marca porque el control cariño para jabones que es un fenómeno muy buen chaval el agente del uno los agentes eres valenciano Ramón al que envió un abrazo porque siempre no menos de récord Inui lo normal es que el otro día marque el gol le pega medio mordido

Voz 0962 28:50 más del recorte que hacer para sacarlas Beachy

Voz 0691 28:53 porque el inmueble pega bien pero la jugada viene de un fallo defensivo por no ver la espalda es que es lo que le pasó en el campo levante lo que el pueblo español y a mí me hubiera encantado equivocarme pero no me equivocado con este tema Atlético Madrid final hablamos de que va a definir rivales no los a un ático de Madrid Sevilla Villarreal yo ponga la Bilbao porque allí lo ha con Berizzo y sin Europa pues yo creo que va a estar ahí empatado con el Real Madrid de maíz

Voz 0962 29:16 yo también lo ponían en Madrid

Voz 0691 29:19 tiene a Santi Arias al que Valencia podía haber fichado no quiso fichar porque Vicente se lo puso en la mesa Mateo Alemán y Mateo Alemán bueno buscaron la opción de Puccini tiene Juanfran tiene dos jugadores en la posición Juan Champions es lo normal el Sevilla que juega con un dibujo un poco extraño y que a lo mejor no es el mejor ejemplo porque ayer pasó con el Getafe pero el Sevilla en lo que es confección de plantilla el Sevilla tiene en la banda derecha a Jesús Navas que está jugando de carrilero derecho afirma Aleix Vidal que estás jugando por la izquierda porque se lesionó Escudero pero es diestro para un dibujo más defensivo tiene mercado tiene a tres jugadores que se pueden adaptar al lateral derecho o al carril derecho en el Villarreal esta Mario Gaspar que es el titular firma Miguel la June que es diestro ayer jugó en medio campo como es la plantilla el Villarreal al pero es un lateral al uso que puedo for porque queda pero que es diestro y que si se estima Mario Gaspar jugará la Llull lo tiene a Óscar de Marcos y fichó Ander Capa lo que que no perdona Fran

Voz 0962 30:14 Betis tiene a Francis a Barragán que lo tiene como Tsonga e incluso a Tello dentro del sistema de Setién