Informativo de las 6.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (21/09/2018)

Voz 0131 00:08 qué tal muy buenos días enseguida hablamos de política de economía de todos los titulares con los que arranca este viernes pero antes el tiempo que nos da un titular destacado que este fin de semana no llueve o al menos no de forma generalizada en general tanto hoy como el sábado y el domingo cielo despejado máximas en torno a los treinta grados y riesgo de chubascos pero sólo en el interior de forma ocasional así va a llegar el otoño de la Comunitat que Se despierta hoy con veintidós grados en Alicante y Elche veinte en Valencia en Castellón de las noticias igual que las estaciones del año hay debates que vuelven cíclicamente es lo que ha pasado en las últimas horas con el que versa sobre el futuro de las diputaciones Podem presenta una proposición de ley para vaciar las de contenido y hay reacciones de sus socios del Botánico hoy por hoy Comunitat Valenciana Ana tal

Voz 0141 00:57 les buenos días buenos días Ana podemos avisa a los socialistas de que no entendería un voto

Voz 0131 01:02 en contra de su proposición de ley que propone Transfer

Voz 0141 01:06 ir a la Generalitat las competencias que ahora tienen las Corporaciones provinciales en materias como infraestructuras turismo cultura deporte también educar

Voz 0131 01:14 un saludo Bienestar Social en otras materias tan

Voz 0141 01:17 bien como medio ambiente ocupación seguridad y orden público el sindicato Unión Stein afirma que su propuesta se limita a cumplir el artículo sesenta y seis del Estatut que batería de competencias a las corporaciones locales porque no se pueden suprimir establece también criterios objetivos y no partidistas para el reparto de las inversiones o ayudas en los municipios está en recuerda que es un objetivo del Pacto del Botánico no avanza si la negativa del grupo socialista condicionará su respaldo a los próximos presupuestos pero advierte de que no sería entendible un voto en contra

Voz 2 01:48 siempre que comentábamos esta cuestión con el Consell no remitían a una futura ley de gobiernos locales bueno de eso hace ya dos años esa hipotética ley Si llegan no se va a desarrollar nosotros planteamos una le mucho más concreta que aclare las competencias que aclare problemas hipotéticos problemas jurídicos que podrá llevarse a cabo en en esta legislatura IU no entenderemos una respuesta que no sea votar favorablemente esta ley

Voz 0141 02:17 está en espera poder convencer a ciudadanos ya los socialistas

Voz 0131 02:19 parte el president de la Generalitat Ximo Puig en ti

Voz 0141 02:22 desde que se producen duplicidades que que haga avanzar para evitarlas

Voz 0131 02:26 pero el Consell tiene su propia propuesta que es la ley

Voz 0141 02:28 gobiernos locales plantea que las autonomías decidan su modelo territorial

Voz 3 02:32 el camino caminos hacerlo pues de una manera definitiva a ser posible esa reforma que excepcional mientras tanto nosotros lo que planteamos ahora es la ley de gobiernos locales en las que daremos seguridad jurídica para que se puedan producir los procesos de convergencia de coordinación que queríamos plantear y que han sido validados en parte por la confrontación directa en Alicante en su momento

Voz 0131 02:56 el tono de Puig ya lo han escuchado conciliador contrasta con la contundencia de su compañero de partido y presidente de la Diputación de Valencia Toni gas

Voz 0141 03:04 dar califica la propuesta de Podem de temeraria ir poco reflexionaba quién no parece que no precisa quién asumiría las competencias como según Gaspar podemos busca un golpe de efecto mediático

Voz 0267 03:16 creo que nos afecte el la reflexión el diagnóstico de ocurrencias no yo no es que las diputaciones dan dinero a dedo sonido de corrupción son las que es no con ese con ese es el que es ven en esta institución fue durante estresantes que por dar de todo un año a ninguna institución sagrada pero por favor Tremón reflexión análisis que si de llevarles cosas a pensar que pasará además seguramente cometer una barbaridad en los enseguida

Voz 0141 03:40 compromís avanza que estudiará la proposición sí que es partidario de suprimir las después las diputaciones pero que cambiar las leyes estatales para que las autonomías elijan su modelo territorial que para Compromís sería otro distinto al de las corporaciones locales

Voz 0131 03:53 compromís precisamente instaba también ayer a ciudadanos a reconsiderar su voto en contra de la ley electoral

Voz 0141 03:59 para que pueda salir adelante en Les Corts y aplicarse ya para las próximas elecciones hoy acaba el plazo para la presentación de enmiendas el Síndic Fran Ferri insta a la formación naranja a presentar las modificaciones que crea oportunas pero que renuncie a su exigencia de que haya un distrito único porque obligaría a reformar el Estatuto un trámite más complicado que requiere mucho más tiempo que el que queda para las próximas autonómicas Ferry critica los vaivenes de Ciudadanos en esta materia y añade que según una encuesta de la formación naranja el setenta y cuatro por ciento de los entrevistados considera la reforma electoral como un asunto prioritario pero más aún los votantes de Ciudadanos

Voz 4 04:35 va en contra de su programa electoral y sobre todo va en contra de sus votantes recordemos tantas votadas de ciudadanos valen una reforma de la ley electoral no entendían que baten de retener a dos Matezans salió bien ama el Partido Popular en bloquear una Jade que sería la más avanzada del estad que Parla de mes proporcionalidad que Parla de paritario que Parla es desbloquear es que Parla de primarias o que Parla de mil Lincoln June está habían de coches contribuyentes

Voz 0141 05:01 y es que el voto de ciudadanos esta ley no saldrá adelante Les Corts las étnica Maricarmen Sánchez reconoce que en su programa electoral está la reforma de la ley electoral pero mucho más ambiciosa más cerca del una persona un voto que no se contempla en esta propuesta para ella esta proposición de los tres grupos del Botánico es insuficiente

Voz 5 05:20 Nos parece desde Ciudadanos que

Voz 6 05:23 en está contando una verdad a medias creemos

Voz 5 05:25 que es cierto que es necesario una una reforma de la ley electoral una reforma de la ley electoral de calidad no en los términos en los que se están planteando porque más allá de una rebaja del tres por ciento en la que creemos y unas listas cremallera pues poco más está aportando desde Ciudadanos es cierto que el cinco por ciento de nuestros votantes creemos que necesitamos una una reforma de la ley electoral lo que pasa es que queremos una ley electoral que no sea un parche

Voz 0131 05:51 Avacu que ofrece la noticia económica la Comunitat Valenciana recibió el uno coma nueve por ciento de la inversión extranjera del año en la primera mitad de dos mil dieciocho ocupa el cuarto lugar por detrás de Madrid que acapara el setenta por ciento de la inversión de dinero de otros países seguida de Cataluña

Voz 0141 06:09 País Vasco

Voz 0131 06:35 seguimos en clave económica para contarles que el sector del comercio aplaude que Generalitat y Gobierno central hayan solventado sus discrepancias en torno a la ley de horarios comerciales de forma que la norma autonómica se libra del recurso ante el Constitucional que había anunciado en su día el Ejecutivo de Rajoy podrá aplicarse con unas ligeras

Voz 0141 06:53 modificaciones y el presidente de la Confederación de Comerciantes y autónomos de la Comunitat Cepedano Cortés considera que es una muy buena noticia que puede seguir aplicándose una ley que fue fruto de un consenso y que costó mucho de conseguir

Voz 0267 07:05 bueno la verdad es que es una satisfacción quejes eh consensuada la voluntad de todo el comercio valenciano en Londres no entendíamos de que el Gobierno central pudieran a también hay romper ese pacto que costó bastante trabajo de realizar que fueron un acuerdo de todo el sector

Voz 0141 07:25 Joaquín Cerveró es el portavoz en la Comunitat de las grandes superficies matiza que lo único que no les gusta es que cada cuatro años haya que renovar la condición de zona de gran afluencia turística que les permite abrir gran parte de los festivos

Voz 0267 07:38 entendemos que pueden suponer un freno eh y una inseguridad jurídica sobre todo y una inestabilidad porque cada cuatro años prácticamente hay que partir de cero a la hora de de las Gatti normalmente pues las empresas los planes los hacen a medio largo plazo cuatro años evidentemente es un periodo demasiado corto como para para plantearse inversiones de gran calado

Voz 0141 08:00 pero el director general de Comercio y Consumo Natxo Costa aclara que bastará con a acreditar que se siguen cumpliendo las condiciones para ser zona de gran afluencia turística Costa aplaude el acuerdo alcanzado con el Gobierno central

Voz 7 08:14 entonces todo el sector está mostrando digan me conforme en que se serán cada el acorde en estos Termes verdad lo que uno tenía que absenta antes que desde el Govern de España se intentará posar letra vez a irse y evidentemente no Gober sin aguantes híper eso no no recurrirá

Voz 0131 08:31 y una cosa más una patera con quince personas a bordo una de ellas menor llegó ayer por la mañana a la cala mina en Alfaz del Pi todos sus ocupantes afortunadamente están en buen estado de sal

Voz 0141 08:41 la embarcación fue avistada por agentes de la Guardia Civil de Alicante a las nueve menos cuarto de la mañana en ella viajaban doce hombres y tres mujeres al parecer una de ellas menor de edad de quince años

Voz 0141 09:37 hoy es eso