Hoy por Hoy Locos por Valencia (19/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 2 00:20 las dos y veinte minutos bienvenidos aquí iniciamos la edición miércoles de Hoy por Hoy Locos por Valencia Toni Garrido que se va a Córdoba ya lo habéis oído pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados mañana nos marcharemos la adicto a la plaza del Ayuntamiento de Valencia pero que el motivo es importante vamos a celebrar el Día Mundial de la paella primera edición de un acontecimiento que pretende dar la importancia que merece nuestro plato tradicional y además hacer un lanzamiento internacional más todavía si cabe a nuestra paella pues ahí estaremos hablando de paella hay de otras muchas cosas os invitamos porque estaciones bueno luego luego os contaremos todo lo que mañana se ha preparado a lo largo de toda la jornada en la plaza de la Chunta amén de Valencia bienvenidos a esta edición miércoles y en la que vamos a hablar de muchas cosas sobre todo dentro de unos minutos hablaremos de movilidad ya sabéis que estamos en la Semana Europea de la Movilidad el sábado será el Día europeo sin coches bueno pues vamos a seguir aportando ideas de de cómo queremos que sea no esta ciudad o como puede ser para que todos estemos más a gusto sea compatible el tráfico de vehículos el de bicicletas nuevos instrumentos como patinetes y peatones sobre todo conoceremos la opinión de un experto también sabremos cómo está la movilidad en otras ciudades españolas para continuar en el día de hoy hablaremos de de mujeres de Mujeres Empresarias mujeres directivas una serie de espacios que vamos a iniciar en el día de hoy y que tiene mucha importancia primero por por la responsabilidad que en sí mismo tiene el trabajo de estas mujeres ha aumentado si cabe porque claro tienen una vida personal que en muchas ocasiones está cargada de más responsabilidad todavía Nos visitará Luis Fernández calle que haremos por nuestra ciudad conociendo la historia de las calles valencianas Anna a Sergas nos traerá su agenda de ocio espectáculos Icon José Luis Chiclana recorremos la la ciudad y lo haremos hoy en busca de italianos de los tifosi que ya sí no han llegado estarán llegando para asistir esta tarde noche al partido de Champions tres años después el Valencia vuelve a disputar la Champions sí es quizá una de las noticias más importantes de esta jornada porque de deportes hablaremos también nuestros compañeros nos contarán la última hora del Valencia pues nada todo listo y preparado arrancamos

Voz 1 03:43 hoy por Hoy Locos por Valencia Amadeo Salvador

Voz 2 03:51 y muchos más compañeros que a partir de este momento van a relatarnos la actualidad ellos van a contar muchas cosas como siempre decimos lo primero es estar bien informados a ello vamos Ana Durán sabe todo lo que está pasando y lo comparte con vosotros

Voz 0131 04:12 hola qué tal bueno pues vamos a hablar hoy de de varios asuntos en la crónica política tenemos en marcha un encuentro importante el que están celebrando los consejeros de Hacienda de Andalucía y de la Comunitat Valenciana el conseller de Hacienda Vicent Soler que se reúne con su homólogo en la junta en el que van a hablar suponemos mucho de fin mediación de cómo reclamar la reforma del modelo al Gobierno estatal sabes que es uno de los asuntos además que ayer planeó en ese encuentro ser celebrado en Alicante con el ministro de Fomento con José Luis Ábalos a las declaraciones de Ábalos también se ha referido hoy el presidente de la patronal autonómica Salvador Navarro que se ha reunido con el delegado del Gobierno con Juan Carlos Fulgencio en ese encuentro bueno pues Navarro ha insistido en la necesidad de que la Comunitat Valenciana dejé de ser invisible a ojos de del Estado el delegado está comen sido eh que bueno pues como ya mantuvo ayer el ministro Ábalos en ese encuentro ser en Alicante que bueno pues que la Comunitat ya no es invisible que esto está cambiando con el Gobierno socialista Ike se intentará en la medida de lo posible bueno pues a atender las reivindicaciones que desde aquí hacemos Nos al Gobierno central más cuestiones que tienen que ver en parte con los tribunales porque estamos pendientes de la declaración del ex senador socialista Ángel Franco en Alicante hoy declara ante la Fiscalía por el supuesto compró de voto de la edil no adscrita Nerea Belmonte en la investidura del pasado mes de abril que como sabéis al final terminó con la alcaldía en manos del Partido Popular pero se está investigando a los socialistas por si hubieran intentado comprar el voto de Nerea Belmonte algo que ella misma señaló durante durante esos días en otro orden de cosas hablaremos también de turismo con los premios que otorga a la Generalitat cada año y que hemos avanzado eh aquí esta mañana en la SER los Premios Turisme Comunitat Valenciana que entre otras entidades han premiado por ejemplo a la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia o a Cruz Roja Comunitat Valenciana entre otras entidades como digo que bueno pues ponen en valor la calidad de el turismo en nuestra Comunitat y una denuncia que nos llega desde el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana que critica la falta de médicos pediatras en los centros de salud dicen que hay más de doscientos médicos de familia que están pasando consulta en Pediatría en los centros de atención primaria cuando en realidad tendrán que ser especialistas de Pediatría los que eh y pasaran esta consulta Hinault médicos de familia que están bueno pues para hacer eso médicos de familia pediatras iba a lo suyo exacto cada cual en su especialidad es lo que dicen desde el sindicato que señalan que desde desde hace ya cinco años reclaman soluciones a la Conselleria que bueno pues que de momento no ha habido manera hablaremos también bastante de inmovilidad de la propuesta que hacen los socialistas en la ciudad de Valencia una propuesta que bueno pues igual tiene algo de de polémica porque recordamos que la Concejalía de Movilidad está en manos de Compromís de Giuseppe Grecia ya sabéis que las cosas en el Gobierno de La Nau hay veces que no están demasiado tranquila sí que hay roces precisamente entre socialistas y Compromís así que veremos

Voz 2 07:21 me reitero cada uno a lo suyo exacto Ana muchas algo así están las cosas bueno más que pasarán pero todas las vamos a contar a lo largo del programa en nuestra web Radio Valencia punto Es en cualquier momento y de forma más ampliada a las dos y cinco en Hora catorce hoy partido de Champions

Voz 1 07:53 esta madrugada un grupo de personas

Voz 3 07:57 ha querido hacer partícipe al equipo de la Juventus de Turín de las tradiciones valencianas y como digo de madrugada se ha presentado en el hotel en el que se alojan para disparar un hasta

Voz 2 08:08 acaso bueno son nuestras cosas

Voz 3 08:12 cuando vayamos allá igual nos invitan a pizza verdad cada uno tiene sus cosas José Manuel Alemán buenos días buenos días la verdad es que es un auténtico partidazo del de esta noche para ver la fase de grupos de la Liga de Campeones que mejor la vuelta y el regreso del Valencia la máxima competición continental que hacerlo ante uno de los mejores pues a los que se puede medir en Europa como es la la Juventus un rival además al que el Valencia jamás en su historia se ha medido es una eliminatoria inédita un enfrentamiento inédito porque con todas las diferentes competiciones europeas en las que ha participado el Valencia y con los muchos clubes italianos a los que se ha medido jamás en su historia en los casi cien años de historia que va cumplir el Valencia eh se ha medido a la Juventus de Turín que además viene con casi todo o casi todo porque salvo un futbolista que es el lateral derecho que no suele jugar habitualmente en lo que llevamos de competición de Liga en el que ha dicho viene con con absolutamente todas y cada una de sus estrellas con Cristiano Ronaldo como epicentro de todas las miradas de todos los focos con el regreso de Joao Cancelo a Mestalla y por supuesto con un Valencia algo mermado es decir no solamente en lo anímico sino en lo físico porque no va a poder contar con su jugador franquicia en la medular como ayer confirmó el propio Marcelino que no va a poder llegar a tiempo a este partido como tú lo de de ese esguince de tobillo que sufrió el pasado sábado ante el Real Betis Balompié tampoco va a poder estar Ezequiel Garay anunció cambios eso sí en algunas zonas del terreno de juego que obviamente ya estaban previstos puesto que la ausencia de Carlos Soler ante el Betis sospechábamos todos que sería titular hoy como así lo va a ser más o menos se puede adivinar cuál puede ser el once con cambio en la portería jugó Jaume ante el Betis seguramente jugaran neto esta noche ante la Juventus la línea de cuatro en defensa es lo que menos va a mover con pichichi por la derecha que allá por la izquierda porque la única ausencia técnica en la convocatoria es la de Tony Fratto la pareja de centrales es la que viene jugando habitualmente con Gabriel Paulista y con día cabía aunque no se descarta con la presencia de Murillo que a lo mejor por ahí también podría haber algún cambio dentro de las apuestas para el once inicial del técnico asturiano en la media

Voz 2 10:20 dar pues los que hay porque no hay mucho más con

Voz 3 10:22 Koke lento todavía en la fase última de preparación porque está completamente recuperado con el alta médica pero todavía le falta un poco la puesta a punto para ver si puede llegar al tiempo para el próximo partido de Liga ante el Villarreal en la cerámica vas ir parejo apuntan al doble pivote con Carlos Soler por la derecha con Gonçalo Guedes en la izquierda arriba seguro que Rodrigo y luego falta saber quién le va a acompañar si será Kevin Gameiro Si será Santi Mina aussie será pasó allí veremos qué lección es la que decide en las últimas horas el técnico asturiano Marcelino García Toral prácticamente se puede asegurar el lleno técnico puede haber alguna entrada por ahí suelta pero ayer eran menos de mil las que quedaban eran se fundamentalmente las que había devuelto la Juventus de los aficionados que finalmente no iban a desplazarse con lo cual son las que hoy iban a estar en las taquillas de Mestalla partidazo por todo lo alto ojalá tenga una buena noche una feliz noche el Valencia Marcelino dijo ayer que confía en que su equipo a pesar del mal inicio de la temporada sin haber conseguido todavía una victoria esta puede llegar esta noche ante la Juve en la Liga de Campeones

Voz 2 11:25 la afición va a ser llevado el equipo se ha dado van a jugar seguro espectacular de de lo que si bien alemán lo más tarde volveremos a hablar con vosotros para ver si hay alguna novedad ante ese gran partido además sé que habéis contado los días mil y pico días

Voz 3 11:41 cincuenta días cincuenta días desde

Voz 2 11:43 que se disputó el último partido de Champions cincuenta noches madre mía mágicas O'Hara desde luego que sí alemán muchas gracias es es un acontecimiento en el día de hoy por eso hemos pedido a nuestro compañero Giuseppe Luigi Chiclana que nos cuente si si encuentra Tefal aficionados por las calles de Valencia a Giuseppe

Voz 4 12:08 qué tal ha Barei Bon John no por qué tal muy buenas porque Valencia y los aficionados no son muchos pero has llegado de Turín alrededor de unos doscientos llegan al día de ayer pero aquí me encontrado a cuatro chavales que vienen de Nápoles o Nápoles pero estoy sea tifosi de la Juve bueno he conoces Valencia conoces al Valencia Club de Fútbol si te parece como equipo es bueno bueno bueno equipo ahí que bueno que Juve mejor la la Juve de Platini la Juve de oro Juve Cristiano ya no lo como bicolor lo viste a la Juve decía

Voz 5 12:49 eh eh Platini hoy viste

Voz 4 12:51 Del Piero Del Piero bueno hoy sabes que el Valencia un equipo en su casa dei

Voz 2 12:59 ETA estuve también es fuerte pero IVE a ganar

Voz 4 13:02 dos a uno dos a uno a uno y que te parece que que que que ha provocado Cristiano en en Turín en Italia con su llegada a la Juve

Voz 6 13:11 eh

Voz 4 13:16 no no los pero que Christer llegase no nunca he sí palabras sin palabras de crédito para ver si iba ser la camiseta oficial de la Juve blanca era como la el Valencia sí la primera Volta que se enfrentan en la Historia Valence Juve si los dos de bianconero pues que tengáis suerte a partir de mañana vale a partir de Mani muchas gracias son cuatro chavales jóvenes que ha llegado también está aquí y no he visto vestido de la Juve pero como se lo fue pero ya te digo hay alrededor de doscientos llegaron durante el día de ayer hoy están llegando pero cuenta

Voz 7 14:02 paz no se están dejando ver mucho así como otras aficiones como puede ser la del Inter por ejemplo o el Napoli que siempre van con su indumentaria la gente de la Juve es mucho más escéptico

Voz 4 14:12 la hay y a Agulo porta la Jamis

Voz 8 14:15 la la la la zamarra de la Juve pero no muchos eh

Voz 2 14:18 bueno pero ahí está lo que piensan creen que van a ganar sí claro extremo la ilusión bueno pues nada muchas gracias que que acierto que ha elegido para realizar esta conexión dado el gran dominio del italiano que tienes hay yo camino pero a día sí halló Ranieri fijado dejaron lo estropeemos bueno bueno José Luis volvemos más tarde si te parece para ver si va aumentando el número de aficionados y de Turín en las calles de Valencia hasta luego casi las doce XXXV vamos a hablar del tiempo hoy como veis en cielo poco nuboso alguna nube Vecilla eso sí no se descarta la posibilidad de algún chubasco ocasional localmente podría ser fuerte por la tarde y en zonas del interior para mañana también cielo poco nuboso aunque sobre todo en el tercio sur de la provincia de Castellón también podría haber por la tarde algún chubasco pero para no

Voz 9 15:26 los próximos días lo que se acerca lo que vamos a tener es buen tiempo ya a partir de mañana Aida Pérez dominando el sol y temperaturas altas de veintinueve treinta grados incluso más para el fin de semana o el inicio de la próxima semana no se ve el durante los próximos días ningún episodio de lluvias importantes salvo como decíamos esa posibilidad de alguna tormenta en el interior y ahora el trabajo

Voz 2 15:59 la red Key ha de la provincia

Voz 10 16:01 denuncia le ofrece la información del tráfico

Voz 1062 16:05 co punto reseñable según la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia a esta hora es la calle de Colón cortada al tráfico motivo de una concentración

Voz 2 16:13 con en dicha vía por el resto parece que se puede circular sin problemas precisa

Voz 1062 16:20 me enteré de circular hablaremos de un dentro de un instante hablaremos de movilidad en la ciudad de Valencia en el área metropolitana

Voz 24 20:28 hoy por Hoy Locos por Valencia Cadena SER pero me estoy de motos quads coche absorber una ciudad con Valencià de esas características

Voz 25 20:39 con el bus tienes muchísima movilidad eso sí te tienes que esperar muy bien el funcionamiento de las líneas y tal a nivel de precio

Voz 1 20:47 claro

Voz 26 20:54 mayo un Servei de transporte metro nocturna lemas con esa en el Camp de semanas también conexiones

Voz 1 21:00 no

Voz 26 21:04 yo creo comenzará a situarnos tan ve en el mapa europeo entre la midle Transport Públic en una mesura es es el president

Voz 27 21:12 pero lo festivos y lo Puente en la cantidad de personas que hay un metro los horarios lo cambian así que bueno es habría que cambiarlo

Voz 28 21:22 tasca que Valencia tenía penden desde décadas

Voz 2 21:25 de lo que la Mobilitat que Internet es estéril

Voz 25 21:28 claro

Voz 2 21:37 pues celebrando esta Semana Europea de la Movilidad vamos a fijarnos en en Valencia en nuestra ciudad una una cifra que ha crecido a lo largo de los siglos pues con distintos modelos

Voz 29 21:49 el humanísticos por tanto con distinta

Voz 2 21:52 estos problemas de movilidad sobretodo a partir del siglo veinte ya en el siglo XXI pues con compró

Voz 9 21:58 lemas que habrá que plantear seriamente de cara al futuro vamos a pedir la opinión de un experto del director del departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Valencia

Voz 2 22:09 José Luis Miralles señor Miralles buenos días

Voz 30 22:12 un día como estoy encantado de estar en Móstoles

Voz 9 22:15 muchísimas gracias por atendernos bueno vamos a ver no sé si es fácil o difícil diseñar un modelo práctico de movilidad para una ciudad como Valencia

Voz 30 22:28 bueno el tema de la Mobilitat en estos momentos no es un tema fácil de Nuestra Ciutat han esta evolucionan de una banda pedir siempre el área de Metropolitana de Valencia me está prácticamente estabilizada pero en cambio en este ha sido Small extensa significa que las necesitar de Mobilitat desde Adif de que de que les persones per motivo de Treball de de de de ocio de conseguirla pues tiñen encarnar de un poca una tercera ladran metropolitana pues se multipliquen eh es un proceso que no es a través a nivel mundial les les les están con Bertín DC den meigas Ciutadans no estamos extensas que necesiten obviamente pues different sistemas de transporte espera poder todas nuestras Hitachi leoneses que día ya eso ya ADIC más que la población del AVE de Valencia con motes bares Metropolitan es Stinga estabilizada sido una banda Ida atrapar la tecnología está cambian les cosas de una manera extraordinaria en en rápida Goody de cosas que hoy en día Penín casi como anormal pues para dos tres cuatro es casi no existían no acto textos nos instrumentos de Transport personal de Mobilitat personal como es patinetes eléctricos la bicicleta eléctrica o al tres sistemas pues pues aún Saëns no no existían

Voz 9 24:06 digamos que que lo lo fácil José Luis debería ser pues el poder combinar distintos medios de transporte bien sea públicos o personales para una fácil ir rápida movilidad

Voz 30 24:19 hay son tocas el cada sistema de Transports es el mes adecuar pero algún tipo de debía eh osea la bicicleta es adecuada pero aún tipos debía te el el private al tres de Transport Públic veremos tres el la cual cosa significa que con ha pasado Saëns efectivamente pues siempre ser una combinación de diferencia sistemas de transporte privado pera que Digne facilitar el máximo posible el es necesitar de Mobilitat árabe en siempre tenía una condición que está ahí que no la Podem prácticamente cambiar y es que el Espai Públic que a los unos tres prácticamente asfixia es tal y mitad hacían nosotras no podemos bueno como a París uno sistema de transporte pues aún a al patinete eléctrico pedir cuando se volcó Nonia ese spi para poder Abbas cierto tales cosas es la combinación entre el tres eh es lo que tenía que respetar el que pasa es que con están cambian las cosas tan rápidamente la combinación ideal entre unas cosa y con distribuye les pay per arribar Aisa combinación ideal no es tan fácil también hemos

Voz 9 25:42 podido ver a lo largo de los años que bueno se según las preferencias de los gobernantes en no aplicado unos modelos u otros de de Movilidad no sé si en su opinión sea acertado se debería atender a a los técnicos en la materia en esto

Voz 30 25:59 ese tema Anne madre mía una cuestión Générale en total Mon que yo creo que en estos momentos ningún discutir es que el vehículo que iba a tener un mes verte eh consecuencias negativas ambiental eso es una cosa que está asumida a nivel interno Xenakis bueno o Pay de total More viene Said que en no les tecnologías y pasé eléctrica banda de la discusión aún no ha hecho ni llora la situación de la contaminación de las pero en todo caso de Cycle Electric igual que Comes Vic les eh actual ocupe molde Espai Illes Pay Poble es limitar Perasso tamén incluso que este transformen elegido tras capaz de chicle eléctrico similar el coche autónomo pues eh continúen ocupa meses país masa Espai se pata conseguirme Mobilitat a más del sistema es que no ocupen tan de Spike Torrent mal dos por Poble al dediques de personas no bicicleta o altos un paso es una cuestión de cada año que que no es una tendencia general una tendencia general porque es día famoso pitas tenis de que en el coche privado no se pocos díganme Repsol daré satisfacer total la demanda de Mobilitat tenían especialmente en centros de las setas o en el centro sobre las grandes subidas de los grandes áreas metropolitanas y otra cosa es que como utilice dándoles pay per a aprovecharlo al máximo el siempre tenían unas teorías de el de la Gerencia de Coloccini urbana de Barcelona a les superiores de de de viernes concentrar que es el círculo ha sido de diferentes sistemas de Transports en determinadas cosas a ver si Dios Spies entre es pues el mes veían posible que Spies viajan por es muy difícil porque siempre te caber la carga descargas MT que se deben que pasar los vehículos de emergencia policía ambulancias etcétera siempre sabe poder atender a persones mayor de movilidad retribuida que que que no podrían es Anar caminando en bicicleta ni cosas de estés ya les une a un Evian Viana puro que no pudo estar caminan pues prácticamente no existe y eso no se puede formalizar pero sí facilitar les Viesques Times dedica densa circulación para que funcionen de la manera más eficiente posible os metiendo un dicen Sense apartamento no mes envíos de circulación densa etcétera pasarlo al tres vidas hombre yo en este momento Colón yo no sé si aparca mensual alcance Long es una vía de circulación en cada que se tenga que minimizar la utilización del qué edad pero bueno para facilitar que éste podrá pasar el vehículo en el momento de que el parque al Bores estés vías Osasuna díganme no facilita la eficiencia de las escuelas salió de la resta de Trànsit eficiencia claros siempre ha de ser vida tuve circular cada sistema de transporte Piris se un diez del lo que son ese buen ese espera cumplirlas evocados

Voz 9 29:45 no se podía optimizar también el transporte público

Voz 30 29:50 efectivamente en las últimas sabes el números de pasa en la EMT Ida en el metro posan Kuchar pero efectivamente a su último sabes conforme la economía está funcionan millor mes actividad pues la utilización del coche privada ataba aumenta mes que la utilización del Transport Públic o al tres sistemas de transporte y que en general en España particularmente les setas mediterráneas la utilización ya te caminan en términos relativos sobre un cuanta persiguen desviar es una cifra alta no que acaba de publicar el Estudis de Mobilitat de la red metropolitana de Valencia la la la Conselleria de Infraestructuras de Urbanismo ver que está desactualizado sobre estas cuestiones y bueno ahí se ve un pobre la la la distribución modal a Gross en gran Schiffer es también la evolución ahora entonces esta relación entre el entonces Dida pero aquel la población utiliza otras poble que al ser eficiente

Voz 9 31:03 Miralles con su experiencia hay alguna ciudad que que pueda decirse que es modelo de movilidad

Voz 30 31:09 Notting claro yo sé que se Parla que es verdad que en Jaén que si el Berlín pero es que Klar así que dígame ETAP tengo un rescate que es el el cambio continuo de la tecnología tenía una situación en que el tema energético es capital demandas ya que porque que fuese tan es así tener tía el tema del petróleo vemos que es una energía que poca cosa es gota Ia esté en un proceso de transformación sistemas de energía eso significa un cambio de Mo Monfort Camby talón de cheques no haber noches Notes Instruments sistemas de transporte cada alega que hizo un sistema primer te éxito no si te exige pues el sistema aclara la adaptación siempre va a perder el sistema yo al sistema de futur dígame el sistema ideal en estos momentos yo cree que en ningún usa Televisa a decir quiénes Perkins también unas setas y continuo lectores hacia su ideal yo yo creo que en estos momentos no asistir tenía es un repite Monfort de la nuestra esos de cambie a sistemas energéticos sostenibles básicamente la mitad de la nuestra facultad de los nos eh eh económica ahí social pues hombre yo no no no a una situación de colapso pero no de colapse Fedex es de de de en con la etiqueta que me normal

Voz 9 32:54 y usted como urbanista cree que a la hora de diseñar nuevas vías nuevas calles en la ciudad debería hacerse más grandes para que pudiera convivir mejor tanto el peatón como el vehículo como cualquier medio de transporte o con el tamaño actual está bien

Voz 30 33:13 pues mira niñas países la cuestión está clara me preguntes yo con que el Espai de la Ciutat es mitad tendrían que haber un un ser Pays de carreras Perales principales vías de ser clásica una echarse a Teherán sistema de bicicleta o similar no el patinete eléctrico Boris eléctrico similar y una tasa de Viana espera pero les persones caminando ya tienen que utilizar cada escuna no necesariamente han de estar Tote al Mattei Escarrer lo que sí intente dotes sistemas de transporte actual si posibles tenga menos un carrer pues moral además un carrer tipos de amplias de un seis metros huy tanta metros como la pasa al mar como la Avinguda de Les Corts Valencianes citar dos exempleados que están ahí que entonces pueden volver directamente en la Avinguda de Les Corts Valencianes prisión ve que Nadal en un pero al coche privar pero tras por poble per a la bicicleta era un ex Moreras amplia no se te da pero resulta que matizan Carrer es convertirse en barrera Peral Viana ver que en un él a la persona que está caminan pero una par de El carrer Suter que pensar dos verdades y el carrer ya nada al atrapar porque no me pasé hechos son tantas en metros al eso es el amplio de carrer se convertía en barrera próxima prisa bueno pues interesantes Opening

Voz 2 35:00 les sobre la movilidad las que nos ha aportado José Luis Miralles director del departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia Miralles le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos tres hemos están expectantes a ver cómo evoluciona la movilidad de nuestra ciudad de cara al futuro

Voz 30 35:17 no es gracias a ustedes encantar de haber permisiva

Voz 2 35:21 muchas gracias buenos días bon día pero bueno vamos a completar más este panorama de inmovilidad vamos a conocer qué medidas adoptan otras capitales para mejorar la movilidad de sus ciudadanos ibamos a comenzará el recorrido por Radio Sevilla Enrique corneado cuéntanos

Voz 0570 35:43 Sevilla los últimos años ha habido varios conflictos relacionados con la movilidad como la convivencia del peatón y el ciclista tras la creación de una red de carriles bici de más de ciento sesenta kilómetros junto a una ordenanza del año dos mil ocho que regula la velocidad el uso y las sanciones de hasta setenta euros llegando a ser una de las ciudades más seguras de España para el uso de la bicicleta en la actualidad Se baraja modificar esta ordenanza para regular también la circulación de patinetes eléctricos en estos carriles bici también la zona azul ha creado conflicto habiéndose ampliado durante el anterior mandato y creando serios

Voz 9 36:14 lemas en zonas como el hospital Virgen del

Voz 0570 36:16 el ocio de Sevilla también ante la falta de aparcamientos y ya en el casco histórico desde hace más de diez años una vez inaugurado el tranvía que ahora se quiere ampliar hasta la estación de trenes de Santa Justa sea acompañó en su día de peatonalizaciones de calles vías principales junto a la catedral que ahora se ha retomado en otras calles emblemáticas como Mateos Gago junto a la gira el da también se prevé que se lleva a cabo en otras zonas de la ciudad como en la calle Betis en el barrio de Triana el objetivo principal de Sevilla sigue siendo como en otra ciudad de reducir al máximo el uso del vehículo privado de hecho a inicios de este mes la última medida adoptada por el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha sido la gratuidad del uso del autobús para niños de entre tres y once años

Voz 2 36:57 está muy bien desde luego y además que se apueste por la bicicleta los vizcaínos cómo cómo se mueve vamos a Radio Bilbao Eva Domaica

Voz 0599 37:06 en Bilbao desde julio el número mágico es el treinta esa treinta kilómetros por hora es la velocidad máxima a la que se puede circular por la mayoría de las calles de la villa todas menos las arterias de entrada o salida el verano ha servido de test pero la prueba de fuego está siendo ahora con la vuelta al cole y la rutina del trabajo por el momento la adaptación está siendo fácil aunque también es cierto que ayuda que el Ayuntamiento no esté multando cuando esto acabe severa el Bilbao a treinta es la medida más audaz del plan de movilidad sostenible de Bilbao con permiso de la que se ha quedado en el cajón el cobro de un peaje para entrar al centro a los coches privados veinte mil al día de los que el ochenta y nueve por ciento van sólo con el conductor el socialista Gil quería estudiarlo pero lo paralizó el alcalde Aburto del PNV así que paralizado el peaje como fórmulas alternativas para desincentivar el uso del coche se va a extender la OTA los barrios periféricos que ahora son usados como parkings hice va a continuar peatonalizar el centro la avenida principal la Gran Vía hasta semi pero una de las plazas principales Moyúa se va a quedar sin tráfico el año que viene

Voz 2 38:08 bueno pues lo pronto a treinta kilómetros por hora despacito ibamos hasta la capital aragonesa en Radio Zaragoza está Ana Sánchez Borrallo cuéntanos cómo es la movilidad en Zaragoza

Voz 0148 38:18 en Zaragoza sin duda el principal conflicto de movilidad de los últimos años ha sido la convivencia de los ciclistas con los vehículos a motor y sobre todo con los peatones hace una década casi nadie utilizaba la bicicleta aquí como medio de transporte pero llegó la Expo de dos mil ocho con su servicio de alquiler público de bicicletas y de repente muchísimos zaragozanos empezamos a usar bicis privadas y públicas quizá por lo de ser novatos algunos empezaron circulando por las aceras poco a poco esa costumbre se hay dos radicando casi completamente sobretodo a base de multas costó más más multas vamos sacar algunos ciclistas de zonas peatonales céntricas y muy turísticas como la calle Alfonso o la plaza del Pilar otro conflicto entre ciclistas y peatones fue un carril bici que el Ayuntamiento socialista pintó en su momento en las aceras del paseo independencia un juzgado sentenció que ese carril bici tenía que ir por la calzada como