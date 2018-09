Hora 25 Comunitat Valenciana (20/09/2018)

Voz 0808

00:06

buenas tardes el debate sobre la necesidad de que sigan existiendo las diputaciones sonó va y viene ese intento de Podemos de revitalizar lo vía proposición no de ley para vaciar las de competencias ha vuelto a poner este asunto de plena actualidad en la Comunitat Valenciana esta formación avisa los socialistas que no entendería un voto en contra de la proposición de ley que ha presentado que consistiría en que las competencias de las diputaciones pasarían a la Generalitat el Síndic Anton lo están afirma que su propuesta se limita a cumplir el artículo sesenta y seis del Estatuto que es vaciar las corporaciones locales porque no se pueden suprimir establecer criterios objetivos no partidistas para el reparto de las inversiones o las ayudas en los municipios Stein recuerda que es un objetivo del Pacto del Botánico que es uno de los objetivos para el año que queda hasta las elecciones y aunque no avanza si el no del grupo socialista condicionaría su respaldo no a esos próximos presupuestos sí que advierte que no sería entendible un voto en contra