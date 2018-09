Hoy por Hoy Locos por Valencia (21/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Locos por

Día Mundial de las paellas

bienvenidos amigos Ésta es la edición viernes de Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 1086 01:16 Valencia bueno ayer era el Día Mundial de las paellas hoy entre otras cosas se celebra el Día Mundial del Alzheimer lo que vamos a hacer es charlar sobre el Alzheimer dar vueltas a a cómo padecen esta enfermedad los enfermos por supuesto en su día a día las familias queremos saber también qué se hace para que la sociedad tenga siempre presente lo que hay que hacer entorno a esta enfermedad que no hay que olvidar la y también lo que se está investigando en nuevos tratamientos y demás

Voz 4 01:52 todo ello para la primera parte de esta edición de Hoy por Hoy Locos por Valencia edición viernes llena segunda parte pues como siempre nos ocuparemos del mundo de las fallas Últimas noticias de la fiesta que ya se acerca momentos importantísimos poco a poco pero ya el mes de octubre es un mes clave para el mundo de las fallas intervino un repaso a la agenda cultural para este fin de semana que como todo el fin de semana en Valencia pues es jugosa estoy más a partir de este momento

Ana buenos días qué tal muy buenos días

Voz 0131 02:44 cada viernes está en marcha esta hora la referencia del pleno del Consell y que da la portavoz del Gobierno valenciano Monica Oltra Hay vicepresidenta que estábamos pues en estos momentos hablando sobre los acuerdos que ha tomado el Gobierno valenciano que como siempre se puede seguir a través de nuestra web de Radio Valencia punto Es pero además hoy en esta jornada tenemos más noticias por ejemplo que tienen que ver con eh uno de los proyectos más polémicos en el entorno de la ciudad de Valencia que es la ampliación de de la V veintiuno de una de las entradas a la ciudad que bueno pues tiene problemas de atascos y frecuentemente y que como sabéis existe un proyecto aprobado ayer por el Ministerio para poner en marcha ayer en el Congreso Compromís hizo un último intento de paralizar el actual proyecto porque lo consideran demasiado agresivo con con el medio ambiente un intento que sólo respaldo eh Podemos y que rechazaron el resto de grupos socialistas incluidos eh se ha vuelto a poner de manifiesto tanto bueno pues las diferentes opiniones que haya este con respecto a este asunto dentro del del Gobierno municipal así que hoy veremos cómo eh reaccionaban tanto el alcalde Joan Ribó como la portavoz de los socialistas que Sandra Gómez ante bueno pues la confirmación de que bueno no se ha parado el inicio de esas obras que probablemente podrían comenzar en los próximos días a principios de octubre así que estaremos muy pendientes de de este asunto por lo demás de los tribunales también menos llega otra noticia destacada es que un juzgado de Valencia ha declarado nulo el despido y que se había realizado de un trabajador de la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe ni es que eh bueno pues en la sentencia se considera que la decisión que se tomó por parte de la dirección de la Fundación de esto es capital fue una represalia porque ese trabajador había denunciado posibles irregularidades en la gestión de los directivos

Voz 5 04:34 de de esta fundación así que bueno pues

Voz 0131 04:37 la Fiscalía también consideraba que este despido era nulo así lo confirma la sentencia del Juzgado de de lo social y además también se ha puesto los hechos en conocimiento de la Agencia Valenciana antifraude para que proteja a esta persona que se considera pues eso que fue represaliado por haber denunciado estas presuntas irregularidades al margen de eso tenemos que contar también con la llegada de una nueva patera a las costas alicantinas la segunda en las últimas veinticuatro horas ha llegado esta pasada noche con ocho personas a El Campello y afortunadamente todos ellos están en buen estado de salud ir eh hablaremos también de otros asuntos en Hora catorce que tienen que ver con la movilidad y con todos los actos que no pues se están realizando durante toda la semana pero que en las próximas horas se van a intensificar porque ya sabéis que el día oficial Día Europeo Sin Coche es mañana sábado mañana sábado Metro Valencia mete gratis pero la EMT este año ha decidido que cómo caían sábado se adelanta la gratuidad a esta noche a la noche del viernes así que a partir de esta noche la EMT también sin pagar

Voz 4 05:38 para coger el bus ahora pero me esperaré a las dos allí hasta los dos eh eh para aprovechar también sabes lo acostar pronto pero pero hoy esperaría hasta la madre una vueltecita no vemos

Voz 0131 05:55 cantidad sabes que los autobuses después el secuestro

Voz 4 07:26 velas para ver la entrada del ahora ya hay que ponerse en las aceras la primera la de Chirivella aún estaba a todas ahí verlo llegar saludar si oye cable

Voz 1086 07:36 los del trafico

Voz 22 13:15 Radio Valencia Cadena

Voz 4 13:17 SER hacerme una enfermedad

Voz 23 13:19 neurodegenerativa no vamos perdiendo neuronas que se encargaban de controlar el lenguaje no esta memoria e bueno pues sabemos que esas células van desapareciendo

Voz 24 13:30 hubo entraban al estar en el suelo están otros mantener conversaciones no tiene sentido mantener conversaciones con personas que no están ahí permitir que él pidió sea tuve niñez de cambio de rol con todo el hijo pequeño va a ser del la figura de padre Pierre de me asusta me envuelven pero te tienes un niño de tres años que va a estar con tres años toda la vida o posiblemente involucrado

Voz 25 13:56 el no de los sueños gastado

Voz 24 14:03 de día mala

Voz 26 14:06 eh

Voz 27 14:07 hoy está el Día Mundial de la CEI Mary de ello vamos a hablar durante los próximos minutos muchos quizá Davis comprobado que que muchas poblaciones se han instalado mesas informativas para que la gente conozca mejor esta enfermedad y que bueno pues muchos pueden pensar esto me pilla desconocido lejano bueno pues todos vamos cumpliendo años todos nos van saliendo cosas y hay personas pues que que de pronto pues tienen estos problemas de de de memoria de de de conocimiento en fin todo lo que produce el el Alzheimer que no sólo afecta a los pacientes sino también a sus familias

Voz 4 14:48 el precedente de ello queremos hablar para tener el testimonio directo personalmente de de una persona afectada por el Alzheimer como es Francisco Fortea Francisca buenas tardes bienvenida que ha venido acompañada de su hija Juana con ellos dos se os agradecemos mucho que haya perdido esta nuestros estudios para que nos contéis como es el día a día de una familia que tiene este esta situación en su entorno también saludamos a Raúl García que es fisioterapeuta de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia y que además ha sido impulsor del videoclip de lesbianas la memoria la el grupo Sky Plane que es un grupo de tributo a U2 que han hecho juntos una adaptación de un clásico de todos y que ahora escucharemos saludos buenas

Voz 27 15:34 primero Le quiere preguntar a Juana la hija de Francisca cuando empezasteis a percibir los los primeros síntomas de que de que Francisca podía tener alzhéimer

Voz 28 15:45 bueno principalmente por dos cosas que nunca le habían pasado que era que dentro de casa se despistó villano sabía dentro de su propia casa no esa fue la primera cosa que dijimos suyo esto es muy raro en otra ocasión acabó un tiempo en el propio barrio donde vivimos fue al al banco donde iba todos los días cuando salía no sabía dónde estaba estaba eso nada a cincuenta metros de la calle principal del barrio esa fuera la segunda pausa entonces ya fuimos a urgencias bueno lo acompaña en mi hermana y entonces ya empezó a ponerse en manos de de los neurólogos son el doctor Vaquero

Voz 1086 16:24 el Ibex entonces ya seis años era así

Voz 28 16:29 que empezamos como recuerdo Francisco usted

Voz 4 16:31 esos primeros síntomas de la enfermedad desorientación de repente no saber dónde dónde estaba

Voz 29 16:37 pues me quede muy parada porque baje del banco idea repente digo yo donde vivo ya entonces claro no sabía por dónde tirar IBI una señora que ahí iba con un carrito dijo pues yo creo que no estoy lejos de mi casa iba a andar detrás de ella pero no cerca encima y a medida que iba andando y viendo por dónde iba digo si yo esto lo conozco hasta que llegue una esquina hay digo si digo vivo en esta calle

Voz 4 17:11 somos muy perfecto entonces

Voz 29 17:14 es donde ir cuando llegue pues llame a mi hija mayor le conté lo que me había pasado porque bueno no mucho no me hacerse mucho porque como vi que encontré mi casa entonces ya llamar a mi hija fue una tranquilidad para mí muy grande vino enseguida ya pues fuimos a

Voz 1086 17:39 a la fe y lo dijeron que tiene

Voz 30 17:43 me atendió el neurólogo

Voz 29 17:45 sí claro me hicieron una mandó hacerme una prueba

Voz 4 17:49 me vas a y entonces sí claro

Voz 29 17:51 al sale salieron las pruebas de que tenía Alzheimer

Voz 27 17:55 cuando se lo dijeron sea preocupo no

Voz 29 17:58 no me preocupe porque me expiró muchísima confianza el doctor entonces él me recomendó una hay medicación

Voz 27 18:09 también sí un tratamiento

Voz 29 18:11 claro yo de ella que iba bastante bien no sea que no perdía la memoria sí que perdía deje no sabía dónde dejaba las llaves dónde dejaba el dinero eso sí me ha costado mucho tiempo recordar dónde lo dejo ahí donde dejó las llaves ya no me pasa

Voz 4 18:31 ya me verdad igual pero el dinero ojo eh Juana imagino que vosotros los sí que os preocupa estéis cuando a lo mejor más que ella no cuando os dieron un esa

Voz 28 18:43 hombre pues sí sobre todo porque bueno mi abuela su madre también tenía bueno entonces llamaba demencia senil eso sí que dice es claro hay antecedentes en la familia no también y sobre todo porque bueno porque las circunstancias al poquito falleció mi padre entonces ella se quedaba sola claro estábamos intentamos estar todas lo más somos tres hermanas lo más pendientes de ella que Podemos no afortunadamente está participando en un ensayo clínico farmacológico con el doctor en la fe con el doctor Vaquero que se lo propusieron y ella aceptó y bueno es una persona muy activa hay iba yoga iba iba a talleres de memoria que también recomendado por los neurólogos italianos ha mejorado mucho en este tiempo desde que va a los talleres estamos y nos sentimos muy arropadas no por el equipo médico las enfermeras están muy pendientes de de los pacientes eso también te da mucha tranquilidad cuando haya algo raro siempre pueden podemos contactar con ellos

Voz 27 19:36 esto casa bueno sois tres hermanas que podéis hacer compatibles los los cuidados hay gente que lo puede tener más

Voz 4 19:43 más complicado pero bueno el día a día así que se compra

Voz 27 19:45 con poco lógicamente no

Voz 29 19:48 a veces a veces se complica porque claro la soledad y pesa mucho ir la francamente ellas trabajan y se preocupa muchísimo de mí como Naturalis tienen Kevin van conmigo

Voz 30 20:02 lo ha al médico a Nadal

Voz 29 20:05 estudio viene ya cuando me toca cada cuatro semanas de ir a la fe y la verdad es muy arropada pero no deja que las ocupaciones chistes

Voz 4 20:17 claro que sí me ha llamado

Voz 29 20:19 no tengo y no quiero hago todo lo que puedo porque no quiero perder la memoria

Voz 0969 20:24 a que tiene miedo a que la enfermedad pueda avanzar

Voz 29 20:27 claro porque mi madre murió con Alzheimer pienso que tengo más probabilidades que otras personas pienso yo pero vamos lo que hago y con las manos que estoy francamente mejorado muchísimo muy contenta una cosa me

Voz 27 20:44 qué es decir Francisca pues lo que decía no se sienta sola cuando se sientan poquito sola ponga la radio que sí

Voz 4 20:50 vamos a acompañar en ese bien aquí es decir que Francia a los estudios con una sonrisa de oreja a oreja una simpatía tremendas que nos ha encantado conocer cuándo cuando quiérase viene usted Raúl cuéntanos cuál es tu papel en la asociación

Voz 0969 21:07 bueno soy el fisioterapeuta de la Asociación de Alzheimer de Valencia porque a veces siempre se tiene en cuenta el el tema cognitivo no va al tema de la pérdida de memoria pero según va avanzando la enfermedad unas fases iniciales no según va avanzando la enfermedad también hay un deterioro físico acompañado además se añade el problema físico por por la edad que suele tener la persona entonces suelen acabar con con problemas de falta de movilidad sedentarismo llegar inmovilismo incluso a la rigidez y en una última fase pues eso la persona está avanzada está en camada tres nuestro papel es desde esa fase inicial que conserven es mantengan ese estado físico incluso lo mejoren porque muchas veces llegan a nuestro centro que es la típica persona que está en casa que no se mueve cara a la tele y a partir de que viene a nuestro centro mejoran mucho sus condiciones mantener esas condiciones todo lo que se pueda hasta hasta el final hasta que esté en esa última fase como ha explicado

Voz 27 22:04 la verdad es que que exista la asociación de familiares es de gran ayuda para para mucha gente que cuando encuentra a este problema se acerca vosotros se siente arropada con mucho más alivio verdad

Voz 0969 22:18 sí sobre todo uno le dan en diagnósticos tampoco a veces desubicado busca a alguien que te pueda ayudar esta claro que está la parte médica cuál te ayuda a nivel farmacológico nosotros intervenimos primero a nivel asistencial con con con pueden dar esa información y aparte pues esas terapias esos tratamientos no farmacológicos en el cual me refiero a terapias por ejemplo de de de cognitivas de de psicólogas terapia física así como tú dices como es en mi caso por ejemplo de estimulación con animaciones de sucio cultural nosotros como ha explicado antes pues con musicoterapia con nuestro coro que es muy conocido yo de Les veus de la memoria de las voces de la memoria lo hablaré

Voz 4 23:00 os de él que utilizamos si podemos nuevas

Voz 0969 23:02 enología Se estamos intentando hacer cosas con con unas aplicaciones con un sistema de cámaras que sea maquinaria que intentamos siempre buscar mejoras excelencia para para la mejora de los usuarios

Voz 27 23:13 mira pero creéis que el la la sociedad el sistema sanitario el sistema de atención social está preparado lo digo porque hay que pensar que la población española está envejeciendo y vamos hacia un futuro en el que bueno pues habrá más más casos de de Alzheimer se va a necesitar mucha mucha ayuda

Voz 0969 23:33 sí claro yo yo tengo unos datos hay un siete por cien de mayores de sesenta y cinco años que están afectados ir pasará al porque cuenta Jorge

Voz 27 23:42 perdona que te interrumpa que es el detectado esa

Voz 0969 23:45 detectado que haya mucha gente que tenga ya algunos

Voz 27 23:47 más pero no se haya acercado claro

Voz 0969 23:50 muchas veces son cuatro cinco años antes del diagnóstico es cuando empiezan a empezar los las primeras dudas que la familia como han comentado pues empiezan a percibir algo que que que que es extraño cosas que habitualmente solía cerilla no suele hacer eso es verdad que que eso son los datos de de de diagnosticados

Voz 4 24:08 yo no sé a qué porcentaje vamos

Voz 0969 24:11 día a un cincuenta por cien con mayores de ochenta y cinco años es decir que que es bastante caro como la expectativa de vida de Estado me lo va a aumentar ese tipo de necesidades

Voz 27 24:21 el servicio que

Voz 0969 24:23 que que hay pues bueno se intenta cubrir yo creo que va a ser difícil por lo menos Hoy por hoy con las condiciones que hay cubrirlo todo pero bueno espero que que esa necesidad va a verla desde las instituciones van a tener que asumir que iban a tener que tomar decisiones para para poder cubrirlas

Voz 27 24:40 bueno ahora sí vamos a hablar vamos a hablar de del videoclip bueno lo que conlleva el videoclip porque nuevamente este año se ha llevado a cabo acompañado aún por el Alzheimer como decía antes Arturo el coro Les veus de la memoria ya se ha lanzado otra vez más a grabar un videoclip va a cantar una canción de U2

Voz 4 25:01 sí no no todos los grandes clásicos de U2 ahí still aún conforme con memoria quizás la banda valenciana más conocida tributo a U2 que son ska Spain Sky Plane

Voz 0969 25:13 el claim si pues es esta idea surgió poco porque bueno hoy veintiuno de septiembre no sé si lo saben pero realiza U2 el grupo mundialmente conocido el segundo concierto en Madrid

Voz 4 25:27 el primero fue el primero y el segundo

Voz 0969 25:30 sus giras son especies y queríamos hacerle un homenaje al grupo iraquí ya hicimos una canción en su momento con chiquilla hubieras otros ya oye nos pusimos este reto nuevo que era intentar hacer esta canción conocíamos al grupo valenciano tributo a U2 que era Espai Plane que tocan fenomenal hice lo propusimos ir desde el primer día no hubo ningún problema y bueno todo ha ido genial con mucha motivación mucha implicación y quiero decir que aparte de porque coincidía con el veintiuno de septiembre el día mundial con el concierto la canción no quiere decir que todavía traducido al castellano sería todavía no he encontrado aquello que estoy buscando eso suele pasarle decir el mensaje también eran poco que en esos enfermos a lo mejor no muy iniciales pero según va avanzando pasa eso no que que muchas de están buscando algo que no llegan a encontrar queríamos un poco es verdad Q2 lo hizo por el amor refiriéndose alabó nosotros lo hemos querido un poco transmitir por el tema

Voz 4 26:29 hacer una relectura del te saca eso es ese vídeo no podéis ver ya en nuestra web en Radio Valencia punto Es pero podemos escuchar parte de más tenemos unas ganas sí a todos nos cuesta tan poco los que no hablamos perfectamente inglés

Voz 27 28:11 les cuesta pronunciar ese título largo eh

Voz 0969 28:14 hablamos de dificultad es más y no sé si el reto también era eso claro este coro está acostumbrado a a hombres y mujeres a cambiar a cantar a dos voces ha cantado en valenciano también a cantar alguna canción italiano el reto era cantar una estribillo está claro que una canción completas es difícil pero un estribillo en inglés entonces sí sí sí pero marcamos nuevos retos ir también era una forma de demostrar que aún con un diagnóstico se pueden hacer nuevas cosas aparte de mantener lo que tenemos se pueden volverá a conseguir cosas no

Voz 4 28:45 la nueva cantaba porque no conocía el grupo este usted a usted que le gusta

Voz 29 28:50 sí a mi me gusta la música moderna algunas sí que me gustan otras no pues me gusta mucho la canción española

Voz 4 29:00 Concha Piquer a las más grandes verde a ver si el año que viene de Concha Piquer Juana está invitada parece claro que sí

Voz 27 29:11 bueno hemos hablado con Francisca Forteza con su hija Juana también con con Raúl nos queda Un franco un vértice ah sí Mellet saber cómo está la investigación por eso saludamos al doctor Mikel Vaquero que es neurólogo del Hospital La Fe Doctor buenos días

Voz 32 29:33 muy buenos días

Voz 4 29:36 darle también Francisca también quería quería saludarle hola buenos días

Voz 29 29:42 otro

Voz 27 29:43 porque nos hace ante ese esa es esa experiencia que están teniendo

Voz 4 29:47 con algunos pacientes de de Alzheimer que es lo que están haciendo en L'Hospitalet doctor

Voz 32 29:52 diversas cosas pero lo que esto conviene que viene pues son investigaciones noroeste a encontrar nuevos tratamientos para Alzheimer caso disipar todo bajo en investigaciones que dábamos colaborativa como esos hospitales también buscándolo marcadores que no nadie identificar a las personas hubieran negado aquellas identificar cuales puede Miguel mejor igual pueden el peor y tenemos que intentar los más marcadores pronósticos los pronósticos

Voz 27 30:31 bueno por ahora lo lo más importante es poder pronosticar cuanto antes no doctor

Voz 32 30:37 el diagnóstico precoz es lo que ya se puede hacer pero quizás esto sea la cosa que más debiéramos extenderse en general no muchos casos todavía se diagnostican en fase de media porque ya tienen una aceptación muy importante ahí ya podemos diagnosticar los antes de que a esa fase para ayudar a se ideas considerarlos correctamente también no cosa de manera que a que la persona que realmente no tenga que no tenga hacer mercado claro seguro y cierto tiempo precoz sí idea eso se puede hacer ya

Voz 33 31:16 eso es quizá lo que se se podría exigir

Voz 32 31:19 a todos los niveles de atención

Voz 4 31:22 doctor porque supongo hablaba algunos oyentes que que se estarán preguntando pues en fin a partir de qué es síntoma tengo yo qué preocuparme ir a que me hagan una o una simple sospecha hay que me hagan un diagnóstico de ese tengo la enfermedad incipiente

Voz 32 31:39 problema etcétera se puede hacer con los síntomas incipientes piso Pacelli antes de los síntomas también lo que pasa que hartos de los síntomas

Voz 33 31:47 es que no su fueron personal que no nota nada

Voz 34 31:51 bueno no

Voz 33 31:54 por eso porque si es cierto lo hemos hecho algunas personas pero no tiene un beneficio claro más allá de que la persona pueda iban a planificar su vida que eso puede salir el caso pero sí cuando empiezan los síntomas sí porque tenemos tratamiento desde el principio de la enfermedad de los primeros síntomas del ser fallos de memoria casi siempre ocasionalmente puede ser otro tipo de cosas pero es fallos de memoria sobre todo la memoria reciente de los cursos ocurrir que acaban de ocurrir aunque muchas veces pueden darse cuenta en entorno que la propia persona Carlos sufre también lo aplaudía personas a poder perfecta cuenta de que la memoria que tenía a corto plazo sobre

Voz 27 32:35 las investigaciones a futuro doctor por donde van

Voz 33 32:39 bueno hay investigaciones ya te digo que de otra el marcador que acabas de descubrir proceso que hace que la enfermedad cerebro eso por una parte las que todo el mundo espera que puedan dar resultado sólo horas de buscar nuevos fármacos que puedan influir en el en el desarrollo de la enfermedad más que los que actualmente tenemos y en ese sentido pues hay diversas mientras algunos en tratamientos más tipo convencional como es ganadora en pastillas tratamientos algunos que están investigando que se tienen que dar me vía intravenosa anticuerpos con animales Ivano pues estamos investigando con ellos a ver si realmente se comprueba que pueden dar al beneficio que esperamos que pueda enterar

Voz 27 33:23 el cerebro es muy complejo no sé yo si puede llegar algún día en el que

Voz 32 33:28 algo muy bien mejorías porque hay alguna lo que se pueda la investigación es es muy potente

Voz 33 33:36 hace mucho tiempo no saberlo son pocos para tratamiento que tengan impacto generalizada porque tanto qué impacto va en algún nivel ha habido nuevas medicaciones que han habido los últimos años del infarto cerebral el impacto generalizado no pero hay mucha investigación ahí a mí me extrañaría que toda la investigación que aclare pronto tarde con una con con con encontrada alguna medicación que influya significativamente la edad

Voz 27 34:04 eso sería un gran alivio para muchísimos pacientes

Voz 32 34:08 sí sí la administración Obama hizo un esfuerzo para poner la fecha de dos mil veinticinco como como la fecha en la que se debía haber encontrado alguna medicación

Voz 33 34:18 el gustando porque la el impulso a la investigación que en Estados Unidos pues lo recoge un poco la investigación en llegar al Mundial en esa línea es lo que queremos hacer esas imperfecciones

Voz 32 34:31 en el pleno sólo se puede llevar pues porque hay personas que se aprestan a a aprobar estos no las medicaciones cómo les va no distintos protocolos de investigación que es cierto que las personas se aprestan a a prueba de despido seguridad no está completamente establecida y que puede obtener de esta manera una atención añadida hay sal de beneficio en cualquier caso no a a obtener resultados

Voz 35 34:58 este último es el caso de de de Francisca paciente que está que estaba muy claro

Voz 32 35:05 es que no hay cientos de personas nosotros no hacemos hay docenas de personas en nuestro hospital pero hay y en el Hospital Peset en Castellón

Voz 33 35:16 el hospital de ir Alicante hay más hospitales

Voz 27 35:24 hay que darle las gracias a ellos también que están colaborando con la investigación sin duda sí bueno doctor le agradecemos mucho que haya estado estos minutos con con nosotros la dejamos con importantísimo trabajo y con ese alivio para pacientes y familiares que es tan importante

Voz 35 35:40 muy bien muchas gracias por un saludo los buenas tardes doctor Mikel Vaquero neurólogo de los pies

Voz 4 35:46 tal la Feve de Valencia Francisca escuchando el doctor

Voz 29 35:51 yo estoy muy contenta muy satisfecha mucho porque yo soy de las que se perder también perder la memoria olvido el presente enseguida no retengan sin embargo ahora me doy cuenta de muchas cosas por ejemplo cierro la puerta Diego hay mejor móvil ya antes eso era imposible imposible yo cuando llevaba medio kilómetro lejos de mi casa decía anda han cogido el móvil yo podía no regresó a poner pero ahora no ahora Julia mucho mucho mucho y mejorado yo mucho pero mucho

Voz 4 36:28 ha dado Juana Orta

Voz 28 36:31 no sólo eso sino mi madre era una lectora bueno le encanta la lectura leía muchísimo hasta que un día le empezó a doler la cabeza cuando cuando leía otro día no recordaba lo que había leído el día anterior bueno desde que está en el ensayo clínico ha vuelto a leer está Ball bueno yo le compré Dolly audiolibros le gusta tanto la lectura al principio bueno pues escucho alguno pero ahora ha vuelto a leer Jack practicamente como leía en la calle

Voz 29 36:58 a mí no me acuerdo de el contenido no lo saque antes era tener que volver sí que es verdad que cuando he leído una cosa que se olvidado por completo cuando no cojo y les digo hay sí dijo Vara me acuerdo pero claro mejor todo un poco no de todos pero si yo ya he mejorado mucho mucho mucho la verdad es que estoy muy contenta

Voz 27 37:19 gran paso desde luego bueno yo estoy seguro Francisca de que usted no va a olvidar que ha estado aquí en Radio Valencia

Voz 29 37:26 puesto que no esto así que no que no estoy muy agradecida doctor Vaquero que me preguntó si quería venir en Le dije Si enseguida porque me sentía un poquito cohibido vida digo pero bueno

Voz 4 37:39 hombre entre amigos sí si si a mi me gusta mucho ir le encanta la radio

Voz 29 37:45 la música muchísimo la verdad es que sí

Voz 4 37:49 porque ya no ya aquí estamos venir a visitarnos muchísimas gracias a ustedes por venir a contarnos cómo se necesitan para hablar por supuesto que si no da de sí Juana muchísimas gracias por acompañarnos García también pero estar aquí un saludo hasta luego

