Hora 14 Comunitat Valenciana (19/09/2018)

Voz 0131 00:41 qué tal muy buenas tardes Éstos son los sonidos que tristemente acapararon el protagonismo el pasado no d'Octubre la aparición de la extrema derecha en la manifestación de izquierdas convocada por la tarde con sus agresiones verbales y físicas que después derivaron en el identificaciones y en una investigación sobre lo ocurrido entonces ya nos hicimos la pregunta de si esto se podía haber evitado ese mismo interrogante sigue vivo hoy de cara al próximo Nou d'Octubre qué se puede hacer dentro de la legalidad de esta claro para permitir que la libertad de expresión mal entendida por algunos se convierta en altercado y agresión porque insistimos allí instrumentos dentro de la ley para frenar aquí en desde la ultraderecha intenta vulnerar los derechos de los demás los que no piensan como ellos el Estado de Derecho tiene instrumentos debe utilizarlos para hacer frente a esa extrema derecha envalentonada enseguida les contamos que va a cambiar este año en el dispositivo de seguridad para que todos tengamos la fiesta en paz ayer ya escuchábamos al ministro del Interior a Fernando Grande Marlaska diciendo en Valencia que este año sí va a intentar por todos los medios que esa fiesta la del Nou d'Octubre transcurriera con normalidad

Voz 6 01:48 tomar necesariamente en las medidas necesarias para garantizar un espacio público para todos para que todo el mundo celebre conforme a sus ideas un día tan especial para vosotros como el día de la Comunidad comida de la Comunitat pero evidentemente que no se convierta por así decirlo en un zafarrancho yo creo que dice muy poco de los que intervienen

Voz 0131 02:10 a tales buenas tardes buenas tardes Ana la SER les puede avanzar hoy las líneas generales del nuevo dispositivo de seguridad que se prepara para no d'Octubre El día de la Comunitat Valenciana se han iniciado ya contactos institucionales con todas las fuerzas políticas las que tienen las que no tienen presencia parlamentaria para incidir en una idea el Nou d'Octubre es una jornada de celebración no una jornada de reivindicación política para él

Voz 0141 02:32 quitar problemas en la calle aumentará de forma notable la presencia policial en un operativo coordinado desde Valencia por el máximo responsable de la Policía Nacional de las unidades operativas además y de cara a las manifestaciones que ese día recorre en Valencia se aplicará la ley de forma muy rigurosa se garantizará que los recorridos y puntos de inicio y final no en coincidentes ya diferencia de operativos anteriores se evitará también que puedan coincidir en el tiempo todo ello claro está dentro de los márgenes que otorga la ley

Voz 0131 03:04 la crónica política de esta jornada el conseller de Hacienda Vicent Soler ha señalado hoy que la flexibilización del déficit es fundamental y que sería una insensatez intentar bloquear que se pueda rebajar así que avala el atajo legal que plantea el Gobierno central para intentar evitar el bloqueo del PP en el Senado a los Presupuestos ya la modificación de la Ley de Estabilidad Financiera

Voz 0141 03:25 la Soler afirma que no se que si no se permite esa flexibilización el ajuste que tendría que hacerse las cuentas el año que viene sería de algo más de trescientos cincuenta millones

Voz 8 03:35 más de trescientos cuarenta millones menos desde que dispondrá el para el presupuesto del año que viene quiero decir que todo el crecimiento de los ingresos ordinarios del año que viene que son más o menos lo mismo que debían neutralizados en forma de recursos anuales por esa bajada el techo de déficit qué quiere decir que el año que viene vamos a tener la misma disposición de recursos que este año y las políticas de consolidación de los derechos sociales

Voz 0141 04:01 Soler ha avanzado que en las cuentas del año que viene las autonómicas seguirán figurando los mil trescientos veinticinco millones ficticios a la espera de la reforma de la financiación autonómica porque ese dinero dice sigue faltando lea las arcas valencianas le ha pedido al Gobierno que comience la negociación política cuanto antes como dijo la ministra Montero

Voz 0131 04:17 Soler que ha recibido hoy al consejero andaluz de Economía Antonio Ramírez que ha renovado el acuerdo entre las dos autonomías para reclamar la reforma

Voz 0141 04:23 el sistema ha sido el primer encuentro después de que Ramírez sustituye sustituyera a la actual ministra Montero en el Gobierno andaluz Ramírez ha matizado que él respaldó la quita de la deuda histórica que reclama la Comunitat pasa porque se amplíe los recursos económicos de los que dispondría en las autonomías es así no habría problema

Voz 9 04:40 si simplemente me habla de condonar la deuda tengo dudas de que esa sea la única solución pero si hablamos de resolver todos los problemas globalmente entre ellos el de la deuda a través de distintos mecanismos que sean voluntarios que se han adaptado a la realidad de cada problema pues no quedó no que está de acuerdo

Voz 0131 05:00 por cierto mañana entra en vigor el decreto de creación del Alto Comisionado para la financiación de la Comunitat Valenciana un cargo que ostentarán José Antonio Pérez García ir Rafael Beneyto lo publica hoy el Diario Oficial de la Comunitat en la Delegación del Gobierno también ha hablado de este asunto porque el delegado se ha comprometido con la Confederación Empresarial de la Comunitat a facilitar a la patronal el encuentro que está pendiente desde la anterior legislatura con el Ministerio de Hacienda también el delegado ha indicado que actuará como puente con el Ministerio de Fomento

Voz 0141 05:27 con todo al término de un encuentro con el presidente de la patronal autonómica Salvador Navarro que ha dejado claro al delegado ya ha indicado que ya hace lo dijo también ayer al ministro Ábalos en el encuentro organizado por La Ser en Alicante que sus prioridades siguen siendo las mismas que con Rajoy en el poder un nuevo modelo de financiación y seguir que reclaman de infraestructuras seguir insistiendo en acabar con la invisibilidad de la Comunitat Valenciana en Madrid

Voz 10 05:53 desde la Confederación vamos a seguir insistiendo y presionando presionando desde diversos ámbitos desde reuniones con otras comunidades para también buscar apoyos ir presionando para que se nos haga caso este problema de invisibilidad que tenemos en la comunidad pues que se solucione

Voz 0141 06:11 el genio ha negado esa invisibilidad ha cambiado la actitud del Gobierno se dice que ahora se trabaja codo con codo con el Gobierno central para seguir en esa línea se ha ofrecido como decíamos como puente entre los ministerios de Hacienda y Fomento y los empresarios

Voz 11 06:26 la Comunidad Valenciana ya no es invisible yo creo que no ha sido nunca yo creo que ahora es visible para quizá antes tratábamos de ser invisibles por otras razones en este momento tratamos de hacer muy visibles porque creo que tenemos un proyecto conjunto entre el Gobierno y el Gobierno de España

Voz 0131 06:44 de la crónica turbia el ex senador socialista Ángel Franco ha declarado hoy en la Fiscalía de Alicante por supuesto compró de voto de la edil no adscrita en el ayuntamiento de la ciudad Nerea Belmonte desde Radio Alicante nos informa

Voz 0717 06:57 Jandro fuentes cerca de tres horas ha permanecido en el edificio a su salida tranquilo y sonriente ha asegurado que es rotundamente falso aquello de lo que se le acusa también ha echado balones fuera

Voz 0760 07:07 Segura que es del voto de la tránsfuga al PP

Voz 0717 07:10 lo que se debería hablar desde luego no ha querido confirmar ni desmentir si existieron reuniones con Nerea Belmonte tal y como tanto ella misma como el asesor Miguel Ángel Redondo asegura en sus declaraciones

Voz 0131 07:39 el juez ha decidido archivar la causa por la demanda que había interpuesto Ciudadanos contra el alcalde de esa contra José Cholbi Radio Denia Miriam Pagán

Voz 1315 07:48 el magistrado del Juzgado de Instrucción número tres de Dénia ha dictado el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por ciudadanos a nivel provincial contra el alcalde de Xàbia el socialista José Cholbi el pasado mes de enero por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos por porel fraccionamiento de contratos así lo ha anunciado el propio alcalde esta misma mañana en el ayuntamiento Xavier au arropado por los concejales del equipo de gobierno el munícipe ha señalado que queda demostrado que cada una de las contrataciones estaban suficientemente documentadas y justificadas existía procedimiento de contratación intercedió para que ese contratara empresa alguna en concreto You'll Be ha asegurado que no emprenderá acciones legales contra los denunciantes y afirmado que esta resolución Le hace trabajar con más determinación por para ya había volverse a presentar a las elecciones municipales Hora catorce

Voz 0131 08:44 desde esta mañana les estamos avanzando en la SER quiénes serán este año los galardonados en los Premios Turisme Comunitat Valenciana que otorga la llene

Voz 0141 08:52 era ligar este año se reconocerá la labor de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia a a la trayectoria turística al Instituto Tecnológico de madera y el mueble hay dime a la investigación e innovación turística otro premio el de la promoción y conmoción Monique Acción turística recae en Cruz Roja Comunitat Valenciana y el premio al turismo sostenible es para el Ayuntamiento de sabía Por último la cadena de hoteles civil en concreto el hotel Luz de Castellón ha sido reconocido como turismo inclusivo irresponsable Se va a entregar además a título póstumo una mención especial a Roc Gregori ya Diego López el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer valora la decisión del jurado que ha apremiado a quién da la mejor imagen dice de nuestra Comunitat

Voz 12 09:36 cree que hay una gran faena a la hora de identificar el que son proyectos persones biografías empresas es que Lluís Tempel transformar cada día al modelo turístico no son los premisa de mes alinea echen espero insípido en Nueva Jersey de Turisme hospitalidad cree que necesiten referéndums Banes prácticas exempleados y sobre todo espera demostrar y tras llegar al conlleven de la sociedad de la opinión pública que este sector Llum de la frivolidad pues cada día genera episodio es gratificantes de buena reputación en I más D

Voz 0131 10:08 y hoy en Valencia se han manifestado los bomberos forestales que llevan de huelga desde finales de la semana pasada uno de sus portavoces Antonio Criado que es el delegado de Comisiones Obreras aplaude que el delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio les haya recibido hoy le han entregado cartas para el presidente del Gobierno para la ministra Montero para que atienda sus reivindicaciones desbloquee el aumento salarial que tienen pendiente y que les ha llevado a esta

Voz 0141 10:32 Olga

Voz 13 10:33 el delegado del Gobierno se ha comprometido en un par de días por uno o dos bien los diría algo sobre el tema vale en un sentido o en otro porque lo que nosotros no ya no queremos aguantar más que sino con lo sabemos nada vamos donde ni que sí ni que no queremos ya que no respuesta para actuar en un sentido en otros

Voz 0131 10:52 de la crónica de sucesos un hombre de sesenta y cinco años ha sido atendido en la localidad castellonense de la Mata tras haber sido apuñalado ha sido trasladado al Hospital General de Castellón al parecer la autora de la agresión es su ex mujer sobre la que ya pesaba una orden de alejamiento y el hombre de sesenta y ocho años que se perdió ayer mientras buscaba setas en el toro ha sido encontrado afortunadamente pocas horas después en buen estado de salud también de las últimas horas tenemos que lamentar un accidente laboral un trabajador de sesenta y cuatro años ha resultado herido al caer de varios metros de altura en una empresa en la carretera Villa Vieja de Nules

Voz 17 12:17 el tiempo el interior de Valencia y el interior norte de la provincia de Alicante sigue hoy en aviso amarillo por tormentas que pueden producirse esta tarde mañana tendremos ya cielo poco

Voz 0131 12:27 nuboso aunque aún podremos ver algún chubasco ocasional en las últimas horas de la jornada a las temperaturas se mantendrán sin cambios escucha la Cadena SER son las dos y diecisiete minutos de la tarde

Voz 0131 12:54 la movilidad y que el sábado es el día europeo sin coche no es raro que un partido como el PB organice ese mismo día una jornada sobre el asunto la cosa eso si gana en morbo si se tienen en cuenta los últimos desencuentros entre Compromís y socialistas a cuenta de las iniciativas municipales si se añade que la Concejalía de Movilidad es una de las enseñas precisamente de Compromís y si además añadimos otra cosa más que es que el portavoz de los socialistas en Valencia considera que ya deberíamos tener lista la nueva ordenanza de movilidad pues parece que ya está servida una nueva batalla entre socios el portavoz del PSPV en Valencia que es Borja San Juan cree que la ciudad no puede perder ya más tiempo en la regulación de las nuevas formas de movilidad asegura que llevamos un retraso considerable y que tenemos que salir de él cuanto antes los socialistas están abiertos a cualquier iniciativa que favorezca la implantación de los vehículos eléctricos compartidos ya sean patinetes motos o coches porque generan demanda social y además son sostenibles hay que analizar eso sí según San Juan y luego adecuar la cantidad al espacio público para no colapsar lo además de generar medidas para incentivar su uso como la promovida por su partido en el Ayuntamiento en la que se plantea que los coches eléctricos por ejemplo no paguen en la zona azul Toni Jiménez buenas tardes

Voz 0760 14:08 buenas tardes Ana San Juan además asegura que no es propio de una institución responsable no planificar de forma conjunta la movilidad de las poblaciones colindantes incide en que hay que dejar de pensar en la movilidad como una competencia exclusiva del Ayuntamiento para que pase a ser compartida con el área metropolitana en comenzará a dotar así de contenido en el día a día a la Autoridad Metropolitana del Transporte el PSP de celebración sábado en el MuVIM un foro para tratar todos estos asuntos a lo largo del día se debatirá con expertos analizarán el modelo implantado en otras grandes ciudades como en el Gran París Express el proyecto más ambicioso de Europa que prevé crear más de doscientos kilómetros de líneas de metro y cerca de setenta estaciones nuevas una referencia sobre la movilidad es que es clave dice San Juan para dibujó ayer el urbanismo que viene detrás la jornada coger además las opiniones y planteamientos de algunas empresas de Schering que quieren operar en Valencia

Voz 18 14:56 dado por si cree que este acto de los socialistas puede molesta

Voz 0760 14:59 para el área de Movilidad Sostenible del Consistorio San Juan dice que este asunto no debe generar nunca conflicto entre partidos

Voz 0758 15:05 estamos ante una jornada que es netamente en positivo nosotros vamos a hablar en positivo del futuro de la movilidad de Valencia ahí yo creo que si yo fuera concejal de Movilidad estaría muy contento de que salvó la de movilidad en mi ciudad no tienen que ser nunca en territorio complete la movilidad es un territorio de encuentro y además decisivo lo que no podemos permitir es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanza la regulación se puede ir más rápido de lo que ha ido y nosotros queremos que se vaya más rápido

Voz 0131 15:28 más sobre movilidad porque Michael Colville Andersen que es un gurú de las bicicletas ha estado esta mañana en Valencia donde ha dado un paseo en bici por la ciudad acompañado del concejal de Movilidad de Giuseppe Great siete después se ha reunido con el alcalde para ver cómo Valencia puede mejorar el uso de las bicis por su parte Andersen asegura que las

Voz 0760 15:46 dice que son el futuro y que cuando la gente viaja busca simplemente futuro ciudades verdes sin contaminación Valencia aunque va por el buen camino todavía no lo es además para aquellos que creen que las bicis son un problema dice Colville que ellos son el problema así asegura que estar en Valencia es estar entre dos siglos

Voz 19 16:02 yo Wang fue en Valencia tiene un pie en cada pasan muchas ciudades pero también ahí está la cuestión queréis sea una ciudad moderna y seguir la tendencia mundial o preferí seguir estancados a finales de los años sesenta

Voz 0131 17:32 y atención a estos datos que ha ofrecido la Sindicatura de Comptes la deuda de la Generalitat por las pérdidas acumuladas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia asciende a casi doscientos setenta y ocho millones según el informe de fiscalización de esta entidad de las cuentas anuales del ejercicio de dos mil diecisiete

Voz 0760 17:49 el informe recoge el deterioro en el trencadís de la cubierta del ágora aunque las obras en el edificio y en las zonas colindantes no van a tener ningún coste para la entidad pública por otra parte indica que la memoria de la escuela las anuales de CACSA señala la existencia de un fondo de maniobra negativo en más de cuarenta millones de euros al cierre del ejercicio del año pasado lo que significaría que la empresa podría tener problemas para pagar sus deudas

Voz 0131 18:10 y hoy se ha presentado de vuelta ya al Ayuntamiento el proyecto básico para la construcción del parque de Cuevas Carolinas en Beni Mamet que incluye uso dotacional urbano deportivo el concejal de urbanismo Vicent Sarrià explica que se va a llevar a cabo allí un campo de fútbol once para cumplir con una de las reivindicaciones que tenían los vecinos

Voz 0760 18:27 el proyecto pone especial atención también en la conexión con el Parque Lineal y en favorecer la recuperación de los acuíferos Sarria asegura que el Parquer pretende ser uno de los grandes espacios de la ciudad vio diverso y sostenible que dé respuesta a las necesidades de una zona muy degradada además el edil asegura que tiene que recuperar parte de la memoria histórica del barrio con la recuperación de las cuevas y la vegetación autóctona

Voz 24 18:47 tiene que constituir el gran espacio deben imames dando respuesta a las necesidades de esparcimiento deportivas de mejora por supuesto del entorno urbano en una zona muy degradada

Voz 0131 19:03 Zarrías ha reunido esta mañana con el delegado del Gobierno con Juan Carlos Fulgencio para trasladarle la consulta acerca del mantenimiento o no del cuartel de la Guardia Civil de Cantarranas en el nuevo proyecto del PAI del Grao

Voz 0760 19:13 tanto este cuartel como el edificio de la Conselleria de Agricultura están fuera de ordenación pero explica el edil de Urbanismo que están abiertos a cualquier solución en función de las necesidades del Ministerio Interior quiere mantenerlo se adaptará al proyecto del delegado del Gobierno trasladará ahora al Ejecutivo central esta cuestión dará en breve una respuesta oficial

Voz 0131 19:31 sobre la nueva línea diez de Metro Valencia entre la calle alicantina Nazaret la Conselleria ya está en conversaciones informales con el Ayuntamiento para trasladarle la propuesta que les avanzábamos aquí en la SER

Voz 0760 19:41 la ubicación de unas cocheras provisionales en uno de los viales que separan el barrio de Nazaret y el sector de les Moreres en el centro de la calzada los las cocheras de Ferrocarrils quedarían como decimos en el centro de esta calzada ese mantendría el tráfico rodado dice el el concejal Sarrià que hay que analizar ahora esta propuesta pero que en principio parece una solución bien pensada que se materializará en breve de manera oficial para que pueda ser valorada con detalle

Voz 0131 20:05 el concejal del grupo popular Alfonso Novo desmiente la información que dieron las portavoces de socialistas y de Podemos Sandra Gómez y María Oliver en la rueda de prensa Junta de Gobierno del pasado viernes en las que informaban de la ampliación del plazo para solicitar las ayudas a las de las áreas de regeneración y renovación urbana nuevo explica que es falso que se haya ampliado el plazo advierte de que se está cometiendo una grave irregularidad que generará inseguridad cubrir

Voz 0141 20:29 pica

Voz 25 20:46 hora catorce

Voz 0131 20:49 ya saben que estos últimos días ha habido bastante polémica por la última exposición del artista alcoyano Antoni Miró en el Paseo de la marina porque es exhiben cuerpos desnudos practicando sexo explícito como decimos esta exposición ha recibido algunas críticas pero el artista se defiende dice que están basadas en el valor de la cultura de la antigua Grecia en entiende muy bien el escándalo

Voz 26 21:11 claro que sí yo sabía es lo que quiere para que me diese provocó críticas hay ninguna persona normal que entre ellos a su tú ves competitivo y ser muy bonitos y quiere saber lo que es con la cultura que aquí no se hubiese Men

Voz 0131 21:33 estas esculturas forman parte de una exposición que se va a poder visitar a partir del próximo veinticinco de septiembre hasta finales de noviembre en la antigua base del equipo Alinghi que se ha reconvertido en un espacio cultural en el Paseo de la Marina hoy arranca la Mostra Internacional de mil a sueca un año más levanta el telón ya su edición número veintinueve articulada bajo el lema El movimiento que habla Z

Voz 0760 21:56 es uno de los festivales de referencia del mimo en Europa junto al de Londres y de Francia el festival se inaugura con una clase magistral del colegio So Yves Marc el estreno del último montaje de los argentinos Pollo Rojo y los espectáculos de calle en vano de los sevillanos Danza Mobile mapa de colectivo globo entre otros además del espectáculo de la valenciana Sol Picó Dancing with Frost porque su director Joan Santa Creu asegura que ese programa local nacional e internacional

Voz 27 22:22 tienes del MI6 compañías internacionales que no visiten cada año lo ven compañías nacionales pero con nota me les compañías de la nuestra tara no desde Valencia sea el tres y también SAR no es es creados Valenciennes también pensé en que el festival es un una Fine extras un aporta que eso habría que es creados a un buen mes internacional el festival de una gran visibilidad brotan vete gran número de profesionales que visiten cada año

Voz 18 24:02 Ximo más mano qué tal buenas tardes hola buenas tardes vuelve la más prestigiosa competición del fútbol continental a Mestalla a las nueve de la noche Valencia Juve ni más ni menos a esta hora el equipo de Marcelino descansa en su hotel de concentración muy cerquita de ese estadio al que se acercará a las siete y media de la tarde y donde estará esperando la Juventus de Cristiano Ronaldo Joao Cancelo y algo más de cuarenta y ocho mil personas se va a rozar el lleno y como decimos se está agotando el papel queda muy poquito irse confían colgar el cartel de no hay billetes a la hora del partido Garay con Dogville que leen están fuera de la convocatoria Carlos Soler y Guedes se antojan como novedades en el once