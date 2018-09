Aquí os dejamos el podcast del Post Partido del Valencia CF - Juventus

Voz 1 00:00 que el árbitro ha visto ese brazo penalti Rubén Uría obedeció acotó Vitro que después de pero no debería debería va parejo Parejo pierna derecha para el primero del Valencia en Champions parejo a los vaya a la casa Alá Vete a casa

Voz 2 00:17 hay gente que aplaude la gente cabreada con el capitán del Valencia ahora les anima Santi Mina pero no les sale nada al equipo Mikko felicita los juventinos a Bossi el porque podría ha terminado

Voz 1 00:29 pita el final Phoenix Merz lo celebra la Juve en el cantón de seguidores bianconero acaba el partido en Mestalla ha fallado el penalti Dani Parejo tres millones netos quiere ganar Parejo yo lo vendería este verano yo también

Voz 0465 00:46 pues la verdad

Voz 1 00:46 final en Mestalla Valencia cero Juve Pjanic Pjanic dos ha sido la guinda a un lamentable lamentable partido del Valencia lamentable de la puesto Dani Parejo que ha culminado su bochornosa actuación una noche más fallando el penalti que no habría servido para nada porque el marcador ya no se iba a mover no iba a haber tiempo para nada más pero bueno es la guinda es la guinda a una noche para olvidar la noche que teníamos tantas ganas de que llegara la noche que estuvimos esperando durante mil días durante mil días para que volviera a sonar la sintonía de la Champions y ahora lo que suena es la megafonía por si acaso algún pitido hay pero Salle Cardo lo que pido lo que te nave Scott dependiendo muy cabreados al Valencia que me voy cuéntanos cómo es la salida de los jugadores como fíjate de los la Juve de las manos y celebrar con esa esquina superior de me estoy donde estoy todos todo el campo como te digo lo todo ya mucho con aplaudido pero también es verdad que hoy alguno más de uno y más de dos que han pitado al conjunto de Marcelino otra mala actuación otra pobre culminada con ese penalti fallado por Dani Parejo y hay mucho que mejorar iba a ser muy de la comparecencia de Marcelino porque creo que ya ha pasado el tiempo de jabón el tiempo en excusas en sala de prensa que Valencia tiene mucho que arreglar

Voz 0465 03:23 deleznable partido del Valencia hoy deleznable no hay no hay explicación ahora no sé quién era lamentablemente no tenemos eso lo podemos escuchar si escuchamos a Rodrigo eh

Voz 4 03:35 nos está faltando encajar en el juego colectivo de mejor manera tanto a nivel ofensivo como defensivo no sale muy fácil de la presión cuando vamos eh tenemos mucha dificultad es generar en el Dakar el espacio y la verdad es que la segunda parte era difícil porque bueno ellos por uno menos se plantaron dos líneas de cuatro delante del área y bueno a casa a un partido de balonmano no habíamos de un lado a otro intentábamos filtrar pases por dentro pero era muy difícil porque había muy poco espacio escribió poco precisos también bueno ya es ese no se oculta un poco el cansancio también y al final So condiciona tenían para que tenga más o menos precisión pero bueno hay que seguir eh tenemos que tener ahora es tranquilidad y ambición al mismo tiempo entender que bueno que no estamos no pero tenemos posibilidad ahí tenemos capacidad para levantarnos muchas gracias

Voz 1 04:27 pues venga vamos es la valoración el análisis que hace Rodrigo

Voz 0465 04:32 que ha sido relativamente crítico hay veces que Rodrigo ha sido más crítico de lo que lo ha sido ahora y yo coincido con él en algo coinciden en que parecía la segunda parte por momentos un partido de balonmano pero es que el Valencia no sabe jugar así Albal al balonmano no sabe jugar el Valencia porque cuando se cierra un equipo mueve la pelota de lado a lado helada pero nada o acaban las jugadas en un disparo de Carlos Soler que es el único que desesperado intenta probar fortuna ose acabó la película Un centro de la izquierda o un centro desde la derecha que normalmente son despejados por los defensas de la Juve salvo un par de remates de Gameiro que se han ido muy muy muy muy desviado no sabe jugar en estático pero yo lo dije el otro día en el programa después del partido contra el Betis lo me ratifico hoy herencia no sabía jugar en estático la temporada pasada ya de Valencia jugaba muy bien la temporada pasada al contra al contraataque pero en esta digo dejaba mucho mucho que desear en estático sigue sin saber jugar al fútbol el Valencia y hoy lo hemos visto hoy a la contra ni en estático en nada el otro día contra el Betis ni a la contra solamente una vez en estático cero y esto ya empieza a preocupar porque llevamos cinco partidos en los cinco no hemos ni una no hemos cantan y una viga Soria tres empates y dos derrotas la de hoy en el estreno en Champions cero dos ante la Juve para más inri contra diez durante una hora porque el Valencia estado con uno más una hora de partido ya con la guinda final del penalti fallado por Parejo que no habría valido para nada pero que es el broche a una noche para olvidar cuanto antes y para corregir cuanto antes también escuchan Carrusel deportivo valenciano seguimos a vuelta de pausa desde desde aquí para la analizar desde otros puntos de vista lo que ha sucedido en Mestalla para escuchar también el análisis de los que en teoría más saben que son Massimiliano Allegri que ha sabido mucho

Voz 0341 06:36 Mino García Toral que de momento esta temporada está sabiendo

Voz 3 06:40 Radio Valencia que el Deportivo valenciano venga

Voz 11 08:51 es una ya al Hadid si el de la lámpara maravillosa

Voz 3 08:57 cuánto está muy bien frotar un poco te salga un genio

Voz 11 09:01 ver tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero es que mientras de lo piensas me volvió la lámpara

Voz 12 09:24 nada

Voz 13 09:24 que no hay manera exigir algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea atarle cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el el aseo

Voz 0341 11:22 ha pasado aquí en Mestalla Hay nada se se quitan cualquier gana de tener alegría en el cuerpo porque no no podemos tener alegría después de lo que ha pasado hoy aquí y con el lamentable partido que ha hecho el Valencia escuchaba algo por ahí Adrián no no no

Voz 17 11:35 Ana tomábamos aquí hablando compañeros todavía no no compareció nadie te iba a comentar que escucharemos Allegri con el traductor que traducirá sus sus respuestas pero no tenemos aquí equipo para para traducir nosotros simultáneamente así que lo traduce estuvo o esperamos

Voz 0341 11:48 si no hay traducción simultánea que podamos escucha

Voz 18 11:50 dar e intentaré lo mejor que pueda traducir del italiano en español en que te iba a decir mientras bajaba desde aquí desde la cabina hasta la sala de prensa

Voz 0341 12:01 vamos todos los aficionados que te has cruzado o no se cuenta cuál la sensación con la que se va mayoritariamente hoy la gente de Mestalla en la que hemos tenido nosotros en el carrusel imagino no

Voz 17 12:08 nunca abre un cabreo monumental Carlos hecho además muchos y que reflejaban que además los futbolista pues cuando llegan al campo no quieren hacerse fotos con con los chavales au después de los partidos después de los entrenamientos y en definitiva la gente estaba tan frustrada de tan enfadada con lo que ha visto hoy que alguno me decía incluso que no sabe cómo hay aficionados que despiden con aplausos al Valencia después de un espectáculo como les doy contra la Juve

Voz 0341 12:28 sí pues coinciden perfectamente con lo que opine ese tipo de aficionados oyera para abuchear cuando acabe el partido yo siempre he sido contrario a lo de los pitos durante el partido o al equipo cuando las cosas van mal o a algún jugador en particular sobre todo cuando las cosas evidentemente van malo ese jugador no gusta por ejemplo momentos que se han escuchado a a Parejo yo creo que durante los partidos oye cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana porque para eso que se dice muy fácil pero es que es así cada uno paga su pase aquí nadie está por la jeta bueno la mayor parte de la gente no está por la jeta el partido de Champions hay muchos que viene por las que te así pero normalmente la mayor la mayor parte de la afición valencianista paga su pase le cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera en el campo pero yo mi opinión particulares que durante el partido al equipo hay que apoyarle nunca criticarle después de los partidos por supuestísimo que si yo ya habría después del partido que eso que es Adrián estoy estoy

Voz 17 13:29 están haciendo probaturas lo voy a quitar una Carlos no había quitado están haciendo probaturas con el tema el micro aquí los italianos y los cámaras ya lo he quitado

Voz 0341 13:39 bueno pues esperamos la llegada de Allegri de marzo sobretodo de Marcelino expectantes por ver el análisis que ACB el lamentable partido hecho y su equipo que ha sido peor que contra once y ido peor contra Díez que eso es lo verdaderamente preocupante que contra diez el Valencia ha sido incapaz de generar absolutamente nada durante una hora de partido salvo los tiros de fuera del área de Carlos Soler desesperado porque veía que el equipo no sabía qué hacer con el balón en los pies jugar al balonmano como ha dicho Rodrigo al terminar el partido eso es lo que ha hecho el Valencia jugar en estático al balón mano pero sin generar absolutamente nada sobre la portería de Chesney que ha terminado además parando un un un penalti vamos a repasar lo que bueno antes y Frank simplemente el titular qué estás escribiendo en la crónica de la página sé que es muy sintomático de lo que hemos contado hoy en el en el carrusel

Voz 0691 14:27 sí Marcelino esto no funciona porque el equipo no funciona quiero ser cauto porque son sólo cinco partidos siempre que se incendia el pensamiento me acuerdo a mi padre que siempre es en la carta que me dice no vayas a decir que ya es imposible ganar nada que luego don Vicente Guaita un abrazo para él pero pero no

Voz 0341 14:45 me gusta lo que veo veo involución veo

Voz 0691 14:48 claro veo que fue mejor el partido inicial contra

Voz 18 14:51 era el Atlético de Madrid de que el de hoy veo

Voz 0691 14:55 varios jugadores una involución veo peor aparejo veo peor a Rodrigo empeora Cheryshev veo mal bastante mal hoy pero bastante mal a Gonçalo Guedes realmente cuando tantos jugadores están mal au fuera de forma sin rendimiento hay que mirar al entrenador e Irán generoso si tan honestos fuimos la temporada pasada en la bonanza como creo que hay que ser críticos consecutivamente este año porque el equipo no funcionan son sólo cinco partidos pero el equipo no funciona

Voz 0341 15:24 pues sí estamos completamente de acuerdo es nuestra lectura aquí en el Carrusel deportivo valenciano vamos a esperar otro tipo de lecturas esperando que por ejemplo

Voz 19 15:32 es la haga a Javier Subirats

Voz 0341 15:34 cuando termine a nivel nacional y por supuesto esperando la lectura que haga el propio Marcelino García Toral de lo que ha visto hoy en el partido contra la Juve vamos esperando a que llegue la alegría la sala de prensa vamos a repasar lo que ha sido esta primera jornada de la ya de Campeones repasando los marcadores de ayer y los de los partidos que sean disputado hoy ayer se jugaron cuatro grupos el B el C el D con los siguientes marcadores en el Grupo A Mónaco uno Atlético de Madrid dos Brujas cero Borussia de Dortmund uno con lo cual Atlético de Madrid es líder con tres puntos Borussia de Dortmund también con tres puntos liderando el grupo A en el grupo B Barça cuatro PSV Eindhoven cero Inter de Milán dos Tottenham uno líder por lo tanto el Barça segundo con también tres puntos el Inter de Milán en el grupo C Estrella Roja de Belgrado volvía el la serbia después de muchísimos años el fútbol de máximo Champions Estrella Roja cero Nápoles cero Liverpool tres París Saint Germain dos con lo cual el líder es el Liverpool con tres puntos uno para Estrella Roja ahí para Annapolis para Napoli cierra el Paris san Germain con cero puntos y en el grupo D el último de los que se disputaron ayer su qué cero cuatro uno Oporto uno Galatasaray tres Lokomotiv de Moscú cero el Lokomotiv Moscú que venía como líder como cabeza de serie no por haber ganado la Liga el campeón de la Premier rusa Bombo uno por por una regla de la huelga es una regla pues en lo como de Moscú se llevó tres ayer del campo del Galatasaray que es el líder con tres puntos Schalke y Oporto con uno y Lokomotiv de Moscú cierra por lo tanto con cero los partidos disputados

Voz 18 17:19 entre la tarde y la noche de hoy

Voz 0341 17:22 hoy en los otros grupos en el en el F en el G H que es el nuestro en el Ajax tres AEK de Atenas cero Benfica cero Bayern de Munich dos por lo tanto Ajax Bayern de Munich encabezan con tres puntos en el grupo F Shakhtar Donetsk dos Hoffenheim dos y la sorpresa de la noche Manchester City uno Olympique de Lyon dos por lo tanto el Olympique de Lyon es el primer líder de este grupo F segundo y tercero con un punto Shakhtar dones y Hoffenheim hiciera el Manchester City que ha perdido en su campo en el grupo G Real Madrid tres Roma cero Viktoria Pilsen dos CSKA de Moscú dos líder por lo tanto el Real Madrid en nuestro grupo el resultado de Mestalla S cero dos con el que la Juve ha ganado aquí en Valencia y la victoria más amplia aún por cero tres del Manchester United en el campo del Young Boys en Suiza en el que en teoría está llamado a ser la cenicienta del grupo un campo de césped artificial un campo del que se quejaba ayer el entrenador del Manchester United pero en el que ha pasado por encima de su rival con ese cero tres que hace que el United lidere el grupo de la Champions el grupo en el que está el Valencia con esos tres puntos de me porque claro a a José Mourinho segundo la Juve con tres puntos también después de haber ganado aquí en Valencia tercero el Valencia con cero cuarto el Joan Boix también con cero La próxima jornada dentro de dos semanas ya saben la próxima semana tenemos jornada interés semanal de Liga con el partido aquí en Mestalla entre el Valencia y el Celta antes el domingo el Valencia tiene que jugar el derbi de la Comunidad o uno de los derbis de la Comunidad ante el Villarreal dentro de dos semanas el Valencia juega en Old Trafford contra el Manchester United de José Mourinho con la necesidad necesidad no sé si decir ya en la segunda jornada necesidad pero si con por lo menos el ansia de sumar algún punto que no le deje descolgado en la clasificación aunque luego en teoría el grupo se suaviza porque vienen dos jornadas consecutivas contra el Jean Boix la tercera y la cuarta son contra el equipo suizo en los que salvo sorpresón que no esperamos el Valencia tendría que sumar los seis puntos y volverse a meterse aunque volverse a meter aunque perdiese en Old Trafford en la segunda jornada en la pelea por acabar segundo seguir vivo en la Liga de Campeones el resultado de hoy queramos sonó entraba dentro de cualquier previsión la Juve es uno de los mejores equipos iba a decir de Europa del mundo la lluvia jugado recientemente dos finales de Champions perdidas contra el Barça contra el Real Madrid la lluvia ha ganado siete veces seguidas la liga italiana y la Juve es mucho mejor que el Valencia mucho mejor que el Valencia y hoy lo ha demostrado con creces aquí sobre el césped de Mestalla así que este resultado más allá del análisis que tenemos que hacer y que estamos haciendo crítico con el Valencia para intentar que mejore en el futuro en cuanto al resultado poco que decir poco que objetar porque era algo que podíamos esperar por supuestísimo que el Valencia en la primera jornada perdiera contra el mejor equipo del grupo que es la Juventus luego si pierde en Old Trafford vuelve a dar una mala imagen quizás ya nos empezaremos a preocupar pero en cuanto a efectos de clasificación el resultado no nos tiene que preocupar porque entraba dentro de cualquier quiniela que hoy se llevara la victoria la la Juve no sé por abajo en sala de prensa Si hay algún tipo de movimiento Adrián no todavía no seguimos

Voz 17 20:59 aquí esperando los muchos prevista italianos y también los españoles a que comparezca Massimiliano Allegri el técnico de la Juve bueno creo que te es que hacerle traductor hay posibilidad de que de que la escuchamos simultánea pero me comentan que va con mucho retraso entonces

Voz 20 21:10 si quiere es alto italiano Carlo lo probé

Voz 17 21:13 como si no bajen italiano es de de de

Voz 0341 21:15 cero de cinco años entonces claro

Voz 17 21:18 pero vuestro estás como cuando yo traducía a Gary Neville en su momento el deporte ayuda que el idioma no en este caso pues

Voz 0341 21:25 sí sí y además te lo puedes inventar también te puede dar porque ni

Voz 0691 21:29 yo vamos a encontrar decirte

Voz 0341 21:31 y bueno e intentaré sino hay traducción simultánea es que claro en la la UEFA sí sea normalmente es verdad que esto va a aligerar las ruedas de prensa coñazo que teníamos cuando antes jugábamos Liga de Campeones y es que había no había traducción simultánea entonces había que esperar a la respuesta del entrenador en cuestión y luego la traducción al idioma de lo otro tipo y al final se hacía eterno claro mientras están traduciendo

Voz 19 21:54 pero a Marcelino

Voz 0341 21:58 al italiano en este caso no sé si al inglés también pues se hace eterno interminable la rueda de prensa esto lo de la traducción simultánea lo lo aligera ahora lo que tenemos que encontrar o la UEFA nos tiene que ayudar a buscar el K

Voz 18 22:10 Canal mediante el que las radios

Voz 0341 22:13 esta traducción simultánea la podamos escuchar también no solamente a través de una aplicación que es lo que este año ha utilizado o va a utilizar la UEFA una aplicación que los periodistas nos podemos descargar que se llama o Josep Pla o Josep Oliu se señala la aplicación y que con esa aplicación mientras estaba hablando a alegría en italiano con el mobbing a a la oreja los periodistas que están en la sala de prensa pueden escuchar lo que está haciendo Allegri pero traducido al español pero claro solamente los periodistas que están con la aplicación en la sala de prensa el resto de gente que están escuchando a través de la radio cómo va a ser nuestro caso

Voz 19 22:52 Nos vamos a quedar con las paradas

Voz 0341 22:55 las en italiano salvo que ahora no sorprendan y lo agradeceremos si es así escuchamos la traducción simultanea a la vez en español a la vez que alegría hablando en en italiano de vamos a ver lo tendremos que esperar si la gente aquí no estaba usando esa

Voz 21 23:10 negación esperando alegría también te digo que encima la gente que estuvo ayer me comentó que iba con mucho retraso y que la aplicación sí sí pues exitazo no

Voz 22 23:18 doblaje tampoco era nada del otro mundo nada cómodo

Voz 0341 23:21 hay es que también hay que es una es una profesión muy difíciles y hay gente que lo hace maravillosamente bien como el bueno de Guillermo desde aquí sino nos escucha porque no escuchaba entonces Si no sé si no no seguiría escuchando Guillermo Marco era el traductor que tenía Gary Neville era un espectáculo era un espectáculo porque no solamente traducía al instante una traducción simultánea es eso para mí es dificilísimo pero hay gente que tiene un don para para hacerlo como Guillermo Marco no solamente traducía sino que además le metía un énfasis a las declaraciones de de Gary Nebil que le hacía hasta tremendamente atractivo no solamente oírle sino hasta verle cómo eran sus traducciones y Muntanya simultáneas a Gary Neville en sala de prensa gracias a Dios Gary Neville no duró mucho porque eh me ese caía por su propio peso que tenía que dejar de ser entrenador del Valencia porque era auténticamente lamentable pero perdimos y cuando se marchó Gary Neville es atractivo que tenían las traducciones de sus de sus ruedas de prensa vamos a salir de dudas ahora cuando salga Massimiliano Allegri podamos

Voz 21 24:28 a escuchar la rueda de prensa del entrenador italiano imaginarla estaba pasando primero por las televisiones con derecho gritaba porque aquí todavía no comparece así que la sala de prensa será su último compromiso de la noche imaginamos

Voz 0341 24:39 digo he perdido mi mi no lo que he perdido mi mi bolígrafo y mientras tanto esperamos Allegri quería que fueran diese los puntos a los jugadores del Valencia yo creo que sean pero peores de lo que lo estaban siendo hasta ahora en los partidos yo encuentro bolígrafo si aquí lo vamos vamos Fran con los con lo que con lo juntos mientras sale alegría

Voz 23 24:58 el Valencia cero Juve dos neto Gabriel cinco Murillo tres

Voz 0691 25:17 ya cuatro

Voz 23 25:33 dos pensaba que iba a poner un cero como pareja

Voz 18 25:37 he hecho ocasión de gol

Voz 23 25:40 Rodrigo cuatro basó allí tres

Voz 24 25:49 luego salieron primero Txelis primero Cheryshev Cheryshev Cheryshev un tres Meira Santi Mina

Voz 0341 25:59 dos

Voz 24 26:00 y Gameiro cuatro Mino dos Gameiro cuatro

Voz 0341 26:03 así que aprueban para Fran Guaita yo habitualmente coincido en sus valoraciones Carlos Soler con el notable con un siete por ha sido evidentemente lo único potable del Valencia en el partido de hoy Gabriel Paulista con un cinco El resto los ha suspendido pero bueno creo que es un día para eso yo sé que si es que a Gabriel lo apruebo raspado porque bueno bien correcto Murillo comete del penalti porque es un es un penalti claro de Murillo en la jugada de Carlos Soler bueno es que lo único a lo que aferrarse para no marcharse a casa

Voz 0691 26:38 profundamente preocupados porque ha sido malísimo el partido colectivo de Valencia malísimo y además esté escribiendo y repasando muy mal muy mal Rodrigo fatal el partido de Guedes Guedes ha hecho un partido lamentable y no sé muy bien el problema de redes la forma física no no no debe ser ya te quedes viene del peces jet es verdad que de hacer la pretemporada pero bueno en pretemporada y jugar a no jugar pero claro entrenar esta semana

Voz 0341 27:05 drenado no eso está bien

Voz 0691 27:08 que hay tantos jugadores es Valencia tan importantes el Valencia Se metió en Champions por el rendimiento de jugadores que están fatal por como juguetes la primera vuelta por el temporal donde Rodrigo por lo que generó parejo con novia que que que es baja yo de verdad creo que el partido de hoy luego haremos es el partido que debería servir para que Marcelino siente aparejo

Voz 23 27:27 sí

Voz 0691 27:29 en el Valencia excepto Kempes

Voz 23 27:31 es

Voz 0691 27:32 pocos jugadores más no habido intocables y la verdad no sé qué ha hecho Parejo en el Valencia para ser intocable para Marcelino me parece un jugador muy normal muy normal Dani Parejo que hoy ha perjudicado al equipo la segunda parte de Carlos Soler es evidente que beneficia al juego colectivo del Valencia

Voz 0341 27:47 vamos a ver cómo lo ha visto desde el lado del Carrusel deportivo a nivel nacional nuestro comentarista Javier Subirats aquí en el local Javi Le hemos pegado palos al Valencia por todo lo que ha hecho hoy por todo eh por todo no nos hemos quedado a gusto de pero de mal de de de tristes porque ni contra once ni contra diez que es lo más antes como lo habéis visto a nivel nacional yo acabo

Voz 0905 28:08 a comentarlo para mí el Valencia me ha decepcionado totalmente en en el en el día de hoy no sí que es verdad que enfrente tenía a un toro muy muy importante como es la Juve que que lo ha demostrado no lo ha demostrado con once Hay con diez pero el Valencia está claro ya con once se ha salvado de tres cuatro ocasiones muy

Voz 0341 28:26 claras

Voz 0905 28:27 pero a mí la decepción me viene a partir de de la expulsión no de la expulsión de Cristiano Ronaldo el partido se ponía va muy a favor del del Valencia si alguna vez puede ser a lo mejor vencer a la Juve en estas circunstancias con un jugador menos con el mejor jugador de ellos expulsado eh con toda a afición aquí volcada volcada contigo y el Valencia no ha sabido sacar sacar fruto de ello no en absoluto además es que es que casi no se ha notado esas

Voz 25 28:57 superioridad numérica que tenía el Valencia yo solo

Voz 0905 28:59 más lo más lamentable no lo después bueno cuando vas en la segunda parte va a intentar poder remontar un partido te viene una jugada de un agarrón en un en un córner no creo que es una jugada de de no sé de niño prácticamente que entonces ya se ponen cero dos pues lógicamente facilita mucho la labor defensiva de una Juve que ha dado toda una lección de cómo se tiene que defender con un hombre menos no pero el Valencia ha sido incapaz de superar ofensivamente en esa situación todo y teniendo un hombre más y tan sólo algunos disparos de lejos de de Carlos Soler han sido los que han puesto en peligro la posibilidad de algún gol no oye el penalti ya de última hora de de Parejo que ya también era anecdótico porque era ya en el último suspiro del Barça

Voz 0341 29:44 para dejarte marchar y te uno dos en en una a mí me da la sensación de que Valencia no sabe atacar en estático pero que me daba la sensación ya el año pasado que cuando un equipo está cerrado mueven la pelota de un lado a otro pero como ha dicho Rodrigo juegan a balonmano pero nada más más no se te uno con la otra lo que es diciendo Fran ahora no sé si parte de culpa tiene que Parejo no sabe mover bien al equipo y que Carlos Soler hace cosas diferentes cuando lo ponen en el centro como por lo menos tirar a puerta que lo acabas de decir tú ahora por lo menos hace cosas que los demás no no no consiguen hacer a ti te preocupa eso que el ataque estático el Valencia es así de de flojo y de lamentable

Voz 0905 30:18 si el Valencia efectivamente casi siempre debo estar montado prácticamente para el contraataque no para para robar y salir rápido y crear situaciones rápidas De Gaulle en estático le le cuesta más les cuesta más a al Valencia ya ya todos los equipos pero ahí ya cuando cuando estás en esas situaciones pues ahí ya tienen que haber jugadores que que tengan la capacidad o la posibilidad o arriesguen para buscar un uno contra uno para asaltar línea así para asaltar jugadores no eso quizá lo que le falta el Valencia tanto en banda como a lo mejor efectivamente en el centro del campo capacidad de regatear al jugado

Voz 17 30:52 por qué bueno si eres capaz de pasarlo lo pasa así sino

Voz 0905 30:55 no porque te puedo hacer una falta que tú puedas lanzar una falta un libre directo que puedas hacer gol no pues eso yo creo que le ha falta mucho al Valencia sobre todo efectivamente cuando está en estático

Voz 0341 31:04 te una adhesión no tú quitaría esa aparejo el próximo partido de pondría sacarlo Soler en el sitio de Parejo ya

Voz 17 31:09 si yo estuviera con novias sí

Voz 0341 31:11 teniendo en cuenta si tuvieras a Koke lámpara jugar a la espalda de de Carlos Soler para guardarlo

Voz 17 31:16 España tuviera uno guardando la espalda yo creo que Carlos Soler ha demostrado hoy

Voz 0905 31:21 más cosas de lo que está demostrando parejo en esta temporada la de Javi vale hasta luego pues sí coincide más o menos

Voz 0341 31:27 nuestra lectura Javier Subirats que lo ha visto desde la cabina de al lado desde la cabina que tenemos aquí a la derecha en el caso yo a nivel nacional sigue sin aparecer mientras no me diga lo contrario Adrian en sala de prensa Lima sí Emiliano Allegri Ny Marcelino seguimos esperando el momento para que repasemos lo que viene ahora con con fechas y con horarios porque las curvas siguen estando aquí las curvas vinieron con el Betis para Milla fueron curvas porque el Betis es un equipo que demostró la temporada pasada que es un señor equipo y lo demostró el otro día en en la mayor parte del encuentro aquí también en Mestalla las curvas a venían hoy lo sabíamos clarísimamente que venía una curva muy enrevesada de estas de Tour de Francia de Alpe d'Huez de herradura la de la Juve pero es que siguen viniendo curvas Alpe d'Huez continúa eso o los Lagos de Covadonga para hacerlo más más cercano el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el estadio de la cerámica Villarreal Valencia el miércoles a las diez de la noche aquí en Mestalla Valencia Celta el domingo siguiente no me volví al domingo no es el sábado el sábado veintinueve a la una de la tarde en Anoeta Real Sociedad Valencia el martes dos de octubre a las nueve de la noche en Old Trafford Manchester United Valencia el domingo siete de octubre a las nueve menos cuarto de la noche aquí en Mestalla Valencia Barça y luego parón en la semana osea desde el lunes ocho de octubre hasta el sábado veinte ya Mestalla no vuelve el fútbol con un partido en teoría más asequible que estos contra el Leganés a las cuatro y cuarto de la tarde del sábado día veinte desde el ocho de octubre al veinte de octubre no hay fútbol porque vuelve a ver compromisos internacionales de las selecciones hasta ese sobre octubre Nos queda eso Villarreal Celta entre semana Real Sociedad United entre semana Barça cinco partidos viniendo de cinco en los que el Valencia no ha conseguido todavía ganar ninguno llega irrigar los tres empates y dos derrotas hasta el momento bajamos a sala de prensa para escuchar a Massimiliano Allegri que ha tardado

Voz 22 33:57 pero ya está ahí casi once y media de la noche nos vamos acercando a la medianoche nunca mejor dicho y eso siempre alegría la sala de prensa de Mestalla junto a la crees que de prensa de la Juve

Voz 0341 34:09 iba a comenzar en breve al que le preguntan los prevista italiano Max bueno sea secó Otero Ronaldo se de es que no estoy en Europa que real le preguntan que si Ronaldo se ha dado cuenta que la Juve no tiene el mismo peso en Europa que en Madrid

Voz 20 34:28 que una que simplemente habría avisado el árbitro si hubiese Vargas

Voz 0341 34:34 sí ha avisado al árbitro eh

Voz 20 34:37 qué te voy de lo que ha pasado en Puebla difíciles

Voz 18 34:42 y ha analizado el partido difícil quedarse con diez como noche era ahí

Voz 20 34:53 por último toro bravo escuadra llegado BN fijas que hechas las cosas pero la pose ha reaccionado rápido aislando que te importa pero te digan que lo único que me encuentro

Voz 0341 35:05 he ido es algún tiro a puerta pero nada importante

Voz 26 35:08 Don Marcelo por abuso acudí depender de comer un auto de su condición que están producto probaba Tupelo respuesta a todo como está preguntan

Voz 20 35:20 a ella no sé si tiene esto mal el está expulsiones Oprah para Chipre la vale

Voz 0341 35:36 ilusión pero que hay que pasar por el asunto

Voz 20 35:38 entre voy a llamar emboscada

Voz 27 35:43 pero pillen a siete días Llera

Voz 17 35:47 sí Vinci va era era un obstante libros sitúe dura propiamente en alto

Voz 20 35:56 antes era cuando se den las preguntas dice que lo importante era simplemente contra un gran equipo de esa foto no somos las India Shi eh desde la escuela de tu que discretamente pena Cacho aquellas ocasiones no tuvo que ha marcado los dos goles diez sobre el campo que es partícipe de due habíamos construía estos el domingo contra el proxy Noone tienen el partido que tú como en casa te baste

Voz 18 36:31 lo que debería Putin sí sí firme Si afrontar

Voz 20 36:39 vaya bicho bueno pues tiene recién le daba una cita da una cosa negativa a comer expulsó a tutelar disputa que tiene una escuadra que depende de su campeones

Voz 0341 36:58 está satisfecho de la reacción de su equipo después de un campeón

Voz 20 37:03 por eso no lo va sobre Cristóforo e filas que capo Dallas Bates feministas extra

Voz 0341 37:11 aquí porque tiene que se jugaba al fútbol Ronaldo no

Voz 20 37:14 más viril veamos creadas han creado pide les ciudad si viene

Voz 0341 37:21 destaca el trabajo viví con las presiones cristiana

Voz 20 37:24 no es que el el jazz porque lo que hoy las cuál es es sacrificar esta moto la moto en fase defensiva se entiende pasa que tengamos ha sacrificado ya iba más cuando hay tensiones difícil que la Juventus posa de

Voz 18 37:45 es difícil que cuando la Juve defiende como si pueden Casanova

Voz 20 37:49 llamo inician do a A físicamente sería un poquito

Voz 0341 37:55 es tan poco a poco mejorando físicamente ya son más brillantes al Domecq

Voz 20 38:08 ahora los no deseamos extraordinarios Louis Eripea te da se ha creado dato importante relatores

Voz 0341 38:19 ha hablado de las ocasiones que entre Cristiano cuando están en el campo Gabi Alexandro hagan creo por la izquierda que oí sinceros Nati cuando el último sin Ronaldo en la última media hora está tumba un para defender simplemente se puntos son infortunada Titi que era yo les está indicado de por una lesión

Voz 20 38:48 yo me llamo Jaume Matas táctica de dagas cosas que un momento le pues tiene va a pedir coloso de bastante da sólo Pekín de vamos menos lubinas que pensemos vale solo

Voz 0341 39:05 no va con Douglas Costa la peligrosidad de su velocidad en campo había con teorías lo que iba a tener allí

Voz 20 39:10 yo no me su máster días canto

Voz 0341 39:13 ya me fama al lado vale echarlo

Voz 20 39:16 el doctor

Voz 0341 39:17 expuesto cuál era el aductor me entonces me imagino que sería sobre las costas sí

Voz 20 39:24 yo sentí hagas cosas solares al nivel hemos oído hablar Douglas Costa realmente tanto Douglas que también estantes llegue se que oye realmente auto el Ritz el riesgo de

Voz 0341 39:42 al lesionarse era bastante alto

Voz 20 39:44 además puso trapo cuando se porque no se le le infortunio sea empecé a lo largo

Voz 0341 39:50 dice que se había escuchado tantas veces y Douglas Costa titular hoy disculpas Costa que tenía mucho riesgo de hacerse mal pues al final se ha hecho mal evite hizo a todo determinados

Voz 20 39:58 para darle polémica que admita Ari de de

Voz 0341 40:02 lo normal es que la Champions Gerard no te preguntan si le parece normal que la Champions no tenga cite como sí hay en Italia en Italia late la temporada pasada ya lo tenían nosotros no estrenamos en esta pero lo Champions no son cuestiones comerciales

Voz 20 40:18 se preocupa preocupado no es que nada de libelo nos ha preocupado por eso

Voz 0341 40:24 que los árbitros tienen de la Miguel

Voz 20 40:26 mucha voluntad y que valses como siempre de todos no hay voluntad de Si no poner estando muy que al árbitro esposos posos Gaspar que pero que también los árbitros adicionales como si en el caso de la Segunda División B tuve las tensiones pues se de su estímulo realmente es será pierden la atención el bar

Voz 0341 40:54 a ayudar

Voz 20 40:56 serán sus antes demande

Voz 0341 40:58 esta es la responsable de prensa de la Juve voy viendo más preguntas buenas noches termine despidiéndose Massey

Voz 0465 41:05 iría no Allegri entrenador de la Juve

Voz 0341 41:09 seguro que se me han escapado bastantes cosas pero

Voz 17 41:11 no no pero en general no de Carlos vamos yo también entiendo algo de italiano di yo creo que has traducido lo importante de cada respuesta Allegri que eso sí va torciendo un poquito el gesto veía quedaba pregunta nueva era sobrino

Voz 20 41:21 ahorrado claro

Voz 0341 41:24 o sea que han ganado en un campo importante como Mestalla que si lo de Cristiano una pregunta dos ballet pero todo sobre Cristiano Ronaldo Jover la lluvia ha hecho muchas cosas bien hoy justo el que no ha hecho las cosas bien es Cristiano Ronaldo por agarrar del pelo a Murillo en el resto los otros diez tres que han salido del banquillo trece jugadores de la ayuden han hecho todo perfectamente para que la rueda de prensa con esta victoria tan importante que se llevan vaya a girar en torno a a Cristiano Ronaldo y lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo en el partido de hoy pero bueno ellos sabrán por qué preguntan lo que dado

Voz 18 41:57 bueno hemos terminado alegría nos queda esperar a que llegue

Voz 0341 42:01 Marcelino estamos ya en tiempo de larguero desde las once y media estamos en tiempo de Larguero pero terminaremos este carrusel cuando llegue a sala de prensa Marcelino que me imagino que no tardará porque el que ha tardado es Allegri no creo que tenga motivo Marcelino que me imagino que habrá está esperando en su vestuario que terminara Allegri para llegar a la sala de prensa y dar su valoración que es la que realmente nos interesa porque estamos preocupados estamos preocupados con el Valencia que estamos viendo en este arranque de de temporada

Voz 17 42:30 Valencia os nos pasa estadísticas obviamente trabajador en toda la la UEFA salen los kilómetros de Madrid no de kilómetros y todavía no salen por lo menos aquí salen resultado de todos los partidos y en el Valencia Joventut Saleh siete y Valencia

Voz 28 42:45 cinco La Juve eh

Voz 17 42:48 entra Marcelino saque seguiremos luego entramos ya vale

Voz 0341 42:50 pues vamos a escucharla la la parte buena de que no haya traducciones después de la contestación es que vamos a poder escuchar todo directo como una rueda de prensa normal no es once puntos Adriana así que nos quedamos en tus manos

Voz 29 43:03 pues franquista aquí buenas noches Pablo García para deportes Cuatro

Voz 30 43:07 no sé si después de la expulsión de Cristiano pues se avecinaba un partido mucho más asequible para Valencia o que pudiera sacar los tres puntos y luego no sé qué consejería usted donde se ha ido el partido y y me lo permite cuando seguido Cristiano en el campo hemos visto que se iba a desolado y ha pasado por delante de usted y no sabemos si le ha consolado el decía no hecho nada han hecho nada y no sabemos que la ha dicho usted sino podría decir por favor gracias

Voz 27 43:33 bueno hasta buenas noches primero con la expulsión de Cristiano Ronaldo pensábamos que el partido se iba a igualar derechos igualó paseamos nosotros dominarlo algo que no había sucedido hasta entonces donde la Juventus y esos primeros veintisiete minutos había sido superior a nosotros ya habían generado tres claras ocasiones de bueno después el partido se igualó lo pasamos a dominar y una acción pues muy evitables minuto cuarenta y cinco finalizaba el primer tiempo vamos a una presión alta en iniciación de juego no salen con muchísima facilidad se produce un centro lateral al igual que en el resto de ocasiones que nos habían hecho hasta entonces todas ellas en centro lateral pues que hicimos un penalti bueno quedaban cuarenta y cinco minutos por delante sí que haríamos dominado en ese periodo habíamos tenido una ocasión muy buena de Michi llegadas con peligro en iniciamos un segundo tiempo pero que bien pero otra acción donde el rival en una conducción desde su área pues no es atraviesa líneas es claro que debemos de de cambiar porque no está sucediendo reiteradamente que tenemos que ser mucho más intensos para ese tipo de jugadas se produce un córner el coronel penalti entonces en tres minutos prácticamente el cuarenta y cinco y luego el cuarenta y ocho en Rivas en expone cero dos muy difícil a pesar de bueno pues tenemos un jugador más dominamos el partido a partir de ahí rival unos generó muy pocos se sólo recuerdo un tiro de de Douglas me parece pero nosotros tuvimos muchísimas dificultades para generar ocasiones de gol creo que alguna tuvimos dos remates de cabeza Francos tiros de Carlos pero no no muy muy muy claras ni generamos peligro de forma continuada la Juventus es un equipo muy muy experimentado con defensas

Voz 18 45:38 muy sólidos y que

Voz 27 45:41 muy replegados pues es difícil de de contrarrestar creo que ganaron justamente a él en cuanto a lo de Cristiano y pues bueno estaba Si bastante

Voz 25 45:57 bastante fastidiados lógico cuando un jugador

Voz 28 46:03 he hablado con él pero creo que

Voz 27 46:04 de lo que he hablado con él allí se queda

Voz 0905 46:08 vengan asistiera a de

Voz 1750 46:14 Cristiano Ronaldo que él ha dicho cuando se marchaba en el portugués expulsado pero hay que ver claro en la cara de Marcelino agotado cansado decepcionado en aquí en sala de prensa después del partido yo creo que enfadado por dentro eh vamos a ver si se contienen en sala de prensa o decide darle un toque de atención muy serio a sus futbolistas después de este resultado como Le Figaro

Voz 0341 46:35 de momento el conteo la primera respuesta me ha parecido muy muy light

Voz 23 46:38 sí pero su esto es lacónico Marcelino

Voz 1750 46:43 me está agotado pues de de la intensidad del partido ya ver qué tiene que decir de de lo que ha sido esté cero dos en contra

Voz 27 46:54 el equipo se compone de todos los jugadores de todos no solamente de uno es obvio es obvio que hay jugadores que la temporada pasada fueron elementos diferenciales que bien por lesión o por diferentes circunstancias no están no estamos a a nuestro mejor nivel trabajaremos fuerte muy fuerte como vienen trabajando los jugadores para intentar recuperar ese nivel creo que desde que hubo la expulsión es mi apreciación desde cubo la expresión de la expulsión pasamos a dominar con Carlos en banda con base en el centro y y no creo que el cambio se produjo o el cambio de Carlos al medio produjo un cambio radical en lo que es el el juego simplemente que nosotros estábamos dominando repito ya ya con diez en cuanto exclusivamente a Dane buscaremos pues que recupere su mejor nivel y se creemos que hay otro jugador que debe de de jugar pues lo haremos lo que está claro es que nosotros con Dani a su mejor nivel

Voz 23 48:17 somos mejor equipo

Voz 1750 48:21 pues más tres cerrarlos así que lo hemos claro ahí en si tenemos que buscar una solución para Parejo Lass encontraremos pero eso sí diciendo que para dijo el capitán a su máximo nivel es un jugador insustituible en la preguntan ahora están preguntaba Marcelino Carlos porque es pronto son sólo cinco partidos para analizarla la crisis Valencia pero que no se percibe evolución en los errores del equipo

Voz 27 48:44 que en del todo en eso creo que cada partido ha sido diferente nosotros el día del Atlético Madrid jugamos un grandísimo partido chií parecía que íbamos a luchar por el título es el primer partido de Liga ya hace menos de un mes más o menos un mes luego segundo tuvimos de todo el tercero fuimos muy superiores pero no lo transformamos en el marcador el cuarto igualado y el quinto contra un gran equipo pues nos demostró que tanto individual como colectivamente fue superior a nosotros porque es un grandísimo equipo porque nosotros no estuvimos a nuestro mejor nivel creo que ambas circunstancias se dieron es evidente que tenemos que mejorar como también que tenemos una buena plantilla Iker estos futbolistas trabaja muy bien qué pasa pues que ahora las cosas no salen tampoco tenemos el acierto cara a la portería rival no lo tenemos quizás generamos pocas situaciones de gol cierto es también así es que no ganamos muchos duelos ofensivos y tan sólo conozco un camino trabajar creo creo estoy casi seguro que al final cumpliremos los objetivos realistas

Voz 23 50:10 que esta plantilla

Voz 27 50:14 debe de confirman esta temporada con respecto al anterior pero sí que creo que todavía no está preparada para competir de forma reiterada si en un partido por supuesto con equipos de este nivel

Voz 17 50:31 aquí misterio para deporte es conjuró a raíz a ver que ya lo hemos oído todavía no está preparado para para este nivel de preguntan ahora que que que es lo que más le preocupa de lo de hoy es contra la Juve y que que le diría Marcelino ha ido cabreado a casa después de esta derrota hoy con toda la ilusión con la que ha venido el público estalla

Voz 27 50:52 es indudable visto el partido Val que nosotros tenemos que defender mejor los centros laterales con además contra equipos pues que tienen en precisión

Voz 23 51:06 velocidad llegada

Voz 27 51:10 también tenemos que tener con balón pues más criterio llegara esto sea visto hoy no podemos ocultar la realidad trabajando lo conseguiremos creo bueno luego pues situaciones puntuales habíamos tenido puede decirse que fortuna también acierto por parte de neto Caja un gol en el último minuto del primer tiempo y a los tres minutos del segundo Sons algo muy cercano muy determinante porque es el final del primer tiempo el principio del segundo contra equipos de este nivel tienes que jugar todo el partido al doscientos por cien nosotros pues en muy poco tiempo en una situación que creíamos favorable porque teníamos uno más y es obvio que el partido cambió desde la expulsión de Cristiano pero creo que el rival supo aprovechar muy bien en ese momento en inferioridad en su gran experiencia supo aprovechar muy bien nuestros vamos

Voz 25 52:20 buenas noches el míster aquí Adrian Rubio de la Cadena SER perdone que insiste o que si estábamos tanto los periodistas con el nombre de de Carlos Soler pero no tiene usted la sensación por lo visto también hoy en el segundo tiempo cuando la ubicado en en la medular en el centro también es verdad contra una Juventus que estaba encerrada esperando a que el Valencia fuera a buscarle no pero no tiene la sensación de que Carlos Soler no rinde al cien por cien o se desperdicia aparte de su talento y sus virtudes en la banda eso por un lado y luego la otra hablaba de que su equipo obviamente tiene que mejorar esto es la Champions es un trasatlántico como como la Juventus pero no tiene también la percepción o la sensación de que los líderes del equipo

Voz 27 52:55 no están al cien por cien todavía tiene que dar un paso

Voz 25 52:58 Tomás y que tal vez el tiempo las excusas se va agotando gracias