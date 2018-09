Hoy por Hoy Locos por Valencia (20/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 uno

Voz 2 00:06 hoy por un Locus por Valencia

Voz 1 00:13 lo prime

Voz 3 00:13 pero un saludo a todos los amigos de Córdoba que han estado siguiendo en directo nuestro Hoy por hoy las

Voz 4 00:21 más que Arturo Blay buenos días buenos días de ellos no van a tener las paellas que tenemos nosotros aquí en directo tiene su rabo de toro es caracoles que no está mal pero nada como la paella desde luego yo es que estamos

Voz 3 00:34 celebrando hoy el Día Mundial del la paella el huevo paella TI

Voz 4 00:39 la plaza del Ayuntamiento de Valencia en directo para todos nosotros en la SER aquí vamos a problema aquí estamos haciendo hoy esta decisión de Hoy por Hoy Locos por Valencia en esta jornada en que hace unos minutos acaba de comenzar acaban de comenzar la cocina se nueve paías de nueve restaurantes de toda la Comunitat Valenciana paías vamos a decirlo así en el amplio sentido de la pala

Voz 3 01:02 hola

Voz 4 01:03 sí porque según se ha dicho por Mega Fon

Voz 3 01:05 ya

Voz 4 01:06 yo me he asustado un poco pero veremos porque se ha dicho hoy está permitido hacer arroz con cosas Parker lo vamos a cuestionar la país vamos a es seguro que son buenísimos yo me daba una vuelta de para qué países están cocinando estos restaurantes iba mal Arturo el instinto periodístico prima sobre todo la verdad de la la mayoría de los restaurantes traen en el caldo ya hecho no no hay lo de no puede ser exhortó que me estás contando una paella con los amigos el domingo en el campo se hace el sofrito sea hace el caldo se echa la arroz y ahí está la paella el caldo lo traer brecha dónde vamos a llegar esto no es lo que era un eso sí tienen que estar buenísimas os decimos como información de servicio eso de la una y media las paías estarán acabadas es por el que quiere abrir acatarla sí porque es degustaciones más para para todos vamos están haciendo eso

Voz 3 02:11 el escenario nueve paellas de tamaño considerable osea que va a haber para todos uno sobre la paella sobre el arroz sobre nuestro plato internacional va a girar la mayor parte de nuestro programa de hoy hoy efectivamente un programa que que se centra en este Wall paella Day una

Voz 4 02:33 promoción de Valencia para todo el mundo es curioso hoy se va a hablar de Valencia en todo el mundo igual que se habló en la noche de ayer después del asombroso debut de nuestro equipo en la Champions League eh nos habla de otra cosa de Europa de hecho parece

Voz 3 02:47 decir sería que tanto el Manchester United

Voz 4 02:50 como el Young Boys equipos que se tengan que enfrentar al Valencia ya han anunciado que jugarán con diez contra el Valencia porque parece que es más fácil así pero bueno no no anticipe hemos acontecimientos si vamos con nuestra sección futbolística que estrena ambos el pasado lunes y que tanto éxito tuvo entre nuestros oyentes vamos allá Hoy por Hoy Locos por Valencia te ofrece los goles del Valencia hasta aquí los goles del Valencia recordarnos hambre cabe la piel de gallina esta sección como esto siga así va a tener mucho éxito esto durante esta temporada radiofónica Arturo que barbaridad que envió hasta aquí pero el año pasado y quién lo ve ahora bueno mía nuevo hablaremos de de deporte pero si os parece con treinta grados de temperatura sol radiante cielo azul comenzamos en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia esta edición de Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 1 03:54 hoy por Hoy Locos por Valencia Amadeo Salvador y Arturo Blair

Voz 4 04:02 a ver este señor es que lo hizo mucho mejor que que nosotros es igual que el tema de la actualidad informativa quién lo dice mejor que nosotros Arturo pues hombre es quién lo va a decir esta compañera Ana Durán Ana buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 0131 04:21 bueno pues vamos con las noticias que nos va dejando de momento esta mañana de jueves que tienen que ver en parte con la llegada de una patera que ha arribado esta misma mañana a la costa de la Alfaz del Pi en Alicante con quince personas tres de ellas son mujeres y una de ellas afirma que es menor están siendo atendidos por la Cruz Roja bueno pues a partir de ahora se desarrolla el protocolo habitual en en estos casos al mar

Voz 3 04:49 en la crónica política se habla hoy

Voz 0131 04:52 mucho de la propuesta que hace Podemos para vaciar de contenido las diputaciones provinciales ya sabéis que bueno pues este es un asunto de calado político y que ha generado mucho debate en los últimos tiempos que bueno pues ese debate estaba más o menos dormido en los últimos meses poderlo reactiva ahora pide que se realice ese vaciado de competencias bueno pues por ejemplo desde eh el PSPV el president Ximo Puig de ha dicho que bueno que él es partidario de que cada comunidad autónoma decida sobre el futuro de sus diputaciones provinciales como se tiene que ir caminando en ese vaciado de competencias si es necesario que sea completo o no así que el debate está abierto y mucho nos tememos que va a ser largo durante las próximas semanas bueno pues iremos contando cómo se avanzando en esta materia hablaremos me horarios comerciales y ayer conocimos una la decisión de la Comisión Bilateral que había entre el Gobierno central y el autonómico para intentar solventar las discrepancias que había en la ley de horarios comerciales que había aprobado la la Generalitat sabéis que esa comisión empezó con el anterior Gobierno central con el de Mariano Rajoy con el actual con el de Pedro Sánchez sí que se ha llegado a un acuerdo y finalmente no se va a recurrir de el Constitucional en principio tanto el sector como la Generalitat aplauden esta nueva situación que da estabilidad al sector aunque como digo bueno pues hay algunos detalles todavía por cerrar que reclaman por ejemplo las grandes superficies en materia por ejemplo de una mayor estabilidad para las zonas de afluencia turística pero en conjunto como decimos la noticia ha sido bien bien acogida por el sector del comercio en la Comunitat Valenciana Id E hablaremos también de una decisión que se ha anunciado en el Ayuntamiento esta mañana una fórmula novedosa porque es una solución para desbloquear la gestión del parking de Brujas la solución que ha encontrado el Ayuntamiento es que sea la EMT la que Gestió n este este párking va a ser la primera vez que la EMT gestionar un Parking ya hay otras empresas públicas municipales como a USA que ha gestionado por ejemplo el de de la Reina pero en el caso como digo de la EMT va a ser la primera ocasión así que bueno pues buscaremos reacciones también eh contaremos cómo se va a aplicar a partir de ahora esta nueva gestión todo ello hablaremos en Hora catorce

Voz 3 07:08 muchas gracias Ana Pastor este repaso a la actualidad a lo decimos siempre lo sabéis a las dos hora catorce da un repaso a toda la actualidad de la mañana que en cualquier momento encontráis en nuestra web en la aplicación Cadena SER

Voz 4 07:21 ahora vamos a hablar del tiempo caluroso pues sí porque aquí me ha saludado juntamente aprieta el sol tenemos ahora mismo veintiséis grados iban a subir más las temperaturas vamos a rozar los treinta grados durante la jornada de hoy

Voz 3 07:43 en esta noche mínimas de diecinueve

Voz 4 07:46 como hemos dicho un día muy caluroso con el sol como protagonista sólo ha salido esta mañana

Voz 3 07:52 la que formación nos da una una granaderos ser sí sí sí bueno veintiséis grados ahora en este momento a la sombra todo hay que decirlo porque el centro de la plaza hay mucha gente que está ya esperando que que se finalice la la concentración de las de las paellas y al Solecito pues

Voz 4 08:12 la mucho más eh tardará mucho porque el caldo ya está hecha a mano

Voz 3 08:15 cualquiera desde luego pero tienen unas pintas extraordinario durante los próximos días por cierto las temperaturas van a alcanzar los treinta grados vamos a tener son eh lo de los treinta grados lo digo incluso para el fin de semana osea que el buen tiempo durante estos días nos va a seguir acompañando

Voz 4 08:33 sí sí pero yo el tráfico que a la red quince en la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 3 08:42 que es fluido en toda la ciudad según informa en la sala de control de tráfico a esta hora no se presenta ningún problema en nuestras calles

Voz 5 08:50 sequías portéis no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente vena conocerlo a la Riki ante en la provincia de Valencia Gemma tilo desde dieciséis mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta de septiembre consulta condiciones

Voz 6 09:07 a punto com calidad con siete años de garantía mandato Salvador

Voz 7 09:13 concesionario oficial de sanitarios Law Feng para Valencia

Voz 1280 09:17 en la residencia eso limar cuidamos estos mayores tienen entorno confortable hípicas instalaciones y ahora en nuestro centro de sol y mar llana disfruta de un descuento especial informativo sin compromiso en el nueve seis unos setenta y cuatro veinticinco sesenta y cinco o en Sol y limar punto es

Voz 8 09:36 debido al éxito la cubana cuente a Valencia con Arturo del veintisiete de septiembre a catorce de octubre en el Teatro Olympia

Voz 9 09:45 clínica veterinaria H desde del mejor trato veterinario hasta el estilismo más cuidado para Eto'o en Mali además de tienda especializada y peluquería con servicio de recogida a domicilio Clínica Veterinaria hm tres porque es cuarenta y nueve de Valencia noventa y seis tres setenta y siete cincuenta y dos

Voz 10 10:00 ochenta y uno Muebles Lara del quince de septiembre al quince de octubre un treinta por ciento de descuento en muebles Lara además ahora inmuebles Lara las condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe Lara pulso

Voz 11 10:19 Vine a las hermanas de la Mobilitat Elisa Pekín se eche estaremos la Fira de la movilidad

Voz 6 10:32 pero una movilidad sostenible vine amén Transport Públic

Voz 7 10:37 no te puedes perder la super promoción de dormí tienda todos los colchones a mitad de precio no me lo puedo creer si estás pensando en cambiar tu colchón ahora es el momento dormí tienda aprovecha todos los colchones están a mitad de precio

Voz 12 10:57 quieres impulsar tu talento y mejorar tu posición laboral en la Escuela de Negocios Lluís Vives de cámara Valencia te ayudamos a conseguirlo con nuestros másters y programas directivos aprovecha de del Plan ahora con grandes ventajas antes del treinta de septiembre visita Cámara Valencia punto com Pi descubre la oferta formativa para directivos más completa de Valencia da el salto ya

Voz 13 11:18 la rentabilidad del alquiler se llama al seguro única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas del día cinco de cada mes Alquiler Seguro llama ahora nueve cero dos XXXVII cincuenta y siete setenta y siete Alquiler Seguro protección a propietarios nueve cero dos treinta y siete cincuenta y siete setenta y siete

Voz 14 11:41 Juan Ríos Juan miles es vista esta extensa menos porque desde la primera para la final última siempre estaré al tengo costaba siempre este a la tengo a llengua Generalitat valenciana

Voz 7 11:57 en fin no te puede decir lo que puede llegar a la te podemos decir lo que han ganado otros pero sí podemos decir

Voz 15 12:05 por que si viene es volver al bingo en la bolera cambia tu suerte en camino I belong to ser conoce hasta el bingo la bolera punto com

Voz 16 12:14 Nos guste es porque tienes vida y ahora tres mucha más comercial donde no tienes todo y para toda la familia Leroy Merlin Decathlon si ya Burger King auto unos vips Smart que cojo aire más de tres mil plazas de parking siete salas de cine y más de cuarenta y cinco mil metros cuadrado

Voz 15 12:29 los de superficie este veintisiete de septiembre no te pierdas la gran inauguración Vilanova tiene vida

Voz 7 12:36 huy

Voz 17 12:37 el moldes propone Ciutadania espera decidir entre en la web de Zidane ve Baixa él se pum Valencià apuntes mira les propongo District vota les que bueyes tu Desi dices dance del quince al treinta de septiembre te a votar en la web o en la Xunta es Municipals entre tótems decidió en Valencia Chunta de Valencia

Voz 7 13:01 uno es paella lo que no puede pasar Radio Valencia Cadena SER

Voz 2 13:10 a los padres sentir tan orgullosos como uno de los estados más internacionales que tiene su origen en Valencia

Voz 18 13:23 si Serra duros hoy

Voz 7 13:25 hoy vamos a prepararlo

Voz 18 13:27 María valenciana

Voz 19 13:30 ahora bien la carne insights H Ana Mato tienen que eres

Voz 4 13:36 dándose los sabores

Voz 2 13:40 un doble Dawa claro

Voz 20 13:47 veintinueve oiga S T P como

Voz 2 14:10 a ella en unos instantes dará

Voz 3 14:14 lecturas sobre el escenario en esta plaza de la acción también de del manifiesto en este Día Mundial de la paella el manifiesto que me temo que correrá a cargo de la concejal de Turismo Sandra Gómez porque acabo de saludar al alcalde Joan Ribó que está afónico

Voz 4 14:32 malas condiciones para leer un manifiesto para quedarse afónico que vamos a intentar vivir en directo por supuesto para todos los amigos de la SER como siempre lo estamos aquí haciendo hoy el programa en Hoy por Hoy Locos por Valencia desde el Wall paella del Día de la promoción de la paella para todo el mundo aunque no sólo se va a hacer dos paías en el sentido estricto de la palabra y luego otros tipos de de arroces vamos

Voz 7 14:57 a comprobarlo con una incursión valiente

Voz 4 14:59 vida que va a hacer nuestro compañero Chiclana qué tal buenos días

Voz 0846 15:04 con un sol de justicia e llegaba ayer al alcalde acompañado pasada Gómez Francesc Colomer para realizar este acto de apertura del Día Mundial de la paella valenciana que te vas a caer fotógrafo hacerlo para gafas cuidado compañero estoy dentro a la paella Fernando Gil a ver está algo que no debe pasa lo que pasa pues en efecto este Día Mundial de la paella quiere rendir cultura el homenaje sobre todo promocionar este auténtico producto nuestro pero hoy es sería muchas de la paella aunque éste rinde culto a la paella pero se permite que se hagan otros arroces que Juan no te hacemos aquí muy bien en la Comunidad Valenciana son nueve restantes de la Comunidad Valenciana que ven analizar nueve tipos de arroces diferentes el que le ha tocado en suerte realizar la paella valenciana está el restaurante Rigola de Sueca con Jesús Melero al frente que fue el que es presidente actualmente de la Comisión Internacional de paella de Sueca Nacional que se celebró el pasado fin semana Ike venció el restaurante buen aire Palmar son nube restaurantes lo que están elaborando todo tipo arroces tenemos por ejemplo paella de conejo caracoles a Sarmiento país banda Palha de cangrejo sagaleras falla de langostinos sepia rápida alcachofas la Peña de olvidar y que elabora el resto note Bonaire del Palmar vencedor del III Concurso Nacional de Sueca el resto otra baja eso que realiza Palha chipirones pulpo ya alcachofa Payá de sepia Gabri calabaza paella valenciana intervino para realizar ACT paella valenciana vamos a escuchar ya el acto de apertura de este Día Mundial de la paella que el Ayuntamiento de Valencia porque ya se están accediendo ya a lo que es el la zona donde se va a representar este acto el alcalde y Sandra Gómez

Voz 4 16:46 os escucharemos en unos momentos Jesulín

Voz 3 16:48 invito a que haga una inspección ocular de los diferentes tipos de paellas que se están cocinando luego recordamos que a partir de la una y media semana poder degustar hay que decir que es el que mejor está en en aquí en la plaza de la Chunta también es un señor que está aquí al lado en una zona ajardinada sobre el césped debajo de un árbol que se ha hecho una siesta de campeonato sabiduría es que la sabiduría popular tuvo muy grande es muy grande la madre mía mil uno volviendo al tema de las paellas que que hoy estamos promocionando a nivel internacional en los valencianos cuadros ponemos nos ponemos y es el caso por ejemplo el restaurador Paco local con el que a lo largo del programa vamos a intentar hablar si si podemos porque no para ir al donde el día de hoy está realizando quince paellas en quince lugares diferentes de la provincia de Valencia yo no sé cómo lo va a hacer no sé cómo se va a desplazar

Voz 4 17:49 en el caldo hecho a sí

Voz 3 17:51 cualquiera bueno pues conmigo hablaremos luego también porque desde luego es un reto importante que se une a esta a esta celebración quince para ellas en quince lugares diferentes de de la provincia luego más tarde hablaremos con él si os parece eh hacemos una breve pausa y seguimos para asistir en directo a la lectura de ese manifiesto en este Día Mundial de la paella

Voz 1 18:30 en Hoy por Hoy Locos por Valencia Radio Valencia Cadena SER

Voz 9 18:41 los lunes a las ocho de la tarde colecta P con off the record con Fran Guaita y todo el equipo de deportes de Radio Valencia Cadena Ser escúchanos a través de tu aplicación de la Seven tu móvil Viranós en directo en Radio Palencia punto au pair récord el programa que Seve te escucha hice siete Radio Valencia Cadena SER

Voz 22 19:02 vuelve Russafa escénica la mayor experiencia de teatro danza cinco del veinte de septiembre al siete de octubre octava edición del Festival de Otoño de Artes Escénicas de Valencia programación centradas en Russafa escénica punto com ha llegado el momento de hacer ruido

Voz 1203 19:19 las cocinas y los baños los materiales nobles el parqué cerámico con todo y en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos

Voz 10 19:41 los días de Bioparc también en octubre

Voz 23 19:44 los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Bioparc con sus crías

Voz 10 19:51 el PP chimpancés compra tu entrada Onaindia aproveche el acceso preferente envío café gratis

Voz 23 19:59 la promoción de Bioparc comprometida con la violencia

Voz 10 20:02 Sira

Voz 24 20:03 especializa T con las más tres de la Universidad Católica de Ávila cincuenta por ciento de descuento en matrícula hasta el diez de optó

Voz 9 20:09 sobre máster en dirección de instalaciones deportivas Gestión de Proyectos biotecnología agroalimentaria en calidad y prevención de riesgos laborales

Voz 24 20:16 la internacionalización de empresas economía social y cooperativismo contabilidad avanzada hay bioética novecientos veinte veinticinco diez veinte

Voz 7 20:25 bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo el Factory colchón colchón revientan las rebajas vaya Factory un hilo comprobará

Voz 10 20:39 muebles del quince de septiembre el quince de octubre fecha por ciento de descuento muebles muebles Lara les condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe quieres vender o comprar tu vivienda en la zona de Ruzafa

Voz 25 20:57 me exempleado Atencia mediterránea es tu profesional inmobiliario de confianza Agencia Mediterránea punto com Agencia Mediterránea Gran Vía Gen manías nueve noventa y seis tres veinticuatro cuarenta y cinco treinta y dos

Voz 1 21:10 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 7 21:19 aquí seguimos el directo y José Luis Chiclana unos pide paso José Luis vamos escuchado ya a ella Day

Voz 1509 21:27 la paella es le Centre de la tradición gastronómica de Valencia y la segunda provincia a mes de un elemento vertebrador de la gastronomía de la Comunitat Valenciana el potencial a més de les diferentes posibilidad que o Feriz la asegura elaboración y las aguas relevancia como icono cultural del territorio español han convertido en una de les Marques mundial mes prestigiosas Blocher este Art Culinary posar en valor el Territori On es Boris Llinars volea impulsar el Día Mundial de la paellada que celebrará Upper primera abogada Willy el veinte de septiembre mes en ya de ingredientes que conformen dar receta lex de la paella está relacionada a la alta Qualitat del producto local y el Seu especial proceso de laboratorio y sobretodo el momento y la forma en el consumismo portando la paella al Centre de les trovadores Entre Amics y familiares en definitiva halló que tenemos con la cultura de la paella la paella hasta convertirse en un de los Black mes importantes cuando al Portas ingredientes y utensilios para elaborarla França Italia el Regnum y Australia el Ritz son els Països que mes demanden es productos relacionados amb la preparación la internacionalización de este plan que Onís cultura tradición y excelencia se explica también la asegura notoriedad en Internet ya que la paella es el plato mes buscada a España el Quart a escala mundial da rebelde y es como la pizza el sushi y el risotto al que la paella y la cultura valenciana también forma parte el respetar y internacional a causa de la segunda universalidad la P ya suelen clavo a Pera posicionar Valencia y la Comunitat Valenciana como una destinatario gastronómica de referencia de la dieta mediterránea a escala nacional e internacional posar en valor l'Horta y la riqueza agroalimentaria de la articular una atractiva extensa agenda anual deben e-mails Gastro Amics la implicación del sector pero este motivo la celebración el día mundial de la paella es una cita importante Indra sentimental pero atreva hallar al Costa de el actos que pone en el sector turístico gastronómico en la conocemos ya de noche tío Binter y analizar la riqueza que atesora este plazo el Día Mundial de la paella sedal lácteo principal de toda una tienda de actividad que es es tendrán en Setembre y que aglutina el más internacional de países de Sueca les Giornale hacen made in Comunitat Valenciana Valencia la Fiesta de la Rosa al Parc Natural de la Albufera o el paella Fórum Congrés profesional de la paella Wiki paella a Messi manifestó huy con Vide mal Mons en SER hacer la paella a celebrar la internacionalidad que un plato origen humilde haya FET la Volta al planeta el obligarles aguas Arrels el seu origen Valencià is adapta a los gustos locales precisó muy bien que compartimos la paella Mélenchon huy el día de la paella la paella es de todo Chiquito de es de cada Unai década cada uno de los aficionados y de este gas gran plato

Voz 3 24:48 bueno pues este es el manifiesto de este Día Mundial de que estamos viviendo se hizo lectura en el centro de la plaza de las

Voz 7 24:54 altísima es gracias gracias ves a mandar

Voz 3 24:59 vamos a seguir hablando de la de la paella Arturo pero eh señalando y resaltando el importante valor nutricional de este plato tan tan nuestro y lo vamos a hacer si te parece hablando con Rocío eh Planells Smith la junta directiva de el Colegio de dietistas nutricionistas de Valencia Rocío buenos días

Voz 4 25:22 hola buenos días bienvenida van vamos a ensalzar el valor nutricional de la paías realmente es un plato tan saludable

Voz 26 25:31 bueno en la paella es un plato muy completo contiene hidratos de carbono contiene proteínas y varios tipos de alimentos como el arroz como son las verduras legumbres en ocasiones ir proteínas de origen animal o sea apoyo sea pescado con lo cual es un plató realmente completo

Voz 3 25:49 allá algún plato que pueda ser más completo como plato en conjunto más completo que la paella difícil pongo eh a ver qué dices que estábamos en Valencia

Voz 26 26:00 yo te diría que es de de los más completos siempre que se lanzaban verduras

Voz 4 26:06 pero que sea saludable como toca la la receta

Voz 3 26:10 la tradicional lo hagamos cosas extrañas no

Voz 26 26:12 efectivamente compensando los ingredientes aquí no abusando en cantidad

Voz 3 26:18 si te parece acompañan no son enseguida volveremos contigo y vamos a seguir hablando más en profundidad de los los valores nutricionales de de la paella porque en este momento bueno pues se acerque hasta aquí la concejal de Turismo Sandra Gómez y con ella queremos hablar de la que se ha montado aquí este día e ir de lo que estamos transmitiendo al mundo para promocionar la paella qué tal Sandro buenos días

Voz 0277 26:42 muy buenas días ambientazo no

Voz 1490 26:45 en ambientazo en la plaza del Ayuntamiento increíble en hoy es que no es para menos estamos celebrando nuestro primer día mundial de la paella valenciana ha volcado para celebrarlo juntos

Voz 4 26:55 aunque de los no de las nueve platos que están haciendo buena de la nube recetas sólo dos son paías digamos en el sentido estricto

Voz 0277 27:03 la palabra bueno todo es para ella no nosotros juvenil hoy todos los fundamental

Voz 1490 27:08 estos bueno todo lo que vertebra la país a lo largo de nuestro territorio no de hecho vienen restaurantes desde Castellón y Alicante quienes arroces poner cara efectivamente que hacia nosotros arroces y precisamente al los soy lo que queremos poner en valor es como la cultura de la nos una todos los valencianos y valencianas cada uno con poniendo los ingredientes de su tierra

Voz 4 27:30 y lo que interesa también es precisamente promocionar nuestras recetas en en el exterior que es muy conocida aunque a veces también encontramos cosas raras como podemos reorientar un poco esa promoción

Voz 1490 27:42 precisamente hoy lo que queremos es que en todo el mundo se hable de la paella y por lo tanto de Valencia co poniendo el Día Internacional de la paella lo que estamos queriendo no es que todo el mundo Paul un día haga su propia versión de la paella el plato que como decíamos antes es uno de los más buscados por internet el cuarto y que nosotros entendemos que es algo más que una receta o cumpla todos es una cultura la cultura valenciana desde como la hacemos en que todo el mundo pincha opina a como nos la comemos en familia con amigos del mismo plato y eso es lo que queremos trasladar hoy en todo el mundo que todo el mundo pudiera hacer su propia versión de la paella con un solo ingrediente obligatorio que es mucho cariño y mucho amor no por nuestro por nuestra receta

Voz 3 28:28 el arroz en el que coinciden todos

Voz 1490 28:30 a mentes es algo que no puede faltar pero sobre todo lo que creamos es transmitir la cultura del ser Manor valenciana que es lo importante no que es lo que es nuestra paella y creo que lo hemos conseguido porque estamos recibiendo fotos desde Japón Miami Rusia sea igual que están poniendo en valor la paella ir el objetivo que buscábamos que era que en todo el mundo habla de Valencia ella desde luego lo hemos conseguido

Voz 4 28:54 bueno es un claro ejemplo de la importancia del turismo gastronómico algo eh pues que sabemos bastante en la Comunitat Valenciana pero tenemos margen de mejora aún se pueden hacer muchas más cosas nos Andreas

Voz 26 29:04 te iniciativas como ésta no que es la primera vez que se pone

Voz 1490 29:07 valor algo que todo el mundo no reconoce que es la paella y es que queremos que Valencia sea un destino gastronómico tenemos lo tenemos todos tenemos un producto que recibe ese reconocimiento de la FAO como capital la alimentación tenemos unos unas cocinas de primer nivel que son innovadoras que son profesionales que en una alta calidad y tenemos sobre todo una receta que es toda la facultad de nuestra arroz que es reconocido a nivel internacional por lo tanto teníamos una oportunidad para trabajar y posicionar Valencia común destino gastronómico con esta iniciativa creo que lo estamos consiguiendo es el primer día eh que lo hacemos y fíjate ya como dar la vuelta al mundo esta medida que se vaya consolidando va a ser una fecha de referencia a nivel internacional

Voz 3 29:53 ahora también tendríamos que mirarnos un poco hacia dentro Sandra porque yo creo que todos en alguna otra ocasión en Valencia hemos comido lo que bueno nos hemos pedido para ella pero en los a veces alguna cosa que madre mía

Voz 7 30:07 para rara rara muy rara también habría que

Voz 3 30:12 no voy a decir vigilar porque no se puede obligar a nadie a hacer lo que tal pero efectivamente reorientar un poco este tema para homogeneizar la paella valenciana aquí vienen muchos turistas y a veces pueden llevarse una mala impresión

Voz 1490 30:26 sí de hecho hay iniciativas como Wiki paellas que son promotores también junto a la Federación de Hostelería Denominación de Origen de arroz valenciano o el Concurso Internacional de las paellas que nos intenta no indicaron sobre los restaurantes que de alguna forma sí que emplean y utilizan esa receta original además los valencianos somos muy famosos por ser unos fieles custodios de nuestra receta original y de que nos gusta que se hagan las cosas bien hechas no pero bueno hoy es un día un poco distinto en donde queremos precisamente a hablar de su internacionalización por eso dejamos un poco de margen pero ojo sólo pueblos bien lo voy al restar el año la paella auténtica paella

Voz 4 31:06 la que porque Sandra Gómez sabe hace

Voz 3 31:09 país

Voz 0277 31:10 vamos a ver yo que voy a decir que tengo la mejor maestra que es mi madre una mi madre sabe hacer muy buenas paellas me ha enseñado no tienen nada que ver con las

Voz 1490 31:21 de mi madre pero al menos se pueden comer se puede quedar bien para invitado a unos amigos

Voz 4 31:26 conoces el mejor truco para que haga buena

Voz 1490 31:28 bueno estar pendiente todo el rato el agua

Voz 0277 31:31 bueno no es lo que me dice mi madre fíjate los botoncito de la paella fíjate oye

Voz 1490 31:36 en vez de jugando con el fuego etc

Voz 0277 31:39 bueno bien yo estoy hago mi madre me estoy no

Voz 4 31:42 el mío sacaron a las cuatro y media de la tarde a todo el mundo me encanta campo Leaks estas diciendo a mí no me encanta la verdad confiesa

Voz 3 31:50 vamos a seguir disfrutando de la playa Sandra Gómez muchísimas gracias por estar aquí a celebrar a nivel internacional este día

Voz 4 31:56 muchísimas gracias hacemos una pausa y continuamos indirectos de la plaza del Ayuntamiento

Voz 1 32:02 hoy por Hoy Locos por Valencia Cadena SER

Voz 27 32:11 son inofensivos Mobilitat energía salud agroalimentación cultura

Voz 7 32:22 son las naves el no ausente de Innovació de Palencia las naves Carrière Joan si alguien aunque Valencia en Canal Sur celebremos el diez del sucio del Carrefour ven el veintiuno de septiembre porque te descontamos saliva en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería alegatos de mascotas además aprovecho para repostar en nuestras que son mis hijos un diez por ciento

Voz 10 32:53 muebles Lara del quince de septiembre al quince de octubre treinta por ciento de descuento en muebles Lara ahora inmuebles Lara las condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe Lara pulso

Voz 28 33:08 a estas claro nos gusta comer bien y a buen precio en resto gran Blanquerías todos los días menú ejecutivo con excelente cocina de mercado para comer o cenar y a buen precio tan claro como nuestra dirección calle Blanquerías

Voz 9 33:19 el restaurante Blanquerías bizco Virgen de la Guía Michelin

Voz 7 33:24 lo mejor para tu mascota mascotas la mejor variedad de productos y servicios la mejor atención personalizada y todo el amor por las mascotas día Alzira y Ondara mascotas uno más de la familia

Voz 11 33:42 Bingham le metía la semana de la Mobilitat Gaudí les actividad que tenían programadas en torno a la movilidad sostenible ir Korda que Lisa te veintidós es el día Sense coches

Voz 6 33:56 Vine a Mel todo Transport Públic

Voz 29 34:01 Puccini Mozart Verdi Chaikovski Penella Donizetti Turandot La flauta mágica Imaz Vieri Yolanda la mal querida Rigoletto Lucia di Lammermoor abona hasta una temporada o les emoción seis en a flor de pelo

Voz 1 34:28 aquí contigo voces

Voz 3 34:30 hace un instante estábamos charlando con Planells miembro de la junta directiva del colegio de dietistas y nutricionistas Llanos apuntaba el importantísimo valor nutricional de de la paella pero claro no tenemos que pasarnos por ejemplo con la sal no todo en su justa medida

Voz 26 34:49 efectivamente hay que controlar la cantidades al que se añade igualmente hay que controlar la cantidad de aceite como decía luego controlar las cantidades que comemos

Voz 3 35:01 y que más resalta haría una nutricionista de nuestro plato

Voz 0277 35:05 de nuestro plato pues el

Voz 26 35:08 la importancia como te decía de incluir verduras y sobre todo la importancia de que repartir y hacer un plato con todos los ingredientes que realmente contiene la paella no vale servir no sólo el arroz o no bar les servirnos sólo el pollo o el

Voz 0277 35:26 pues no la que se ha completado la lo hay que todo bien

Voz 4 35:30 pero como tú bien dices en su justa medida porque cuando te pegas un atracón de dos platos de paella a ver no somos me veía el que no se come dos platos no lo a gusto

Voz 1490 35:39 es como con dos platos nada

Voz 4 35:41 estamos yendo un poquito no un poquito de ensaladilla

Voz 26 35:44 primero y luego un plato de paella sin pasarse

Voz 4 35:46 buenas tardes desde el punto de vista nutricionista aconseja cuántas paellas recomiendas que nos vamos a la semana

Voz 0277 35:53 hombre a ver a la semana eh no podríamos comer tres días P

Voz 26 36:00 pero pero bueno lo mejor es e ir alternando no comer siempre paella unos días paella que sería ese arroz con pollo y verduras otros días pues alternar con pasta por ejemplo incluir las legumbres

Voz 4 36:13 otro de los Adrianses

Voz 0277 36:16 estamos ante una de Mariscal

Voz 3 36:19 y lo que apuntabas por ejemplo de la apertura de cara a los niños es muy importante la acostumbrados a que se lo coman absolutamente todo y que no vayan separando para que efectivamente reciban todo el aporte eh nutricional de del plato de paella

Voz 26 36:32 efectivamente no separar la verdura y no separar la carne tampoco

Voz 4 36:36 bueno no nos olvidemos hoy de de primo hermano de un arroz al horno que en una receta tradicional debe llevar garbanzos que también es importante no

Voz 26 36:43 correcto los garbanzos como el resto de legumbres en una alimentos súper completo además tienen buena proteína de origen vegetal con lo cual si en el arroz al horno encima incluimos los garbanzos ya fenomenal

Voz 3 36:56 bueno pues te agradecemos mucho que nos has enseñado un poquito lo que nosotros muchas ocasiones no lo vemos en en la paella todo el valor nutricional que tiene la importancia que tiene y lo compleja que es la la playa Rocío muchísimas gracias

Voz 0131 37:10 muchas gracias a vosotros gracias por acompañarnos

Voz 3 37:12 Día Mundial de de la paella en el que él

Voz 30 37:15 a las redes sociales enseguida vamos a las redes sociales

Voz 4 37:20 el ex también está que arde en todo el mundo hablando de de paella pero antes tenemos cogerlo a Joan Joan Rigol alcalde de Valencia Joan buenos días José Luis lo va a hacer lo más cerca si vamos a acercarnos el alcalde quiere acercarse hasta aquí de está donde estamos nosotros ahí saca Lorenzo el alcalde un poco afónico Jan Steen fet un cromo que

Voz 30 37:43 no me toca pero bueno ahora aguantar

Voz 4 37:48 bueno pero podrán disfrutar de la paella no espere que si un poquito

Voz 30 37:51 sí

Voz 4 37:52 sí sí lo comentamos antes con dos han Sandra Gómez un día importante para la promoción turística para fomentar el turismo gastronómico no

Voz 30 37:59 yo creo que si mirarnos el tres pero a mí me importan que Totti el tema de la alimentación Valencia de estancia zapa El Boni café aunque también en el AVE

Voz 31 38:12 dicen es eh concretamente el día de la paella que yo creo que es el Plan me errejones Guti internacionalmente de Valencia entonces yo creo que efectivamente potenciar el turismo gastronómico

Voz 30 38:24 es significar la paella es un alimento sostenible es un alimento que en definitiva de una mezcla de componentes Moll adecuada de la dieta mediterránea y resaltar este tema no es diga bona sino que además es Small equilibrada es es una es una estén yo burgués saltar la paella en el marco de una ciutat que es preocupa de la alimentación que es preocupa dels productos de proximidad que es pero si el alcalde de Valencia de ellos el alcalde de Valencia no sabe muy bien y yo estaba comentando momento yo les países no les me voy a Familia amplía ya un especialista que es no cuñada Vettel dar Ranieri que es el que falte países

Voz 4 39:12 ya le ayude a estallar el puedo ya Astre

Voz 1490 39:16 pues esta hipótesis