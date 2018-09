La Ventana Comunitat Valenciana (19/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma pan

Voz 0808 00:07 esta tarde está reunida la Junta Local de Seguridad Ciudadana con motivo de los actos de la festividad del Nou d'Octubre en Valencia la Cadena SER ya les adelantaba hoy que para evitar los altercados del año pasado la extrema derecha en esa manifestación de izquierdas de la tarde con agresiones verbales físicas este año se pretende tener todo ya controlado hay que evitar a toda costa este tipo de situaciones lamentables el año pasado la falta de previsión fue evidente y un año después hay que aplicar dentro de la legalidad las medidas necesarias para conseguir que esta imagen de un noble octubre violento enfrentamiento no se repita debe ser un día de fiesta una jornada de celebración no de reivindicación política

Voz 3 00:59 buenas tardes Inma la reunión de la Junta de Seguridad continúa esta hora un encuentro en el que se quieren establecer con antelación como decías las líneas generales del nuevo dispositivo de seguridad que se prepara para el día de la Comunitat Valenciana el delegado del Gobierno en la Comunitat Juan Carlos Fulgencio y el alcalde de Valencia Joan Ribó han aprovechado un receso para hablar con los medios de comunicación que ambos han destacado que las diferentes administraciones como avanzaba la hacer esta mañana quieren garantizar que el Nou d'Octubre sea un día de fiesta y evitar al máximo posibles enfrentamientos como los del año pasado para ello se han iniciado contactos con todas las fuerzas políticas cono sin presencia parlamentaria para incidir en esa idea el Nou octubre no es una reivindicación política para evitar problemas en la calle aumentará de forma sensible la presencia policial en un operativo coordinado desde Valencia pero el máximo responsable de la Policía Nacional de las unidades cooperativas además si de cara a las manifestaciones de ese día recorren la ciudad se aplicará la ley de forma muy rigurosa se garantizará que los recorridos y puntos de inicio y final no sean coincidentes la diferencia de operativos anteriores también se evitará que puedan coincidir en el tiempo todo ello claro está dentro de los márgenes que otorga la ley como ha comentado el delegado del Gobierno Juan Carlos urgencias no ha querido dar más datos sobre las nuevas medidas que se van a adoptar porque ha dicho textualmente que un entrenador nunca desvelaría su estrategia al equipo contrario

Voz 0808 02:17 gracias Toni Jiménez en directo desde esta reunión que todavía sigue hasta ahora en el Ayuntamiento de vale

Voz 0808 02:27 estas son las líneas generales de ese nuevo dispositivo de seguridad que se prepara ya para el Nou d'Octubre Se pretende que sea una jornada de celebración por fin Amparo Tórtola hay Salvador Enguix buenas tardes

Voz 5 02:38 hola buenas tardes qué tal buenas tardes salva bueno yo he escuchado la noticia que había sacado y la verdad es que me alegro y lo que no entiendo es que el año pasado las adoptar estas medidas que hubieran quitado el mal espectáculo que vimos no porque el año pasado lo que sí que lo comprábamos los periodistas

Voz 6 02:54 alguno de los cuales fueron agredidos por la ultraderecha

Voz 5 02:57 hay que decirlo observamos que no hubo una previsión de los incidentes y permitieron que la manifestación legalmente convocada eh los otras personas pudiera acercase casi casi a esta manifestación por lo tanto me alegro de que haya conciencia de que hay riesgo es una pena que haya esta esta poesía de riesgo es importantísimo que la policía adoptan las medidas para que no podamos volver a observar el bochornoso espectáculo pues el año pasado

Voz 7 03:21 sí yo creo Salvà que sería una ingenuidad por parte de todos empezando por el propio Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno soy una ingenuidad decía pensar que incidentes tan tremendas no tan tan bochornosos como los que ocurridas el año pasado no se vayan a volver a producir el próximo uno de octubre con motivo de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana yo digo que sí hay es que sería una ingenuidad porque en las últimas semanas hemos visto cómo grupos de extrema derecha han tenido actuaciones similares en diferentes puntos del territorio valenciano en Bétera en Denia en Alcoy por tanto que es lo que hay que hacer bueno yo entiendo que el Ministerio y la Delegación del Gobierno a expensas de ver lo que decide en su reunión del próximo viernes van hacer lo correcto esperemos que así sea incrementar las dotaciones policiales y sobre todo que la gente tenga claro en los grupos de extrema derecha que los límites que marca la Constitución y el Código Penal desde luego medidas coercitivas como la presencia policial para que el tema no nos afecta imágenes tan tan impresentables como las que vivimos el año pasado en uno de octubre

Voz 5 04:21 estoy pero es que Govern amparo lo que ocurre es que todos los años este a la policía tiene muy buen información de estos grupos han sido que va a suceder siempre lo sorprendente es cuando veces el año pasado la Delegación de Gobierno yo creo que actuó de manera nefasta porque sabía perfectamente que esto podía suceder porque llevamos un tiempo donde el ambiente está muy caldeado entre otras cosas por lo que está sucediendo en Cataluña y entonces yo creo que está bien que se tome en serio lo que otros años no habido porque la verdad es que todos los años hay incidentes yo siempre digo lo mismo digo yo cualquier persona que viene de fuera incluso la procesión cívica en la mañana es hornos son espectáculo el que tenemos que asistir con la señera gente insultando gente tan los y este año pasado yo no de hace tres años desde que hay un Gobierno de izquierdas el Ayuntamiento André colocara tres filas de policías en cada lado de la procesión cívica

Voz 7 05:10 entonces yo que llevamos muchos años en esta en esta procesión hemos visto que K nueve d'Octubre esa generado situaciones absolutamente indeseables desde luego inadmisibles de insultos lanzamiento de huevos de monedas a los cargos públicos no municipales que que participan en esta procesión cívica luego hemos visto que ha pasado te tienes razón es decir las Fuerzas y Cuerpos de es ver estado saben que esa amenaza existe lo que no puede permitirse que este año sería imperdonable desde luego exigiría responsabilidades políticas al más alto nivel es que esa impunidad de estos grupos de extrema derecha que el año pasado hizo explosión de forma brutal este año volviera a repetirse porque es cierto que esa de que eso puede pasar pero yo que ver con la agresividad y ahí están las imágenes no que quedan para el recuerdo que sucedió el año pasado yo no recordaba desde hace mucho tiempo qué hubiera ocurrido si este año volviera a suceder entonces ya sí que las responsabilidades habría que pedirle a muy alto nivel

Voz 5 06:03 claro si por la mañana a la cívica no hubiera la el gol Elin triple línea de policía en cada lado yo me pregunto si noria o no asistiría vamos a agresiones incluso contó a las autoridades locales

Voz 7 06:14 sí totalmente de acuerdo así es

Voz 8 06:16 estamos aquí muchísimas gracias

Voz 7 06:19 más tarde

Voz 0808 09:15 septiembre llega con un nuevo cambio en la normativa de las ITV es ya el pasado mes de mayo se introdujeron nuevas modificaciones en las revisiones de los vehículos pero ha sido ahora en septiembre cuando ya ha entrado en vigor uno de los cambios que se esperaban más significativos palabras de estas modificaciones nos acompaña esta tarde en La Ventana Manuel Trigo que es el presidente de alcoba la Asociación de entidades concesionarias de la Comunitat Valenciana para las buenas tardes Manuel

Voz 8 09:39 hola muy buenas tardes encantado está con vosotros bueno principales cambios que entraron en vigor en el mes de mayo que están

Voz 0808 09:45 la dos con los plazos y con las pruebas no que se llevan a cabo en las inspecciones los conductores pueden ya pasar la revisión antes de la fecha prevista hasta con treinta días de antelación no

Voz 6 09:55 correcto eso es uno de los principales cambios que no

Voz 17 09:57 el Real Decreto que empezó a aplicarse el veinte

Voz 6 10:00 mayo

Voz 8 10:01 ahora cómo están viviendo estos cambios

Voz 6 10:06 bueno a efectos de los usuarios parece que abrir un poco de de falta de claridad diría yo de hecho desde noviembre diecisiete que se publicó el decreto hasta mayo que empezó a aplicar pues ha habido concusión no no ha habido claridad las noticias e iban produciendo pero con falta de claridad ahora la cosa va mucho más suave ahora hay unas normas más sencillas unas fueron las de veinte de mayo cuando lo borrar el decreto que básicamente salvo los treinta vidas y pocas cosas más de relevancia aplica a los operadores a los que hacemos las ITV son unos condicionan los marcan pautas de trabajo y tal pero al público pues afecta muchísimo menos

Voz 0808 10:45 ya ustedes y que supone que se está trabajando con más lentitud

Voz 6 10:49 sí sí no es una no es más que la consecuencia directa de aplicar tantas y tan variadas tan repentinas y a veces tampoco afortunadas normas una detrás de otra eh aplicaría Picabia cuando a veces se pierde un poco el norte yo les pido como en efecto ahora se añaden pruebas añaden mediciones añaden controles señalan cosas pues que las consecuencias inmediatas que requieren un montón más de tiempo por parte de los operarios pues repercuten en mayor lentitud en la en la inspección no les

Voz 0808 11:22 bueno de cara a los usuarios la norma sin más llamativas esa que se puede pasar la ITV con treinta días de antelación antes de que caduque

Voz 6 11:30 esa es la que aplicó el veinte de mayo y eso es importante eh puede parte poco relevante pero debería permitir a todos los bares a todos nosotros planificar con calma evitando las colas dos momentos puntuales o incluso ponernos al borde límites de Z eso quiere decir que siempre te treinta días antes de la fecha exacta prevista no pero remo si planetarias y se respetan esas Pepa la cantidad que corresponda para la inspección

Voz 0808 11:57 ah bueno se ha generado también cierta polémica digo por desconocimiento seguramente sobre esas lecturas de Au B M para emisiones no que son las lecturas del sistema de control de emisiones

Voz 6 12:08 en efecto en ese todo eso es una norma que entra tras la el nuevo real decreto que insisto genera el marco de de trabajo de los operadores de TV pequeñas normas que afectan a los usuarios que hemos comentado ahora detrás de todo eso hay un manual de inspección que es el que a los a las estaciones de ITV les obliga a trabajar es qué hacer y cómo hacer no

Voz 0808 12:31 y en este caso estas emisiones o cuando se aplica este control qué repercusión tiene en el vehículo y sobre todo de cara al usuarios en nuestro pudiera explicar para que quede claro también

Voz 18 12:42 sí y además quitar un poco el miedo no

Voz 6 12:46 necesitamos a esto es todos los vehículos desde el año noventa y dos disponen de un puerto de comunicaciones que utilizan principalmente los fabricantes para diagnósticos las reparaciones el sistema de ese puerto de comunicaciones tiene una parte estandarizada que pone en el puerto información general común que todos los vehículos de todos los fabricantes tienen que cumplir lo que hacemos ahora lo que hace el nuevo manual y nos obliga a las estaciones de es a añadir una prueba más que introducir un lector de esos datos los estándares que nos permiten identificar alarmas fallos o errores que hayan ocurrido en los sistemas de gestión inteligente de la de de la gestión de

Voz 0808 13:32 el vehículo

Voz 6 13:35 será en los vehículos más modernos en efecto se son los que cumple las normas euros cinco euros si quieren hacer coches aproximadamente matriculados a partir del año dos mil diez con sistemas avanzados de

Voz 0808 13:47 sí pero informa al cliente y tiene que hacer algo el cliente o no

Voz 6 13:51 no no nada nada nada tranquilos que esto no afecta más que aún un control interno sencillo de datos estándares que algunos de ellos lo refleja el propio tablero de instrumentos de los vehículos con unas con nulas Lex fallan pues nosotros además de verlo el tablero de instrumentos por ejemplo la lámpara pudiera estar estropeada o simplemente lo pudiéramos detectar a través de la lectura automática es verdad que eso al futuro abre una puerta a al chequeo de existe más diversos de seguridad que no ha hubiera otra forma más que hacerlo podríamos procedimientos sintomáticos como el que ahora se pone en marcha de forma sencilla

Voz 0808 14:28 bueno mejorar en suma la calidad ambiental y también la seguridad del vehículo no es de lo que son tratar

Voz 6 14:33 sí abre la puerta a los controles futuros porque los coches cada vez son más electrónicos todo va en lo está en nuestra seguridad Hinault no debe nadie preocuparse simplemente no debe hacer nada más que todo caso si puede por quitar tiempo pues detectar dónde está su conector over qué pues que siempre ayudará a que en la estación de el pues se se para pinchar el colector de forma rápida

Voz 8 14:55 perfecto bueno o Manuel Trigo muchísimas gracias por acercarnos a esas novedades de cara a pasarla el TV muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros

Voz 0808 15:08 Nos quedan cinco minutos terminamos ya esta Ventana Comunitat Valenciana les contamos otras noticias que nos ha dejado este día el conseller de Hacienda Vicent Soler ha dicho que la flexibilización del déficit es fundamental sería una insensatez intentar bloquear que se pueda rebajar así que avala atajo legal que plantea ahora el Gobierno para intentar evitar el bloqueo del PP en el Senado a los Presupuestos ya la modificación de la Ley de Estabilidad Financiera el conseller afirma que si no se permite esa flexibilización el ajuste que tendría que hacerse en las cuentas del año que viene sería de algo más de trescientos cincuenta millones de euros

Voz 19 15:39 de trescientos cuarenta millones menos desde que dispondrá el para el presupuesto del año que viene quiero decir que todo el crecimiento de los ingresos ordinarios del año que viene que son más o menos lo mismo que de neutralizar dos en forma de recursos anuales por esa bajada un techo de déficit qué quiere decir que el año que viene vamos a tener la misma disposición de recursos que este año y las políticas de consolidación de los derechos sociales

Voz 0808 16:06 Soler ha recibido hoy al consejero andaluz de Economía Antonio Ramírez que ha renovado el acuerdo entre las dos autonomías para reclamar la reforma del sistema ha sido el primer encuentro después de que Ramírez sustituyera a la actual ministra Montero en el Gobierno andaluz y ha matizado que el respaldo a la quita de la deuda histórica que reclama la Comunitat pasa porque se amplían los recursos económicos de los que dispondrían las autonomías si es así no habría problema

Voz 19 16:28 si simplemente me habla de condonar la deuda tengo dudas de que esa sea la única solución pero si hablamos de resolver todos los problemas globalmente entre ellos el de la deuda a través de intentado mecanismo que sean voluntarios que se adaptado a la realidad de cada problema pues no quedaba o no que estás de acuerdo

Voz 0808 16:48 la Generalitat y el Gobierno han alcanzado un acuerdo sobre las discrepancias que mantenían en torno a la modificación de la Ley de Comercio que Les Corts aprobó el pasado mes de febrero por la que se aplica el pacto de horarios comerciales alcanzado en el Observatorio del Comercio según ha informado la Generalitat ese acuerdo logrado en la comisión bilateral conlleva que el Estado no cubrirá la ley valenciana ante el Tribunal Constitucional se prevé introducir ligeras modificaciones de carácter técnico para poder clarificar matices que no afectan a lo que es el espíritu de la ley y que se redactarán en los próximos días el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana denuncia una vez más la falta de médicos pediatras en los centros de salud de hecho cifran en más de doscientos los médicos de familia que están pasando consulta de pediatría por la falta de especialistas Andrés Cánovas el secretario general de este sindicato asegura que esta falta de personal se debe a que los MIR pediatras se decantan por las plazas hospitalarias en lugar de las plazas de atención primaria

Voz 20 17:45 más de doscientos puestos doscientos noventa y tantos puestos de de Pediatría extrahospitalarias están cubiertos por médicos de familia lo que significa que ha cubierto comer cuatro cinco seis años los médicos de familia como es natural tienen una puntuación peor por lo que no son especialistas están en precario porque en cualquier momento adquiere el año que viene cafés pedirla

Voz 0808 18:14 la Conselleria de Sanidad prepara también un protocolo de atención sanitaria a las víctimas de agresiones sexuales del que forman parte entre otros profesionales sanitarios forenses Fiscalía Decanato Judicial Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el Centro Mujer veinticuatro horas la Subdelegación del Gobierno el objetivo de este protocolo es proporcionar un conjunto de recomendaciones para que de la manera más homogénea posible sea la UE con rapidez eficacia y coordinación

Voz 0808 19:08 cerramos ya La Ventana Comunitat Valenciana por hoy recordando el pronóstico del tiempo el interior de la provincia de Valencia y el interior norte de la de Alicante siguen todavía en aviso amarillo por tormentas mañana el cielo de la Comunitat estará poco nuboso aunque en el tercio sur de la provincia de Castellón podrán registrarse todavía chubascos ocasionales por la tarde las temperaturas se mantendrán sin cambios Juanjo rojo en control de sonido gracias esta mañana

