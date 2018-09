Hora 14 Comunitat Valenciana (18/09/2018)

No hay resultados

Voz 2 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Ana Durán

Voz 0131 00:08 qué tal muy buenas tardes el encuentro organizado por la Cadena Ser en la Comunitat Valenciana con el ministro de Fomento con José Luis Ábalos ha dado hoy más de un titular de más de un ámbito diferente porque el suyo de infraestructura has hablado bastante ya hecho varios anuncios relevantes para el futuro de la Comunitat Valenciana pero también ha hablado mucho de política del Gobierno del Botánico y lo que supone la fórmula de su relación no siempre fluida con el presi en Puig y sobretodo de nuestra máxima urgencia la reforma de la financiación autonómica más allá de su llamada de atención sobre la complejidad del problema esperemos que Ábalos no olvide ya haga valer lo que ha dicho hoy en encuentros ser que la reforma del sistema necesaria para todos es en el caso de la Comunitat Valenciana una cuestión de justicia

Voz 3 00:54 el partido tiene no sólo el derecho la obligación no hacer valer su programa electoral pero también uno tiene que pensar en la gobernabilidad no lo tanto exige también dejaron muchas posibilidades abiertas yo creo que sí que ha marcado un antes y el después de la Comunidad Valenciana hacía falta tremenda falta yo creo que el resultado ha sido positivo

Voz 0131 01:16 un antes y un después decía Ábalos partidario de fórmulas como luego Tanic incluso asegura que no hay que descartar una futura participación de Podemos en el Consell el ministro de Fomento ha desgranado como decíamos varios anuncios importantes en materia de infraestructuras sobre todo ferroviarias sobre el gran tema el gran asunto el de la financiación autonómica reconoce que es difícil pero hay que poner todos los esfuerzos para conseguir la reforma que en el caso de la Comunitat dice el ministro es cuestión de justicia Nos Info no resume todo lo dicho por Avalos esta mañana en Alicante nuestro compañero Alejandro Fuente

Voz 4 01:48 preguntado por su supuesta mala relación con Ximo Puig Ábalos ha asegurado que el roce hace el cariño y que ambos son hombres de partido aunque ha evitado pronunciarse sobre si se deberían adelantar las elecciones autonómicas lo que ha dejado en manos del presidente en cuanto a la financiación de la Comunitat el ministro ha asegurado que sabiendo las dificultades Se deben dar los pasos necesarios para concluir un nuevo modelo de financiación quizá

Voz 3 02:09 les cuesta que en frío perfectamente yo creo que además se pueden dar pasos entorno al logro del acuerdo lo que hay que trabajar pues a lo mejor pues bueno sabiendo las dificultades pero sí poniendo la los dando los pasos necesarios para concluir en ese nuevo modelo de financiación que en cualquier caso si es que es necesario esto no lo cuestiona nadie no pues no y en algunos casos pues más allá de lo necesario como en nuestro caso es de justicia también

Voz 4 02:38 en cuanto a los anuncios que ha realizado esta mañana en materia de infraestructuras asegura que el AVE en Elche entrará en servicio el próximo verano y el cercanías entre el de Villena lo hará en octubre por lo que respecta al al liberalización de las autopistas ha reiterado su compromiso de no renovar las concesiones y poner fin al peaje en la AP siete

Voz 0131 02:54 todo lo que ha dicho Ábalos esta mañana en Alicante todos esos anuncios esas valoraciones las pueden encontrar como siempre en nuestra web y abordamos ya la crónica política de esta jornada Ada con Ana Talent Ana buenas tardes buenas tardes Ana en el Senado el PP ha anunciado que va a citar al president Ximo Puig en la comisión que investiga la financiación de los partidos para que explique la presunta financiación irregular del PSPV que se está investigando la Mesa de la Comisión la de aprobar el jueves pero pasará el trámite porque el PP cuenta con mayoría absoluta en esa mesa también está citado a la secretaria de Organización del PSPV en Benidorm Anabel hallado ya una empleada de Crespo

Voz 0141 03:29 es el President Puig ha afirmado que sí que quiere comparecer en el Senado como ha pedido pero para hablar de la financiación de la Comunitat el PP no le deja

Voz 0131 03:57 y sobre otro de los temas de la jornada

Voz 0141 03:59 sobre la eliminación o la restricción de los aforamientos han hablado hoy también tanto el PSOE en Puig como la vicepresidenta Oltra el president se han mostrado de acuerdo con la supresión de los aforamientos dice que no pueden ser una barrera para generar privilegios judiciales Lafora men so

Voz 6 04:14 les ha de servir per tal de garantizar la libertad de expresión y garantiza el interés político My por ser una barrera percal de generar un privilegio a una persona a asuntos de carácter personal niños tira bien que ese eh se parte de una iniciativa de estas características

Voz 1599 04:41 entre que en la Constitución caben en este momento reformas que nos van a facilitar la vida que nos van a actualizar con los tiempos que corren yo creo sinceramente que abordar un cambio constitucional sólo para una cuestión comérselo aforamientos es perder una oportunidad de oro

Voz 0131 05:00 vamos con más noticias de esta jornada noticias tristes la Guardia Civil ha detenido en Altea en Alicante un joven de dieciocho años está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por asestar presuntamente dos puñaladas a un menor de trece años en el cuello el juez ha decretado su ingreso en prisión sin fianza y el pequeño de dos años que estaba ingresado en un hospital de Alicante tras sufrir en Elche una brutal agresión presuntamente cometida por su madre y la pareja de ésta no ha podido superar las heridas que le ocasionó este maltrato y finalmente ha fallecido la pareja está acusada de asesinato esta mañana se va a practicar la autopsia

Voz 0141 05:37 el bebé y la vicepresidenta Mónica Oltra que hoy participaba en Alicante en el balance del primer año de vigencia del Pacto contra la violencia de género ha apuntado que en esta materia en la del maltrato infantil hay mucho tabú pocas denuncias estamos dice al nivel en el que estábamos con la violencia machista hace veinte años

Voz 1599 05:54 yo diría que estamos como estábamos hace veinte años en la lucha contra la violencia de género es un hecho oculto que sólo se visibilizar cuando pasa algo como lo que ha pasado hoy mucho más frecuente de lo que estamos dispuestos a asumir como sociedad por eso es un tabú que es un tema que hay que empezar a trabajar intensamente como estamos trabajando en contra del maltrato contra las mujeres

Voz 0141 06:18 respecto al Pacto Valenciano contra la violencia de género Oltra apunta que en sólo un año se han ejecutado ya un cuarenta y dos por ciento de las medidas previstas para cinco años es un pacto vivo al que según incorporando tras nuevas dice en la Comunitat en un año se han adherido siete mil seiscientas personas y setecientas cuarenta entidades

Voz 0131 06:35 y hoy en Valencia se ha celebrado el acto con motivo del Día de la Policía autonómica lo ha presidido el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska que después ha firmado un convenio con el President Puig para renovar la adscripción de los agentes a la policía autonómica el convenio

Voz 0141 06:48 emplea la ampliación de la plantilla de la Policía Autonómica la unidad adscrita de la Policía Nacional de trescientos noventa y tres agentes se pasará a quinientos el ministro Grande Marlaska se ha comprometido además a ir mejorando conforme sea necesario la plantilla hay también ha recordado el compromiso del Gobierno de mejorar las infraestructuras judiciales en los próximos seis años un plan que incluye la Comandancia de Alicante y el cuartel de la Policía Nacional de Zapadores donde está el CIE

Voz 7 07:14 y contará con efectivos de las distintas Excal las de dicho cuerpo que iremos incrementando en función de las necesidades a ellos se suma la imprescindible mejora de las infraestructuras de seguridad que este ministerio aborda a través de un plan específico que abarca al conjunto de instalaciones de Policía y Guardia Civil para los próximos seis años en el caso de la Comunitat Valenciana quiero destacar el complejo policial de Zapadores y la Comandancia de Alicante

Voz 0131 07:43 por cierto el PP ha anunciado que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para exigir al Consell que haya suficientes policías locales para garantizar la seguridad ciudadana durante todo el año según Elena Bastidas la actual Ley de Coordinación de Policías Locales no deja la suficiente autonomía a los ayuntamientos para garantizar que la plantilla sea la suficiente también la portavoz de los populares el descorche Isabel Bonig ha anunciado hoy que va a pedir la comparecencia en la Cámara autonómica de la vicepresidenta Mónica Oltra para que explique las políticas del Consell en materia de menores sobre todo después de los casos de presuntos abusos que sean conocido relacionados con centros como el de

Voz 0141 08:18 de Buñol la señora Oltra

Voz 8 08:20 venga que comparezca de sus razones de qué está pasando y sobre todo que están haciendo porque ya no solamente son detenciones altercados por parte de la Fiscalía del propio Seeley de Greuges de malas condiciones de los de los usuarios de los dirigido a una persona o una trama una presunta trama donde se utilizaba amuleto de centro de veces niño en temas de prostitución exactas por las

Voz 0131 08:49 once Olivetti y la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia Escuelas Católicas Comunitat Valenciana y la Asociación de Centros de autónomos de Enseñanza han presentado un recurso contra la orden de la Conselleria de Educación que regula las ayudas para la escolarización en los centros de Educación Infantil y las escuelas infantiles municipales precisamente el conseller Lluís Emarsa ha pasado hoy por los micrófonos de la SER lamenta que haya quienes pretenden politizar la educación dice que el debate no tiene que centrarse en otras cuestiones que no sean las pedagógicas que en su opinión son lo

Voz 0141 09:19 importante él considere insiste en que su prioridad es acabar con los barracones ya se ha avanzado según él muchos sólo el uno por ciento de los alumnos está en barracones pero el objetivo es que al final de la legislatura los que queden estén porque han empezado las obras de su nuevo colegio masa afirma que el plan edificante permitirá agilizar la construcción pero insiste en que una vez atendida la urgencia el foco ha de centrarse en el modelo educativo como la introducción de los patios como educativos la Conselleria dicen tiene en marcha cuarenta proyectos que pretenden evitar que los patios predomine en los espacios dedicados a unos deportes en los que los niños que no los practican apenas tienen sitio para jugar o relacionarse masa avanza que en el programa edificante ya se ha pedido a los ayuntamientos que planteen patios diferentes

Voz 9 10:00 en el programa edificando Liam Dita diferentes Municipis que está entre vayan molt bé Temes de perspectiva pero empleo que introduce es proyectos diferentes a las que tenía incluso la propia Concepció construyó predice pretende tener más así Mena en masa etiquetan de tocaran de andén brotar se iban de poder jugar en diferentes país poco a poco de segunda Bertín progre que es BOA que ya ya excede va Iker de batín sobre cómo pero

Voz 15 11:53 hora catorce y Comunitat Valenciana

Voz 0131 11:56 y una noticia de última hora que acabamos de confirmar aquí en la SER un avión de British Airways que había despegado del aeropuerto de Alicante Elche hacia Londres Gatwick ha solicitado a los cuatro minutos de despegue y un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto el aterrizaje afortunadamente se ha producido sin problemas sin daños personales todavía se desconocen las causas que han llevado al piloto de este avión David British Airways que salía de Alicante Elche y que iba hacia Londres Gatwick ha tenido que volver a aterrizar en el aeropuerto alicantino de las últimas horas tenemos varias incidencias relacionadas con las lluvias que han dejado hasta setenta y cuatro litros por metro cuadrado en las últimas veinticuatro horas en algunos puntos la peor parte es el han llevado el Patio de Los Silos en Burjassot una parte de él

Voz 16 12:40 muros de este monumento protegido

Voz 0131 12:42 caído cien Moncofa por poner otro ejemplo la tormenta ha negado un colegio la que has tenido que suspender las clases la depuradora de aguas residuales de esta localidad ha contabilizado hasta noventa y dos litros por metro cuadrado esta madrugada también mucha actividad de rayas hasta mil setecientos han caído en la Comunitat Valenciana seguimos en alerta amarilla por fuertes lluvias que esta tarde se trasladan al interior mañana todavía puede llover aunque con menor intensidad escucha la Cadena SER son las dos y dieciocho minutos de la tarde

Voz 0131 13:28 Valencia el Ayuntamiento ya está fuera del plan de ajuste del Ministerio de Hacienda un poco antes de lo previsto el consistorio puede dejar de estar sujeto a las restricciones que impone este plan que le impedían por ejemplo endeudarse una importante noticia para Valencia y para su autonomía a la hora de gestionar los recursos municipales como decimos Valencia va a salir antes de lo previsto del plan de ajuste dos mil doce dos mil veintidós Un plan que el Ayuntamiento está sometido desde hace seis años en el pleno de septiembre el gobierno local va a aprobar la amortización anticipada de préstamos por valor de casi treinta millones de esta forma el presupuesto de dos mil diecinueve ya estará fuera la de las restricciones de endeudamiento que marca este programa del Ministerio de Hacienda Toni Jiménez buenas tardes

Voz 17 14:11 qué tal buenas tardes el alcalde de la ciudad Joan Ribó ha explicado que el pleno de este mes se hará la modificación presupuestaria el diez de noviembre cuando se haga efectivo se pagarán todas las deudas pendientes de este plan de ajuste

Voz 1687 14:23 adelante amén sino que pagar ya no tenía que estar en el plagios el Partido Popular pertinentes vas hipotecar adeu ains el futuro de Valencia no podían concertar naves operación desde de endeudan en la vivienda amortizar which en cuanto a millón ens va a impedir de facto poder FERE grandes inversiones el endeudan tan en el tema de inversión com en el tema de de espesa correr

Voz 0131 14:50 pero llegados a este punto nos preguntamos precisamente cómo se había llegado a esta situación

Voz 17 14:55 bueno pues el plan de ajustes empezó a aplicar en las administraciones locales que tenían facturas por pagar en los cajones los ayuntamientos tenían que pedir un crédito al Instituto de Crédito Oficial a cambio de poder entrar en este plan del Ministerio de Hacienda el Consistorio de Valencia con el Gobierno del PP llegó en dos mil doce al máximo histórico de deuda municipal con más de mil millones de euros además en dos mil catorce Valencia no pudo salir de este plan porque no cumplía los requisitos de deuda y periodo medio de pago proveedores que exigía al Ministerio todo ello tiene su origen en dos operaciones financieras en las que el Ayuntamiento transformó un deuda una deuda comercial de más de doscientos cuarenta y cuatro millones de euros en un crédito financiero así lo explica el concejal de Hacienda Ramón Vilar

Voz 18 15:31 no es pagaba a contra tristes proveído el va hacer Despres un Credit Amelie ICO aun sin derechos y pese a poder liquidar este Deutsche comercial

Voz 0131 15:46 qué supone salir de este plan de ajuste ahora

Voz 17 15:48 con esto el Ayuntamiento dejará de estar sometido al Ministerio hoy podrá endeudarse en caso de ser necesario necesario siempre y cuando dice el alcalde Ribó sean situaciones de urgencia al Consistorio volverá a tener libertad en este aspecto porque hasta ahora era el único gran Ayuntamiento de España con estas limitaciones el Ayuntamiento dejará de estar tutelado por Hacienda como estaba hasta ahora con controles trimestrales recordemos que incluso se amenazó hace unos años con cerrar la EMT sino se cumplían estos compromisos además a partir de ahora podrá también crear nuevos organismos entes empresas municipales

Voz 4 16:17 ayuden agilizar la administración respecto al Estado

Voz 17 16:19 de las cuentas municipales el año acabará con una deuda de cuatrocientos cuarenta y seis millones de euros casi un cincuenta y tres por ciento respecto a los ingresos totales de dos mil diecisiete y el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en este último año en una media de dos coma días

Voz 0131 17:47 y como les decíamos hace unos minutos en Burjassot esta madrugada han caído más de setenta litros por metro cuadrado en dos horas y esas lluvias han provocado que se cayera uno de los muros del patio de los hilos un monumento histórico artístico nacional que data del siglo XVI

Voz 17 18:01 el alcalde Rafa García afirma que el conjunto del monumento no sea visto dañado sólo el muro los técnicos de Patrimonio tanto de la Conselleria como del Ayuntamiento han inspeccionado los años eran un informe tanto de los años como del coste de la reparación que el alcalde quiere que sea cuanto antes

Voz 22 18:16 por lo que nos trasladan el el momento no se ha visto afectado y lo que sí que nos preocupa es que se haga cuanto antes esa labor de consolidación para que no siga deteriorándose el monumento y en esa en esa estamos en actuar con carácter inmediato más allá de la caída del muro lo que nos preocupa es que no haya más deterioro

Voz 17 18:33 García recuerda que el Ayuntamiento de Valencia es el propietario del monumento y lo tiene cedido el consistorio de Burjassot que ya ha tenido que reparar otros de los muros una intervención que costó treinta y cinco mil euros el alcalde señala que el Ayuntamiento de Burjassot es el único que se ha preocupado por el mantenimiento del monumento y durante años nadie de él de Valencia lo ha visitado ahora quiere hablar con el consistorio valenciano para abordar el protocolo de actuar

Voz 0131 18:55 y qué dice el alcalde de Valencia pues Joan Ribó asegura que está al tanto de la situación y que precisamente la semana pasada se reunió con la asociación Amigos de los Silos

Voz 17 19:02 una cita en la que hablaron entre otros de cambiar la cesión a un periodo determinado la aplicación del uno coma cinco por ciento a nivel cultural Rivo incide en que este monumento merece un esfuerzo y por ello esta tarde visitará la zona para comenzar a analizar la situación

Voz 23 19:16 para el alcalde de Burjassot y que máster comentan la situación Gray Davis fotos de una situación Laia de Navarra con Podemos

Voz 1687 19:25 abordarla el Sitges de Burjassot es un monumento histórico Moll importaban que es merecen un esforas eh y cómo pueden Fair

Voz 0131 19:36 una visita en la que también está previsto que participe el president de la Generalitat Ximo Puig y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento Fernando Giner cree que Ribó debería dar explicaciones sobre el escaso mantenimiento de ese muro que ha caído en los sí

Voz 17 19:49 la formación naranja acusa a los consistorios de Valencia hay Burjasot de ser los causantes indirectos de este derrumbamiento por no haber hecho un correcto mantenimiento y reclaman un plan de emergencia de reconstrucción y conservación de este monumento dice Giner que quieren saber si Valencia ha cumplido con sus obligaciones como propietario del espacio sí ha reclamado a el cumplimiento de sus obligaciones

Voz 0131 20:12 por cierto que las lluvias también han tenido otros efectos por ejemplo han inhabilitado cinco aulas y un despacho del Centro de Educación Infantil y Primaria Magisterio Español de Valencia por goteras inundaciones y el deterioro del techo una denuncia que ha realizado el sindicato CSIF las tormentas eléctricas también han afectado al servicio de Metro a primera hora de

Voz 17 20:31 mañana que han causado retrasos a primera hora de entre diez y quince minutos en las líneas uno y dos de Metro en los tramos en superficie entre Villanueva de Castellón y Torrent Paterna los rayos han paralizada la actividad de algunas balizas por lo que se ha tenido que controlar de forma manual aunque estas incidencias ya están solventadas a esta hora

Voz 0131 20:50 yo ya ha dado el pistoletazo de salida a la feria hábitat la feria del mueble la iluminación decoración en Feria Valencia está considerada como la feria internacional más importante del segundo semestre en el calendario mundial con más de cuatrocientas marcas y firmas internacionales

Voz 17 21:05 según Daniel Marco presidente de Habitat espera que este año visiten la feria compradores de más de cuarenta y cinco países lo que supone un incremento del treinta y cinco por ciento de hecho para marcó el objetivo de este año es consolidar el buen sabor de boca que dejó la feria el año pasado

Voz 1155 21:19 este año el objetivo es consolidar hoy consolidar y seguir creciendo derecho lo hemos hecho porque porque hemos crecido como te digo casi un treinta y cinco por ciento en todos los sentidos el para registro de visitantes fatua interna en el registro previo a la feria está creciendo en ese te en esos termina así que el objetivo para este año es consolidar ese ese buen sabor de boca que quedó el año pasado ya volver un poquito a nuestra dinámica normal

Voz 17 21:46 además esta feria con más de cuarenta y cinco mil metros cuadrados está enfocada a las exportaciones un sector que está aumentando en un dos por ciento en la Comunitat y entre las novedades de este año destaca el diseño y es que junto a hábita Se celebra estos días también el Congreso Nacional de Diseño

Voz 0131 22:01 y sepan además que mañana en la Universidad Católica de Valencia en la sede de la calle Jorge Juan se celebra una jornada sobre los escenarios de libre comer instrumentos frente al Brexit con expertos del ámbito académico y empresarial que van a analizar las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea para la Comunitat Valenciana y sepan además que agentes sociales y económicos de Aragón y de la Comunitat llaman a manifestarse el próximo siete de octubre en Valencia para reivindicar la mejora del tren entre Zaragoza is algún Sagunto bajo el lema por la cohesión social corredor Cantábrico Mediterráneo en un solo logotipo el de la Unión Europea

Voz 0131 23:53 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes

Voz 16 23:55 cambio no regresa a Mestalla donde mañana el valenciano recibir a partir de las nueve de la noche a la Juventus en el primer partido de la fase de grupos de la máxima competición continental la principal preocupación para Marcelino reside en el estado vale de físico de varios jugadores con con dos vía que se retiró el pasado sábado con molestias en un tobillo por un mal apoyo sufre un nuevo esguince de tobillo será baja la buena noticia es que Koke Lan ya muy cerca de reaparecer aunque parece poco probable que esté listo para competir mañana veremos cómo recompone en la medular con Parejo con Daniel Basi con Carlos Soler para formar el doble pivote y en el eje de la defensa Jason Murillo que el domingo se retiró del entrenamiento con un problema muscular en el isquiotibial ayer se ejercitó con normalidad podría ser titular por primera vez desde que arrancó la temporada dándole descanso a Gabriel Paulista la Juventus llega esta tarde a Valencia con la mayor inversión de su historia en fichajes y con Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo como principales estrellas del conjunto turinés