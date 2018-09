Hoy por Hoy Locos por Valencia (20/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

Voz 2 00:06 en ignorado te lo ponemos fácil tenemos precios va

Voz 3 00:09 José neumáticos todo el año

Voz 1 00:13 para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas en auto apuntó es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 4 00:23 este motivo de la Semana de la agricultura L'Equipe de la labor en estrategia Dema Torrent pero

Voz 5 00:29 con tarot vos esperen

Voz 4 00:31 es tenis de Collina ha al hacer la llave por Amos Juanma Graner patrocina H también de Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 7 01:00 hoy por hoy

Voz 9 01:01 locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 10 01:06 Radio Valencia Cadena Ser que ella

Voz 11 01:10 con de nada

Voz 14 01:20 oye oye hola desde hoy

Voz 5 02:01 de buscar una una forma diferente especial de comentar esta segunda hora con este a Ros sito eh que explica todo el proceso de preparación de de la paella Arturo no merecemos esto justo donde estamos viene decir todo el olor Tito de las nueve paellas que está preparando y esto esto es una tortura se quedó poquito ya para que estén en su punto

Voz 4 02:23 yo desde luego si nueve arroces diferentes dos paisaje y arroces os arroz a banda con chipirones con gambas con calabaza de todo hay en este para ella

Voz 5 02:36 un día que se ha hecho coincidir precisamente con las fechas de la siega del del arroz pues de la raza hablaremos dentro unos instantes con el presidente de la dio de arroz de Valencia con unos instantes estará con nosotros

Voz 15 02:56 pero hasta las

Voz 7 03:09 no te puedes perder la super programación de dormí tienda todos los colchones a mitad de precio no me lo puedo creer si estás pensando en cambiar tu colchón ahora es el momento dormí tienda aprovecha que todos los colchones están a mitad de precio a

Voz 16 03:29 los Bío días de Bioparc también en octubre todos los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Bioparc con sus crías el gorila y el chimpancé con compra tu entrada o Blaine aprovecha el acceso preferente envío que gratis la promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad

Voz 9 03:50 el Mundo Deportivo nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de cien años y nuestra pasión sigue creciendo día a día

Voz 7 03:58 como los éxitos del Fútbol Club Barcelona

Voz 9 04:00 por eso contamos con los analistas que más saben del mundo del Barça es del Barça tu diario es deportivo

Voz 7 04:11 buscamos algo más emocional siguiente lo siento pero no pasas a la final del veintidós de septiembre

Voz 17 04:18 dieciocho de noviembre Port Aventura Bou detrae el auténtico Halloween entradas más hotel desde sesenta y cinco euros por persona y noche Un día en Ferrari Land incluido consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés

Voz 18 04:32 ahí está la teléfono el deporte están dieta insistiera en el tren

Voz 19 04:35 si quieres mayor delincuentes indie estas en sitúa sigue de Cuba así Orbe expone la querida del Ayuntamiento de Valencia la oportunidad ex Messi en cuenta así han contra que es laborales de por formación especializada y orientación laboral a Valencia única información en Valencia

Voz 7 04:52 es la única finito

Voz 1 04:54 nada tu comercio en casa descubre el placer de degustar el auténtico café natural en grano con un aroma y un sabor único inca finita consigue gratis la exclusiva máquinas arista contestar es tiempo de café Kinca Finito punto com una marca Henning

Voz 14 05:12 sabes lo que es un crucero todo incluido

Voz 1 05:15 pues olvídate de todo lo que has conocido hasta ahora ya que es el Corte Inglés que presenta el súper todo incluido de Costa Cruceros disfruta de un paquete de cinco excursiones una gastronomía de estrella de atención premium

Voz 7 05:27 a bordo de desayunos gratis en el camarote para

Voz 1 05:30 que no te tengas que levantar de la cama de los mejores espectáculos además también incluye a tus niños con su crucero gratis o con grandes descuentos para que puedan disfrutar contigo en el mar por tu viaje tendrás un diez por ciento de descuento en tu próximo crucero todo esto desde sólo quinientos noventa y nueve euros tasas de embarque incluidas consulta condiciones plazas limitadas no dejes pasar esta oportunidad informa te ya en Viajes el Corte Inglés Judd la reserva hasta el treinta de septiembre de tu crucero Costa dos mil dieciocho por el Mediterráneo aprovecha T del súper todo incluido de Costa Cruceros con la garantía de Viajes El Corte Inglés

Voz 13 06:07 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 4 06:14 en directo desde la plaza de vale con buen calorcito el que están pasando por las muchísimas personas que están haciendo cola pacientemente educadamente

Voz 5 06:23 para luego tener acceso a esas degustaciones de las paellas pero están cocinando o los arroces que están cocinando hoy en la que hoy el protagonista

Voz 12 06:33 el arroz efectivamente

Voz 5 06:36 en mejor para hablar de arroz que el gerente del Consejo Regulador de la digo arroz de Valencia está con nosotros Santos Ruiz buenos días

Voz 4 06:45 hola buenos días tienes que estar en tu salsa aquí no aclarado carrera Muntilla grande

Voz 20 06:50 sí sí entre colegas entre paellas centro amigo

Voz 21 06:52 sí

Voz 4 06:53 porque aquí algunos de los mejores restaurantes de lo comentábamos llena para hacer algunos paellas y otros otro tipo de arroz sí

Voz 21 07:01 qué bonito fíjate porque tanto está muy bien que de una vez pongamos atención le demos el prestigio que amanece a la cocina tradicional valenciana nos hemos cansado y a lo mejor incluso pasado poniendo en valor la alta cocina creativa a día de autor que ha parido esta tierra y que es muy buena que por supuesto tiene a Quique como protagonista Quique Dacosta como protagonista y como líder siguen nuevo rica la genes muy bien fabuloso pero me da la sensación de que por el camino nos hemos ido olvidando de nuestra gastronomía tradicional que por una vez le demos protagonismo diremos prestigio y que además asumamos que eso que hacemos nosotros los domingos en nuestra casa que es la paella familiar merece el prestigio de ser cocinada a la vista de todo el mundo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia me parece fabuloso

Voz 4 07:52 estoy más acertado Quique Dacosta que además sido uno de los primeros en introducir el arroz en la alta cocina porque parece que estaba barrido la ellos una cosa tradicional bueno receta tradicional y el arroz eso eso ya no se puede utilizar en la cocina de vanguardia falso para esa fase es verdad esto Quique fue el rey

Voz 21 08:11 con sable me aquí escribió un libro en el año dos mil cuatro que se llamó arroces contemporáneos hasta que Quique hizo ese arroz nadie se había atrevido nunca a ser nada con el arroz en la cocina de vanguardia solamente Ferran Adrià ácido hizo una cosa que era una tontería supina cree que ponía un caldo de paella sobre una arroz hinchado de estos de los cereales bueno un guiño humor pero no había hecho nada unos los de fuera porque no se atrevían a meterse con un producto no conocían como el arroz y otros los de aquí porque tenía mucho miedo de lo que decir los puristas y se atrevían hacer cocina de vanguardia y entonces llegó Quique hizo el arroz un arroz con Bolín tres de cereza que llamaba él y anguila ahumada una cosa que rompía los esquemas luego hizo otro con un velo de novia otra gente vino Ricard que hacía un arroz de caracoles sin caracoles de no leer del Rif un alemán que hacía un arroz de sepia bruta poniendo polvos por encima de las sepias de bienes vinieron luego otros arroces de vanguardia gracias a Dios pero el primeros fue Kike sin duda

Voz 5 09:14 hasta hace poco tiempo no nos hacíamos la paella en casa los dominios Juan con cualquiera arroz verdad no reparamos mucho pero a partir de cierto momento ya todos utilizamos el arroz bomba es el mejor para hacer la paella

Voz 4 09:29 bueno lo lo bueno es que piense que vea rotas a utilizar lo que queda corta pero ya no les gusta

Voz 21 09:35 constan a Apple pues tiene sus cosas buenas y cronos no podemos decir que el bombas sea mejor que el señor Albufera de la misma manera que si yo te pregunto el vino tinto mejor que el blanco me hace cuarenta años un ignorante te hubiese respondido aquello que decían el mejor blanco o un tinto hoy te dicen eso de no que pues depende de lo que vayas a comer letal de tus gustos personales pues con la rosa no mismo el bomba es el mejor no es el peor en función porque porque

Voz 4 10:03 en el paro y te pasa

Voz 21 10:05 claro claro fíjate vivió cuando cocina mi madre en casa yo le llevo Sénia que no suele pasar nunca llegó a mis amigos en el que se van a reír de misiles alemana porque son mala gente de ver el gasto bomba es decir la misma persona pues depende la circunstancia del gusto también eh es decir el seña queda muy cremoso muy me gusta mucho pero sin embargo a la gente de Madrid incluso en el interior de la Comunidad Valenciana el sur les guste la arroz que quede como muy firme el bomba queda más firme su entonces de pene

Voz 4 10:35 quién es más cálido

Voz 21 10:37 si no te explico porque a veces se nos ha dicho que el bomba absorbía más agua o más caldo que el arroz de tipo Sénia no es verdad eh absorbe el mismo incluso un poco menos lo que pasa es que el tiempo de cocción es mayor enseñas en dieciocho minutos y el bomba pasa de los veinte ya además como tú sabes que el bomba no se te pasa dice bueno

Voz 20 10:57 veinte

Voz 4 11:01 ah pero ya está oye tú qué es

Voz 5 11:03 experto esto que se ha comentado siempre que eh la bahía tiene que hacerse con agua de Valencia hay unos seis por la dureza de la misma no se sale igual si la haces en otro lugar con otro tipo de agua

Voz 21 11:16 a la paella en la mano que tiene la paella es que es el plato más difícil de cocinar de toda la cocina tradicional bonencia española no Valenciana española tú haces un cocido que preocupar prohíbe poner la misma cantidad de carne de vaca jugar no a la olla claro ya sí pero esto es tan difícil como el cocido la fabada tal porque tiene que estar bueno el fondo pero además hay una ecuación que tiene que funcionar en la que en el mismo momento en el que el grano está cocido siete tiene que haber evaporado el agua eso a nosotros nos parece fácil a alguien de fuera les parece magia como pues adivinan ese punto es casi imposible no al final no lo divinas juegas con con los juegos con la intensidad del fuego con con trucos que tenemos no de que ahora la etapa ahora no cosas que para nosotros los parecen naturales porque las hemos aprendido en la cocina en nuestras abuelas relación tiene insumos y eso hace muy difícil cocinar una paella te digo esto porque si bien es cierto que la dureza el agua puede influir un poco

Voz 22 12:16 hay tantas cosas que influyen por ejemplo

Voz 21 12:19 en Madrid el agua hierve mucho antes quise lo haces en Valencia Mahler o el tipo de fuego incluso en la intensidad que el Ordizia que tenga el fuego que este solicitando que sea un rasgo que sea otro al final mira llevarse llevársela boba Madrid hace una paella a mí me parece una tontería la verdad la leña bueno yo recuerdo una vez Martín Berasategui tuvo la osadía de escribir un artículo diciendo que para ella la mejor leña era la dedico al tú porque quedaba un sabor momento lado paella adiós primero primero gran yo si hay alguien que tenga nariz desde de diferenciar me la paella en la cata ciega hecha con madera de eucalipto de naranjo de Pino yo le pongo monumento a quién

Voz 4 13:03 la plaza la inermes es imposible eh

Voz 21 13:06 que es cierto eso sí que es verdad que cada leña te ofrece un poder calórico diferente pero al final sitúa adaptar tu técnica de cocción a esa forma de ofrecerte el calor que tiene la leña pues te ofrecen paellas diferente mina en el Vinalopó sea es como lo hacen hacer una paella con es que la cuecen sólo con sarmientos es que estima metes enseguida te hace una flamígera ya a los cinco minutos ha desaparecido es una técnica diferente nosotros aquí en la huerta lo hacemos con lo que nos gusta que quede y uno abrasa buena para que vaya rescoldos yo vaya poco a poco al finales adaptarte tú a la leña que tengo

Voz 4 13:45 nosotros hemos cito ejemplos nosotros con todo ejemplos de gente que ha hecho arroces no sólo para ella roces fuera de Valencia cuando se cocina arroz fue la de Valencia la marca Valencia la digo Valencia está reconocida

Voz 21 13:58 hombre reconocida hay más que aquí y más buscada que aquí incluso tiene también una explicación te explico cuando mi madre hace una paella o cualquier madre valenciana hace una paella han hecho una todos los domingos de vida si es que les va a salir buena así la hagan con lo que lo hagan Chaves Ana bien un madrileño pijo que trabaja en un banco en Madrid hace una paella el domingo para los amigos dentro susto en el cuerpo viendo es el dice yo perros que grado

Voz 4 14:24 día garantía total claro eso también

Voz 21 14:27 en está cambiando ya en nuestra propia sociedad porque digamos que el arroz está abandonando ese perfil del commodities que decían nuestras madres no nosotros comíamos arroz cinco seis veces a la semana si es que les da igual lo que comieran derrota lo que querían era comer sabes ni siquiera en la calidad de la Rodes importado a esta cambiando y es verdad que la roces nuestra gastronomía está adquiriendo un peso específico importante la gente pues cuando quiere hacer una paella quiere que les salga buena buena buena buena ella al final con todo lo que te va a costar la paella qué más te da que el arroz acostarte un euro y medio si es que son cinco céntimos por reacción a su lado de las madres que hacen paías hilo

Voz 5 15:09 también eh desde luego que sí pero por cierto eh vamos a hablar de hoy en la fiesta que habéis preparado para este domingo para conmemorar que es esta celebrando la siga durante estas fechas

Voz 21 15:19 este es el domingo en el puerto de Catarroja una una feria será una fiesta súper bonita familiar de ambiente familiar relajado Se hace yo creo en el rincón más bonito que tiene la Albufera que es el por de Catarroja llevase a encontrar la mayor colección de Albufera incas de toda el lago de la Albufera además en un panal de madera precioso lo que hacemos es segar un campo de arroz a mano pues como se ha hecho toda la vida como lo hacían hasta hace sesenta años que no hace tanto tiempo de eso alrededor pues pasan muchas cosas hay son cookies frutas Juan Carlos Galve y hacernos una paella en enseñarnos hacer paella pero también otros arroces vamos a hacer una cosa que me encanta que es un concurso de Cannes debate el debate es el el canto de que lo que cantaban nuestros agricultores cuando se daban el arroz todas las culturas había un campo Un canto tradicional que servía para acompañar el trabajo siempre muy rítmico siempre muy bueno nosotros tenemos el debate por que era lo que cantaba mientras llegábamos hacer un concurso bien set cantaor eh bueno vamos a ver quién es el mejor fin tenemos muchas actividades pero público familiar muy bonito y sobre todo ver campos de arroz tocar la planta jugar con ella que es muy bonito

Voz 4 16:25 hemos cambiado la promoción y el apoyo a los arroces valencianos de un tiempo a esta parte

Voz 21 16:30 sí ha cambiado cambié yo yo yo me gusta sobre todo que ahora hablábamos del arroz con nombres y apellidos decimos Parrot decimos de donde es que Variedades y cómo tenemos que esos mucho eh

Voz 4 16:40 saldó Ríos ha sido un placer charlar contigo te dejamos que sigas disfrutando de este país a Di María volví ración de voy a ir porque ya lo estoy viendo desfilar por aquí lo recorre gracias Santos hasta luego está luego seguimos en directo estos seis por Hoy Locos por Valencia en Radio Valencia Cadena SER pero ahora ahora vamos a marcharnos al

Voz 5 16:57 el estudio porque ahí estás Sara Tavares que como cada jueves nos trae su ser saludable

Voz 13 17:05 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 7 17:07 ser saludable

Voz 23 17:09 Beato bares

Voz 3 17:16 con la todos bueno pues nosotros no vamos a comer paella volvió muy animados

Voz 25 17:20 hay colas las paellas que está muy ricas y son muy saludó

Voz 3 17:23 cables pero nosotros hoy vamos a hablar y a nuestro pesar vamos a hablar de vacunas y es que llevamos una semana de curso escolar y la pregunta es todos nuestros niños tienen al día la cartilla de vacunación esta semana nos enterábamos de que un niño trasplantado de médula con el sistema inmune debilitado ha tenido que cambiar de colegio porque gran parte de su clase estaba sin vacunar esto ha sido en Véneto en Italia y es que parecía un olvidar

Voz 1074 17:49 todo pero el sarampión ha vuelto Europa su

Voz 3 17:51 Froome brotes ahora que comienza el curso que nos ponemos al día con la cartilla vacunal queremos dejarles claro que las vacunas salvan vidas salvan tantas concretamente la del sarampión según la Organización Mundial de la Salud veinte millones desde el año dos mil Dicho esto aún así todavía hay gente que duda de la eficacia de las vacunas el germen de estas dudas está en muchas ocasiones en Internet de quién hablo bueno pues estoy hablando de los anti vacunas que a través de diferentes plataformas como las redes sociales generan peligrosas dudas entre los padres que pueden costarles la vida de sus hijos y haciendo que a día de hoy en las consultas todavía haya situaciones como esta

Voz 26 18:42 glándulas normales le han pasado las vacunas no iba con él para decir eso porque creo que las compañías farmacéuticas multinacionales quieren venderme las como si sirviera para algo

Voz 3 19:02 qué situación Isidro Vitoria pediatra del Hospital La Fe bienvenido a Ser saludable gracias a que esto le ha pasado

Voz 27 19:10 consulta la verdad que afortunadamente no ha pasado muy pocas veces un par de veces en toda mi carrera profesional y la verdad es que es es una situación desafortunada el encontrarte con situaciones así porque el hecho de que en España haya tan buena cobertura vacunal pues nos hace pensar que no vamos a tener esta epidemia que está pasando en otras en otros países que han bajado la cobertura por tanto pues hay que ir un poco en contra de de de mitigar esta situación

Voz 3 19:39 Alberto Soler nuestro psicólogo bienvenidos esta temporada muy buenas por qué triunfan tanto los anti vacunas que elige un padre a no vacunar a su hijo

Voz 28 19:50 su padre un padre siempre mueve el a

Voz 3 19:53 por el a su hijo el querer a sus hijos no

Voz 28 19:55 es es muy difícil compadre Weiss toma una decisión que él sabe que va a ser perjudicial para sus bases que están muy mal informados están manipulados por una serie de personas una una industria que hay en contra de las vacunas que se lucran a base de vender vender libros hacer charlas es decir también en Industria detrás pero por qué triunfan los anti vacunas para empezar por el éxito de las unas es decir a día de hoy rubeola cada vez menos sarampión paperas son etiquetas no son enfermedades nadie tenemos un primo un hermano un amigo que haya muerto por esas enfermedades entonces han pasado a ser simplemente abstracciones permitir el lujazo de dudar de la medicina preventiva otro factor muy importante tú hacías antes internet cualquiera puede decir cualquier cosa en Internet más de la mitad de la gente se cree todo lo que le en Internet y otro factor muy importante es el individualismo es decir un padre puede besa no yo no quiero asumir los posibles riesgos que supone para mí vacunar a mi hijo pero es una decisión muy egoísta porque no estás teniendo en cuenta por ejemplo el caso estamos hablando en Italia de las personas inmuno deprimidas de las embarazadas de los enfermos crónicos que no pueden vacunarse ya es gracias a ese efecto rebaño esa inmunidad de grupo que estas personas pueden permitirse el lujazo de no vacunar

Voz 29 21:08 a sus hijos Isidro

Voz 27 21:11 yo sólo quería notaron una cosa que decía Alberto hace unos años en Barcelona un caso desafortunado lo de una difteria de un niño que no se vacunó falleció luego decir tan fácil decir que no fue fue no pueden morir no está tan claro ya tenemos algún caso y las IBI menos mal que el pediatra fue hizo un diagnóstico precoz pero así y todo no se pudo salvar un caso de difteria que tenía que haber estado vacunado

Voz 28 21:35 pero justo en ese caso los padres después dijeron a la prensa se sentían estafados por el médico que les aconsejo no vacunas no que se sentían estafados por el movimiento anti vacunas que les dijo que su hijo no podía contra esas enfermedades que estaban ya erradicadas cuando no es cierto se mantiene a raya gracias a la cobertura vacunal

Voz 3 21:51 JM Mulet deberían ser obligatorias las vacunas pues yo creo que sí

Voz 30 21:56 es que en España tenemos la paradoja legal obligatorio vacunar a tu perro pero no es obligatorio vacunar a tu dijo entonces si lo piensas así dices estamos tontos lo que hay muchos países dando son obligatorios o por lo menos muchos países donde hay programas de sanciones o programas de multas o limitaciones cuando un hijo no estaba vacunado porque hay que tener en cuenta que llevan un hijo no vacunado a un colegio no solamente es un peligro para tu hijo es un peligro para los hijos que están en contacto con su hijo y ante eso tenemos actualmente en la ley española una desprotección absoluta

Voz 3 22:28 por qué en padre puede tener miedo a vacunar a Suiza

Voz 27 22:31 sí porque ve vídeos de Youtube y muchas veces porque información pseudo científica se ha colado en las redes a partir probablemente de datos que mal hay que saber leer los artículos científicos sino trasladarlos enseguida a las redes probablemente coincidiendo con lo que dice José Miguel y Alberto probablemente las dos medidas preventivas que más vidas ha salvado ha sido la colaboración del agua y las vacunaciones tanto más vidas probablemente esas dos mediciones

Voz 30 23:01 a tal efecto secundario de las vacunas es que hacen adultos ya estoy absolutamente demostrable

Voz 3 23:07 habría que tienen un calendario vacunal único en España yo creo que sí

Voz 30 23:12 que en España y en Europa porque también hay muchas diferencias entre países porque estas diferencias son a los que se cogen las anti vacunas para decirnos que las vacunas no son serias porque si fueran serias serían todas iguales que porque unos no tienen unas notas estos digamos dudas titubeos son digamos el punto débil que se utiliza

Voz 27 23:32 hace unos años teníamos diecisiete calendarios vacunales tantas como comunidades autónomas gracias al Consejo Interterritorial de Salud tratan de limar para que haya uno y hay un calendario de la asociación Española de Pediatría que recomienda pero luego cada comunidad acaba teniendo el propios su propio calendario probablemente no hay tantas diferencias epidemiológicas de de de enfermedades entre una cuna de otra como ejemplo práctico Estados Unidos mira lo grande que es tiene un calendario vacunal nosotros queremos quizás más historia tenemos diecisiete pero efectivamente

Voz 30 24:08 pero bueno el estamos Unión Europea lo ideal sería que fuera uno en una Unión Europea a todos alemán es bastante diferente del español también Alberto

Voz 28 24:17 tengo el tema de la vacunación obligatoria sí que es verdad que yo como padre quiero que mis hijos vayan al colegio teniendo la seguridad de que no van a contraer ningún tipo de enfermedad prevenible pero si miramos los estudios que existen sí que es verdad que la vacunación obligatoria en aquellos sitios en los que se ha implementado acaba dando muchas más salas a los movimientos anti vacunas no no olvidemos que el inicio los momentos anti vacunas traen estaba asociado con la obligación para vacunarse por ejemplo en Holanda a finales del siglo XIX hay medidas que es un poco más flexibles como por ejemplo condicionar la vacunación al día con la escolarización no es estrictamente una una obligatoriedad a la vacunación pero eso sí más a favor de la salud pública hice percibe por las personas encontradas vacunas como algo menos estricto

Voz 3 24:59 una frase cada uno para que aquel padre que se está pensando vacunar a su hijo deje de pensárselo una Isidro la vacuna de su hijo es un tema de sólidas

Voz 27 25:09 edad y por tanto un cortafuegos

Voz 3 25:13 es clave Alberto que aprecien la vida a sus hijos J fiel toda la información

Voz 30 25:22 quieres a tus hijos vacuna

Voz 3 25:24 pues muchísimas gracias a los tres Isidro auditoría Alberto Soler y JM Mulet por cierto los anti vacunas por nuestra parte por ser saludable ni están ni se les espera por motivos simplemente de que la ciencia no no hay debate no hay debate posible motivo todavía más grande que es la responsabilidad ahí están los datos las vacunas han salvado veinte millones de

Voz 29 25:45 herida ahora las decisiones son suyas

Voz 7 25:53 lo que Ademuz donde aparcar es gratuito todo para tu hogar deporte alimentación juguetes moda mascotas diversión Centro Comercial Parque de muchos mil razones para venir bienvenidos a la nave de misterio hoy exorcismo en Factory

Voz 31 26:10 altos del ordeno has visto lo que ha hecho Chon revientan las rebajas vaya fatal

Voz 7 26:17 colchón hilo comprobará que busca scooter de ciento veinticinco ABS doble canal capacidad de dos cascos integrales sistema Start Stop tuvo

Voz 32 26:26 las Pia Chúmez ley prueba en Vespa Turia Ci descubre la ciudad por tres mil noventa y nueve euros con tu fianza Humet ley Vespa Turia tu concesionario Piaggio Vespa en Valencia tres porque es trece vespas Turia punto es

Voz 7 26:43 cabe in tremenda las mismas cuenta con descargarse gratuitamente la app no lo es más punto com esto la batería tintorería a domicilio en sólo veinticuatro horas

Voz 33 26:55 sí limpia planchada el tres de octubre llega al Palau de la Música de Valencia América médica tanta disfruta de los mejores tangos boleros mambo para coro y orquesta sinfónica recuerda el tres de octubre en el Palau de la Música de Valencia venta de entradas en las taquillas del Palau el Palau Valencia pudo con música de calidad con Fundación

Voz 7 27:12 excelente el evento empresarial de daño

Voz 34 27:15 Valencia SER Empresarios y Radio Valencia Cadena Ser presentan el segundo branding Day conoce las claves del éxito y cómo adaptarlas a las pymes aprende con los mayores expertos a nivel nacional e internacional seis de noviembre en el Palacio de Congresos adquiere tu entrada en tiquete hay en Radio Valencia punto Es segundo branding Day en Valencia el evento más inspirador para las pymes organiza la Cadena SER

Voz 1203 27:43 las cocinas y los baños los materiales nobles El parque cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho

Voz 5 28:03 las obras por mucho menos vídeos

Voz 7 28:06 experiencia única que cambiará tu forma de ver la vida con idiomas viaja a Inglaterra Irlanda Canadá o Estados Unidos vive tu hallo académico el con el idioma y la cultura del país que baste guste tu destino es hablar inglés se qué idiomas punto

Voz 13 28:21 pues Álvaro soluciones para la construcción Amado Salvador punto es

Voz 35 28:27 este verano luce tu mejor sonrisa en lírica Snowden el cincuenta por ciento en bloque a miento dental más revisión más limpieza dental gratuita oferta válida en todas nuestras clínicas know there tu sonrisa a nuestro mayor logro buscan la clínica más cercana en clínicas Nouri punto com

Voz 36 28:43 Rihanna tu belleza Connie a lucir una fórmula ansiedad de ácido hialurónico puro única en el mercado y para todo tipo de pieles no necesitas nada más confía lucir lucirá una piel hidratada tersa y luminosa salud y belleza para tu piel NO sic punto com

Voz 7 28:58 concierto sinfónico de ellas único en España

Voz 37 29:01 a favor de niños con autismo que lo necesitan Si quieres vivir una experiencia increíble esperamos el veintisiete de septiembre a las ocho de la tarde en la Sala Iturbi del Palau de la Música entradas a la venta en taquillas Cuén Palau Valencia punto com

Voz 3 29:14 puedes ponerle un precio a tu casa e intentar ven

Voz 23 29:18 o puedes ponerle el precio adecuado even

Voz 38 29:20 bien descubra el plan de venta personalizado para vender tu casa el precio adecuado en Sol voy a punto es visita a tus obvia es más cercana al Sol vía la inmobiliaria total

Voz 13 29:32 pasar la ITV es conducir seguro

Voz 7 29:34 en ITV de Levante pensamos en tu seguridad estamos siempre a tu servicio en nuestros centros de más al pasar Campanar y San Antonio de Benagéber una seguridad para todos ITV de Levante la ITV punto com

Voz 13 30:05 día

Voz 4 30:18 es la hora de iniciar no estará

Voz 5 30:20 da para Ll era de hoy

Voz 4 30:23 nuestra compañera Ana María Orgaz ha llegado ha habido un intento de avalancha por huir en la dirección contraria

Voz 12 30:32 hola qué tal cómo estáis

Voz 4 30:35 muy bien pues aquí la verdad es que

Voz 12 30:38 es verdad así

Voz 4 30:40 siendo paías

Voz 12 30:42 me digas no me había enterado

Voz 22 30:45 estás toalla en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ya faltaban sólo María Juan yo viene alemán que estuvieron aquí también para pues que este ambientazo tuviera más sabor y olor a paella y no por el motivo es que vienen a hablar porque venimos a hablar de el estreno que tendrá lugar hoy mismo en el teatro de no

Voz 12 31:03 los B

Voz 22 31:04 porque es una pareja de de locos que no está bien pero bueno tienen también mucho que ver o al menos Eugène y con el mundo de de la paella Eugène ni

Voz 12 31:14 María bienvenidos a los otra gracias que os parece es también el partir de que les se acabó igualado concurso hace calor nos podías Veloso yo

Voz 40 31:28 Almo del hombre salariales paella les hablamos de para eso hay todo el año parece mentira pero solo gol paella de buenas es que no sé qué a verlo pues hombre ya dirigió cosas como el Valencia

Voz 12 31:46 no no pero además que paella es tanto como lo estaba por ahí te voy a decir una cosa ahora mismo que estaba intentando buscar el emoticonos si ayer móvil que además yo digo mientras a pasos que igual nada todo es un poco salchichas es móvil que se nota pero desea a pasar un día estás a tres mil euros eh grabando una cosa no me la te seguir no sé que la final ellos conseguirá conseguirá

Voz 41 32:25 de ahí a la paella mantenerme al teléfono

Voz 12 32:28 busco íbamos y que está en arriba ha sido hablaría ganarme bueno pues la buscaré un poquito mejor a Niper que una un móvil sensual emoticonos de paisano son Moby y pastel de la guarde oye me encanta pipas pasta es en inglés no

Voz 22 32:55 bueno yo he aparte del West paella de de hoy venimos a hablar de vuestro Libro bueno de vuestra obra no estén B es la obra que estará en el Teatre Mi Khaled hasta el veintinueve de hasta el treinta

Voz 12 33:09 no llegaban las autorizaciones al hablar no te enterarnos te llegan las mismas Letter te veo muy fuera el estoy enterado muy fuera Fraile

Voz 22 33:19 esta estuvimos al Tita bueno contadnos a nuestros a nuestros oyentes entre Llanos está que no se está viendo qué vais hacer sobre el escenario vosotros todos se llaman Ostende que volvió está a seis que el y nimia para ahorrarse lo sino en el titula va esta es la sinopsis la restricción

Voz 12 33:38 da igual que es la nueva la nueva comedia Valencià igual que estaba va cansó está la nueva comedia es una fantasma que hemos vamos

Voz 21 33:46 pero

Voz 12 33:47 pero por la vez y todo no al estilo Ribó pues a escala local de los modernos blandir Kibo supone actuar en Valencia en Bici lo lo vamos a estrenar ya tan que hemos allí y fauna años Bahman llegar así las sillas

Voz 40 34:07 comía Els queda ahora timar o yo nos habla ya en el de Medina Santa Pola Santa Pola maíz pero aunque ya

Voz 12 34:24 en dos semanas en echó some Juan que es compañías Valencianes el doble perdóname un comensal

Voz 22 34:33 pero pero una cosa detalla eso o compara tiene en al tres trepaba en la vida en la la vida la vida pero no las causas

Voz 12 34:41 es un vergel Teatre no dona una pelea que es el Teatre con Valle Gran la vida unas ver la tele esos ver la tele apunta ésta

Voz 4 34:56 pero no

Voz 12 35:00 Areal ensancha perdida actualiza algo voy a decir bueno te voy a hacer

Voz 22 35:06 en y te voy a vacilar yo a bordo luchando ayer una

Voz 12 35:08 ella iba a hacer una paella ese paso no va a engañar pues ya explotan con Kus pero cerebral

Voz 40 35:17 en el programa de Carolina Ferre directa es un concurso de paellas entre interés programas de Fahmi

Voz 12 35:27 la mili dúo reporteros de David Mediano esquivar los queda mucho es que va a engañar que van fer la para ellos de qué es sense fer li casi Inditex para ella no voy a es que la tienen que estar pendientes de ella mirarle la cara a los cualquier rectificación igual Bastia a la Roja efectivamente no están bien en estas

Voz 22 35:57 la fatal sí sí pero bueno habrá que era el me Caleta ver claro si en vivo y en directo

Voz 12 36:01 visado treinta decir esto no aparece en la que pague que me

Voz 22 36:09 barato barato bordados y son dos euros nada no no redes bueno María Juan y Eugenia Alemán molt desgracias Pepín Tre hacia la plaza de la Chunta en el día de gol paella

Voz 12 36:20 la paella la pregunta a cada mono

Voz 22 36:27 en gracias a los dos

Voz 4 36:30 hagamos un poquito y seguimos enseguida vas a reformar tu casa cocina o baño

Voz 7 36:39 lleva más de cincuenta años haciendo fácil las reformas elige el nuestra gran exposición en el centro de Valencia tus azulejos sanitarios muebles de baño y cocinas mejor precio garantizado y financiación a doce meses sin gastos ni intereses Horts Avenida Constitución treinta saneamientos Orts punto com

Voz 42 36:54 en Canal Sur celebremos el día del socio del Club Carrefour ven el veintiuno de septiembre porque te descontamos Oliva en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería alegatos de mascotas y también de Carrefour contó además aprovecha para repostar en nuestras que son mis hijos un diez por ciento

Voz 43 37:13 enviar tienes un acontecimiento familiar o un evento empresarial importante buscas un ambiente cálido y relajante con mucha luz natural y frondosos jardines exige una gastronomía exquisita por qué lo dices toda tu sitio ideal es hotel Westin Valencia elegante estilo art decó terrazas privadas con jacuzzi Westin Valencia Amadeo de Saboya dieciséis

Voz 13 37:37 Puccini Verdi Chaikovski Penella Donizetti Turandot La flauta mágica la mal querida Rigoletto Lucia di Lammermoor abona hasta una temporada con les emoción seis vivo en a flor de P

Voz 44 37:56 el impuesto municipal de plusvalías fue declarado inconstitucional en ventas con pérdidas en García Petit abogados le ayudamos a recuperar el dinero que pagó indebidamente García Petita abogados en Valencia calle Félix Pizcueta trece Teléfono noventa y seis ciento trece cincuenta y cuatro cuarenta y tres

Voz 9 38:12 este mes renueva tu casa disfruta de tu tiempo libre en el centro comercial Albufera Un mar de oportunidades para tu casa yo hacia Ibooks outlet Sport y la color ata a tan sólo cinco minutos de Valencia ven al centro comercial Parque Albufera Alfafar

Voz 1 38:27 hecho apetece Hoy cocina mediterránea parrilla Argentina o mandarín plancha trepan Jackie marisco o comida japonesa

Voz 7 38:34 a Sadr City Walk cocina personalizadas de calidad creada por el cliente sin límite de cantidad segundo refresco gratis

Voz 45 38:41 el centro comercial M N cuatro cuidamos de tu mascota día y lance ahora Group veterinario es un hospital de Urgencias veterinarias las veinticuatro horas todos los días del año hospital Torrent Group veterinario servicio permanente para cualquier urgencia de tu mascota Group veterinaria y punto es en Torrent

Voz 7 39:00 la revolución Plus que más de mil coches

Voz 46 39:05 ahora es el momento hasta un veinte por ciento de descuento combinado una oportunidad irrepetible te encuentras tu coche nuestras tiendas sólo hasta final de ve poca así un plus en Paterna Alzira en Castellón y también en ocasión plus punto com

Voz 47 39:20 hace le que es la asociación de empresarios instaladores eléctricos telecomunicaciones y energía renovables de Valencia quite garantiza que todos sus asociados son profesionales que cumplen con todos los requisitos técnicos legales y de seguridad para realizar las instalaciones en tu vivienda o negocio muy cerca de ti siempre encontrará un instalador de confianza asociado a se le búscalo en el ex punto es somos Tous profesionales

Voz 48 39:45 conste que tiene mil sala espera estando porque desde la primera para fin Saló última siempre estaré alto Costa siempre tengo a la tengo a llengua

Voz 3 39:59 Generalitat Valenciana

Voz 43 40:03 en ducha manía sabe bien el peligro que tiene las bañeras resbalones caídas golpe

Voz 10 40:07 mucha manía salen bien meditar estos accidentes cambiando la bañera fue un plato de ducha Kofi en ducha venía mucha manía

Voz 1 40:15 calle Jesús XXXVII noventa y seis cero cero noventa y seis trescientos treinta y tres

Voz 13 40:20 la hora de comer servimos el menú de noticias del día en Hora catorce de primero toda la actualidad de la Comunitat de segundo la información local más cercana y de postre opinión cultura deportes

Voz 7 40:32 hora catorce Comunitat Valenciana Cotano Durán

Voz 13 40:39 Locus por Valencia

Voz 5 40:54 seguimos el tiempo de cultura ocio pero sobre todo dedicados a esta fiesta que se está montando aquí hoy por la mañana esta tarde también va a haber un grupo valenciano que va a actuar aquí en la plaza de atentamente que suena así

Voz 49 41:13 no sí

Voz 4 41:37 machos ETA rock que por cierto tienen otra de sus canciones es la de l'Horta bueno tienen un reparto

Voz 5 41:43 impresionante Ana reparto

Voz 4 41:45 yo que que que le va mucho a esta fiesta buena

Voz 22 41:48 sí por eso mismo ellos van a estar actuando esta misma tarde van a venir aquí a la plaza del Ayuntamiento para tocar en vivo y en directo todos sus grandes éxitos y si os parece vamos a hablar con Julio Miquel Julio qué tal buenas tardes

Voz 41 42:01 hola para la esperada loros día no

Voz 22 42:05 Ical oros sí sí porque todavía no estas aquí pero madre mía cuando vengáis a la prueba de sonido bueno esta noche la suerte que tenéis es que va a refrescar todo un poco

Voz 41 42:13 bueno en un poco de frescura que Mela

Voz 22 42:19 bueno supongo que que os hayan convocado en un día como hoy en un día importante para el mundo de la paella es también vamos una oportunidad para va chaqueta rock aunque lleve tantos años en el mundo de la música

Voz 41 42:32 sí es que es un orgullo y un honor que hay gente estante Nos altres yo creo que sí

Voz 12 42:38 dentro del grupo

Voz 41 42:41 Parla pues unos el mes importantes en la paella pues no podían faltar tres de ellos que porten tendrán una este de la música lo hemos hecho en Valencia la habitantes que es un honor y un placer

Voz 22 42:54 bueno cuéntanos qué es lo que vais a organizar allí cómo va a ser el concierto de esta tarde

Voz 41 42:59 pues gripe es que va a ser un gran pasada resulta que como un mes un día tan internacional fíjate en contacte pues en una serie de de cantante internacional de grupos famosos ya alma atiende entre Nozal tres pues son el cantante AC DC te además tendré aprendí Mercury que Lem resucitar tres a ETA la cocina hermanas de ese aquí era ICO Mc Colo fue ya con más la mundial de la música directo también afina Turner

Voz 22 43:32 bueno pues no está no está nada mal mal el autor

Voz 5 43:36 sólo faltan arrojó también es verdad

Voz 41 43:38 bueno pues son los carros Funes ya

Voz 12 43:42 claro claro

Voz 41 43:45 dos ya han arrojo

Voz 12 43:47 bueno pues muchísimas gracias

Voz 22 43:49 estamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen desde ya mismo a la plaza del Ayuntamiento porque ahora ya pueden degustar los diferentes tipos de paellas y luego ya se quedan aquí disfrutan de la música en directo de Bach chaqueta roja es una de las actuaciones previstas con motivo del Wall paella Day muchísimas gracias y enhorabuena

Voz 41 44:08 molt sí que las en que venga es es prometen que van a pasar moldes

Voz 50 44:13 bien gracias día hasta le vale

Voz 12 44:16 a él bueno me me extraña

Voz 22 44:19 nada yo no sé si les gusta este ya uno es de paella Paula Bonet qué tal buena

Voz 25 44:23 tardes buenas tardes tú eres de paella soy muy de paella pero de hacer de comer paella de comer paella así ya te has atrevido a alguna vez a partir de las no Bones no me he oído nunca habría intentado ha intentado varias veces registra el proceso pero pero no me he atrevido todavía hay tengo que hacerlo tengo es algo que tengo pendiente

Voz 22 44:40 sí porque además una ilustradora de tus características con la cantidad de seguidores que tienes en en redes sociales valenciana podría ser una embajadora estupendas de tal día como hoy del golpe de ellos no se planteado nunca me lo dio

Voz 25 44:56 la entrada de ser ilustradora ni tener tantos seguidores algo de lo que me sienta demasiado orgullo

Voz 51 45:02 y cómo cómo llegaste hay cómo llegué ahí pues soy un continente empecé desparrama Armero parece que gusto así pero de una manera no consciente no absolutamente inconsciente inconsciente

Voz 22 45:15 bueno mañana se inaugura en Pepita Lumière en la galería Pepita Lumière la exposición con Aitor Sara Saraiva por el olvido es una exposición que estará hasta el próximo día diez de noviembre y cuéntanos para nuestros oyentes entra dentro de abierto Valencia

Voz 25 45:32 entra dentro abierto Valencia es la exposición de los originales de un proyecto editorial que tengo con conecto Saraiva que también es pintor y también es dibujante y también escribe es un proyecto que publicamos hace unos meses que empezó cuando un homenaje a Roberto Bolaño y acabó siendo un homenaje a la literatura a Latinoamérica y a la amistad

Voz 22 45:53 eh todos tus seguidores bueno o quién no te conozca todavía ahí se acerque a partir de mañana a la a la galería Pepita Lumière cómo va a ser la puesta en escena como habéis hecho el el montaje

Voz 25 46:06 hemos intentado que que se vea que es una exposición de obra hecha para un proyecto editorial que se vea la mancha que se vea el doblado el papel que se vea todo el proceso editorial la hemos dispuesto de manera cronológica con con el libro aquí los muros están intervenidos con con el con el contenido con con el contenido literario

Voz 22 46:28 será o la ves tú que pueda ser una muestra unas

Voz 25 46:31 pues hacen tiene antes podría hacer una cosa itinerante pero en principio va a ser una exposición echan exclusiva para vivirla Lumière

Voz 22 46:39 hay Paula cómo cómo se vive el dibujo de la Ilustración

Voz 25 46:44 cómo consigues mantener de del dibujo y bueno es complicado de hecho nunca pensé que podría vivir del dibujo Ny de la pintura pero pero bueno llegado un momento en el que bueno hace ya como cuatro cinco años unos poquitos más desde que me fui de Valencia puedo vivir de la pintura dibujo y viste lo que acabas de decir de Valencia sí sí sí pero es la realidad desde que me fui de Valente lo repito vivo de mi trabajo pictórico oí literario oí de dibujo es es complicado y nunca pensé que sucedería esto siempre pensé que tendría que combinarlo con otros oficios Si me parecía positivo porque pensaba que el hecho de trabajar en otros lugares protegería mi mi trabajo pictórico no pero pero llegado el momento en el que en el que lo vivo con con mucha intensidad con con mi sí que no debo usar la palabra entusiasmo con sus connotaciones positivas incluso con entusiasmo siempre tienes que hacer otros trabajos no que no son básicamente los los los los pictóricos no ahora por ejemplo estoy haciendo una promoción que no es lo que más me gusta ir a veces doy doy talleres de grabado no pero pero sí sí ese no soy consciente de que soy muy afortunada de que es muy difícil vivir de a mí y que te segó en redes nada

Voz 22 48:04 también el papel que tiene están reivindicativo con el tema de agua

Voz 25 48:08 a ver si es que creo que cualquier persona que tenga un altavoz y que tenga un altavoz que además le ha dado el contexto que además le ha dado le han dado los ciudadanos tiene que utilizarlo con buen fin no con un fin de denuncia no sobre todo los que nos dedicamos a las artes plásticas y tenemos esta repercusión aunque sea pequeña y necesitamos yo no yo no encuentro sentido a lo que hago sin no tiene un vínculo directo con el lugar es que vivo ICOM como este contexto me trata y con como este contexto me trata de por el hecho de ser mujer no yo creo que es muy importante que te que que que pongamos sobre la mesa hay que visibilizar vemos que esta igualdad de genero que se unos promedios de pequeñas es es irreal no existe no tenemos en el léxico para nombrar nuevos

Voz 22 48:55 en el mundo en el que tú te mueves

Voz 25 48:57 es un mundo entre comillas donde actualmente la presencia femenina es importante ir más destacada sí especialmente marginado para las mujeres pero no salimos de estos entornos pero incluso en este entorno por ejemplo vamos al mundo literario el el ochenta por cien de las personas que se dedican a la edición en este país son mujeres pero el porcentaje de personas con responsabilidad el mundo editorial es es es lógicamente es minúsculo y está ocupado absolutamente prohombre nosotras siempre es vamos pero de aquellas maneras no es un contexto que nos pide que estemos pero que seamos complacientes que sonría Amos que levantemos la voz pero no demasiado eh yo creo que ha llegado el momento en el que bueno ayer no yo creo no ha llegado el momento lo vimos este ocho m no nos hemos despertado en masa sí

Voz 22 49:45 sí pues con este mensaje no nos quedamos Paula y con la invitación a todos nuestros oyentes para que se acerquen a partir de mañana que será ya la inauguración para para todo el público para que entre en el laberinto de por el olvido es la muestra que llegar a Pepita Lumière dentro de abierto Valencia que tendrá lugar viernes y sábado donde las galerías de artes abren y donde no sé si llegará Aitor Saraiva

Voz 25 50:11 todos los dos si tenemos los dos agenda un poco compleja pero pero sí Aitor está está está de camino

Voz 22 50:17 pues Paula Bonet muchísimas gracias por haber venido hasta la plaza de el Ayuntamiento ya versado

Voz 52 50:21 leído no detuvo gracias a vosotros

Voz 12 50:24 no gracias puede doler la el el

Voz 52 50:26 para ella hay ahora de gustarle

Voz 12 50:29 no me voy a comer gracias a vosotros

Voz 5 50:32 gracias Ana muy interesante

Voz 12 50:34 cosa esta mañana lo que nosotros dolido

Voz 5 50:37 las cosas son así es lo que lo que decía Pablo que que tuvo que marcharse de Valencia para para tener trabajo pero pero bueno ahora lo que tienes éxito en cualquier sitio hasta aquí nuestra agenda cultural

Voz 4 50:53 y los últimos minutos para el deporte lo que pudo ser y no fue bueno aún estamos esperando que el Valencia el año pasado salga a jugar al fútbol esta temporada porque lo de ayer dio mucha pena alemán buenos días buenos días si la verdad acomplejado íntimo nato

Voz 1074 51:08 sí la verdad es que no no acaba de arrancar el equipo hoy

Voz 21 51:12 en cada jornada que pasa en esto

Voz 1074 51:15 casulla con lo que ocurrió ayer en el partido ante la Juve en la Champions es más preocupante porque no no no vislumbrar a corto plazo una mejoría es evidente que hay un jugador que es fundamental en la estructura del equipo que es Geoffrey con dos vía otro que hace el Garay en el eje de la defensa pero no puede ser que después de una inversión que es la gran pregunta que yo me hago y seguramente cualquier aficionado del Valencia cualquier abonado de los que está habitualmente en la grada de Mestalla se hará como puede ser que después de una inversión de ciento cuarenta millones de euros en fichajes al final si no está a un partido o Rodrigo no tiene una buena tarde el equipo no no no no se parece nada al año pasado todo esto con la presencia de Guedes dentro de la estructura del equipo titular ayer aunque se nota que el jugador no está todavía físicamente en su mejor momento la peor versión de Dani Parejo que no se parece a tampoco en nada al del año pasado es un equipo como venido a menos cuando realmente no son tantos los cambios que se han producido a nivel de lo que es la estructura de equipo y sobre todo a los automatismos que debería estar acostumbrados con Marcelino García Toral cero dos derrota muy dolorosa en la Champions para empezar y sobre todo porque ahora viene un derbi de la Comunitat ante el Villarreal después de cuatro jornadas de Liga sin que el Valencia todavía haya saboreado la primera victoria de la temporada se están quedando muchos

Voz 4 52:39 dos en el camino bueno

Voz 1074 52:41 habrá que sufrir luego para

Voz 4 52:43 pero esa ansiada cuarta plaza para la tanto digamos que

Voz 1074 52:46 te bueno mal de muchos consuelo de tontos uno pero que el Atlético de Madrid que el Sevilla que equipos que además están también jugando Champions ejemplo hoy que debuta el Sevilla en Europa League no consigan buenos resultados no significa que el Valencia tenga una doble oportunidad es cierto que el están esperando que Si el Atlético de Madrid el Sevilla hubieran empezado como un auténtico tiro o el Villarreal pues estaríamos hablando de algo mucho más grave las distancias organismos son mínimas estamos hablando de una victoria te pone de nuevo en puestos de Liga de Campeones pero claro hay que empezar a reaccionar empezar a hacerlo ya

Voz 5 53:18 no hay mucho tiempo más para

Voz 1074 53:21 ver esperará al Valencia en la Liga porque la Champions en definitiva era una competición que el Valencia se la plantea como un disfrute para el problema es cuando ayer en lugar de disfrutar lo que te vas con un cabreo monumental a casa

Voz 4 53:32 porque es lo único la única alegría que tu mayor afición debe estar ya fue la expulsión de Ronaldo vamos a decirlo claro hurto