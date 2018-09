La llavor (22/09/2018)

Voz 1 00:00 la labor patrocina Banco Santander agro

Voz 1217 00:05 Bondi día en vincula haya VOR edición especial bona nit en vincula a la labor edición especial sí que asó que escoltan bosteza Sara de Juande matí este invidente en directo Nos altres a les Wi Fi Setze de la Nit del dicho Agus Bing de Setembre así al Museo Comarcal de l'Horta Sud Quique La Encina

Voz 0223 00:26 pondría Bonet hola qué tal bon día bueno sí es una etiqueta extraen saludara espesores pero está eh

Voz 1217 00:33 grabando debe esperada pero en fin es temen Torrent Sistema Torrent que ame el lema dolió Oliveres el primer di marcha arranca la tercera edición de la Semana de la agricultura de Torrent semana intensa Planeta de actividad ID protagonistas algún el principales están así a unos altres comenzó a Ana

Voz 1 00:51 el sabor

Voz 2 00:53 Juanma Graner Jesús Ros alcalde de Torrent Bondi abone huy pero no Dolly Liberes porque

Voz 3 01:05 bueno torrentes un tablet Nicolas de toda la vida ir bar usáis bar en pensar que en recordar de la agricultura huido la agricultura pues a lo mejor está que no de capa caída pero la vida de que forma parte de Patrimoni boli en reivindicar la agricultura cada quema en este caso en One Oliveres y Dolly algo importante eh que también va a ser importante en un momento Hermes a los las tres clases mes pero Lembo algo dedicar entre Rosver que engañan a una planta su especial de uno liberarnos trepaba que tiendas insiste Sánchez Ivo oliendo a profesar esa planta sitio en un spi simbólico en recordar es Oliveres aún hasta Terme Muniesa

Voz 0223 01:49 bonita media Tallers en esta semana en la peli El Olivo Ebidem parlante de Oliveres Espar la edad de las Illes la fastidioso pero fastidioso realmente de difícil solución y una semana que va a acabar

Voz 4 02:03 eh no com sino han el by de Torrent es la tercera edición de una semana que pueden que es un Pocket sino un món

Voz 5 02:15 según eh alcalde no sé si que es un proyecto ya consolidado

Voz 3 02:20 acabará en la representación de Torrent no Commerzbank retornados esta de ya que puntualizaron que efectivamente decir el baile Torrent algo muy Nostra reflex era la nuestra historia la forma de ser les vivían si si la vida de la gente en un determinado momento la semana Seramon intento esa por la agricultura de Agricultura Arantxa han conferencias llamarán Katia acabaré en cultura Pere que hay es la semana de la agricultura como incultura en Donostia el vaya Torrente supone que a modo de la semana pero la representación del Valladolid

Voz 0223 02:54 hace una semana que no hables es para la agricultura no sale son Tallers echará de es implica todas las dudas

Voz 3 03:03 tiene que estar total posea cuantas Ifema algo intentarán implicar a la gente a sólo tendría sentido también será algo peor que en eso Noval se anote no Teka Buda en la forma de actuar vemos a otros si tienen que estar implicados protagonistas la Chen que echa focas leer es del día a día es que toca antes que condicione problemas es que vayan Carrer Ibáñez han festividad Toshack es que formen parte de una Societat comerla de Torrent que es una sociedad Moll viva y participativa es son las protagonistas la Olivera

Voz 0223 03:37 participativa también en el en el caso de que el señor alcalde su nombre multar relata a la tierra que la volvían pasivo porque este sentido ya perciben desde desde así agrada la agricultura de Camps y siempre de una trama

Voz 3 03:51 a esa relación Anelka amenazar misma profesión mostrada eh yo si no me voy a dedicar a ser lo que es OCU Agueda ese un labrador de fecha Stinga algún rato magra agarrar una de ETA Gara acostarme nunca negará plantar alguna cosa Macará Morrás hará llegar una tomatera más grades You de subsanarla mas arrancar Durme la casa Malgrat viure Ivonne Pere Caixa no es el día a día de desplantes con sin se desarrolle

Voz 5 04:26 somos borrico lo natural lo que invoca

Voz 1217 04:28 idílica relación la idea de la Semana de la agricultura

Voz 6 04:31 es una relación idílica

Voz 7 04:35 voler fiera la agricultura protagonizan

Voz 3 04:37 a que siga una semana is la semana de la agricultura que Torrente esta es la tercera edición espere que tenga Llarga vida y cada año de una cosa hay pasa mal en Blanquerías

Voz 5 04:50 cuánta Participació de las divisiones que también es importante como está funciona ante miles ediciones anteriores así se cada uno de los esperar desde hoy Passat asista la directora del museo

Voz 3 05:01 ahí aún se ponen en el Pati a la Hombra de la Morera no cabía la Chen de aislado pues es muy de agradecer

Voz 0223 05:09 yo recomendar de todas maneras sin que pase pero no no me es que participe Disa semana que que estando

Voz 5 05:15 volver sino que pasea este acaban este enfrente del programa en que es eso contraste angular de borregos férreamente la vida así para septiembre sí que hay sketches Springsteen que falleció en Chicote esto claras pues a SAS

Voz 3 05:28 a good lo que sí les dones de en Guterres Mans Piera que que los tres Cannes Fórum productivos asista a lo de siempre algunas de las clases

Voz 5 05:38 poder entiende sendos Els Tres ensanche

Voz 2 05:42 perdón pero con este me exactamente estuvieron en quien comarcal pero santo pero en Keane museo Ban Ki moon exterior Museu Comarcal de l'Horta Sud también tiene Fagor como USAL comarcal de la capital

Voz 3 05:57 eh definió algo que te al mundo esté en el Museo Comarcal de l'Horta Sud y Cal reivindicar e hice a cuestión que últimamente está desvían la atención está Valencia aparecen más abortes el mapa hartos dos la norte la Soto demencia pues que España

Voz 5 06:15 o sea que estar en mayo de Torrent

Voz 3 06:21 bueno ellos que timba una en España cayeron sin nos van a adoptar pero no no voy disgustar ven el móvil Pepe

Voz 1217 06:29 Jesús Ros moldes Grace y salí de manera que es queda así en tres protagonistas de esta edición especial de La Haya adora

Voz 1217 07:29 ella sabe que Alaya VOR en Sagrada va a Richard traducido Innovació Women's parlante desde la semana agrícola de Torrent el Llop eh o que no fer una humillada en reabre y recordar toda una vida que no mirar cara al futur que Montes Verdes expresen d'Amunt acompaña Enrique Torrent Bondi abonan

Voz 2 07:54 bueno el Inter aquí es Enrique Torrent Enrique torrentes Un y ahora es decir es es decir pensé que la definición que de tot un poco pero todo en agricultura

Voz 1217 08:12 qué huy sí entre Ci U y tris

Voz 9 08:15 ahora ahora el el hortícola ya no pero

Voz 2 08:19 en kiwi Cities que aquí es un poco lo que lo que la comarca amén echa menos el equipo y bueno lo kiwi también

Voz 7 08:26 la cosa vuelta a la comarca lo sé que no es que en un poco buscando en cada puesto este es el silla de lo que esté enfrente busca ante siempre no se consigue dices

Voz 1217 08:39 yo el teléfono gusté de ella no busquen busquen excelencia tal que es que él dirigió a buscarle pues busca lesiones

Voz 7 08:48 David significa que se emprendían tan ancha si talón Chess eh kiwis y kiwis ideales de irse escoceses que intentes que es lo mejor posible a le en cuanta Qualitat Mané intenten buscar un una buena calidad en un equilibrio fitosanitario que no no siguiente agresivos vale

Voz 9 09:11 ya está en una de cara a uno

Voz 7 09:15 estén aguar echa a un a un montón de Coloccini el tema sin ser residuos impulsa rápidamente y expuestos entonces mostró otro sistema Bocaccio de hecho intentando bueno pues compaginar el intentar Durex multiuso a la a la máxima respetando al máximo el mismo ambiente

Voz 2 09:34 no

Voz 0223 09:35 hacen parlante de de la agricultura ecológica que estén estén pasando la agricultura ecológica es ese es es consideren Mel es decir los Messi ideológica tenía cierta manera yo

Voz 7 09:52 pensé que es uno de molde futuro totalmente o sea que hasta Indiana tres pasos aún pueden seguir respetando imagínense residuos de la chica es el el súmmum el máximo el buscar el máximo pero para arribar dicen Aisha agricultura ecológica hemos datos Clar y el Mercat te qué es lo que hacen no pueden voler es matices parámetros es ellos parámetros desde Valle de de Cali qué carita visuales inserta en agricultura ecológica y en el cultura convencional ha hecho entonces en arribar a un intente perdido y China pero

Voz 2 10:30 pero la el futuro Sense resido Coloccini presupuesto

Voz 1217 10:35 Ivo este señor Merino usted qué piensa de la agricultura ecológica

Voz 2 10:41 yo

Voz 1217 10:43 ponen cara de seguida primer sentir que penes aposté de la agricultura

Voz 0660 10:49 como más vida a la agricultura ya toca día sí inclusive es Marieta ha hecho de la futura se podría viure pero es que algo hogar al comer sean requiere como la ex alcaldesa

Voz 2 11:11 el IVA cultura HK no iba a serlo que arrastra a mucha Ramón Merino de Long Collet

Voz 1217 11:25 está de enhorabuena porque es la orador de Line asegura en esta semana agrícola enhorabuena Ramón una cosa primer que respire Kiko jet

Voz 0660 11:35 qué Goyet calidad poder abrir deber han sido ya de los tres más

Voz 3 11:47 el siete

Voz 2 11:49 ningún con la familia tenía von cuál

Voz 10 11:51 no tenía línea unen

Voz 3 11:54 idiomas Recoder

Voz 0660 11:57 sucedió tal escolleras una manera vivo ahí juntero te Road dieron la agricultura no hay res abertura se como te escoces hecho explicar un tío hosco se consolide el fin pues viure que están von pum agricultura y hay que buscar el pum estamos a la caza de buscar que era lo que no hecho era repetir si te echa la es un water me esos bonos POTA aguantar torturas se libre si esa apoyara un poco Torrens a perdón a pero que desfiles lo lidiar aquel continúe siguen por no sé si todo ganar novia los pantanos cuando hay esta referida

Voz 0223 13:02 el Sinn Féin lleguen de aclarar opera el sabes más estable

Voz 0660 13:05 la agricultura sino a un poco de ser él lo desde chico ver que el mes que que hubiera alguien estamos bien cuidada es comer

Voz 11 13:16 por millón de la agricultura

Voz 0660 13:20 yo pueda en la agricultura

Voz 1217 13:23 alcalde apropiadamente está Ramón

Voz 2 13:28 creo que esté que que

Voz 1217 13:30 podrá tornar a la de la de la agricultura que la agricultura tornar a ser una insípida tal cual están lesionados

Voz 3 13:37 está en un momento complicado querría Chen que está viviendo la agricultura viuda El PER que han profesionalidad han profesionalizar el campo de la agricultura ya que tratarla acuden como una empresa común industria ya que invertir con ya que cambiarse cambia con la máquinas más rápida la travesía se cambia pues la es igual aras a Stiles que aquí de grandes a las estilo hasta varietal la inquirió pero hay una tara ya que pensar que me incultura que invertir de tal manera que ha que estar siempre al día hay cine es rentable inservible dificultad quinientos

Voz 9 14:15 sí si a preguntara a Ramón que cuando exenta

Voz 0223 14:19 siento que hay que dedicarse al campo dos Kings con seis podía donarlo o como veo

Voz 2 14:28 Kelly pares que se dedica al campo Enrique

Voz 0660 14:30 agricultura el amor que pelear mucho ya que bailar multas es ir poder tirar abajo que si no nos si yo no Farrés lo estoy un pleito la cooperativa ir a su chofer me dediqué que ya unos en se Ponte yo que apunto es lo clima añadir no son apunte que les se quedará la memoria la huerta asuntos oro señalamos humor

Voz 12 15:12 un borroso núcleo locos el conseguía así se atreva ya armado

Voz 0660 15:20 el sueco l'Horta se podía ir pero así no sé que ampare en enero que no que no la actriz digo seguir señor Roth que yo me Camps espera Duch vamos esto me demuestra mi Traore Camus que espera tú te da Pedra de una en Catorde que eres después enterrarlo camiones no consta amor dineros pero acudir promete que usa este es el que me que me conoce a mí

Voz 1217 16:01 Enrique usted que con seis marchas cambiar el campo y cómo ha cambiado así

Voz 0660 16:06 en la agricultura de Vallehermoso al

Voz 1217 16:11 estaban preguntarle a Enrique también eh

Voz 0660 16:16 yo lo planta acrílicos ya te he nadado a ella ya que el señor Florence de plantar pequeña Si Plauto Garros deben vivir es cero diez primer que son es también el de Inés

Voz 1217 16:36 de cuán se plantaba el día de Nadal a Vies ajuares Dara coma cambiar la historia

Voz 7 16:41 el titular realmente en el fondo no ha cambiado esto vale pero es una una ocasión Illa saber que tú eres un complemento del modo en que temen metes es en referirse a que si el día de Nadal ni a qué plantar hay que plantar en algún momento tenía y es una forma de todo el día de la Wii tenían multa tecnología suplicio molt o de problema que tenemos que cuan mes por mes a mes tiene uno Valencia se comprometen bueno pero es suplicio de sacrificio que que estos y el quieren que pasar Mattei ya que echó a pelo para ellos pasan ente te quieres la forma de vida te una boca ha sido realmente dice que en el fondo las bocas yo de que estos hombres el Llauradors Llauradors yo creo que vivienda la Colita ya grados entonces es es es Small pare pero bueno para Cuba de que es un sacrificio un día a día en desplantes es un observación continua es una cosa lo que es la vida Moussaten seguimiento Hermes cómodamente de que un molde Informació tiene costes es es moda tenía URSS de aquella época en aquella época cuando se programa cuando se eche una pollito de era de veinticuatro esos que me vía lo que habían engañado lo que no bien mañana y empeñarse para patronal lo largo tira la mantendrán Moll cumple

Voz 0223 18:18 Enrique si yo le a Terra

Voz 2 18:21 voté que vida mi vida

Voz 1217 18:26 en una Paula Ramón siguió puesta en la parábola Tárraga

Voz 2 18:31 que el IVA el CAP

Voz 0660 18:33 pues yo estoy con una parábola que pararles de Chencho ver que se quedara yo estoy que drogato enlatar yo tengo y aún me siento Torrent que es un cardiólogo y la moda finas que es a empellones que no vaya yo Trinca nada pues yo estoy droga taladrar insisto run ayer sería ya una labor que se puede he esto a Memento de Avatar

Voz 1217 19:11 iba usted ya toda la familia de la

Voz 2 19:15 Enrique Torrent Ramón Merino molt desgracia esas dos deberes continúa en el programa

Voz 16 20:24 en el rebote

Voz 0223 20:26 en TBI al sexto Hernández vuelta de público que pasividad aborde el programa resalta es el programa les por dentro bar en una receta un recuerdo si hubiese que me recordaba de de la página web pero Will rebasa es una dieta especial en Combi data amparo al me dicta así de de torrentes la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de la localidad de Torrent iguales ayudará

Voz 2 20:51 Aaron Platt Moll Torrente está

Voz 0223 20:55 dice Si Si busques e información sobre las de Chad trescientas mil residentes pero no vamos ni a una

Voz 5 21:03 que es la que quieras buenas tardes

Voz 12 21:07 el día día bueno diría buen día buenos días

Voz 17 21:11 es un placer estar en esta Taula sea unos de Torrent el señor Mélenchon con el Mall el señor alcalde presupuesto también el ya que son Play pero es como profesional pues es el plato y pide Torrente es un plan que te la a la segunda Gracia es la piloto Adolfo dirían es lo que falla distinto al Sadd tres planos hechas que ni habrán porque la piloto sea eh pues es un plato que se FAES manteca de cerdo Stefan Canalda la raya augura de Gemma el Armero duda Sucre entonces Juan sin agredían y que andan de de

Voz 12 22:00 las casas son eso un ingrediente estos contactos

Voz 17 22:03 muy Andre más pues eh serían Nyan si es carros que tienen en Niza casonas grave si uno es el no en bonos EPO pero no la consellera porque sino se jugarán Moltó y sin mes de lo que es pero no la consellera son Pla que se echa en febrero en bueno en el día de San Blas y también están tanto ni pez que realmente primer en Sant Antoni enfermen Federer hay en Giner ir después en febrero el Skaar se fan sin Così es también tenían me el el Plan E lo que es la que asola les Cars quería ir sobretodo tome el signos también la chirimiri Ana el Nàstic All is sobretodo tome el embutido es el embutido pues está también les les Poti farras Poti Farrar pecar de Seva el butifarra lo que diga en total la vida ITA me la voy a la blanca el bloque si el blanqueo así hizo después una pilotas a la también pilotas sala que en ambos puestos que fan me pilota sala pero hemos a toros fe en la sala la la D'Ors como comes

Voz 12 23:22 porque estoy con Carles es SPS

Voz 17 23:25 sea que cada u eh

Voz 12 23:29 Luz la pelota dolosa la Michel después como postre no ha conseller en la vida de mezclar dos tot el Rose chato renting es que Michavela Ros la botica

Voz 17 23:40 Zarra eh la carta que la tesis de ETA e dirían la voz en la pelota al al piloto ya que mezcla rotas un sabor especial es un es lo mismo

Voz 12 23:52 no pasarse la bolsa al conseller que la próxima vea que venga agua Torres

Voz 17 23:57 venga un día de San Blas por qué motivó que el Torrent y Torrent y Fatah todo lo posible para ahí se día vientre hinchar se la casona ya han restaurants en Torrent que también Zhang día todo

Voz 12 24:13 pero sí sí sí pero sobre todo

Voz 17 24:17 sí porque gente de la testigo quieren promocional nota porque y aunque la la conectan total HB de pobres de alrededor Combes pero es que es una ceremonia familiar fan todo lo posible les mares paraísos Face Bingen y me hinchan hinchan de DISA hice Plate especial de bienes y sobre todo tener restaurants que ese como es día bands

Voz 12 24:44 me promete Marvin como sí sí que lo eso es lo que hemos hecho da no sé

Voz 0223 24:53 de de arrimarse pueda de una vida sana recuerden que huy DISA de si mismo una sita especial esta vez esperada que vuelvan esa desde sí

Voz 17 25:03 la Asociación Española contra el Cáncer y sobre todo que tenemos un Associació pues fue en la Carrera Solidaria ahí el dorsales el Semper sesenta investigase

Voz 12 25:15 yo

Voz 17 25:15 eso es una cosa que necesiten cero pero ocho porque sin ser investido investigación lo que Farid m es lo que echar lo que echar molt desde que des no podemos eso no se para porque gracias a la investigación lo que sea lucha han evitan muertes Moncho y entonces tenían que luchar pues la investigación yo luche día a día puede pedirse dorsal que va al sin que euros que ha conseller pues de manera total Torrente IV pobres alrededor que no tienen carrera el saco Jim así en que tenían una Vengog duda preciosa echarla haya charla disfrutarla y sobre todo eh CER este arte solidario

Voz 12 25:57 el diario estatal Vega hombre claro claro que sale Seat no será algo así no sepas bemol B para apoyarlos volea Noise día no hace mucha afición

Voz 17 26:08 se Rosetta tenían que es aprovecharlo disfrutarlo y sobre todo en familia en Amis porque también es un día el día de Rosetta que Fem pera que vengan en San Miki conecten el no entre en tres años

Voz 1217 26:22 alcalde esta semana Empar late de molde paella Farah poste el día del chat el Día Mundial del Rosselló Hatem Torres

Voz 3 26:29 buenos Roses Yates a nuestra trepar hacen cada una triunfos ha cosechado eh estén preservarlo estén preservarlo ponen cuidarlo boda en promocionarlo en Fitur en White seguir entre vayan en esa línea e ir ir legalmente incluso espera que siga el planes Torre entiendes de la entiendes y Lucky que vienen aprobarlo lamentar como tú mueves que bien de B para después no emplearlos echar a pinchar lleva Isar a rebajar pero es el y que es un placer sabor echar conforme tan paro escolar las Rosell la CAM Salah en un toque de piel atado a usar hice para que te donan los Salade lo grasos inodoros no me Chad

Voz 12 27:20 el convoy de Fórum Bona Ros se expone acompañarse Busi voy vivo a un Valencia que Simon

Voz 0223 27:32 pues si es así ya es el programa sí sí sí sí sí y además

Voz 1217 27:39 el jazz Cimas les va a pasar Moll rápidas tres en Sagrada de uso la música Torrent también de Músics Músics que Gamón canten a Torrent los altres en Sanef gracias a desató Amparo alcalde Ramón Merino Goyet Enrique Torrent el diseño a la música Doom BI el cantautor fins i tot con de corporativo del alcalde pavos caballos canta a Torrente adeu la semana que ve mediador siguen Félix

Voz 18 28:12 las mucho a las que yo Bartz con buena cara

Voz 19 28:48 nada