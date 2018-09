Ser Deportivos Valencia (19/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Valencia

Voz 1716 00:17 muy buenas tardes señores bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena SER le gusta el fútbol a usted hoy es el día que cobra sentido hoy el socio del Valencia cobra sentido hoy el aficionado del Valencia cobra sentido todo lo que es fútbol valencianismo hoy cobra especialmente sentido porque hoy es el día en el que uno disfruta de verdad nunca se ha enfrentado el Valencia a la Juventus la historia dice que ni tan siquiera en partido amistoso es más el Valencia intentó que no sé si lo van a poder conseguir o no pero intentó

Voz 2 00:56 que la Juve fuese el rival del Valencia en partido de conmemoración del centenario con una

Voz 1716 01:05 Tarifa altísima por parte de la Juve y el destino hace que la Juve tenga que venir gratis a Mestalla para jugar ni más ni menos que la Champions League es un día en el que a mí que no me gustan mucho aportar eh eh datos datos y datos y datos pero creo que es un día en el que debemos echar la vista atrás valorar lo de ahora lo de antes porque no es sencillo jugar la Champions el Valencia en las diez últimas temporadas que es un periodo largo de de de tiempo solamente ha podido jugar Champions League de los últimas de los últimos diez años en cuatro ocasiones en esas cuatro ocasiones que jugó Champions League sólo en dos ocasiones logró superar la primera fase pasar a octavos de final en esas diez últimas temporadas au años el Valencia jugó tres veces sólo la Europa League y ávido también tres veces las mismas que jugó Europa League que no jugado ninguna competición europea de las diez últimas temporadas las cuatro veces que el Valencia jugó Champions en dos ocasiones luego quedando tercero cayó a jugar Europa League de todas las ocasiones que en estos diez últimos años el Valencia logró jugar jugó Europa League llegó como máximo a jugar dos semifinales para que les sirva como referencia Marcelino por ejemplo no ha jugado nunca la Champions League el Valencia en los últimos diez años no ha pasado nunca de octavos de final de la Champions si miramos a nuestros vecinos por arriba y por abajo si miramos por ejemplo comparativamente con el Valencia los diez últimos años les puedo decir por ejemplo que el Valencia en los diez últimos años no ha podido conseguir ningún título no ha podido jugar ninguna final sí ha podido como les sexto indicando jugar cuatro veces la Champions League tres sólo la Europa League llegar como máximo a dos semifinales de la UEFA Europa League si miramos al Sevilla sin embargo en los diez últimos años el Valencia perdón el Sevilla ha logrado ganar cuatro títulos de ellos son tres europeos tres Europa League una Copa del Rey pero han logrado jugar diez finales ha jugado cinco veces la Champions League cuatro la Europa League sólo un año dejó de jugar en competición europea el Sevilla Si miramos al Atlético de Madrid es más duro todavía el Atlético de Madrid en los diez últimos años ha conseguido siete títulos por cuatro el Sevilla por ninguno el Valencia el Atlético de Madrid en los diez últimos años ha logrado jugar once finales por diez el Sevilla por ninguna el Valencia y el Atlético de Madrid ha conseguido en las diez últimas temporadas jugar siete veces la Champions League seis de manera consecutiva por cinco el Sevilla hay cuatro el Valencia y han logrado jugar tres ocasiones la Europa League por lo tanto que les estoy queriendo decir con esto que jugar la Champions League es un premio muy grande saben que hemos llegado a tocar el cielo hemos llegado a jugar dos finales hace ya mucho tiempo dos finales consecutivas en el año dos mil en el año dos mil uno saben que venimos de dos años en los que el Valencia no juega ninguna competición europea si miramos al rival de enfrente la Juventus por ejemplo el Valencia jugado en once ocasiones la fase de grupos de la Champions League la Juventus la ha jugado diecinueve ocasiones pero es que la Juventus que ha logrado ser dos veces campeón en el año ochenta y cinco y en el noventa y seis ha disputado nueve finales de la Copa de Europa el Valencia dos el Valencia perdió las dos pero la Juve ha perdido siete finales incluidas las cinco últimas que ha jugado por eso ahora después le preguntaremos a Santiago Cañizares Mauricio Pellegrino que son dos de las imágenes más potentes que hay de nuestros recuerdos de la Champions League porque habrá quien se divida en que los recuerdos son malos no porque tienen que ser malos porque se han perdido no pueden ser buenos porque se han jugado las dos finales es que no tiene ahora la mirada la perspectiva de lo que es jugar una final de la Champions League lo importante que es jugarlo aunque la pierdas viendo estos resultados que yo les estoy dando todos tenemos dos imágenes en la memoria de la Champions League Cañizares llorando quitándose la medalla de plata Pellegrino lanzando el penalti comparándolo pero hay que estar ahí sólo pierden la finales quiénes juegan y ahora ya le damos mucho valor no a jugar la final no a jugar una semifinal no a jugar unos cuartos es que el Valencia en diez años en los últimos diez años sólo ha conseguido jugar cuatro veces es la Champions sólo en dos ocasiones de esas cuatro ha logrado pasar a octavos de final así que creo que es un buen momento para valorar lo que es el partido de esta noche en Mestalla que luego se podrá ganar os se podrá perder pero hay una cosa que esta noche todos cuando no vayamos a la cama tendríamos que irnos si es primero saboreando lo que es el partido de esta noche y luego los jugadores y los aficionados irse a la cama con la conciencia tranquila de que han hecho todo lo posible para irse con la conciencia tranquila los jugadores segando se pierda para dejarse el alma en un partido tan bonito de disputar que cualquier niño sonaría conjugar de mayor los que están ahora mismo por ejemplo en el Antonio Puchades en Paterna La jugando la Youth League jugando la Champions de juveniles que hace poco no muchos años atrás la jugaba Carlos Soler ahora ahora estarán esos niños soñando con algún día poder jugar común partido como esta noche en Mestalla así que si usted es aficionado también esta noche aparte disfrutarlo váyase con la conciencia tranquila dormir de a ver al juzgado al Valencia ya lo más posible porque es lo único que usted puede hacer usted no puede chutar pero usted puede ayudar si luego el equipo pierde váyase con el sabor de boca del espectáculo que a disfrutar esta noche porque es un espectáculo caro voy a recordar lo bonito que es porque si usted que nos está escuchando ex valencianista ahora ya cuando se lee Erice la piel cuando se le ponga en la piel de gallina que sepa que no hace frío es este montaje made in José Manuel Alemán Ximo más mano al que le llamamos pelos de punta

Voz 3 08:48 eh

Voz 4 08:50 es un privilegio participar en la Champions el entrenador del Valencia es un sueño cuando empiece a rodar el balón será un partido más

Voz 5 09:00 el ambiente lo que se respira el fútbol que se respira en estos en este tipo de paro

Voz 1 09:04 dioses yo creo que es un partido inolvidable

Voz 5 09:07 pues siempre están ahí

Voz 6 09:09 por comercio está apurando sus últimos minutos de estar la tasa con sus jugadores ha comunicado cual mal hacerlo de jugadores elegidos para disputar la finalísima de la Liga de Campeones esta noche en el estadio

Voz 7 09:24 Cañizares en la portería Angulo manda a derecha Gerardo en la izquierda que Djukic Pellegrino en el centro de la defensa Gerard If Guarinos en el centro del campo dos pivotes a la derecha Mendieta la Izquierda Kily González juega Killing Ia arriba Miguel Ángel Angulo y Claudio Javier

Voz 8 10:18 no está claro

Voz 9 10:29 en su campeonato no se celebran comunidad lo vimos el año pasado tenía porque es el que manda no regala nada nada no entonces si están ahí es por méritos propios y el Bayern de Munich adivinado al Manchester y al Real Madrid nosotros hemos eliminado pues el equipo revelación llegar sin entonces estamos ahí porque Dios quiere por supuesto pero porque nosotros hemos puestos de alguna forma nuestro trabajo y nuestra mentalidad para llegar hasta ahí no lo que pasa es lo que vuelve a repetir una vez que llegas ahí pues no puedes dejar bueno el éxito está conseguido

Voz 7 11:09 estar Pablo Aimar en el equipo titular que es ya oficial por parte del Valencia cuando todo su plantilla está sobre el césped admirando el gran espectáculo excepción equipo queden pero para intentar ganar la primera Cañizares en la portería Salinas Roma banda derecha Carboni en izquierda Pellegrino Ayala en el centro de la defensa

Voz 11 12:24 es el sueño de mi vida sueño sería ganar esta esta Copa y sé que buena que atrás hay una ciudad hay un club que que bueno que está esperando que esta Copa se añoran

Voz 8 12:37 sí que como profesional Eto'o final afecta milimétricamente cómo va todo luego a ahora no el al Flaco Pellegrino borrachín Perú de ETA Borja Virgen de los Desamparados tiene que estar ahí para lanzar el flaco se sale fuera de área cuando marca rodillas al plan

Voz 12 13:18 bueno yo creo que somos un equipo diría simpático montaje España yo hoy defendíamos gol defendía Mota a Valente entera defendíamos a España también no porque yo estoy convencido que toda España quería que ganáramos hemos luchado como hemos podido sí ha sido un partido diría yo más bien feo pero donde importaba resultado no porque nosotros no queríamos dejar escapar esta Copa de Europa es puesto el año pasado no la verdad que al final ha que éramos muy terca hice no sabido que no que no

Voz 13 13:52 la recuperación de Negredo va solo contra el mundo sabe Teredero era de acuerdo

Voz 14 14:26 no Negre eh

Voz 15 14:54 qué bueno que buenos te buenos momentos

Voz 2 14:58 yo los yo no sé a ustedes a mi se me pone la piel de gallina escuchando estas cosas me da más a mí me da más alegría que tristeza sinceramente probablemente cuando está más cercano y el dolor es más más presente está más cerca del momento es más dolor a mí ahora mismo me produce más alegría recordar eso eso momentos es que el dolor que me produjo en aquellos en aquellos instante ahora la verdad me me me me ha dolido el momento de la narración del penalti de Pellegrino prefiero casi que no que no lo escuche él por cierto que que buenos administradores de de documentación sonora Ximo más mano José Manuel Alemán que que bueno el poder tener estos Dj's de emociones mezclando unas cosas con con otras no no no hace frío ya lo sé tienen la piel realizada lo sé lo sé lo sé pero no hace frío no hace frío si no tienen era ir a condiciones muy alto

Voz 1716 15:56 es sencillamente piel con piel piel con emoción sentimiento con ilusión eso es lo que esta noche vamos a vivir eso es lo que vamos a contar esta noche a partir de las ocho en nuestro Carrusel deportivo Champions nuestro Carrusel deportivo valenciano Chang

Voz 16 16:17 tras dos temporadas de ausencia el murciélago regresa a la Champions

Voz 1 16:21 once en el año de su centenario

Voz 17 16:23 el primer partido va a ser apasionante siguiente lo en Carrusel deportivo valenciano el miércoles desde las ocho de la tarde Valencia Juventus de Turín con la narración de Fran Guaita quién Rubio en el inalámbrico y el análisis de Javier Subirats dirige Carlos Martínez escúchanos en Radio Valencia punto Es la aplicación de la SER diez mil ciento setenta y nueve de onda media en Carrusel deportivo valenciano

Voz 1 16:54 cuando escuchas por primera vez tiene su Cuca con motor Eco Boost

Voz 1716 16:57 por diecisiete mil novecientos cincuenta euros

Voz 1 17:00 es como escuchar por primera vez Tiki escuchar

Voz 18 17:02 por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC van condiciones en for punto es Si sólo hasta final de mes

Voz 19 17:15 del veintidós al treinta de septiembre liquidación total de la temporada dos mil dieciocho y ocasión que en caravanas osito caravanas osito punto com

Voz 1 17:24 Mundo Deportivo nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de cien años y nuestra pasión sigue creciendo día a día como los éxitos

Voz 20 17:33 el Fútbol Club Barcelona eso contamos con los analistas

Voz 1 17:37 más saben del punto del Barça

Voz 20 17:39 es del Barça tu diario es

Voz 1 17:42 Deportivo

Voz 21 17:45 hola soy Santiago Cañizares si quería darnos un consejo con tu boca que no te metan más goles con ofertas que luego se acaban multiplicando por seis Si tienes un problema dental acude a tu clínica de confianza pido un presupuesto real y compara informativo en que no te metan más goles punto es es un mensaje de

Voz 22 18:02 colegio de odontólogos Yeste mató locos de vale

Voz 1716 18:05 Cía

Voz 1 18:06 este año la mejor jugada de la UEFA Champions League no va a acabar con el técnico y chilena ni siquiera el gol la jugada acabará con un Nissan en tu garaje la jugada de tu vida en los Neeson Champions Days viene tu concesionario del diecisiete al veintidós de septiembre consigue ofertas irrepetibles y participa en el sorteo de entradas para el Jaume Boix mis and Innovation Design

Voz 19 18:28 muebles Lara el quince de septiembre el quince de octubre de descuento inmuebles Lara ahora inmuebles Lara les condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe

Voz 23 18:44 tal vez te confunda mi bigote que algunos llaman daliniano o que convino deportivas con este traje de terciopelo rojo es una idea equivocada también me dejo llevar por mi lado racional

Voz 24 18:54 por eso tengo una Suzuki ciento veinticinco hacia ahora con unas que Burma ciento veinticinco por tres mil setecientos noventa y nueve euros descubre en tu concesionario Motormanía pienso de Molina veintiuno Valencia

Voz 25 19:07 cuando decimos Blanco y en botella no hay duda de que estamos ahí

Voz 26 19:10 cuando como el programa precios cerrados de BMW Service porque sabes en todo momento lo que vas a pagar Portús operaciones y que va a tener siempre a tu servicio el mejor equipo de profesionales que utilizan recambios originales

Voz 25 19:23 en ser tu taller autorizado BMW en la vía de servicio de Valencia el aeropuerto y ahora también en la Pista de Silla Valencia

Voz 27 19:30 el domingo veintitrés de septiembre llegue el día mes Talant llega el partido representa hacia Valencia Basket divina Joventut patrocinado por Picture

Voz 15 19:41 sí ICIO de actos a las seis de la tarde más información en Valencia Basket punto com

Voz 1716 19:48 me ahí

Voz 1 19:53 SER Deportivos Valencia deporte valenciana sin ataduras

Voz 28 19:59 Pedro Morata

Voz 29 20:01 las tres de la tarde cuarenta minutos Carlos alineación del Valencia posible previsible tu única duda Mina o Gameiro sí o eh yo deja abierta la puerta a Valle también eh yo creo que Rodrigo oí yo apostaría porque no juega Gameiro no sé una corazonada que no va a ser titular Gameiro pero entre mina

Voz 0341 20:19 pasó ahí no sé quién de los dos tendría más opciones de ocupar ese puesto en el ataque vamos a recordar la convocatoria ayer se quedaron fuera cuatro jugadores hay veintidós en plantillas Se van a quedar siempre fuera cuatro tres los teníamos claros los dos medio centros franceses Francisco que Lan Geoffrey con dos vía por lesión

Voz 1716 20:36 aparte del central argentino Ezequiel Garay

Voz 0341 20:39 sí tuvo que hacer un descarte solamente por decisión técnica fue Toni plato vamos a apostar por el once que ya decíamos ayer neto que vuelve a la a la portería después de su suplencia en Liga en defensa los mismos con Puccini en la derecha con la izquierda día Gabriel como pareja de centrales en el centro del campo Dani Parejo junto a Daniel Wass la banda derecha Carlos Soler la izquierda para Gonçalo Guedes arriba

Voz 1716 21:00 yo creo que Rodrigo seguro veremos quiénes son vayan a ver cómo suena la de la Juve Ximo

Voz 0962 21:06 la Juve va a ser con Chesney bajo palos eso seguro la línea cuatro detrás incluso está bien porque Allegri nos dio pistas ayer pero vamos a apostar por esta Cancelo seguro en la derecha o la izquierda sino juega Alex Alexandro jugaría en la izquierda Cancelo como lo hemos visto jugar a veces en Valencia y Cuadrado en la derecha pero en tres entre estos tres dos puestos de laterales con que el y seguro en la pareja de centrales el trivote en el centro del campo Pjanic Khedira Mato Vidic todos bueno sobre todo Khedira en Natividad han jugado ante el Valencia con el PSG con el Real Madrid Khedira en ataque apostamos en la izquierda de inicio Man Djukic en la derecha o Douglas Costa que efectivamente dijo ayer que va a estar cuatro partidos lo han puesto cuatro partidos de sanción por el escupitajo que va a tener minutos en Champions así que Douglas Costa Douglas Costa o Bernard es quién la derecha con Djukic en la izquierda y arriba Cristiano reloj Marcelino Marcelino lo primero que hizo ayer es no tener miedo a la Juve dar la premisa que hay que cero con una palabra que le puede sonar mal alguno pero que tenemos que englobar en un contexto que es contexto deportivo hay que agredir a la Juve

Voz 30 22:16 la Juve es un equipo paciente con jugadores con muchísima experiencia sabe Espert

Voz 1716 22:22 por su momento aprovecha los errores

Voz 30 22:24 desde el rival y nosotros tenemos que que estar preparados para no cometerlos a partir de aquí tenemos que agredir sin agredir no vamos a ganar tenemos que intentar poner en dificultades defensivas a lo Juve que tampoco es fácil posó capacidad colectiva de de de agrupación rápida por la calidad individual de todos sus jugadores indudablemente tienen jugadores a nivel individual muy importantes nosotros pues intentaremos presionar donde creemos que que podemos ser más eficaces y a la vez podemos generar además problemas a ellos y luego atacar con con velocidad y con atrevimiento la decisión en que nosotros tengamos en el partido de mañana en todas las facetas del juego y en cada decisión individual va a ser muy importantes

Voz 0962 23:14 el año pasado y bosque cuando tenían que rotar metía a dos delanteros en una competición y dos en otra pues bien había que preguntarle y sumarlos al debate que tuvimos ayer aquí en Ser Deportivos piensan alguna rotación piensa en el Villarreal Marcelino o va con todo a por la Juve

Voz 30 23:29 la temporada pasada es Historia las rotaciones So light en la etapa de la temporada la época de la temporada la absolutamente diferente afortunadamente hoy empezamos a jugar entre semana en el mes de septiembre el año pasado jugamos un partido contra el Zaragoza en diciembre y el resto en enero de septiembre a enero hay cuatro meses entonces ahora este estamos en valorando con una plantilla diferente creo que además con más capacidad bastante más capacidad que la temporada pasada bastante más competitividad en muchos de de los puestos luego también pues hay situaciones de lesiones que también condicionan los cambios que o las modificaciones que el entrenador en un principio podía tener pensado hacer pondremos mañana es obvio el mejor equipo que creemos para ganar este partido

Voz 0962 24:21 lo decía ayer Marcelino que va ir con todo por tanto no es rotaciones por tanto quién va a estar en el centro del campo además como fijo es Dani Parejo al que había ganas de preguntarle sobre todo por su rendimiento es uno de los señalados como ha bajado su rendimiento en este inicio de temporada hace Autogrill hace autocrítica Parejo

Voz 0776 24:39 pues bueno al final yo creo que cuando los resultados no serán como como uno quiere o como o como uno espera pues bueno al final siempre saca conclusiones bueno yo personalmente me encuentro me encuentro bien es verdad que dejan partido Atlético estuve estuve bien me sentí bien pero un partido bueno es verdad que partido al mejor Espanyol Lee In levante el no yo personalmente sino todo el equipo al final cuando ganamos o perdemos lo hacemos lo hacemos todos Nos tuvimos a un gran nivel yo creo que el otro día contra el Betis Sevilla otra vez a un equipo que concedió muy poco una ocasión en noventa minutos ante un gran equipo como es el Betis en el que el partido en la que al final empatamos conclusión creo que es llevamos cuatro jornadas que acaba de empezar y que yo ni nadie en el vestuario no duda de que el Valencia va a hacer una temporada muy

Voz 0962 25:41 bueno usted conclusión que él no sabe mal que no hace autocrítica y que no echa de menos a parte de la pregunta que la CIA solamente un dato Pedro es sacado cuentas catorce goles lo hizo vistiendo la camiseta del Real Madrid tanto en Mestalla como en el Bernabéu Cristiano Ronaldo al Valencia catorce

Voz 1716 25:58 saben ustedes quién es el jugador que más partidos a jugar en la historia del Valencia Champions League José Santiago Cañizares Ruiz sesenta y cinco partidos saben quién es el cuarto jugador que más partidos ha jugado en la historia del Valencia más partidos el cuarto cual que más partido de Champions ha jugado Mauricio El Flaco Pellegrino cuarenta y siete qué les parece si ahora después de esta pausa hablamos con ellos

Voz 31 26:22 mejor a tus oportunidades de empleo según la Comisión Europea se necesitarán cien mil nuevos pilotos de drones en los próximos años set hubo uno de ellos en autoescuelas corra entra ahora en auto Jordà punto com vuela hacia tu futuro profesional autoescuelas kurda más de cincuenta años conduciendo juntos ahora también en el aire

Voz 24 26:39 tienes problemas de alopecia en la clínica dermatológicas doctor Gabriel Serrano tenemos la solución definitiva con resultados realmente naturales tratamiento por su operación personalizado durante doce meses incluido primera consulta con diagnóstico gratuito Clínica doctor Gabriel Serrano

Voz 1 26:57 verdura la Renault a conocer la nueva gama límites

Voz 32 26:59 desde ocho mil novecientos cincuenta euros con más equipamiento de serie pantalla táctil con smartphone conexión climatizador automático tarjeta manos libres llantas de aleación volante de cuero sensores de aparcamiento y mucho más porque nosotros no tenemos límites pero este anuncio si oferta de reciben válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 25 27:16 descubre los en Renault Retail Group punto es

Voz 1 27:21 SER Deportivos Palencia deporte valenciana o contado sin ataduras

Voz 1716 27:28 pues era el pasillo de seguridad del Valencia Cañizares delante del el Flaco Pellegrino Djukic Ayala hola Cañizares buenas tardes

Voz 33 27:36 qué tal buenas tardes señor don Maurice Pelegrí

Voz 1716 27:39 no buenas tardes

Voz 1530 27:40 qué tal buenas tardes bueno estamos a

Voz 1716 27:42 no con dos hombres que son dos de las imágenes simple con dos reportajes del Valencia en la Champions siempre salen varias imágenes no pero hay dos que siempre salen Cañizares quitándose la medalla cabreado llorando con la camiseta azul este peregrino lanzando el penalti IS ese can leña parando el puñetero penalti yo no sé Mauricio yo ahora estaba hemos puesto un montaje de recordando las las dos finales narración etcétera yo me estaba mientras lo escuchaba me preguntaba a mí mismo si me duele más o me da más alegría escuchar ahora esto visto en perspectiva dieciocho y diecisiete años después a pesar de la derrota y a mí me sigue dando bueno en este momento a mí me produce más alegría los recuerdos que dolor las dos derrotas tú qué dices Pellegrino

Voz 1530 28:37 sin duda yo creo que el equipo de fútbol en en el caso pero claro contemporáneo tuvimos la suerte de vivir esa historia que obviamente que no beneficia a un trabajo de un concierto de un montón de gente que que va trabajando mucho en la evolución del equipo el contexto restó no no se percibe benefició de lo que hizo Ranieri por ejemplo de Benítez ese beneficio de lo quiso Cooper y nosotros nos beneficiamos por ejemplo de un trabajo que se fue haciendo iban en fisio de Pedro Cortés y así sucesivamente del de de lo bien que venían haciendo las cosas en ese tiempo no fue un tiempo de larga espera hay bueno yo lo puedo decir que nosotros cosa Modest presente yo ahora lo veo con con con mucha satisfacción con ese grupo de jugadores de compañero de directivo porque bueno Joy Cañete yo Albelda etcétera baraje y iban ahí sería seguir mamando gente tuvimos una época que Lorencia nunca más llegó a cuantos se quiere decir que fuimos lo que llegamos más lejos yo era miraría como que fuimos el grupo que llegamos más lejos en la historia del decirlo en en competiciones europeas no eh no la ganamos es verdad pero bueno el equipo le recordó las palabras de Cañete bueno cuando cuando perdimos encima bueno cuando tengamos para y el otro año bueno vino la Liga y la Europa League una UEFA en ese momento eh yo creo que fue una decisión lo miro con una gran satisfacción

Voz 1716 30:09 yo quiero recordar y le pregunto seguida a Cañizares porque con él tenemos más oportunidad de hablar con Pellegrino menos tengo que decirles que reconocerle que están ahora mismo ustedes escuchando a dos de las personas favoritas para mí para hablar de fútbol de la vida

Voz 34 30:25 no sólo de fútbol de fue pensadores no somos

Voz 1716 30:29 no no no pero yo sé bien lo que me que sí sí sí a un alguna ventaja me da mi profesión es conocer gente como vosotros dos y no tengo necesidad a mi edad de hacer la pelota Inés innecesariamente Pellegrino después de perder la segunda final yo me acuerdo preguntarle en La Eliana a Cañizares y me lo encontré en la puerta de su casa preguntarle Santi tú tú volvería a jugar otra final la tercera aunque supiera que la vas a perder y me dijo rotundamente sí se me quedó grabado grabado aquello tú tú respondería lo mismo

Voz 1530 31:04 sin duda sin duda es que uno cuando juega al fútbol realmente y es es no tiene la dimensión del marco compartido todo su partido de fútbol lo no partieron penal o atajar un penal o tenía la responsabilidad no es lo que se imaginen la responsabilidad no se va incrementando a medida que iban sumando un espectador en la televisión o no teniendo más trascendencia por lo menos eso me pasa a mí no yo obviamente que que sabíamos que era un momento histórico que la queríamos ganar pero claro a jugar al fútbol es lo más bonito que que viene porque he tenido un partido y un marco de Champions que para mí la competición de alto rendimiento por excelencia ya que exista ese obviamente pagaría por volver a jugar

Voz 1716 31:53 Cañizares tú podrías ahora argumentar me que yo no lo recuerdo bien por qué me dijiste que aunque supiesen te vas a perder otra vez por tercera vez la final de la Champions League la volvería a jugar que yo me quedé pensando diciendo masoquista

Voz 33 32:10 pues porque es claramente supongo uno abajo a todo lo bueno malo ni mucho más bueno que malo el malos el disgusto de no van a no entrar en la historia pues con letras de oro cuando quiere hablar en nombre de la nuestra con letras de oro en la historia del fútbol mundial ganan laxante esté a la altura del mejor equipo del mundo pero lo bueno es tan en corto que en ese momento era un ejemplo en toda Europa de gestión de trabajo de cómo sin tener los mejores herramientas ni los mejores medios conseguía estará al nivel de los mejores creo que sirvió para que mucha gente tomaran en bueno pues como la mía trabajo el Valencia los propios jugadores que quiso quedarse en el que se quedó renovó su contrato el que quiso marcharse se marchó

Voz 34 32:51 digo explicó su sueldo

Voz 33 32:55 todo fue bonanza todos bonanza y pico efectivamente punto bonito del todo que iba sigo ganarla pero el Valencia tiene casi cien años de historia que cumple este año ha visto muchas señales por televisión que había estado en el campo creo que estaremos en una final tienen da mucho prestigio mucha bonanza otorgó hoy más que nunca por fui si cabe todavía los equipos dependen mucho más de los resultados deportivos que tienen para obtener herramientas para luego hacer un gran equipo que tiene que ver obviamente con el dinero pero yo creo que problema bueno sí claro el que podíamos caer parado cortaron penalti más sensata ha salido el suyo que no pasa otra cosa que cuando jugamos una final de Champions resulta que el que tienes enfrente pues es un aspirante que tienen la misma él mismo Mary Poppins por haber llegado hasta el que no te enfrentas con equipos yo te enfrentas con auténticos trasatlánticos mucho a que Arbeyal echábamos en cuartos de final a mí me preguntaban bueno qué rival que si eres el sorteo de cuartos que va a ser el sorteo de mañana diría que yo quiero no está en el bombo la verdad que yo quiero no está en la final lo quiso querría enfrentarme no está en la final el que está no me gusta enfrentarme a él porque es un gran equipo

Voz 1716 34:09 Santi yo me acuerdo para valorar la importancia que tenía porque cuando perdimos dos finales de Champions seguidas yo recuerdo momentos que había crítica a Héctor Cúper llegó a ver crítica Héctor Cúper yo luego mirado con distancia cuando ya no pasábamos a jugar finales semifinales de Champions entonces yo le di valor a jugar final de Champions lógicamente cuando vi que por ejemplo ya le dábamos valor como se lo voy ahora a que el Valencia se clasificara para jugar tres veces seguidas la Champions ahora acabo de dar unos datos en los diez últimos años diez años el Valencia sólo ha jugado cuatro veces la Champions ida las cuatro veces tres han sido de manera consecutiva dirigido por por Unai Emery en su momento quiero decir que hay que darle muchísimo valor ya no sólo la finales de Champions sino a clasificarse para la Champions porque en diez años el Valencia sólo ha jugado osea clasificado en cuatro ocasiones

Voz 33 35:10 la condición humana la que de alguna forma nos hace añorar las cosas cuando nos faltan pero no cuando las tenemos cuando uno se acostumbra a estar arriba a ganar partidos y demás pues quieren ganar todos y al que se pierde pues busca un culpable y en este caso es verdad lo que tú comentas en la gente piense que la final de Champions perdimos por Héctor Cúper yo sincera no hay una barbaridad más gorda calla que haya que haya escucha Mi vida que casi me da hasta pereza debatirla aquí qué pasa pues que tienen que pasar años luego para que te des cuenta de la dificultad que tiene ganarla que no las ganado nunca hay para el secreta que tiene una final que solamente llegaron dos ocasiones pero es una condición humana un uno echa de menos en las cosas hasta que no le faltan ahora mismo tenemos luz agua caliente tenemos las cosas con las que cómodamente en casa el día que que falla el agua caliente tienes agua sería para marcharte a que la echas de menos claro que si no determina acento holandés pero si hoy qué pasa con el agua caliente pues que no hay machos

Voz 1716 36:03 ah y a veces que tiene que pasar esto

Voz 33 36:05 para que puedes cuenta y haga un juicio objetivo

Voz 1716 36:08 Pelegrino tú tienes todavía más perspectiva porque tú vienes de dirigir

Voz 35 36:12 ahora como entrenador a al Alavés

Voz 1716 36:14 pues ahora está dirigiendo al Leganés y claro desde ahí abajo mirar para arriba hay decir cómo clasificar para Champions jugar Champions oiga de qué me habla oiga disfrute lo no

Voz 1530 36:25 bueno yo creo que hay un poquito de la evolución de los casi del Valencia en la última dos décadas o por lo menos que nosotros éramos jugadores a lo que soy y creo que hoy me parece que hay mucha más competitividad el zulo español ha crecido muchísimo hoy yo creo que hay que tiene que el Valencia volver a agradecer esté presente volver a competir entre los mejores de Europa porque es muy muy complejo muy muy difícil y un lugar por ejemplo que lo no se lo lo tuvo el Sevilla muchos años bueno ahora se ha metido el Valencia allí y lo tiene que tiene que cuidar no lo tiene que cuidar oí tratar de disfrutarlo al máximo y lo más difíciles obtenerlo en el tiempo sostener en el tiempo porque bueno cuesta muchísimo trabajo muchísimo mentalidad muchísimo dinero pero es sobre todo una una una gran actitud pero no sólo de los jugadores y de una gran actitud de ambición de de de mucha tranquilidad de mucha mucho esfuerzo de todo el entorno que rodea al club que eso es es algo que hay que acompaña

Voz 1716 37:34 os pido una opinión muy rápida porque me queda un minuto y medio Pellegrino Valencia Juve Manchester United John vais el suizo Le concede al Valencia opciones para pasar a la siguiente fase opciones reales opciones las tiene digo opciones reales pronóstico

Voz 1530 37:50 sí yo creo que son un grupo muy difícil pero van a pasar por los partidos de casa porque yo creo que el padre vale Valencia fuera va a jugar muy buenos partidos yo creo que va a sumar puntos fuera eh porque es un equipo muy bien organizado que no se desespera ahí la clave está porque pueda por lo menos ganar todos de los tres partidos de casa

Voz 1716 38:14 qué dices tu Cañete

Voz 33 38:16 yo digo que sí ya hice mis cuentas hace unos días acerca de lo que tenía que suceder y lo primero que espero que hoy arranquemos sumando algún punto es es el primer objetivo pero si permitir una anécdota ya que estamos acabando de que a mí me encanta el flaco escucharles tan optimista no ha cambiado ahora como entrenador es muy optimista porque si el flaco tuviera que jugar esta tarde a mí me estaría rompiendo la cabeza ahora ya la siesta diciéndome Cañete ten cuidado será la sal un poquito de la portería que se Cristiano hace desmarques a la espalda cuidado con Pjanic que la suerte eso rechace a los fuera a las barreras en el en el juego aéreo Mandzukic que te saltan encima tuve eso te fuerte a la pelota me encanta hablar con el flaco ahora que esos misma

Voz 1716 39:00 bueno yo siento enorme impotencia por no poderles dar a ustedes a disfrutar más tiempo de este momento que empezaría a ahora en el que Cañizares si Pellegrino empezarían a contar anécdotas de estas que a mí me ha contado muchas veces Santi bien el Flaco Pellegrino que en definitiva ya llevaba un segundo o un entrenador dentro gracias este rato de radio que nos habéis hecho disfrutar aunque lo vez a veces lo bueno si breve dos veces bueno gracias pero no

Voz 36 39:27 es una cosa no

Voz 1530 39:30 que Cañizares no un pedacito de los Trofeos Zamora que levantó porque me cáncer de defender centro yo llevado al otro pegados a Mora a cargo tenía ya las yo avión

Voz 36 39:44 el anglo Company a Curro no debe un pedacito de trofeo Zamora

Voz 1530 39:49 Albelda etc porque defender defendíamos

Voz 36 39:52 sí pero el trofeos amor