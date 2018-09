Ser Deportivos Valencia (20/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

Voz 0691 00:12 las tres y veinte muy buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser cien punto cuatro de la frecuencia modulada mil ciento setenta y nueve de la onda media Radio Valencia punto es la aplicación móvil de la Cadena SER después de criticar el rendimiento individual de jugadores como Pichichi ni o como Parejo tras el partido contra el Espanyol y sobretodo después de señalar repetidamente en tan sólo unas jornadas la involución que para mí es la palabra que define a este Valencia este año la evolución que ha experimentado el equipo de Marcelino con el pase de las semanas fundamentalmente después del partido contra el Betis algún necio alguno de los de siempre nos acusaba a los del micro amarillo de querer quemar la falla de ser oportunistas esos mismos que hace dos semanas lo veían todo color de rosa anoche después de otro ejercicio de inoperancia absoluto por parte del Valencia ya si se subían por las paredes se golpeaban el pecho tampoco es nada nuevo siempre a rebufo siempre tarde la Cadena SER Radio Valencia a lo nuestro y lo nuestro como siempre ya hace muchos años esta tarde que el Valencia siempre que se encuentra en crisis porque esto para mí es una crisis y no pasa nada por reconocerlo hay una serie maravillosa que se llama a escándalo que va un poco de esto Olivia pop y la gestión de las crisis dice que lo primero para que uno Jamal a la hora de salir de una crisis es no enterarse que está en ella el Valencia esté en crisis porque en Valencia y en el Valencia cuando no ganas a nadie en cinco partidos es una crisis esta que nos preocupa grave del Valencia a través de la crítica constructiva el Valencia mejore porque tiene que mejorar ir a peor es muy difícil se va a acabar septiembre de Valencia no le ha ganado a nadie pero no es que Bale ha ganado a nadie es que uno piensa en los partidos que jugó al Valencia diga lo que diga Marcelino en sus precocinados ruedas de prensa de las que ahora hablaré eh el Valencia no ha dado la impresión de poder ganarle fácil a nadie no es sencillo ganar fácil a la Juve ayer si el partido es normal el Valencia pierde uno cinco y no pasa nada es un partido de uno a cinco para el Valencia diga lo que diga el entrenador la Juve tiene cuatro ocasiones claras debajo de la portería de neto once contra once pero es que once contra diez tiene ocasiones para hacer más goles no es sencillo ganarle al Atlético de Madrid que seguramente sea el único partido potable que el Valencia hecho en toda la temporada pero es que además de eso el Valencia pierde bien en el campo del Espanyol el Valencia no merece mucho más en el derbi contra el Levante donde también acaba con un jugador más el Valencia a mí por ejemplo no me dio la impresión de poder ganarle fácil al Betis el otro día en Mestalla vale que falta con novia es verdad un jugador básico la temporada pasada un jugador clave para la presión para la recuperación que es la esencia del fútbol de Marcelino vale que el recambio natural Koke Lem o ya ha sacado el Valencia como gran noticia que ya entrena como uno más yo creo que lleva ya como uno más hola Carlos buenas tardes muy buenas o que le den como uno más un mes lleva tiempo no bueno ya había que vender algo positivo y la verdad que no había mucho que vender entonces el club ha vendido Kellen si entrena como uno más a jugar ya paramos la broma de Parejo no se entrena como uno más a jugarlo lo que leen y sacamos Abás de ahí porque no es su sitio Daniel Wass jugar en medio campo vale que no está Garay según Marcelino el central más importante que tiene un jugador al que estamos en falta cuando no juega pero lo hace cuando juega tampoco es un central tipo Ayala tipo Otamendi pero para Marcelino es el mejor que tiene sigue con su edema con sus molestias con sus dolores sí cinco partidos oficiales prácticamente ni hemos visto a Garay que no pudo acabar el primer partido de Liga contra el Atlético de Madrid vale que jugadores como va allí como Gameiro como Guedes no han hecho la pretemporada con el grupo vale quizá les cueste un poco rendir vamos a aceptar pulpo lo aceptamos que ya no vale vale es ver un Valencia en fases indolente lo que no vale es ver a jugadores casi siempre los mismos nos sin un mínimo de capacidad competitiva lo que desde luego no vale es tragar con todo lo que Marcelino o el jugador de turno que sale en rueda de prensa no quiera vender las declaraciones precocinados con el jefe de comunicación Aquino ruedas de prensa con un objetivo el Valencia tiene un jefe de comunicación que tienen un objetivo Salam bueno que es que el que sale a rueda de prensa no diga nada que no pase nada que pasen las semanas y no ocurra nada no haya ningún titular grandilocuente en sala de prensa y lo cumple desde luego en ese sentido es efectivo y bueno para el club porque prepara nunca ninguno dice nada al respecto por cierto esto en momentos como éste con la gente dolida con la gente de la calle fastidiada con la gente ayer llenando el campo de Mestalla cantando el himno de la Champions ilusionada con su equipo al respecto de esto os y me gustaría para Nava un par de minutos por la sarta de estupideces que hay que escuchar casi siempre que alguien del Valencia sale a sala de prensa van a escuchar un ejemplo muy claro muy evidente eh porque yo creo que la gente se merece que se le hables claro y no pasa nada oiga venimos de un año en el que todo el mundo incluida la Cadena SER ha sido un año de ofrenda de flores permanente el Valencia en el mes de enero no le ganó a nadie y fuimos tremendamente indulgentes sabiendo lo complicado que era porque veníamos de la mediocridad absoluta veníamos de un año malísimo para el Valencia en unos meses Mateo y Marcelino meten al Valencia en la pelea por la Champions hablo de la temporada pasada y la Copa del Rey del Valencia a una eliminatoria jugar la gran final y fuimos indulgentes y la segunda vuelta fue maravillosa pero pedíamos paciencia poníamos en perspectiva la plantilla que tenía el Valencia ay si somos buenos ahí sí cuando decimos lo bien que se hacen las cosas somos maravillosos pero cuando señalamos que las cosas no también cuando nos pasamos deberá lo diciendo cuidado que el lateral derecho pero pero no para fichar al derecho bueno oiga ya Cavic quince millones de euros pero pero seguro ahí ya no hay ya no mola lo amarillo ya ya son los toca pelotas los que viene la sala de prensa hacer preguntas incómodas este ejemplo que van a escuchar aunque no lo parezca es de dos jugadores que son del Valencia los dos además uno de ellos es su capitán hay que ver lo bajo que ha caído el brazo siete de la señora yo pensaba el martes escuchando aparece yo pensaba en Ricardo Arias pensaba en Puchades Fernando Gómez Colomer pensaba en Albelda Baraja en Cañizares envía madre mía es el brazalete donde ha caído las cosas es que hay que escuchar en boca del capitán del Valencia este era parejo el martes no ponemos música de Heidi porque estamos de luto

Voz 0962 07:49 como dirías tú que es tu rendimiento porque vemos que fallan muchas cosas puntuales dentro del campo algunos jugadores se les ve más bajo rendimiento como puede ser el tuyo y quería preguntarte una lo primero que te analice estuvo la otra si echas de menos

Voz 1187 08:05 en este inicio de Liga bueno y el rendimiento del equipo es verdad que estamos empezando que no hemos empezado de la de la mejor de la mejor manera posible pues bueno yo creo que ya no no es nada nuevo yo creo que que la Liga los equipos exige muchísimo y hay equipos que creo que que vamos a luchar por los mismos objetivos que están en la misma situación Keynes que nosotros pero bueno a mí realmente como lo pienso no no me preocupa creo que he que vamos a hacer un año extraordinario que que el Valencia va a estar luchando por meterse en Liga de Campeones ahí a nivel personal eh pues bueno al final yo creo que cuando los resultados no serán como como uno quiere o como o como uno espera pues bueno al final siempre saca conclusiones bueno yo personalmente me encuentro me encuentro bien es verdad que dejan partido Atlético estuve estuve bien me sentí bien pero quizá de un partido bueno es verdad que partido mejor Espanyol Lee y levante el llano yo personalmente sino todo el equipo al final cuando ganamos o perdemos lo hacemos lo hacemos todos Nos tuvimos a un gran nivel conclusión creo que es llevamos cuatro jornadas que acaba de empezar y que yo ni nadie en el vestuario no duda de que el Valencia al hacer una temporada

Voz 3 09:39 muy buenas tardes claro

Voz 0691 09:42 yo recuerdo los de récord del martes en la previa de la Juve tampoco te quieres encender pero ahora para decir oye Parejo y a mí me importa ya ya me importe el Villarreal qué pasa de como el Sevilla perdido con el Getafe y el Villarreal ha empatado con no sé quién no pasa nada está precocinado ese Mensah que sale del departamento de comunicación del club es todo más fácil pero los jugadores viven en su burbuja salen de la sala de prensa el jefe de prensa desplegada palmadita Dani fantástico fenómeno ya está Parejo sale con dos pelotas el martes dice que él estuvo bien contar Atlético de Madrid Español Levante ya no él sino que el equipo no fenómeno cuando las cosas no salen sacamos conclusiones en base al rendimiento de jugadores como tú que la temporada pasada importante esta no lo es es esta Lores pero para mal debate fácil aquí el debate fácil no va a existir el Valencia no pierde Parejo este año gana la temporada pasada por Parejo la Cadena SER no culpa parejo de que el Valencia pierde a partidos lo que la Cadena Ser en este caso Fran dice es que Dani Parejo no está rindiendo este año a nivel y hay que pedirle más a Parejo Cabezo ya hay que pedirle más a que biquini y hay que pedirle más parejo que a Cheryshev porque Parejo es el capitán del Valencia es un jugador de tremenda calidad diferencial cuando está bien o o no quiere Parejo ganar tres millones netos por temporada o no ha pedido en el Valencia si quieren sueldo algo serán porque es muy bueno yo no lo veo eso eso sí desde mayo la entrevista con la Cadena SER eh aparcada no es que Parejo no quiere no es que club considera aquí no viene parejo a decir nada del Sevilla aquí no viene parejo a decirnos que siempre que el Valencia pierde hablamos de los mismos porque no éramos sólo de pareja quedamos de todos de todos hablamos aquí desde el mes de mayo estamos esperando para una entrevista desde el mes de mayo no he visto nada igual en ni puñetera vida a ver si llega la comunicación al jefe de comunicación a Don excusas desde mayo poniendo excusas para que no venga aquí Parejo no sé muy bien el miedo cuáles no el miedo cuál a responder preguntas en cambio este que van a escuchar en este ejercicio que les propongo porque al final hoy es un día para decir las cosas claras es el Valencia estamos en Champions es centenario y la gente se merece que hablen claro la temporada pasada muy bien y este año la cosa no muy bien ya que explicar por qué hay que preguntarse qué está pasando para que Valencia no gane partidos pero no que no en el partido es que ayer la Juve tiene el día y le mete seis al Valencia esto no puede ser entonces hay que criticar consecutivamente que señalar errores para ver si el domingo en Villarreal Valencia está un poquito mejor cuando habla y luego está la ventaja de que cuando sale hablar acaba el partido contra la Juve no se puede cocinar nada nadie puede comer y La Oreja Rodrigo para que diga no es que el Sevilla perdió con el Getafe vete por ahí este Rodrigo hablando del Valencia diciendo que el Valencia lo que todos estamos viendo que tiene que mejorar

Voz 4 13:02 muchas cosas que mejorar tanto en la Champions como en la Liga todavía tenemos que dar un paso adelante como equipo eh está faltando encajar el juego colectivo de mejor manera tanto a nivel ofensivo como defensivo no sale muy bien la presión cuando vamos a dificultades de generar en la cara el espacio que es verdad que la segunda parte era difícil porque bueno una menos el plantaron dolía de de cuatro delante del área y bueno para casa Balonmano habíamos célula otra intentaba entrar por dentro era era muy difícil porque había muy poco espacio videojuego precisos para igual jugando poco el cansancio también y al final son condiciona tenían para que tenga más precisión pero bueno hay que seguir eh tenemos que tener ahora que hay ambición al mismo tiempo entender que bueno que no estamos en el

Voz 0691 14:01 no saben que hoy Rodrigo no lo han bajado el sueldo hoy Rodrigo ha podido entrar la paterna entrenar han escuchado no a dar una una contraposición de las milongas del martes a la verdad desnuda del miércoles no funcionamos como equipo tenemos que mejorar no sale fácil de la presión nos cuesta jugar contra un equipo que monta dos líneas de cuatro no estamos en nuestro mejor momento hoy que no pase nada sí eso es incontestable que va a decir un periodista o un aficionado a lo que dice Rodrigo solo podemos aplaudir con dos narices eso es lo que el está pasando al Valencia eso es lo que anoche el escribíamos a Marcelino en la página web de la Cadena SER Marcelino esto no funciona no funcionan demasiadas cosas demasiadas para ser tan pronto no funcionan demasiadas cosas no funciona lateral derecho espero ser el único al que no vamos yo creo que en Valencia ya habrá más gente qué pensará que es un drama que todo en Valencia ciento cuarenta millones de coste de plantilla son ciento cuarenta los Carlos ciento cuarenta millones en la plantilla el Valencia para acabar muriendo contra la Juve contra la Vecchia Signora contra el equipo que ha jugado final Champions en cuatro años con beso de lateral esto en valenciano bien de verdad que no lo ve nadie esto de verdad que este verano no éramos tan criminales tan bandidos la Cadena SER por decir que dónde íbamos con Puccini con brezo quemado Somos eh Lezo contra la Juve algo tiene culpa pero parece contra la Juve Chapí ni está lamentable en Liga llega a la Champions y dices te voy a quitar lo voy a quitar porque es que

Voz 0341 15:47 se ha comido el desmarque mar en el primero de Atlético Madrid tiró mal el fuera de juego se ha comido la el desmarque de Morales contra el Levante se ha comido la llegada de Baptistao se ha comido un desmarque de inuit que menos mal que la sacó de la raya pues lo voy a quitar

Voz 0691 15:59 por que no defender a quién pongo pongo Cabezo porque no hay más no hay nadie más en una plantilla de ciento cuarenta millones de euros cuando remontamos en sala de prensa Oliván están tranquilos y tengo tranquilísima cuerpo muy bien pues venga ahí estamos tranquilísima con Rubén mezzo contra la Juventus Marcelino te has equivocado te has equivocado con el lateral derecho oiga no pasa nada por decirlo decir esto no es ser ni anti valencianista anímicos del Valencia es todo lo contrario yo a lo mejor haciendo más programas como éste en enero como dice Mateo que les queda margen fichan un lateral derecho bueno para que el Valencia no gane la Champions y la Copa del Rey para que el Valencia acabe cuarto que es lo que tiene que hacer acabar cuarto no solamente el tema de la banda derecha eh ayer la espalda de Gayá parecía la A7 a la espalda Vega ya la Juve hizo lo que quiso en la primera parte lo que quiso eso a la espalda de Gayá bien en la jugada previa del penalti absurdo que hizo Parejo la espalda de los laterales del Valencia la de Gayá irá de Puccini ha sido un drama todo lo que llevamos juego hasta ahora de Liga no funciona Parejo lo dijimos aquí al acabar el partido de Cornellà lo repito hoy me da lo mismo que el club no es de gente distaba aparejo hasta que se retire a mi me da igual infla parezco está para asentarlo Parejo no está para que el Valencia lo renueve pagándole tres millones Parejo no está hoy para ser titular del Valencia oiga si Parejo estuviera el nivel de la temporada pasada o con Valverde con unos diríamos igual pero parejos un drama personal on pase bueno pase pase de verdad va a pagarse la de aquí lo hizo tal pues puede dar yo el pase pero para meter un pase filtrado de calidad de los que tiene que dar Parejo dejó no está con confianza el que tiene que jugar en el centro yo creo ya que en Palencia lo vemos todos menos uno el que no lo ve no lo ve por cabezonería porque como se lo decimos tanto ya he dicho por mis pantalones que no bajó Carlos obren en medio y se está equivocando el entrenador ayer hay un señor que se llama Carlos Soler que tiene veintiún años que contra la Juve ya en Mestalla se tira al equipo a la espalda ya es el único que tiene vergüenza y dignidad para jugar a un mínimo nivel el es Carlos Soler por muy cabezón que suponga Marcelino que por cierto manteniendo a Parejo tan mal se está buscando en la meritocracia que puso y además muy bien en marcha la temporada pasada en el Vestuario no funciona Guedes yo lo lamento mucho porque que ese es un jugador que bueno el día que llegó al aeropuerto una cosa de locos amiguete me gusta pero este verano aquí decíamos que pagar porque de más de cuarenta millones pasarse poco más que herejes casinos sacan de la ciudad por decirlo Guedes será porque estaba en París el chaval pasándolo mal porque no ha estado con el grupo pero hombre hacer un control bueno INVI un regate yo creo que no se le habrá olvidado no lo digo porque el Valencia como como el asunto vaya bien de rendimiento igual tiene que pagar cincuenta y siete millones por Guedes ya habrá que pedir que juegue mejor no o también somos los malos de la película o en Valencia nadie ha visto que les ayer no dio pie con bola somos los únicos que estamos viendo que Gameiro iba allí no están acertados estar escuchando no no hablamos sólo de Parejo pero lo que es peor porque final siete jugadores que están mal los quita si pones a otros y no hay problema el equipo funciona pero es que lo que no funciona es precisamente el equipo ni el sistema de presión ni el juego con balón controló defensa cerrada ni las pérdidas el Valencia sigue perdiendo balones en zonas peligrosísima en situaciones no forzadas por el rival cuando tantas cosas no funcionan sólo hay un responsable cuando hay siete jugadores tan mal de rendimiento y el equipo no funciona en ataque no función en defensa hay que mirar al entrenador entrenador la temporada pasada será defendido por tejido cuidado al que aquí hemos pedido y hemos dicho que yo considero que lo es un acierto renovarlo pero entrenador tiene la responsabilidad que Valencia juegue mejor por eso precisamente porque es un buen entrenador quiero explicarlo bien para hora cuando los espabilados de siempre lo los tontos de baba llamen a Marcelino no oye no te pongas para la Ser que que es que se Rajan de Ci pues si no hacemos la ola si acaso tal y como va la temporada sigue ahora cuando en el club escuchen el programa que se lo pasen bien mastica hito para que Marcelino sepa lo que está estamos diciendo aquí nadie piensa que el Valencia le venga grande a Marcelino aquí nadie piensa que la Champions le venga grande a Marcelino aquí lo que se piensa es que Marcelino es el único que puede sacar al equipo del bar el único que tiene soluciones para que el Valencia juegue mejor lo del lateral derecho ya no tiene solución eso ya no tiene arreglo ya la han cagado con perdón lo debía Cavic quince millones lo que decir que Murillo no estaba para competir hace diez días y ayer ponerlo contra la Juve eso no tiene solución ya está hecho a ver si vuelve Garay Marcelino recuperan poco el equilibrio porque tengo la impresión que a veces está supera no sabe quién poner en un stopper de nivel Nico qué Landry con dos vía murió yendo con base en el medio muriendo con Parejo todos los partidos esto va a ser muy difícil sí pone mejoran estático con balón esto va a ser muy complicado Villarreal Celta Real Sociedad Manchester United Barcelona es Marcelino al que nos hemos aferrado para bien la temporada pasada porque tenía un sistema que hacía que el equipo funcionar es él el responsable de los funcione y es él el que tiene que hacer que el Valencia mejore si el valenciano mejoras son unos queda cruzar los dedos y esperar que el tuyo de con dos Via se recupere ya cuanto antes y poco más con una plantilla de ciento cuarenta millones de euros que todo el edificio dependa de un jugador es mala señal muy mala señal

Voz 0691 25:01 cuatro menos cuarto está reunida la Mesa de redacción hola Carlos Martínez de nuevo hola hola alemán ahora daremos a Pedro Telefónica has mano primero que nada Carlos Martínez tú impresión de lo vivido ayer y de lo escuchado al acabar el partido

Voz 3 25:14 a ver

Voz 0341 25:17 quizá un calificativo resumen del partido de ayer me pareció deleznable en lo que hizo el Valencia deleznable y eso me había pasado una vez el año

Voz 0691 25:24 todo que ayer salía está ya mosqueadísimo con lo que había visto pero mucho mucho deleznable

Voz 0341 25:32 me pasó el año pasado en el partido contra el Atlético de Madrid de Liga

Voz 0691 25:36 que acabó cero cero mis sensaciones después de ese partido fueron las mismas que tuve ayer cuando salía de Mestalla después del partido contra la Juve afortunadamente lo del Atlético de Madrid que fue un cero cero el partido aunque me refiero después del parón de septiembre o principios de la temporal

Voz 0341 25:51 pasada pero por estas alturas exactamente estas alturas se corrigió al fin afortunadamente ese corrigió el Valencia mejoró notablemente confío en que pueda pasar eso esta temporada pero mi sensación fue la misma que aquella vez contra el Atlético de Madrid que no no fue capaz de generar ni una sola ocasión de gol en aquel partido y ayer prácticamente lo mismo contra once contra diez después del partido contra el Betis de el fin de semana habríamos esta mesa de redacción también yo decía que mis sensaciones serán parecidas a las del año pasado por qué el Valencia el año pasado hacía la maravilla al contragolpe pero no sabía estático pues es que me vuelvo a ratificar el Valencia ayer demostró durante noventa minutos que no sabe atacar en estático y eso se debe de Marcelino García Toral entrenador del Valencia Club de Fútbol que no sabe hacer a su equipo atacar en estático el año pasado ya pasaba eso el año pasado el Valencia hizo un temporada son pero básicamente gracias a la magistral el magistral Desarrollo del contragolpe porque fue un clínic constante durante toda la temporada de cómo ejecutar el contragolpe gracias a la inercia positiva que muchas veces en el fútbol es importantísima y la dan los resultados no es lo mismo la cabeza de un jugador ahora mismo cuando estás en la inercia negativa que tiene esa ansiedad por todos los lados por intentar revertir la situación que cuando las cosas vienen bien la inercia positiva hace que casi los resultados caigan uno detrás de otro a favor los momentos de suerte que tuvo también el Valencia el año pasado que todo le venía de cara porque también fue importante su también es importante en los éxitos de un equipo la suerte que tuvo el Valencia el año pasado pero no hizo una gran temporada por saber atacar en estático a defensas cerradas porque ni su fue el año pasado

Voz 0691 27:39 ni sabe hacerlo en esta yo en ese aspecto sí que sí

Voz 0341 27:45 señalo directamente señalo al que lleva el diez a Dani Parejo Kenny el año pasado para mí fue tan importante como a mucha gente le pudo parecer porque en ataque estático seguía desapareciendo ni ahora es importante y lo estamos viendo en estos partidos de inicio de campeonato en defensas cerradas Dani Parejo no sabe abrir las no es un buen organizador de fútbol es como decía Rodrigo hoy hemos escuchado con central en balonmano de los que mueven la pelota a los lados pero nada más para jugar bascular hacia la izquierda y luego cuando le vuelve al centro bascular hacia la derecha eso es lo que hace parejo pero no sabe filtrar un pase interior que eso sería un gran organizador de fútbol que ni lo ha sido ahora ni lo ha sido nunca en los años que lleva en el Valencia Parejo y ayer para mí Carlos Soler le da una lección magistral en treinta minutos que juega de medio centro al propio Parejo porque hace mil cosas más que él mil cosas y al propio Marcelino aunque no la quiera ver porque luego en rueda de prensa dijo lo que dijo de de Parejo dijo treinta minutos de Carlos Soler no me valen para valorar pues pues lo más lo más que seguro que te va a valer para valorar lo bien que Carlos Soler lo hace en el centro no hace no hace Parejo y para terminar para mí incluso por esto

Voz 0691 28:57 voy diciendo la expulsión de Cristiano Ronaldo

Voz 0341 29:00 la malísima para el Valencia malísima porque once contra once el Valencia estaba planteando su partido el contraataque que es como mejor sabe jugar al fútbol once contra once la Juve dominando y el Valencia intentando que alguna vez habría salido bien al contrataque pero cuando la Juve se queda con diez el partido cambia la Juve se encierra atrás es lógico y eso al Valencia le viene mal aunque parezca una contradicción la expulsión de Cristiano Ronaldo ayer le vino mal al Valencia porque tuvo a partir del minuto treinta que atacar contra una defensa cerrada y contra una defensa cerrada insisto el Valencia no sabe jugar al

Voz 0691 29:34 la novia el problema que decíamos en la la carta inicial en la presentación es broma que todo dependa de con novia con ciento cuarenta millones de coste de plantilla es un drama es una muy mala señal

Voz 16 29:46 hola Pedro Morata buenas tardes hola buenas tardes preocupado y ocupado

Voz 0691 29:50 quieto cómo lo ves

Voz 1185 29:53 yo estoy más positivo que el tono general que que escucho no sólo de sólo de Carlos y en general el que yo Etiopía de leer o que sí que me he preocupado por leer ayer Nancy esta mañana yo soy más más positivo me niego y no lo voy a hacer a articular un discurso de de todas las cosas que el año pasado hacíamos bien es porque tuvimos suerte que es verdad que a principio de temporada hubo varía golpe de suerte como ahora también está abierto varios golpes de suerte yo el concepto general que a mí me invade es que cuando el Valencia actual Parejo vuelva a parecerse al de la temporada pasada así al de la temporada pasada con sus virtudes con sus defectos pero se parezca al de la temporada pasada cuando pueda jugar con Doc vivía al lado de él cuando Guedes se parezca empiece a actuar como Guedes de la primera vuelta de la temporada y cuando eso tres futbolistas además de Garay pueda actuar en en la línea defensiva aunque esté pichichis

Voz 0691 30:59 lateral derecho Rodrigo

Voz 1185 31:01 llegue me mejor juego organizado trenzado combinado le llegue balones más más potables de lo que le llega ahora mismo con independencia de quién esté detrás de Gameiro Esteva Two allí yo creo que este Valencia empezará otra vez a volver a carburar esto es el concepto que a mí me hace ser más positivo claro el problema será fiesta circunstancia que yo he dicho se alargan en el tiempo sea el gana tiempo hay una circunstancia que a mí me preocupa bastante que es que si Dani Parejo que yo lo que ahora mismo Marcelino tiene que van Carlo porque no puedo hacer otro discurso porque no va a acoger iba a rajar de él lo tiene que Bancaja ahora mismo porque además creo que se lo ha ganado durante la temporada pasada lo que sí que me preocupa es que si el estado de forma de Parejo sea larga dos o tres partidos más Marcelino se en cabezones en mantenerlo a dar una opción para que juegue no Carlos Soler y Parejo juntos de principio que puede faltar músculo ahí sino que juegue Carlos Soler en el sitio de Parejo y al lado de Carlos Soler vía o Daniel Wass y que eso vaya a ser un talón de Aquiles esa posible cabezonería de Marcelino creo que eso se puede convertir en lo que es un callo se puede terminar convirtiendo en una la herida infectada eso sí que me eso sí que me preocupa ICO respecto al partido de ayer yo creo que once contra once La Juve nos hubiese metido cinco porque ya once contra once hubo tres ocasiones de gol claras claras que que es que fallaron a Ci

Voz 17 32:33 Khedira iba una queja común

Voz 1185 32:36 yo también no me acuerdo si el balón al palo de Cancelo ya era comiezo por once pero yo estoy convencido de que conoce once contra once La Juve nos hubiese hecho cuatro cinco goles y lo que sí que coincido por ejemplo de lo que estaba escuchando a Carlos es que yo creo que la exclusión de Cristiano Ronaldo vino mal pero nos vino mal además de por la circunstancia que dice Carlos nos vino mal porque en mi opinión el penalti que le pitan a Parejo yo creo que ese penalti no lo hubiera pitado si no existe antes de su concierto del colegiado que ha expulsado a Cristiano Ronaldo y a lo mejor puede ser que se haya equivocado con respecto a que el Valencia no es perfecto y que no ataca viene en en estático claro es que el Valencia tiene fugas porque no tiene un catálogo de recursos en la plantilla porque no se lo puede permitir económicamente quizá por eso en algún momento haremos un discurso más largo para explicar porqué esta pichichi no hay un lateral derecho mejor porque su momento había un dinero que sabía que se podían y se iban a gastar y luego se gastaron otra última hora de manera inesperada si el Valencia tuviera un repertorio mayor de Pla de plantilla a lo mejor podría atacar en estático mejor porque no creo que sea una cuestión de que Marcelino no sepa cómo hacer funcionar al Valencia en estático por una cuestión de método sino que a lo mejor es por una cuestión de que el Valencia tiene que elegir los recursos que tiene una manera para atacar y elige la que mejor le va que la que vimos la temporada pasada

Voz 0691 34:00 tenemos que analizar mucho ese fichaje de Puccini has opciones que había en el mercado para el Valencia porque yo creo que con información ni Johnny Nissan diarias eran fichajes prohibitivos en comparación lo digo con Puccini otra cosa es que cuando se pusieron a tiro Johnny diarias pensaran que no iban a tener dinero y luego si lo tuvieran pero desde luego clama al cielo al menos yo lo siento así que el Valencia muera en un partido contra la Juve jugando con Rubén BC como lateral y eso estoy convencido que a Marcelino Maté alemán aunque públicamente no reconozcan les pasa lo mismo es un drama que el Valencia juega un partido enorme contra la Juve en Champions con Rubén beso como lateral derecho pero habrá tiempo para analizarlo que tenemos y con información del Levante que son cuando menos cinco gracias Pedro buenas tardes un abrazo

Voz 0691 36:32 tres cincuenta y seis alemán para que se reúne el Consejo del Levante hoy

Voz 0341 36:35 bueno para tratar varios asuntos que tiene encima

Voz 1074 36:37 la mesa todos ellos muy importantes pero fundamentalmente yo creo que el primero que tiene que resolver es la incógnita que genera la sucesión no no secesión en el cargo de Quico Catalán para diciembre de dos mil diecinueve tendrá que decidir consigo mismo el presidente si va o no a prolongar su mandato más allá de diciembre de dos mil diecinueve Easy en el caso de que quiera prolongar su mandato es es recomendable que al patronato de la Fundación presente un adelanto seguramente electoral para que en diciembre de este año dos mil dieciocho ya se sepa si Quico Catalán quiere continuar y su consejo de administración quiere continuar para desarrollo

Voz 0691 37:12 hay tres proyectos que son capitales ahora mismo

Voz 1074 37:15 para la sociedad de los que se va a hablar en ese consejo de administración que se reúnen en el estadio de Valencia a partir de las cinco de la tarde uno de ellos porque el presidente se comprometió ante la junta general para darle una solución a la venta de un pequeño porcentaje de acciones del Levante porque la Fundación seguiría ostentando el cincuenta y uno por ciento al abismo la Fundación tiene el sesenta y nueve por ciento

Voz 0341 37:37 que quieren sacar a la venta un paquete

Voz 1074 37:40 año de acciones que debería comprar el pequeño accionista la Fundación después de las consultas que se han realizado a diferentes empresas para saber cuál es el nuevo valor de las acciones del Levante después de su revalorización desde hace casi una década ha hoy IS valor

Voz 0691 37:57 es de cerca de quinientos euros por

Voz 1074 37:59 la acción el segundo compromiso es la puesta en marcha de Nazaret está previsto que seguramente para la primavera del año dos mil diecinueve se pueda poner la primera piedra este mes de septiembre finales de octubre se tiene que ya presentar el proyecto definitivo desarrollado por el despacho de arquitectos Monfort y corre para esos noventa y nueve mil metros cuadrados de la nueva ciudad deportiva de Nazaret el tercer y último compromiso pasa por la ejecución de la remodelación integral del Ciudad de Valencia la Liga de Fútbol Profesional le ha dado al Levante un margen hasta el verano próximo para solucionar el problema de la iluminación por lo tanto tendrá que tomar una solución de si la mejora pasa por la instalación de nuevas torres

Voz 0691 38:40 oh

Voz 1074 38:40 una semi cubierta en la que quedarían camuflado no focos como ocurre por ejemplo en Cornellà o en el nuevo San Mamés y que dotaría primero de comodidad a los aficionados que ya no están expuestos a las inclemencias meteorológicas y en segundo lugar porque daría un aspecto visual al coliseo granota de auténtica modernidad por lo tanto son tres grandes temas capitales pero el primero que debe resolver Kiko consigo mismo es comunicarle al Consejo ya al Patronato Si aparte