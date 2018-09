La Ventana Comunitat Valenciana (20/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

Voz 0808 00:11 el ex político pero que debería afrontarse de una vez por todas en serio son realmente necesarias las diputaciones podemos vuelve a intentarlo hoy presenta una proposición no de ley para vaciar las de contenido para que la Generalitat asuma las competencias que ahora tienen en tantas cosas en infraestructuras en turismo en cultura en deportes entre otras muchas vaciar las de contenido porque no se pueden suprimir de un plumazo sin cambiar la Constitución todo está muy bien pero alguien antes ha hecho un estudio del gasto que supone esto de las duplicidad es que se producen con otras instituciones son rentables son realmente necesarias si se asumen las competencias después que

Voz 3 00:52 cadena SER podemos avisan los socialistas

Voz 0808 00:55 que no entendería un voto en contra de esa proposición de ley que ha presentado sobre las competencias de las diputaciones que entre otras cosas pasaría a la Generalitat competencias que ahora tienen en infraestructuras en turismo en en deporte educación salud bienestar social medio ambiente ocupación seguridad y orden público el sindicato no están afirma que su propuesta se limita a cumplir ese artículo sesenta y seis del Estatuto que vacía las corporaciones locales porque no se pueden suprimiría establece esos criterios objetivos no partidistas para el reparto de las inversiones o ayudas en los municipios Stein recuerda que es un objetivo del Pacto del Botánico que es uno de los objetivos para el año que queda hasta las elecciones y aunque no avanza si él no del grupo socialista condicionará su respaldo o no a los próximos presupuestos sí que advierte que no sería entendible un voto en contra

Voz 4 01:45 siempre que comentábamos esta cuestión con el Consell no remitían a una futura ley de gobiernos locales bueno de eso hace ya dos años esa hipotética ley si llegan no se va a desarrollar nosotros planteamos una le mucho más concreta que aclare las competencias que aclare problemas hipotéticos problemas jurídicos que podrá llevarse a cabo en en esta legislatura IU no entenderemos una respuesta que no sea en votar favorablemente esta ley

Voz 5 02:37 es que sean las comunidades autónomas quienes decidan finalmente cuál es su modelo territorial interno que es lo que pasa en cualquier país de corte federal yo creo que ese es el camino el camino es hacerlo pues de una manera definitiva a ser posible reforma que excepcional mientras tanto nosotros lo que planteamos ahora es la ley de gobiernos locales en las que daremos seguridad jurídica para que se puedan producir los procesos de convergencia de coordinación que queríamos plantear y que han sido validados en parte por la confrontación en Alicante su no

Voz 0808 03:11 indica que un gobierno autonómico debe dirigir las políticas que le corresponden estatutariamente y que el objetivo es dar las mejores soluciones sabiendo que los recursos son limitados y que por eso no se pueden desperdiciar en duplicidades absurdas un poco más lejos va Toni Gaspar que es el presidente socialista de la Diputación de Valencia Khalifa la propuesta de Podem de temeraria poco reflexionaba presentada en el peor momento dice sin decir lo más importante es qué pasará después de esto confía Gaspar en que el grupo socialista en Les Corts reclame reflexión antes de analizar a qué competencias puede ir renunciando pero con una hoja de ruta que sea aclara teniendo claro quién se hará cargo de esas competencias está dispuesto a hablar de todo porque dicen ninguna institución es sagrada pero con reflexión Isabel no de lo que se habla no buscando simplemente un titular o un golpe de efecto mediático

Voz 6 04:00 cree que nos afecta a la reflexión el diagnóstico dandi ocurre no yo barbaridad con Pochettino no es que las diputaciones dan dinero a dedo sonido de corrupción son los que no con ese vino con ese es el que existan ve en esta institución fe durante estresantes que por mar de todo no año ninguna institución sagrada pero por favor Tremón reflexión análisis que si decidí llevarles pensar que pasar además seguramente cometer una barbaridad los enseguida

de nuevo el debate sobre el interés o no de mantener las diputaciones un debate que ya viene de lejos y que esta vez llega con esa proposición no de ley de Podemos la opinión a dos bandas para terminar con este asunto la semana Salvador Enguix buenas tardes

muy buenas tardes Amparo Tórtola qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes

Voz 9 04:48 bueno yo he leído la propuesta de Podemos que ya se anunciaba el pasado lunes y la verdad es que uno se pregunta si queremos vacías tanto las competencias a las diputaciones pues mejor cerrarlo no hace años que es un debate que está abierto en España que no se afronta con valentía porque lo que es cierto que las diputaciones cuando se crearon en su momento tiene una función pero esa función puede estar asumido hoy perfectamente por los Ejecutivos autonómicos por lo tanto hay que ver cómo evoluciona pero en cualquier caso si realmente lo que hay voluntad política desde de deshacerse de ellas de tomar la decisión de no ir con medidas va a cierre de contenidos que lo único que harán es que al final no sirvan para nada por lo tanto en ese caso sería mejor hacerlo desaparecer

Voz 10 05:26 el problema salva yo creo que podemos por eso plantea esa proposición es que para para suprimir las diputaciones hace falta tocar la Constitución entonces en lo que hace es engancharse de autonomía al artículo sesenta y seis donde efectivamente se contempla la posibilidad de que la Generalitat Valenciana asuma competencias a las diputaciones yo estoy de acuerdo con los principios que te has repetido salvajes que las diputaciones es un debate que permanece abierta desde hace más de treinta años es el típico debate uvas Liliana no

Voz 11 05:54 a mí no me parece mal la proposición que presenta

Voz 10 05:57 la podemos sobre todo porque eso va a obligar al resto de grupos a a a manifestarse no y sobre todo porque eso que esperemos que permita un debate tranquilo y generado sobre el futuro de las de las de las diputaciones en general de la estructura administrativa sea lo que no puede ser es que tengamos estemos metiendo en España cuatro niveles administrativos y con todo lo que eso supone de duplicidad de funciones gasto etcétera etcétera etcétera

Voz 9 06:21 para que ese debate tranquilo compraron no va a suceder de ponerse un él no no era el caso autonómico valenciano hay una evidencias que e la visión que tenemos las diputaciones desde Valencia no es la que se tiene de Alicante y Castellón donde las diputaciones y que eso los potentes focos de acción política en estas provincias eso a Patrick después hay partidos que tiene una mentalidad muy centralista necesitan siguen definiendo la estructuras diputaciones como una manera de Montero en cierto sentido de Estado tras lamentar lamentamos un tema muy delicado pero yo sigo pensando que se que no vamos a vaciar las porque la propuesta de Podemos francamente no les deja ninguna capacidad de maniobra no

Voz 11 06:57 que la pregunta es qué de

Voz 10 07:01 es uno de los problemas que hay en España y la Comunidad Valenciana no es ajena a ello es infundir municipal no decir aquí hay municipios muy pequeñitos y desde luego con sus propios medios no pueden dar satisfacción a todas las necesidades que los ciudadanas de esos municipios plantean ya tiene un papel importante en las diputaciones votante tienes razones definitivas en no es la misma

Voz 11 07:22 la chica a la que tenemos en Valencia que la e cuenta adherir

Voz 10 07:25 cantera de Castellón otras provincias de España donde insiste el problemas fundamentales es municipal pero bueno se pueden pensar en esas ideas imaginativas desde un punto de vista administrativo incluso más ágiles y que de alguna forma suplen la función de las diputaciones que insisto es que son unos sonidos organismos dique que responden a una de descentralización del siglo XIX no del siglo XXI

en La Ventana hoy queremos dedicar unos minutos también a la reflexión sobre un asunto que cada vez es más habitual en las noticias del día a día nos referimos a la violencia contra los niños según Save the Children en España en nuestro país la violencia contra la infancia permanece como una realidad oculta pese a las cifras que conocemos en dos mil diecisiete Se registraron más de cuatro mil ochocientas denuncias interpuestas pormenores por malos tratos en el ámbito familiar son datos del Ministerio de Interior pero este dato según esta organización es sólo la punta del iceberg nos acompaña en La Ventana el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana Rodrigo Hernández buenas hola buenas tardes bueno el último caso conocido o lo contábamos hace poco es la muerte de un niño de dos años en Elche por maltrato también hablábamos recientemente esta tarde del retraso en un juicio de la niña que estuvo encerrada en un balcón en Alicante hay que tuvo que ser rescatada por los bomberos en suma son casos que cada vez se conocen más pero que urge esa ley no que proteja a todos los niños y niñas de cualquier tipo de violencia

Voz 11 11:28 efectivamente muchos doce o lamentablemente muchos francés e la violencia contra la infancia permanece invisibilizan porque todavía como como sociedad entendemos que esa violencia pertenencia al ámbito de lo privado de lo doméstico es lo mismo que pasaba con con la violencia machista contra la violencia contra las contra las mujeres hace unos de hecho el simple nombre de esa violencia violencia doméstica luego pasó a hacer violencia de género por fin es violencia machista en eso David ayuda muchísimo los periodistas para abordar esa situación y que se que la estación estas mujeres como víctimas los grandes olvidados lamentablemente han sido han sido los niños niños y niñas que sufren violencia que sufren violencia en su hogar muchísimas veces Iker sin visibilizar Si yo te dijera eh se portó mal y no me quedó más remedio de pegar la torta parece tranquilizar si al final de esa frase digo mi mujer esta insoportable todos los que analizamos te digo mi hijo o mi hija eh no había forma de tranquilizar lo todos igual no lo vemos normal pero tampoco le damos esta esta importancia ante un ejemplo de cómo visibilidad vamos son los hijos de las niñas y no como personas no como personas las que no hay que pegar sino como propiedad de alguien como que es asunto privado como que cada padre o que la persona sea se apaña

Voz 0808 12:44 por lo tanto un caso más todavía importante resaltar piensas Joyce la vulnerabilidad de esas víctimas porque como denuncia un menor

Voz 11 12:52 efectivamente sí es muy difícil para una mujer en los líderes magenta para una víctima cuando además pues esas son sus propios padres los que más les tiene que proteger los que están ejerciendo una violencia contra ellos por eso es importantísimo que una ley igual que hubiera para las mujeres que sufrirán violencia para los niños una ley que prevenga que de las instrumentos que de los presupuestos que los recursos necesarios para luchar contra esta violencia parece violencia deja de existir BC está normalizada para que esté penada para que el cine estén protegidos y para que como sociedad avancemos en la defensa de sus derechos

Voz 0808 13:22 o el Gobierno acordó la puesta en marcha de ese anteproyecto de ley no el que está previsto que para dos mil diecinueve pueda ser ya ha visto en el Congreso de los Diputados

Voz 11 13:31 efectivamente seré Children igual que las otras organizaciones estamos hablando con el Gobierno a nivel de Gobierno central

Voz 0808 13:37 ahora tenemos

Voz 11 13:40 amistoso por parte del Ministerio para que el segundo trimestre del dos mil diecinueve esta ley sea sea una realidad es una ley que tiene todo el consenso del Parlamento todos los grupos votaron a favor de esta ley y pensamos que es si no pasa nada raro se aprobará es urgente es necesaria la vida de de los niños la defensa de los derechos de los niños la lucha contra la violencia contra los niños no puede esperar la un niño que sufre violencia e no puede esperar hasta por lo tanto es brutalmente urgente que esto sea el ERE que realmente sea una realidad

Voz 0808 14:12 y las administraciones en este caso también las autonómicas tienen mecanismos suficientes para alertar a estos niños de cómo deberían denunciar en el caso de que sufran maltrato en el ámbito familiar

Voz 9 14:22 sí

Voz 11 14:22 depende mucho de comunidades enmudecieron un teléfono hay comunidades que tienen más servicios y más recursos otras que tienen que tienen menos por eso es importantísimo que ha ley integral a nivel nacional y que luego las comunidades autónomas que tienen competencias hacen infancia desarrollen es leyes de ante

Voz 17 14:37 eh

Voz 11 14:39 acciones concretas incautó los territorios pero es importantísimo también la homogeneización que todos estemos bajo un mismo marco para Guinea diferencias sustanciales un niño en una comunidad no pueden sufrir violencia porque no esté preparada y en otra si esto no tiene ningún sentido

director de Save the Children en la Comunitat Valenciana Rodrigo Hernández gracias por atendernos muchas gracias a vosotros cinco minutos y cerramos La Ventana Comunitat Valenciana por hoy queremos contarles algunas noticias más que nos ha dejado el día por ejemplo esa noticia de que el Estado no va a recurrir la ley valenciana dio horarios comerciales ante el Tribunal Constitucional como pueden imaginar esta seguida de muchas reacciones por una parte el director general de Comercio Consumo Natxo Costa que ya ha dicho que es una buena noticia ya que todo el sector del comercio estaba de acuerdo con la ley vigente que establecía un régimen de horario en los que algunos comercios podrían abre sus puertas en festivos esta reforma fue aprobada el pasado catorce de febrero por Les Corts explica hoy Costa que no tenía sentido que el anterior Gobierno quisiera recurrir esta Ley de Comercio en la Comunitat

Voz 9 15:42 a eso indudablemente como au pair que eso pues a punto y final a un Accor que sabe usado en las ollas tan ve que va a costar molde de arribar era una orden en que todo es todo el sector eh se mostraban díganme conforme en que se sean cada el acorde en estos Termes y lo que uno tenía que ausente es que desde el Govern de Españas e intentará pasarle otra vez ahí

Voz 11 16:05 Accor y evidentemente no gobernar sin agua

Voz 9 16:07 es híper eso no no recurrirá

Voz 0808 16:09 Joaquín Cerveró el portavoz en la Comunitat de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución dice que con ese cambio de gobierno no les ha sorprendido que el Estado no haya recurrido a la ley valenciana de Horarios Comerciales en lo único que están disconformes es con la caducidad de las zonas de gran afluencia turística cada cuatro años ya que dice esto supone un freno y una inestabilidad porque ese partiría de

Voz 18 16:29 pero entendemos que puede suponer un freno eh y una inseguridad jurídica sobretodo y una inestabilidad porque cada cuatro años prácticamente hay que partir de cero a la hora de Gatti normalmente

Voz 9 16:41 con las empresas los planes los hacen a medio largo plazo cuatro años evidentemente es un periodo demasiado corto como para para plantearse inversiones de gran calado

Voz 0808 16:52 bueno matiza el director general de Comercio que no es una caducidad de cuatro años concretamente que cada cuatro años deberá acreditar que se siguen cumpliendo esas condiciones que hacían que ese espacio fuera una zona de gran afluencia turística y el presidente de la Confederación de comerciantes y autónomos de la Comunitat Cipriano Cortés considera que es una muy buena noticia ya que recurrirán la ley no tenía ningún tipo de fundamento porque todo el comercio valenciano apostaba por esta ley que dice costó mucho trabajo conseguirla

Voz 9 17:18 pues la verdad es que es una satisfacción trámite que sea eh consensuado la voluntad de todo el comercio valenciano

Voz 19 17:26 lo del no entendíamos de que el Gobierno central considerara también estuviera ahí romper ese pacto que costó bastante trabajo de de realizar que fueron un acuerdo de todo el sector

Voz 20 18:40 con respecto

Voz 21 18:42 hay eh

Voz 24 18:54 en el Senado es barata

