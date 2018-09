Hoy por Hoy Locos por Valencia (21/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 un poble es la semana en la que arriba la que está hila que ya no está aquí es de un ente Ales veintiún actuarán Taksim gran estrena de aval la al no va a ser series apuntó porque no pueden de vela Llum Sense escuadrones Foxconn

Voz 4 01:07 pero bueno

Voz 5 01:16 hoy por Hoy Locos por Valencia con Amadeo Salvador y Arturo Blay

Voz 6 01:26 cadena SER que es lo que tocaba hoy esta canción del Dúo Dinámico que se acaba el verano esto es nuevo

Voz 1201 01:35 por último programa del verano dos mil dieciocho ya ves

Voz 6 01:40 qué tristeza no si la playa se chiringuito

Voz 1201 01:46 no tienen yo te ha ayudado que yo ya te en la playa con guitarra esta está pero sí pedí el sol calienta

Voz 7 01:53 bueno cuando cuando volveremos a la

Voz 6 01:56 a la playa con el bañador de anclas bañador Jean Claude sí que te dice yo para sí

Voz 1201 02:05 en fin bueno pues nada que queda atrás casi casi el verano pero iniciando esta segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia tenemos mucho que contar por ejemplo en unos instantes toda la actualidad fallera

Voz 3 02:40 lo siento pero no pasas a la final del XXII puso

Voz 13 02:59 Vine a la semana de la Mobilitat Elisa Pekín se eche estaremos la Fira de la movilidad a la plaza

Voz 14 03:12 pero una movilidad sostenible vine a menú Transport Públic

Voz 19 04:55 tenemos un problema

Voz 26 06:44 en Radio Valencia Cadena SER SER falleros con Santiago Botella Luis Fernández

Voz 7 06:52 dos leyendas del periodismo fallero que hoy tenemos el lujo de soy soy leyenda Emery es mejor que lo digamos en vida también también también es verdad también es verdad

Voz 7 07:18 cómo lo lleváis los vio tremenda

Voz 27 08:16 otras vertientes además para un poco juntarlas falla como decíamos la falle y la sociedad que se vuelvan a juntarse que vuelvan a convivir vuelvan a encontrarse no en la en la fiesta de las Fallas en pues eso con una apuestas por ejemplo como hace la falla Bailén Xàtiva la conocida como la Falla Laffer

Voz 28 08:33 aviaria que bueno que de un año más ya son

Voz 27 08:36 cinco años desde el quinto se tu año son fallas dedicadas a distintas labores sociales y solidarias le dan altavoz en esta falla que hay que decir que es una de las más vistas de Valencia sin duda porque en la estación de tren o sea que es de las más vistas entonces da alta voz a algunas de estas asociaciones es ir con labores sociales y está con nosotros al teléfono su presidente Leo Patón qué tal buenas tardes

Voz 0913 09:01 hola buenas tardes total

Voz 27 09:02 bueno este es el quinto año ya no que apostaba por un proyecto solidario iban lo primero que queremos es que nos cuentes pues en qué va a consistir esta falla que nos lo digan

Voz 0913 09:11 sí este es el quinto año dejamos y con este tema de Italia y bueno espero que sigamos bastante pues nada este año vamos a colaborar con la con la organización de los enfermo de síndrome de Down y el monumento infantil van poco en paralelo sobre sobre el tema de porque no queremos plasmar sobre todo el mayor que tiene más visibilidad pues en realidad la vida el crecimiento de una persona con síndrome a unos momentos constará de una base central que es el nacimiento de esta de este este personaje alrededor iremos montando su vida laboral su vida deportiva su propio tú vidas no sea un poco la vida en general de de una enfermedad le va bien lema no no sé si es el lema de la falla hay del proyecto es no te cambio

Voz 27 10:12 es un tema que además le hecho que que nos encanta el note cambio por nadie la haya grande la hace Raúl Martínez Ruiz lo conocemos todos como Chucky conocemos todo como ocho

Voz 28 10:23 aquí el el título de la infantil que además lo hace Matías al Mela

Voz 27 10:28 también me gusta también me gusta mucho no si descubrir del món

Voz 0913 10:34 en el exacto ha querido pues eso claro una falla infantil pues que ha querido demostrar de que todos tienen que aprenderlo

Voz 27 10:41 a finales de

Voz 0913 10:44 de de todo un poco del jugar de de estudiar que tuvo un poco entonces también es más más infantil pero también un poco de del aprendizaje de de los niños con síndrome

Voz 27 10:57 claro yo yo Lete es poco

Voz 1286 11:00 te quería preguntar una cosa era sobre todo me llama la atención que ya lleváis el quinto año aviso colaborado con las asociaciones de Alzheimer de Parkinson este año con asignado como en nace este espíritu solidario una falla como se crea hay como habéis llegado cómo habéis llevado estos cinco años en cómo va el proyecto solidario que parece que se ha consolidado ya como tú acabas de decir queréis que continúe

Voz 0913 11:23 sí el primer año sus yo creo que es el que más costó porque claro no si yo un poco que qué hacíamos vamos a ver vamos a lo planteamos la directiva lo tanto con su que también en contacto y hiciéramos el pie para dentro si miramos a ver oye pues sensacional muy creo que hacía falta que la falla se emotivas en plan de dar visibilidad a estos aspectos sociales que están o sea que no es que lo que hemos siempre un signo que ya estaban allí entonces había que darle visibilidad yo creo que el mundo fallero tenemos que ir por ahí tenemos que coger hacer visible visibilidad todo este engranaje social hay que ya porque ciudadanía y la falla son ciudadanía hace yo creo que es importante no todos son Cuba libre

Voz 0913 12:16 también trabajar pues la sociedad valenciana y en este caso para esto

Voz 27 12:19 todo esto tiene hueco en las fallas que hecho tiene hueco hueco en las calles de te quería preguntar Leo también que me miraban mucha atención

Voz 28 12:26 como decidís los proyectos os venís al principio del ejercicio decidís

Voz 27 12:32 esto propuestas de los propios falleros como decidís el proyecto solidario que vais a tener cada año

Voz 0913 12:37 el proyecto sería lo que es un un engranaje entre la directiva que está en este año y la que posiblemente tenga el año que viene presidente yo soy repetidor pero bueno yo más menos el artista en un artista mayor y el ámbito infantil mientras vamos haciendo un baremo de lo que podemos hacer siempre intentamos coger organizaciones de ámbito valenciano de aquí de la no se por ejemplo el año pasado estuvimos con temas de Cruz Roja local un proyecto nacional que llevar repartiendo por las ciudades

Voz 27 13:07 claro lo hacía cola falla

Voz 0913 13:10 oye todo se queda en Valencia dos años conseguimos allí entonces eso hacemos pues un poquito pues una averiguación a ver hasta dónde podemos llegar cómo podemos plantar no sé es que son temas muy delicados para tratar en un monumento allí una falla entonces antes de de decidirlo intentamos mirar los pros y los contras que podemos

Voz 6 13:31 en el poder

Voz 0913 13:33 colaborar con otras claves

Voz 27 13:36 además hay que ser muy riguroso desde el cariño pero siempre con el estoy con el contacto con estas asociaciones además hacíais otras actividades

Voz 1286 13:45 aparte de la falla que que otras hacer y realizáis relacionadas con con este proyecto solidario

Voz 0913 13:51 bueno en la aparte de la monumentos luego ya en julio e hicimos una Clos China solidarias que venimos cien kilos de Clos chinas y ahora tenemos dado el día seis de octubre hacer una caminata solidaria

Voz 1286 14:06 la camiseta

Voz 0913 14:08 desde uno unos empezaban desde Ribarroja yo tropezar desde Parque Cabecera y luego a casa a almorzar huevos con jamón

Voz 27 14:16 el día seis de octubre oye pues buena meta también sí sí sí

Voz 0913 14:20 queremos queremos que sea un un una toques de GER Manor no queremos una carrera por supuesto queremos eso armonía hermano a pasar un algún día entre todos pues bueno agradable y Guillén

Voz 1286 14:33 todo lo que sacáis destinado a claro claro que se pueden apuntar así lo decimos en la gente que se apunte a la caminata donde

Voz 0913 14:40 mira es que ahora es que me pilla fuera de casa en la página web de la página de Facebook de la falla vaya bailen Xàtiva ferroviaria ahí están las reglas alzarse él y la cuenta hoy acababa el plazo pero lo hemos ampliado el día veintiocho porque hay mucha gente pero lleno mal tiempo tan bueno pues nada ampliamos sí el día veintiocho queremos saber cómo está hay que ampliarlo pues la ampliaremos más

Voz 27 15:08 claro no bueno ahora que lo hemos contado aquí en Ser falleros también que se pueda también apuntar gente será el seis de octubre y toda la información para esta caminata solo

Voz 28 15:14 Daria con una meta muy apetecible eh si no pueden encontrar en el Facebook de Falla

Voz 27 15:20 baile en sativa la ferroviaria pero creemos preguntarte

Voz 1286 15:23 la cosa más si yo creo aparte de estos temas solidarios que estáis a muy de moda ahora también año pasado os pasó que afecta un poco el traslado de Telefónica de este año sabéis algo ya SIVE se va a trasladar la Fallas La Habana pegarnos La Habana pegar o como sabéis algo ya de de esto no

Voz 0913 15:40 todavía no se sabe nada todavía no se sabe nada porque eso el tema de seguridad éxodo lleva el Ayuntamiento oí todavía Sabena que vamos a ver eso depende de ello yo me parece que creía que tenía que volver a su sitio muy claro y a mí también que devolviese el porque me desplazaron de la estación también quería volver es difícil pero bueno eso lo con temas de seguridad supongo que el concejal Pérez puse Nos reunirá unos comentará honor dirá algo el debido tiempo esperemos que cuanto antes mejor para que no podamos hacer todos todas las comisiones nuestros planes y proyectos es que contratar claro cosa entonces tenemos que sin saberlo con antelación entonces supongo que ahora por mediación de o bien de agrupaciones sobre seis delegados de sector privado se contabilizaron concreta el concejal algo iremos a ver

Voz 27 16:39 pues yo Patón presidente de la falla Bailén sativa en la ferroviaria muchísimas gracias por atendernos muchísimas gracias por apostar por esto

Voz 28 16:46 las fallas diferentes estas Fallas solidarias eh

Voz 27 16:51 hay que esperemos bueno pues que tengáis el sitio que os merecéis en las Fallas de dos mil diecinueve porque además no solamente en vosotros como falla lo merecéis sino también este proyecto también se lo merece el intentar volver donde estabais ahí en la estación de tren muchísimas gracias Leo

Voz 0913 17:03 muchísimas gracias a recuerda la difusión y si escucha vida

Voz 7 17:08 gracias adiós

Voz 27 17:10 y tenemos que dar un par de noticias rápidas las tenemos en nuestra página web en Radio Valencia punto es y es que las comisiones falleras van a invertir más de siete coma

Voz 28 17:18 a seis millones de euros en sus fallas de dos mil diecinueve ese Ésta es el total de la inversión de todas las fallas incluida esa última falla

Voz 27 17:26 esa que que que hay entrevistamos aquí la la semana pasada que esperemos que vaya bien en ese en ese pleno del próximo día veinticinco de esa asamblea perdón es que ha aumentado un ocho por ciento más esta inversión que el año dos mil dieciocho según Pérez Rousset y lo tenemos en nuestra página web en Radio Valencia apuntó ese es el aumento más grande en la última década del mundo de las fallas parece que el movimiento volumen falla

Voz 1286 17:46 haya hecho efecto parece que ha funcionaría estaremos muy atento

Voz 27 17:49 porque hay otra fecha también que tenemos que apuntar nuestro calendario es que el del doce al catorce de octubre ya hasta la fecha puesta para esa una Festa pero espera conoce para conocer lo que serán los proyectos de fallas especiales del dos mil diecinueve que será como siempre en la plaza exterior de nuevo centro pero tendremos muchos más detalles más adelante

Voz 7 18:05 sí ya estamos en la vorágine ya estamos ahí estoy un no parar de nervios los pelos como escarpias

Voz 27 18:14 sí es cierto que en breve también tendremos aquí han protagonistas muy importantes las falleras mayores de Valencia que se despiden salientes salientes Las entradas estarán aquí en Ser falleros en Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 1201 18:29 todos los años así y eso tiene que ser cita ineludible que lo haremos con orden respeto y educación para que me primero salga entre nosotras no vais nada

Voz 27 18:39 esto por supuesto esto has toca otra vez porque esa

Voz 7 18:42 la salutación

Voz 10 18:51 hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 6 24:31 a cambio de chaqueta roja con ellos hablábamos ayer ayer actuaron en la dentro de esa gran celebración del Día Mundial de la paella buen grupo de rock valenciano más éxito primero tengo más séquito debieran haber tenido a lo largo de su carrera pues sí por lo bien que suena y las canciones tan divertidos que que tiene enseguida enseguida llega el fin de semana recorremos la agenda de cultura ocio espectáculos

Voz 10 25:01 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 10 25:01 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 3 25:05 la revolución ocasión plus más de mil coches

Voz 38 25:10 ahora es el momento hasta un veinte por ciento de descuento combinado una oportunidad irrepetible te encuentras tu coche nuestras tiendas sólo hasta final de ve poca así un plus en Paterna Alzira en Castellón y también en ocasión plus punto com

Voz 39 25:25 a la hora de comer te servimos el menú de noticias

Voz 7 25:28 ya en Hora catorce de primero

Voz 39 25:31 Soledad de la Comunitat de segundo la información local más cercana y de postre opinión Cultura Deportes

Voz 3 25:38 hora catorce Comunitat Valenciana con Ana Durán no te puedes perder la súper promoción de dormí tienda todos los colchones a mitad de precio no me lo puedo creer si estás pensando en cambiar tu colchón ahora es el momento dormí tienda aprovecha que todos los colchones están a mitad de precio

Voz 40 26:04 te has planteado estudiar un grado pero no puedes ir a clase en la Universidad Católica de Ávila estudia a distancia con tutorías y clases en directo derecho a desnutrición psicología menciones en Educación Física Educación Especial de inglés Decca Ingeniería Forestal ambientales mecánica informática formación adaptada a tiempo ya tu economía novecientos veinte veinticinco diez veinte

Voz 33 26:25 en Carrefour celebremos el día del socio del Club Carrefour ven el veintiuno de septiembre porque te descontamos Olivan en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería perfumería alegatos de mascotas cotas de Carrefour Pontones además aprovecha para repostar en nuestras gasolineras ir un diez por ciento

Voz 41 26:46 un tridente

Voz 1201 26:50 quita universitario

Voz 42 26:52 queremos que sientas la exclusiva colección de gafas vio con cristales graduados sean de reflejadas por cuarenta y cinco euros y progresivos por noventa y nueve euros óptica universitaria las mejores marcas a los mejores precios

Voz 43 27:05 bingo la bolera cambia tu suerte encamina u uno de Beneteau ser abierto todos los días parking gratuito el servicio de hostelería disfruta de nuestro bingo electrónico apuestas deportivas ruleta y mucho más bingo en la bolera punto com candidatos suerte

Voz 16 27:21 veo un CAP de semana IVEX es días veintidós y veintitrés de septiembre vine a La Bastida de les al couché personajes de la época actividad visite a la excavación llames Gaudí del Albert Fira el Staples especial Shen organiza del Museo de Prehistoria del área de Cultura de la Diputación de Valencia y la Chunta amén de muy

Voz 31 27:41 la animal a la Lescott

Voz 44 27:43 Vine visitarnos el veintidós de septiembre y por una compra superior a treinta euros Te regalamos cinco euros te esperamos en parque comercial Albán carretera de Ademuz kilómetros dos ochocientos junto a Twin será así conforma ven a visita

Voz 30 27:57 fue muy noble otros objetos promociones recibirá un vale de cien

Voz 44 28:00 buenos para canjear del veinticuatro veintisiete de septiembre

Voz 7 28:11 ya está nuestra compañera Anna Man Sergas vida es pues la verdad es que de viernes total con un montón de

Voz 35 28:20 propuestas tenemos un fin de semana intenso lleno de festivales que hemos

Voz 7 28:24 he estado hablando de todos estos festivales que acontece

Voz 35 28:26 en en la ciudad de Valencia y alrededores en estos días y hoy si queréis entrar en la web pues están colgados los plazos del fin de semana pues para que no se nos olvide por ejemplo que abierto Valencia arranca hoy que está hoy y mañana las galerías de arte de la Comunitat Valenciana organizan dos jornadas como de puertas abiertas con un montón de programación y una fiesta estupenda que tiene lugar esta noche en el IVAM también está la Mostra Internacional de Nîmes de Sueca que levanta un año más su telón y ya van veintinueve ediciones con el lema El movimiento que habla hay que invade todo el municipio de Sueca de diferentes propuestas relacionadas con el mimo para el público infantil família Ara adulto tenemos también el domingo el día de la siega que estuvimos ayer dando también con Santos que tienen una programación muy chula en el puerto de Catarroja también para pues a a conocer más cómo se vive la huerta valenciana tenemos Russafa escénica que con el lema

Voz 46 29:18 derruidos tiene programación tanto in

Voz 35 29:20 and Out in es dentro del barrio de Ruzafa allí este año por vez primera sale fuera del barrio de Ruzafa invaden

Voz 7 29:26 buen sentido de la palabra de artes escénicas otros bares

Voz 35 29:29 dios

Voz 7 29:32 a ese In and out

Voz 35 29:34 y luego también tenemos una jornada de puertas abiertas de les Arts porque este próximo domingo quién se quiera acercar va a poder recorrer desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde el Palau de les Arts en estas jornadas que llaman por la número once donde se invita a toda la gente que entre dentro de las salas Si bueno pues vea un poco el Palau de les Arts desde dentro es un arranque de temporada y lo quieren hacer con invitando a todos a que participemos que formemos parte del Palau de les Arts todo el Palau de les Arts el sábado hay una cita benéfica la verdad es que no quedan entradas esa es la mala noticia de Valencia danzas somos arte que es una gala benéfica a favor de la lucha contra el cáncer Ike trae a una bailarina de primer nivel

Voz 1201 30:20 que qué suerte también fíjate que tengamos aquí con nosotros a Arturo Play conoce Nureyev valenciano verdad no porque hablas de danza más que nada es porque estaba bailarina es que ahora mismo está en Stuttgart porque ella era principal de les tú Carter vale vale vive nuestro voto y entonces claro yo tengo un teléfono que llama a otros países no tú has hablado con ella llamaba por teléfono que Alemania llama la cogido alucinantes vamos a ver vamos a intentarlo primero

Voz 47 31:10 este sábado por la tarde en el Palau de les Arts va a tener lugar la gala benéfica Valencia danza somos Arte dos mil dieciocho una gala dirigida organizada por la Asociación de arte y danza del Mediterráneo con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero una gala que todos los años tiene una causa benéfica y en esta ocasión la recaudación estará destinada a la Asociación Española contra el Cáncer bueno una gala Valencia somos arte en la que van a participar muchas figuras de primer nivel entre ellas la que está considerada como me

Voz 1201 31:43 mejor bailarina clásica valenciana en la actualidad y que es Elisa Vadenes a quien saludamos en la distancia porque Elisa está en Stuttgart en Alemania donde reside qué tal Elisa buenas tardes

Voz 48 31:56 es la buena como moscas porque Elisa

Voz 1201 31:58 hace años es la bailarina principal del Stuttgart Ballet correcto

Voz 48 32:04 sí desde hace ya casi diez años como usted

Voz 1201 32:07 la vida en nuestro Ugarte Elisa

Voz 48 32:09 pues muy bien la verdad es que se vive bien en Alemania no es como España la verdad pero el trabajo está muy bien Mi la gente te aprecia mucho aquí como bailarina y me siento cada vez

Voz 49 32:22 más como en casa bien es con frecuencia valenciano

Voz 48 32:26 pues yo intento venir cuando nos dan vacaciones en verano pero me gustaría venir más la Bellver Kirby

Voz 1201 32:34 claro que es lo que más echas de menos de la ciudad

Voz 48 32:37 hoy todo el ambiente la comida el tiempo todo toda mi familia muchísimo la verdad es que sí

Voz 1201 32:45 aunque aunque eres juvenil forma hasta aquí en el Conservatorio Profesional pronto te fuiste para allá no paras Tubert

Voz 48 32:53 sí bueno a los dieciséis años me fui a Londres

Voz 1201 32:56 se termina el rollo

Voz 48 32:59 vale después entre la compañía de Stuttgart ir ya ya llevo muchos años fuera España la verdad

Voz 1201 33:06 tras tener vale en dos mil nueve ya en la en dos mil doce dos mil trece si no me equivoco ya fuiste la principal

Voz 48 33:15 sí fue muy rápido muy rápido de la promoción pero sí como te decía antes me me siento muy apreciada aquí siento que la gente respeta mucho mi trabajo y es algo muy bonito eso

Voz 1201 33:27 como decíamos está está gala benéfica Valencia somos arte que va a tener lugar este sábado en el Palau de les va a participar muchas figuras de la danza seguramente tú una de las más destacadas que vas a bailar Elisa cuéntanos

Voz 48 33:40 pues voy a traer dos a dos los dos de CRAM co que es el el fundador del Stuttgart Ballet de aquí es como la firma del Stuttgart Ballet ir son preciosos unas llama leyenda que esto es muy acrobático es clásico pero no son los típicos clásicos de que todo el mundo conoce como El lago de los si me al Quijote todo esto sino es más actual como movimientos más actuales y luego el segundo es Romeo y Julieta la historia de amor el pasado desde el balcón que es precioso también de crean COI crea una atmósfera que Cavas viéndolo y todo el mundo se quiere enamorar otra es

Voz 1201 34:23 vas a participar junto a Friedman Von que es el el bailarín principal del Stuttgart Ballet no tú eres la Bailén el bailarín

Voz 48 34:31 sí sí él es una superestrella pero no sólo de aquí desfigurar internacionalmente aquí estoy muy muy contenta de poderlo traer aquí

Voz 1201 34:41 había sí ha tenido ocasión de de de bailar el Palau de les Arts

Voz 48 34:46 pues tuve ocasión puede ser el el año pasado con el nacional con la Compañía Nacional estuve por primera vez bailando el Quijote allí tengo que decir que el el teatro me impresionó me pareció un un sitio perfecto para una bailarina poder bailar y expresar todo cómodamente siempre tenemos cosas de él que el suelo está muy duro resbala mucho pero no no puede decir nada del Reina Sofía creo que un Teatro preciosa bueno una opera preciosa aquí me encanta bailar ahí así que tengo muchísimas ganas de poder volver

Voz 1201 35:23 ves una nueva ocasión para que vayan a verte pues tu familia tus amigos de aquí de Valencia no

Voz 48 35:28 claro que me unas ganas que de hay Elisa cuando vuelves a bailar y claro en la compañía no no no venimos mucho de gira a España y es una pena pero cuando tengo ese tipo de oportunidades vamos me lanza a la piscina ahí voy directa

Voz 1201 35:44 claro las galas mañana sábado esta misma noche coges el avión hacia Valencia caray qué que poco tiempo te te deja libre el el el baile la danza

Voz 48 35:52 sí la verdad es que estamos en eso trabajamos muchísimo con muchos ensayos y vamos a empezar la temporada con las actuaciones pronto entonces aquí cuesta cuesta salir cuesta volver a España Eco está salir de estudiar porque el trabajo es muy intensa

Voz 1201 36:12 el claro

Voz 49 36:15 bueno al ambientazo mañana en el Palau es impresionante sabes que las entradas están agotadas no queda ni una sola localidad esto no mi padre todo el día

Voz 48 36:25 entradas si yo hay que bien todo

Voz 1201 36:28 no va a ser una magnífica recaudación para la Asociación Española contra el Cáncer para recibir a todas estas figuras entre ellas Elisa badenes que no salieran muchísimo poder haberte saludado el Palau de les Arts

Voz 48 36:43 muchísimas gracias esos pero ahí que espero que estos discos donde el espectador

Voz 49 36:47 pues gracias Elisa un saludo hasta luego

Voz 1201 36:50 la gala como decimos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer gala organizada por la Asociación de arte y danza del Mediterráneo con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero

Voz 7 37:10 bueno pues la verdad es que ha ido bien vale bien pero no a todos los países de Europa y Estados Unidos bloquean Andorra también andorrano

Voz 35 37:23 a ver qué artista podríamos Jordi

Voz 7 37:26 lo raro raro los móvil

Voz 35 37:28 en Manises va

Voz 7 37:30 no se sabe qué hacer prueba

Voz 35 37:33 no se nos olvide también que mañana sábado tiene lugar acordados en la explanada del metro de Manises Manises crea otro festival Ike que vamos a terminar si os par DC con la música de La Plata que es una formación valenciana que está triunfando en escenarios y festivales por toda España y que llegan hoy mismo a Letta dentro de un día tranquilo que es un nuevo certamen que reúne en un solo ya a grandes bandas de la escena independiente y entre otros van a estar Mercury Rev

Voz 7 38:01 como como digo la plata en muchas más muchas gracias al buen fin de semana ya bordados que en la web los plazos del fin de semana

Voz 6 40:32 Juan Ríos

Voz 51 40:35 buena habrás es vista esta expensas menos porque desde la primera para fins al última siempre es tarea Aldo Costa Siempre tengo a la tregua llengua Generalitat valenciana

Voz 14 40:51 Locus

Voz 10 40:51 por Valencia

Voz 6 40:55 y es que además de todo dos planes que nos ha contado Anna Man Sergas este fin de semana como siempre Movistar Plus

Voz 10 41:05 estrenos Movistar Plus

Voz 7 41:12 lo que hemos visto productos oye que que es un forofo como Nocedo se enganchaba juez hola hola qué tal

Voz 0301 41:20 bueno pues el Mundial de Motociclismo que regresa a tierras españolas con el Gran Premio en Movistar de Aragón hasta el domingo veintitrés en la categoría reina la carrera de Moto GP a partir de las dos de la tarde el mismo domingo donde tras la victoria de Andrea Dovizioso en Misano el italiano necesita imponerse a un Marc Márquez lanzado hacia el título todo esto evidentemente en exclusiva en Movistar Plus es uno

Voz 7 41:43 Nos gusta el basket pues también tenemos la Liga española

Voz 0301 41:46 de baloncesto que vuelve este fin de semana con la disputa de la Supercopa Endesa con la participación de Barcelona Lassa Real Madrid Baskonia y Monbus Obradoiro esta tarde a las siete llega la primera semifinal entre el Barcelona Lassa y el kilos vez Baskonia a las nueve y media turno para la segunda semifinal en el Obradoiro y el Real Madrid ir mañana sábado veintidós a las dieciocho quince el concurso de triples un poquito más tarde a las siete y cuarto la gran final todo en exclusiva en vamos que es el nuevo canal deportivo de Movistar Plus Si alguien se perdió la Champions hoy es pues si te perdiste el partido el miércoles del Valencia no te puedes perder el del próximo día dos dos de octubre contra el Manchester

Voz 7 42:24 a ser mejor

Voz 0301 42:25 eso espero como nos contó las lluvias la cualquier cosa que hagamos va si habéis contado los goles últimamente sí bueno pues todos los partidos de la Champions en Movistar Plus porque Movistar Plus tiene todo

Voz 6 42:37 pero el fútbol

Voz 1201 42:39 lo que es una buena película Quique que no

Voz 0301 42:43 en tenemos mira a adelantarnos algo

Voz 52 42:46 se nos acaba el tiempo ya has visto lo que está pasando y fuera yo puedo con tu propio temprano aparecerán

Voz 0301 42:56 bueno pues esta noche llega Movistar estrenos la tercera en la última entrega de la saga de ciencia ficción acción y suspense el corredor que la teología literaria homónima de James das una historia para jóvenes

Voz 7 43:09 adultos en la estela de otras exitosas

Voz 0301 43:12 sagas juveniles ambientadas en los tópicos que han sido llevadas al cine como por ejemplo los juegos de alambre o divergente puedes disfrutarla cuando quieras bajo demanda en cualquiera de otros dispositivos no

Voz 7 43:25 hasta luego

Voz 54 44:09 y los lunes a las ocho de la tarde conecta Take on off the record con Fran Guaita y todo el equipo de deportes de Radio Valencia Cadena Ser escúchanos a través de su aplicación de la Seven tu móvil inmigrantes en directo en Radio Valencia apuntó

Voz 3 44:23 de récord el programa que se ve escucha hice siempre Radio Valencia Cadena SER

Voz 7 44:34 es el momento de recibir nuestra noche Joana Clement Joan buenas tardes hola qué tal buenas tardes a todos a buscar

Voz 3 44:43 fenomenal fenomenal con este temporal que hace en Valencina

Voz 7 44:48 bueno al quemar abrir ya está

Voz 46 44:52 volver a revelar la que está cayendo lo mío esto esto es inconcebible no sabemos ya si ponernos las nueve quita o Ponent Mon la chupa de cuero eh no no nos tenemos claro eso aún Umbrella oye os acordáis vosotros habéis habéis estado viviendo en pisos de estudiantes opten

Voz 7 45:07 yo visitaba Toulouse visitados no Duarte uno está viendo esto entonces no pero estudiando en estudiantes se está estudiando en las que el estudiante dando proceda si ellas Trump que estudiaban ya seis estudiantes y entonces dos qué maravilla no oye pero claro él él lo de los pisos de estudiantes es es terrible no porque aparece por allí

Voz 46 45:28 en principio puedes conocer a gente o puede que no y luego claro está el tema de la comida claro qué es lo que nos interesa a nosotros no

Voz 7 45:34 no en en en la Mandame el tapeo no que hacemos no sé porque la mayoría se come mal hay que reconocer totalmente totalmente el piso que velarán de mis amigos que son todos sabe que vino no faltaba nunca ahí tenía el embutido nunca oye qué maravilla no pero ahí se veía bien pero claro yo no he dicho de hecho caso

Voz 46 46:00 pero fijaros de estudiantes el problema me el mayor problema es quién cocina que sea hace como comemos cuando comemos no bueno pues hay una cosa muy clara si te gusta cocinar amiga amigo estudiante que estás escuchando estos momentos porque ahora están cogiendo a haciendo las bolsas sabiendo de la facultad para irse a a sus respectivos hogares de papás llena los de tapetes de bolsas para todo el eh bueno pues si os gusta cocinar tomar las riendas vosotros porque además el que cocina manda en qué cocinas mandar que cocina no saca la basura en el que cocina no limpia eso son unas reglas que hay que cumplir no y luego como cocina hemos que hacemos es muy sencillo mirar vamos a dar unas pautas muy muy muy breves empezamos el lunes el lunes debe de ser una comida muy rápida porque poner la general nuestras el fin de semana en el piso no te vas

Voz 7 46:55 la previsión es claro claro entonces que hace

Voz 46 46:57 hemos oye pues una pasta una pasta con unas al Sita punto ya están no Palace

Voz 7 47:02 Nadal una Garnica con con una con una ensalada no

Voz 46 47:06 el el martes por ejemplo oye pues pues el martes puede ser pollo todos los martes un poco pollo porque es barato un guiso de pollo llámalo arroz con pollo llámalo es un estofado de pollo me da lo mismo que te lo corten con alitas lo que tú quieras el miércoles a amigo atención un puchero un puchero esencial qué les pidáis a los Reyes Magos una olla rápida una olla exprés

Voz 7 47:32 no porque no hace falta mucho tiempo para estar ahí pero

Voz 46 47:35 mientras estás con los apuntes la llénale pones el agua le pones las cositas que te hagan falta oye con un poquito de de de cabeza de lomo unas costillitas con un pimiento con unos agitó y media cebolla tienes un guiso para chupar

Voz 7 47:51 los gays un cocido no había Express no tenéis hasta el borde no porque

Voz 1201 47:57 saben lo que pasó el otro día que explotó una eh

Voz 7 47:59 a ver si hay presión no no hay además dos tercios no mientras se cubra es suficiente porque ese agua como no evapora se queda dentro entonces me ningún problema no tanto

Voz 46 48:10 pues estábamos en el miércoles puchero quiso te vale estamos en el jueves que comemos al jueves lo que sólo del paro

Voz 7 48:17 el hombre a todo lo que eso es lo demás

Voz 46 48:19 llegado efectivamente el viernes el viernes una alguna cosita rápida porque te vas para casa ya está

Voz 7 48:27 quería que te vas de fiesta te va bien ya hay te vas a te vas a casa ahí ahí a ir a ver qué

Voz 46 48:33 haces no el el el sábado si Chete queda sirios de lo que se queda oye no improvisa es pero si experimenta con los arroces

Voz 7 48:42 tiempo para trabajar poquito cocinar claro experimentar con los arroces

Voz 46 48:46 oye

Voz 7 48:47 más de Ponte marcha con un arroz a la cubana por ejemplo tan sencillo como en su arroz cocido y da igual que lo es el punto que no lo cueste lo escurre es eh salsa de tomate Lebrija y un huevo frito o roto eh que yo en una rueda plátano levemente fritas macho o plata en los de Canarias muy bien es decir eso ya redondea vale vale pecar de Jávea

Voz 46 49:12 que efectivamente no pero todo todo esto no viene solo todas estas comidas no vienen

Voz 7 49:18 en el supermercado efectivamente

Voz 46 49:20 cómo vamos a comprar hay un problema y una ventaja ahora mismo estamos en dos mil dieciocho estamos bien estamos en el dos mil dieciocho y tenemos la compra online en la compra on line la compra online está muy bien porque enseguida oye tú lo pides con el teléfono móvil pan pan pan los hubiese ya están no pero amigas y amigos estudiantes ya estudiantes más bajar al supermercado cogerla bolsas y no tengas ahí sino vais al gimnasio si tenemos está hizo CTESC iros a al supermercado coger las bolsas llenarla quiero dejar que os digan que te pongo Nico qué te pongo nunca a nadie eso no tiene precio eso no tiene precio y a partir de ahí ir comprando yo recuerdo cuando hace treinta y tres años hace treinta y tres años se oía en las cocinas de los pisos compartidos ahí que seguía

Voz 3 50:12 se oía esto entre las prendas de la FIBA

Voz 55 50:22 bueno lo que se veía en las cocinas de pisos compartidos la nave Castellón nada hay más datos eh

Voz 46 50:29 a a partir de ahí que sea FIA bueno pues se en Castellón también en Castellón también sí sí sí sí sí sí efectivamente entonces a partir de ahí es lo que es lo que se iba comiendo pues nosotros éramos muy afortunados porque esto llevábamos cocinaba tenemos un soldadito de cerdo salte Abbas tal no ante eso no hay no había mucho mucho mucho que que rascar no trabajamos Carme trabajamos una rojito y ahí era un poquito a ver quién quién podía más no ahora mismo fijaros lo que sonaba entonces antes trabajábamos mucho los pisos compartidos con mucha mantequilla mucho aceite Nos gustaban los sabores fuertes y ahora mismo suena esto fijaros escuchar esto es un chaval un chaval jovencito se llama Arnau Griso

Voz 56 51:17 no habrá cada habrá ya tardaba hacen pensar en él me con las palabras para apoyar Conti hasta ver no

Voz 55 51:30 esto se escucha ahora mismo se escucha ahora mismo en las cocinas de pisos compartidos diferencia se come mucho más sano mucho más sano y mucho más directo mucho más directo desde la hecho influido de un romántico han dicho Fabio no ha dicho pollo

Voz 7 51:47 la verdad es la verdad si efectivamente Nagin ha chocado decir hoyo comer pollo comer pollo es muy sano deberíamos de comer pollo todos oye a todas horas verdad

Voz 46 52:03 pues y una de las cosas interesantes hable de comprar polla oye mirar siempre en las ofertas millar las ofertas Easy el comprar un pollo entero buscarnos la vida había Donkey intentar descuartizar lo las salidas para una recito las pechugas a la plancha

Voz 7 52:17 yo blanco amarillo le Corrales toma bueno o no el decorado y estamos bueno pero como lo que prima es la pasta y los que padres son los papás y las mamás vamos a dar apoyo y el de dos noventa alquilo efectivamente que como hay que ponerle orégano

Voz 46 52:31 Nos sal Pimienta porque él puede al fin y al cabo es un poquito entre comillas tonto hay que ayudarle siempre a que saquen los sabores no entonces con el pollo por ejemplo eso cositas que hay que tener en cuenta en las cocinas intentar en las cocinas de pisos compartidos que no haya lavavajillas pero como que no haya la guinda sí no no poner la vajillas porqué porque si la vajilla se mete en las cosas dentro nunca se pone ahí bueno se produce un micro clima y una micro vida brutal es más sencillo dejar las cosas en

Voz 3 53:07 en en el en el oro

Voz 46 53:10 y que sea Mon se produzca una montaña un Everest que al final alguien por ver por vergüenza mete mano ya empieza a

Voz 7 53:17 a veces hay que hacer rotaciones no cocina o tu Jaime totalmente total

Voz 30 53:21 de día declaró a menos que distinciones

Voz 46 53:25 está claro si por ejemplo oye yo una cosa muy claras no necesitamos aprender a cocinar para estar en un piso compartido pero sí aplicar técnicas básicas oye yo sé hacer una cremita de pueblo pues oye un tercio de patata y dos tercios de puerro un poquito de agua veinte treinta minutos sal pimienta ya está cintura verdad muy bien pues esa eso no es la receta de la crema de Pedro en Larreta de cualquier crema amigos hoy aceros cremas de todos

Voz 7 53:53 dar timo más elemental crear llamar al teléfono de goma y con mucho apoyo eso es is Si estás estudiando un máster y te gusta la cocina eres Master Chef

Voz 46 54:04 y es más Ter chef sí