Hora 14 Comunitat Valenciana (20/09/2018)

Voz 0131 00:10 qué tal muy buenas tardes el debate sobre la necesidad de que sigan existiendo las diputaciones es como el Guadiana se esconde vuelve a salir pero nunca parece resolverse el intento de Podem de revitalizar lo vía proposición no de ley para vaciar las de competencias ha vuelto a proponer a poner el asunto de actualidad lo primero que se debería realizar un análisis serio de para qué sirven y cuánto cuestan algo tan sencillo como eso pero que parece tan complicado tan difícil como conseguir que el debate sea serio y de fondo sino guiado por intereses partidistas y electorales Ana tales buenas tardes buenas tardes Ana podemos avisa a los socialistas que no entenderían moto encontrar esa proposición de ley que ha presentado sobre las competencias de las diputadas

Voz 0141 00:56 entre otras cosas pasa a la Generalitat las competencias que ahora tienen en infraestructuras turismo cultura deporte educación salud bienestar social medio ambiente ocupación seguridad y orden público el Síndic Antonio está afirma que su propuesta se limita a cumplir el artículo sesenta y seis del Estatuto vacía a las corporaciones locales porque no se pueden suprimir y establece criterios objetivos y no partidistas para el reparto de las inversiones o ayudas en los municipios está en recuerda que es un objetivo del Pacto del Botánico que es uno de los objetivos para el año que queda hasta las elecciones y aunque no avanza así el no del grupo socialista condicionará su respaldo o no a los próximos presupuestos sí que advierte que no sería entendible un voto en contra

Voz 3 01:37 siempre que comentábamos esta cuestión con el Consell no remitían a una futura ley de gobiernos locales bueno de eso hace ya dos años esa hipotética ley si llegan no se va a desarrollar nosotros planteamos una le mucho más concreta que aclare las competencias que aclare problemas hipotéticos problemas jurídicos que podrá llevarse a cabo en en esta legislatura IU no entenderemos una respuesta que no sea votar favorablemente esta ley

Voz 0141 02:06 está en espera poder convencer a ciudadanos ya en los socialistas

Voz 0131 02:08 así precisamente al secretario general de los socialistas y president de la Generalitat Ximo Puig ya ha señalado que le parece razonable que sean distintos planteamientos como el que hace la formación morada porque dice en algunos casos se producen duplicidades y se ha juntado la descentralización autonómica del setenta y ocho con la del siglo XIX añade que

Voz 0141 02:27 el Gobierno valenciano tiene su propia propuesta la ley de gobiernos locales plantea que las autonomías decidan su modelo territorial

Voz 4 02:34 es que sean las comunidades autónomas quienes decidan finalmente cuál es su modelo territorial interno que es lo que pasa en cualquier país de corte federal yo creo que ese es el camino que caminos hacerlo pues de una manera definitiva a ser posible reforma excepcional mientras tanto nosotros lo que planteamos ahora es la ley de gobiernos locales en las que daremos seguridad jurídica para que se puedan producir los procesos de convergencia de de coordinación que queríamos plantear y que han sido validados en parte por la confrontación en Alicante en su momento

Voz 0131 03:22 un tono conciliador el que utilizaba el president Ximo Puig bastante distinto del de Toni Gaspar el presidente socialista de la Diputación de Valencia que ha calificado directamente de la propuesta de Podem de temeraria

Voz 0141 03:32 ha reflexionado presentada dice en el peor momento decir lo más importante que pasaría después Gaspar confía en que el grupo socialista en Les Corts reclame reflexión antes de analizar a qué competencias puede ir renunciando pero con una hoja de ruta clara teniendo claro quién se hará cargo de esas competencias está dispuesto a hablar de todo porque no ninguna institución es sagrada pero con reflexión y sabiendo de lo que se habla no buscando el titular Un golpe de efecto mediático

Voz 5 04:02 cree que nos afecta el previo de la reflexión y el diagnóstico dandi ocurre no yo ya Bárbara Touch con Pochettino no es que las imputaciones dan dinero a dedo sonido de corrupción son los que no con ese vino con el que existan ve en esta institución fe durante estresantes que popa hablar de todo no haya ninguna institución sagrada pero perfil temor reflexión análisis que sigue decidí llevarles pensar que pasar además aseguraban cometer alguna barbaridad los enseguida

Voz 0141 04:26 y Compromís ha avanzado que estudiará la proposición de ley pero sí que es partidario de suprimir las corporaciones hay que cambiar las leyes estatales para que las autonomías elijan su modelo que para Compromís sería otro distinto al de las diputaciones

Voz 0131 04:39 compromís precisamente insta ciudadanos a reconsiderar su voto en contra de la ley electoral para que pueda salir adelante en Les Corts y aplicarse para las próximas elecciones mañana

Voz 0141 04:49 se acaba el plazo para la presentación de enmiendas el Síndic Fran Ferri insta la formación naranja a presentar las modificaciones que crea oportunas pero que renuncia a su exigencia de que haya un distrito único porque obligaría a reformar el Estatuto un trámite más complicado que requiere más tiempo que el que queda para las próximas autonómicas Terry afirma que ciudadanos les ha estado dado dando largas el principio de legislatura y cambiando de opinión primero Fonsi después un veremos y ahora es un Nokia Ferris el escapa según una encuesta de la formación naranja el setenta y cuatro por ciento de los entrevistados considera la reforma electoral como un asunto prioritario y curiosamente los votantes de Ciudadanos son los que más urgente la consideran casi el ochenta y seis por ciento sobre el casi ochenta y cinco por ciento de los votantes de Compromís

Voz 6 05:31 va en contra de su programa electoral y sobre todo va en contra de sus votantes recordemos tantas impersonales votadas de ciudadanos valen una reforma de la ley electoral no entendían que baten de retener a dos Matezans Cell INEN ama el Partido Popular en bloquear una Jade que sería la mesa van a él está que Parla de mes proporcionalidad que Parla de paritario que es desbloquear es que Parla de primarias o que Parla de mil Lincoln Jung está olvidan de coches contribuyentes

Voz 0131 05:57 sin el voto de ciudadanos esta ley no saldrá adelante el descorche la Síndica de esta formación que es Maricarmen Sánchez reconoce que en su programa electoral está la reforma de la ley electoral pero mucho más ambiciosa más cerca de una persona un voto que no se contempla

Voz 0141 06:13 esta Sánchez señala que Si la ley se está negociando pocos meses de las elecciones no es culpa suya e insiste en que donde se ha de abordar el fondo es en el Estatuto para ella esta proposición de los tres grupos el botánica es insuficiente

Voz 0131 06:55 y también de la crónica política una cosa más la portavoz popular María José Catalá que ha respondido hoy a la vicepresidenta Mónica Oltra que ayer acusaba al PP de hacer una oposición irresponsable cuando critica los fallos en el sistema de protección de los menores Catalá acusa Oltra de perder los nervios con facilidad le pide que se ponga a trabajar

Voz 8 07:14 nosotros le pedimos que rectifique que modere su discurso que no se ponga nerviosa que intente aplacar esos días de furia que tiene esa tendencia natural a echar la culpa a los demás de lo que sólo ella es responsable es que hemos intentado dar lecciones al Partido Popular de una oposición que es agresiva o que no es no es seria responsable cuando Mónica Oltra todos lo sabemos ha sido la reina de la oposición agresiva

Voz 0131 08:48 como les venimos contando desde ayer el Estado finalmente no va a recurrir al Constitucional la ley valenciana de horarios comerciales han aparecido ya las reacciones en la Comunitat Valenciana en general hay satisfacción tanto en el sector como claro en la Generalitat

Voz 0141 09:02 el director general de Comercio Natxo Costa afirma que es una buena noticia porque todo el sector estaba de acuerdo con esta ley no tenía ningún sentido que el anterior Gobierno el de Rajoy quisiera recurrirla

Voz 11 09:13 a eso es indudable mérito Oper que ha hecho posa apunte final a un Accor que sabe usa venenoso ya están ve que acostamos

Voz 12 09:20 de de arribar

Voz 11 09:22 era un acorde en que trotes todo el sector esa mostrar diganme conforme en que se serán cada el acorde en estos Termes tenía ausente antes que desde el Gobierno de España se intentará posar letra besa irse Acor IVE mente no Gober es un aguantes híper eso no no recurrirá

Voz 0141 09:41 Joaquín Cerveró el portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ANGED señala que con el cambio de Gobierno no le ha sorprendido está de acuerdo en carácter general con la decisión que ha adoptado la comisión bilateral Estado Comunidad Valenciana aunque discrepa de la caducidad de las zonas de gran afluencia turística cada cuatro años

Voz 5 09:59 entendemos que puede suponer un freno eh y una inseguridad jurídica sobretodo y una inestabilidad porque cada cuatro años prácticamente hay que partir de cero a la hora de de las eh Gatti normalmente pues las empresas los planes los hacen a medio largo plazo cuatro años evidentemente es un periodo demasiado corto como para para plantearse inversiones de gran calado

Voz 0141 10:22 Cipriano cortes es el presidente de la Confederación de Comerciantes de autónomos de la Comunitat Valenciana también está muy satisfecho dice que no tenía ningún sentido recurrir la ley porque todo el comercio valenciano apostaba por ella y costó mucho trabajo conseguirla

Voz 5 10:36 pues la verdad es que es una satisfacción entre tanto quejes sea eh consensuado en la voluntad de todo el comercio valenciano

Voz 13 10:44 lo de no entendíamos de que el Gobierno central pudiera también ceder ahí romper ese pacto que Costolo bastante trabajo de realizar que fueron un acuerdo de todo el sector

Voz 0131 10:59 es también noticia de esta mañana una patera con quince personas a bordo una de ellas menor ha llegado a la mina en la Alfaz del Pi todos sus ocupantes se encuentran en buen estado de salud de Radio Alicante Claudia Ortega la envía

Voz 14 11:12 canción ha sido avistada por agentes de la Guardia Civil de Alicante a las nueve menos cuarto de la mañana a bordo viajaban doce hombres y tres mujeres una de ellas menor de quince años todas de nacionalidad argelina hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Benemérita que han interceptado los inmigrantes ya en tierra cuando trataban de huir desde allí los han trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Altea donde voluntarios de Cruz Roja les han prestado asistencia médica las quince personas se encuentran en buen estado de salud aunque dos hombres han tenido que ser trasladados a un centro ambulatorio según Cruz Roja por prevención porque son asmáticos

Voz 1 11:52 si consideras que tu

Voz 0131 12:39 y en cuanto al tiempo mañana vamos a seguir con cielo despejado aunque sigue sin descartarse que caiga algún chubasco aislado en el interior de Castellón las temperaturas máximas en ascenso escucha la cadenaser son las dos y dieciocho minutos

Voz 0131 13:08 ya saben que uno de los objetivos es conseguir que la Unión Europea financie como una de sus prioridades las conexiones ferroviarias de Valencia el puerto ha elaborado un informe para la inclusión de la línea Valencia Madrid en los corredores de la Red Transeuropea un informe que sea tenido en cuenta para elaborar las enmiendas que se han presentado y aprobado por parte de todos los europarlamentarios valencianos en el Parlamento Europeo Pedro Jiménez buenas tardes buenas tardes Ana la línea ferroviaria ya existe esta a pleno funcionamiento pero la Autoridad Portuaria considera muy relevante que se incorporen los planes de Europa para poder acceder a la financiación para inversiones futuras

Voz 0760 13:48 el informe desglosa diez razones fundamentales por las que el tramo Valencia Madrid debe ser incluido en esa red de corredores por ejemplo el tramo Valencia Madrid es la que actualmente soportan mayor tráfico ferroviario de mercancías en la Península Ibérica pero es que el eje Valencia Madrid es concentrada más del cuarenta por ciento del tráfico portuario de contenedores de la península en el informe considera que existe desequilibrio ante la vertiente atlántica y la mediterránea a pesar de los indicadores de población y el PIB elementos básicos que deberían ser tenidos en cuenta para esta propuesta es sostiene el informe la conexión natural más cortante las fachadas mediterránea atlántica de la Península y además concentra el veintinueve por ciento del PIB de la Península y contribuye entre otros a los objetivos que de escarbó de la urbanización del transporte el informe también concluye que el eje Valencia Madrid Lisboa es alternativa real al Estrecho de Gibraltar el principal enlace entre el Atlántico y el Mediterráneo la necesidad del control de este enlace es reconocida además dice en términos de defensa el informe por ultimo sostiene que las inversiones necesarias para potenciar este eje Valencia Madrid Lisboa son mínima Palencia es el primer puerto de contenedores de la península el quinto de Europa resulta incoherente sostiene dejarlo marginado en la ampliación de corredores

Voz 0131 16:47 y uno de los asuntos que más ha llamado hoy la atención en la crónica municipal es el de que la EMT va a asumir la gestión del nuevo parking de Brujas se opta por no hacer una concesión y la administración del aparcamiento que prevé su apertura principios de diciembre será por encargo directo a esta empresa municipal

Voz 0760 17:04 una fórmula sin intermediarios que ya se utiliza en el parking de la plaza de la Reina que gestiona la empresa pública aún Sanz dependiente en este caso de Urbanismo a partir de los estudios preliminares que se han realizado se empezará a trabajar en todos los detalles relativos al funcionamiento precios y plazas ese espacio de los que nos han dado más datos el concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe chic es quién cede la competencia la EMT con el beneplácito del Gobierno local dice asegura que de esta manera los ingresos y los beneficios que genere el aparcamiento revertirán directamente en las arcas municipales

Voz 23 17:37 Davis porque piensen que es la gestión más eficiente que donar en el cual los ingentes ingresos dotes ingresos revertirán a la Caixa pública

Voz 0131 17:48 por su parte el concejal del grupo popular Alberto Mendoza asegura que este anuncio no es más que otra ocurrencia sin ser

Voz 0760 17:54 porque dice la EMT debe dedicarse a la gestión del servicio público del transporte que es su único objetivo y mejorar el a su juicio peor servicio que se está dando desde su creación con el presupuesto más elevado de su historia Mendoza cree además que la gestión debería recaer en aún mucha y que la EMT no deberían gestionar aquello para lo que no tienen experiencia ni personal

Voz 0131 18:12 por cierto también se le ha preguntado hoy por el Foro sobre Movilidad organizado por los socialistas este sábado y las críticas por el retraso de la ordenanza para los nuevos vehículos que circulan por la ciudad crece y se ha limitado a decir que Compromís quiere reeditar el Gobierno de La Nau que el borrador de la nueva ordenanza se presentará dentro de poco porque todavía se están aclarando algunos detalles

Voz 0131 18:38 se han paseado hoy por el centro de Valencia o lo van a hacer habrán visto o verán que la plaza del Ayuntamiento vuela sofrito arroz porque se está celebrando la primera edición de la world paella de un evento internacional que tiene como objetivo promocionar nuestro plato más conocido en todo el año

Voz 0760 18:54 para Sandra Gómez el objetivo de esta jornada es que en todo el mundo se hable de Valencia hay de la paella dice está siendo un éxito porque están llegando fotos de todas las partes del mundo además quiere trasladar nuestra cultura de la paella la de cocinar la con amigos en familia definitiva la Germaneau

Voz 0277 19:10 todo lo que creamos es transmitir la cultura del ser Manor valenciana que es lo importante no que es lo que es nuestra paella y creo que lo hemos conseguido porque estamos decidiendo fotos desde Japón Miami Rusia sea igual que están poniendo en valor la paella ir el objetivo que buscábamos que era que en todo el mundo habla de Valencia ella desde luego lo hemos conseguido

Voz 0760 19:32 quieren que Valencia sea reconocida como destino gastronómico y que esta iniciativa según Gómez lo está consolidando y asegura que en unos años será una fecha de referencia mundial y es que la importancia de la paella a nivel mundial es tal que es el cuarto plato más buscado en Internet sólo por detrás de la pizza el sushi y el risotto

Voz 0131 19:54 volvemos a la crónica municipal pura y dura los es decir la formación Ciudadanos ha presentado hoy varias sugerencias de modificación de las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento para poder así bajar los impuestos el portavoz de la formación naranja que es Fernando Giner está convencido de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyen

Voz 0760 20:12 por eso propone a través de estas alegaciones baja en general un siete por ciento volver a las bonificaciones para las familias numerosas bajar el IBI cultural para potenciar los cines y teatros en la ciudad bajar el impuesto de circulación por la dificultad dice que tienen para circular los vehículos en Valencia si aprueban si se aprobaran estas medidas según los cálculos de Ciudadanos ayuntamiento dejaría de recibir veinte millones de euros que se compensaría han potenciando la actividad económica Giner asegura que hay dos mil quinientas viviendas esperando para ponerse en marcha en distintas zonas de la ciudad explica el portavoz municipal que desatascar estas licencias y con el IBI posterior de estas casas se conseguiría el equilibrio además Giner incide en que el Gobierno derribó tiene parados ciento veinticinco millones en inversiones puesto que sólo se han ejecutado el doce y medio por ciento de las previstas

Voz 24 20:57 permitir que la actividad económica dentro de lo que es la sostenibilidad y lo que es razonable se desarrolle para que ésta genere impuestos para que de esta manera las familias puedan pagar menos impuestos otros veinte millones que queremos devolverle a la ciudadanía a los ciudadanos tienen que venir de desatascar el proceso de licencias y las cuentas quedan compensadas Nos podemos salir del plan de ajuste hay margen podemos ejecutar las inversiones que han prometido no sean ejecutado

Voz 0131 21:24 una reunión importante en la que ha mantenido hoy el concejal de urbanismo Vicent Sarrià con los representantes de ese lenta el antiguo Expo Grupo para intentar desbloquear la negociación sobre el solar de la Avenida de Aragón la parcela contigua a Mestalla donde se ubicaba el nuevo Ayuntamiento parece que novedades

Voz 0760 21:40 la SER les puede avanzar que es lenta Group se ha comprometido firmar en unas semanas la recepción formal del solar el acta de cesión por la que pasará a ser propiedad de la compañía siguen habiendo discrepancias que no se han resuelto y que se harán constar en ese acta aunque ya hay un principio de acuerdo que se materializará como decimos en los próximos días

Voz 0131 22:06 y una previsión cultural destacada porque ya arrancar Russafa escénica bajo el lema ruido se ha consolidado como el Festival de Otoño de las artes escénicas valencianas con un público de más de siete mil setecientas personas en la anterior edición se desarrolla hasta el siete de octubre por primera vez saldrá de Russafa como explica su director artístico Jerónimo Corneille

Voz 26 22:25 este año pues teníamos el el reto de decrecer y lo hemos intentado haciendo una extensión del festival lo que se conoce como el festival de siempre es Rosa Fahim y este año ha nacido nace Russafa que son espectáculos en toda la ciudad de Valencia en todos los distritos yenes en lugares especiales de de la ciudad

Voz 0131 23:55 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0760 23:57 es la dolorosa derrota del Valencia ante la Juventus por cero goles a dos en una jornada que abrió la fase de grupos de la Liga de Campeones incrementa las dudas sobre el rendimiento de una plantilla que se vio superada por el campeón italiano y que jugó en inferioridad durante una hora tras la expulsión de Cristiano Ronaldo la próxima cita con la Champions será el martes día dos de octubre en Old Trafford ante el Manchester United que ayer ganó cero tres al Young Boys en Suiza Geoffrey con dos Garay tampoco llegarán a tiempo al derbi del domingo en el estadio de la cerámica ante el Villarreal y Marcelino tendrá que buscar alternativas a un centro del campo que sigue sin funcionar con una defensa vulnerable y con un equipo que sigue sin conocer la victoria en los cinco partidos oficiales que ha disputado