Off the record (18/09/2018)

Voz 0691 00:00 acaban de cumplirse diecinueve años de la noche en la que no iniciamos en el mágico mundo de la Champions era un quince de septiembre de mil novecientos noventa y nueve el Valencia venía de ganar la Copa del Rey en la Cartuja aquella noche de Ranieri y el pobre Miguel posiblemente la noche del gol más bonito que jamás se ha marcado una final con deja Mendieta toreando a medio Atlético de Madrid la pasta de Ranieri al equipo colchonero propició la llegada de Héctor Cúper Un tipo serio muy serio que plasmó dicho rasgo en una plantilla maravillosa que estuvo solamente a noventa minutos de ganar la competición siendo debutante porque aquel Valencia de Cúper debutaba en Champions estuvo a punto de ganarlo recuerdo casi todo de aquella noche iniciática en Mestalla ante el Rangers los nervios al llegar al estadio la extrañeza por ver muchas butacas vacías en aquella época la gente no iba a la Champions era caro y además venía mal eran días laborables recuerdo el este año TIC que tenía el portero rival Chez armonía aquel día el portero del Rangers y al Kily González enmarañado en las redes de la portería contraria porque se dejó el alma para meter en uno cero gol que fue de Moore un central el escocés del Rangers ese gol de Moore en propia puerta fue el primero que el Valencia marcó en Champions el primero de muchos después vinieron muchos muchos algunos de ellos inolvidables por ejemplo una preciosidad una obra de arte en líneas que Pablo Aimar rubricó ante el Liverpool un zurdazo a la cepa del palo del Piojo López contra el Barça para sellar el primer viaje a París el gol con el alma con el pecho con la mano de Juan Sánchez contra el Leeds y su mirada encendida el penalti de Mendieta en San siro ese penalti que nos hizo pensar que el Valencia por fin iba a ser campeón de Europa y así podríamos estar perfectamente esta mañana a la hora del partido recordando goles noches lágrimas de alegría y algún que otro disgusto son tanto los recuerdos la mayoría maravillosos que la Champions nos proporciona a los del Valencia desde el noventa y nueve que único sentimiento imaginable en una noche como ésta la que nos ocupa es el de disfrute la Champions es una competición que clubes como el Valencia tienen que disfrutar compitiendo claro está pero disfrutando va a ser la primera vez que en cien años un grande como la Juve semilla el murciélago quién sabe el tiempo que puede pasar hasta que otra vez la Juve vengo jugaron partido a Mestalla ya habrá tiempo de pensar en el Villarreal en la Liga el pan nuestro de cada día pero hasta entonces más o menos el jueves hagamos una tregua compitiendo disfrutemos la Champions como el Valencia es única de récord por la radio que se ve

la Champions en el año de su centenario

Voz 0691 03:44 las ocho y cuatro minutos la redacción de deportes de Radio Valencia Cadena Ser a pleno rendimiento Carlos Martínez exiguas mano pendientes del Valencia y de la Juve aquí al estudio uno de Radio Valencia Cadena Ser hola Pedro Morata buenas tardes buenas tardes Fran Yola alemán buenas tardes hola buenas tardes estaban escuchando a Pedro oí alemán este relato el personal con el que me gusta empezar esta temporada siempre metemos cambios no la temporada en el Lope récord y seguro que también ellos tienen recuerdos del del Valencia mí me marcó mucho aquel primer partido porque fui a Mestalla como aficionado todavía no trabajaba tenía dieciocho años la Champions era pues eso una competición que los del Valencia veíamos por la tele ya que el año que fue el primero que el Valencia jugaba la Champions me quedó muy marcada que el primer partido fue un partido sin mucha historia que el Rangers le ganó dos cero pero al principio de la historia de aquella historia que este año es más lejos acabó en la final de París que dolió mucho en aquel momento pero que con el tiempo pasan los años y a mí me dolió mucho más la de Milán que que la de París y ahí tantito

Voz 3 04:43 hemos recuerdos que me gustaría empezar ahí por ahí que recuerdan Pedro

Voz 0691 04:46 de lo mucho vivido en Champions que afortunadamente

Voz 3 04:49 han sido muchos partidos muchos recuerdos y el Valencia dando mucha guerra en Champions mira yo me acuerdo de estabas hablando del partido de Glasgow Rangers yo entonces en aquella época no no había viajado a grandes partidos de competición europea y me solía impactar mucho muchas cosas no hubo partido en Glasgow que ganaba el Valencia creo recordar cero tres al descanso yo nunca he visto una cosa igual salir el Glasgow Rangers en la segunda parte cero tres perdiendo que ellos se caía a favor de Glasgow Rangers no en contra del Glasgow Rangers esto es una cosa que me llamó muchísimo la atención y que a mí me gustaría que me diese la oportunidad El destino de volver a ir otra vez a este a este estadio del Valencia de la del Valencia de la Champions

Voz 1 05:41 recuerdo

Voz 3 05:43 una conversación con con Santiago Cañizares al día siguiente de perder la segunda final de la Champions Milan los penaltis se hizo en su casa además recuerdo preguntarle oye Santi esto de jugar una segunda final de la Champions y volverla a perder esto debe ser muy duro no porque para tú que te pongas a llorar porque Santi es

Voz 0691 06:15 sí

Voz 3 06:15 para llorar es en fin no es sencillo no me acuerdo que me dijo yo aunque supiera que iba a volver a perder una tercera final la jugaría y aquello me llamó y me llamó la atención porque yo digo un dolor muy grande jugar una fina para luego perderla dice pero hasta que juegas la final

Voz 1 06:40 a pierdes todos mágico

Voz 3 06:44 todo eso otro es pisar una alfombra de una moqueta especial y claro tú hasta que la pierde no sabes que la perdido pero si yo supiese que la iba a perder igualmente diría que la quiero jugar porque el camino hasta la final y la final es una cosa muy muy bonita además dice que recuerdas

Voz 0691 07:01 buena parte de la lágrimas desgarradoras que yo creo que un poco

Voz 4 07:03 o el

Voz 1074 07:05 el sentimiento que a todos nos ha como vía en ese instante no porque yo creo que fue un un lloro compartido no una sensación de de angustia

Voz 0691 07:16 a ver a Cañizares y quitarse

Voz 1074 07:18 no vaya no de la cabeza hay romper a llorar y esconderse

Voz 3 07:23 bajó aquella toalla arroja

Voz 1074 07:25 yo me quedo con una noche que fue yo creo que las más bonitas que he visto en Mestalla la victoria ante la Lazio en un partido de Gerar enorme Bono del equipo entero no pero yo creo que ese partido que Gerar yo creo que jamás podrá olvidar el valencianismo recordando hallar no como jugador del Valencia fue una noche en la que el Valencia les salió todo le salió todo pero es que además con una con una actuación yo diría rozando la excelencia no no hubo un momento de pausa no hubo un momento en el que el Valencia hiciera un mal pase donde no hiciera una gran jugada donde prácticamente cada minuto la gente lo vivió levanta de los asientos yo creo que en aquel momento Mestalla esa noche vibró de verdad de verdad porque la gente vio como su equipo pasaba por encima a uno de los mejores equipos que era que el momento estaba compitiendo en la Liga de Campeones

Voz 0691 08:11 ha quedado un poso negativo en la historia porque el Valencia jugó dos finales y las perdió

Voz 1 08:16 y eso queda ahí pero

Voz 3 08:19 eso es muy real sólo las pierden los que las juegas claro el Valencia apunto aquí de memoria ahora

Voz 0691 08:24 partidos contra el partido el dicho aquél

Voz 1 08:26 dicho no sé ahora es un equipo menor que ni siquiera jugar apremia lo merecía eliminó un arsenal que a un espectáculo de equipo iluminó además jugando mejor que el Arsenal Valencia ha eliminado al Inter de Valencia ha competido ya jugado grandes partidos contra el Chelsea ha eliminado al Barça ha ido a Múnich

Voz 0691 08:45 ya ha competido ya empatado partidos en el Olímpico de Múnich y el Valencia ha empatado en Old Trafford con United esposa que nos queda es perder dos finales pero para llegar a jugar a finales hay partidos muy importantes que que ya permanecerán para toda la vida en la historia del Valencia evidentemente el poso no es bueno o a mí por ejemplo ahora que decía Pedro lo de Cañizares yo no he vuelto a ver los penaltis yo tampoco si en algún reportaje Valencia entiendo lo sé hacer montajes a veces no de momentos históricos ayer movía bellos de Pellegrino les cuando vio la secuencia del sabes qué culpa tiene el favor falló el penalti fallado otro yo veo el primer fotograma de del Flaco hacia la pelota giro lo que te quiero verlo no no quiero verlo ir recordaré toda mi vida un efecto Juanjo Rojo el técnico igual un día lo puede explicar yo recuerdo en estar en San siro yo estaba en la grada de enfrente de la portería de los penaltis no sé cómo fue que el aullido de la grada de los hinchas del Bayern llegó antes el aviso de alegría de que había para el penalti liberal llevó antes el aullido de que había que yo ver la imagen no que yo ver con Mis ojos que campan

Voz 1 09:53 es penalti se ve que hay los que estaban

Voz 0691 09:56 ahí vieron que la pelota Oliver Kahn y pensaron la para ir paro yo ese aullido creo que es el peor sonido de mi vida porque me di cuenta de que merecía había vuelto a perder una final de la Champions todos los que fuimos pensando bueno este año no se escapa claro ese poso Nos queda ahí pero quizá el tiempo yo no digo que que el valenciano gane la Champions porque es muy difícil que me echan pero quizá el tiempo ponga en valor lo que el Valencia hizo que es muy difícil el Valencia la debutante con Héctor Cúper debutaba en la Champions y jugó la final perdió ya al año siguiente que era el segundo juego volvió a jugar

Voz 3 10:29 final hay un ejercicio que ahora con con esto que estás comentando se me ocurre hacer a bote pronto podríamos mirar que grandes equipos del fútbol europeo nunca ha jugado una final de Champions hay muchos hijos importantes pues eso pondrá en valor lo que ha hecho el Valencia porque jugar la final la perderle hay que jugarla jugar la final es muy difícil

Voz 0691 10:50 la Champions como pueden comprobar una mística con un embrujo muy especial por ejemplo veía Marcelino Marcelino que nunca

Voz 1 11:00 ha entrenado en Champions Marcelino es lleva más de media vida como entrenador

Voz 0691 11:05 fue futbolista al primer nivel ya entrenado en el Recreativo de Huelva en el Zaragoza el Villarreal en el Sevilla San Marcelino lleva media vida entrenar al equipo a fin en el Rácing es la primera vez que va a entrenar un un partido Champions mañana en Mestalla contra la Juve nunca ha habido en Valencia Juve K tiene cien años el Valencia nunca se ha enfrentado a la Juve por tanto bueno hablamos de la competición que hay que disfrutar no podemos llegar con agonía al partido de mañana pensando en los tres puntos de Liga porque es que si nos pasamos la primera fase de Champions pensando en la agonía de la Liga se va a acabar la primera fase no hemos saboreado el enfrentarse la Juve el viajar a Old Trafford que es un escenario con mucha mística es el teatro de los sueños es uno de los grandes campos de Europa hay que disfrutar de la Champions compitiendo el valencianas un equipo pequeño hay que exigirle compita yo no les exigiera de Valencia que pase a octavos de final con el grupo que tiene no puede ser una exigencia decía hay que exigirle que compita sí ya a ser posible estoy peleando con el United por acabar segundo en el grupo pero era lluvioso otro mundo eh la Juve Barça Madrid llueve y Fiti son favoritos para ganar la Champions no no para estar en octavos para para la gran final estaba viendo el Barça un poquito la primera parte ha tenido un mal rato contra el PSV ya a la media hora de partido falta afronta de Daria y el de siempre Messi a la escuadra es otro mundo es es es otra liga y el Valencia está en la Champions vamos a disfrutarlo quiero lo escuchan a Marcelino Marcelino H una rueda de prensa hoy valiente una rueda de prensa honesta reconociendo que el equipo no está bien pero advirtiendo que el Valencia mañana no va a pensar en el Villarreal que el que mañana va a salir con todo lo que tiene y queriendo enviar un mensaje a la mentalidad de los jugadores mañana a ganar a la Juve ya pensaremos en el Villarreal

Voz 1307 12:51 Nuestra nuestra mentalidad es jugar cada partido para ganarlo en ningún caso vamos a renunciar a nada sabemos del potencial de los equipos a los que nos vamos a enfrentar pero es obvio que estamos aquí para competir para intentar eh pasar esta fase de grupos entre los dos primeros clasificados pensamos en ganar la la Juve luego pensaremos en el siguiente partido y no renunciamos por supuesto nada

Voz 0691 13:26 más de Marcelino evidentemente el equipo dieron problema ofensivo será visto en Liga ha descrito para mí de forma interesante a la Juve ha dicho es un equipo paciente que es un equipo que aprovecha errores del rival ya ha explicado que el Valencia para ganar mañana el partido tiene que atacar tiene que agredir a dicha Marcelino

Voz 1307 13:45 nosotros analizamos siempre al rival intentamos que sus puntos fuertes que en este caso son muchos no los exponga en la Juve es un equipo paciente con jugadores con muchísima experiencia sabe esperar su momento aprovecha los errores del rival y nosotros tenemos que estar preparados para no cometerlos a partir de aquí tenemos que agredir sin agredir no vamos a ganar tenemos que intentar poner en dificultades defensivas a lo que tampoco es fácil por su capacidad colectiva de de de agrupación Ray

Voz 1074 14:17 pida y por la calidad individual de todo

Voz 1307 14:20 esos jugadores

Voz 0691 14:22 has de Marcelino el Valencia no tiene novia el Valencia no tiene acogen al menos no al cien por cien de lo que dispone Marcelino es lo que tiene lo que tiene medio campo es básicamente vas Carlos Soler Dani Parejo ha explicado Marcelino con las bajas que tiene de los perros de presa de los jugadores que recuperan el balón cómo cree él que tiene que jugar el Valencia en medio campo y en el resto del terreno de juego para poder ganar el ayuno

Voz 1307 14:47 vamos a poner a los que tenemos es obvio y nosotros creemos en un trabajos siempre de de ayuda y colaboración si somos un equipo solidario que normalmente no somos pues tendremos que supo suplir esa falta de de fuerza en el uno contra uno con una ayuda en SER estaremos juntos Nos ayudaremos mucho Seremos intensos en la disputa unas las ganaremos otras no tenemos que intentar siempre durante todo el partido que la Juventus no esté cómodo juega a nuestro campo y por lo tanto creo que la afición nos va a ayudar a ello y luego también pues cuando tengamos el balón tenemos que hacerles correr

Voz 5 15:26 sí

Voz 1307 15:27 detrás de él hay bueno pues a ver si somos capaces de iniciar viendo el partido que en unos genere dudas con con el balón como nos pudo pasar el pasado sábado contra el Betis

Voz 0691 15:38 ha dicho Marcelino durante la comparecencia bueno cosas que ha dicho hoy no ha sacado el corte de voz porque sino no iríamos a las nueve y cuarto de la noche ha dicho que Garay no está para jugar el partido de mañana y que muy posiblemente no estén Villarreal que está evolucionando bien pero he dicho Marcelino no soy capaz de establecer cuándo va a volver ha dicho pronto ha empleado la palabra pronto hablando de Garay pero no ha dicho el partido de Anoeta el partido contra el Celta no ha querido mojarse en un día concreto al respecto de Garay preguntado por quién va a jugar mañana en defensa ha dicho bueno pues está apto Gabriel Paulista está bien Murillo ya dicho idea Maccabi tiene experiencia porque ha jugado contra la Juve el Olympique de Lyon dos partidos Champions con lo cual no es descabellado que mañana repita la defensa había Oriol paulista que es un poco lo que lo que intuimos que puede hacer

Voz 1 16:30 Marcelino

Voz 0691 16:32 le han preguntado porqué de es si está para noventa minutos ya dicho Marcelino la única forma de saber si está para noventa minutos es que el jueves pero no quiero desvelar ha dicho Marcelino si va a jugar noventa minutos hora va a jugar noventa minutos a la luz de lo que ha dicho ha reconocido cambios ha dicho que va a hacer cambios con respecto al partido del del Betis a mí me sale un equipo en el que hay bastantes cambios en el once es muy normalito de revolución pero neto en portería ya es un cambio con respecto al Betis porque jugó Jaume la defensa entiendo que no va tocarla Pichichi ni Jacobi Gabriel Gayá en medio campo hay un cambio porque no no jugará con doble que sabes no entraría Daniel Wass que él lo ve más la posición centrada Carlos Soler en medio campo pueden jugar Carlos Solari Gonçalo Guedes de inicio ya son dos cambios porque el Betis jugaron hay que recordarlo Ferran Torres por derecha Cheryshev por la izquierda y arriba hoy y Mesa de redacción decíamos la acción de Santi Mina para pelear para trabajar para cuerpo real con quién y compañía puedes jugar Santimamiñe Rodrigo es una opción si ACS equipo hay un cambio que es Neto dos que es Daniel Wass tres que es Guedes cuatro dejarlo el Pedro cinco que sería Santi Mina son cinco cambios con respecto es casi cincuenta del equipo Ikeda un once que no es deportaciones masivas ni hay nada descabellado

Voz 3 17:49 yo creo que cuando ese once se complete con con dos por más

Voz 1074 17:53 aquí Garay por día

Voz 3 17:58 Parejo vuelva la mitad de Parejo vuelva yo creo que el Valencia serán mucho más competitiva por eso yo mantengo que no estoy asustado

Voz 0691 18:07 la última pregunta de la rueda de prensa Marcelino ha sido teniendo en cuenta los problemas en el medio campo y cómo juega el rival va a usted a cambiar el sistema ya he dicho no no no pero bueno sin explicarse no le no le gusta o lo del cambio de sistema no le ha hecho gracia que no hubiera pasado nada por decir tenemos una idea de juego nosotros como cuerpo técnico allá donde vamos vamos con el cuatro cuatro dos pero ha dicho no para que no levantamos creo que es la mejor forma de que nunca levantamos el cambio de sistema ver que Marcelino a la pregunta de qué es tema dice que no con monosílabos ya para que hablar lo hemos comentado esas deportivos hoy que no iba a cambiar el sistema ya ya ya lo conocemos Dani Parejo Dani Parejo habla poco ahora está escondido no tengo muy claro porque como no como nos quieren no nos quieren engañar pero se quedan en mentir no nos mienten pero nos engañan porque al final no nos van a engañar no están mintiendo pero no nos van a engañar esta casa quiere entrevistar aparejo hace tiempo pero hace tiempo no es la semana pasada hace tiempo es desde mayo mayo junio julio agosto y septiembre va para más de cuatro meses a veces es que Parejo prefiere que no a veces es que el club prefiere que tampoco bueno hoy habla aparejo ya ya que estar pendiente de lo que dijera Parejo predicho una rueda de prensa muy optimista muy muy optimista para mí demasiado para dónde está el Valencia con tres puntos posibles muy optimista pero quiero que el escuchen convencido de que el Valencia va a mejorar mucho

Voz 5 19:31 bueno el inicio de temporada es verdad que no está siendo el mejor para nosotros eh pero es verdad que acaba de empezar muchos equipos importantes en la Liga tampoco están sumando los puntos que quisieran y y yo estoy convencido El vestuario está convencido de que de que la situación va a cambiar por cómo entrenamos por cómo estamos compitiendo cada día porque creo que tenemos una mano unifica plantilla en todos los sentidos ya no sólo lo futbolístico sino en lo en lo personal que creo que es es más importante ahora empieza otra competición empezamos de cero jugamos el primer partido bueno pues pues ya te digo que sí que vamos con con muchas ganas con mucha ilusión el primer partido en casa ante nuestro público pues bueno es un partido atractivo para todos para jugadores para para aficionados

Voz 0691 20:36 actualmente hay tres formas de conseguir de un jugador de jugador y directivo de alguien vinculado un equipo de fútbol con un gabinete de comunicación hay

Voz 1 20:44 dos formas quizá tres de conseguir algo potable de protagonista la más sencilla es al acabar un partido de fútbol

Voz 0691 20:53 al acabar un partido cuando van a ciento veinte por hora en el en el Interviú a a pie

Voz 1 20:57 de campo de ahí salen los titulares de verdad porque jugador

Voz 0691 21:02 sale del campo no hay tiempo de que se cocine nada a nivel interno suelta lo primero que le viene hay una segunda que es la más complicada que es una entrevista es sentar aquí aparejo oye pareja nuevas

Voz 1 21:13 oye Parejo vaya castaña de parte

Voz 0691 21:16 yo insiste en Cornellà

Voz 1 21:18 oye Parejo tú de verdad quieres ganar tres millones netos tú crees que te mereces tres millones netos y luego hay otra que es tener a un toca pelotas

Voz 0691 21:26 en la rueda de prensa que vaya una vez que vaya otra vez que a la quinta vez que va a tocar las pelotas con con las pistas que dice Morata conseguir una frase de las buenas hoy Ximo As Manu es que llevo aquí el el cargamento de pistolas que nos entere quién con novedades que envió una carta a la dirección de la cadena ser diciendo que emplean un lenguaje bélico Ximo le ha preguntado hoy a Parejo por lo que todo el mundo ve todo el mundo incluso el propio Parejo que es por su rendimiento la respuesta de parejos para escucharla para analizarla

Voz 5 22:00 el rendimiento del equipo es verdad que estamos empezando que no hemos empezado de la de la mejor de la mejor manera posible pues bueno yo creo que ya no no es nada nuevo yo creo que que la Liga los equipos exige muchísimo

Voz 1 22:16 hay equipos

Voz 5 22:18 que creo que que vamos a luchar por los mismos objetivos que están en la misma situación Keynes que nosotros pero bueno a mí pues nada realmente como lo pienso no no me preocupa que

Voz 6 22:29 qué es lo que vamos a hacer un año extraordinario que que el Valencia va a estar luchando por meterse en Liga de Campeones

Voz 1 22:40 y a nivel personal

Voz 5 22:42 el pues bueno al final yo creo que cuando los resultados no serán como como uno quiere o como o como uno espera pues bueno al final siempre se saca conclusiones bueno yo personalmente me encuentro me encuentro bien es verdad que el partido Atlético estuve estuve bien me sentí bien pero quizá de un partido bueno es verdad que partido al mejor Espanyol oí y levante el ya no yo personalmente sino todo el equipo al final cuando ganamos o perdemos lo hacemos lo hacemos todos Nos tuvimos a un gran nivel yo creo que el otro día contra el Betis el otra vez a un equipo que concedió muy poco una ocasión en noventa minutos ante un gran equipo como es el Betis en el que generamos ocasiones para ganar el partido y en la que al final empatamos

Voz 1 23:37 yo he conocido antes de la radio la radio otros capitanes del Valencia otra forma de expresarse y otra forma de reconocer la realidad conocido a Ricardo Arias a Fernando Gómez Colomer Santi Cañizares Ayala Albelda es es otra forma de llevar el brazalete Vallejo dice que hizo un buen partido contra Madrid ya no el sino que todo el equipo estuvo mal en Cornellà o Parejo no está bien y es muy evidente que Parejo no está bien

Voz 0691 24:05 yo entiendo que él le fastidie que cuando el equipo no va bien

Voz 1 24:09 miremos a aparejo pero es que es que Parejo es que Rodrigo es obvia es que

Voz 0691 24:15 caray es que son los jugadores que pesan en el Valencia son el pasillo de seguridad son los jugadores que más dinero ganan son los jugadores que más salida tienen son ellos los que tienen que hacer lo mejor domo ya les digo la única forma de conseguir algo potable de una rueda de prensa es tener aún Ximo a mano con la pistola Lita para conseguir alguna frase porque

Voz 1 24:36 todos se cocina hoy de fui yo recuerdo

Voz 0691 24:40 después del partido en Cornellà después de otro empate contra el Betis llamar al club el club ejecutivos para ese había preocupación y la respuesta es esta no bueno ten en cuenta Frank que también pincha Atlético de Madrid no ten en cuenta que el Sevilla pierde con el Getafe ya cuando lo repite Parejo ya cantan La Traviata aparejo le han dado el papelito bien te tienes quiere decir esto o te pregunten porque el valenciano no que qué pasa si crisis si nos preocupa algo tú di esto tú di que el Sevilla ha perdido con el Getafe Atlético de Madrid ha perdido en Vigo y otro día empató qué pasa con el Eibar es lo bueno que es pronto cuando no hay ningún problema en reconocer que Valencia tiene problemas tiene problemas de fútbol es algo muy evidente y no pasa nada se ve todas las semanas

Voz 1 25:19 todos se cocina oye es muy complicado el de las pistolas

Voz 0691 25:22 no ano

Voz 1 25:24 así no hay ningún problema de todas formas Fran aunque a mí me den al cocinero a decirme cuál es el menú que yo tengo que contar la personalidad

Voz 7 25:33 primero que

Voz 3 25:35 yo tengo muchas dudas que que quién cocina los mensajes tenga la capacidad para cocinar esos mensajes porque eso es son mensajes eso es mensajes muy normales muy de andar por casa o sea eso lo hace mi tía Carmen mensaje muy normales pero luego Parejo cuando

Voz 0691 25:54 venga el jefe de prensa o quien sea decirle oye parejo pues to be que

Voz 3 25:57 lo demás también están mal mal de muchos consuelo de tontos no pasa nada yo también tengo una personalidad así como capitán o como futbolista decir bueno yo voy a decir lo que yo considere que tengo que decir porque yo soy el capitán del equipo yo tengo que marcar una línea de imagen de lo que este equipo es de ambicioso o no de realista o no tal yo yo mira me va a perdonar pero yo no voy a salir aquí a contarle una milonga a la gente le voy a decir que estamos jugando mal y que yo soy el primero que no está haciendo bien jefe de prensa se queda como una estatua ahí acabó se derrite como un azucarillo en un cortado

Voz 0691 26:28 a mí me ha faltado a la pregunta de Ximo cuando él dice estuve bien y que es verdad que estuvo bien cómodo el equipo decir yo puedo dar más yo yo soy mejor jugador de lo que eso es difícil hay públicamente hacer autocrítica pero bueno no pasa nada no hay ningún problema hay jugadores que lo han hecho en el Valencia mismo claro decir que yo estuve muy bien hundía ah no yo sino que todo el equipo estuvo mal contra el español va muy en la línea de lo que yo pienso de Parejo con el Valencia que ha habido capitanes mucho mejores tanto dentro como fuera del campo era inevitable preguntarle por la renovación a Dani Parejo Dani Parejo ha calcado lo que hace unos días dijo Mateo Alemán a pregunta de la Cadena Ser al respecto del futuro de Parejo

Voz 5 27:06 bueno yo lo que te puedo decir estoy feliz y contento mi familia está aquí muy a gusto yo personalmente me siento valorado por mis compañeros y por la gente por el club sí bueno yo ojalá pueda estar muchísimos años más aquí porque aquí soy feliz

Voz 0691 27:31 mi interpretación de la frase de Parejo de que se siente valorado por el club es que la oferta económica que el Valencia le ha hecho para renovar les llena porque si no hay formas de salir públicamente a decir no bueno hoy es el día de la Juve en aras de esto cuando lo dicen públicamente me siento valorado por el club es que lo que el Valencia era por encima de la mesa y lo que él considera que debe ganar debe ser muy parecido es una interpretación mía mía en base a lo que dijo Mateo Alemany hace unos días antes del Betis lo que ha dicho hoy Dani Parejo antes de la Juve yo de hecho al acabar la rueda de prensa hoy he pensado cualquier día nos levantamos por la mañana y el Valencia comunicado anunciando a Dani Parejo desde luego a las exigencias de Dani Parejo o las conoce

Voz 1074 28:13 no es de hace una semana el hace un mes sino desde hace ya bastante tiempo o Mateo sea una tarifa plana que exige para renovar su contrato es prolongar su vinculación dos años más es decir

Voz 3 28:23 que eso está en cuestión también en la negociación finaliza

Voz 1074 28:25 no era sólo un niño de un año dos mil veintidós y tres millones netos por temporada que es un poco igualarse a al Salario de de con eso las exigencias de Parejo de su agencia de representación desde la primera reunión que hubo hace ya muchos meses con Parejo en cada una de las reuniones que se han ido sucediendo no ha cambiado el discurso de la renovación de Dani Parejo que es feliz que se quiere quedar que todo eso es cierto pero las condiciones son tres millones netos contrato hasta el año dos mil veinte

Voz 0691 28:53 los Parejo tiene veintinueve años y contrato ahora mismo hasta dos mil veinte esta temporada y una más si el contrato que tiene lo acabaría con XXXI ISIS Valencia dos temporadas más acabaría con XXXIII es el último gran contrato que firma Parejo sabiéndolo su agencia Le está peleando un muy buen contrato vamos a ver el Valencia sí confía en darle a Parejo lo que le queda otro y otros dos que serían tres años

Voz 1 29:20 Medio

Voz 0691 29:21 a tres millones netos los dos últimos años a mi me parece que hay que pensarlo muy

Voz 1 29:25 bien

Voz 0691 29:25 visto el rendimiento global de Parejo que con del equipo función el funciona pero cuando el equipo no funciona a él le cuesta funcionar ese para mí es un análisis más objetivo que me sale con que Parejo hay gente que luego hay gente que lo ama yo creo que parece un jugador con calidad que rinde a veces bien ya veces mal así sencillo como a tantos otros que pasa por el Valencia sin mucha más historia Pedro gracias alemán gracias mañana mañana ocho y media