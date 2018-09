Ser Deportivos Valencia (18/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Valencia

Voz 1716 00:11 buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos aquí en Radio Valencia Cadena SER no sé si ustedes lo huelen nosotros ya así que lo leemos el olor de la Champions de mañana la Juve en Valencia esta tarde la Juve pisando esta tarde el césped de Mestalla no van a entrenar lo han hecho esta mañana en su propia ciudad deportiva ir mañana programación especial presupuesto para nuestros diferentes carruseles dos carruseles dos ofertas como siempre nuestro Carrusel deportivo valenciano que mañana va a comenzar una hora antes del partido el partido a las nueve nuestro Carrusel deportivo valenciano a las ocho en punto de la tarde ya estará en marcha lo pueden sintonizar en el mil ciento setenta y nueve de onda media y lo pueden sintonizar también en la aplicación de telefonía móvil de la Cadena SER

tras dos temporadas de ausencia el murciélago regresa a la Champions en el año de su centenario el primer partido va a ser apasionante

y luego nuestro Carrusel deportivo nacional que lo o emitiremos en el cien punto cuatro de la frecuencia modulada también en la aplicación de telefonía móvil de la Cadena SER ustedes Si abren el teléfono móvil la aplicación de la Cadena SER cuando tenemos esta circunstancia que damos la señal de los dos carruseles deportivos la Panetta ya ya esta partida tienen la posibilidad de elegir el carrusel nacional o el carrusel local hay ocasiones incluso en las que a través de la aplicación de la de la Cadena SER de telefonía móvil damos tres señales de tres programaciones distintas lo digo porque a veces ustedes pueden ver nada más que en la pantalla de su teléfono móvil esto lo explico porque cada día se va imponiendo más llano o en fin ya no quedan muchos como Paco el padre de de El Saler que tiene su radio todavía esta pequeñita con la antena cada día más el teléfono móvil en el que hace todas las todas las funciones y por eso lo lo explicamos la aplicación de la Cadena SER hay ocasiones quedamos tres señales incluso damos señal de Hora veinticinco Ángels Barceló damos señal del Carrusel deportivo valenciano Oscar señal de Carrusel deportivo nacional si ustedes en la pantalla principal cuando vean partida la pantalla con las dos programaciones deslizan hacia la izquierda pueden encontrar incluso una tercera señal cuando hay también información quedamos del ámbito político pero mañana tienen esas dos opciones el Carrusel deportivo nacional en el cien punto cuatro FM también en la aplicación de la Cadena SER ahí lo que ocurre es que compartimos Narración con el otro partido que se juega a la misma hora a las nueve de la noche que es el partido del Real Madrid en el caso de nuestro Carrusel deportivo valenciano como siempre digo es integro e integrista valencianista está de esto nos vamos a ocupar fundamentalmente en nuestro Ser Deportivos de hoy teniendo en cuenta que no han mejorado mucho las cosas para las las lesiones y los jugadores que estaban tocados ayer es más yo me atrevería a decir que con DOCV ya no va a estar en Villarreal tampoco yo diría que esto prácticamente es seguro Ike Garay muy difícil coquetean ya veremos según la evolución de la semana osea que esto es una cosa que se va a alargar también para el partido del próximo domingo a las cuatro y cuarto de la tarde nos planteamos preguntarnos bueno aparte de decir les que quedan mil trescientas entradas de las cuales quedan mil trescientas porque mil doscientas son de las que ha devuelto la Juve porque de las que quedaban aquí quedaban escasamente cien entradas y ahora mil doscientas que se ponen a la venta de las que ha devuelto de las que ha devuelto a la Juve Nos planteamos preguntarnos hoy aquí en la mesa de SER Deportivos por dos cuestiones el partido de mañana dada la circunstancia de cómo ha comenzado el Valencia de los cuatro primeros partidos de Liga y no se debe tomar como ir con todo como una curación trampolín la acción de los cuatro primeros partidos de Liga que no nos han dejado buen sabor de boca y que pueda darse un buen partido y que pueda conseguir una victoria y que por lo tanto pueda ser trampolín para a iniciar ya o reservar ya en el el Valencia que estamos acostumbrados a partir del próximo partido o este es un partido de paréntesis que es otra historia distinta y a lo mejor no hay que ir con todo porque donde hay que ir con todo lo que se pueda este sano es el próximo domingo en Villarreal son dos maneras distintas y tendrá que afrontar eso el entrenador del del Valencia creemos que tenemos respuesta porque una cosa es lo que opinamos y otra es la información que tenemos al respecto seguro que hoy es un día en el que ya ayer ya ayer eso pasó el director deportivo del Valencia Mateu Alemany director general también el presidente estuvieron viendo el entrenamiento por la tarde con Marcelino y luego estuvieron hablando bueno estuvo Mateo hablando con Marcelino y estoy seguro que esto es una cosa aunque que ayer se planteó vamos mañana con todo o no esa conversación la habrá tenido en otras circunstancias y en otras situaciones anteriores nuestro director deportivo Javier Subirats es por tanto pertinente hoy a hablar con él preguntarle qué haría él o qué tipo de conversación se tiene con el entrenador en unas circunstancias como las que hay ahora mismo de todas estas cosas vamos a hablar a vuelta de pausa tres y veintiséis SER Deportivos Radio Valencia Cadena SER

Voz 2 09:47 torpe valenciano contado sin atado Pedro Morata

Voz 1716 09:51 Ifrán Guaita INTI José Manuel Alemany Diego López y Carlos Martínez Ximo más mano Filippo Ricci no otro amigo y colaborador de La Gazzetta dello Sport al que saludamos para hablar de la joven de que Juve llega a Valencia hola Filippo buenas tardes Filipo qué You ve nos encontramos que más que Vecchia Signora es la la la la Vecchia ganadora no porque no para de ganar cosas la Juve en Italia

Voz 0662 10:19 sí bueno son van sólo siete ligas consecutivas si ésta me parece que ya está bien encarrilada después de cuatro jornadas ya tienen buen más que bueno el Napoli todavía está ahí pero demás estantes colgando ya hay porque claro ya era un equipo muy bueno con dos Alex de Champions en los últimos tres años así ha llegado Cristiano Ronaldo así que a una estructura ya ya muy buena muy dada he este año ha vuelto también para la defensa importantísimo sí eso es un equipo entré para mí entre los los tres después de la di de Madrid y Barcelona yo las veo como máximo candidato a la a la Victor hecha pues

Voz 1716 11:07 Filippo Duque te gusta venir por Valencia cuando puedes y cuando el trabajo te lo permite y el año pasado seguís te bastante al al Valencia claro el Valencia de estas cuatro primeras jornadas no es el Valencia de la temporada pasada a pesar de que el Valencia tiene mejor plantilla esta temporada que la pasada pero hay gente clave como con dos vía que no está pudiendo jugar por lesión Garay exactamente lo mismo Parejo que no ha empezado bien esto hace que se resientan otras posiciones y jugadores del del campo lo que te quiero venir a preguntar es este Valencia actual que posibilidades leves tú ante esta Juve actual mañana

Voz 0662 11:46 no mañana a la Juventus es claramente favorita después en Mestalla siempre ayuda el la Champions es una competición diferente pero con las bajas que tiene ahora el Valencia la son demasiado importantes yo he visto todos los partidos Valencia este año el derbi en vivo estuve allí en Valencia y claro la presencia o la ausencia de cuando Via lo cambia todo el cambia también la defensa y además si a esto añadimos la ausencia de Garay la bueno la mala condición no bueno un las desaparición de Jaycee Murillo y a una pareja de centrales para mí muy todavía no como podemos es no era peor Champions sí complicada ya que a mí me parece un buen jugador pero muy verde todavía sobre todo la Unión capilla paulista todavía no me compense dos dos no no se mueven bien Estocolmo donde también claramente a Puccini que ya es hicimos cinco que es bueno ahora le han dado el alta médica yo no lo veo titular mañana va a ser complicado no

Voz 1716 13:00 queremos que nuevos también la convocatoria quisiera

Voz 0662 13:03 esto quizá mientras la compra así no va a estar ahí el otro el la hija de Parejo va a hacer no Soler au buenos jugadores de de otro perfil esto condiciona un poco todo todo el juego del equipo hace cuando ya se ha se ha hecho es fundamental si no hay no hay pues bueno cambios está también lesionado así que el partido de mañana yo veo la Juventus claramente a favor

Voz 1716 13:34 y que Juve que once de la Juve crees que vamos a tener aquí mañana aquí estamos preocupados con Cristiano enfrentando a a Pichichi por la banda

Voz 16 13:44 derecha del Valencia no sabemos si diva la está o no no no

Voz 0662 13:50 anotaba la el tema extécnico puramente técnico esto el once difícil de de de de de decirlo porque alimentos está cambiando mucho a los últimos al jugado el otro día pero los partidos precedentes no había jugado porque teóricamente no no te también he cuadrado tras las costas el único fijo es Mandzukic porqués se crea esta nueva pareja con Ronaldo empieza mal Ronaldo de nueve más sí un poco mal es pasar izquierda después los dos se cambia chip pero los de Massa y Pjanic es un fijo Khedira Di pero después empezamos a empezamos a tener pocos pocas camisetas más por los muchos buenos jugadores que tiene la Juventus y yo pienso que al final va a ser tu quisieron Aldo easy Pjanic que tiene Madrid después la defensa la decía con Jenny Alexandro aquí así que me paso debería será esto lo sé pero claro no está de bala que hasta el año pasado era el hombre quizá mejor es mejor jugador que tenía la Juventus con Higuaín inglés de año con la llegada de Ronaldo le cuesta un poco entrar en el once

Voz 1716 15:17 Filippo y estamos pensando que quizá al Valencia lo hubiese venido mejor que que Cristiano no hubiese marcado los los dos goles que que viniera

Voz 16 15:25 en San sí sí sí pero pero ahora ya que que ha afinado la puntería allí el cañón yo creo que es yo creo que es es peor pero bueno al final después

Voz 0662 15:38 sí tendrá una gana de marcar en Mestalla en España de hombre de marcar el territorio como hace yo soy aquí yo estoy aquí él dice siempre hay para mí tiene tiene enorme gana hay que decir otra cosa es que el año pasado también cuando empezó pesó poco mal en la Liga bueno pues sancionado cuatro partidos tardó otros tres enmarcar pero me acuerdo de que en la Champions fue el año pasado que marcó en todas las rondas eh

Voz 1716 16:07 es el primer jugador en hacer esto

Voz 0662 16:10 a las seis rondas de del grupo el marcó en cada partido que yo lo veo yo confío en Pichincha a mí me parece un buen jugador pero está claro que depende cómo va la aparezca central Chaves no es si le dejan solo Osiel tiene también que cubrir por otros ahí en el centro y esto puede causar muchos problemas a la al ballet

Voz 1716 16:37 oye Filippo mira te escucha decirlo de Puccini danos esperanza porque es que los cuatro partidos que le hemos visto aquí es que no dan ganas no dan ganas de decir

Voz 16 16:44 por último el último muy bien danos esperanza va de Di tiene usted yo no

Voz 0662 16:49 no me veo a mí también me gusta es un jugador muy serio trabajador y no a los Cafú pero para mí es un jugador un jugador muy muy serio que puede aportar pero hay problema ahora yo no lo veo sobre el pichichi no es es que el Valencia todo el mundo está rindiendo un poco abajo o de sus posibilidades y porque el equipo no está jugando bien Rodrigo no me puedes decir que no como sabemos no no no no esa topar ahí Isabel tú no puedes pedir a Puccini que precisamente sea o no lo que no es cuando la la las figuras del equipo ya están sufriendo les sufrimiento de parezco Rodrigo que son los dos más conocidos te dice que te dice que el equipo es el tiene problemas el equipo en una falta de confianza un poco de inseguridad tiene problemas está claro que no es el lateral derecho que te lo vas yo lo tenía el último partido Levi bien en positivo combinó bien atascando metal son uno la hizo un buen partidos pero hombre de Dios no no puede ser pichichi que te que te vas a los planes del equipo y ahora el conjunto y es lo que le cuesta al Valencia y eso me parece más que evidente el equilibrio no está porque sin con dos Via falta el ancla es el jugador que recupera empieza la acción así que de momento pues mañana muy muy optimista por el Valencia a nosotros vamos a ver qué tal el otro lateral derecho de la yo

Voz 0341 18:34 le Cancelo

Voz 0662 18:36 hombre en Italia sido todo una espectáculo el año pasado con el Inter hay claro hubo un momento que no sabían dónde meterlo porque por Italia era demasiado ofensivo oí jugaba de interior Casio de Si pero ahora con la Juventus así lo está haciendo muy bien están encantados gran jugador de pero de nuevo es así porque está en un sistema protegido sistema que funciona un sistema rodado Si así que también Si él no sé si él avanza siempre hay un Khedira que le protege aquí no sé si pichichis que va que va protegerle

Voz 1716 19:23 vaya a Filippo un placer como siempre amigo un abrazo muy fuerte a vosotros gracias finca La Gazzetta dello Sport las tres y treinta y nueve minutos saludamos a Javier Subirats hola Javier buenas tardes

Voz 0905 19:35 qué tal buenas tardes a Javier te pregunto lo que ahora va

Voz 1716 19:37 Nos a discutir aquí en la mesa de de redacción y y tú como director deportivo habrás tenido circunstancias como la que ahora mismo tendrá el Valencia que es un arranque liguero malo viene en la Champions y entonces habrás habla con entrenador y mi pregunta a Ci es tú como director deportivo ahora mismo si lo fuera del Valencia tú vas mañana con todo o no las mañana con todo y lo tomas el partido como un paréntesis porque con todo hay que ir a Villarreal o con todo mañana con todo a Villarreal teniendo en cuenta que puedes usar el partido de mañana conforme a empezar Valencia como como un poco de a ver si me sale bien y gano como curación de los cuatro primeros partido y trampolín para volver a a impulsar te o prudencia y la carne en el asador el domingo en Villarreal tú cuál sería en tu sensación o tú o tu decisión

Voz 0905 20:29 hombre la prioridad parado de Valencia yo creo que debe estar en la Liga en la clasificación para Champions para

Voz 0662 20:34 eh

Voz 0905 20:35 para el año próximo no eso es lo que yo prioriza haría no poder sólo algunos cambios del dominio de la semana anterior en Liga o no meter toda la carrera el asador quizá sorprendieron no

Voz 0662 20:46 Quito

Voz 0905 20:47 el partido de hoy el Valencia bueno se enfrenta al local Coco no dé al coco del grupo ahí la verdad que la intensidad ponga los jugadores que ponga al Valencia la va a tener cualquier resultado pues lógicamente para el Valencia sería sería bueno cualquier resultado no pero quiero decir que al los tres puntos e incluso el empate sería bueno no pero yo sí la pregunta es que debería de priorizar y más siendo la Juventus el este primer partido yo prioritaria lógicamente el partido los partidos de Liga que son los que te van a dar la posibilidad de estar en Champions el año próximo

Voz 1716 21:22 entonces Javier que once harías tú mañana a partir de las nueve de la noche porque ya aprovecho para aportar información nosotros creemos que el cuerpo técnico del Valencia mañana va con todo sea no va a reservar nada

Voz 0662 21:36 a lo mejor es que tenga

Voz 1716 21:38 eso es información ahora yo te pregunto a ti tú a quién no pondrías de lo teóricamente titulares mañana porque lo normal lo normal y lo normal es que mañana supongo que haga rectificar Ana guió matizan lo normal es que mañana haga un neto Puccini día Gaby Gabrielle Gayá que haga un vas Parejo que meta a Guedes con Carlos Soler Gameiro con Rodrigo eso es lo normal que creo que hará mañana pero to d s once que es ir con todo tú a quién no pondrías

Voz 0905 22:11 no es que ahora ante habiendo tantas bajas a lo mejor tampoco tiene tantas posibilidades como para decir eh voy a dar descanso a este jugador Goyet a dar descanso a a otro jugador tener en cuenta que que no está en que no está que no está con doble vía que los centrales

Voz 0662 22:26 hay algunos que no están bien quererla

Voz 0905 22:29 el hecho prácticamente eh no tienes eh recambio no ser que que ponga saber eso podía tener variaciones en lo que son los puntas pero que tampoco se van a desgastar tanto o lo que es en la banda derecha pues jugar jugar Carlos Soler va a jugar en las diferentes tiene ahora mismo la plantilla del Valencia con las bajas que tiene no puede dar tanto por tanto descanso sí que es verdad que a lo mejor pues bueno la baja forma mejor que o el bajo rendimiento de Parejo pues podría dar a quizás eh darle un descanso pero tampoco es que el Valencia está

Voz 0662 23:02 en esa zona con con tantos efectivos

Voz 0905 23:04 no yo creo que que está claro que el Valencia va va a hacer eh ese equipo competitivo que que seguramente es el que el que ha es el que has nombrado porque tampoco tiene tantas posibilidades de dar descansos ya quizás cuando ya estuvieran todos para poder para poder jugar sí que podrías dar algún descanso no

Voz 0662 23:23 no yo creo que estamos a principio de temporada

Voz 0905 23:25 yo creo que él jugar miércoles y después jugar domingo pues tampoco tampoco va a influir tanto en el rendimiento de los jugadores

Voz 1716 23:33 Javier un abrazo muchas gracias amigo buenas tardes

Voz 0905 23:35 vale hasta luego chao hasta las tres y cuarenta

Voz 1716 23:38 hay tres una pausa y ahora esto mismo que lo hemos planteado a Javier lo planteamos aquí en la mesa

Voz 1 25:07 SER Deportivos Valencia

Voz 1716 25:14 Franco hay tertulias mañana con todo como parece que va a ir Marcelino Easy si vas con todo o no qué cambios harías en el once inicial

Voz 1621 25:22 el valenciano está para elegir pues bueno decía tiene que ganar partidos porque la trampa mental para el Valencia es que no gana partidos y cuanto antes en el primer a lo mejor ganan la Juve mucho mejor que esperarse a ganar en Villarreal que tampoco va a ser fácil yo creo que el equipo está para buscar una solución mañana nivel defensivo en la banda derecha porque Quini como decía Richi ataca bien que ataca de aquella manera pero el problema es defensivo defensivamente la acciones o la acción es meter a Gabriel Paulista pero sacara el paulista es vestir un santo para desvestir a otro yo realmente creo que la única opción para el Valencia mañana etcétera Guedes me parece bien atrás que jueguen los mismos de siempre pero que salga Guedes de inicio para ver si el equipo es capaz de a la contra cazar alguna narra la Juve no no no se me ocurre ninguna fórmula mejor para ganar mañana el partido

Voz 1716 26:05 Iturri Diego

Voz 1258 26:07 yo creo que a veces exagerado un poco con con el concepto de las rotaciones estamos a inicio de temporada creo que estamos hablando de deportistas de élite que se han preparado muy bien durante los últimos meses que nunca bajan el listón ni siquiera cuando están de vacaciones y creo que no se puede exigir a un jugador del Valencia que juegue tres cuatro partidos seguidos miércoles domingo se puede exigir Se debe exigir y además mantiene un nivel bastante bueno por eso creo que el Valencia aunque no tuviera los lesionados que tiene y aunque tuvieran más de alternativas debe salir en estos partidos con lo mejor que considere su entrenador Marcelino en este caso el once que has apuntado tú puede ser que sea el más lógico el más competitivo que puede sacar en liza el Valencia y creo que es el que debe salir hoy mañana al campo de Mestalla y además un matiz que que estábamos comentando respecto a Parejo también hay jugadores que necesitan jugar muchos minutos para alcanzar su mejor nivel y no necesitan descansar son un poco contradictorios con lo que solemos pensar sobre el mejor estado de forma un jugador que viene cuando está descansado pues hay jugadores más diésel como puede ser el caso de Parejo que les cuesta más minutos entrar en su mejor nivel caso también creo puede ser de Kevin Gameiro caso de su allí que seguramente no empezaremos a ver su mejor versión hasta que no tenga minutos en en el campo y aquí viene un poco el debate de que viene primero el buen rendimiento del jugador o que le pongamos de titular pues hay jugadores que necesitan ese primer paso del técnico esa confianza para empezar a tener minutos empezará a dar su mejor versión así que yo creo que es el once que tiene que salir de mañana

Voz 1716 27:38 si no cambian de opinión sin mañana alguien espera que Parejo no jugará Si no cambian de opinión Parejo mañana juega de principio Ximo

Voz 1621 27:49 yo creo que el Valencia tiene que ir con todo ayer lo decía que parece que está en pretemporada el Valencia da una sensación de estar más de pretemporada que en temporada como que le ha empezado demasiado tarde o demasiado pronto según lo mires creo que es una buena prueba de toque contra la Juventus yo estoy confiarán en que una victoria le podría venir muy bien anímicamente al equipo el equipo necesita una victoria cuanto antes mejor si es contra la Juventus o un buen resultado porque hemos vivido aquí empates contra el Bayern de Munich jugando con diez por la expulsión de Barragán que se han celebrado como una victoria creo que esos resultados

Voz 18 28:23 qué le pueden venir muy bien al equipo

Voz 1621 28:26 aquí te compra ya perfectamente el once me gustaría acordarme de Santi Mina es un jugador que parece que ya ha quedado relegado a lo ostracismo porque Gameiro es el que está siendo titular eso y también ahí basó ahí de momento ha venido para hacer rabona en el centro del campo para soltar codazos patadas que lo único que lo he visto yo el otro día ojalá llegue mañana hay marqué cuatro goles que es para lo que

Voz 0341 28:48 qué ha pasado clases Ximo sí si es que

Voz 1621 28:52 lo único que yo he visto Shuai no no sé los méritos que ha hecho basó ahí Santi Mina aún tiene algún mérito más aunque sea de la temporada pasada pero si son jugadores que se tienen que ir involucrando yo creo que le puede venir bien al equipo dentro de esa pretemporada

Voz 1716 29:06 un partido con dicho Diego situarlas algún cambio en el once inicio o que once inicial harías

Voz 1258 29:12 no yo digo que estoy de acuerdo con esto quiero decir porque yo estoy viendo Kevin Gameiro que que no marca goles pero que genera muchas ocasiones que se mueve muy bien en el campo y que es un jugador que que tiene que jugar muchos minutos porque va a acabar marcando yo creo que en torno a quince goles esta temporada

Voz 0341 29:28 Martínez Reyero Carlos yo creo en cuanto al once primero el centro del campo creo que es indiscutible que va a jugar ese la portería Vicente también evidentemente también bueno pero tú no yo que tú que tú no está de acuerdo con este momento días otro yo me cambiaba Gameiro y igual le daba la oportunidad Santi Mina eh creo que

Voz 1716 29:46 cuando ha estado ha vendido

Voz 0341 29:49 a un nivel aceptable cosa que Gameiro iba ahí de momento nada no han hecho allí iba a ser aquí es que como lo cuando Jackson Martínez iba a venir también ya aquí es que si fichar con exacto sí sí sí iba a ser aquí no sé si

Voz 1258 30:03 que vaya bueno cuestión era buena AFI ya son Martínez ha lesionado gravemente por eso

Voz 0341 30:08 en el Atlético de Madrid no dio pie con bola que era cuando iba a venir aquí

Voz 1258 30:13 cuatro meses en el tiempo que estuvo lo tuvieron

Voz 0341 30:15 lo vendieron porque no no daba pie con bola pero bueno ya son Martínez es muy pasado es eso es muy pasado pero las oye es el presente yo no soy tan radical como has ido Ximo con respecto a él creo que algo más aportará dado no no no pero sólo de momento Alá porque eso es lo que lo hemos visto

Voz 1621 30:31 allí

Voz 0341 30:32 pero yo lo tiene trajes presente futuro puerta pintada en cuanto en cuanto a si iría con todo ahora mismo es que en este Valencia realmente no sé qué es ir con todo porque con las bajas día esto es que ir con todo para mí cambia a a ir con algo menos en si juega Rodrigo si juega ya el resto de puestos están más son menos parejos Si tú metes y creo que no se va a notar mucho incluso a lo mejor hasta a lo mejor a lo mejor hasta lo mejora creo que se nota si si juega plato en vez de Gayá si no juegas Rodrigo y juega cualquiera de los otros tres delanteros creo que es ahí donde se podría notar el el cambio en el en el once titular del Valencia en el resto de puestos hombre que juegue hecha un videojuego neto hombre pues Netword demostró que es un portazo pero cuando sale también lo hace bien que juegue Bezos que Judería Cavic creo que da igual que a lo mejor y mejora a día Gabi incluso mejorar bikini se juegan en el T el derecho por el rendimiento que está dando Bikini en el centro del campo no tiene esa con Dovi hallazgo que LAN es que lo hay lo que lo que va a lo que va a jugar con Carlos con básico con Parejo y luego a la izquierda ahora mismo Guedes que viene de mucha inactividad Cheryshev el nivel ahora mismo de los dos también puede ser más o menos similar que y seguro que lo irá cada vez superando y al final será ojalá el de la primera vuelta del año pasado pero es que ahora mismo no cambia tanto el ir con todo oír con algo menos solamente en esas dos posiciones para mí que juega ya o que juegue el dato se notaría que juegue Rodrigo o que no juegue Rodrigo arriba se notaría porque Rodrigo ha estado mal en el último partido pero venía de hacer dos partidos con la selección española e sobretodo en Wembley brutal espectacular y luego menos contra Croacia porque destacaron otros más que él pero también metió su golito sea que tampoco venimos de un Rodrigo malo malo el otro día pero Rodrigo sigan al buen nivel

Voz 1258 32:13 estuvo la temporada pasada habrá que ver mañana si Marcelino me imagino que sí genera situaciones para aprovechar ese defecto o ese punto a mejorar que tanto se criticó Cancelo aquí en Valencia ponerle a un jugador que vaya a la espalda ponerle a Gaià para que vaya a generar superioridades poder el Valencia atacar por ahí a Juventus porque seguramente es uno de los pocos puntos débiles que va a tener echo de menos a Cancelo yo lo he hecho lo he hecho mucho

Voz 1716 32:38 a veces también claro claro si alemán yo creo que sí que va a haber rotaciones o no

Voz 1074 32:43 los eh yo sé que las haría Zabala si no lo hace yo creo que es un partido para mira yo estoy echando mucho de menos morder el valenciano muerde Valencia que yo estoy viendo este año no muerde no mastica arriba para masticar y para robar y para salir al contragolpe alguien tiene que robar y ante la ausencia de con dominar el centro del campo yo creo que mina cuando ha trabajado en tareas defensivas es un jugador que ayudó mucho en la recuperación en entorpecer algún pase entre líneas

Voz 1716 33:10 de algún

Voz 1074 33:11 de algún futbolista del equipo rival por ahí a lo mejor el Valencia pueda arrancar alguna alguna contra Joan virtudes pero cuando tiene espacios a la espalda del rival y creo que precisamente la Juve no es un equipo que te deja muchos metros a la espalda de su defensa para generar espacios con lo cual yo creo que mañana Gameiro lo tiene complicado esa es mi misión un poco de lo que yo haría arriba por supuesto Rodrigo es intocable es intocable hoy contra el Alavés y contra el Valladolid y contra el Huesca que Rodrigo tiene que jugar siempre porque lo mejor es el que genera todo alrededor del ataque del Valencia y luego el problema lo tiene el Valencia para el centro del campo porque Belén a ver a quién pones si desplaza sacarlo Sober para ver a Carlos Suárez junto a Parejo el problema es que quién tapa quién tapa la banda izquierda porque si ya vemos que pichichi tiene dificultades yo creo que otra cosa no pero Carlos lo que sí se ha aplicado muchos en la buena tarea defensiva en las ayudas hacia el lateral derecho con lo cual yo creo que es un partido más para ayudar que para tratar de sorprender a la Juve en velocidad y a lo mejor yo creo que por ahí Carlos Soler va a seguir jugando para los que quieren verlo en el centro del campo en la banda el centro del campo ante la ausencia de otro jugador porque no hay más salvo que quiera tirar mano duros Raich es que es si de Parejo

Voz 1621 34:23 los chinos estaré para jugar al alero estrella

Voz 1074 34:25 ninguno poner de titular a pedir ahora mismo es que el primero tiene que estar físicamente bien para jugar a fútbol a veces te bien físicamente entonces puede entrar en la rotación de competir por el puesto

Voz 1621 34:36 es un día deberíamos debatir porque la mayoría de equipos fichan un jugador bajan del avión ya sienten partido ya juega en el Sevilla mucho Andrés Silva y nada más empezar la Liga marcó tres goles en Vallecas y el Valencia siempre llegan uno dos que no sé muy bien hay que hay que esperar no no no porque bueno mucho allí bueno en fin no venía de vacaciones no pasó con Koke leen por ejemplo VOR Marcelino no es lo que está claro pero marchó allí que que se ve que no está en forma al cien por cien no sé muy bien cuál es el negocio que pasa todas las temporadas hay alguno que llega hay que esperar dos meses para que rinda en la meritocracia Marcelino harán nombrado Carlos si hicimos Santi Mina y es verdad a mi mina no me gusta

Voz 0341 35:14 pero desde luego creo que pasa quince goles pero creo que para para pelear para trabajar

Voz 1621 35:18 ya a nivel físico por lo menos Mina ha hecho la pretemporada con el Valencia si está para rendir la solución de los males del Valencia para mí no es Santi Mina pero me llama la atención que todos los años hay algún jugador tipo allí que nos plantamos en noviembre y entonces ya es cuando puede empezar

Voz 1074 35:32 hombres y luego yo creo que no nativo y luego creo que tendría que haber alguna rotación porque si los centrales precisamente no han estado de él tuvo vienen en este arranque de temporada con paulista y con icono y acabé viendo los problemas físicos que tiene paulista dando por entendido que Garay es muy posible que no llegue negativo para esto

Voz 19 35:49 haré en Villarreal pero sí sinceramente yo tengo que hace dos semanas

Voz 1621 35:54 y a Murillo Murillo era el peor de los cuatro que por eso digo

Voz 1074 35:57 lo que yo creo que es partido para que o Munillo obeso den algún descanso fundamentalmente a paulista que es el que más castigado que seguramente mañana en un partido que va a ser de mucha exigencia a lo mejor no está luego para

Voz 1716 36:09 en Villarreal yo creo que Marcelino seguramente estaría o estará deseando que Murillo estuviese con la confianza que le diera el entrenador para ponerlo porque ahora mismo la zona falta

Voz 0341 36:18 pero es que antes de lesionarse en el mejor normal estarán deseando que Murillo vuelve a ser el de antes de lesionarse porque era el mejor defensa del Valencia

Voz 1716 36:24 no pone eso era porque dirá estoy fastidiado no tengo Garay encima que no me atrevo a poner amoríos debe haber viene el hombre bueno no sin

Voz 19 36:31 yo entiendo que mentalmente de lo que dice Marcelino el otro día después determina el partido contra el Betis es lo normal

Voz 1074 36:36 la coherencia invita al al planteamiento que va a hacer que es ir con todo porque lo que estaba el diciendo reconociendo en esa rueda de prensa es nuestro problema es que no estamos metiendo la nuestro problema es mental nuestro problema es de ganar uno y a partir de ahí ya en cuanto ganemos uno van a venir las victorias con lo cual lo lógico es que piense voy a apostar por el once más competitivo que tengo para resolver el problema que no se llama Juventus se llama primera victoria de la temporada

Voz 1621 37:00 le preguntábamos antes a Richie Porte iguala acaba de ofrecer la convocatoria la Juventus aterrizará dentro de una hora y media o dos en aeropuerto de Manises se queda es una convocatoria XXI sólo está fuera por lesión de siglos sí que viaja de bala ahí está el resto de jugadores de los que hemos estado hablando así que esa es la moratoria a las siete menos veinte pisarán el césped de Mestalla porque ya han entrenado esta mañana solamente van a reconocerlo ya las siete hablarán que el INI y alegre es muy

Voz 0341 37:27 llamativo que la Juventus no va a entrenar en Mestalla que han entre

Voz 1621 37:30 dado en Italia van a pisar simplemente el césped

Voz 0341 37:33 jugando al ya pero es que jugando al día siguiente en un campo que hace tiempo que no escuchado en la vida porque el dentro nunca jugó aquí que no entrenen yo lo veo bueno rarísimo lo hacen todos aquí

Voz 1716 37:42 no Subirats nos apunta su once dice yo jugaría un uno cuatro tres tres neto Brezo Gabriel día Cadí Gayá Parejo Soler Guedes Cheryshev Rodrigo en punta Javier ponen su Lomce sabes qué mal

Voz 0341 37:57 no no no es muy bien cambiar es no sé nada no es el cuatro cuatro dos es imposible que cambie el sistema salvo que oye si así ganar pero quién es quién es

Voz 1716 38:06 lo último que jugaron Champions hacen mil catorce días

Voz 1621 38:09 aquel día jugaron de portero Cancelo el amigo de Carlos Si Gayá en bandas Abdennour titular fue que el día con Mustafi Roca jugó contribuyen el Valencia que el día con Enzo Pérez Danilo Barbosa que ha jugado el Valencia aunque parezca mentira Dani Parejo y arriba juegos Santi Mina ese día en banda izquierda Rodrigo De Paul en banda derecha Paco hace como delantero pero sabéis quién era el entrenador era el debut

Voz 1716 38:31 Gary Neville entre

Voz 1621 38:33 las del Valencia en este último porque era el último partido

Voz 1716 38:36 de Champions Valencia debutó en la segunda parte jugaron

Voz 1258 38:38 ayer cuando enamoraba métodos Javi fue

Voz 1621 38:41 voy y Negredo hizo cambios ofensivos débil para para remontar ya vencía cero dos control

Voz 1716 38:46 lo dice subirá es que el mañana reforzaría el centro del campo que metería tres tres por el medio no

Voz 1621 38:52 así juega la ayuda contra el medio pero

Voz 1716 38:55 vas yo creo que va a ser que no creemos creemos que va a ser que alguien quería apuntar algo más quedan treinta treinta segundos

Voz 1621 39:02 no que el director deportivo el Valencia Mateo Alemán le puede sugerir como a veces hacía Javier Subirats no una sugerencia una una escolta que estudió en Valencià a Marcelino que hay días en los que a lo mejor hay que negociar el dibujo hablan todos los días dijo el otro día cuando le preguntábamos por lo del del objetivo dijo que hablan todos los días Mateo doy Marcelo

Voz 20 39:23 por eso se llevado eso sea súper súper bien hacen

Voz 1716 39:26 pareja de hecho deportivamente hablando