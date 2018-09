Off the record (21/09/2018)

Voz 0691 00:00 las ocho en punto de la tarde estamos en once récord pide calma pide tranquilidad pide paciencia y un beneficio de la duda el vestuario del Valencia en diferentes conversaciones mantenidas durante el día de hoy con diferentes fuentes de del vestuario valencianista sigue existiendo confianza quiero creer que no es solamente de puertas para afuera quiero creer que de verdad de puertas para adentro El vestuario es capaz de revertir la situación de entender dónde están sus defectos de reaccionar el calendario no es muy asequible sobre el papel el ballet por si no lo recuerdan o no tienen la información tiene que jugar este domingo en Villarreal donde siempre es un partido especial cuando llega el Valencia siempre hay en ese club una motivación especial por ganarle al Valencia después viene a Mestalla en jornada semanal el próximo miércoles el Celta de Vigo

Voz 0691 00:56 hay un viaje exigente complicado a donde la pasada semana ganó con dificultades el Barça después de que viajar a Manchester para enfrentarse en Old Trafford al United para cerrar este viaje complejo de cinco a seis partidos con el Barça el próximo día siete en el campo de Mestalla por qué no darle al vestuario ese beneficio de la duda esa confianza que piden en definitiva lo que hemos hecho durante estos últimos dos tres días es mediante algo tan útil como la crítica constructiva tratar de señalar aquello que vemos como defectuoso aquello que vemos como mejor que hable en el Valencia para algunas de las carencias de la primera plantilla no hay margen de maniobra porque hasta el mercado de enero no se pueden hacer incorporaciones es el caso de lateral derecho donde el Valencia tiene poco tiene un jugador puro Pichincha que no está rindiendo jugadores que pueden adaptarse a la posición pero que no son laterales puros como Daniel Wass como Rubén brezo como Belén para otras cuestiones si hay margen aunque no precisamente estas semanas el Valencia necesita se ve en los partidos mucho entrenamiento más trabajo tratar de acoplar las líneas es un equipo muy largo con mucha distancia entre el último defensa el primer delantero todo eso Marcelino lo va a poder revertir a medida que vaya trabajando pero para trabajar hacen falta entrenamientos no es un año Champions el más adecuado para entrenar el Valencia jugó un partido complejo difícil miércoles prácticamente no ha trabajado cien por cien hasta el día de mañana que es la previa del viaje a Villarreal y en cuanto pase el partido de Villarreal ya viene otra preparación de partido para el Celta ahí después San Sebastián después Manchester hay poco margen para entrenar así qué vamos a confiar en que esa fortaleza de Vestuario vaya actuando con el paso de las horas fundamentalmente en que vayan recuperando Marcelino Rubén Uría jugadores básicos el primero ya está ahí escoge Belén no hay ningún motivo para pensar que no vaya estará en la convocatoria para el próximo domingo vamos a esperar a ver cuando está con novia en principio podría ser de la partida para el partido de Anoeta aunque teniendo en cuenta que lo siguiente Anoeta es Old Trafford a lo mejor Marcelino se guarda para Manchester porque si el Valencia no gana en Manchester ya va a ser muy complejo soñar con acabar primero de grupo será difícil terminar segundos peleando con el equipo de Mourinho recuerden que en la primera jornada de Champions ganó la Juve en Mestalla y ganó fácil el United en Suiza en la pista del campo del del Young Boys en el Valencia por cierto está con Belén ayer decía el club que ya es uno más ha preguntado el cuerpo técnico por el estado físico del francés es uno más porque entrena como uno más pero no está para noventa minutos pero el plan no es que tenga ya tan pronto a noventa minutos una cosa es entrenar que lo hace bien muy bien con Belén y otra es competir otra es plantarse delante de un medio campo exigente como será seguro el próximo día uno de octubre tratar de estar al cien por cien para eso no va a llegar a tiempo pero ayudar si ayudar puede hacerlo falta que le hace al Valencia en medio campo luego hablamos del posible equipo para Villarreal de cómo está Daniel Wass de los cuatro jugadores que hoy han descansado con Marcelino pero ahora hacemos alto en el camino volvemos la vista al partido que juega el Levante el Levante que como Chema la Champions lo tenemos un poco en segundo plano pero tienen novedades en lo que tiene que ver con su consejo y además hoy hablado Paco López el próximo domingo a las doce en Orriols a las doce por cierto todavía con bastante calor sí lo decíamos para el Levante Valencia hay que decirlo para el Levante Sevilla Levante Sevilla un equipo Europa League un equipo competitivo ayer le metió cinco al esto de deja que se enfrenta al Levante de Paco López a vuelta de pausa ese partido en Orriols centra la atención hoy doce récords

Voz 3 05:41 en rueda de prensa de Paco López como ayer estuvo atento a ese consejo de Levante

Voz 0691 05:45 hola alemán buenas tardes hola buenas te refrán vamos

Voz 3 05:47 a desgranar vamos a escuchar atentamente a Paco López ha habido poco

Voz 0691 05:50 en SER Deportivos hoy IU es un partido importante para el Levante que empezó muy bien en el campo del Betis pero que no acaba de conseguir esa victoria para tener margen tranquilo de puntos vale sí porque después de la

Voz 1074 06:01 la derrota ante el Espanyol en Cornellà y por el perfil de el centro del campo que dibujó Paco López pues ya ahí las primeras voces desea lo mejor Paco López ha sido un poco valiente o ha pecado de valentía no siendo kamikaze pero casi el campo tan ofensivo con jugadores como dio como campaña ante la ausencia de un futbolista como Lerma que fue sin duda la gran venta de este verano para el Levante Icon la falta todavía de ritmo de Vukcevic que ya veremos si finalmente acaba apareciendo en el once titular esta semana porque ya estuvo presente al menos en la convocatoria del pasado en fin de semana Icon San impreso un poco el futbolista que hasta la fecha había convencido para hacer ese doble pivote junto a campaña por delante de las posibilidades que tuviese check to cure pues precisamente lo que ha dicho Paco López es que él no va a cambiar ni el dibujo ni su filosofía apelando a ese cuatro cuatro dos

Voz 2 07:00 las señas de identidad en general van a ser las mismas en cuanto a a ir convencidos a menos a competir con eso lo vamos a hacer a competir de tu a tu al rival y al final entiendo que puedan ser partido seguramente que se repartan partidos de ida y vuelta muy bueno que es lo que está viendo en voy a ser un poco el sino se de por lo menos de estos dos partidos de de casa sí puede ser que que sea un partido con con ritmo pero pero no solamente por por nuestra parte de ellos aunque vengan de jugar ayer que es un equipazo y tiene muy buenos jugadores ahora bien lo que también estoy seguro es que este equipo va a dar la cara en lavar elevar siempre así iba a competir de tú a tú con el con el Sevilla como lo hizo contra el Valencia hay en ese en ese sentido no tengo

Voz 1074 07:47 tengo una duda te hablaba de Vukcevic porque ya estuvo presente en la convocatoria es el jugador más caro de la historia del Levante casi nueve millones de euros se han pagado por el jugador procedente del Sporting de Braga todos tenemos muchas ganas de verle ya jugar sobre todo para tener una medida sobre todo si será capaz Vukcevic de no hacer olvidar a Lerma porque será muy complicado como luego escucharemos pero al menos sí para que pueda tener otro tipo de perfil en el centro del campo en la medular el conjunto granota

Voz 2 08:13 lo importante es poder elegir a lo que consideramos mejor o que se adaptan mejor en cuanto a características para para cada partido independientemente de donde vengan lo que hayan costado como estén para nosotros son todos iguales íbamos a continuar eligiendo lo que consideramos que se adapta mejor por sus características para cada partido para poder hacer daño al rival y que no lo hagan redes a partir de ahí yo entiendo siempre que cuando en una plantilla de veinticinco entiendo que nos acordemos muchas veces del que no juega Hay y eso es así pero es lógico allí es normal vale osea que que que por ahí lo digo porque porque seguramente haya o no no juega Boozer porque no juega Sunny porque no juega sino jugadas ánimos porque no jugará es que da igual quiero decir al final tenemos que elegir lógicamente nos equivocaríamos aceptaremos pero pero sólo a a nuestra congeladores

Voz 0691 09:11 este asunto de Vukcevic es un asunto para ver el pelaje de Paco López para ver de qué madera está hecho porque Vukcevic fueron ocho millones novecientos veinticinco mil euros es el fichaje más caro de largo en la historia del Levante pero Paco López por su virtud ha apostado hasta da por una pareja de jugadores aunque viene de del campo del Espanyol de meter a Bardi por dentro en el mediocampo pero la la pareja que jugó por ejemplo contra el Valencia con campaña y con Prytz funcionó muy bien el Levante firma Príncipe a coste cero yo no sé si si los propios responsables del fichaje de príncipes esperaban un rendimiento como el que se le ha visto en el Celta jugó la segunda parte un ratito contra el Valencia un jugador que trabaja bien sin balón que que está donde tiene que estar que conoce la posición conoce vicio que es correcto con balón que a medida que físicamente en teoría va a estar todavía mejor ya estaba francamente bien y claro ahí hay una situación de bueno el fichaje más caro de la historia el jugador que ha venido un poco con ínfulas de grande Paco López parando lo porque primero un poquito fuera de peso luego una entrenaba demasiado bien hay que ver hasta dónde aguanta Paco hay partidos para todos más en una semana como esta pero lo lo lógico es que si la pareja campaña Prytz funcionó el tema de Vukcevic que esperar a rotar a uno de los dos para que descansen a que venga otra vez un parón de las selecciones porque hasta que el tiempo demuestre lo contrario salga un trivote leída de Paco que jugó a cuatro cuatro dos hay cuatro futbolistas incluido Bardi con la idea de jugar por dentro sacado de la ecuación porque creo que está un poco por detrás que pueden entrar

Voz 1074 10:44 sí lo ha dicho claramente no me importa

Voz 0691 10:47 muy el nombre ni lo que costó

Voz 1074 10:49 todo sea va a tomar la decisión en función de los méritos que cada jugador contraiga en el día a día en cada entrenamiento y así lo ha hecho y así lo va a seguir haciendo Paco López que no le importa Si Vukcevic ha costado nueve millones ocho San y chiste ha costado cero euros porque he venido con carta de libertad de elegir a los mejores sí es cierto que en la idea de Paco López en ese centro del campo a él le gustaría tener un jugador del perfil Lerma lo vamos a escuchar ahora veo evidentemente lo que tiene que tratar de buscar dentro de los contenidos de ese centro del campo el dibujar un jugador lo más parecido al perfil de Lerma ese es Nikola Vukcevic ahora falta que el jugador una vez ya ha pasado el periodo de adaptación después de venir con un sobrepeso después de no a entrenar lo que se necesitaba para estar en las mejores condiciones posibles ahora ya está Se marchó con su selección ha completado una buena semana entrenamientos por lo tanto llega el momento de saber si realmente ya Vukcevic está para competir y en el momento en que compita si lo hace bien lo normal es que la pareja más habitual sea la de Vukcevic campaña

Voz 2 11:52 a ver yo creo que que no podemos comparar porqué dos lemas no no hay yo creo que que eso lo tenemos todos los claro entonces a partir de ahí lo que tenemos que tratar es de encontrar ese equilibrio ahora tenemos más alternativas las características de Lerma vuelvo a repetir dos jugadores iguales no existen trataremos y por eso dije entre entre todos pues esa función de en teoría la temporada pasada hacía Lerma o hacerla con otro nosotros jugamos os siendo eh un equipo más solidario todavía de lo que este equipo ya es en esa en esa faceta

Voz 0691 12:33 es que dos les más no hay eso no es una frase es una expresión muy escuchado a Paco en el ámbito privado que ya han sacado del ámbito público la verdad el tema es conseguir un jugador de ese corte vamos a ver Vukcevic que es un muy buen pelotero Si están dinámica de de está donde tiene que estar no no chico con la cabeza en el sitio pero bueno hay margen de maniobra o la solución que él decía bueno que de uno que que que dos jugadores como campaña Bridge más quizá de llegar de segunda línea más tocones has de jugar bueno pongan de su parte para que el equipo pueda recuperar tantos balones como recuperaba

Voz 1074 13:09 en el contenido de la respuesta había implícita una pregunta que le hecho que no ha querido responder es si llegado el momento en el mercado de invierno habría que tratar de buscar un jugador de ese perfil no ha querido responder a esa pregunta ha dado esta respuesta pero lógicamente el Levante a día de hoy hasta que no veamos a Vukcevic sobre el césped sus condiciones y si realmente se puede acercar al menos al perfil que se necesita de un jugador más defensivo que ofensivo que es un poco la mezcla el equilibrio del que habla Paco López y que necesita el conjunto granota lo que tiene muy claro porque también le preguntaba íbamos a escucharlo sobre Cavaco que Cavaco fue un jugador justamente acabó jugando muchísimos minutos formando pareja de de central con Postigo con Robert en el tramo final de la pasada temporada con Paco López el Levante ejecutó la opción de compra por Cavaco en dos millones de euros casi que a los dos días de finalizar la temporada fue una de las primeras grandes decisiones que tomó el club después de renovar a Pedro López sorprende que Cavaco este año no ha ido ni tan siquiera convocado no es que no ha estado en el once titular no es que no la lista de dieciocho sino es que se ha quedado de forma permanente las primeras cuatro jornadas fuera de la convocante María ya ha vuelto a insistir no me importa cómo se llame no importa lo que ha costado por ahí tenemos que empezar a dibujar nombres como el de Cavaco como el de Moses Simon como el de Rafael el dúo a Mena que también se quedó fuera de la última convocatoria o el de Nicole abuso es que Paco tiene muy claro que da igual la inversión económica el va a poner a los que considera que está mejor

Voz 2 14:39 mensaje dentro del vestuario e está clarísimo todo el mundo sabe eh y asume el rol que le toca estar cada pues cada momento momento de Cavaco la temporada pasada recuerdo ver a ver jugar eh ahora le toca estar otra vez de será Robert todas desde la Postigo de la tema si esto es así no va a pasar todas las semanas es decir es que nos va a pasar allí y por desgracia repito que que solamente pueden jugar once solamente podemos como máximo cada partido catorce Si y ahora mismo te puedo garantizar que tal y como trabajan en el en los entrenamientos en el campo desde que yo llegué aquí es un espectáculo verlos trabajar pero todos tienen mi confianza y ellos lo saben y el mensaje dentro del vestuario saben es ir repito yo no quiero ser pesado y reitero entendiendo al futbolista que todo el mundo quiere jugar

Voz 0691 15:36 lo conocemos hace mucho a Paco López yo estoy convencido porque ha sido su forma de trabajar donde ha entrenado y lo ha hecho en Tercera y en Segunda B y en Segunda lo tiene que hacer en primera seguro que no va a cambiar el libro de estilo que esto que está diciendo a nivel público ya lo ha hablado con los jugado por supuesto los jugadores del Levante saben perfectamente que Moses Simon Vukcevic Cavaco Robert Pierre hablo de memoria de los que menos ha jugado ahora están dando más Pedro López por la baja Adecco que jugó Toño el otro día en el campo del del español jugó luna luna por Toño por el fallo de Toño en el partido de Valencia o Carlos Soler tú culé que empezó el Betis sí que ha desaparecido por elección de Bridge yo creo que Paco precisamente con los jugadores que menos central es con lo que más sincera seguro que ha sido como no les hace falta hablar poco con Morales que les que deba decir Paco Morales jugador franquicia Lolo pero los los futbolistas que no están entrando ahora que son jugadores de quedarse fuera la convocatoria más todavía de Amena o Mons es que vienen nuevos al club yo estoy convencido que tendrán la verdad de Paco ahora he dicho trabajado bien que llegará la oportunidad es un poco la forma de de mantener un equilibrio de vestuario que en Primera hace falta

Voz 1074 16:43 sí yo sospecho que cuando llegue la primera eliminatoria de Copa habrá gente que empezará a entrar un poquito más en el equipo pero es muy complicado la plantilla es tremenda de larga los deseos de Paco era que no fuese mucho más allá de veintidós veintitrés jugadores leída veinticinco porque finalmente se ha quedado Samu García y es lógico que afortunadamente salvo la lesión de de Coke Andújar para las próximas ocho semanas en Levante tenido durante las primeras cuatro jornadas a todos sus jugadores a disposición salvo los casos puntuales de los jugadores que han llegado fuera de forma como en el caso de Nicolas Cage la verdad es que es muy difícil elegir a dieciocho cuando hay muchos jugadores que están mereciendo estar dentro de la lista de convocados e incluso dentro del once inicial un once inicial que sí que va a tener alguna modificación respecto al que jugó en Cornellá El Prat porque lo normal es que si no ocurre nada extraño oye no lo mantener su pues en la portería con Pedro López en el lateral derecho veremos qué hace en una jornada luego Inter semanal a quién utilizará porque repito lo de Koke va para ocho semanas tendrá que reinventarse algún jugador que pueda jugar en esa demarcación

Voz 4 17:53 ya te anticipo que no le hace ni pizca de gracia

Voz 1074 17:57 que Morales tenga que perder una posición de ataque para jugar como falso lateral es una situación de emergencia ayer incluso llegó a aprobar en un entrenamiento con Samu García no es partidario de que por ejemplo en los laterales perdón que los centrales acaben jugando de laterales es decir no vea Robert Pierre tirado a una banda por tener que darle minutos de descanso a Pedro López con lo cual veremos qué alternativas tiene que manejar porque dentro de la plantilla recordemos Sagunto no se ha ido al Reus e Iván López está cedido en el Nástic de Tarragona con Pedro López en el lateral derecho con Luna en principio va a seguir manteniendo la posición en el lateral zurdo con Robert y Postigo como pareja de centrales porque Chema aunque sea recuperado pero no ha entrenado bien durante toda la semana por unas molestias musculares con prisa dicha campaña que en teoría volverán a formar el doble pivote con Morales en la banda derecha con la izquierda con Roger arriba y yo creo que en esta ocasión silla Borja Mayoral va acompañado a a Roger Martí en detrimento de Manuel Boateng en este caso sería el sacrificado para que entre el de Parla como delantero centro junto al de Torrente

Voz 0691 18:59 jugador Borja Mayoral por el que suspiraba o Paco López con el que ha hablado Paco López el mes de junio empezó muy pronto ya

Voz 1074 19:07 la relación con Borja Mayoral como para luego dejarle entre comillas tirado no en este aspecto hasta ahora ha tenido cuarto de las perfectas primero porque el jugador hasta la última semana de mercado pertenecía al Real Madrid porque justamente nada más aterrizar se marchó con la selección sub veintiuno con lo cual no era normal que después de dar con la selección y sin haber entrenado prácticamente nada más que un día fuera titular ya lo metió en la convocatoria para viajar a Barcelona para jugar contra él España y ahora yo creo que ya después de una semana entrenamientos lo normal es que Borja Mayoral empiece ya a demostrar el por qué fue una apuesta muy fuerte de club porque todos reman para que Borja sea un jugador franquicia durante esta temporada hay muchos goles al Levante

Voz 0691 19:48 cómo acabará el culebrón Kiko

Voz 1074 19:51 yo creo que muy bien yo creo que muy bien porque el deseo del Levante de del consejo administración y el deseo del el patronato de la Fundación es que Quico Catalán se replantee la decisión que tenía pues prácticamente anunciada porque lo hizo de forma pública ahí de forma reiterada el de no prolongar más allá de diciembre de dos mil diecinueve su mandato yo creo que se va a replantear seriamente e incluso para la próxima junta general la Fundación lo que sí le ha pedido de es que por favor se manifieste diga públicamente si va a prolongar su mandato porque seguramente a lo mejor lo que se hace es adelantar el periodo electoral y en lugar de tener que esperarse hasta diciembre del dos mil diecinueve en la próxima junta general de diciembre de dos mil dieciocho el que se pueda prorrogar el mandato de este consejo de administración con Kiko catalana en la cabeza durante cinco años más porque es que hay tres proyectos muy importantes por delante sobre todo dos de ellos tremendamente ambiciosos en lo económico en lo social la remodelación integral del este de Ciudad de Valencia con ese cambio en una semi cubierta que puede darle una imagen muy pero que muy moderna al estadio jamás habla de una inversión de cerca de dieciocho veinte millones de euros con lo cual habría que buscar alguna vía de financiación además la Liga le exige al Levante un cambio en la iluminación por lo tanto estamos hablando de que esa decisión se tiene que empezar a adoptar en cuestión de siete u ocho meses hay que ponerla en marcha para que el próximo verano ya haya un cambio estructural dentro de lo que es la fachada principal de de la cubierta el proyecto tan ambicioso que tendría que arrancar ya con la primera piedra en primavera de dos mil diecinueve de la nueva ciudad deportiva en Nazaret y luego porque además se comprometió hoy su consejo lo hizo a la próxima junta general dotar de una opción a la la Fundación para que saliese a la venta un paquete mayoritario de acciones porque la Fundación seguirá manteniendo el cincuenta y uno por ciento ahora tiene sesenta y nueve veremos si sale un trece Un catorce Un quince o hasta un máximo de dieciocho por ciento de acciones a la venta porque lo que se quiere es que ese capital esté repartido en el mayor número de accionistas posibles

Voz 0691 21:56 el presidente del Levante ha repetido públicamente varias veces su deseo de marcharse pero en este caso concreto conociendo preguntado ya a varios levantinistas conociendo la realidad social del club percibiendo yo al menos si me equivoco me rectifica que no hay un relevo natural que no hay a veces los clubes bueno se prepara desde el club aparece de forma espontánea una persona con la capacidad con la inquietud y la preparación percibiendo yo como percibo que no hay nadie detrás de de Kiko teniendo en cuenta que no es una persona mayor que tenga porque dejarlo porque da o por salud todo lo contrario me parece normal que Si la fundación levante un poco a nivel popular lo que uno percibe es que debe seguir Kiko que es con sus errores con sus aciertos con sus polémicas como la de Muñiz que nadie entiende como el tema de Koné muy poco más hay que sacarle a Kiko en estos años realmente tiene sentido que el presidente salga públicamente a decir oiga mi plan era marcharme Millar a marcharme pero tengo el apoyo de la Junta tengo el apoyo de la Fundación percibo a nivel social y el apoyo de muchísima gente me he planteado seguir en el Levante yo creo que en ese sentido Kiko no estaría cada como mentiroso estrella que ando mal porque las cosas cambiaron la vida evoluciona ya sea sencillo

Voz 1074 23:21 ya levantaremos lo agradecería además yo creo que lo que percibe estuvo lo percibimos todos no yo creo que no hay nadie que esté ahora mismo preparado para sustituir al presidente es un poco la información que ayer publicamos en Radio Valencia a punto es es que la el patronato de la Fundación lo que le he dicho es antes de la junta general Kiko manifiesta de dinos qué quieres hacer porque si hay que preparar una alternativa tenemos que buscarla con un tiempo prudencial tenemos un año por delante para buscar a quién podría sustituirle la figura de presidente por lo tanto no puede prolongar más allá

Voz 4 23:56 de noviembre diciembre de este año

Voz 1074 23:59 tu decisión y por eso digo que en las próximas semanas el presidente tendrá ahí en el Consell

Voz 0691 24:03 jo no quiso hablar sobre esto

Voz 1074 24:07 quiso tratar los otros asuntos de los que te he hablado pero todo el mundo de puertas para dentro sabe que el presidente tiene que manifestarse que el presidente tiene que decidir en cuestión de cuatro cinco seis semanas tiene quiere decir públicamente qué quiere hacer porque la Fundación necesita saber si tiene que organizar un plan B como recambio a Quico Catalán o respirar tranquilo que es un poco lo que limo necesita escuchar de la boca de que catalán que va a seguir que quiere seguir que la apetece estar cinco años más o menos cinco al menos el tiempo que sea necesario para que puedan ponerse en marcha y cristalizar estos proyectos que iban a arrancar y de forma tan bonita para el futuro de la entidad

Voz 0691 24:43 el Levante la realidad del Levante está quedando una nota pero pero es que esta semana hemos tenido un poco como decía en segundo plano como preguntando el Levante es mucho más que esos abonados me refiero la masa social del Levante es es más que los veintidós mil abonados intermedia apasionante que tiene el Levante pero es un termómetro muy válido es un momento válido para para medir un poco las sensaciones al respecto de Kiko yo estoy convencido que sí hicieron referéndum Mike durante cuatro cinco partidos la gente pudiera votar en urnas al respecto de Kim Cossío que icono de los veintidós mil cien pues seguramente dieciocho diecinueve veinte mil personas estarían a favor de que continuara el presidente del Levante y eso no solamente cargo de presidente a la hora de rectificar sus palabras yo me quería marchar yo tenía pensado marcharme pero si la gente considera que viene buena gestión por el bien del club hay que pensar en el club por el bien del club pues Liga Adelante yo por ejemplo en el Valencia que que que que en mi club el del corazón si yo pudiera haría porque Mateo Alemán siguieran muchísimos años estoy convencido que el sentimiento de tiene mal respecto de Kiko es ese oiga un señor que nos pilló en concurso de acreedores en Oliva con ocho jugadores y que con el paso de los años que será baja Segunda Segunda B me voy al final al Levante le puede pasar bajar a Segunda también a jugar en Europa y hoy el Levante está consolidada

Voz 1074 26:02 división

Voz 0691 26:02 con un campo precioso un campos remozada pintado una maravilla verlo desde fuera una plantilla de nivel dos jugadores por puesto un equipo que no debería pasar problemas para conseguir la permanencia decisiones coherentes de cada cinco cuatro y media son coherentes lo normal es que no se gana es que de la entiendo

Voz 1074 26:21 suceder ella yo creo que no va a suceder y además es que el plan de Kiko era rescatar al Levante casi que de una muerte anunciada eso lo consiguió en los primeros doce meses en la tabla de salvación del Levante después de la mente de Keylor Navas fue prácticamente ya el poder refinanciar si poder tener garantías de que si se hacían las cosas de forma coherente y de forma medida y con y con una pausa en cada una de las temporadas en las que levante pudiera sobrevivir en Primera División el Levante antes o después saldría del concurso pero es que el Levante a día de hoy es un auténtico caramelo decíamos ayer que a nivel societario en estos diez años unas acciones que prácticamente no valían nada porque aunque su valor nominal era de sesenta euros la realidad es que levante valía cero porque era un un equipo que estaba auténticamente en al borde al límite de la liquidación estamos hablando de que hoy las consultoras a las que levante apellido que valoren con todos los diferentes puntos de patrimonio que tiene el club el valor a día de hoy de la acción estaríamos hablando de una acción que estaría rondando los quinientos euros por título entonces estamos hablando de un equipo que está completamente salvado y que con los treinta millones de euros de la última venta de Jefferson Lerma va a dar un superávit que no necesita ahora mismo Gianni dieran una financiación externa no necesita pedir un préstamo en el banco simplemente tiene que seguir haciendo las cosas deportivamente bien manteniéndose en primera conseguir equilibrar el presupuesto de lo que son los gastos con los ingresos de televisión para hacer una cada temporada mejor plantilla manteniéndose en primera tener siempre un superávit que lo que ha conseguido en qué es uno de los ejercicios por lo tanto yo creo que el Levante a día de hoy no tiene mejor presidente que el que tiene la decisión estaba que es lícita por su parte el que después de casi nueve años para diez haya un agotamiento haya una posibilidad desde un punto de vista personal completamente plausible que se puede entender es yo no quiero seguir estando aquí porque yo tenía una misión la he cumplido he dejado al equipo por encima muy por encima de las expectativas cuando yo entré no voy a sufrir un desgaste personal y familiar cuando tenga otras posibilidades para dedicarme a otra cosa pero yo creo que ese replanteamiento interno que ha tenido Kiko yo creo que también alegando un poco la responsabilidad decir con lo que me ha costado llegar aquí con lo que me ha costado ponen en marcha todos estos nuevos proyectos sería una pena ahora que íbamos a empezar a B la luz de verdad y poder ser autónomos el no poder disfrutar de la gesta tan bonita dejar al equipo en Primera División con estos grandes proyectos que vaya a poner en marcha ante la ausencia yo creo que en el Levante mismo de una alternativa seria creo que sería un paso responsable creo que más que responsable que habría que aplaudir de Kiko que dijera no no me lo he replanteado quiero seguir sino cinco repito tres años cuatro años más hasta que finalicen los proyectos que tenemos que poner en marcha

Voz 0691 29:12 lo que estaría muy bien es difícil porque porque claro eso eso no se puede comprar en Mercadona pero lo que estaría muy bien es que Kiko si continúa a partir del diecinueve fuera preparándose relevo si realmente hay un desgaste personal y cuando acabe el siguiente proyecto que puede ser la ciudad deportiva que puede ser el que considere el presidente del Levante si él percibe Isabel a nivel interno que va a llegar un punto en el que por mucho que entorno se lo pida no va a poder continuar que que detrás que a la espalda de Kiko no haya un vacío que es lo que yo percibo ahora mismo el tiene una junta con con personas muy muy adscritas al Levante hace muchísimos años pero pero no con el perfil presidencial Ejecutivo moderno que tiene Kiko eso es que prepararlo como bueno había que habilitar las fórmulas para que entre en el consejo a alguien me gente joven savia nueva gente de empresarios que levante treinta cuarenta años para que llegue un momento en el que digo diga bueno toma la llave del club y ahora te encarga estuvo en lo que has aprendido con el que has vivido a mi lado ahora eres tú el encargado de presidir el Levante es algo complejo porque claro no no eso no se puede crear no se puede hacer logramos y de repente que hay una persona que sea la perfecta pero sí estaría bien que se inquietud que imagino que no tendrá Kiko como es normal la valla trabajando el Levante para dentro de cuatro ocho años los que considere el presidente que debe seguir evidentemente en el Levante pues Sony media Inti no se queda muy del Levante pero me quedo tranquilo porque lo fue récord has sido muy del Valencia toda la semana con la Champions allí Levante Sevilla que haya que hablar ya hay un relevo presidencial supuesto en el horizonte para el mes de diciembre vamos a hablar mucho de esto seguro a ver si podemos preguntar al presidente del Levante creo que pronto ya va a abrir la mano Kiko oí habrá una entrevista aquí deportivos para trasladarle esta y otras cuestiones gracias al feliz fin de semana