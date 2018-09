Entrevista a Alicia Soler, Directora de Área de Caixa Popular

Voz 1 00:00 la Caixa Popular con las mujeres empresarias

Voz 2 00:08 sí porque a partir de hoy vamos a tener aquí con frecuencia unos minutos dedicados a las Mujeres Empresarias Directivas que que triunfan con con esfuerzo en la vida profesional ojo en la personal también día hay que poner en valor esa actitud y ese éxito que que ellas tienen bueno pues de la mano de Caixa Popular y precisamente hoy inaugurando este espacio saludando a Alicia Soler que es directora de zona de Caixa Popular Alicia buenos días

Voz 3 00:39 hola buenos días qué tal encantada de estar como

Voz 4 00:41 nosotros igual igualmente igualmente

Voz 5 00:44 bueno cómo es el día a agobiada mucho trabajo cuéntanos

Voz 4 00:48 bueno mucho trabajo pero Montero bueno el afrontamos con ilusión en lo que es muy buena señal tener mucho trabajo

Voz 5 00:56 desde luego no no no nos alegra ver cómo cada vez más mujeres e triunfan eso sí parece que todavía tenéis que demostrar mucho más vuestra valía no

Voz 4 01:07 sí bueno en en el tema de lo que es un poco la la visibilidad de las mujeres y la promoción pues bueno desgraciadamente a nivel general pues a veces lo tenemos complicado yo me considero una afortunada pues porque trabajo en una empresa de esa atípica en este sentido no pues porque en el sentido de que se promociona bastante a la mujer hay un tenemos planes de igualdad de oportunidades y con se contrata a las personas pues sus méritos y sus capacidades no por su por su valía no por otros criterios pero no dejo de reconocer que que desgraciadamente en la sociedad pues todavía todavía quedan muchos pasos por recorrer no en la mayoría de las empresas es verdad que se va avanzando en ello pues estoy mucho en la empresa tengo mucho contacto y sí que es verdad que vamos teniendo más visibilidad pero todavía todavía quedan quedan pasos

Voz 5 02:15 desde luego bueno lo que nos estás contando sin duda a muchas oyentes les estará dando envidia a él el que te encuentres en una empresa que que bueno para en vanguardia en este sentido no

Voz 4 02:25 sí sí en ese sentido bueno de hecho te tengo que decir que el sesenta por cien de las trabajadoras de Caixa Popular son mujeres pero sí que es verdad que hay una parte ilesos así que la empresa tiene mucho mucho que hacer no en el sentido de que tiene que facilitar no pues en el tema de la flexibilidad es la el tema de de dotar de de de tecnologías no pues para que puedas trabajar no sólo en la oficina así

Voz 0030 02:55 no un poco cubrir también tus poder cubrir sus necesidades personales para la carne no para esclavizar verdad

Voz 4 03:02 claro claro no es verdad después también hay una parte que defiende la persona porque al final yo siempre digo a las responsabilidades implican sacrificios siempre las mujeres a los hombres de ahí ya todo el mundo no oí por otra parte te dan muchas satisfacciones por supuesto vecino sino no lo haríamos entonces ahí esa parte personal que aunque la empresa de todos los medios pues bueno esposa mujer tiene que decidir querer embarcarse pues a lo mejor ir promocionando no tener más más responsabilidad y ahí entran otros aspectos pues cómo se organiza de su vida personal y como pues no se persona se rodea en fin hay otros hay otros aspectos que ya escapan a la empresa pero en lo que en lo que respecta a lo que es la empresa por supuesto que tiene mucho que decir no

Voz 5 03:55 que conciliar esa vida profesional muy ajetreada con la vida personal cómo lo llevas

Voz 4 04:01 bueno pues como él ayer con mucha ilusión me lo tomo que decir yo creo que hay una premisa que es que te guste mucho tu trabajo tira ahí y todo se ve de otra manera tú sabes lo que a lo mejor una persona lo ve como sacrificio pues a lo mejor yo lo veo diferente en ambos porque me encanta lo que hago esa premisa número uno segundo lo que te decía antes tienes que ser consciente pues que la responsabilidad es lo que te digo pues es tienes que sacrificar alguna cosilla no pero al final la balanza es en positivo después como te decía también pues quién que yo personalmente pues bueno tienes que que las personas pues bueno en este caso tu pareja tu familia pues que un poco colaboren no oí que estén en el proyecto icono y al final todo es cuestión de organizarse

Voz 5 04:57 no sé qué lo piel lo que pienso se lleva a Alicia en este ámbito que son las reuniones imprevistas los viajes

Voz 4 05:05 no bueno nosotros los viajes bueno afortunadamente nuestro nuestro cuartel general está en Valencia en nuestro en nuestro ámbito está está en Valencia con lo cual en ese aspecto pues la verdad que es una ventaja porque entiendo que las cosas se complican no el tema es pues bueno que que al final yo por lo que te hablé mi caso ello

Voz 5 05:31 pero la manera que ha conseguido las cosas

Voz 4 05:33 la sede de mucho esfuerzo ahí sacrificio y entonces pues bueno son horas que dedican al trabajo que que no dedica a otras cosas ahí está la mayor parte no hoy si tienes hijas pues bueno mi caso yo tengo dos hijas pues bueno te pierdes alguna cosilla pero también depende de cómo afronte es esa pérdida no sea el final pues bueno un intentas lo que te digo la flexibilidad es mejor pues oye que no es que no estés en primera fila en primera fila el día del Festival de tu hija pues depende de la importancia que le es pues soy a veces te surge alguna cosa no puedes estar pero bueno lo compensa con otra cosa lo que no puedes hacer es de ese hecho un drama no porque sino no no podría entonces calidad pues el tiempo que está está al cien por cien bueno hay que organizarse como como pues desde luego de necesitas un convencimiento en lo que hace es fuerte porque así no pues las cosas se complican

Voz 5 06:36 desde luego volviendo a tu vida profesional tienes te has impuesto metas au o quieres llegar pues todo lo alto que que tu vida laboral te permita

Voz 4 06:46 no yo creo que que la vida es un camino irá que tienes que ir disfrutando el día a día sea afortunadamente yo mi caso pues pues bueno el lo que ha sido la la dinámica pues he ido a poquito poquito a poco en la empresa ha ido pues cada vez teniendo más responsabilidad hay siempre he estado muy feliz con la responsabilidad que he tenido en cada momento que creo que al final de de lo que se trata no y no pensar más allá de siempre tienes que tener ambiciones profesionales el querer crecer no peruano sin que eso sea y a sin que sea un objetivo vamos yo creo que lo lo interesante es el camino sobre todo porque la vida al final tanta planificación no pues tener no porque nunca sabes nunca sabes lo que va a pasar con lo cual yo estoy feliz y encantada con mi día a día

Voz 5 07:39 oye esa esa felicidad no te la estropean a veces no sé cuando sabes de la oficina todavía encuentras mucho machismo en la calle en la sociedad

Voz 4 07:46 sí bueno la sociedad que se tenemos muchos mitos todavía importante aunque como te decía al principio se ha avanzado mucho pero todavía queda mucho mucho por recorrer pero bueno al final la importancia que uno o una da esas cosas depende de una misma no entonces al final tienes que que la importancia que merece ese tipo de comentarios que puedas escuchar au o ese tipo de apreciaciones no las respetan pero al final uno tiene el convencimiento de lo que hace tiene el suyo no son está está satisfecho Si bueno continua para adelante oye que con esa felicidad

Voz 6 08:30 nuestra dedicación con él con ese amor a tu a tu trabajo ojo ya tus hijas también eh bueno tener en cuenta también que que

Voz 4 08:37 eh vamos a ver en Caixa Popular nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado al final los trabajadores son socios de la entidad tenemos capital en la entidad quiero decir es que

Voz 0030 08:47 a mí al final somos ya efectivamente entonces claro esta implicación es por algo y saberlo

Voz 4 08:56 sentimos muy muy nuestro no es un proyecto casi como decimos nosotros en la casa un estilo de vida era entonces de ahí esa no se esa esa vivencia no que que sino no no no podríamos llamarle aseguró

Voz 5 09:11 es además como decía sede de sesenta por cien de los trabajadores sois mujeres pues tanto mejor es un buen ejemplo desde luego el que hemos encontrado hoy en Caixa Popular Alicia te agradecemos muchísimo que los haya has contado pues parte de tu vida personal y profesional que sigas con con mucho éxito aquí seguiremos próximamente hablando con con otras mujeres empresarias directivas que es tendrá mucho que contar

Voz 3 09:33 muchísimas gracias y enhorabuena por por vuestra iniciativa que desde Caixa Popular aplaudimos eh