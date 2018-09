Hoy por Hoy Locos por Valencia (19/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 y es que la había

el año vuelve a Valencia ser empresarios y Radio Valencia Cadena Ser presentan el segundo branding Dave conoce las claves del éxito y cómo adaptarlas a las pymes aprende con los mayores expertos a nivel nacional e internacional seis de noviembre en el Palacio de Congresos

hoy por Hoy Locos por Valencia que Amadeo Salvador Radio Valencia

buenas noches bienvenidos es para quienes nos están escuchando a través de nuestra web o la aplicación Cadena Ser desde China buenas noches la hora nueve minutos emprendemos la segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia enseguida enseguida vamos a hablar de de mujeres pero lo vamos a hacer de una forma muy especial luego vamos a callejear por Valencia eh nos acercaremos de nuevo a las calles de la ciudad para ver si encontramos a la afición turinesa que esta noche va a presenciar el partido en el campo de Mestalla en la última parte además Sergas nos traerá noticias de cultura ocio espectáculos bueno eso sí mucho más a partir de ahora aquí en Radio Valencia Cadena SER

Voz 7 05:09 sí aquí el río sinfónico que dentro de nada estará aquí en Valencia

Voz 19 05:29 construirán Nieto en semifinales espera estando porque desde la primera para la final última siempre estaré alto constan siempre teu a la tengo a llengua Generalitat

Voz 3 05:47 Kina Valencia Valls huy millón propone este Ciutadania espera decidir entre en la web de Zidane ve Baixa Ella se pum Valencia apuntes mira les propone District vota les que vuelves dudé si dices dance del quince al treinta de septiembre te da votar en la web o en la Xunta es municipal entre tótems decidían Valencia de Valencia

Voz 21 06:34 el PRI

Voz 11 06:34 el partido va a ser apasionante siente heló en Carrusel deportivo valenciano miércoles desde las ocho de la tarde Valencia Juventus de Turín con la narración de Fran Guaita Juan Rubio en el inalámbrico y el análisis de Javier Subirats dirige Carlos Martínez escúchanos en Radio Valencia punto Es la aplicación de la SER diez mil ciento setenta y nueve de onda media tenga hago Carrusel deportivo valenciano

Fórum Locus por Valencia Caixa Popular con las mujeres empresarias

Voz 18 08:50 sí porque a partir de hoy vamos a tener aquí con frecuencia unos minutos dedicados a las Mujeres Empresarias Directivas que que triunfan con con esfuerzo en la vida profesional ojo en la personal también día hay que poner en valores a actitud y ese éxito que que ellas tienen bueno pues de la mano de Caixa Popular y precisamente hoy inaugurando este espacio saludando a Alicia Soler que es directora de zona de Caixa Popular Alicia buenos días

Voz 26 09:21 hola buenos días qué tal encantada de estar con vosotros

Voz 18 09:24 igual igualmente igualmente bueno con mayo has el día agobiada mucho trabajo cuéntanos

Voz 27 09:29 bueno mucho trabajo pero Montero bueno el afrontamos con ilusión en lo que decimos que que muy buena enseñan tener mucho

Voz 28 09:38 pues no no nos alegra ver cómo cada vez más mujeres y triunfan eso sí

Voz 18 09:44 sí parece que todavía tenéis que demostrar mucho más vuestra valía no

Voz 27 09:49 sí bueno en en el tema de lo que es un poco la la visibilidad de las mujeres y la promoción pues bueno desgraciadamente a nivel general pues a veces lo tenemos complicado yo me considero una afortunada pues porque trabajo en una empresa de esa típica en este sentido no pues porque en el sentido de que se promociona bastante a la mujer hay un tenemos planes de igualdad de oportunidades y con se contrata hice valora a las personas pues a sus méritos y sus capacidades no por su valía no por otro escrito serios pero no dejo de reconocer que que desgraciadamente en la sociedad pues todavía todavía quedan muchos pasos por recorrer no en la mayoría de las empresas es verdad que se va avanzando en ello pues estoy mucho en las empresas tengo mucho contacto y sí que es verdad es que vamos teniendo más visibilidad pero todavía todavía quedan quedan pasos

Voz 18 10:57 desde luego bueno lo que nos estás contando sin duda a muchas oyentes les estará dando envidia el el que te encuentres en una empresa que que bueno va en vanguardia en este sentido no

Voz 27 11:07 sí sí en ese sentido de bueno de hecho te tengo que decir que el sesenta por cien de las trabajadoras de Caixa Popular son mujeres sí que es verdad que hay una parte ilesos así que la empresa tiene mucho mucho que hacer no en el sentido de que tiene que facilitar no poste el tema de la flexibilidad es tal el tema de de dotar de de tecnologías no pues para que puedas trabajar no sólo en la oficina sino un poco cubrir también tus poder cubrir tus necesidades personales no claro claro pero después también hay la parte que defiende la persona porque al final yo siempre digo a las responsabilidades implican sacrificios pero no las mujeres a los hombres ya ya todo el mundo no hay por otra parte también muchas satisfacciones por supuesto vecino sino no lo haríamos entonces ahí esa parte personal que aunque la empresa de todos los medios pues bueno él esposa mujer tiene que decidir querer embarcarse pues en pues a lo mejor ir promocionando no o tener más más responsabilidad y ahí entran otros aspectos pues como se organice su vida personal como pues no sé de qué persona se rodea en fin hay otros aspectos que ya escapan a la empresa pero en lo que en lo que respecta a lo que es la empresa por supuesto que tiene mucho que decir no tu caso particular

Voz 18 12:37 el conciliar esa vida profesional muy ajetreada con la vida personal cómo lo llevas

Voz 27 12:44 bueno pues como lo ayer con mucha ilusión porque me me lo tomo que decir yo creo que hay una premisa que es que te guste mucho tu trabajo partir de ahí y todo se ve de otra manera tú sabes lo que a lo mejor una persona lo ve como un sacrificio pues a lo mejor yo lo veo diferente en ambos porque me encanta lo que hago esa premisa numero uno segundo y lo que te decía antes tiene que ser consciente pues que la responsabilidad es lo que te digo pues tienes que sacrificar alguna cosilla no pero al final la balanza es en positivo después como te decía también pues tienes que personalmente pues bueno tienes que que las personas pues bueno en este caso de tu pareja de tu familia pues que un poco colaboren no oí que estén contigo en el proyecto igual al final todo es cuestión de organizarse no pero siempre y cuando no

Voz 18 13:42 no lo que Pedro se lleva a Alicia en este ámbito que son las reuniones imprevistas los viajes

Voz 27 13:48 no bueno nosotros en el caso los viajes bueno afortunadamente nuestro nuestro cuartel general está en Valencia y nuestro nuestro ámbito está está en Valencia con lo cual en ese aspecto pues la verdad que que es una ventaja porque entiendo que sino pues las cosas se complican no el tema es pues bueno que que al final yo te hablo en mi caso ello la manera que que ha conseguido las cosas de mucho esfuerzo y sacrificio entonces pues bueno son horas que dedican al trabajo que que no dedicas a otras cosas ahí está la la mayor parte no y tienes hijas pues bueno mi caso yo tengo dos hijas pues bueno te pierdes alguna cosilla pero también depende de cómo afronte esa pérdida no sea el final pues bueno intentas lo que te digo la flexibilidad es vital a lo mejor pues oye que no es que no estés en primera fila en primera fila el día del Festival de tu hija pues depende de la importancia que le des pues soy a veces te surge alguna cosa no puedes estar pero bueno lo compensaba con otra cosa lo que no puedes hacer de de ese hecho un drama no porque sino no no podría entonces calidad pues el tiempo que estás estará al cien por cien y bueno muy organizarse como como puedes desde luego de necesitadas un comenzó todo lo que hace es fuerte porque si no pues las cosas se complican

Voz 28 15:18 sí desde luego volviendo a tu vida profesional tienes te has

Voz 18 15:22 son metas o o quieres llegar pues todo lo alto que que tu vida laboral te permita

Voz 27 15:29 yo creo que que la vida es un camino Iker tienes que ir disfrutando el día a día sea afortunadamente yo mi caso pues pues bueno en el lo que ha sido la la dinámica pues he ido a poquito poquito a poco en la empresa ha ido pues cada vez teniendo más responsabilidad hay siempre he estado muy feliz con la responsabilidad que he tenido en cada momento que creo que al final de de lo que se trata no y no pensar más allá de osea siempre tienes que tener ambiciones profesionales el querer crecer no pero bueno sin que esos y a sin que sea un objetivo vamos yo creo que lo lo interesante es el camino sobre todo porque la vida al final tanta planificación no pues tenías no porque nunca sabes nunca sabes lo que va a pasar con lo cual yo estoy feliz y encantada con mi día a día

Voz 18 16:23 pero a veces no sé cuando sales de la oficina todavía encuentras mucho machismo en la calle en la sociedad

Voz 27 16:29 sí bueno la sociedad que es decir tenemos muchos mitos todavía importante aunque como te decía al principio se ha avanzado mucho pero creo que todavía queda mucho mucho por recorrer pero bueno al final la importancia que uno o una esas cosas depende de una misma no entonces al final tienes que dar la importancia que merece ese tipo de comentarios que puedas escuchar au ese tipo de de apreciaciones no la respeta pero al final uno tiene convencimiento de lo que haces tiene eso no se que está satisfecho buena en continua para adelante

Voz 28 17:11 oye que si con esa felicidad con esta dedicación con ese amor a tu a tu trabajo ojo ya sus hijas también eh

Voz 27 17:17 claro bueno tener en cuenta también que que vamos a ver en Caixa Popular nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado sea al final los trabajadores son socios de la entidad tenemos capital en la entidad quiero decir es que al final somos todos no sé si efectivamente entonces claro está implicaciones por algo sabes lo lo sentimos muy muy nuestro no y es un proyecto casi como decimos nosotros en la casa un estilo de vida entonces de ahí es a no se esa esa vivencia no sea que que no no no podríamos aseguró

Voz 18 17:54 como veis además como decía el sesenta por cien de los trabajadores sois mujeres pues tanto mejor es un buen ejemplo desde luego que hemos encontrado hoy en Caixa Popular Alicia te agradecemos muchísimo que no haya has contado pues parte de tu vida personal y profesional con con mucho éxito aquí seguiremos próximamente hablando con con otras mujeres empresarias directivas que tendrán mucho que contar

Voz 26 18:16 muchísimas gracias y enhorabuena por por vuestra iniciativa que desde Caixa Popular aplaudimos

Voz 28 18:23 nosotros te aplaudimos patilla tus compañeras también gracias gracias buenas tardes

una veintisiete continuamos en Radio Valencia estaba echando un vistazo a ver cómo está la Comunitat Valenciana a esta hora no Llobet ningún sitio por ahora la temperatura más alta se registra en Callosa d'En Sarrià treinta dos en este momento la temperatura más baja que ojo agradece el fresquito diecinueve grados y medio en Vistabella del Maestrat bueno tenemos buen tiempo vamos a aprovechar y Calleja vamos un poquito

Voz 10 22:49 a callejear con Luis Fernández

Voz 0962 22:55 en la Cadena SER de Lehman

Voz 18 23:01 se Arrieta no claro es que me he enganchado hace un instante y Luis Millán donó miraba aquí calzado llevabas

Voz 13 23:10 además yo no yo calzado apropiado para andar verdad te da cuenta yo unas minas

Voz 36 23:14 equina pero veraniegos si veraniego si paridad Vistabella no estoy no hubiera callejera escrito para que no se alguna calle de Valencia seguro seguro así hoy vamos a ir a dar una vuelta por por el barrio de arrancar

Voz 37 23:27 pins más concretamente a la calle que tiene dedicada en este barrio el historial el historiador Francisco Diago una calle que hoy podríamos decir que es el centro de la ciudad de hecho es muy común eh que los habitantes de este distrito aseguren que que viven en el centro y además en esta zona de la que estamos la que muchos historiadores han denominado como el Ensanche pobre no no en sentido peyorativo sino en contraposición al Ensanche noble y aristocrático de la calle Colón pues bueno aquí en esta zona es curioso porque tienen los habitantes de los vecinos de esta zona tienen un fuerte arraigo de la misma manera que tienen por ejemplo los vecinos de de Ruzafa o de paraíso del Cabañal pero con la diferencia de que esta esta zona de la ciudad de Valencia se desarrolló mucho bastar de un distrito mucho más tardío estamos hablando que durante el primer cuarto del siglo veinte en esta zona de arranca pins del antiguo distrito del hospital que estaba delimitada por el camino que se conocía entonces Camino del Convento de Jesús que soy la calle Jesús el camino del cementerio del hospital que posteriormente conocería hemos como calle Cuenca pues estaba dominada sobre todo pues por solares por Huertas por campos regados por el Brass de Sant Jeroni que es un un brazo de la acequia de fabada que venía desde el molino de un moles llegaba hasta Malilla pasando por Ruzafa hasta que poco a poco pues esta zona de arranca pin se fue convirtiendo en una fíjate en una zona industrial es una zona eminentemente residencial pues hubo un tiempo a principios del siglo XX en la década de los veinte que era una zona podíamos decir incluso gremial no con muchos almacenes y fábricas dedicadas al trabajo de almacenamiento del hierro y del bronce por ejemplo en este barrio se encontraba la fundición de hierro se Andrés Ferrer la fundición de bronce de los hermanos Izquierdo cerrajería es una fábrica de básculas el almacén de hierros de Miguel Aleix es decir toda una zona industrial son las que se fueron abriendo las nuevas calles de alto irá a la calle del Pallete meter la calle que es la protagonista de hoy la calle del historiador Diago y además no quería acabar sin decir que todas estas a estos ejemplos que acabo de dar los podéis ver en el plano que vamos a colgar junto al artículo en nuestra web en Radio Valencia punto de las redes sociales

Voz 18 25:29 pero lo vamos a acabar todavía porque nos tienes que contar muchas cosas por ejemplo decirnos de qué época estamos hablando cuando se rótulo la calle del historiador día

Voz 37 25:38 bueno en es mil novecientos veintiocho es cuando la delegación del padrón del Ayuntamiento de Valencia bueno pues llama la atención sobre la lamentable situación en que se encontraba la nomenclatura oficial de las calles en en estas zonas de ensanche de la ciudad no porque muchas de estas calles en aquella época oró tenían nombre o estaban reguladas con lo que ellos denominaban nombres vulgares o simplemente en el plano general de ensanche pues tenían un numero estaban con el número del plano general ensanche entonces en este año en finales de la década de los veinte cuando en un pequeño proyecto de rotulación de calles se decide dar nombre a treinta y cuatro calles de este distrito del distrito el hospital que se encontraban en esa situación no han situación que no tenían nombre que era un nombre vulgar o que estaban con un número desde entonces pasará a denominarse con topónimos como la Caixa a la que hay Alberich que La Caixa las Quiroga o esta calle del historiador Diago en concreto el historiador Diago nuestro protagonista de hoy se rótulo en mil novecientos veintinueve llega a la calle número cincuenta y uno del plano según el informe el cronista Luis Cebrián se rótulo con este nombre para honrar a uno de los cuatro historiadores valencianos más distinguidos

Voz 18 26:44 allí cuál es la vida y obra de este distinguido historiador valenciano

Voz 37 26:48 bueno pues como nos apunta el cronista de la época para poderla de darle una calle pues lo que nos dice bueno lo primero que nació en Viver en mil quinientos sesenta y dos y murió en el Convento Santo Domingo de Valencia mil seiscientos quince que profesó la orden de los predicadores y gracias a sus grandes y profundos estudios históricos Felipe II de Valencia le nombró cronista mayor de la Corona de Aragón el historiador Diago publicó entre mil quinientos noventa y nueve mil seiscientos trece varias obras históricas y biográficas en Valencia Barcelona y Gerona entre ellas la historia de la vida y milagros de San Vicente Ferrer en mil seiscientos la historia de los Victorio desde Barcelona en mil seiscientos tres la que es considerada por todos los historiadores valencianos como su obra más notable Anales del reinado Valencia cuyo Tomo I comprende desde la fundación del Reino hasta la muerte del Rey Don Jaime I el segundo tomo comprendía desde el reinado de Pedro III hasta el propio Felipe II pero el historiador Diago nuestro protagonista murió antes de finalizar este segundo todo

Voz 18 27:43 bueno pero nosotros lo hemos recuperado hoy para recordar su historia Il la calle que tiene rotulado en Valencia

Voz 37 27:50 la calle del historiador Diago cronista mayor de la Corona de Aragón así es

Voz 18 27:55 pues la semana que viene ya veremos por dónde nos lleva a Luis Fernández Luis muchas gracias gracias a vosotros un saludo buen paseo por la ciudad

Voz 18 31:18 e italianos que visitan Valencia también no sé si habrá ya muchos por nuestras calles José Luis eh que has encontrado

Voz 46 31:30 Nos toda la mañana en voracidad de Valencia les ha gustado muchísimo al que Campbell tal degustando una paella valenciana usted a su nombre Roberto bueno Roberto a Valencia osado tilda de veracidad

Voz 47 31:44 sólo menudo a a Valencia estudios muy muy linda muy linda muy lindas yo soy de coma pero Valencia me gusta me gusta más

Voz 46 31:56 hace llover de la ciudad como que ha podido haber gráfico de marido

Voz 47 32:01 así el mar

Voz 46 32:04 para el centro moralmente muy muy linda me gusta ir del partido estará parece dura cero preguntaba ahora hasta ahora el que lleva bien la señal

Voz 18 32:18 jefes pero bueno vamos a aprovechar

Voz 46 32:21 este momento es decía que que Juve es viejo Platini decía Del Piero la de Cristiano diva la hora es dificil por mi Llosa enamorado de Platini Bonnie de mi tiempo

Voz 47 32:34 para ahora es ahora Sofitel eso sea Sofies para ahora que que que ha supuesto

Voz 13 32:40 la llegada de Ronaldo al calcio a la Juve

Voz 47 32:44 Ronaldo sí te va a ayudar a ver la Champions es el hombre es ahora es más importante en la Juve

Voz 46 32:54 está convencido la la gente de Turín la la gente de la Juve que se puede ser campeón de Champions

Voz 47 32:58 sí sí sí sí sí sí sí es es muy feliz es muy felices sigue sí que todo sigue que este no es el año

Voz 46 33:06 es que Valencia difícil ganar aquí es muy difícil eh

Voz 47 33:11 y es un equipo preconizado no no eso son buena es buena pero yo soy fuerte no es un problema esta noche

Voz 46 33:22 muchas gracias y que si aprovechado obtenido la paella qué te ha parecido gracias Villabuena sí sí sí sí todos bueno gracias muchas gracias muy feliz es que tengo a la Juve Alexandre el derecho para que si no no llegamos la señal da noto aquí no te preocupes bueno eh la yo sí lo sé la Juve Pitt foto

Voz 48 33:45 y si las y el Valencia que ellos quiero batiera a hacer las duras e SIVE tras Dueso no supone tener a Ronaldo el Juventus de infarto y fuera once

Voz 46 34:03 lo hace falta traducir no sabe perfectamente o un libro abierto dijo el resultado para esta noche

Voz 48 34:10 y yo a uno perla iba

Voz 46 34:12 siempre Juve va a ser un partido lo pareciese equipo fuerte en casa eh

Voz 18 34:18 turno les quites la ilusión yo no no no no

Voz 46 34:21 dos avisos tongo tongo pone preaviso que viene muy muy eufóricos que para ganar con Ronaldo su filas pero a su partido muy difícil verá Moltó y Chile

Voz 48 34:33 me es muy difícil SIVE tras paran

Voz 46 34:39 ya está ya valenciana estaba ahí la prueba ya

Voz 48 34:44 sí sí es muy bueno muchas gracias a Anquetil

Voz 46 34:52 bueno pues son los de la que van llegando es que Valencia está toda la mañana viendo la ciudad de Valencia hay ahora haré gustando la típica paella valenciana

Voz 18 35:00 menos mal menos mal que has salido tú a la calle que que dominas el el italiano porque sobre cómo nos hubiéramos defendido por favor por favor que me he dado cuenta también que la palabra que más utiliza CEPYME Ci U sí sí sí no traducirlo bueno José Luis muchas gracias hasta luego a vivir intensamente el el partido de esta noche ahora luego hablaremos con nuestros compañeros de Deportes nuevamente para para conocer la última hora sobre todo el Valencia en este retorno a la Champions bueno pues paseando por Valencia José Luis Chiclana como también paseaba Raimon

Voz 50 36:03 se echa Valencià paso que me ponía yen quienes más Oria yen que no me estima

Voz 49 36:17 eh eh

Voz 50 36:20 he retornar Carrero Ana estudiar enmendada por esas amistades dunas tu vida esa eh camina Carrer Fuster una Roach y se echa al paro y Ventura mal qué tres pares de acá a primera hora van finca que tan grande que no tornar ahora pase mina herida quema Fed sea

Voz 18 41:41 ya sabéis que estaremos realizando este programa Hoy por Hoy Locos por Valencia en la plaza de la Chunta en el centro de Valencia celebrando en se Wall Time Day el Día Mundial de la ahí ya se van a realizar un montón de paellas va a haber degustaciones ya sabéis desde las once y media hasta la una y media nueve tipos de Palha de la Comunitat Se van a a ir realizando va a haber muchas actividades por la tarde habrá animación audiovisual es a las veinte horas la actuación en directo de chaqueta roja además mañana tendremos allí en directo a un montón de gente verdad Sergas

Voz 1365 42:36 pues la verdad es que si no va a estar nada mal vamos a estar muy bien acompañados entre otros invitados que vamos a tener vendrán un Eugenia Alemán y Carmen Juan que además estrena en esa misma noche en el Mi Khaled tendremos a la ilustradora Paula Bonet que viene también allí porque arranca su exposición dentro de abierto Valencia el viernes en la hemos querido invitar a que te guste paella también tendremos a Ava choque tarro también bueno pues tendremos al ADO de

Voz 55 43:03 eh de Valencia con motivo de del arroz de la siga que tienen

Voz 18 43:08 domingo veinte y esta tremenda con motivo de la así

Voz 1365 43:11 no sé sí si es el día de la paella sin si nosotros allí disgusta haremos buenas paellas exquisitas

Voz 18 43:18 hacerlas no pero de ya tenía

Voz 1365 43:21 a las de yo me había hecho la de poder probar tú paella como siempre siempre luce palmito que has hecho una paella en tu vida más ganado

Voz 18 43:29 si no mira voy a hacer una cosa mañana te llevaré la foto para que a nuestros oyentes les cuentes en directo que es cierto lo que contar aquí muchas veces ese primer premio que que conseguía haciendo una una paella después de lo cual que aún no lo tiene a retirarse más altos no se puede llegar a esa

Voz 55 43:49 de la suerte de el novato eso antes no

Voz 18 43:52 no no era nada nada nada

Voz 10 43:55 bueno vamos con lo tuyo tú has hecho una paella pues la verdad es que no

Voz 1365 44:05 yo me como las playas de mi padre que para mí son las mejores de de este mundo no cada uno dirá lo mismo es como los hijos de las Vegas que para nosotros son los más guapos pues las playas de nuestros padres son las son las mejores pero yo tengo que reconocer que nunca me he atrevido enfrentarme al mundo de las Pallàs así que mañana

Voz 13 44:21 luego ya bueno voy a tomar nota siempre digo lo mismo pero luego eh

Voz 1365 44:25 ya veremos bueno permítame antes de entrar en materia con propuestas culturales felicitar a la editorial valenciana Media Vaca porque ya hemos conocido que ha obtenido el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente al año dos mil dieciocho por el cuidado exquisito del catálogo la calidad de sus libros el respeto a los lectores y al resto de agentes de la cadena del libro que es un premio que concede el Ministerio de Cultura y Deporte tiene carácter honorífico no tiene dotación económica pero es un galardón que distingue al conjunto de toda una labor editorial y en esta ocasión cae recae la editorial valenciana Media Vaca de la cual nos sentimos muy orgullosos recuerda también que esta misma tarde estará el a

Voz 13 45:05 por Juan Diego Botto en la Nau dentro de

Voz 1365 45:09 un ciclo de conferencias charlas dadas Concerts que organiza la Fundación Cañada hablaban bueno la cita en la sala Matilde Salvador dentro del Centro Cultural La Nau el acceso del público es libre hasta completar aforo iba a ser un encuentro moderado por la periodista Mariola Cubells donde se hablará de su trayectoria profesional y también de la relación entre el teatro y el

Voz 3 45:29 progresó con el teatro hablará de su último proyecto

Voz 1365 45:31 con la nueva pieza teatral una noche sin luna y luego también Sepang nuestros oyentes que tenemos que recordarles que hoy esta tarde arranca ya estuvimos hablando ayer del de Sueca bien pues hoy es la jornada de arranque de con la clase magistral a cargo de It's Marc que esto una referencia que viene desde Francia en el Centro Municipal Bernat Joan Baldoví de Sueca a las siete de la tarde y con ello hasta el veintitrés de septiembre sueca se convierte en el escenario más grande del teatro gestual y también arranca hoy la sexta edición del Ciclo Autor en Kurt con un programa de cortometrajes de ficción es una iniciativa diseñada por la Fundación SGAE escriptos de l'Audiovisual Valencià que lo que pretende es promover y celebrar el trabajo de los guionistas en la Comunitat Valenciana y comienza en la propia SGAE desde hoy mismo diecinueve de septiembre a las seis de la tarde la programación continuará así que os invito a que entre en su página web

Voz 18 46:23 el de Manises tienes algo pues si tengo

Voz 1365 46:26 un festival que tendrá lugar el próximo sábado es la segunda edición del festival cultural de Manises crea Manises un festival que aglutina diferentes tipos de disciplinas artísticas desde exhibición de graffiti cerámica bandas de música hip hop danza bueno además tiene la participación del proyecto Animalista de Manises y si te parece vamos a hablar con el presidente de la Asociación crea Manises Manuel Segrelles qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno me imagino que ya está todo organizado para este próximo sábado eh llega Manises crea segunda edición

Voz 56 46:58 sí bueno todo tú sabes que todo preparado a a dos días aún queda un mundo para nosotros en el país

Voz 13 47:04 bien debe ser optimista no Piedad ánimos con montaje

Voz 56 47:09 edad la peruana está está todo bastante con todo bastante atado

Voz 57 47:13 eh todos los artistas están ya es expectantes para empezar nosotros también

Voz 1365 47:19 bueno cuéntanos Manuel cuál es el programa quién se acerque este próximo sábado a Manises cuéntanos a grandes rasgos la programación y que nos propone is

Voz 57 47:27 vale pues este año es lo que lo que has dicho es el segundo festival crea ya lo hicimos el año pasado es un festival multicultural arrancamos a las doce del mediodía con la inauguración eh hilo que empieza con con el grupo Un grupo de danza hip hop de una chica sino chicos jóvenes una maravilla a la una y nos viene la las sin que es una una banda de de trompetas tambores y nada siete de la tarde viene bueno sale desde la Casa Cultura el el Ateneo Musical haciendo un poquito del León que estreno este fin de semana en Manises a las nueve empieza lo que son ya la música en el escenario con un grupo de hip hop luego tenemos un grupito que sean ocho árboles que son hacen así una mezcla entre Skype Riley dicen ellos fusionando con rock luego sentimos sueño cerramos con los diploma que es una música un poco más así tras en fin de semana

Voz 1365 48:30 nada intensa y a ver todo esto

Voz 57 48:33 paralelamente tenemos carpas de de talleres de cerámica de grafiteros y de otras asociaciones como la páncreas dicho como una moto heavy Ryder que es otra asociación así de moteros sin poquito heavies en fin que que lo que intentamos es eso pues juntar muchas disciplinas

Voz 1365 48:50 oye Manuel ir donde ubicáis el el festival donde tenemos quiénes no seamos de Manises donde tenemos que ir

Voz 57 48:57 es muy sencillo ya lo hacemos aposta un sitio clave en la parada de metro Manises

Voz 13 49:01 es más cómodo impasible no que no hay excusas para el neto vamos no desean masacre Max accesible en el parking de la parada me tomo dice Manuel lo último porque es meterse en estos en Laos que es lo que queremos

Voz 1365 49:17 seguir con este con este Manises crea

Voz 57 49:20 a ver te crea nace muy joven vale nadie tiene tres años de vida se sale de la idea de intentar difundir la cultura de la cultura de Manises vale de hecho hacemos una revista en una revista trimestral está compuesta todas las entrevistas y la gente que sale desde el pueblo o que haya desarrollado su cultura en el pueblo de Manises al lo que queremos es pues que el pueblo conozca el el valor que tiene cultural entonces de ahí sale nos metimos ahí somos cinco directivos a cinco compañeros trabajamos de forma altruista pero lo que tenemos el apoyo de del Ayuntamiento cien por cien a Lady de cultura Hay de de festejos también eso y nada pues mira

Voz 56 50:02 la bastante con el trabajo la vida laboral la vida personal puede decimos venga va medio grande minutos al día vamos a montar una asociación

Voz 1365 50:10 bueno pues seguro que tanto el municipio de Manises los artistas situadas a las personas que visiten este próximos sábados lo agradecen y me imagino que la satisfacción es tremenda que consiga Ice seguir celebrando edición están edición edición tras edición ya sí consolidando como bien dices pues un festival Manises crea que lo que pretende es promocionar lo que es la cultura de Manises tanto para su propia gente pero como para quienes vayamos a visitarlos el próximo sábado Manuel Segrelles pues enhorabuena hay muchísimas gracias

Voz 18 50:38 muchas gracias a vosotros muchas gracias hasta luego hasta luego más bien facil llegáis a la parada de metro de

Voz 1365 50:46 se allí mismo en la propia explanada

Voz 18 50:50 en avión por ejemplo el aeropuerto pero en fin

Voz 1365 50:52 pero sería más más comprimida o del avión coges en la parada de metro buenas está conectada al aeropuerto con la estación miraron nunca lo había pensado oye por favor Illa para antes de terminar déjame simplemente recomendar mañana jueves a las ocho de la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia tendrá lugar el primer desfile de indumentaria valenciana organizado por el Gremio de artesano desastres y modistas de la Comunitat Valenciana

Voz 52 51:14 muchos gracioso hasta mañana nos vamos haciendo paellas

Voz 58 51:21 ninguno

Voz 0962 51:25 si el Valencia gana esta noche como puede salir mañana la paella Cheema más mano buenos días hola muy buenas con los pelos como escarpias es serio en todo momento en nuestro programa lo expuesto varias veces el himno escuchaba Chiclana con el ambiente también después de estar ayer servidor estuvo presente en el entrenamiento el Valencia también el de la Juve viviendo ya de primera mano loca

Voz 45 51:47 a bebé no entrenó piso no eso es

Voz 0962 51:49 el piso pero estuvieron todos los jugadores lógicamente venían del aeropuerto directos al estadio de Mestalla reconocimiento del césped algunos lo conocían como tal Cristiano y el otro

Voz 18 52:02 yo soy por ahí no eso es y el otro por todo

Voz 0962 52:05 es que era jugador del Valencia hasta hace unos meses que es Joao Cancelo que volver a vivir una noche especial como todos los valencianistas me contaban ahora que quedaban menos de mil entradas a la venta entonces vamos a rozar el llenazo y es que tiene que será lo grande decía Carlos Martínez en nuestra web en la previa mil quince noches sin ella pues ese es el tiempo que ha pasado desde que el nueve de diciembre de dos mil quince el Valencia cayó eliminado en la Champions desde entonces estábamos sin del baloncesto de la Liga de Campeones en Mestalla ya está engalanado ayer lo pude ver hoy lo van a poder ver como digo casi cincuenta mil personas ya lo grande contra la Vecchia Signora contra uno de los grandes de Europa el coco del grupo el más complicado ayer ya le preguntaban a Marcelino sí ya hace planes con ser segundo de pelear por ser segundo con el Manchester United dejando ya como primero a la Juve y me gustó la ambición de Marcelino que como no podía ser de otra manera dijo no vamos a ir a por la Juventus ya estamos en nuestro estadio dijo una palabra que puede sonar mal pero que siempre dentro de lenguaje futbolístico dejó hay que agredida la Juve hay que esperarle porque son muy buenos pero hay que agredir hay que ir a por ellos así que nos quedamos con esa agresión entre comillas positiva qué tiene que ser ir a morder desde el principio a la Juventus de Turín el equipo a esta hora está llegando al hotel de concentración después de una sesión suave en Paterna recordemos que no estarán Garay ni con dos guía ni Koke leen y qué va a hacer pocos cambios con respecto al once que el otro día empató ante el Betis no quiere rotar mucho quiere poner a los mejores hoy es día de ver a Carlos Soler en la derecha muy probablemente a de desde la izquierda con lo que suscitó eso el otro día en Mestalla la entrada de Guedes pues bien hoy de inicio

Voz 18 53:50 Icon Gameiro Rodrigo en ataque todo preparado a las nueve

Voz 0962 53:55 desde las ocho en Carrusel deportivo valenciano también en Carrusel deportivo nacional Valencia yo