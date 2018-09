Ser Deportivos Valencia (21/09/2018)

Voz 1 00:00 Sergio

Voz 2 00:03 deportivos Valencia

Voz 3 00:20 bueno las tardes buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser eso

Voz 4 00:34 una planta aromática Fran No nos la conozco yo tengo que ponías en casa esto es una planta aromática

Voz 3 00:40 es relajantes son muy bien notó mucha tensión también noto mucha tensión el estudio y me me seguida la planta esta aromática que relajante

Voz 1716 00:51 eh

Voz 5 00:51 hasta ahora después vamos a tener

Voz 3 00:55 yo creo que esto es de plástico eh esto es de plástico los que no estén notaron para muchas risas e nombre pero es que nosotros fatiga que de plástico no no te llevan a Begoña que tengo en casa que es de interior no yo no quiero Begoña e la Begoña encontrado

Voz 1716 01:14 oye Carlos más problemas problemas te vas fastidiado

Voz 0341 01:18 o no a Brno no ha entrenado por una pequeña leve sobrecarga muscular pero según me decían mañana lo normal es que entrené que esté disponible para jugar contra el Villarreal así que en principio no ese problema de momento no lo contamos como tal porque salvo que vaya más esa sobrecarga vas estará disponible para el derbi vamos vamos

Voz 1716 01:39 preguntarle ahora Xavi Isidro en en Villar

Voz 0341 01:42 tal que si si le aprieta más nudo de la corbata allí o aquí

Voz 1716 01:47 yo no allí se ponen nerviosos también pronto porque claro ayer Villarreal se acuerda de la de la Champions donde Pellegrini Riquelme tal muy claro quieren ser siempre así o parecido entonces ayer el dos dos ante el Rangers están allí también nervioso no sabía dónde aprieta la corbata

Voz 6 02:03 de allí o aquí llevan un poco más

Voz 0341 02:06 hay un punto más en la Liga hay un punto más en en Europa llevan que el Valencia cambiaría además aquí claro eso preguntamos a a Xavi Isidro

Voz 7 02:14 aquí vamos a hablar por supuesto del Levante sería

Voz 4 02:17 el domingo por la mañana a las a las doce le tengo que preguntar yo ahora alemán por un por un pálpito que yo creo que tiene él pero no sé si lo acaba de lo acaba de decir ya con claridad o no entonces ahora después de pasarela planta aromática alemán para que le dé o Lis creada

Voz 7 02:34 y así a ver si reabre Si responde de manera contundente a está y DJ de las emociones con lo bien que lo todavía montaje y es el cero dos que no hizo puñetero Juventus ido bien

Voz 0341 02:47 que no que alemana lo voy a hacer el montaje cuánto tiempo alemán hace dos años bueno allí bueno ya tenía trabajo trillado que te lo había hecho más Marianne ya lo tenía estrellado quedó igual de mal con el Zenith la última Champions favorita bueno hay algo moraleja no hay que hacerlo más no hacemos más dice Ximo que que que pasa lo mismo contra el Zenit cuando lo pusimos ese reportaje bueno venga va rumbo que sino nos comemos el tiempo

Voz 1716 03:10 tres veintitrés a vuelta de pausa vamos al lío

Voz 8 03:12 diré Marco perdona pues conocemos nos conocemos se Clara Clara Clara Esteban trabajó contigo desde hace veinte años a sus compañeros de trabajo llega la temporada de puentes

Voz 9 03:30 disfruta con Viajes El Corte Inglés en los mejores destinos al mejor precio con Paco en tres meses reserva Jean Viajes el Corte Inglés espera

Voz 8 03:39 Soria no entonces no

Voz 10 03:43 Lara del quince de septiembre al quince de octubre un treinta por ciento de descuento inmuebles Lara además ahora inmuebles Lara les condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe Lara

Voz 8 03:58 cuando decimos Blanco y en botella no hay duda de que estamos

Voz 11 04:01 hablando como el programa precios cerrados de BMW Service porque sabes en todo momento lo que vas a pagar por operaciones que vas a tener siempre a tu servicio el mejor equipo de profesionales que utilizan recambios originales

Voz 12 04:14 en tu taller autorizado PNV en la vía de servicio de Valencia el aeropuerto y ahora también en la Pista de Silla Valencia

Voz 2 04:21 tienes problemas de alopecia en la clínica dermatológicas doctor Gabriel Serrano tenemos la solución definitiva con resultados realmente naturales tratamiento post operación personalizado durante doce meses incluido primera consulta con diagnóstico gratuito Clínica doctor Gabriel Serrano

Voz 8 04:38 sólo hay algo que no se emocione tanto como el

Voz 13 04:41 ido de una mascletá en Champions

Voz 2 04:45 pena Movistar Inter tras la Champions la Liga Santander si la Europa League Moto Diego Hola a todo el fútbol y además tendrás Files series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve Movistar elige todo

Voz 0341 04:58 estoy en la mejor jugada de la UEFA Champions League

Voz 8 05:01 no va a acabar con un rescate que una chilena ni siquiera el gol

Voz 14 05:04 la juguete acabará común en tu garaje la jugada de tu vida en los Hinson Champions seis concesionario del diecisiete al veintidós de septiembre consigue ofertas irrepetibles si participa en el sorteo de entradas para el país

Voz 8 05:16 Jaume Boix Mis and Innovation Design

Voz 15 05:22 perdoné para ir el futuro sí mire gire la primera a la derecha y todo recto hacia el concesionario de Fiat grafías vive la experiencia del mañana hoy sólo este mes nuevo Fiat quinientos x once mil novecientos euros con cuatro años de garantías no encontrarás en automóviles Nemesio tu concesionario oficial Fiat en Torrent de metido atrás

Voz 16 05:45 BF te confunda Mingote que algunos llaman daliniano que convino deportivas con este traje de terciopelo rojo pero no te das una idea equivocada también me dejo llevar por mi lado

Voz 2 05:54 es por eso tengo una Suzuki Burman ciento veinticinco hace ahora con unas Sofo que Burma ciento veinticinco por tres mil setecientos noventa y nueve euros descubre lento concesionario Motormanía tenso de Molina veintiuno Valencia

Voz 9 06:07 coche nuevo Chelo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 8 06:10 lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco

Voz 9 06:13 con años de mantenimiento nuevo Civic con de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 8 06:20 Center auto Eduardo busca avenida de Pista de Silla

Voz 17 06:24 hola soy Santiago Cañizares y quería daros un consejo con tu boca que no te metan más goles con ofertas que luego ese acaban multiplicando por seis Si tienes un problema dental acude a tu clínica de confianza pide un presupuesto real y compara informativo en que no te metan más goles punto

Voz 15 06:39 pues es un mensaje del colegio de odontólogos Yeste mató logos de Valencia

Voz 8 06:44 cuando escuchas por primera vez con motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es como escuchar por primera vez escucha

Voz 18 06:53 por primera vez tiene su Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC Bank condiciones en for punto es y sólo hasta final de mes

Voz 19 07:05 hola qué deporte

Voz 8 07:13 tipos

Voz 3 07:30 Carlos venga el el once posible para darle una idea no tengo ni idea vamos a quedar entrenamiento mañana hay vamos es que hoy ha reservado Marcelino

Voz 1716 07:41 por de SER Deportivos es lo que no se ve y lo que no se escucha porque el programa de hoy es la reunión que hemos tenido durante una hora

Voz 0341 07:47 va débil de mañana si tuviéramos también y hemos dormido durante durante una hora y preparando el

Voz 1716 07:53 en el programa de recolector que hacemos entre publicidades que que que que

Voz 5 07:58 parece mentira parece mentira más me

Voz 1716 08:01 el leo esas cosas da en el descanso y entonces luego hacemos un programa distinto del que estaba dentro del lobo cabreados porque no

Voz 3 08:07 la arrimará el Mixto gasolina lo del once posible puede pasar a la siguiente punto guión hombre pero más o menos está esta sí sí sí

Voz 0341 08:16 un lado está está dosificando a todos los abonados del Valencia esperando que diga eso es posible once qué tal ya pero cuando no lo tengo una idea prefiero no decirlo porque es lanzar una a ver si es flauta si cada vez cada caja mucho pero bueno a ver si está dosificando en los entrenamientos a los Who

Voz 1716 08:34 o es que más minutos han disputado hasta el momento que son cinco Es Gaià es Rodrigo es parejo es Gabriel Paulista es

Voz 0341 08:43 Daniel Wass no pero Atrévete y ha dicho que cree que sí qué va a hacer pero es digo la información no venga luego de esos cinco como os he dicho al principio vas sufre una leve sobrecarga pero en principio no va a tener problemas para estar Garay ha hecho hoy el primer entrenamiento con el grupo después de un mes y un día de ausencia en el trabajo colectivo pero con un entrenamiento dos será el de mañana veo muy difícil que entren en la convocatoria creo que ya puede entrar Koke Lan porque lleva todo este mes que ha estado entrenando a tope yo creo que ya llega el momento de que con la que Lan pueda ser uno de los dieciocho que sea de los dieciocho no quiere decir que vaya a ser luego de los once es difícil que después de tanta

Voz 1716 09:23 actividad pueda salir de de inicio

Voz 0341 09:25 golpe en un partido tan exigente como el del Villarreal en el Valencia necesita ya ganar así que con esto pues yo diría que aquellos que vuelven tampoco son garantía de nada pero creo que va a volver Puccini creo que volveré y creo que va a volver Gameiro a la punta del ataque

Voz 7 09:43 hay eso porque tú crees que hizo rotaciones ante ante la Juve se yo es que creo que hizo movimientos tácticos osada quiero decir es decisiones técnicas no rotaciones yo creo que sí

Voz 0341 09:54 no funcionó la de beso también a la Juve no había funcionan biquini pero tampoco funcionó una vez que te hace caso a Marcelino impone Cabezo de lateral derecho Murillo y Gabriel Kimi acabe el programa que se no porque quiera poner a veces estado buscando sí a ver lo de las rotaciones o quién poner al que está mejor realmente en estas situaciones casi que da igual porque Puccini veto han estado igual de mal el viene cuando cuatro partidos y jugando uno Lillo y Javi Bailey sí has sido parecido porque murió tampoco hizo a que juegue veces pichichi lo mismo hacen uno Gameiro no estaba haciendo tampoco mucho pero el otro día cuando del vaguillo quizá hizo más de lo que hizo no sé yo mina sobre todo mina que tampoco hizo hizo nada así que en definitiva no tengo ni idea del once que va a sacar pero yo creo que vuelve en los que los que no los que no estuvieron en el otro día contra yo voy a ver quién tienes apuntado aquí a ver si Puccini Gabriel de acá viga ya eso es lo que he dicho Parejo vas si también lo compro Carlos Soler lamentablemente en la derecha así lo compró también Guedes Rodrigo Atsu allí o mina yo creo que juega ahí yo iba con Rodrigo Rodrigo Gameiro es mi no no no tú no crees que juega Rodrigo tú crees que va a dar algo no creo que no digo creo que jugar otro pero entonces es cambiar de opinión porque he pregunta

Voz 20 11:10 ah amigo a mí

Voz 0341 11:13 vale vale vale solo faltaba que le dirá rotaciones Rodrigo ser cómo están las cosas bien a los que no están bien pero son buenos encima lo vamos a dejar en el banquillo creo que va a jugar Rodrigo y por eso el estado en que llamaba preguntado por eso ahora digo que jugar Rodrigo echará mi opinión personal antes de jugar coquetean en vez de Van

Voz 1716 11:29 yo creo que de inicio no porque vas en principio va a estar para jugar creo que de inicio no eh

Voz 0341 11:36 pero creo que va a entrar en la convocatoria

Voz 1716 11:40 después sea por lo que he hablado después de estar cuanto sido siete meses siete meses siete meses de baja no parece que vaya a entrar directamente al once quedan

Voz 7 11:50 sí creo que hasta cierto punto sería lógico que no entrase de golpe y porrazo en el once aunque sea necesaria esa posición de de pivote defensivo que no está teniendo parece que quizás por ahí vienen muchos de los males que estamos sufriendo

Voz 0341 12:02 uno tres partidos en seis días una cosa

Voz 1716 12:05 cambiar el sistema y los jugadores que queráis hacerlo sin eh dime Frank que equipo pondrías tú mañana perdón el domingo en Villarreal cambiando el sistema sin problema si quieres eh o sea el que tú harías también el sistema si yo no estoy pidiendo digo si fuese Marcelino pero sí pero que Marcelino que el tema quitan de destituir a Marcelino cuatro cuatro mil Murci en uno de los días que

Voz 4 12:31 bueno que que Fran es que Fran

Voz 0341 12:33 es el entrenador del Valencia tiene tiene un

Voz 4 12:36 en un problema muy evidente muy evidente y es que el equipo a largo que el equipo en medio campo les falta el sostén en la referencia eso hay equipos que suelen solucionarlo jugando con tres estás en el centro si estuviera para jugar una hora de partido si estuviera Koke lámpara jugar una hora de partido que no lo sé porque no estoy en Paterna porque no podemos buenos entrenamientos ayer leía el club que es uno más y que entrena como uno más si de verdad es uno más en la que podrá jugar una hora de partido yo jugaría en en Villarreal con un medio campo Copeland por Daniel Wass Carlos Soler como jugador más adelantado pondría Gonzalo Guedes para jugar en la banda izquierda en el este en el extremo zurdo pondría Rodrigo como punta de lanza a la derecha para jugar ahí Ferrán Torres

Voz 1716 13:20 sí

Voz 4 13:20 en defensa defensa no hay mucho donde elegir diga ya Murillo Gabriel Paulista Murillo lo repetiría yo considero que Murillo con continuidad con un estado de forma mejor que el que tiene ahora mismo es bastante mejor central que ya Gabi pero bastante mejor el problema de Murillo es que Marcelino viajes ya una crisis al chaval de confianza absoluta porque no no entiende por qué no juega el otro día cometió un error grande la jugada del penalti con un chip pero demostró para mí la temporada pasada en la primera vuelta que fue mejor central que Garay mejor que Gabriel Paulista

Voz 1716 13:51 sea tú te quedarías el sistema lo primero y luego te cargas

Voz 4 13:54 a a Parejo y a uno de los dos delante yo para ayudar al equipo para que defiendan mejor que es el fuerte de del Valencia ahora mismo yo lo dotaría de más músculo y demás trabajo en mayo

Voz 1716 14:03 campo actúe equipo cambio al sistema y lo que quieras si quiera hasta el color de la camiseta

Voz 0341 14:08 jugaré que aunque está cedido por el Villarreal no hay cláusula del miedo y puede puede jugar si Marcelino quiere que juegue yo el sistema no lo es que a mí el trivote nunca me gusta el sistema no lo cambiaba hombre tampoco

Voz 4 14:19 hay que ayudarle al equipo que ya actuó pero por lo menos aquí no los pierde

Voz 0341 14:22 además como es la ciencia ficción que vaya a cambiar el sistema porque no lo va a cambiar en un cuatro cuatro dos yo tengo claro que si estuviera Copeland viese bien para jugar coquetean Carlos Soler mi doble pivote pero es sin ninguna duda y ojalá llegue a verlo pronto sino con con con con dos día histórico que la no está bien vas Carlos Soler mi doble pivote o sea yo me cargo aparejos pero yo lo tengo clarísimo es mi opinión personal futbolística mía propia

Voz 7 14:44 Hay la he defendido siempre la seguiré defendiendo con ese doble pivote si coquetean está bien y juego con Carlos Soler en el doble pivote en la derecha y la izquierda

Voz 0341 14:56 tengo que poner vas con Carlos Soler porque Koke Lan todavía no está para jugar de inicio

Voz 7 15:00 sí quizás me puede dar minutos en la segunda parte sólo tendría

Voz 0341 15:02 que valorar Ferran Torres en la derecha izquierda parejos de Parejo y arriba aquí al dicho Rodrigo no he dicho pero tendría Rodrigo Gameiro Rodrigo Gameiro se Bali tú Ximo muy parecido que tengo aquí sería el de neto bajo palos Pichincha Gabriel Murillo por delante día Cavic con Gaya la defensa con Parejo y con vas en el doble pivote obviamente si estuviese bien Cockell Cockell em por delante de vas pero creo que sería Parejo vas con Carlos Soler en la derecha con la izquierda Rodrigo Icon el olvidado con Santi Mina

Voz 1716 15:38 el eh Radio Castellón Cadena Ser en Villarreal está Xavi Isidro Xavi a quién le aprieta más el nudo de la corbata al Villarreal o al Valencia

Voz 0838 15:48 hola qué tal pero muy buenas bueno pues es difícil de saber aquel apretada más porque es verdad que en Valencia las cosas no pintan nada bien con ese arranque de temporada de Marcelino pero es que aquí las cosas tampoco es que vayan demasiado mejor con Calleja sí que es verdad que la clasificación de momento vemos al Villarreal por arriba después de haber ganado de manera eh bueno pues con mucho sufrimiento no con agonía en Leganés al colista de la Liga es seguramente un partido en el que el Villarreal no mereció llevarse la victoria pero se consiguió ser triunfo y eso eh bueno pues le da cierto respiro en la clasificación pero las sensaciones no son buenas desde Villarreal lleva cinco partidos oficiales este año una victoria dos empates dos derrotas y lo que es peor no sabe lo que es ganar en casa ya ha encajado cuatro goles bueno perdón ha encajado gol en cuatro de los cinco partidos que ha disputado ayer mismo contra el Rangers digo son Villarreal muy superior al equipo escocés pero volvió a pecar de lo mismo tres veces llegó el Rangers marcó goles incluso pero no lo que podía haber sido el dos a tres y podía haber sido un golpe muy duro para para Javi Calleja de hecho ayer vimos la imagen o te la vez de Fernando Roig paseando después del partido sobre el césped de la cerámica y eso siempre es eh bueno pues sin no ve que la cosa no pinta bien de que hay preocupación y está claro que los números de momento en el Villarreal no salen eh vamos a ver si lo arreglamos contra el Valencia pero ayer decía que en casa el Villarreal este año no sabe lo que es ganar

Voz 21 17:04 acabó empatando acabó perdiendo la Real

Voz 0838 17:07 teniendo con el Girona amparado con con desde luego las sensaciones no son no son las mejores sí que cuando hablas con la plantilla dicen que sí que estamos convencidos de que estos cuestión simplemente esperar un poquito más atrás pero la defensa sigue siendo un coladero llena la que el Villarreal bueno pues aunque tiene caridad porque está ya ha gastado sesenta millones de euros nada más y nada menos eh sólo para reforzar el ataque que ahí está Carlos Bacca hasta Gerar Moreno y está toco el cambio es decir que goles debería haber ocasiones generan pero arriba no se mete lo que hay que meter atrás el Villarreal está costando muchísimo mantener a portería pero lo hizo contra el Leganés y grafías

Voz 22 17:42 sí porque al colista en este momento de la primera dama

Voz 0838 17:44 son así que yo creo que siguen pintando bastos también en Villarreal los dos equipos seguramente se acogen a la victoria en el derbi para sacar en la cabeza y respirar pero el que pierda también miro en este caso asocia Calleja en caso de que la cosa no mejore podría complicarse la vida

Voz 23 18:00 la semana

Voz 1716 18:01 a Calleja ya gracias Xavi en muchas gracias un abrazo amigo no vemos el domingo Calleja también después en Sevilla también en Sevilla ya me me me cuentan que no solamente el presidente ya le gritan sino que el presidente está pensando en vender el club el presidente del del Sevilla hemos hablado

Voz 0341 18:18 van a todos no lo nuestro

Voz 1716 18:20 los expertos nosotros tan esta mañana proponía Carlos Martínez que pulsar Amós

Voz 4 18:26 el ambiente de de la

Voz 1716 18:28 de la militancia valencianista Carlos Martínez Carbonell bueno los cuatro que voy a los tres que voy a cuatro cuadros cuatro que voy a saludar son oyentes y oyentes Cúa Ali fijados de Ser deportivos Valencia oyente es que escuchan más de veinte años el programa y todos tienen todos tienen como denominador común que son valencianistas saludo a Carlos Martínez Carbonero la Carlos buenas tardes

Voz 23 18:51 hola buenas tardes saludo a Jesús

Voz 1716 18:54 esos Suso San Bernardino o las uso buenas tardes

Voz 0341 18:56 hola buenas tardes saludo a Javier Martín Gimeno hola Javi buenas tardes hola buenas tardes espero que cuando el Valencia haga el museo en alguna ocasión

Voz 1716 19:06 dejen de cruzarse papeles el Ayuntamiento y el Valencia para demorar los plazos uno Si unos y otros que de esto habrá que hablar en algún momento y lo haremos la semana que viene porque ahora nos importa más el balón y el elemento Sloan que que lo cimiento Si el el el nuevo estadio pero ya hablaremos de esto pero espero que cuando el Valencia era su museo se acuerden de llamadas lo tiene muy cerca y lo tiene muy cerca yo creo que Javi Martín Jiménez está cerca más cerca de Mestalla que el despacho del presidente del del Valencia por la cantidad de cosas y objetos preciosos que tiene históricos de la historia del del Valencia bueno están al final con este rollo no sé si es saludada Javi Javi porque sino te saludaban hasta pero bueno he y Mercedes Pulido que Mercedes Pulido es maravillosamente es fabulosa para esta tertulia por qué pues porque es sevillista pero es valencianista entonces es neutral es de un lado desde otro ella realmente vive en Sevilla pero fue profesora en Valencia ya lo explicamos se hizo valencianista siente el valencianismo le encanta el Valencia para la misma B del Sevilla y el Sevilla en nuestro rival y allí en Sevilla están haciendo como muchas veces hacemos las otro aquí quemamos la falla y aquí pues el poco nos falta en fin es una persona que tiene un criterio neutral que no va a venir muy bien como siempre hola Mercedes buenas tardes

Voz 21 20:20 hola buenas tardes y todo bueno yo

Voz 1716 20:23 pero lanzar una cosa así una pregunta con varios temas y cada uno decís lo que lo que es Nazca porque lo lo que queremos expulsar a la militancia valencianista hizo la pregunta lleva tres temas no es tú qué harías realmente lo que cambiaría

Voz 0341 20:36 P de sistema eh

Voz 1716 20:38 en tarifas a Parejo y no sé lo que sea no deportivamente en Si ves a Marcelino que es que ahora resulte que no sabe a cero no encuentra la tecla de cosas que sí sabía hacer el año pasado y este año no si sea encabezaba con parejos y le veis en fin que que me dais vuestro pálpito de de Marcelino

Voz 0341 20:59 así la falla osea esto

Voz 1716 21:02 está quemando la falla ya Alabama

Voz 0341 21:04 saque más la falla o o o la dejamos

Voz 1716 21:08 es un poquito más planta empiezo por ti y Carlos Carlos Martínez Carbonell

Voz 23 21:14 para un saludo a todos vamos a ver empezó con la última pregunta Pedro yo le allanó la que María todavía es muy pronto

Voz 1716 21:24 pero tú nota que se está quemando ya

Voz 23 21:26 sí que notó en ciertos comentarios en en muchos en muchos foros que la gente está un poquito empezando ya a quemar la traca

Voz 0341 21:34 Sala la caja de mixtos de fósforos ya la tienen en la mano antes no octava pero ahora ya en la mano ya la tienen otra cosa que empiezan pero no

Voz 23 21:40 pero incluso después del partido en español ya cosas des me parece excesivamente pronto hay que saber de dónde venimos estos dos últimos años de travesía por el desierto que hemos pasado entonces creo que es conveniente tener un poquito de paciencia más que ha demostrado ser un entrenador que es lo que no hemos tenido durante todos estos últimos años que por lo tanto yo la la falla todavía no la que le voy a dar todavía más partidos en cuanto a la tecla que tienen que tocar el año pasado se medían ciertos automatismos que este año no se ha visto en en compartido yo no sé si es por la ausencia de dos hombres claves en el año pasado como contó guiado o eres que bueno que acaba de entrar y contuviera pues eh porque todavía no ha podido entrar con continuidad son ciertos movimientos que se veían en ataque que no se bien ciertos movimientos en la prisión

Voz 22 22:35 al rival la sanidad en la salida del balón del rival que

Voz 23 22:37 ahora mismo la presión está totalmente descoordinada esa tecla yo creo que la debería tocar entrenador porque el año pasado funcionaba en cuanto a la primera pregunta que me has dicho sí que cambiaría el sistema

Voz 0341 22:51 no os en a Parejo o no se lo aclare lo que tuve

Voz 23 22:56 está claro que Parejo no está rindiendo al nivel de del año pasado pero también está claro que cuando no ha estado parejo el equipo ha funcionado mejor siete años todavía no no no hemos tenido la oportunidad de ver a Parejo descansando no creo que sea un buen momento sentará Parejo después de un mal partido como hizo el otro día después de un fallo pues siempre ese comentan ninguno de los entrenadores que no conviene sentada han jugado porque no sea un castigo sí que es cierto que la ante la avalancha de partidos que que se nos avecinan va a tener que descansas yo sí entonces pues no es contra el Villarreal sí que contra el Celta o el siguiente partido en San Sebastián pues tendrá que descansar lógicamente a ver si tiene la oportunidad Marcelino a recuperar hombres en el centro del campo como Coté Lino como cuando obvia hay que darle una oportunidad también a Soler en el centro en lugar de Parejo que el otro día lo hizo yo creo que bastante bien se echó el equipo a la espalda contra la Juventus vamos sentaría Parejo llano quizá en el próximo partido contra el Celta

Voz 7 23:59 bien siguiente siguiente que os

Voz 1716 24:02 lo brevedad sé que hay muchas cosas que decir que os pasa mil ideas por la cabeza pero en la medida de lo posible os pido brevedad porque nos quedan dieciséis minuto ir todavía tenemos que hablar del partido del del Levante Mercedes tú que estás ahí que también está todo allí en Sevilla que ya están prendiendo fuego a la falla hipotéticamente hablando allí en en Sevilla dime tú que tú estás aquí todo el día en el grupo de casi trescientos que sois en en el grupo de de el gran seis nueve dos cinco uno uno cinco cinco cinco que sois oyentes de más de veinte años de SER Deportivos Si estáis ahí el dale que te pego y entonces está súper impregnada de la actualidad valencianista dime tú tus pálpitos

Voz 21 24:39 a ver complicada estaba pensando antes cuando hay preguntar compañero de Villarreal si pensaba que se belleza peor que Valencia o al revés está pensando si tenía una opinión al respecto yo creo que el Sevilla ha empezado también bastante irregular pero la diferencia es que la expectativa en esas genera este verano con el Valencia es mucho mayor que que digamos la dinámica que tras el Sevilla que ya el año pasado hizo una temporada mala en Liga ha cambiado de entrenado a cambiar directo deportivo el club está planteándose se comenta que estaban planteando una venta a un a un grupo inversor conversa americano hay otros chino hay cosas que te comentan lo que yo creo que el ambiente ya tampoco enrarecido desde verano como que la gente no le extraña tanto que comienza haya sido regular aparte nosotros también hemos tenido la Europa League hemos ganado al su rival muy pequeño pero bueno al final son victorias que tapan un poquito lo de Liga pero yo creo que esas era aún una expectativa tan grande con el Valencia que seguramente haya afectado también al palo jugadores o al entrenador y a lo mejor y creo que el balance el año pasado tenía mucho éxito porque los jugadores estaban implicados al doscientos por ciento hice el Urra mucho lo partido no porque desplegar un juego súper brillantes sino porque realmente se se faltaba mucho y que al final acabó el partido a base de fuerza este año a lo mejor pues han empezado un poco más relajado tampoco creo que ningún profesional hacerla pero quizá en un ambiente poco más complaciente ha hecho que se hayan notado más el país el tiro pero yo desde luego uno que medía a La Haya yo creo que puede entrenado

Voz 0341 26:03 en el momento no

Voz 7 26:05 Suso que inicia este uso San Bernardino

Voz 24 26:07 yo es que estoy para bien de acuerdo al cien por cien con lo que ha dicho Carlos es que en Mestalla ya se detecta un uno los Cillo hoy enseguida que fallan jugadores tan ya metiéndose con él a ella escuchas críticas también a Marcelino que sean de cambiar el sistema digital Ny pienso que las lesiones y todo lo que ha pasado ahora a principio de temporada pues está lastrando al Valencia que yo tendría paciencia y aguantaría hay respeto a lo de Parejo no es hombre y pienso como él yo no lo cambiaría en ese partido porque es lo que decías tú ayer en El programa ahora a las primeras de cambio que tiene críticas Parejo encima al no van a no va en el banquillo ahí que vayan contra del yo dejaré un tal

Voz 1716 26:50 dejaría sea sean

Voz 24 26:53 está además carácter claro que necesita al Valencia ahora impondría también ha por ejemplo aunque no es un jugador que me guste amenazas delantero para que muerda más delante presionen más IS a Valencia un poco más garra eso pero yo para nada María la la la falla ya vamos

Voz 1716 27:09 pero tú la percibes

Voz 24 27:10 sí totalmente ellos ojo te has creído siempre en Mestalla se percibe siempre porque en Mestalla

Voz 1716 27:16 mínima falla partido Atlético Madrid

Voz 24 27:18 de estuvo poco fallón Rodrigo ya ya y es el run run cuando fallaba Rodrigo fíjate tú Rodrigo eh que rodeo dijo Si subiré al Madrid lo hubieran dicho de todo Israel Valencia falla tres pases Jensen eso es que en Mestalla es no si pasan otros campos yo hablo en Mestalla por ser campo que voy pero se notas Zipi y ahora pues el otro día en el partido de Champions empezaron todos los muy fuerte todo el público animando un ambiente increíble pero en cuanto a las cosa un poco en contra ya empiezan los comentarios y tal y el Romeo

Voz 1716 27:46 ya Javi Martín Gimeno que dices tú bueno pues

Voz 22 27:49 no voy a disfrutar un poquito porque en cuanto a lo que se está comentando de la ficción bueno yo soy abonado iba todos los partidos tampoco detectó e una un momento de quemar la falla vale yo veo que en general la gente continúa teniendo dándole crédito a Marcelino ya al equipo básicamente por lo del año pasado porque es es por lo de este año el crédito sería cero y creo que la gente está teniendo paciencia lo que ocurre es que llevamos cinco partidos creo de competición oficial no hemos ganado nosotros hemos ganado sino que no hemos merecido ganar Ike Ike el equipo no es que es que no arranca es que no no genera ninguna situación el otro de de acuerdo con la línea que comentaron Fran Carlos programa falla todo cuando falla todo como aficionado te preocupas porque no es el tema de Parejo que llevamos es un debate que lo tengo clarísimo no Parejo necesita descanso pero no es sólo el problema aparejo del del Valencia es que es un problema del equipo a nivel global entonces cambios tiene que hacer sería cambiar sistema lo cambia si tiene que sentar a uno los pues que lo siente hizo son profesionales estos el Valencia hay que hallar un rumbo normal es verdad que hay una una un ambiente general positivo por el tema del centenario pero no creo que la gente esté siendo excesivamente eh dura Ny nada de que falla además con lo que ha llovido ahora aquí no quema nada esto a para que sea marzo eh

Voz 1716 29:18 oye Javi vamos a ver piensa también la respuesta porque que te lo digo por lo siguiente imagínate que cambie el sistema sistema que lo cambie no vale pero no piensa en lo que supone para un entrenador de fútbol que hay entrenadores que pueden cambiar su sistema como como lo hizo por ejemplo Quique Setién y hay otros entrenadores que entienden que eso es traicionar sus principios porque consideran que que no no no ven que la manera de jugar al fútbol sea otra sino la que ellos tienen entonces cambiar el sistema es como decir oye yo voy a el programa de radio de otra mal era como tengo costumbre de hacerla y no sé si hubiera saber hacerlo así porque tengo puesto que hacerlo una determinada manera segundo sentara Parejo sentará Parejo claro es una cosa fácil de decir pero no sé si es fácil de hacer te doy poco de abogado del diablo para que tú ahora me digas oye pues yo haría Pedro en este momento si fuera Marcelino yo haría esto esto y esto sentará Parejo sitúa de un jugador muy importante la temporada pasada lleva cinco partidos malos que no está bien como algún otro jugador más pero en este caso se nota mucho más porque no estiman no está con doble actuara sientas aparejo el mensaje que le das aparejo es macho poemas Alabau un montón pero la mínima cinco partidos no quince cinco partido más me han limpiado y Mena y me mandas a la grada luego no me vendas que aquí la aristocracia la meritocracia la justicia no sé no porque en cinco partidos que yo estaba mal a mí me has limpiado Easy el sustituto que pones tienes la desgracia de que no funciona bien puedes tener la suerte o que salga bien decir que Juan Soler y te salga bien pero imagina que no acaba de salir bien y entonces ya aparejo a ver como tú vuelves a hablarle de hoy implica implica que al quinto partido me quitase demanda hasta la grada déjate deja de esto esto implica que pusiste estas cosas se dicen fácil no pero luego no sé si es tan fácil hacerlas ya no digo ni que sí ni que no te plantea un poco como abogado del diablo y ahora Javi tú dime mira yo había pan Pampa

Voz 22 31:16 hombre de porque es que eso es complicado que como decía antes incluso Franken no no estamos en Paterna todos los días pero el pan pan lo tengo claro si no funciona en cuanto lo que decía el sistema sino te funcionaba sistema todo equipo tiene que tener un plan B

Voz 1716 31:31 no puede ser que no te funcione el sistema porque los jugadores importantes que hacen bueno el sistema no están entonces cambios el sistema para dos partidos o para tres y luego cuatro

Voz 22 31:39 para uno o para los últimos treinta minutos de un partido casi también también en los últimos partidos en casa fue un cambio que a mí me me sorprendió en positivo los últimos partidos en casa ha acabado con contó la delantera con toda la pólvora en el campo también ha tradicional asimismo porque está jugando con laterales que en verdad son delanteros porque en ese momento de que alguien minutos ya es lo que sea por sacar un punto o tres no puede ser que juegue igual contra el Juventus contra la Juve con once que con diez yo decir tú decía lo del programa de radio pero si te van al Mundial nació el mismo programa que estando ahí si el va ese ha ganado

Voz 24 32:14 no gozó una Liga tres otro programa que decirte

Voz 22 32:16 tas un poquito yo no digo que traicione que se vuelva loco y que éste cambiando continuamente crea suficiente personalidad y confianza en sí mismo como demostrada para que sea fiel a un estilo pero pequeños planes B en cuanto a aparejo es que tienes el plan B se llama Carlos a ver yo entiendo que salga a defender es su obligación ante los ataques y en pregunta de la rueda de prensa el otro día pero me mal tufillo que parece que haya bloqueado con el tema y ahora por Magna dice juego aparejo todos los minutos que yo no digo que lo siente dos o tres partidos y que no fue parejo porque nuestra piedra angular queramos o no y el tema es que dé más cancha a que a otras alternativas la Carlos Soler eso lo demostró el otro día

Voz 1716 32:58 me tenéis que decir muy rápido vuestro pam pam pam eh porque tengo que ir a publicidad y al Levante Carlos Martínez Carbonell tu pan pan pan de lo que tú harías pero yo cambios sistema esto lo otro que quitó a este pongo al otro qué harías

Voz 21 33:10 yo reforzaría poquito más el centro del campo no creo que por cuando se ponen cuesta arriba el partido para sacar más delanteros se va se va a ganar es reforzaría centro del campo poquito más darle un poquito más de empaque al equipo y de equilibrio como como pues

Voz 1716 33:27 os metiendo así va perdiendo si va perdiendo no

Voz 0341 33:30 claro delantero sacas otro más

Voz 21 33:32 hombre pues he puedo sacaron puedo abrir el intentar abrir el campo pero las las ocasiones hay que crearlas hará que lleguemos a los delanteros en las últimas partidos ha sido meterá Rodrigo en la izquierda a la derecha entonces no hemos creado ocasiones

Voz 1716 33:46 no hay le pregunto el pan pan pan suyo a uso

Voz 0341 33:50 hombre Nardy no

Voz 25 33:51 pues para el centro Alcampo es que hijo tiene sacando bien no tienes a Koke Len en plan

Voz 24 33:57 músculo y fuerza y tal no tienes nada pues a lo mejor poner probara a Soler en el medio pero con parejos sin cargar un aparejo ir no lo sé poner a Jan criminal de es que tampoco habrá tienen mucho más para para hacer y aguantar intentar romper porque es que es cuestión de que llegue la primera victoria pienso yo porque un poco bloqueados a nivel psicológico entonces pues hasta que no recupere jugadores yo ahora lo veo mucho más que hacer en mi opinión claro

Voz 1716 34:21 es el fútbol tienen muchas maneras de verlo y muchas maneras de opinar lo de cambiar las cosas por eso es tan universal no no puedo emplear más tiempo que el que el que me gustaría hacer Mercedes Carlos Suso Javi gracias por compartir esta militancia valencianista con nosotros que seguramente ahí los altavoces lo que piensa mucha gente gracias y buenas tardes buenas tardes

Voz 26 34:45 es del veintidós al treinta de septiembre liquidación total de la temporada dos mil dieciocho y ocasión que en caravanas osito caravanas osito punto com

Voz 10 34:53 muebles Lara del quince de septiembre al quince de octubre un treinta por ciento de descuento muebles Lara además ahora en muebles Lara las condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe Lara puso rumbo deportivo

Voz 2 35:10 nuestro sentimiento por el Barça nació hace más de cien años nuestra pasión sigue creciendo día a día como los éxitos

Voz 13 35:18 el club Barcelona eso contamos con los analistas que más sabe del conjunto del Barça es del Barça tu diario es deportivo

Voz 14 35:29 pero ahora la Reno la conocer la nueva gama dimite

Voz 27 35:31 desde ocho mil novecientos cincuenta euros con mes equipamiento de serie pantalla táctil con smartphone conexión climatizador automático tarjeta manos libres y antes de aleación volante de cuero sensores de aparcamiento

Voz 8 35:40 estoy mucho más porque nosotros no tenemos límites pero este anuncio sí

Voz 27 35:45 oferta de reciben válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1716 35:49 descubre no en Renault Retail Group punto es Mirabé alemán no hay ni falla en el Levante ni falla verdad alemán bueno momento

Voz 3 35:56 jo llevan tres partidos y a planta plagado tres partidos sin ganar y ya sabes que si no hay se inventa venga falla algo

Voz 16 36:05 bueno buscar una jugada porque porque ha pasado de peso porque viene a Beckenbauer en el sitio pero una fábula marrón lo tiene lo tiene Paco lo porque tiene veinticinco jugadores bueno en este caso veinticuatro por la lesión de Koke que es el único que por desgracia no va a poder estar en la Rosa tuviera dieciocho ocho semanas me refiero a que ahora mismo habrá siempre muchas pegas de por qué no juega juega el otro bueno pues porque sólo pueden jugar once y sólo puede ir convocado dieciocho cuando tienes veinticuatro al Sevilla yo creo que si bien yo creo que sí yo creo que va a jugar crisis iba a jugar Mayoral van a ser fundamentalmente los cambios que introducirá respecto al al equipo del otro día en en Cornellà El Prat mantendrá hoy en en la portería

Voz 1716 36:45 te lo hacen favor valencianía ni de cuatro con

Voz 16 36:48 Pedro López Valencia de ceder Cabezo ante

Voz 28 36:51 por qué porque mi sentido pero el trato que hemos hecho mal no le vendría bien que antes había ido con lo que por ahora

Voz 0341 37:07 no no perdona perdona Abdennour estuvo en una lista que hizo el Levante creo la lista de queda el amigo de Miguel Ángel Ruiz digo de Miguel Ángel Ruiz que se llevan fenomenal Miguel Ángel Ruiz Tito que se llevan fenomenal los dos el Levante también hay una mochila grandes hablamos la modalidad del Levante va a tú bueno vamos al once

Voz 16 37:25 no no salgo a Olazábal en portería Pedro López en el lateral derecho porque recordemos Andújar se juega los próximos ocho partidos Luna con Robert y Postigo en el corazón de la defensa con Pretty si campaña en el centro del campo con Vardy en la parte izquierda a Morales en la derecha y creo que va

Voz 29 37:42 Juan Mayoral de delantero junto a Roger

Voz 16 37:44 Martí el que va a dejar de jugar de titular en este caso va a ser Enmanuel Boat decía precisamente esto Paco López hablar de tu consulta vas también si va o no a cambia su filosofía si va a cambiar el dibujo sí ahora ya se le acusa de que es demasiado valiente

Voz 28 37:57 no ahora cuál es absolutamente nada

Voz 30 38:00 nuestras señas de identidad en general van a ser las mi en cuanto

Voz 31 38:03 va a ir convencidos a

Voz 30 38:06 menos a competir con eso lo vamos a hacer a competir de tú a tú al rival y al final entiendo que puedan ser partido seguramente que se repartan partidos de ida y vuelta hay bueno que es lo que está viendo pongo ser un poco el sino de de por lo menos de estos dos partidos de de casa sí puede ser que sea un partido con con ritmo pero pero no solamente por por nuestra parte de ellos aunque vengan de jugar ayer que es un equipazo y tiene muy buenos jugadores ahora bien lo que también estoy seguro es que este equipo va a dar la cara en lavar siempre así iba a competir de tú a tú con el con el Sevilla como lo hizo contra el Valencia hay en ese en ese sentido

Voz 16 38:47 no tengo ninguna duda veremos como bien el Sevilla porque ayer ganó cinco uno al estándar

Voz 29 38:51 de Lorca en la Europa League pero no ajena

Voz 16 38:55 dado demasiado optimismo en el sevillismo después de las primeras cuatro jornadas de Liga tiene problemas y además problemas el centro del campo porque si lesionado todos los mediocentros excepto dos que son los que lo jugando a que son Banega Roque Mesa el partido a calorcito ayer jugaron con lo cual