Off the record (20/09/2018)

Voz 5 01:00 hola qué tal saludos sí muy buenas tardes hasta las ocho y media en de récord para contarles lo que dio de sí en la noche de ayer esa dolorosa derrota del Valencia ante la Juventus en el estreno de la fase de grupos de la Liga de Campeones día difíciles un día complicado un día raro porque había demasiadas expectativas depositadas en el equipo en un Valencia que diese la cara en un Valencia que compitiera en un Valencia como el que estábamos acostumbrados a ver hace pocos meses pero sin embargo la situación cada jornada se complica más empeora la mejor versión del Valencia después de los cuatro primeros partidos de Liga ayer fue un bofetón no sé si de realidad pero sencillamente lo que dejó es un bajonazo en toda regla a la afición valencianista que competía con desigualdad en cuanto a presupuesto sabiendo que Juventus y Manchester United son los favoritos del grupo pero con la esperanza de ver a un equipo dejarse el alma en el césped en una afición entregada con un campo y con un estadio completamente lleno y todo eso no sucedió justo ocurrió lo contrario se vio superado en todo momento por el campeón italiano a los veinte minutos se podían contabilizar hasta tres y cuatro ocasiones clamorosas de la Juventus en área chica perdonando lo que podría haber sido una goleada de escándalo y todo eso con una Juve que se quedaba sin Khedira que perdía Cristiano Ronaldo por expulsión y no sé si fue una buena una mala noticia todo lo que iba a cubriéndole al Valencia durante la noche porque cada vez daba una sensación de ser un equipo indolente que repito Sevilla completamente abrumado por la superioridad del rival al menos ya Marcelino después de terminar el partido reconocía que su equipo está mal que hasta la fecha no lo había hecho y que además su equipo está un escalón muy por debajo todavía de los grandes clubes como La Juve que aspiran a competir por ser campeones de la Champions estoy casi seguro

Voz 6 03:15 al final cumpliremos los objetivos realistas que esta plantilla debe de confirmar esta temporada con respecto al anterior pero sí que creo que todavía no está preparada para competir de forma reiterada en un partido por supuesto con equipos

Voz 5 03:35 este nivel pues de momento lo que dio la sensación el Valencia es que no está preparado para competir ni tan siquiera durante noventa minutos ya durante seis jornadas con equipos de máximo nivel en la máxima competición continental no son buenas noticias las que tenemos para seguramente los aficionados del Valencia de cara al próximo compromiso ante el Villarreal que juega desde las siete menos cinco de la tarde su primer compromiso de la Europa League le gana al Rangers por un gol a cero con gol de vaca a los pocos segundos del inicio de partido no ha reservado demasiados efectivos Javier Calleja para el partido de hoy sí ha rotando algunos jugadores pero tiene futbolistas también importantes de muy buen nivel sobre el césped como vaca o como toque Camby por ejemplo una aparezca una pareja que podría ser perfectamente titular también está jugando el Sevilla que es otro de los rivales que en teoría competirá al final de esa temporada de salía de esas XXXVIII Jornadas como dice Marcelino por entrar entre los cuatro primeros clasificados y por ese cuarto puesto anhelado por todos ellos para estar junto a Atlético de Madrid Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en la próxima edición de la Liga de Campeones ha marcado el Sevilla el tercer gol del partido que le enfrenta también desde las siete menos cinco al Standard de Lieja gol de Benger después de los marcados durante la primera parte por Ever Banega por el Mudo Vázquez pero el Sevilla no está dando una buena sensación pese a la victoria por tres goles a uno ante el estándar de Lieja está un poco como el Valencia qué Machín trata de arrancara su equipo pero el equipo de momento no acaba de arrancar fruto de la calidad eso sí ante el rival de menor entidad el Sevilla de momento está imponiéndose al inicio en la segunda parte en su primer compromiso de la Europa League les decía que no son buenas noticias tampoco para el enfrentamiento precisamente ante el Villarreal del próximo domingo en la cerámica porque Marcelino va a seguir sin poder contar con Geoffrey con Don vía ICO hay que dicho así podría ser en cualquier momento de la pasada temporada una circunstancia relevante pero no determinante ahora mismo es que se han convertido en jugadores capitales para la estructura del equipo un Valencia sin una pareja de centrales paulista Garay es una va es un Valencia completamente vulnerable a David defensivo un doble pivote en el que no esté Geoffrey con dos vía es un equipo que prácticamente no sabe recuperar no sabe defender bien no estructura el Valencia ni su ataque ni su sistema defensivo sin la figura del medio centro francés Yves por supuesto si a eso le añadimos qué Rodrigo lo está jugando absolutamente todo que acortó su periodo vacacional para tratar de estar en las mejores condiciones en el inicio de la temporada y que si ya era importante la pasada temporada ahora se ha convertido en importante para la Liga en importante para la selección española Iker importante para la Champions League sino no tiene descanso sólo Rodrigo no va a poder con el enemigo iba a ser complicado que les salga absolutamente todo por eso lo que hay que buscar alternativas para romper ese plan a que de momento no les hará el Valencia ante la ineficacia o la poca oportunidad de experimentar con un plan B que aumento Marcelino no ha puesto de manifiesto ni la pasada temporada ni tampoco en lo que llevamos de campeonato por eso ayer se le preguntaba a Marcelino siguiendo la segunda parte que de forma forzosa tuvo que jugar el Valencia con Carlos Soler en ese doble pivote porqué no continuar con la figura de Carlos Soler ante el bajo rendimiento que está ofreciendo el capitán Dani Parejo

Voz 6 07:27 en cuanto exclusivamente a Dani buscaremos pues que recupere su mejor nivel y se creemos que hay otro jugador que debe de de jugar pues lo haremos lo que está claro es que nosotros con Dani a su mejor nivel somos mejor equipo Si veo que con Carlos Soler funciona mejor el centro campo del Valencia Carlos jugaba de medio centro pero tengo que verlo a mí no me vale un partido no me valen treinta minutos es poco bagaje probamos entrenando probamos jugando Carlos Soler ha jugado otros partidos de pivote y ha tenido un rendimiento en algunos podríamos considerar bueno en otro regular creo que hay jugadores que la temporada pasada fueron muy muy importantes muy importantes Quizás quizás marcaron la diferencia y que este año por diferentes circunstancias están o no están en su mejor momento o no están no diría en su mejor momento en su momento de forma mejor posible vamos que la respuesta es que

Voz 5 08:36 eh Dani Parejo va a seguir jugando de doble pivote junto veremos a quién ha con dos desde luego no para el próximo compromiso de Liga en Villarreal porque aunque ya está más o menos recuperado para poder entrar en una convocatoria pero se antoja francamente complicado que después de un periodo de recuperación tan importante como el francés no esté en condiciones de ser titular otra cosa es que pueda estar dentro de la lista de dieciocho con lo cual no sabemos si volverá a repetir viendo la experiencia de ayer con Daniel Basi con Dani Parejo porque no hay muchas alternativas si es que sigue pensando que Carlos Soler que no se cuantos partidos aprobado a Carlos Soler yo no tengo muy buena memoria pero no son excesivamente mucho los minutos que he visto a Carlos Soler en la etapa de Marcelino jugando en el doble pivote parece que dice que no tiene mucha continuidad o que al menos no ha demostrado tener la continuidad necesaria como para darle muchas alternativas darle cierta continuidad en ese puesto hoy precisamente nuestro compañero Carlos Martínez aprovechando un compromiso publicitario de el medio centro valen ya no le ha preguntado a Carlos a ver si le gustaría jugar más minutos de medio centro no tanto en la banda derecha

Voz 7 09:50 directa preguntas y el domingo cuando Marcelino da la alineación dice en el doble pivote juega a Carlos Soler el que sea estarás más contento que si Carlos Soler juega en la banda derecha y gordos todo en la LOMCE entonces eh anhelos finales he jugado en el once el míster de desde el año pasado ya ya comenté que que me dijo que que me veía con con opciones de jugar en banda ahí y creo que es que es Nate bastante bien pero obviamente se me hizo Juan el doble pivote pues pues voy a estar contento no porque es una proyección que yo siempre he jugado oí que me siento cómodo y que ayer pues me sentí cómodo oí cada vez que juega ahí me siento cómodo pero es que es al igual que te cuando juega banda entonces no estoy igual de feliz pues vamos a ver lo que decide

Voz 5 10:35 Marcelino porque Carlos Soler quiere si es posible seguir jugando de medio centro y lo que sí parece claro es que la pareja Dani Parejo Daniel Wass en las oportunidades que ha jugado durante esta temporada no acaba de funcionar y lo normal es que si algo no funciona cuando además el sistema general tampoco funciona lo normal es tratar de cambiar alguna pieza para encontrar el mecanismo o los automatismos que el Valencia tuvo que no aparecen de momento durante este arranque de temporada cerramos el capítulo Champions una Champions que no abrirá su segunda jornada de Liga de Campeones hasta el próximo martes dos de octubre con la visita del Valencia a Old Trafford para medirse al Manchester United que ayer sí que hizo sus deberes ganando con comodidad cero tres al John Boix en Suiza eso significa que el Valencia está casi obligado a tratar de puntuar en Old Trafford en su visita porque en caso de una derrota se complicaría enormemente las opciones del Valencia de cara a seguir soñando con la posibilidad de meterse en la siguiente ronda en los octavos de final en esta portada noticia en el Levante Unión Deportiva está reunido su consejo de administración desde las cinco y media de la tarde para abordar muchos de los temas que tiene pendientes es la primera reunión del Consejo desde que finalizó el ejercicio futbolístico en la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho con el balance que ha sido el mercado con esas superventas que le va a dar un superávit al Levante de Jefferson Lerma con esos treinta coma cinco millones de euros ingresados por su traspaso al Portsmouth pero fundamentalmente tres cosas que levante debe resolver en el próximo año y todas de todas ellas cuelgan de un nombre propio que es el del presidente Quico Catalán el presidente anunció hace ya muchos meses su deseo de no prorrogar su mandato más allá de lo que está estipulado que es diciembre de dos mil diecinueve a finales del verano amagó diciendo que igual se lo podría replantear y un poco lo que está esperando su consejo de administración y fundamental ante el Patronato de la Fundación es que se pronuncie públicamente iría si quiere o no prolongar su mandato porque no podría entrar el patronato de la Fundación que en definitiva es el propietario el que custodia las acciones del Levante en su último año sin esperar la preparación de un posible recambio en el caso de que no quiera seguir al frente del Levante Unión Deportiva todas las sensaciones hacen sospechar que Quico Catalán Se lo está replanteando de verdad en el caso finalmente de poder replantearse su continuidad esta podría llegar de una forma mucho más inmediata de lo esperado y es que la junta general de accionistas que será aproximadamente a mediados del próximo mes de diciembre debería tener ya una respuesta oficial por parte del presidente de si adelanta el periodo electoral para a abordar los tres grandes temas que tiene por delante el consejo de administración la puesta en marcha de la Ciudad Deportiva de Nazaret la venta de un paquete accionarial ahora mismo la Fundación tiene el sesenta y nueve por ciento quieren salvaguardar el el mayor capital social en un cincuenta y uno que sigue estando en los en la fundación del ante pero el resto sacarlo a la venta para el pequeño accionista y eso es un compromiso formal que adquirió el presidente en la última junta general diciendo que en la próxima llevaría la fórmula para sacar a la venta las acciones por lo tanto quedan meses para que eso se produzca la remodelación integral del estadio Ciudad de Valencia la Liga de Fútbol Profesional le ha dado al Levante un año es decir hasta el próximo verano para resolver un problema importante que tiene y es el de la iluminación del estadio a efectos de televisión y hay dos opciones una colocar unas torres más altas nuevas que no quedarían demasiado estética o buscar lo que sería una fórmula integral para que quedase un estadio francamente coqueto más de lo que ya está y es una semi cubierta en la que aparte de las comunidades que tendría el espectador porque ya no estaría expuesto a las inclemencias meteorológicas es que además los focos estarían justamente aprovechando los bajos de esa nueva semi cubierta que circunda haría todo el estadio Ciudad de Valencia ocho de la tarde quince minutos a vuelta de pausa abrimos mesa de redacción con Ximo la mano con Fran Guaita para hablar alto y claro de lo que le está pasando a este Valencia

Voz 5 16:24 a lo que va a ser nuestra Mesa de redacción y nuestro debate que mejor que escuchar a Rodrigo Moreno Machado que dijo ayer en cuarenta y cinco segundos exactamente lo que tiene que mejorar su equipo para volver a competir

Voz 10 16:39 muchas cosas que mejorar tanto en la Champions como en la Liga todavía tenemos que dar un paso adelante como equipo eh está faltando encajar el juego colectivo de mejor manera tanto a nivel ofensivo como defensivo uno sale muy fácil de la presión cuando vamos a tener muchas dificultades de generar en aplacar el espacio y la verdad es que la segunda parte de la difícil porque bueno yo con uno menos yo plantaron dolía de de cuatro delante del área y bueno para esta casan partía balonmano veíamos de un lado a otro intentaba filtrar un pase por dentro pero era muy difícil porque había muy poco espacio juego precisos para bien y bueno yo también y al final son condiciona tenían para que tenga más o menos precisión pero bueno hay que seguir eh tenemos que tener ahora es tranquilidad y ambición al mismo tiempo entender que bueno que no estamos en el

Voz 5 17:36 va a levantar sin paños calientes si no fuera jugador del Valencia podríamos decir que es el mejor analista posible para explicar con palabras claras yo creo que cristalinas lo que le pasa al Valencia la falta de convertirse en un equipo que todavía no lo es no sabemos dónde está el equipo de la pasada temporada el tener los automatismos que han desaparecido y que también funcionaron la pasada campaña y que sobre sobretodo del Valencia cuando tiene que ejercer algo que era fundamental en su estructura de juego como era la presión al rival para robar en campo contrario ocurriera en campo propio pillar al otro equipo con las líneas adelantadas para organizar un rápido contragolpe en dos tres pasos plantarse delante de la portería contraria eso el Valencia de hoy no lo hace y al final todo parece que bueno no puede recaer sobre la figura de cómo no está cuando vía el Valencia no funciona porque la inversión ha sido de ciento cuarenta millones de euros que es lo que cuesta la actual plantilla del Valencia a Promesa Fran Guaita muy buenas hola buenas

Voz 0691 18:43 pues la verdad es que pensando en lo que decías el corte excepcional con un valor tremendo de Rodrigo como suele ocurrir cuando un jugador habla al acabar un partido pensaba en una variante de Marcelino de la que hemos hablado muy poco pero que es muy analizado leyese se empeña en escolar en la banda Rodrigo que ya les dimos esa época de cómo sufría en banda posiblemente de los jugadores estaban en el campo ayer

Voz 0962 19:04 por contra la Juve el el único

Voz 0691 19:08 los pocos no se me ocurre ninguno más que tiene gran capacidad para filtrar un pase entre líneas ante una defensa cerrada como la de la Juve Rodrigo pero allí fuera allí en la banda a veces la derecha izquierda ahí estaba la izquierda porque debieron toda la banda derecha vas que por cierto no puso un centro bueno en todo el tiempo que esto

Voz 11 19:23 pues como lateral Rodrigo

Voz 0691 19:26 una alternativa que que para mí no funcionan cualquier jugador Gameiro incluso podía caer a banda a la banda derecha dejando Rodrigo en el centro porque es un jugador que puede filtrar un pase la verdad es que dicho esto que es una cuestión que ya hablaremos tácticamente el valenciana lo lo radiografía Rodrigo habla de la presión no sale no sale fácil de la presión reconoce que el equipo ante rivales que se cierran no tiene fluidez para el último pase y dice que me falta encajar colectivamente como equipo ofensivo defensivamente es lo que le veníamos pidiendo que reconociera a Marcelino aparejo pero en la voz de de uno de los capitanes que que Rodrigo yo creo que si un como decías un observador externo una lista de los muchísimos que la tele se pone un día mira al Valencia y lo compara lo coteja con el equipo la temporada pasada Vera eso una una involución una involución que tendrá que ver con varios factores pero que tiene un responsable que sean entre no

Voz 5 20:21 sí porque aquí hay que empezar a señalar no culpables pero sí a responsable Ximo porque lo que está radiografía dando Rodrigo es la falta de lo que tiene que hacer un equipo lo que falta por trabajar para mejorar y eso no hay otra fórmula que trabajarlo en Paterna cada mañana parece como si estuviésemos hablando de un equipo que tenía automatismos perfectamente sincronizado la pasada temporada y que de repente este año es incapaz de hacer nada bien

Voz 0962 20:48 es que vamos a eso la temporada pasada afortunadamente nos cansamos de elogiar a Marcelino nombrarle pues el el jefe o el origen de todo el hombre que lo había cambiado todo y que era capaz de sacar

Voz 11 21:02 a mayor rendimiento mucho mejor

Voz 0962 21:04 viento que otros entrenadores a esos mismos jugadores temporadas anteriores el ejemplo palmario es el de Rodrigo por ejemplo cómo lo veíamos la temporada pasada y cómo lo habíamos visto en las anteriores pues bien si esos mismos jugadores han involución nado o vemos otra versión bastante peor de la que tenían no hace un año en y dos tres y cuatro sino hace unos meses porque la competición terminó hace unos meses pues el responsable acaba siendo él mismo el mismo que no logra que esos jugadores que estamos los seguros saben jugar con las líneas más juntas saben adquirir automatismos saben salir y hacer el gesto que nos cansamos no nos cansamos de yo por lo menos me canso de repetir aquí en esta radio televisada es el gesto que hace Marcelino de juntar las líneas de estar mucho más precisos tanto en defensa como en ataque

Voz 11 22:01 no lo ha logrado no lo ha conseguido

Voz 0962 22:04 Marcelino transmitir a esta plantilla que tiene mucho que ver con la de la temporada pasada salvo algunos cambios concretos o nombres concretos pero lo que más preocupa es que estamos viendo bajo rendimiento unos por lesión que casi no lo podemos achacar

Voz 12 22:20 como con DOCV o Garay pero otros como Parejo

Voz 0962 22:25 que es el que me viene a la cabeza o lo que pueda ocurrir en el lateral derecho o en el acompañante de Parejo que todavía de Rodrigo que todavía no lo ha encontrado porque muchos han sido recién llegados como Gameiro como va echó allí como Santi Mina que el otro día yo lo denunciaba entre comillas lo sigo haciendo a ver si en Villarreal tiene oportunidad ha desaparecido ahora mismo es un jugador desaparecido Santi Mina pues bien el que es el máximo responsable esa involución de los futbolistas de esa de no poder sacarle ese rendimiento que si tuvieran en la temporada anterior

Voz 5 22:59 es Marcelino además planes que serán las circunstancias por cómo está organizado este Valencia con Mateo Alemany como figura en la dirección general deportiva de la mano de la confección de la plantilla de Marcelino que la planificación que yo creo que es una planificación que está completamente consensuada que es una planificación que se ha hecho con mucho tiempo de previsión lo decías hoy no puede ser que en un partido Valencia Juve al final el lateral derecho del Valencia acabe siendo Rubén Bezos que en teoría se quedó en esta plantilla para convertirse en la figura de un cuarto quinto central que ese cuarto quinto centra la al final acaba jugando de lateral derecho por el mal rendimiento es decir por no haber acertado en el lateral titular en el fichaje en la contratación de Puccini que se han invertido por ejemplo quince millones de euros en un central como día Cavic o por ejemplo al final por no utilizar o por no observar Marcelino a Carlos Soler como un mediocentro órganos está d'Or acabe recurriendo afirmara Daniel Wass para completar no sabemos muy bien para que ese mediocentro porque yo digo Daniel Wass en un cuatro cuatro dos tan definido tan marcado donde rinde porque a mi me parece que es un fichaje que tiene muchas cualidades es un jugador que tiene muchas condiciones pero no no sé si para un cuatro cuatro dos Daniel Wass tiene sitio en este Valencia bueno

Voz 0691 24:22 yo tengo un amigo representante que siempre me dice cuando hablamos de jugadores tipo Bezos ah yo el consejo que le doy a los clubes cuando me preguntan por jugadores de este corte que que no convencen pero que bueno que son más o menos polivalentes es a los jugadores entre comillas de de bajo nivel o del nivel no para el Valencia no te quedes porque al final lo acabas poniendo jugadores que no te convencen Si no te convence no te convencen pero si te quedas llega un día que los pones pasa lo que pasaba ayer hay dos por bajo de la bota el Valencia no pierde por culpa de pero pero tampoco aporta nada para que el equipo remontar el partido lo acaba quitando lo acaba quitando porque porque había que atar claro había que buscar profundidad banda derecha irreal ante pusieron ya Daniel Wass el Valencia hace una edificación para mí errónea ya lo hemos insistido mucho no ayer por perder contra la Juve ni hoy durante el verano lo sabes perfectamente que se han equivocado que que han cometido un fallo de cálculo no sé muy bien confiando en que no sé realmente cuál era el plan recuerdo a alguna conversación privada con gente del club es decir bueno pero es que puede jugar va se puede jugar puede jugar Brezo sí bueno puede jugar cualquiera lo pones y juega pero el tema es que ayer el Valencia juega ante la Juve un equipo que ha jugado trillado comentaba Ximo dos finales Champions en cuatro años un equipo que lleva ganando un scudetto consecutivo siete años consecutivos

Voz 12 25:45 bueno mientras

Voz 0691 25:46 tú en el campo Cristiano pues e hizo lo que pudo pero cuando el Valencia se pone a bajo cero en la segunda parte que hay que atacar empezó no vale y entonces Marcelino plantea la primera parte de la temporada con pichichi pichichi que es más ofensivo que defensivo comete cuatro errores les cuestan goles cuatro errores pero cuatro que además se pueden demostrar que por el momento y ayer le cae a veces el Valencia no tiene un lateral de primer nivel no lo es Puccini que viene de jugar del Sporting de Lisboa no viene de jugar jugar del del Chelsea viene del Sporting igual todo el respeto y se han equivocado planificando y luego te vas que comenzase es interesante es que yo creo que Daniel Wass es un fichaje de profundidad de plantilla es un jugador número catorce quince que ellos creen que puede jugar de lateral derecho que puede jugar en banda derecha que en pretemporada por la izquierda tirando diagonales para dentro de un gol en un partido de pretemporada de Inglaterra pero la realidad del Valencia es que la posición esa que ocupa vas por ejemplo pretemporada es para eres que manda derecha está Ferrán Torres que Cheryshev

Voz 5 26:40 que ahí quiere Marcelino que juegue

Voz 0962 26:42 en toda la temporada Carlos Soler Ike en el medio campo ni es un creador brutal como pueda ser Parejo o Carlos Soler ni un músculo que recupera balones como galán o como cuando había entonces que tienes pues un jugador que

Voz 0691 26:56 sí que para rotar para te da

Voz 0962 26:59 pero el día que tienes que ganar de la Juve

Voz 0691 27:01 el elementos claro es que yo estoy pensando cuando Koke

Voz 5 27:04 está cuando cuando vía esté

Voz 0691 27:06 es que perdona que va a jugar vas a hablamos de el Valencia hoy claro ya que venderá porque los clubes cada día ven alguna moto no la moto hoy que cooperen ha hecho entrenamiento no recuerda a la expresión del club pero bueno como uno más no pero como nuevas si de verdad es uno más tiene que jugar el domingo titular si de verdad es uno más si de verdad físicamente está está bien pues tiene que jugar el partido sería un suicidio yo creo que pasar

Voz 5 27:32 de la inactividad a jugar un entonces

Voz 0691 27:34 entonces no no partido de Liga en titular entonces no está como uno más entonces está como como uno más porque va a entrenar y entrena pero sale de una lesión gravísima de rotura de tendón de Aquiles tres no no vendas

Voz 0962 27:46 como digo que no está bien y que va a acompañar al

Voz 0691 27:49 bon Villarreal porque entonces estás llevando a engaño a la gente si está como uno más el Valencia no tiene un jugador como ojo que le va a hacer falta en Villarreal ha comentado que no sepa no no a descansar mucha gente en el Villarreal en el Villarreal hoy ha jugado la Llum ex jugador básico para ellos a pelota parada lo ha reservado para que juegue en banda derecha para tapar aquello que es en el Villarreal creo que no está jugando el partido Manu Morlanes no que es el centrocampista defensivo deposición acaba empatar en Glasgow vaya uno uno por el que ha apostado Calleja y el Villarreal es un cambio en la segunda parte el primero que ha hecho que es quitara de Camby para poner en valor con lo cual el Villarreal si juega el partido no ha jugado me consta por sanción no está jugando creo que tampoco Mario Juan Miguel Roldán Bridge el Villarreal está descansando jugadores porque para el Villarreal el partido importante es el domingo no es el de hoy además se demuestra porque están bajo el equipo menor como el Rayo

Voz 5 28:39 yo lo que me pregunto también es qué si había quince millones de euros para día Cavic no había quince millones de euros para la de la derecho son esas preguntas que uno deja en el aire no es decir sí hay dinero para un tercero cuarto central pero no hay dinero para aún primer lateral derecho porque no estás hablando del suplente están hablando del primer lateral derecho sabiendo que Montoya iba a salir si el del Valencia

Voz 0962 28:59 es una oportunidad de mercado yo recuerdo hoy Vicente Bosch que estaba conmigo mientras la más la entrevista después de el Valencia Atlético de Madrid estoy hablando del veinte de agosto quedan diez días de mercado ilícito en una entrevista Marcelino en El Larguero con Yago de Vega John Le yo participé en la entrevista le pregunta y le pregunté si además de lo de Guedes que era lo que esperábamos todos y que no hubiese ninguna salida ni ninguna venta repentina como la de Rodrigo si cabía en la cabeza después de la operación de comprar a Murillo tenerlo ya en propiedad o cualquier otra cualquier posible salida de un central si cabían su cabeza dar salida a uno de los cinco centrales traerá un lateral porque yo también estaba con con la Martin Galán lateral derecho porque no me fiaba de Puccini solo como alternativa para todo lo que venía por delante como desgraciadamente se está viendo Marcelino dijo que no que no era su prioridad en ese momento que todo podía pasar al mercado una respuesta pues bastante vacía no bastante genérica quedaban diez días quedaban diez días de mercado yo creo que se podía haber hecho algo sacaron central venderlo traspasarlo cederlo intentar una posible cesión yo creo que la secretaría técnica del Valencia podía estar preparada para atraer al menos una alternativa un segundo lateral pero un lateral derecho Hinault enfrentarte a la Juventus en todo un estreno de Champions con el lateral