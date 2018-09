Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (21/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 0131 00:07 qué tal muy buenos días que se acaba el verano

Voz 0131 00:18 vamos a tener un fin de semana de sol con temperaturas máximas rondando los treinta grados y el riesgo de chubascos que se queda solo en el interior por la tarde ya además de forma aislada ahora tenemos veinte grados en el centro de Valencia

Voz 0131 00:55 y la cosa hoy va de obras de las de la V veintiuno porque ayer en el Congreso se rechazó una propuesta de Compromís que sólo respaldó podemos Piqué proponía posponer el inicio de la ampliación de la V veintiuno hasta que se encuentre una solución más sostenible se opusieron socialistas populares y C's así que se mantiene el plan previsto las obras tendrían que comenzar en torno al uno de octubre pero no es la única obra que exalta nuestra portada les vamos a contar también el informe que ha hecho el puerto de Valencia para reclamar las inversiones que nos deberían corresponder de las redes transeuropeas de transporte

Voz 1 01:28 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 0131 01:30 Talens buenos días buenos días Ana el puerto de Valencia considera imprescindible que se incluya la conexión Madrid Valencia dentro de los ejes Trans europeos de transporte la red TNT como reclama la Generalitat y el Gobierno de España el Puerta ha elaborado un informe sobre esa conexión que ha servido de base para la enmienda que han firmado todos los eurodiputados valencianos y que se debatirá el mes que viene en Europa

Voz 0141 01:53 línea ya existe y está funcionando pero sí se incluyera en esa red accedería a la financiación europea para inversiones el informe desglosa diez razones fundamentales por los que el tramo Valencia Madrid debe ser incluido en esa red de contenedor stent entre ellas el tramo Madrid Valencia es el que actualmente soportan mayor tráfico ferroviario de mercancías en la pena los la ibérica su prolongación hasta Lisboa concentra más del cuarenta por ciento del tráfico portuario de contenedores de la península el informe considera que existe desequilibrio entre la vertiente atlántica y la mediterránea a pesar de los indicadores de población y PIB elementos básicos que a su juicio deberían tenerse en cuenta sostiene que se eje es la conexión natural y la más corta entre las fachadas atlántica y mediterránea destaca que el de Valencia es el primer puerto de contenedores de la península el quinto Europa resulta incoherente dejarlo marginado en la ampliación de los corredores

Voz 0131 02:46 cosas hoy tenemos también novedades sobre el solar del nuevo Ayuntamiento en la Avenida de Aragón y que les podemos adelantar hay un principio de acuerdo ya entre ese lenta el antiguo Expo Grupo y el Ayuntamiento de Valencia

Voz 0141 03:03 ayer hubo una reunión entre el edil de Urbanismo irse lenta que se ha comprometido a firmar en unas semanas la recepción formal del solar el acta de cesión por la que pasará a ser propiedad de la compañía sigue habiendo discrepancias que no se han resuelto y que se harán constar en ese acta aunque ya hay un principio de acuerdo que se materializará en los próximos días

Voz 0131 05:00 y mañana se celebra el Día europeo sin coches así que el metro y la EMT como ha venido pasando estos años atrás van a ser gratis durante toda la jornada del sábado pero además la EMT va a adelantar la gratuidad a esta misma noche por cierto que la EMT va a asumir por primera vez la gestión de un aparcamiento será el de la plaza Ciudad de Brujas que abrirá a principios de diciembre no se va a hacer

Voz 0141 05:21 una concesión es una fórmula que ya existe porque a un sal la empresa municipal de Urbanismo es la que gestiona el aparcamiento de la plaza de la Reina la EMT a una de determinar los detalles del funcionamiento las plazas y procesos del aparcamiento de Brujas el edil Creed sí afirma que de esta manera los ingresos y beneficios irán directamente a las arcas municipales y sobre las críticas de los socialistas por el retraso en la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad Pérez sí insiste en que el borrador se presentará dentro de poco no quiso valorar el foro organizado por los socialistas sobre movilidad que se celebrará mañana sólo dijo que Compromís cree reeditar el gobierno local

Voz 0131 05:54 esa decisión de que la EMT S A quién vaya a gestionar el parking de la plaza Ciudad de Brujas ya ha recibido críticas por parte de Partido Popular de ciudadano que Real

Voz 0141 06:02 ante una ocurrencia sinsentido porque día debería dedicarse a mejorar el servicio de autobús que ha empeorado denuncian que las luchas de poder en el tripartito están distrayendo a la EMT en su reto de mejorar el servicio de abordar el transporte metropolitano con la agencia napolitana de transporte la autoridad Estellés asegura que este anuncio Alegret si es un nuevo ejemplo de reparto de sillones del tripartito

Voz 0131 06:24 Ciudadanos propone cambiar las ordenanzas fiscales para rebajar impuestos municipales entre ellas bajar el IBI un siete por ciento el IVA cultural y también el impuesto de circulación por lo difícil que dicen es circular por la ciudad y el Ayuntamiento ha calificado de éxito total el primer Día Mundial de la paella que se celebró ayer en la plaza del Ayuntamiento y en otras ciudades europeas como por ejemplo París todas las fotos las tienen en nuestra web en Radio Valencia punto es Hoy por Hoy Locos por Valencia se emitió también desde allí desde la plaza

Voz 0141 06:51 del Ayuntamiento

Voz 1 07:51 la firma de Pedro

Voz 1716 07:53 Morata hola buenos días José Manuel Alemán nuestro levantino luego de cabecera está convencido que Quico Catalán que finaliza su mandato en diciembre del año que viene tiene que decidir si va a continuar o no ya había dicho que era su último año y que no iba a continuar alemán sospecha que Quico Catalán ahora ha cambiado de opinión tiene Quico Catalán que comunicarlo probablemente antes de primeros de año a la junta de accionistas y a la fundación del Levante que es el accionista mayoritario y que por cierto considero y creo por la información que tenemos que la fundación quiere que Kiko continúe pero Kiko encuentras la manera en la que pueda justificar que donde dijo digo ahora dice Diego no deberían preocuparse sugestión de avala simplemente tiene que decir me lo he pensado mejor ha cambiado de opinión sin más

