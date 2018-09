Hoy por Hoy Locos por Valencia (18/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 3 00:29 qué tal buenos días saludos son las doce y veinte minutos aquí iniciamos una extradición martes de Hoy por Hoy Locos por Valencia con un tema de conversación recurrente durante toda la mañana la lluvia caída esta no que bueno pues en algunos casos ha rondado los cincuenta incluso los setenta litros por metro cuadrado lo lamentable es que en algunos puntos de la Comunitat ha caido gran cantidad de agua pero venir un espacio de tiempo muy corto creando muchos problemas problemas que os hemos ido contando por ejemplo el el cierre de algunos colegios que ha obligado a suspender clases o también como venimos contando pues la caída de partes del muro de los hilos de Pucherscot amén de otros problemas más domésticos seguro que ha habido inundaciones de garajes va a alguno que otro desperfecto por culpa de estas tormentas con las cuales States pidiendo este verano que finalizará el próximo fin de semana en la madrugada el día veintitrés a eso de las cuatro de la mañana entraremos en el otoño tiempo de otoño el que ya estamos teniendo desde luego entre la actualidad el día bueno muchos habéis podido seguir en directo esta mañana ese encuentro ser con el ministro José Luis Ábalos ha dicho cosas muy interesantes ahora enseguida repasamos algunas de ellas con nuestra compañera a Ana Durán Un encuentro que vais a poder seguir sino lo habéis vivido en directo a través de nuestra web Radio Valencia punto es así empezamos esta edición martes esperemos que ya sin tormenta

Voz 3 02:42 pero como siempre lo primero ponernos al tanto de la actualidad que hay mucha en esta mañana de martes

Voz 0131 02:54 Ana Duran buenos días qué tal muy buenos días y empezamos precisamente por eso no por cortado lo que ha caído esta noche bastante a hay también bastantes rayos en el territorio de la Comunitat Valenciana hasta mil setecientos en tierra hasta ocho mil si contamos también los que han caído en en en el mar los efectos más destacados de de estas lluvias ha sido la suspensión de las clases en un colegio de de Moncofa sobre todo aquí en el área metropolitana de Valencia en Burjasot porque ha caído uno de los muros del patio de los hilos que ya sabéis que es un monumento bueno pues de un valor histórico y artístico importante que está protegido ir bueno pues cuyas deficiencias se venían detectando desde hace tiempo es lo que nos señalaba hace un instante el alcalde de Burjassot Rafa García que dice que bueno que en parte del monumento sí sí que estaban interviniendo ya hizo precisamente el derrumbe se ha producido en la parte en la que todavía no se había podido intervenir un inmueble que es propiedad del Ayuntamiento de Valencia por cierto pero cuya gestión y mantenimiento corresponde al alcalde de Burjassot de todas formas tanto el alcalde como el de Valencia ya han señalado que se van a poner en contacto para intentar bueno puede ser recuperarlo lo perdido y hacer una intervención más completa en el resto del inmueble y qué cosas como ésta no vuelvan a suceder es como decimos el efecto más destacado de las lluvias que han caído en las últimas horas pero como sabéis y hoy también tiene mucho protagonismo en la actualidad de la jornada en el evento que se ha celebrado en Alicante organizado por la Cadena SER la Comunitat Valenciana ese encuentro ser con la intervención del ministro de fomento de José Luis Ábalos que habla de muchos asuntos ha hablado de política ha dicho que el Gobierno de botánica marcado un antes y un después en la Comunitat Valenciana que hacía mucha falta ha hablado también sobre la esperada reforma del sistema de financiación dice que va a ser difícil pero que hay que poner empeño en esta materia y también eh ha hecho varios anuncios relacionados con las infraestructuras sobre todo ferroviarias con el adelanto de algunas fechas en la puesta en marcha de algunas partes de de lave así que bueno pues contaremos con un amplio resumen en Hora catorce de todo lo que ha dicho Ábalos aunque también se puede consultar ya y en nuestra web en Radio Valencia punto Es y al margen de este asunto tan no es el único ministro que visita hoy la Comunitat porque tenemos aquí en Valencia al de Interior a Grande Marlaska que está participando en el acto que se celebra hoy en en con motivo del Día D la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana sea la policía autonómica y que se está celebrando hasta ahora en el monasterio el de San Miguel de los Reyes de la crónica de sucesos también tenemos que lamentar una noticia muy triste lo contábamos ya hace unos días el ingreso en un hospital de Alicante de un pequeño de Elche de sólo dos años y la detención de su madre y la pareja de de esta eh por qué que se les consideraba presuntos autores de delitos de malos tratos contra este pequeño que eran el origen de las heridas que presentaba pues lamentablemente el pequeño ha fallecido en las últimas horas en ese hospital de Alicante en el que se intentaba que se recuperara de esas heridas que le habían producido diversas agresiones cometidas presuntamente por esta pareja que ya está ya en en prisión ir e también hablaremos del balance sobre el Pacto Valenciano contra la violencia de género porque hace un año era que se firmó ese Pacto Valenciano y hoy se hace balance del mismo en una reunión que tiene lugar también hoy en Alicante del la cultura también tendremos titulares importantes porque hoy se presenta el aforo citrícola es decir las previsiones de producción que hay en esta campaña en la Comunitat Valenciana de la actualidad municipal una noticia destacadísima calles que el Ayuntamiento de Valencia es el primero que puede salir del plan de ajuste impuesto por el anterior Ministerio de Hacienda porque ha conseguido cuadrar sus cuentas así que una buena noticia para las arcas municipales

Voz 0131 06:54 así que hablamos del Ayuntamiento de lo que tiene lo que no tiene y al final lo que tiene el Ayuntamiento es cosa de tó

Voz 3 09:01 a mí en el curso radiofónico bueno pues vamos a unir ambos conceptos porque dentro de unos minutos vamos a tener aquí al conseller Vicenç en marcha conseller de tu investiga si cultura ya Sport con el que vamos a abordar distintos asuntos de actualidad en unos minutos aquí en Radio Valencia Cadena SER

Voz 4 09:23 hoy Fórum Locus por Valencia

Voz 3 14:05 pues como decíamos hace un instante ha comenzado el curso escolar también el curso radiofónico y uniendo ambos conceptos a que está con nosotros como viene siendo habitual el conseller de Educación investiga si de cultura Sport S masa Isern bienvenido

Voz 15 14:21 hola cometen el estuve se ve él ve poco desconectar un poco en moldes Force es Montes ganes de que iniciar el curso esquema hay Messi que esperaba que era el que volea pero siempre dentro como si tan y tan seguro

Voz 0339 14:38 qué es lo que me preocupa preocupa

Voz 15 14:41 amores Montes cosa ocupa no día a día pero el set es que estén moderadamente satisfecho de que el que siempre no son optimistas pero Critics no veía la y denim con Day avanza seis mil profes mes que al Govern Nyan Messi que espera hablan casi cuatro aula inician cada día mes condición espera poder innovar pero a poder llorar la yo que y que desde los centros educativos pero en Carande Millor armón ya el camino a recorrer en al profesorado a que millones como enseña es decir a seguir formando porque siempre me a cambiar recorren no en duplicar el presupuesto pero máis era pregón de seguir yendo avanzar Moll y concretar Ike es visibilizar el teatro Brito tan Ben Spies educativo no no no mes la construcción entre sino que el propio ex Spice siguen diferentes que no aprendían Ben Spies con menos del uno y pretendía cambiar recorrerlo de la educación IU sobre sobre dos y dura autocrítica si tienes que máis acaba no que siempre en ganan Millán pero nosotros pensamos que estén en el Camí ya en todo caso ya está en Moviment que Bohème unos con la que retractarse Xiquets de igual a igual la diversidad cada vez que él acompañar Djamel recursos suficientes aumenta casi en mil euros mes pero alumna que arrimar a gobernar inversión mucho es una dada interesan potente pero para siempre siempre vuelven más

Voz 0339 16:04 ha hablado de la formación de profesorado importante siempre esa formación continua también bueno mucha gente se pregunta si el sistema educativo

Voz 16 16:16 ahora el Gobierno está

Voz 0339 16:18 a X quizá de aquí unos años llega griega y lo cambia todo otra vez no podemos conseguir no pueden llegar a un acuerdo político para que sistema Poli el sistema de educación sea aún sistema a largo plazo y no esté cambiando continuamente como lo ha estado cambiando en los últimos tiempos

Voz 15 16:36 sí es complicado Wes no me pueden more que utiliza la Educació pero no para parar de Educació sino para confrontar pues partidista medio en estos tres años y bata faltar Moll de momento cree que no cree que han enviado ahí no debate sobre Educació pasa de sables a mí me me encanta apartar de que estén finales de dobles el Eixample del proyecto interdisciplinar que es están zen pero en la ESO que que no mes acumulan Woods que es continuista en IMAX es puede arribar en en San Google no pues busca ahora seguida hay el continuó dan que Ken detuvo ayer que pueden conectar ellos continúa en que es el que pueden pero millonarios yo creo quisiera el debate la educación o como para que el sistema la Deus llega realmente con educativos que es tickets tengan una educación en igualdad que no Bingham discriminar ya desde el sistema educativo es que no se separe entre que tener a presionarle en el Pla de coeducación debate el debate de Aguado que a mí me interesa sinceramente cree que ahí no a entrar hice la dificultad de de timbre pacten y porque no se entra en la yo que os importan en la yo que es importante en cualquier persona lo lleva normalmente la yo no digo que no o no no te una actitud beligerante capa pero crea empleo que que sí que sí que extingan aquí sigue y aquí sí verdad de Mena ahí no se puede arribar a perdón la mayoría de la población estaba Cort yo creo que sin entrar en lo que es el que está intentarán podría arribar mes June y sobre todo han tranquilizado al trimestre

Voz 0339 18:17 es un tema el de la segregación que que todavía existe en nuestra Comunidad en algunos colegios pero parece que la Constitución luego

Voz 15 18:27 para el que el que interpreten es que es interpretada desde algún algún tribunal es que es que es Adecco esa de poder Fer en este sentido una una opción agregada de pero yo creo que no no ni allá en el siglo XXI en caramelos que siga sostienen públicos no como eso ocurrido

Voz 0339 18:45 caso de abuso concertado no sé si hay que

Voz 15 18:48 sí pero tan con que hay en la la prudencia y cosas que compartís que eso no yo creo que está en en en pleno siglo XXI plan de avanzar en igualdad en estén de acabar amb la brecha de genere Áqaba acabaron desigualdades e Iván Pérez yo creo que Deferr pasos en el The Times par no de ello importan no no pueden estar en aún les del se le dan Eusebi Levin en chiquitito que le veintiún es va a hacer un paso a Temps toda la educación segregada no sepa Xiquets de repente va a comenzar a ganar Jones no mixta pero no es en Caracol educativas encaran no estricta igual que el de Espais educativo Veu dicho vayan era es si quieres si quieres tengan es mandáis unos que pugnan arribar al y luego habla

Voz 0339 19:36 de los de los patios que que es un tema que que que legal

Voz 15 19:40 sí sí sí claro como ácimo

Voz 0339 19:42 lo mencionaba el tema de las infraestructuras pero todavía quedan muchos barracones eh

Voz 15 19:47 sí sí común

Voz 0339 19:49 mitad aunque bueno se ha rebajado a cuatro mil y cuatro mil el número de alumnos que cursan estudios todavía en barracones claro a mucha gente le hubiera gustado que que dos años de legislatura hubieran desaparecido ha dado un paso pero cuando calcula que habrán desaparecido los más recortes

Voz 15 20:07 me el la primera cuestión es que es una exprimer yo eso que el primer en que no barracón ningún ningún Elizabeth es que la espera poder oferta donde se Costa desde en que consta que sobre todo no sabía prácticamente la inercia era a no Ferrés ir que enfrente estrenarla verdades claro es que la ciudadanía poco a poco a saber del anterior Govern al catorce es quince millones de euros para construcciones entre quince millones de euros en los en deportes mes de Wii tantas y millón asigna redil que asisten multiplican persiste la velocidad es suficiente no encara no pero ment el Camí sobre todo porque ya te les Instruments tenía la capacidad de Aznar edifica han pero sampler el centenar de millones de euros para construirse en tres a la falta que les empresas esposa fallen pero sí que es hasta Ana Judy Kang es decir que extremaba en San perdían yo calcule y es el que va a pedir que el Centre es íntegra en barracones que son ahí yo me problemática que eche están Tots els en un barracón en una educa soy con toca no están Au B a caballo ven construcción avisó bandido que estaría hay si al final de de este año dos mil Nau tan tres íntegra en barracones van integrando no estaban o construir ya ha acabado o o en en construcción estén Camí de de poder conseguir será un gran paso y sobre todo que es barracones no mes Service quien porque eso es lo que es pervertir que no me Service que para momentos puntuales en el que ha de comenzar una obra o sea el que en bares que ya había piquetes conseguir quiso estoy que en un centro educativo en Playas de Orihuela pero es que Porta él Bin Times en barracones Bin tándem no es que siguen en un temps que compete Hereu que que puede pasar con cosa ya mes matrícula entre Bono El Barraco un año en fin que se amplíe el sea entre no o pasa cuál es cuestión que has de hacer sí pero no de forma permanente que Stemm tres vayan que estén reducir de forma drástica íntegramente en barracones niña bien mes de Witt mil y ahora en queden menos de cuatro mil en Camí porque dichos cuatro mil que queden están pobres o en construcción o del el Ampera que es pueden construir no es verdad avanzan Rapid sense cap triunfalismo Judith clarísimo yo en preocupa a me preocupa atroces días yo un stick patín sí que hay sí declara a pesar de que a pesar de que es no arriba y que están en el centro valenciano no rivalidad están en barracones mal perdían persiguen yo del víspera que pueden estar ve en tres cuatro faltas falta pero no imposible

Voz 0339 22:54 los dos anteriores conceller de educación que les gustaba llamarles aulas prefabricadas y les molestaba mucho cuando y les diría que eran barracones pero

Voz 15 23:03 es que es que son son también Usón y el que estén pero eso no no continúe a la honestidad diables dificultades que administrativa espero avanzaba enferma Menni y análisis Vegas vol dir que Biden men en un tema prudencial la situación ahora revertir y sobre todo poder lo importante que es que pasa Danes les aulas qué pasa en centros educativos como están estoy quiere aprender profesores enseñan y aprenden de sus Xiquets esto es muy bonitas y de Spice la Spice Girls que Nyan dos tres meses Aula dos tres profesor y en que el chaval a aprender matemáticas llengua la navegaba en que aprenden a proyecte es a ser mes creativa conectar ideas es la que vuelen burlar para que el revertir el profesorado tenemos seis mil profesores más tan ve en condiciones laboral salen cada día millonada les convence el camilla en Caracas donde podemos entrar en mayo importan que había un Hortensia que era acabar en lo que va a crear el Partit Popular y ahora que toca cuando encamina Cal concretar oca al conseguir construido entre educativos entrar Dickens para adaptarlas de de la importancia de la educación no no mes del espolear Mikel que se generarán en en el pasado

Voz 0339 24:21 de todas formas para muchos de estos asuntos hace falta tiempo y también dinero no sé si les gusta lo que les voy a decir es un comentario que este verano escuche en la playa tumbado en la arena un matrimonio que estaba al lado vio cómo pasaba una avioneta con un cartel publicitario que fomentaba la llengua dijeron porque tiran el dinero con esto

Voz 15 24:46 P el pueden es una opinión que que eso sí a tirar el que derecho es decir de la ciudadanía a no me aprende Lejeune Wes sino a utilizar les dan un Dret sabe garantías y estrés Linguistic derecho sí pero no no me de la oportunidad sino que cualquier persona pueda la selva llengua en contra es que la Administración donde el AVE en vinculada a la manía en la llengua que Parla el se da en este caso no sabía o no había corre Good no había pasado mayo no híper tan el que estén es normalizar del Yen Wes en este cas de aquella que había está mes minorizada que es el Valencia Illes dos que son oficial verdad que cual persona pueda X y viceversa

Voz 0339 25:30 en eso estamos de acuerdo conseller yo recuerdo además antes del verano que ya no lo de avioneta

Voz 15 25:35 sí sí pero realmente

Voz 0339 25:37 que una avioneta pase por una playa se fomenta el uso

Voz 15 25:41 la es normalice simplemente perdona que el spice Spies pudo en pueden utilizarse en cuál será el Espai que ven que está ahí para per acompañarlos inmensa encara el que implica económicamente yo creo que debe Vegadeo fan comenta Paris que que pueden ser bienintencionada pero no responden a la realidad estén grandes recursos Minyons que él que fan es ayudar simplemente a donar y notoriedad cual Ségol llengua garantías que que cual se persona no es Séneca inferior pero utilizar una llengua al contrario me pasa perdón una una anormalidad Spies PRD lo que siga en verso y eso en relación al Territori han mengua propia que medie invertir en la llengua propia cuando más rival al Govern invertir menos espera habitan no rival Unión Europea habita en en política lingüística ni un euro pero habitan Asturias en las Turia pero Gamble no yo creo que el valenciano una presencia que T en la historia que tenía la identidad que Madonna como a Paulette al Valencianes enseñantes Meredith que el garantías de la mejor manera posible en un Pocket mes de inversión pero que no pasa sino recuerdo mal desde dos euros per per per del territorio valenciano eh

Voz 0339 26:50 hablemos de otro tema de actualidad además tras un anuncio que usted efectuaba ayer o hoy profesorado asociado de la Universidad ve insuficiente la propuesta de retribuciones que usted iniciaba

Voz 15 27:07 ayer se llegará a un acuerdo

Voz 0339 27:09 no para que estén contentos yo estoy seguro

Voz 15 27:12 que es arribará una corte de la Universitat ir a la universidad en el que hemos Feriz cree que es bastante incuestionable me expliquen el que nosotros os Ferine es una cuestión que es mañana desde Fahd teme que el profesorado la sociedad ITA contratado doctor era ayudar doctores la figura es laboral aquellas que tengo en contra acta elaboral preparar de la administración de la Universitat Stephen es hoteles Universitats hará Mattei tenían Universitat desde el sistema público Valencià que paguen mil euros mes Alain pero es que al tres el que no lo tres días me igualar Atocha el súper Dahl es Adil persona que está en mil euros menos que en una universidad valenciana perla y no me equiparar no

Voz 3 27:56 a la Universidad de Alicante que creo que no

Voz 15 27:59 pero equipararlo al máximo impulsaron tras perder el es Adil que tose tendrán una puñalada con tres personas que aquel que están perder se equiparará a la resta de tan hay Walter White igual Chalabi Dita dicho cree que es més que su fisión en tanque es recursos que tenía por día en el que él no es que es mi llorar en el condiciones que es recta hallaba enough de recursos pesqueros tienen teoría han cambiado prioridad pero seguimos sin examen que necesitan siete Finanza Menchú entonces Valencianes valencianas ya muy cómodo del votante que prioriza les condiciones laborales y la cohesión social donde Ebidem podría aumentar mes pero es que no podemos armes en ya ya esté enfermo hoy el recursos que tenía árabe cree que es un avance importantísimo que ha mes a mes es producir en una mesa de negociación colectivas del Andy Schleck que no existía Lo Cristia esa mesa de negociación colectiva no ya ya ya mes en el marco de un con laboral que entrará tampoco existía en pasos estimaban San estén sin polémicas mezclar que sí pero pasa pas no en están Villora de su que polen que suscriba en en el convenio colectivo que ya tiene un convenio colectivo de personal laboral que es igual en personal a sus Ike de forma progresiva arribar a millares es condición yo creo que es una oferta Bono es un oferta Chen personal aceptable que Biden Men es la que ayudará a que les condición siguen Millor Universitats no dice que quiero equipado ya los votos de la comunidad seguirán siendo más bajos que en otras partes

Voz 0339 29:29 desde España pero claro todo esto lo fía usted a la

Voz 15 29:31 la financiación es que es una cuestión activa madurada Men seguimos Sen el territorio Pitxot porque al final también salir si tenía menos recursos per persona que la resta si a pesar de ser más pobres una obra que la española ment sana cada día es diferente cada día tienen más dificultad ya que Bertín situación extrema derecha tienes quemaban Sam en condiciones laborales pero hay que sea emplee esta no verdad yo creo que ha hecho una apuesta clarísima de mostrarles prioritaria arribar figuran poder al y ahí molt soledades arriba más de de los costumbres no arriban a todo el que pueden es voluntad política que vernos ahí no arribará en pero tenemos recursos que tenemos no

Voz 0339 30:18 hace un momento hablábamos de los patios inclusivo llamemos todos y así le he dicho ahora hablaremos del del asunto pues vamos a hablar de ello porque esta tarde esa presenta en Florida Universitària el documental Deus Patty Duke que reflexiona sobre el uso de los patios escolares desde la perspectiva de género está dirigido por Paqui Méndez y Sandra Moliner con quién ha hablado nuestra compañera Anna Man Sergas la entrevista está colgada en en la web de Radio Valencia pero esto que vamos a vivir ahora es es un extracto

Voz 1365 30:49 el documental se llama Patti es Biutz pacífico educativos es una iniciativa de la Associació per la coeducación que junto a las naves Florida Universitaria y Caixa Popular pues han todos han puesto su granito de arena para que esto sea sea posible el documental además se basa en tu tesis doctoral no cuéntanos un poco cómo fue el trabajo de campo para el porqué no tú te implicas en este en este tema

Voz 17 31:16 pues mira yo me doy cuenta como profesora de de Magisterio que hay dos espacios muy importantes de socialización en la escuela que él Fazio y el comedor escolar sí que muchas veces tendemos a pensar que en el patio en concreto los niños suelen a lo que quiere

Voz 18 31:35 tal si yo leí el libro en espera de Madina se hubiera sido Amparo somete es un libro en donde pone el foco

Voz 17 31:42 yo en los patios lo que pasa con perspectiva de género cientos es lo que hice cuadruplicar esa experiencia en centro de hacer un diagnóstico a través de un momento plantear pues un poco la la hipótesis de que dependiendo en como estructuramos los patios las infraestructuras los disponemos ocurren unas pasas tú serás ocurren cosas diferentes para para las Gina

Voz 1365 32:07 como por ejemplo no puedes poner algún ejemplo más practico después de observación y de hacer el diagnóstico del que hablas

Voz 17 32:15 mira por ejemplo la foto de un partido estándar que no existe un alto predominio de pistas deportivas de todo con pelota es decir de fútbol lo que nos va a ofrecer una foto de Fazio en donde la parte central del paseo según Pazos dos niños mayoritariamente aquellos a los que les dictan juego con pelota no entraremos grupos de niños a los que no les gusta esa actividad ya niña ponen espacios más liberales convocan con poco poder y control sobre espacio intentando nunca interrumpido la partida importante que parece que es la está ocurriendo lo deportivas entonces existe una desproporción entre el alumnado está jugando así esas cosas respecto de control del espacio que está como mundo entonces analizar todo esto por de las pero consideró que es una tarea muy importante para la educación

Voz 15 33:04 puede que algunos no les debe importancia a esto pero la tiene puede ayudar a cambiar la la sociedad no el el observar lo que ocurre en los patios de colegio modificarlo completado porque es un spi con la doctora andan a la profesora que que que educa que educa o que educa que finiquitó por reproduce dices desigualdades de tener que ya inversiones de tener que la libertad daban pero de cosas diferentes en fin rara yo me interesan a mí es el debate que me agrada al Scorpions pedagógicos que pueden ver como pueden ver de una manera interactúen Millor inicia sentir Small interesaban la reflexión que porque efectivamente observa tachó hemos Hervás que el usos del ex Spice no son iguales no que ya una situación de perdieron manera de de preponderancia de de mayor Spies central que son peligros Mena Spies importantes pero que no quiso pues me tenido proyecto de Pisco educativos ya en marcha se espera una innovación educativa que en marcha este Govern portal Demi llorar y espera que también siguen educativos que ayuden a a millor al pero quizá emplea el inicio de curso que vamos a la CAM al Palmeral el entre ya te dije programa ahí está está ayudar Moltó estima a una convivencia también a a reducir desigualdades una cuestión Marc pero es muy en poder para la y el valor ha sido el siglo XXI que es lo que agrada ver perla educa es verdad mola interesado en la reflexión que ya estén en Comte estén poco a poco avanzan pero en el programa edifica el Diem Dita diferentes Municipis que está entre vayan Moll ve Temes de perspectiva de lo que introduces kenianas proyectos diferentes a las que tenía incluso la propia Concepció construcción predice pretende tener más así Men en masa etiquetan de tocaran de andén brotar se iban de poder jugar en diferentes Spies poco a poco de segunda Bertín progre que es Bono que ya ya este debate Iker de batín sobre cómo pero hiper voluntad no será sobre todo en formas y usted ayudan a formarse durante el día estaba en el Centre de formas y del profesor educativa de infantil precisamente en mayo de cómo están Spies en la educación infantil tema acompañan al proyecto es la diferencia entre educadores para que no se les del profesorado y Kevin Spacey Eixample Les aulas de infantil no es donde estar sentado el día son Quatre sin han de llevar al me manipular han de estar inactiva Mobilitat llaman Bones experiencias de Racó de Espais que esa actividad Iván pera pero las preguntas de ahí que estemos entran ya a Ben aplacar la urgencia y la urgencia hayan de solucionarse haya importan que pasar el aula como ayuda sigue de comenzado tema al siglo XXI preparen que bueno la vida ahí siguen feliz y eso es posible no

Voz 0339 36:04 estaba haciendo yo me fíjese que que que hace tiempo bellota cuando iba al colegio tenía un patio co educativo éramos dos mil tíos y estábamos todos juntos que hará desde estamos estamos acabando con Massa aquí en Radio Valencia

Voz 15 36:25 tiene usted un máster lo tengo este pero lo tiene claro si el título los trabajos todo si más

Voz 0339 36:34 el liderazgo de la transformación socio educativa

Voz 15 36:37 sí señor Encina es precisamente de hallado que que me apasiona que es cambiar las ayudas chaqueta a ser más feliz no querer ser un motor de transformación se de igualdad lo guardo todo el trabajo fin de máster y todo lo tiene sí bueno sí sí claro Guti Tote de ésta Tribunal puede parar en qué tipo de problema sobretodo en todas entonces con un máster en total es clases es algo que Clar que sí sí sí dígale algo a los chavales que están

Voz 0339 37:07 gastándose una pasta un éxito

Voz 15 37:10 soy yo un tiempo haciendo que que llega les diga al ex con la que está cayendo dos que que que paga la pena formarse y que y que se FEM se ponen en valor que se vaya Haifa pera aprendería timbre título y huir sino peras tiene mes competencia espera la vida que Iker que es una buena inversión estudiar la Universitat está clarísimo que todo aquel que tenían titulación universitaria facilita pero Treball y sobre todo aquello que es especifica involucrarnos en la vida haber tan animará en que estudia a seguir confían en las instituciones educativas a pesar de que algunos Guan fue fatal y que alguna vez el sous es que sabe ser contundente algunos aprovechado sí sí pero Bertín y eso es el que no es no es correcta osada apretar de ser contundentes en Men pera que aquello que te bañan de forma honesta que es la inmensa mancha ha de haber instituciones prácticamente Sotés académicas y aquellas que están estudiando el no Tim bien la relevancia pública que son personas for sabes que vayan qué es lo que Ana altísima en en la educación Educació publica amolda de confesión

Voz 3 38:27 muchas gracias por estar aquí una vez más gracias al tres eh la próxima

Voz 0339 38:32 sí talla será con preguntas de todos los oyentes veinte lo anunciaron vemos con tiempo convenientemente para que todos nuestros amigos puedan formular sus preguntas lo agradecemos mucho que tenga buen inicio de curso que

Voz 15 38:47 los próximos meses van a ser duros serán pero serán igual de interesantes de preciosos con con desgracias ya tornará MD seguida es visto en marzo

