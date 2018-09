Hora 25 Deportes Valencia (21/09/2018)

Voz 1 00:00 en Hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:11 qué tal buenas noches el Valencia tratará de

Voz 0691 00:13 salir de la crisis el próximo domingo en la cerámica ante el Villarreal hablaremos de ese partido de la convocatoria que tiene previsto ofrecer mañana Marcelino García Toral está bien Daniel Wass no ha entrenado hoy por precaución descansos para cuatro jugadores que podrían repetir como titulares el próximo domingo ante el equipo de Calleja el Villarreal que tampoco atraviesa por su mejor momento con un empate con sabor a derrota ayer en Europa League no le ha ganado a nadie todavía en Liga en su propio estadio pero hoy además muy pendientes del Levante compartido complejo el próximo domingo a las doce ante el Sevilla en Orriols escucharemos a Paco López su entrenador también este fin de semana ya la puesta de largo de Valencia Basket se presenta en sociedad el equipo de Ponsarnau con una pretemporada perfecta lo ha ganado todo seis de seis el equipo de Ponsarnau que recibe la Peña al Joventut el próximo domingo desde las seis de la tarde la fiesta de Valencia Basket en la presentación de un año ilusionante vamos a ver si el que fuera campeón de Liga ACB hace dos temporadas es capaz como mínimo de ilusionarnos tanto como en el último año de Pedro Martínez olvidando la pesadilla con Txus Vidorreta en el banquillo a vuelta de pausa vamos con ese Villarreal Valencia con el Levante Sevilla los dos el próximo domingo

Voz 7 02:25 no cree puso entonces caigo

Voz 1 02:32 hora veinticinco Deportes

Voz 0691 02:37 vamos a ver cómo se comporta el Valencia después de que desde el vestuario y desde el club lo que las fuentes con las que hablamos por ejemplo durante el día de hoy lo que pidan paciencia lo que opinan es es calma es verdad que falta jugadores importantes básicamente uno Jeffrey con novia que fue el ancla que fue el jugador básico la temporada pasada para que el equipo estuviera en Champions con los goles de Rodrigo y el buen rendimiento general coral del resto de la plantilla pero falta con dos y con novia por lo que hemos preguntado hoy va a ser complejo verle incluso en el siguiente partido de Liga recuerden que jornada semanal y eso complica evidentemente porque hay menos días para que recupere Jeffrey con novia en el cuerpo técnico piensan que el jugador francés el de mus podría estar en condiciones de ayudar al equipo en el partido de dentro de dos fines de semana ante la Real en Anoeta que es junto antes del viaje a Old Trafford justo antes del viaje a Manchester estaría cien por fin Jeffrey con todavía de las molestias que arrastra en el tobillo hasta que esté Jeffrey con novia veremos si para noventa veremos si para Old Trafford hay un plan A que es el del otro día jugar con lo que tiene Marcelino esto es vas a Dani Parejo habría un plan B que es forzar el regreso de Belén el francés antes de lo previsto o meter un trivote pero ese plan C hay que descartarlo de del Plan del entrenador porque no quiere cambiar el dibujo iba a morir con un cuatro cuatro dos al que ha sido fiel Marcelino prácticamente desde que empezó en primera división por lo que respecta al equipo del próximo domingo cuatro y cuarto en la cerámica no se esperan grandes novedades lo lógico es que regrese al equipo Puccini en banda derecha no jugar el partido contra la Juve ocupó en esa banda derecha el central reconvertido a lateral que no funciona en el Valencia es muy posible que haya un cambio en zona central donde tampoco estuvo demasiado bien Murillo forzando ese penalti con con Monuc si hoy no ha entrenado Daniel Wass con una pequeña sobrecarga muscular pero por lo que nos cuentan no es nada importante mañana debería trabajar con el grupo están en la convocatoria jugar de inicio es poco esperable un cambio en la zona de Parejo porque ahora por petición popular perdería fuerza Marcelino en el Vestuario quitando aparejo sí que puede haber más novedades arriba con la acción de Cheryshev que puede jugar el partido cláusula del miedo con cuatro delanteros para dos posiciones después de que el otro día Rodrigo allí Juan de inicio aunque a este Valencia en problemas no parece lo más prudente quitarle a Rodrigo Moreno Machado Serge compleja de partidos Villarreal Celta Real Sociedad Old Trafford Manchester Barça son los siguientes partidos que tiene el Valencia lo más inminente es recuperar a Koke y esperar que se ponga en marcha Jeffrey con novia están a la venta por ciento las entradas para el Valencia Barça del próximo día siete de octubre domingo veinte cuarenta y cinco en el campo de Mestalla entradas caras como es habitual porque es temporada de abono total pero ya están a la venta las pueden ver en la página web del Valencia alto en el camino escuchamos a Paco López

Voz 0691 06:42 otros cincuenta y seis el domingo a las doce Levante Sevilla en Orriols así ha hablado hoy Paco López al respecto de no cambiar su filosofía de juego de las opciones que tienen medio campo

Voz 9 06:52 nuestras señas de identidad en general van a ser las mismas en cuanto a a ir convencidos a menos a competir con eso lo vamos a hacer a competir de tú a tú al rival y al final entiendo que puedan ser partido seguramente que se repartan partidos de ida y vuelta hay bueno que es lo que está viendo pongo un poco el sino de de por lo menos de estos dos partidos de de casa sí puede ser que que sea un partido con con ritmo pero pero no solamente por por nuestra parte de ellos aunque vengan de jugar ayer que es un equipazo y tiene muy buenos jugadores a la bien lo que también estoy seguro es que este equipo va a dar la cara en la lavar siempre hay iba a competir de tú a tú con el con el Sevilla como lo hizo contra el Valencia hay en ese en ese sentido no tengo ninguna duda lo importante es poder elegir a lo que consideramos mejor o que se adaptan mejor en cuanto a características para para cada partido independientemente de donde vengan lo que hayan costado como estén para nosotros son todos iguales íbamos a continuar eligiendo lo que consideramos que se adapta mejor por sus características para cada partido para poder hacer daño al rival y que no es a partir de ahí yo entiendo siempre que cuando en una plantilla de veinticinco entiendo que nos acordemos muchas veces del que no juega Hay y eso es así pero es lógico allí es normal maleza que que que por lo digo porque porque seguramente haya ahora no juega Zeid porque no juega Sunny porque no juega sino jugadas ánimos porque no jugará es que da igual quiero decir eh al final tenemos que elegir lógicamente no se equivoca haremos aceptaremos pero pero la responsable a nuestra condenado

Voz 10 08:36 pues yo creo que que no

Voz 9 08:39 podemos comparar porque dos Lerma no hay yo creo que que sólo tenemos todos los claro entonces a partir de ahí lo que tenemos que tratar es de encontrar ese equilibrio ahora tenemos más alternativas las características de Lerma vuelvo a repetir dos jugadores iguales no existen trataremos y por eso dije entre entre todos pues esa función que en teoría la temporada pasada hacía Lerma os hacerla con otro con otros jugamos os siendo eh

Voz 0691 09:11 es un equipo Paco López al control del Levante partido complejo ante el Sevilla de Machín que ayer le metía cinco de Lieja en partido de Europa League recuerden el próximo domingo se presenta Valencia Basket Fuente de San Luis a las seis empiezan los actos festivos como siempre en la Fonteta han preparado una muy gorda para dar la bienvenida al conjunto de Ponsarnau que no este fin de semana así no El siguiente en Málaga arranca temporada en Liga ACB ante Unicaja gracias a felices buenas tardes