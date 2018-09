Hora 25 Deportes Valencia (20/09/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco

Voz 2 00:03 no deportes

Voz 3 00:08 sino más mano

Voz 0962 00:15 las ocho y cincuenta minutos qué tal muy buenas tardes bienvenidos a nuestro Hora veinticinco Deportes Valencia hoy tristemente tenemos que afrontar una resaca dura

Voz 4 00:27 era muy poco dulce

Voz 0962 00:30 que el Valencia volvió ayer a la Liga de Campeones con la emoción que teníamos ayer a estas horas un taller sobre todo en la previa contando cómo llegaban los equipos y como me estrellas estaba engalanado para una cita histórica porque nunca el Valencia se había enfrentado a uno de los clubes con más solera del fútbol mundial y del fútbol europeo la Juventus de Turín pues bien la realidad finales palmaria es otro bien distinta es la que describió Marcelino a escucharemos esta plantilla del Valencia no está preparada para enfrentarse a equipos como estos o a partidos como éstos Il la Liga de Campeones no espera la siguiente salida dentro de dos semanas es a Old Trafford contra el Manchester United que pese a las dudas que pueda generar el Manchester United en Inglaterra con José Mourinho ayer ganó cero tres al Jon Boix tiene un potencial tremendo el Valencia quiere seguir con vida en la Champions tiene que mejorar muchas cosas pero no solamente en la Champions sino en la madre de todas las competiciones como llamó en su día Unai Emery de otra manera le han ido llamando en los últimos tiempos Mateo Alemán Marcelino es decir centrándonos en la competición doméstica en la Liga donde el Valencia no ha arrancado tampoco lo ha hecho en Champions no ha conseguido ninguna victoria la competición le permite una nueva oportunidad será contra el Villarreal el próximo domingo las cuatro y cuarto de la tarde un Villarreal que hace unos minutos ha acabado de jugar su partido de Europa League con sorpresa cómo contabas Hydro empatando en casa ante el Rangers dos dos en la primera jornada de la Europa League son las ocho y cincuenta y dos vamos a afrontar esa resaca de la mejor manera posible intentar buscar soluciones y ver si la pueden dar los propios protagonistas aquí en nuestro veinte cincuenta a vuelta de pausa

Voz 5 02:16 Mena Sánchez Pla sabías que es la tienda más grande de Valencia de baños cocinas y muebles de hogar vías que tienen las principales marcas al mejor precio y cuarenta años de experiencia sabías que están en Paterna cinco minutos de Valencia Correa Sánchez Pla descubre la tienda más grande de vale

Voz 4 02:34 el mundo deportivo

Voz 1927 02:35 nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de cien años y nuestra pasión sigue creciendo día a día como los éxitos

Voz 6 02:43 ball Club Barcelona eso contamos con los analistas que más saben del mundo del Barça desde el Barça tu diario es deportivo

Voz 7 02:56 tenemos un problema nos da enhorabuena por encogen M

Voz 8 02:59 derbi coche punto es esto no ocurrirá entra en vender mi coche punto y obtiene la máxima tasación el mejor precio garantizado y pago inmediato astuta tasación on line no visita uno de nuestros centros

Voz 9 03:09 en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del macro de Vara de Quart Valencia

Voz 10 03:14 del veintidós al treinta de septiembre la liquidación total de la temporada dos mil dieciocho y ocasión Jaén osito Camper Van dos Sito campeón van punto com

Voz 2 03:22 vive una experiencia única que cambiará tu forma de ver la vida con idiomas viaja Inglaterra Irlanda Canadá o Estados Unidos vive tu hallo académico en calles con el con el idioma y la cultura del país que más te guste tu destino es hablar inglés que idiomas punto en Mundo Deportivo

Voz 1927 03:39 nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de cien años y nuestra pasión sigue creciendo día a día como los éxitos

Voz 6 03:47 ball Club Barcelona eso contamos con los analistas que más saben del mundo del Barça es del Barça tu diario es deportivo

Voz 0962 04:12 seis minutos para las nueve de la noche que vayan desfilando por aquí los protagonistas íbamos a intentar encontrar alguna explicación a lo ocurrido ayer y sobretodo alguna solución a lo que viene por delante que es complicado y que hay que afrontar esa cuesta arriba que se le presenta al Valencia cada vez con peores sensaciones que son las que dejó ayer el equipo un equipo que no carbura la que vemos un rendimiento cada vez más bajo de algunos futbolistas eso que había conseguido Marcelino la temporada pasada y que nos cansamos eso no nos cansamos de elogiable que había conseguido sacar más rendimiento mejor rendimiento que otros futbolistas que los futbolistas parecían otros con respecto las temporadas anteriores en esta está ocurriendo todo lo contrario un caso por ejemplo es el de Dani Parejo aunque no lo asuma a él en primera persona pero está bastante lejos del rendimiento que hemos visto aquí en algunas temporadas sin ir más lejos la temporada anterior de Dani Parejo pero lo dicho hablando de la plantilla en su conjunto en tentando encontrar una explicación a lo de ayer Marcelino fue roto

Voz 11 05:21 no estoy casi seguro que al final cumpliremos los objetivos realistas que esta plantilla debe de confirman esta temporada con respecto a la anterior pero sí que creo que todavía no está preparada para competir de forma reiterada siendo un partido por supuesto con equipos de este nivel

Voz 0962 05:44 pues no está preparada en la plantilla en este momento para partidos de este nivel no sé qué nivel es Villarreal el próximo domingo a las cuatro de la tarde a las cuatro y cuarto del que sí tiene claro que hay que hacer y que hay que mejorar lo pone clarito encima de la mesa ha escrito una pizarra Rodrigo al acabar el partido cuarenta y cinco segundos deliciosos de autocrítica de reconocimiento de errores Rodrigo

Voz 12 06:09 muchas cosas que mejorar tanto en la Champions como en la Liga todavía tenemos que dar un paso adelante como equipo eh está faltando encajar el juego colectivo de mejor manera tanto a nivel ofensivo como defensivo no sale muy fácil de la presión cuando vamos a dificultades de generar en aplacar el espacio y la verdad es que la segunda parte era difícil porque bueno una menos yo plantaron dolía de cuatro delante del área ahí bueno para esta casan partía balonmano ahí hemos doblado a otro intentábamos filtrar un pase por dentro pero era muy difícil porque había muy pocos espacios yo puedo precisos para bien bueno un poco el cansancio también y al final son condiciona tenían para que tenga más o menos precisión pero bueno hay que seguir eh tenemos que tener ahora está incluida hay ambición al mismo tiempo entender que bueno que no estamos en el

Voz 0962 07:08 tardes pues dicho claro eh los problemas que afectan al equipo reconocido por uno de los jugadores más veteranos de los que más autorizado está para reconocer esos errores porque es de los que tira del carro cuando el equipo lo necesita que es Rodrigo como también tiró del carro ayer en la segunda parte Carlos Soler es de lo más positivo que dejó el partido en el momento en el que hizo un cambio Marcelino que trastocó su propio equipo sus propios planes tácticos colocó a Carlos Soler en el centro que es una vieja reivindicación de muchos estamos esperando ver a Carlos donde ha jugado toda su vida aunque lo hizo muy bien la temporada pasada en la derecha porque con doble Parejo estaban muy bien en el centro del campo pero bien aprovechando que con Don piano está que elevan poniendo sustitutos como ayer vas Ike Parejo está en un rendimiento bajísimo en un nivel muy bajo pues en algún momento Carlos Soler podría jugar en el centro del campo ayer lo vimos hoy le ha preguntado Carlos al propio Carlos Carlos Martínez a Carlos Soler si le gustaría jugar en el centro del campo

Voz 0311 08:13 la pregunta y el domingo cuando Marcelino de la alineación dice en el doble pivote d'Esquadra Carlos Soler el que sea estarás más contento que si dice Carlos Soler juega en la banda derecha buenas tardes todo en el once entonces eh a finales es jugar en el once y desde el año pasado ya ya comenté que que me dijo que que me veía con con opciones de jugar en banda ahí y creo que es bastante bien pero obviamente senda hizo de Juan el doble

Voz 13 08:43 nosotros bueno pues voy a estar cuanto entorno porque es una posición que yo siempre he jugado hoy

Voz 0962 08:48 pues claro que estaría contento y estaremos contentos mucho por lo menos una oportunidad tener esa oportunidad de inicio por qué no en Villarreal el próximo domingo a las cuatro y cuarto de la tarde también puede estar Koke Belén que puede tener minutos difícil que sea de titular pero con leen es la gran noticia puede estar ya en la convocatoria del próximo domingo donde es prácticamente imposible que esté con Doria un minuto para nueve

Voz 10 09:12 los Bío días de Bioparc también en octubre

Voz 9 09:15 los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Bioparc con sus crías el PP y el chimpancé com

Voz 10 09:24 compra tu entrada online y aprovecha el acceso preferente Combes en Bioparc café gratis biorritmos promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad