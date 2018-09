Informativo de las 7.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (21/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

qué tal muy buenos días

Voz 0131 00:11 con buenas noticias porque vamos a tener cielo despejado temperatura temperaturas altas nada que ver con estos dos últimos fines de semana con lluvias el otoño va a llegar a la Comunitat con cara de verano iban

Voz 3 00:22 xima rondando los treinta grados ahora

Voz 0131 00:24 tenemos veinte en Valencia y Castellón veintidós en Alicante

Voz 3 00:27 allí en Elche

Voz 0131 00:53 ya acaba oficialmente el verano llega el otoño e igual que las estaciones hay debates que se repiten de forma cíclica como el de la conveniencia de mantener o no las diputaciones provinciales Podemos quiere pisar el acelerador en este final de legislatura pero las prisas no parecen contagiarse en el PS prevé que de momento mantiene

Fórum Comunitat Valenciana

Voz 0131 01:15 Ana Talens buenos días buenos días Ana podemos avisa a los socialistas de que no entendería un voto en contra de su proposición de ley que propone transferir a la Generalitat las competencias que ahora tienen en materias como infraestructuras turismo cultura deporte entre otras

Voz 0141 01:30 cosas el sindicato no están afirma que su propuesta se limita a cumplir el Estatuto en su artículo sesenta y seis que vacía las corporaciones locales porque no se pueden suprimir establece criterios objetivos y no partidistas para el reparto de las inversiones ayudas en los municipios está en recuerda que es un objetivo del Pacto del Botánico y no avanza que si la negativa del grupo socialista condicionará su respaldo a las cuentas de la yo que viene pero sí que advierte de que no sería entendible un voto en contra

Voz 6 01:57 siempre que comentábamos esta cuestión con el Consell no remitían a una futura ley de gobiernos locales bueno de eso hace ya dos años esa hipotética ley si llegan no se va a desarrollar nosotros planteamos una le mucho más concreta que aclare las competencias que aclare problemas hipotéticos problemas jurídicos que podrá llevarse a cabo en en esta legislatura IU no entenderemos una respuesta que no sea en votar favorablemente esta ley

Voz 0141 02:25 compromís avanza que estudiará la proposición a priori es partidario de suprimir las diputaciones mientras que Podemos espera poder convencer a ciudadanos ya los socialistas para que apoyen este vaciado de competencias

Voz 0131 02:38 su parte el president de la Generalitat Ximo Puig entiende que se producen duplicidades que hay que avanzar para evitarlas pero el Consell dice tiene su propia propuesta que es la ley de

Voz 0141 02:47 subirnos locales también Ximo Puig plantea que las autonomías decidan su modelo territorial

Voz 7 02:52 pero caminos hacerlo pues de una manera definitiva a ser posible esa reforma que excepcional mientras tanto nosotros lo que planteamos ahora es la ley de gobiernos locales en las que daremos seguridad jurídica para que se puedan producir los procesos de convergencia de de coordinación que queríamos plantear y que han sido validados en parte por la constatación de la Diputación de Alicante en su no

Voz 0131 03:15 Puig intentaba rebajar la tensión del debate mientras su compañero de partido y presidente de la Diputación de Valencia Toni Gaspar se mostraba mucho más contundente califican ya

Voz 8 03:24 los afecta el de la reflexión

Voz 0131 03:26 califica la propuesta de pueden de temeraria de poco

Voz 0141 03:29 o sea nada no precisa quién asumiría las competencias y como según Gaspar podemos busca un golpe de efecto mediático

Voz 8 03:36 cree que nos afecte el paso previo de la reflexión el diagnóstico dandi ocurrencias no ya barbaridad como Cherry no es que las explotaciones dan dinero a dedo sonido de corrupción son los que no con ese vino con el que existan ve en esta institución once durante estresantes que por dar de todo no haya ninguna institución sagrada pero por favor temor reflexión análisis que si decidí llevarles cosas a pensar que pasará además aseguraban cometer una barbaridad los enseguida

Voz 0286 04:05 el debate sobre el futuro de las diputaciones es como el Guadiana aparece y desaparece de la agenda pública pero nadie le pone el cascabel al gato aunque hay algo todavía más grave es que tampoco parece que nadie se atreva a ampliar el foco y plantear que lo que de verdad hace falta en España es una revisión conjunta global de todas las administraciones replanteando competencias evitando duplicidades es decir buscando una mayor eficacia y una mejor gestión del dinero público lo demás son milongas y cortinas de humo

Voz 2 06:00 Jamones Redondo Iglesias que ofrece la noticia económica

Voz 0141 06:03 la Comunitat Valenciana ha recibido el uno coma nueve por ciento de la inversión extranjera del año en la primera mitad de este ocupa el cuarto lugar por detrás de Madrid que acapara el setenta por ciento de la inversión de dinero de otros países les sigue en Cataluña y el País Vasco

Voz 0131 06:36 retomamos la crónica política Compromís insta también a Ciudadanos a reconsiderar su voto en contra a la ley electoral para que pueda salir adelante en la Cámara autonómica se puede aplicar para las

Voz 0141 06:46 próximas elecciones hoy acaba el plazo para la presentación de enmiendas el Síndic Fran Ferri insta a la formación naranja a presentar las modificaciones que crea oportunas pero renunciando a su exigencia de que haya un distrito único eso obligaría a reformar el Estatuto un trámite más complicado que requiere mucho más tiempo que el que queda para las próximas autonómicas Ferry critica a los vaivenes de Ciudadanos en esta cuestión y añade que según una encuesta de la formación naranja el setenta y cuatro por ciento de los entrevistados considera la reforma electoral como un asunto prioritario pero aún más aún los votantes de Ciudadanos donde el porcentaje llega al ochenta y seis por ciento en el caso de Compromís son casi el ochenta y cinco por ciento

Voz 0131 07:22 es que sin el voto de ciudadanos esta ley no podría salir adelante

Voz 0141 07:26 Escort y indica Mari Carmen Sánchez reconoce que en su programa electoral sí que está en la reforma de la ley pero mucho más ambiciosa más cerca del una persona un voto que no se contemplan esta propuesta que para ella es insuficiente

Voz 0131 07:38 el sector del comercio aplaude que la Generalitat y el Gobierno central hayan solventado las discrepancias que había en torno a la ley de horarios comerciales de forma que la norma autonómica se libra del recurso ante el Constitucional que había anunciado el Ejecutivo de Rajoy podrá aplicarse con unas ligeras modificaciones hay satisfacción en el pequeño comercio sólo algún pero por parte de las grandes superficies que critican que cada cuatro años tenga que justificarse la renovar la condición de zonas de gran afluencia turística que les permite abrir gran parte de los festivos la Generalitat aclara que basta con acreditar que siguen cumpliendo las condiciones para poder seguir abriendo los días festivos

Voz 0808 08:32 vas a preparar una barbacoa para evitar que los alimentos se queme ni puedan formarse sustancias como el Benzo no que pueden ser perjudiciales para la salud debemos evitar que la llama llegue a los alimentos bastará con controlar el fuego hoy dejar una distancia suficiente entre las brasas la parrilla

