Hoy por Hoy Locos por Valencia (18/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 3 00:29 hoy por hoy Locus

Voz 4 00:31 valentía Radio Valencia Cadena SER

Voz 8 00:51 en Hoy por hoy

Voz 9 00:54 locos por Valencia de lunes a viernes de doce y veinte a dos en Radio Valencia Cadena SER

Voz 2 01:27 eso eso era una guitarra y unas manos Paco de Lucía ya que hablamos de de un músico hay que felicitar a otro al actual director de la Filarmónica de Luxemburgo que es valenciano Gustavo Gimeno valencianos por el mundo bueno pues es el nuevo director de la Sinfónica de Toronto a seguir con la música y la valencianía por el mundo

Voz 10 02:11 así comenzamos la segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia en Radio Valencia Cadena Ser enseguida en seguida vamos a hablar de un aniversario

Voz 11 02:20 cincuenta años tiene que ver con las ruedas y más cosas pero no desveló nada enseguida lo contamos

Voz 10 06:40 cuando empezábamos el programa no había problemas de tráfico ahora

Voz 2 06:43 así los hay ellos los contamos en Valencia en la avenida Pérez de al dos sentido hacia Campanar hay problemas por una reparación de una fuga de agua y bueno también

Voz 2 07:00 parece ser que en la Avenida Ausiàs Marc hay cierta congestión a esta a esta hora bueno pues ya los hay circulando si evita AIS estas zonas mejor insinuado estáis circulando imagínate es que no tienes coche esto esto tiene solución porque vamos a hablar de automóviles de Historia

Voz 3 07:19 hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 2 08:33 bueno pues con estos sonidos repasamos la historia de una marca es que hace cincuenta años que que sea Diego a a Valencia hay vamos a volver de este aniversario de Levante motor lo primero vamos a saludar a su director comercial la David Flores David qué tal buenos días las horas qué tal buenos días y enhorabuena por el aniversario

Voz 27 08:55 muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que cincuenta años pues son venir una cifra importante donde bueno nos sentimos muy orgullosos de poder y se aquí representando la marca Seat aquí en Valencia y Alcoi

Voz 2 09:08 vaya que si cincuenta años que que bueno claro como es tanto tanto tiempo pues claro no hay nadie trabajando hay que estuviera hace cincuenta años pero seguro que habéis conocido a alguien no que contaba hay historias de cómo se empezó

Voz 28 09:23 va a instalar sea

Voz 2 09:26 en Valencia en ese emblemático edificio de la venía a decir verdad

Voz 27 09:30 sí bueno al final pues bueno es un indicio como bien dices emblemático con una historia detrás igual no con una marca realmente pues pionera en este país donde realmente pues bueno hemos seguido un poco pues la tendencia esa imagen de de ese fabricante que no incorporó Martín a nivel nacional y como primera española bueno pues la verdad es que imagina que uno en historias pues mil pues lo comentabas antes no había puesto pues se sea seiscientos Seat Panda pues mucha carrera detrás de todo esto y mucho trabajo por supuesto

Voz 10 10:08 nada que ver

Voz 27 10:10 nada que ver la verdad que bueno hoy en día pues todos los fabricantes e pues han cambiado sus tendencias e no sólo a nivel imagen no Bell también porque cuando todo el cambio digital todo el cambio multimedia que actualmente en los y los fabricantes ponen a disposición de de los clientes incluso todas estas ayudas a la conducción que antes porque bueno no no entraba en nuestra cabeza que hubiéramos que pudiéramos tener sistemas de seguridad como los que tenemos oye sepia

Voz 2 10:37 fíjate que hemos recordado algunos de los modelos que entonces causaban furor pero vamos a escuchar uno más vamos a oír cómo cómo se publicitaba uno de los que hace precisamente cincuenta años pues más se vendía era ciento veintisiete

Voz 29 10:59 diecisiete ha hecho sus pruebas en Lanzarote antes de ser puesto a la venta se trata de un vehículo de tracción delantera que va equipado con un motor de novecientos tres centímetros cúbicos por su confort rendimiento y estética ha merecido el título de Coche del Año en Europa y en realidad viene a ocupar un puesto intermedio entre los tipos ochocientos cincuenta hay ciento veinticuatro de la misma marca tras un pequeño acto ante un grupo de camellos quedaban una nota exótica el ciento veintisiete continuó sus pruebas junto a motor va la rueda de repuesto

Voz 2 11:42 madre mía qué tiempos aquellos pero bueno ahora vamos a olvidarnos del pasado

Voz 27 11:46 yo ni había nacido no sea ciento veintisiete inicia la andadura comercial pues fíjate en el año mil novecientos setenta y dos yo nací en el setenta y cinco y la verdad pues bueno que no tiene lo tuve la suerte de conocer este vehículo no

Voz 2 12:02 muchos años han pasado mucho sí sí sí pero bueno ahora ahora te vas a más de cuarenta años y todo cambiado David ahora bueno eso sois el Grupo Seat Audi Volkswagen estáis integrados ahí con con con buenos modelos actuales que no tienen nada que ver cual podemos decir que es el el vehículo estrella actualmente para vosotros

Voz 0349 12:21 mira tú actualmente bueno sabes que los buques insignia sana mismo algo bueno está pasando de Seat Ibiza y quizá pero es verdad que bueno la nueva tendencia hacia la compra y la demanda de los de los vehículos SUV en nosotros ahora mismo pues estamos teniendo bastante éxito con a nuestros modelos en este segmento como Arona que salió hace muy poquito Ateca son los dos modelos que ahora mismo la verdad pues bueno lo están teniendo mucho impacto entre los clientes y bueno pues al final la hacemos una gama completa donde realmente recorremos todas las necesidades en cuanto a carro quería este ahora mismo las clientas están demandando

Voz 2 13:00 las tendencias cambian efectivamente ya verdad son los los que están los que están de moda ahí bueno cada vez vemos más de estos modelos por la calle la Verona ayer el Ateca de cincuenta años David pero pero bueno Pepa alguna forma especial para celebrarlo

Voz 0349 13:15 sí la verdad que pues bueno queremos eh no solamente el aniversario cincuenta años y con llevaba consigo también una una una remodelación de nuestras exposiciones con un la nueva nueva imagen adaptado a lo que la marca nos está nos está nos está pidiendo y bueno pues hemos preparado un evento con mucha ilusión para que realmente pues bueno durante tres días pues nuestros clientes puedan venir a a conocer las nuevas instalaciones y al mito como tiempo que se aprovechen de una de una acción dirigida a unos coches de stock de liquidación vale con unos precios realmente irrepetibles está durante tres días todos los clientes que vengan a visitarnos pues aparte vendrán un detallito también por por visitando durante estos tres días se aprovecharán de una de una oferta inmejorable para para comprar un vehículo de nuestra gama solamente son tres días fue este jueves viernes y sábado había veinte veintiuno veintidós y bueno pues ya tenemos bastantes clientes interesados que están que están escuchando y están conociendo nuestra nuestra nuestra campaña no hay esta invitación bueno pues habrá que tener muchas ilusiones Si esperemos que lógicamente se de se debía

Voz 2 14:24 me anuncian además esos precios tan interesante pero yo creo que hay que aprovechar no

Voz 27 14:28 sí yo creo que sí hay que aprovechar esos momentos pues bueno a lo largo del año con la marca y demás pues son no son tan fáciles y sencillos de gestionar bueno pues enmascarado hoy

Voz 0349 14:39 sobre pues bueno lógicamente acompañante para nosotros como es cumplir cincuenta años en unas nuevas instalaciones pues la verdad es que hemos creído conveniente que bueno que son nuestros clientes pues también tengan unas ventajas a la hora de adquirir un vehículo no

Voz 2 14:53 hace cincuenta años David cuando uno iba a comprar el coche pedía que le regalaran el radio caset las alfombrillas si sintió de verdad de verdad hoy en día la gente que pierde hoy en día un descuento directamente no

Voz 0349 15:05 al final pues bueno hay de todo hay clientes que les interesa tema de precio viene solamente aprecio y hay otros clientes pues bueno como la gente joven el sistema multimedia estén pensando en Haro Apple Car sea digamos que opciones de última generación donde realmente pues bueno le hace cada vez más fácil la vida la vida la vida

Voz 27 15:26 es

Voz 0349 15:27 es un poco lo que ha cambiado no te pandillas la seguimos poniendo porque los costes llevan alfombrillas pero sigue verdad que la tendencia de deficiencias au petición por parte los clientes cambia todo cambia todo

Voz 2 15:37 además que hoy en día lo estoy totalmente equipados esto no es como antes que tenía que decir no ponga el radio casetes

Voz 0349 15:43 efectivamente sí sí esa en Radio casero o la dirección asistida cuerdas no que al final son cosas que la evolución pues bueno gracias a Dios ha dado pues bueno que sea ese placer de conducir cada día sea mayor

Voz 2 15:55 vaya que sí bueno es que estamos hablando hace cincuenta años en unos tiempos en los que bueno pues muchos vehículos ni llevaban dirección asistida ni el el aire acondicionado

Voz 0349 16:05 normalmente cada tabla pero bueno de reguladores de velocidad de detección de peatones ahora mismo hay en ayudas a la conducción que lógicamente pues bueno aparte de hacer la conducción mucho más cómoda mucho más fiable que sobre todo pues bueno mucho más mucho más seguro no sin construía su ronca PT etcétera etcétera

Voz 2 16:24 pues vamos a enviaron cincuenta años pues bueno ha cambiado

Voz 0349 16:26 ha cambiado mucho la verdad que sí tanto y luego

Voz 2 16:29 echarte decía estos días que nos ofrece is

Voz 28 16:32 para acercarnos hasta

Voz 2 16:35 hasta vosotros iberos de cerca porque seguro que nos encantan pues por ejemplo estos modelos que no vale toda la gama Seat

Voz 0349 16:43 correcta que tenemos ahora mismo empaque de pruebas también bastante bastante amplio donde el cliente puede puede solicitar la prueba tipo de probar nuestros vehículos antes de tomar una decisión bueno pues aprovechar también el buen momento que vive Seat este año que bueno pues con la necesidad ni en la inquietud no dental lógicamente ser líderes en el mercado ahora mismo estamos muy bien posicionados yo creo que lo vamos a conseguir a final de año pues bueno aprovechar lógicamente empuje de todos para para adquirir los nuevos modelos y sobre todo lo que te he dicho a unos provee poder probarlos y demás pues bueno aprovechase de unos descuentos que únicos irrepetibles dentro de lo que va a hacer aquello que al Levante motor lo que es este año no

Voz 2 17:25 como se nota que eres director comercial porque el que lo problemas en lo lleva

Voz 0349 17:29 es importante la verdad probar un vehículo hay mucha competencia y al final pues bueno una prueba de conducción realmente te para un añadido a la venta del coche muy importante a finales Estado final pero tenemos que cada tres clientes que prueban un coche uno se lo llevan no yo animo a todo el mundo antes de comprar un coche lógicamente es bueno que pruebe los vehículos que luego con el confort interior que prueba la sonoridad del motor y son cosas que porque bueno al final marcan la diferencia entre comprar un vehículo otro

Voz 2 18:01 pues David Flores agradecemos que haya estado aquí estos minutos con nosotros junto con nosotros

Voz 27 18:08 estáis invitados lógicamente a pasa con nosotros estos días sí

Voz 0349 18:11 bueno y aprovechar las aparte pues bueno llevarnos un detallito y ver un poco como está las instalaciones que para nosotros es un orgullo que después de cincuenta años sigamos aquí lógicamente pues bueno con ilusión totalmente totalmente renovada al servicio al cliente

Voz 2 18:25 pues eso es lo que deseamos que lo disfrutéis mucho con vuestros clientes sea Levante cumple cincuenta años David Flores muchas gracias muchísimas gracias a vosotros buenas tardes

Voz 10 21:57 estos días se celebra la Semana Europea de la Movilidad y hoy vamos a hablar de movilidad y mañana también hablaremos

Voz 2 22:05 sí de movilidad se desarrollan distintas actividades durante estos días pues por ejemplo una exposición en el hall del Teatre Musical una exposición fotográfica en la que se recuerda al Tío Pepe el Cabañal carismático personaje que recorría Valencia en en en bicicleta también hay que conferencia sí actividades lúdicas que invadirán la plaza del Ayuntamiento el próximo sábado ese día ya sabéis es el Día Internacional Sin Coche se podrá viajar de forma gratuita en los autobuses de la EMT también en Metro Valencia pero bueno lo que nos interesa es la visión que tenemos de la movilidad de de Valencia hay y sobre todo hacia donde vamos en un futuro del futuro hablaremos mañana pero ahora de lo que vamos a hablar es de de la visión que tenemos los valencianos pero propiedades porque lógicamente no lo ven igual los jóvenes que los mayores son visiones distintas y es lo que nuestro compañero José Luis Chiclana ha estado recogiendo por las calles de la ciudad esta esta mañana primero vamos con la gente de más edad la gente digamos mayor eh qué qué qué opinan de de la movilidad en nuestra ciudad como la ven estas son sus respuestas

Voz 0382 23:28 yo el metro siempre en el metro porque llevaba todo si me iba muy bien y muy cómoda el autobús Te hace espera más y todo eso no siempre yo bien nos nos lavamos siempre en autobús

Voz 4 23:45 tranvía está bastante bien

Voz 0382 23:50 según algunos que tardan un poco más que otro ejemplo el seis es un coñazo cuando los es cuando se acaba las universidades que nos quitan uno uno de los tranvías pero dentro de lo que cabe cada trece o catorce minutos tienes uno

Voz 4 24:09 la M muy bien eso sí

Voz 23 24:12 autobús a dos días de veces estoy muy contenta me parece muy bien es muy fácil me va muy

Voz 38 24:26 entonces no lo cojo bien frecuentemente pero por zona que vivo y demás para mí el servicio de autobús está muy bien pero bueno yo creo que hay suficientes combinaciones como para ser una ciudad que está bien comunicada en general bien

Voz 8 24:38 encuentro bastante bien que hay bastante cantidad

Voz 17 24:41 de de autobuses

Voz 39 24:43 si te llevan a bastantes si quiere yo que el ocho entonces soy el dieciocho y el noventa y nueve se lo no lo obvio bien lo bien me cuartos de hora más o menos yo diez minutos y eso puede mirar no pero lo que sea muy mal

Voz 40 25:01 muy mal cualquier porque hay mucho tráfico está todo todo el alumnado está todo toda toda la calle están levantadas y ahí de miedo no se puede circular por ningún lado nato Bunny en ir ni en coche un dato muy cree que espera espero más de más de más de media hora esperando un un domingo lo que me todos los domingos escrutado

Voz 23 25:19 a mí me parece bien yo no tengo problemas nunca las calles están levantadas y pero es que las obras hay que hacerlas es que tener un poco de paciencia yo creo que el sistema público funcionamiento los autobuses más en con bastante frecuencia bueno yo al menos iban no he tenido problemas no

Voz 41 25:34 nunca tengo que esperar mucho de que lo normal diez minutos con mucho

Voz 39 25:39 yo lo veo muy bien cuestión de tener tranquila

Voz 8 25:42 no hay paciencia puedes ir a todos los sitios

Voz 39 25:44 depende de vallas tendrán más facilidad que otros pero

Voz 42 25:48 bien pero ahora bien la veo bien hay veces que no a las rampas pero qué bien por ahora bien lo viendo ahora voy a la fe esperando mal tú soy muy cuchilla de Rueda Hay lo llevo bien tío ahora mismo ahora hay ocho y tengo que esperar

Voz 23 26:03 a ocho minutos más un mal mal mal mal la movilidad mal

Voz 0382 26:07 bueno pues simplemente porque si sale sales los domingos ni tienes taxi los autobuses no pasan o te vuelves a casa

Voz 43 26:15 da o te vas a o andando

Voz 23 26:18 de verdad da para coger bicicletas

Voz 44 26:21 en la calle Ingeniero Joaquín Bayo no tenemos nada más que uno para ya no tenemos

Voz 23 26:26 bueno paraca

Voz 44 26:27 para acá si tenemos el seis pero para ya no tenía

Voz 23 26:31 es bueno pues algo irregular porque va a estar allí la el servicio no lo han superado lo han dejado estacionado osea que tiene que poner más servicio

Voz 2 26:41 bueno pues para la gente de más años la la movilidad es cuestión de coche taxi sobre todo autobús como hemos oído

Voz 10 26:50 pero seguro que la gente más joven de menos edad

Voz 2 26:54 tiene un concepto más amplio no sé digo yo vamos a escuchar

Voz 45 26:57 pues está bastante bien quitando una parte del metro porque se paraliza se paralizaron las obras

Voz 46 27:03 entonces yo le clasificaría con ocho de diez más

Voz 45 27:07 son menos porque con el bus tienes muchísima movilidad eso sí te tienes que enterar muy bien el funcionamiento de las líneas y tal pero

Voz 1894 27:13 pues a mi me gusta bueno la movilidad en principio en Valencia pues lo que es el metro y el autobús funciona correctamente lo que es un peligro ir andando hoy en día pues las aceras porque con tanto aparato nuevo como los monopatines o patinetes eléctricos y otro tipo de vehículos pues yo creo que nunca he estado la el peatón tan en peligro como actualmente que te puede salir el peligro por cualquier sitio

Voz 47 27:43 yo es que he estado en Madrid bueno no estado viviendo pero sí que es verdad que tengo muchísimas a de Madrid que se les ha del transporte público de Cercanías me parece metro autobús y todo eso les sale por veinte euros al mes todo viajes ilimitados de aquí te cuesta XXXVIII euros sólo lo que es bus y metro entonces es el doble por mucho menos Chaves sí que sale costoso porque realmente soy estudiante

Voz 46 28:04 aquí lo que es el dinero tengo que

Voz 47 28:07 repartirlo bien para no me quede que no me quede sin un duro al fin de mes y entonces pues cuesta servicio no me quejo porque llevaba poco tiempo aquí pero llame que Hardy que sirve quejarme mucho

Voz 48 28:20 en mi caso opino lo mismo que la verdad es que es usted es bastante caro para lo que se ofrece pero lo que y la frecuencia de los autobuses y todo eso depende qué líneas van bien pero de normal tampoco hay

Voz 47 28:31 yo también por el centro yo por ejemplo que está aquí en el centro de Eneas eh tengo que me dejara osea tengo que quedar aquí en Xàtiva o en uno te está más lejos de lo que no conozco muy bien la ciudad entonces tengo que venir aquí luego me pasarme al lanzamiento al Mercat y luego ya llegar a la escuela total que al final tengo que salir una hora antes de casa

Voz 41 28:49 joder es duro

Voz 47 28:52 pues saber lo el transporte público sobre todo el tema de los buses últimamente ha empeorado bastante por el tema de que han quitado algunas líneas las han cambiado y sobre todo que las tarifas ya desde hace unos años están bastante más caras y a la hora de mirar justo que necesita subir tal se nota un montón el precio también es cierto que han mejorado porque él por dentro los autobuses en las instalaciones están mejor tal pero creo que podrían añadir más líneas para no sé siempre tardan muchísimo eso se podría mejorar a nivel de precio está caro estaba bastante caro pero bueno no se han han hecho tarifas bonobús eso que a los jóvenes nos viene bien pero siempre la tarifa general subir el precio ha sido un error creo y también por ejemplo el tema de los mientras

Voz 46 29:48 aquí de de Valencia antiguamente yo tenía lo que es una una tarjeta que era familiar que tu pagaba así tenías todo lo que es el me mensual para gastar lo que deberá la gana para poder a cualquier sitio vamos para moverte por Valencia sin ningún problema pagando lo que has pagado mensualmente ahora pasada lo que es la Twin que es como tarjeta de saldo que es como si fuera un teléfono se te acaba ahí tienes que volver a rellenar entonces hay gente que le parecía mejor lo que es la antigua directriz de lo que es el metro en cuanto a público pero bueno eso ya es distinto porque esos depende de cada economía de cada familia hay

Voz 1481 30:26 eh pues bueno la movilidad en Valencia yo suelo coger mucho el metro para venir al trabajo y la verdad es que el fin de semana tampoco hay tanta movilidad aunque parezca mentira sobre todo por la mañana pero lo festivos y los puentes horrible la cantidad de personas que hay el metro los horarios lo cambian así que bueno es obrera que cambian un poquito

Voz 2 30:48 bueno ya hemos escuchado otros medios de transporte el metro también los los patinetes la bici Cercanías verdad ahí también quejas quejas por los los precios que pues según decía esta esta amiga que oíamos pues de esos buenos combinados de de metro autobús cercanía salen más baratos claro eso se llama financiación autonómica como diría algún político pero ahí está el tema desde luego que sí bueno son opiniones sobre la movilidad en la ciudad de Valencia inmovilidad mañana seguiremos hablando como durante los próximos días es la Semana Europea de la Movilidad son las trece treinta y siete vamos a hacer un guiño vamos a hacer un guiño a los turineses que esto

Voz 10 31:38 han llegando ya a nuestra ciudad para el partido de mañana del que luego hablamos

Voz 4 34:20 Locus por Valencia

Voz 4 37:28 hoy por Hoy Locos por Valencia Radio Valencia Cadena SER

Voz 2 37:41 les trece cuarenta y tres en Hoy por Hoy Locos por Valencia tiempo para hablar de cultura espectáculos ocio aunque Ana mantenga buenas tardes buenas tardes Amadeo vamos a vamos a hablar de algo esto es una contradicción difícil vamos vamos a hablar de mimo no tendríamos que hablar pues la verdad es que

Voz 1365 38:02 sí por suerte mira tenemos ahora estriba en nuestros oyentes unas pueden ver también a través de la eh

Voz 2 38:09 entonces podemos hacer claro bueno yo creo que me

Voz 1365 38:11 Jorge lo haga Joan Santa que sale a la mejor bueno yo no sé si tú eres mimo Joan no tú estás aquí para entregarle

Voz 48 38:23 sí exactamente

Voz 1365 38:24 bueno Joan salta creo es el director de Mostra Internacional de de Sueca que abre precisamente mañana sube vigésima novena edición y me estaba comentando yo aunque me parece maravilloso que tú has sido siempre un enamorado de este festival porque desde los doce años ya estaba involucrado pues cortando los tíquets uno de la gente qué iba porque claro son festival que lleva nada más y nada menos que veintinueve y veintinueve años osea que estás toda la vida implicado como acceden casi One me da el festival encara no

Voz 48 38:56 el inexcusable al al Festival de mí también es una de las razones por el squash y un dedica Buendía profesionalmente al mundiales archivada ni que es el que va es comenzará el festival de Ming coma voluntaria después de replegar ya me encargaba de coordinar les compañías Despres voy a luchar a coordinar también a la par mes técnica aporta ahora eso técnica hallara llama toca la Direcció artísticas allí que Nath pasan esos esos equipos que ya han al festival de mí

Voz 2 39:21 están cortando entradas dijo yo llegaría director

Voz 1365 39:24 lo que no queda un sueño hecho realidad efectivamente sí sí sí bueno Ming decimos arranca mañana también Joan Santa creo forma parte de madridista Teatre que antes de entrar en materia con el Min desde aquí te felicitamos porque sois una de las compañías con más nominaciones para los premios del ex Sarsa escénicas que serán el próximo uno de octubre que recuperan un poco unos premios de tradición bueno habéis ganado Max es decir que sois una compañía muy muy posicionada

Voz 48 39:53 durante este este montones de Trinidad de estar nominada y sobre todo también muy contento de que perfil recuperen estos Premis de Artesa ni que es no es Small importan qué les esa visibilidad Ximena a casa que no no me Nationale Max sino que tan detenga usted creador sites nuestros autos y de vamos todos los artistas que Stemm así a la Junta valenciano

Voz 1365 40:16 bueno a través del festival de de Sueca también es una manera de reivindicar nada todo lo que lo que estás hablando a la hora de programa hasta la hora de presentar una programación como la que vais a presentar en esta nueva edición que levanta el telón con el lema el movimiento que habla

Voz 48 40:31 efectivamente en el el lema que es el Moviment que Parla el coach que Parla en la que es tema que Vince de de la garantía de espectáculo BRILAT que que ya un gran número de espectadores que en polen contar como se sabe el COS ya el el es comunica que esta historia es que el FAP lograr conectar tachó también a través del Cos y el Moviment Price que que ya han Wang una gran aposta perla Dansa pins de la programación

Voz 59 41:00 claro porque a la figura de él mimo o la particularidad de un mimo cómo lo definiría esto

Voz 48 41:06 yo creo que que es la bien

Voz 1365 41:08 pues por lo visto patines comunica

Voz 48 41:11 Amel Cos Amel Cosi que no y que no le falta la para aula o vuelta es como comunicación de espectador pero el que vuelen también al mi mesa de alguna manera era con él que es el teatro textual del Teatre físico no hará con ese era el Purito te les posibilite at tiques que ya es total con el PSIR que helada Ansa la performance el Teatre visual que notan vela música en Moviment que de alguna manera polen presentar Tote es esto portes artísticas que que son Chess y que realmente la Jendel eran pues no no con y como bien dices pues entrar

Voz 1365 41:45 cualquier disciplina artística no sólo él mismo tradicional lo la figura de mimo al que estamos acostumbrado que quizá se asemeja más non payaso no pero sí que estas obras donde sólo hay una persona sola con indignidad a través del cuerpo habla y no creen que el festival sorprendente Sarmiento

Voz 48 42:01 pensó mostrando total que es el derecho es total y sobre todo emocionante y sorprender al espectador en pro postes artístico es Moll exenta han propuestas contemporáneas o innovadores que esa yo que es el festival de Cannes

Voz 1365 42:14 bueno cuéntanos avanza nada más porque la programación es extensísima nuestros oyentes la pueden visitar a través de la web sueca con com pero cuéntanos a grandes rasgos cuáles son las estrellas invitadas au porque líneas Weiss en esta edición

Voz 48 42:29 sí es una es una bollería no para hablar de veinticinco Messi Santa representación quieran Tawhid encarecerá tuitees pero siempre es que de mama yo que ve por primera llegada a España es que presenten al Festival de Mimi que Ikea ustedes es un placer poder acoger espectáculos como el que falle menguante es le espeta que Alba de la compañía Teatro tu Moviment que arriba a primera Vegara al Festival de mí es un espectáculo impecable

Voz 28 42:56 a mostra un trío

Voz 48 42:59 Bahía brutal de Dacca esta compañía pensé en que es una es un desplomes Ford que respecta a Clesa el Teatre Municipal son tres única representación también será el espeta que de Sol Picó al polideportivo y les PAI del festival han mes a mes a Foment per al público son dos única representación ser respetada creen Dancing with friends de la compañía Sol Picó y piensen que es un monta H Moll brutal pero poder per no Pedro de de aquesta programas

Voz 1365 43:25 si la aportación valenciana no en este caso porque sigue cuida mucho que a ella también compañías valencianas

Voz 48 43:30 en el sol picos valenciana Totti que está afincada

Voz 1365 43:33 para de Valencia pero tienes del programa

Voz 48 43:35 mi idea es compañías internacionales que visiten cada año tomen compañías nacionales pero con nota amé les compañías de la nos tratara no desde vale en Siria espera unos tres y también SAR no es es creados Valencians también pensé que el festival sumó una fin extras un aporta que les obliga a que es creador a un buen mes internacional el festival de una gran visibilidad pelotón vete gran número de profesionales que visiten cada año pero poste Si siempre Jean compañías que a partir del festival comenzó la trayectoria el importe a nivel internacional Ivo es fan con el gusto usted Territori

Voz 1365 44:09 claro porque es como un escaparate después de veintinueve años y un festival de referencia a nivel mundial donde sí que puede ser una lanza o una a una puerta en eso me imagino que vosotros también os movéis no sea dentro de los festivales de mimo en todo el mundo tenéis ya contar

Voz 48 44:27 en Italia pena Contact desde FETE estemos vinculado al London que es el festival más importante al Reino Unido o el festival mimos de privó a los que es como El Triangle nos III Festival se europea solamente te son a que estos tres temen en contacte continuamente estrictos de Fed Ex visitantes visité el tres también es director que Prince también Maiso intercambiar propósitos Française es propuestos españoles propósitos del Reino Unido de alguna manera siempre Stemm Moll vincula Chen profesionales

Voz 59 44:55 hay que reivindicar ya que estamos aquí a punto de

Voz 1365 45:00 inauguran una nueva edición del festival hay algo que todavía se podría mejorar algo que seguir peleando y que todavía no ha llegado algún sueño que tengas por cumplir y realizar en este

Voz 48 45:11 y en el min si no entendimos ómnibus no debe de Vega de ese no no me es el escocés giren en un presupuesto económico que debe de siempre es el factor me quedé en Alesón es no tres Thiem estén contentos y felices de del festival que que te Nimes difícil que el festival Cúa Creixell pero siempre en Sagrada haría timbre un Gran Teatre sueca pero poderoso ir Bonns expectativa de que utilizar pero Sportivo y ese es difícil que ya te ningún T a3 pero debe reinaba si algún día tendremos gran Auditori en Hoy por haber celebra el festival en un buen escenario

Voz 1365 45:54 con cuánto presupuestos contáis en esta edición

Voz 48 45:57 siempre tire más de un seis cincuenta mil euros el festivales siempre digan que que es un festival on con el Tetris es eh

Voz 10 46:05 a intentar eh

Voz 48 46:08 cuadrar Toché respetarle deseaban datos ya ya en también hemos costos de producción narra el festival no en un festival tan gran presupuestan Modest

Voz 1365 46:20 el público y privado más son menos

Voz 48 46:22 esta esta volcó vez estamos amenazados si Public Private y sobre todo también el propio publique forma parte da que es me pagan estuvo es lo cualitativo el purita me es un de los principales de aquel festival público no tendría tampoco

Voz 1365 46:37 sí pero son precios bastante asequibles si si efectivamente es también hay actividades gratuitas que hacéis una combinación

Voz 48 46:44 no obstante el festival mantiene precios populares ven enganche respetarles completan la nómina de Alba Sol Picó o incluso pollo apoyos Sentís que que inauguren el festival dentro de territorio híper treinta con mantas sin que euros si ya entre dos y quince quince Moon es fosos logran presentar propagar presentar propone International aún popular

Voz 2 47:08 habrá disfrutar el éxito de esta edición y ahorrar Joan porque el año que viene trigésima edición habrá que prepara algo especial son treinta en sí sí

Voz 48 47:17 bueno yo para algo algo especial y algo gran son treinta ese festiva Ali cree que los tres pobres Menis una gran Festa per celebrar este el mayor textual no que dirige el tres

Voz 1365 47:27 la afluencia de gente más o menos cuanto esperáis

Voz 48 47:31 siempre hay sitio o no teme el festival acudí cada año unos veintiséis mil persones cada cada nunca cuasi es duplica la Ciutat somos respetados que visiten cada dieciocho y esperen que continúen creciendo

Voz 2 47:45 países lo todavía se quedaron esperando vamos que ahora empieza el mismo

Voz 1365 47:49 bueno pues él mismo arranca como decimos mañana estará hasta el veinte y el veintitrés de septiembre con una programación brutal espectacular con la clase magistral de It's Omar que también es uno de los grandes de él Ming de Sueca iba prácticamente en todo el municipio tanto en entornos cerrados como en la calle ellos sea como país invadiese en el buen sentido de la palabra

Voz 48 48:11 se transforma en el mayor escenario de te dedique Spies municipales con la Casa Fuster carrera Esplá se polis por Casal Llobet Tot pasa a convertirse en un escenario y el público aparca el coche sueca Illa caminantes va a trabajar

Voz 1365 48:24 es una es una auténtica maravilla hay para todos los públicos ya muchísimas gracias ya estamos Andrés programas y choca choca si lo ha dicho con misma encantado es es chocolate toda la vida acaba de feria

Voz 48 48:38 en la fábrica de chocolate que te animas sueca cada año fábrica especiales

Voz 1365 48:43 o sea que no vamos a era sueca vamos para niños mayores y para todas las edades y alguna cosa más pues tenemos más cosas pero las iremos colgando en la web in simplemente en la web también está la entrevista que hemos hecho del documental que se estrena hoy en La Florida sobre los patios escolares la perspectiva de género en los mismos datos incluso sin muchas gracias gracias Amadeo esta mañana

Voz 54 49:14 Vine a la Semana de la Movilidad Gaudí actividad que tenían programados en torno a la movilidad sostenible hídrico verdad que Lisa te veintidós es el día Sense coches

Voz 3 49:29 Vine a Mel todo Transport Públic

Voz 10 50:44 la día sin Champions si ayer lo escuchaba que ha la cuenta el tío Carlos como Els pues son muchos días sin la máxima competición continental mañana recuerden la cita a las nueve de la noche Valencia Juve nada más y nada menos que contra el campeón italiano contra uno de los equipos que ha jugado en las últimas cinco temporadas dos finales de Liga de Campeones que viene con la mayor inversión de su historia en fichajes con Cristiano Ronaldo como principal estrella cortemos también que se gastaron cuarenta coma cinco millones de euros en el fichaje de un ex valencianista Joao Cancelo y que por lo tanto pues no tiene todos los alicientes perfectos para iniciar esta fase de grupos de la Liga de Campeones con dudas razonables evidentemente entre la afición del Valencia por el mal inicio de la temporada por parte del conjunto de Marcelino que además se agrava por la dificultad de conformar un once competitivo puesto que hay algunos jugadores con cierta molestia molestias uno de ellos con dos vía que ya se tuvo que retirar el partido frente al Betis ayer después de las pruebas que le practicaron confirmaron que vuelve a sufrir otro nuevo esguince de tobillo lo que le convierte en baja segura para el encuentro de mañana hay duda también para el partido del próximo domingo frente al Villarreal en la en la

Voz 2 52:01 la única por otra parte la buena noticia

Voz 10 52:03 es que ya está en disposición de poder entrar dentro de una convocatoria otra cosa es si está en condiciones de ser titular con lo cual pues Marcelino tendrá que utilizar un doble pivote en el que tendrá que combinar Parejo con parejo con Carlos a ver cara es Carlos Soler con vas pero desde luego no tiene demasiadas fórmulas más que tirar de estos tres jugadores para esas dos posiciones la buena noticia es que Jason Murillo ayer entrenó en perfectas condiciones por la tarde después del susto enorme susto que se el domingo donde se retiró del entrenamiento con molestias sensibles de poder tener incluso algún problema en el isquiotibial ayer entrenó con normalidad y por lo tanto se les necesita al colombiano para que empiece a jugar a ser un un jugador importante en la titularidad del equipo dándole seguramente de descanso a Gabriel Paulista la Juve ha entrenado esta mañana en Turín van a pisar Mestalla no van a entrenar solo ente van a hacer un pequeño paseo para no recibir el castigo y la multa de la Champions que obliga a que el equipo rival pise el escenario donde se va a jugar el partido y esta tarde a la Marcelino Alain todos los protagonistas de este Valencia IV y que por supuesto durante la promoción de la Cadena SER escucharemos

Voz 2 53:12 os escuchamos luego en SER Deportivos falta un día

Voz 10 53:14 mañana tendremos aquí la última hora ante este partido