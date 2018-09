Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (19/09/2018)

Voz 1687

01:54

adelante amén sin no res que pagar ya no tenía que estar en el plagios el Partido Popular certámenes vas hipotecar adeu ains el futur de Valencia no podían concertar nuevas operaciones de endeudamiento vivienda amortizar which en seis millón ens va a impedir de facto poder Fer grandes inversiones donde Wants tan en el tema de inversión come en el tema de de espesa correr