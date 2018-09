Ser Viajeros Comunitat Valenciana (22/09/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Comunitat Valenciana

buenos días este próximo martes se cierra el periodo para presentar las Kennedy candidaturas para las primarias del PS prevé de cara a las elecciones municipales de mayo del dos mil diecinueve en Ontinyent ya saben que el actual alcalde Jorge Rodríguez está suspendido de militancia después de que el pasado mes de junio fuera detenido por la policía en el marco de la operación Alquería se el imputan asuntos delitos de prevaricación y malversación por lo que tuvo que dimitir como presidente de la Diputación de Valencia pues bien fuentes del entorno de Rodríguez anticipan a la Ser que tras un periodo de reflexión el actual alcalde ha decidido que se volverá a presentar como candidato a las primarias es más confían en que en el partido se respeten las reglas del juego quemar Khan que cualquier militante puede optar a las primarias siempre que no se haya abierto juicio oral como es el caso por eso el entorno del alcalde de Ontiñena espera que ni en Blanquerías en Ferraz pongan trabas a esa candidatura aunque sí remarcan que si las hubiera Jorge Rodríguez mantiene su intención de presentarse a las elecciones y que si no es posible con el PSPV lo hará buscando cualquier otra formula como por ejemplo dentro de una agrupación de electores según esas fuentes el actual alcalde de Ontinyent no está imputado por ningún delito de corrupción se investigan dice en todo caso por un error administrativo por eso como no existe ningún impedimento legal ni formal Rodríguez mantiene su candidatura para repetir es como cabeza de cartel socialista Rodríguez pretende cumplir escrupulosamente con todo el proceso de primarias abierto en el PSPV que espera que el próximo viernes se ha confirmado como candidato a la alcaldía es lo que quieren los militantes aseguran esas fuentes que recuerdan que en las pasadas elecciones Rodríguez obtuvo más de doce mil votos logrando mayoría absoluta con un sesenta y dos por ciento de los sufragios eso en la provincia de Valencia mientras la ejecutiva del PSPV de Elche acaba de anunciar que allí no habrá primarias y que el actual alcalde Carlos González será el candidato a la Alcaldía los analistas han estado presionando al Secretario General Alejandro Soler para que hubiera primarias pero esta mañana ha habido acuerdo informa desde Radio Elche Cristina Medina

bueno pues finalmente en Elche después de muchas reuniones desde el pasado martes después de que el secretario general del partido en Elche Alejandro Soler Sanchís ésta estuviera muy presionado por parte del partido para que cambiara el candidato a la alcaldía y que no fuera el actual alcalde Carlos González finalmente in extremis están anunciando en este momento que ha habido un acuerdo y Carlos González el actual alcalde de Elche será el candidato también a las elecciones de mayo van a respetar los plazos hay de tiempo hasta el martes podría todavía algún grupo de militantes intentar presentar una propuesta de primarias pero no hay tiempo ni hay firmas suficientes Carlos González oficialmente candidato a la alcaldía de Elche

por eso en el PSOE en el Partido Popular en menos de media hora comienza la Junta Directiva Regional que va a presidir el líder del partido Pablo Casado ayer la presidenta regional Isabel Bonig ya confirmó que en ese acto que se celebra en La Pobla de Farnals no se va a hablar de los candidatos para las próximas elecciones municipales la cita va a concluir con una comida a la que están invitados unos setecientos militantes de los sucesos sepan que la Guardia Civil ha detenido Monóvar en Alicante a un hombre de cuarenta y siete años por presuntamente cultivar mil trescientas plantas de marihuana en una finca el sospechoso vigilaba la plantación desde un teléfono móvil gracias a unas cámaras de seguridad escondidas en unas farolas de la finca y en cuanto al tiempo hoy vamos a despedir el verano con sol y calor temperaturas que van a superar en muchos puntos de la Comunitat este sábado los treinta grados mañana domingo incluso serán un poco

más altas de momento es todo

Voz 1 04:24 condensar en este cuaderno vive hoy tenemos un programa de película

vamos a hablar de los Templarios como bien has dicho o de todo lo relacionado con su mito y su relación con la provincia de Castellón el Canal Historia estrena una nueva serie In claro Baus ha rodado todo las fortalezas de Castilla los ingleses siempre sepulcros de varios puntos de la provincia de Castellón hoy nuestro gran viajero Fernando Sánchez Heredero nos cuenta el viaje que está preparando para Japón y del que no descartó con Carmen su maleta ya te lo digo desde aquí vamos a comer un templo recomendado por una de nuestras oyentes La Farola en altura que nos dejó un mensaje en nuestro Graf de nuestro Whatsapp un mensaje de audio al seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis por cierto hoy escucharemos más experiencias viajeras

Voz 0808 05:27 con nuevas reservas de la biosfera así decía

Voz 4 05:30 todo en la reunión del Comité Español del Programa Hombre Biosfera de la Unesco España es el país del mundo con mayor número de reservas de la biosfera cuarenta y nueve en total que ocupan el once por ciento del territorio y una población de casi dos millones de habitantes y se sitúa como el primer país del mundo en número de estos espacios declarados

Voz 5 05:47 según concluye un anuncia el Ministerio

Voz 0808 05:50 así Alto Turia Valle del Cabriel nuevas reservas luego los ayuntamientos de la Comunitat deberán certificar que cuentan con una estrategia turística para ser considerados municipios turísticos poder así acceder a todas las líneas de financiación que prevé la nueva ley de turismo ocio y hospitalidad

Voz 5 06:05 así lo ha avanzado esta semana el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer en el transcurso de una jornada dirigida a alcaldes concejales y técnicos de la provincia de Alicante en cuanto a la financiación serán las subvenciones de la propia Agencia Valenciana de Turismo y por otro un porcentaje procedente del Fondo de Cooperación Municipal

Voz 0808 06:21 Lass la Asociación de recreaciones históricas Codex Félix va a transformar atención la playa de Poniente de Benidorm en una réplica del escenario donde tuvo lugar el desembarco en Normandía

Voz 5 06:31 la recreación tendrá lugar apuntamos la fecha el veintinueve de septiembre y rememorará el desembarco que realizaron las tropas aliadas el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro en la costa francesa el evento que se ha denominado Benidorm de Yade contará con la participación de unas trescientas personas Se calcula que seguirá los diferentes actos durante los tres días alrededor de cincuenta mil personas según ha afirmado Antonio Laguna presidente de la asociación

Voz 8 07:14 nuestro primer destino en el programa Hoy es la promo

Voz 0808 07:16 lo de Castellón Ésta es la música de una nueva serie de Canal Historia en la que esta provincia es la protagonista para ofrecer una nueva visión sobre la orden del Temple territorio templario se va a estrenar el próximo lunes a las diez de la noche es una serie nueva que se adentra a lo largo seis capítulos en fortalezas en castillos e iglesias sepulcros de muchas localidades valencianas desde Peñíscola cuya Albocàsser Alcalá de Cheever Burriana en suma una nueva serie que repasa la historia templaria a través de recreaciones que evocan esos hechos acontecidos hace novecientos años con el patrimonio de la provincia de Castellón como plató una vez más la provincia de Castelló como platos anti de esto hemos hablado muchas veces en el programa es importante no el el resaltar el trabajo que se hace de estas localidades porque luego a la vez sirve para atraer a más turismo

Voz 4 08:05 así es es que tengamos una de las comunidades en vamos ir prácticamente de todo el país y de toda Europa en la que tenemos unas horas de sol perfectas para poder hacer

Voz 5 08:13 qué tipo de filmación de serie de cine y eso hay que poner

Voz 0808 08:17 claro bueno ya en esta nueva serie que estudia la vida de los Templarios yo creo que a lo mejor también aprenderemos un poquito más de ellos y sobre todo de ese misterio de por qué eligieron la Comunitat Valenciana porque eligió en Peñíscola y no se fueron a Tortosa por ejemplo bueno para hablar de este estreno que nos va a permitir conocer mejor este territorio nos acompaña hoy Javier boca es el director de producción propia de Canal Historia Javier buenas tardes

Voz 9 08:41 hola buenas tardes qué tal bueno

Voz 0808 08:44 cuéntanos un poco de estos capítulos la representación que tiene la Comunitat Valenciana como indicaba Bayo al inicio sí que es importante no al menos en los primeros

Voz 10 08:54 no en los primeros y en los seis en las seis horas en los seis capítulo y nosotros estamos muy contentos muy emocionados porque que el tenemos hemos logrado contar una historia muy muy bonita muy interesante muy atractiva yen unos espacios realmente espectaculares en toda esta zona del Maestrazgo hay hay castillos que que que están en algunos casos perfectas condiciones bueno ese aumento se han mantenido en otros habitual buena parte de la de la estructura arquitectónica que nos puede dar una idea imaginarnos un poco como pudo haber sido aquello en en estos seis episodios comenzamos con Peñíscola

Voz 0808 09:38 sí cómo no

Voz 10 09:39 porque fue el último Castillo que construyó el temple que antes de desaparecer IES Castillo está bueno que es una joyita muy muy muy bonito iremos al hacer unos planos espectaculares la Diputación ha prestado toda la ayuda para por entrar en en estos sitios si sacar unas imágenes espectaculares y Canal Historia es la primera

Voz 10 10:10 sí exactamente y hemos estado trabajando de la mano ya existe un recorrido territorio templario como como recorrido turístico y a nosotros nos pareció fenomenal poder formar parte de eso contar la historia de hace novecientos años de manera que cuando la gente vaya de turismo ha a Castellón además de la playa que está muy bien pueda pueda aprovechar y dar un recorrido por estos sitios pisar la tierra que pisaron los Templarios la misma tierra que pisó Jaime I el Papa Luna eh en Peñíscola

Voz 5 10:52 son seis capítulos son seis horas de una una serie que ya estamos deseando deseando ver en el que seguramente a estar continuamente diciendo mira mira ahí estoy yo eso lo he visto esto están en casa

Voz 4 11:03 John pero cuánto tiempo

Voz 5 11:06 esta hacer esta producción solamente en buscar las localizaciones en las grabaciones cuánto tiempo había estado para poder hacer esta serie

Voz 10 11:15 digamos que para localizar conseguir cada uno estos sitios la ayuda de la Diputación ha sido muy valiosa porque prácticamente ese trabajo ya estaba hecho no lo que nosotros hicimos fue visitarla es conseguir la mejor hora para para grabar a tener el el sol en su momento la noche en el caso de que es un problema de noche e ir bueno también es muy valioso no porque el tiempo de de un equipo de rodaje es costoso implicado en en total más somero al siglo VIII se ocho nueve meses desde que se comenzó a trabajar la preproducción a trabajar en los guiones a trabajar en en la estructura de cada uno de los programas en darle un concepto claro en en conseguir esas esas pequeñas anécdotas Templaria alrededor de cada uno de los de los lugares de los en clave para poder contar tanto el porque estaban que decidieron ellos estar en el Maestrazgo

Voz 9 12:19 eso sí como para para contarán

Voz 10 12:23 situaciones si estas leyendas de lo de los templarios hablar un poco con rigor de cuales era cuál eran los objetivos de del Temple los Reales donde están todas estos mitos y leyendas que sea hablan de ellos libere hasta qué punto podían ser verídico no

Voz 0808 12:44 la noche ha buscado la autenticidad no que está todo verificado por expertos todo lo que se cuenta en estos seis capítulos para que sea realmente lo que se sabe real de la historia no

Voz 10 12:54 sí sí de todas maneras hay muchas cosas que los expertos todas

Voz 0808 12:58 todavía no tienen claro claro quieren claro

Voz 10 13:01 se manejan hipótesis se maneja a partir de la leyenda Se trata de encontrar eh que parte puede ser cierta Equal Os lo cual inverosímil por tanto un trabajo que que que muy arduo oí no termina nunca no porque al final hay que armar el el el rompecabezas y con lo que queda

Voz 5 13:25 Javier una vez que veamos la serie porque al habrás visto por supuesto ya no nos treinta dan ganas de ir a Castellón a a ver en persona esos sitios que en esta serie

Voz 9 13:35 el les va a ser un unas acostarte no vayan de invitación directa

Voz 10 13:41 que si lo hemos hecho también con esa con de hemos hemos escogido los plano las tomas para para ofrecerle la posibilidad a la audiencia de constatar que estos lugar esto saluda estoy viviendo no es atrezzo no es una reconstrucción no hemos hecho hemos hemos mostrado las ruinas como está no

Voz 0808 14:05 sí sí sí

Voz 10 14:07 todo está reconstruyen donadas sino que que la gente pueda ver lo que hay que que bastante hay que poner un poquito de imaginación pero no tantas en cada sitio además van a poder ver fragmentos de la serie de lo que se rodó ahí a la historia que se cuenta ahí

Voz 0808 14:27 muy bien bueno la historia que es como viajar también en el tiempo y eso nos permite aprender un poco más de nuestro patrimonio histórico y luego tener eso lo que decía Santiago la posibilidad de volver dice mira aquí es donde filmaron esto aquí es donde estuvieron aquí pasó esto aquí paso lo otro bueno ya no nos perdemos el estreno lunes veinticuatro a las diez de la noche en Canal Historia no solamente son los primeros capítulos sino todos los capítulos de esta nueva serie que reflejan parte de la Comunitat Valenciana Javier Bon muchísimas gracias director de producción de esta de Canal Historia de la producción propia muchísimas gracias por estar con nosotros

Voz 10 15:03 muchas gracias a vosotros por dejarme Star

Voz 14 15:45 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 0808 15:48 hemos entretenimiento Rubén buenas

Voz 1174 15:51 buenas noches antes de nada mis condolencias por el fallecimiento de su hermana Vera muchas gracias la verdad que ha sido un mazazo para nosotros y para la comunidad científica vamos a escuchar un breve perfil biográfico muy bien enseguida hablaremos con usted

Voz 0598 16:06 no vine Cooper Rubin nació en Pensilvania el día veintitrés de julio de mil novecientos veintiocho a los diez años se despertó su interés por la astronomía lo que le llevaría a realizar en el futuro gracias a su tesón e inteligencia una de las carreras científicas más importantes del siglo veinte en su juventud quedó impresionada por los descubrimientos de Fritz friki en los cúmulos de galaxias que parecían insinuar la presencia de una materia invisible

Voz 6 19:03 esta es la sintonía que más nos gusta a Santiago Botella haya mi sintonía de gran

Voz 0808 19:08 dos viajes está la tenemos que tener siempre ahí muy presentes antigua se nunca sabes cuándo vas a poder emprender ese gran viaje que tanto nos gusta

Voz 4 19:15 además te anima a aprenderlo si no tenías ganas ya te la pones yo digo sí

Voz 0808 19:20 sí sí casi y bueno saludamos a Fernando Sánchez Heredero qué tal Fernando

Voz 25 19:24 muy bien la verdad es que estoy como siempre ya sabes que estás con mi casa me encanta venir a veros me encanta venir a hablar de viajes de grandes viajes

Voz 6 19:35 y me pongo a disposición para lo que haga falta lo primero que quiero

Voz 0808 19:39 les darle las gracias a a Fernando porque gracias a a su buena organización ha hecho un viaje estupendo que ya conté hace dos programas este viaje a Sudáfrica muchísimas gracias porque es verdad que a veces cuando no salen bien los viajes son viajes que nos han organizado cuando no sale bien se nos olvida dar las gracias solamente llamamos para quejarnos

Voz 25 19:59 exactamente tú sabes que para mí es un se me se me emociona conmociona cuando me has

Voz 27 20:08 estoy el viajes fue estupendo muchas gracias cuando alguien te dan las gracias por el trabajo que estás haciendo realmente es una compensación enorme sale entonces Imaz contigo nos ha para mí era una responsabilidad la cosa saliera bien y

Voz 25 20:22 si de verdad que te agradezco enormemente que me lo digas no hay que que salga sí

Voz 0808 20:27 pues pues dicho queda buena esta vez que les llevara un destino que Santi no puede estar ya más contento el destino que has elegido esta vez que hemos elegido junto a nadie mira

Voz 28 20:37 eh hay dos o tres destinos en el mundo que alguna vez en la vida tienes que visita sí ya hablaremos de los otros pero hoy vamos a hablar de Japón que maravilla

Voz 25 20:50 Japón que Japón es que ya sólo el nombre ya me me me me me seduce me lleva hacia hacia la ensoñación hay que viajar

Voz 28 21:01 a Japón no una vez en la vida sino al menos cuatro veces en la vida sí

Voz 25 21:06 por qué porque Japón tiene

Voz 28 21:09 un viaje en cada estación

Voz 29 21:11 un viaje en el verano mucho calor no en el invierno unas sensaciones de frío pero pero maravillosas las temporadas de los viajes en Japón más más bonitas sonda primavera

Voz 4 21:28 el otoño ya en otoño al dueño esté

Voz 0808 21:30 apuntando porque este es mi siguiente viaje que observa

Voz 6 21:33 hay se ahorre ya para el siguiente viajes

Voz 25 21:36 si el otoño si me decís osa no puedo viajar nada más que una vez entonces tendrías que elegir primavera o otoño primer otoño

Voz 28 21:46 yo he estado en verano

Voz 25 21:48 pero no me voy dentro de quince días venga

Voz 4 21:51 la viajaba de hoy dentro

Voz 25 21:54 quince días sean viviré el otoño

Voz 28 21:58 ya estoy pensando en hacer un viaje en primavera prosiguió siguió periódico que a las cuatro tengo que cumplir lo Paralova

Voz 6 22:06 ha contado bueno cuatro no sé pero uno desde luego

Voz 28 22:10 es un país que tiene tantas contrastes que es está la modernidad más absoluta y la tradición más milenaria que es sorprendente solamente apuesto por que el viaje saldrá cien por cien bien cuando hablo de Japón en ningún otro país

Voz 6 22:28 te arriesgas Viesgo arriesgo a decir que el viaje basado

Voz 28 22:31 la cien por cien saben entonces Japón para mí es una seguras especial sí

Voz 0808 22:36 bueno vamos a ver qué nos da tiempo de comentar de este de este viaje por dónde quieres empezar Santiago Botella que es especialista en Japón

Voz 28 22:41 yo por dónde diga Fernando es que tuve la suerte también de poder viajará a Japón

Voz 4 22:45 con yo estuve veinticinco días pero además a mi bola completamente mochilero que eso prácticamente japonés se llevan un poquito más controlado porque eso es un país que queda eso a tener todo echado todo cogido pero yo me fío mucho y me lo pasé pipa entonces no te ese estatuto

Voz 6 23:01 es que habías estado en Japón

Voz 28 23:03 a cinco días en los han encendido las mirar a los dos algo algo con

Voz 6 23:07 bueno tenemos muchas cosas en la monótona a colgaremos también

Voz 4 23:12 para la ocasión con aquel ocasiones pero hay una cosa que hemos comentado fuera de micrófonos que queremos repetir aquí es que en ese es uno de esos viajes en los que he sido feliz completamente feliz y cada vez que hablo de él como pasa ahora Semel yo mina en la cárcel

Voz 0808 23:27 mira que la viajado veces Santi ha viajado es muy viajero también del viaje Japón es no

Voz 6 23:32 bueno para lo cual quiere decir que la impactado no claro vamos a ver venga

Voz 28 23:38 viajes por Japón sea el mínimo

Voz 25 23:40 niño imprescindibles hacer

Voz 28 23:43 una semana que vista haríamos Kioto y Tokio Ballet que se los iconos las ciudades Tokio una ciudad Tokio alrededor de la ciudad más poblada del mundo pero pero que tiene una idiosincrasia tan particular a Tokio tienes que ir visitando La por varios barrios por barrios San y casi tema te tienes que ponerte

Voz 4 24:04 día temático exactamente entonces

Voz 28 24:07 el plan planificar las visitas por barrios hoy y me voy a sin You

Voz 25 24:10 tú mañana me voy a quejar a mañana voy a hacer tecnología así por barrios

Voz 28 24:18 y entonces yo conozco gente que es que es que ha ido a Tokio y ha dicho voy a estar una semana entera hay voy a visitar un día en cada barrio yo creo que hay que abordarlo desde ese punto de vista Tokio Kyoto y podríamos estar hablando de Tokio lo que ir hasta la semana que viene todos los días

Voz 4 24:35 pero necesitamos más si entonces Kioto

Voz 28 24:37 es un poco el contraste es más más más más tradicional tiene es como una cuadrícula perfecta pero tiene los templos los jardines Kioto es lo tradicional lo tradicional en en contraste con con tu novio

Voz 0808 24:53 sí sí sí es nuestro primer viaje debería ser este este circuito

Voz 28 24:57 más completo más básico comunes un Tokio Kioto no si luego ya vamos poco ETA voz

Voz 25 25:03 el deán no haríamos

Voz 28 25:06 nos la parte del monte Fuji que pone y todo esto por cierto yo el año pasado que estuve con mi familia a mi mujer subió el fuelle

Voz 6 25:14 sí

Voz 28 25:16 la verdad es que yo me quedé con los niños y ella subió se cansó pero que es una cosa bastante digamos accesible para alguien que pueda hacerlo entonces Haakon es otra de las zonas que en en en ampliando dos dos o tres días de viaje puedes hacer sea lo que siempre decimos que es el triángulo de oro de los países pues toque hoja con él Kioto o en India otro Triángulo de oro en Triángulo de Oro luego vamos ampliando otros dos o tres días ya nos iríamos a la zona de Los Alpes japoneses Japón tiene unas zonas maravillosas de montaña no

Voz 0808 25:54 no hay me gustaría hacer el camino es muy

Voz 6 25:57 no hablaría de Santiago que estar machista

Voz 28 26:00 de son hermanados son los dos únicos caminos en el mundo que son patrimonio de la humanidad vale yo voy a haceros confeso aquí que ahora que no nos oye

Voz 25 26:09 voy a hacer ahora este este estos días que voy a ir

Voz 28 26:13 el rock es otro camino sagrado no es patrimonio de manera pero sí que es otro camino sagrado que vas visitando templos también y bueno voy hasta diez días no sé que nos va a dar tiempo pero bueno es están aisladas y Cocu entonces Alpes japoneses es decir abajo osea son zonas que son por poblaciones tradicionales de lo más tradicional casas bajitas de de madera que ya quedan algunas en plan turístico pero algunas también quedan en plan de gente tradicional que vive allí y luego ya sea un viaje ya como toca como debe ser de quince dieciséis días ya ampliaría haríamos una parte del cubano codo uno o dos días haciendo caminos por el por el por la zona sur de Kioto bueno dentro de Kioto de las visitas de Kioto y de Tokyo hay dos poblaciones que son de visita en prescindibles que son Nara Nara en el sur de Kioto maravillosa Nico en el norte de Tokio que es también vamos imprescindible hay tienes que hacer lo ha sido

Voz 4 27:22 sí sí bueno aspecto a destacar también la gastronomía

Voz 6 27:25 por supuesto aparte no es nada

Voz 0808 27:29 claro según comentáis nombre para bien

Voz 28 27:31 en la gastronomía de verdad que para mí refleja lo que es la sensibilidad del pueblo japonés la sensibilidad de la comida de estar comiendo un plato diciendo estoy cerrando los ojos ir degustando de tal manera el plato que esto es esto tiene que ver con la con la idiosincrasia

Voz 6 27:50 es una filosofía de vida aspecto

Voz 4 27:52 críticamente Toto todo tiene un poco

Voz 28 27:55 que todo tiene una transición

Voz 1 27:57 con todo tiene sus escenarios a todos

Voz 4 28:00 el se presenta pero hasta en el restaurante más pequeñito que quiera o no en cualquier entre de la calle todo tiene una presentación

Voz 6 28:06 todo un ritual

Voz 4 28:10 al

Voz 28 28:11 aunque sea sencillo sea la sencillez para ellos es como un valor absolutamente

Voz 4 28:16 no es sólo sushi no es sólo hay muchísima más si mañana hay una gastronomía japonesa bastante desconocida y que es deliciosa yo yo

Voz 28 28:26 invito a la gente a que a que haga aquí en Valencia que que vayan a hacer aprobar la comida japonesa porque realmente yo no

Voz 6 28:35 a nosotros nos encanta si estamos cambiando queramos siempre quedamos

Voz 0808 28:40 sí sí sí

Voz 6 28:42 más información de todas ahí ya empecé si empezáramos a hacer un poco de exquisiteces

Voz 28 28:49 después el tema de los jardines japoneses de los Son Sen de el tema de los barrios tradicionales de las geishas hay tantas cosas que que como os digo sea sería un programa de aquí

Voz 4 29:03 al final del año porque es muy importante también

Voz 28 29:06 sí

Voz 4 29:07 los prejuicios de cómo voy a entender allí tranquilos porque saben prácticamente al mismo inglés que nosotros casi en muchas ocasiones son muy amable muy amable muy amables muy entregados en intentar hacerse entender en ayudarte

Voz 28 29:21 como colofón el el pueblo japonés es tan respetuoso con lo público con con con todo lo público que es apabullante osea tú te sientes súper súper cercano súper queridos la hospital vida pública está todo limpio está todo todo en orden que dices no tiene nada que ver con lo que yo vivo

Voz 0808 29:46 en el resto de los Estados Unidos

Voz 4 29:49 entonces bueno Fernando con esa pasión

Voz 0808 29:51 aunque el de poner siempre a todos tus tus viajes yo creo que estás más tiempo viajando que en casa

Voz 6 29:56 pero y aquí está muy bien muy bien

Voz 4 30:02 pero como siempre un gusto un placer tenerte en el programa

Voz 6 30:04 muchísimas gracias Si bueno bueno ya está en Valencia que sí sí

Voz 25 30:10 os mandaré una foto ahora el viaje que haga Hay bueno para no para dar envidia eh pues la quiero ver

Voz 6 30:17 ya nos encanta que había jóvenes nuestros colaboradores

Voz 28 30:22 pero muchas gracias como siempre estoy a vuestra disposición bueno para lo que queda

Voz 6 30:27 muchas gracias un beso

Voz 15 30:55 no vamos a comer con mi

Voz 0808 30:56 la japonesa podríamos podíamos haber elegido la verdad es que mira después hablar de Japón pero no lo guardamos para para otro programa no cometidos deuda si somos fieles a nuestros oyentes ya anunciamos que intentaremos ponernos en contacto con el restaurante que no recomendó una de las oyentes que nos dejó un mensaje un mensaje viajero en nuestro contestador que tú que te lo sabes el número lo vas a recordar ahora en cuanto pueda ser pero eso no recordarás el número al que hay que llamar bueno vamos a escuchar primero a la oyente para que la gente vea que es verdad

Voz 32 31:25 además hemos hecho un descubrimiento gastronómico muy recomendable en el pueblo de al lado altura es el restaurante La Farola donde hemos comido unos plazos diferentes porque les dan su toque especial hemos bebido vinos de la zona y todo ello a un precio estupendo después de este viaje confirmamos que no hace falta irse muy lejos para disfrutar

Voz 4 31:44 esa es lo que nos contaba no es

Voz 6 31:45 la hablando mensaje al

Voz 4 31:48 de audio al seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis como tú bien dices pues lo hemos hecho caso claro

Voz 0808 31:59 sí saludamos a José Vicente Arnaes buenas tardes hola buenas tardes bueno qué gusto no este recomiendan ya en programas de radio y todos sobre viajes

Voz 9 32:07 que maravilla e increíble que no te llamen para una entrevista polen ya te digo que es una alegría de verdad bueno altura

Voz 0808 32:16 no siempre es un buen plan es una zona de productos de calidad empezando por el aceite maravilloso que tenéis que es espectacular y además ahora estáis en fiestas

Voz 9 32:24 estamos en fiestas patronales si está estamos ahora en la semana taurina y la semana que la próxima semana es ya la Semana Religiosa ya que estamos aquí pues vamos aprovechando aprovechando estas fiestas primer tanto las Icod Fernando que es lo que nos gusta

Voz 0808 32:40 bueno después de las de Segorbe siempre bandas de altura dan fiesta a la farola un local un look muy lo diré un local que destacaba según nos explicaba por la calidad precio muy buena no

Voz 9 32:50 bueno me alegro me alegro de que la gente se vaya con con esa idea de que no recomiende Ny quieran venir aquí vamos nosotros estamos encantados la verdad es que intentamos ajustar un poquito los precios porque entendemos que la situación todavía es un poco complicada pero bueno a trabajar con ilusión hacer hacer feliz a la gente que es dando de comer

Voz 4 33:12 además que en que en que no sus nuevos eh que no acabáis de llegaba que lleváis ya cuántos ya son doce doce años ya

Voz 9 33:18 estamos en este restaurante estamos once años doce años en junio hablo pero en el mundo de la hostelería pues ambos lo estamos toda la vida toda la vida hasta que dimos el salto hoy cogimos un la Farola cuenta nuestra mis padres si pues mi mujer y yo que somos los que estamos ahí con una nueva etapa intentando pues no sé darle darle otro toque de lo mejor sin extravagancias dicen cosas raras pero pues cuidar un poquito las cosas así y que la gente lo disfrute

Voz 0808 33:47 comida tradicional comida mediterránea también Kilómetro Cero que eso me encanta pero bueno con un pequeño toque vuestro no

Voz 9 33:53 correcto correcto pequeñito toque que nos gusta la también me gusta el Japón que estabais comenta

Voz 6 33:58 no sé si que nos gusta

Voz 9 34:01 bueno y todo lo que sea sumar a los platos que les sin medio extravagancias como os comentaba antes pero que que diga Jolín oye que a gusto que comido o qué bien ya estuvo tú me he comido una berenjena por ejemplo Iker rica que estaba

Voz 4 34:15 sabes lo que te quiero decir bueno pues un entrante

Voz 0808 34:17 sí que suena un poco a Japón

Voz 9 34:18 pues mira por ejemplo un régimen que estamos haciendo ahora usa que preparamos con caballa y lo acompañamos con con una sopa de ajo blanco por decirte algo

Voz 0808 34:28 pero bueno eso como entrante claro

Voz 9 34:30 estaba más nos gusta Hay no funciona muy bien y la gente pues para estar en alturas que es bastante complicado muchas veces para hacer cosas sí pues la verdad es que la gente lo está acertando fenomenal si nos encanta que así sea

Voz 4 34:45 bueno y ahora que hemos probado este este entrante nosotros nos vamos a dejar llevar lo que tú digas José Vicente a lo que tú no piensas en el en el plato que nos pondrías de plato principal

Voz 9 34:53 pues mira yo ahora de plato principal ya estamos empezando ahora cuando empezar septiembre prestamos Pollock y los que no sean guisos todavía potentes que no sean de estos que diga Aubry pero sí por qué no una buenas alubias de aquí que tenemos unos unos productores fenomenal desde el aluvión de Viver te los chicos de la cooperativa de llover han recuperado una una variedad de de alubia súper queremos ahora muy rica con una textura increíble y a nosotros nos gusta pues hacerlo ahora pues como unos berberechos con pulpo que hubo una propiedad todavía potente tan potente como puede ser en pleno invierno

Voz 0808 35:28 estas son del coincide Viver son pequeñitas

Voz 9 35:31 no es una hubiera de un tamaño considerable

Voz 0808 35:33 vale Malú como digo arrojó que te haces una idea vale perfecto y y la verdad es que sí

Voz 9 35:39 el Gobierno una cuchara saque contando las contando la valla pues yo me te diría esto eh de de plato principal

Voz 4 35:47 yo también yo que tú sabes que de cuchara prácticamente todo el año si cuando me estaba diciendo que voy a poner un plato de cuchara dicho y que bien

Voz 0808 35:54 ah eso sí sí sí

Voz 4 35:56 está muy bien bueno ya tenemos entrante así que de verdad es que me parece muy curioso es la mezcla eh SAS Simi de caballa nos hemos metido en un plato principal con un de cuchara más con una salud ya está allí de las que tú más recomendado de compite de vivero de postre que me pones que nos puedes

Voz 9 36:13 te voy a poner así a bote pronto una espina que poca Cristina una torta es que llamamos también aquí sabes quién es que es la medida del caso que escuchar claro y lo acompañamos pues con algún el habito que le preparamos por ejemplo un lago de manteca o una cremita pastelera vamos que yo recuerdo es el recuerdo que tengo yo cuando era niño de que te confías la la torta Cristina yo ibas al horno la comprabas y luego pues desde el lado de de que te comprabas por la tarde ya lo hemos intentado mezclar ahí y la verdad es que un postre que a nosotros unos me fascina

Voz 4 36:50 con todo hecho en casa

Voz 9 36:52 el todo todo esto pero no

Voz 0808 36:55 el pan también lo hacéis vosotros sí nos gusta hacer

Voz 9 36:58 aunque lo hacemos todos los días de aceite hay que si vamos hay que trabajar hay que trabajar hay que hacerlo todo lo que se pueda pienso que es lo más bonito que que hay en restauración elaborar todo lo que puedas en casa que conlleva mucho trabajo pero bueno la satisfacción también te digo que es increíble increíble

Voz 0808 37:18 pues José Vicente ya sabes que tus clientes están contentos porque hasta blanco estas ya estaban cortados por la radio se que imagínate nosotras no eso no conocemos el restaurante desde luego tengo tengo la intención de poder ir a conocerlo lo tengo amigos que han estado voces ha gustado mucho decidir Amigos de la zona osea que recomendamos la farola este restaurante en altura y disfrutar mucho de las de las fiestas

Voz 9 37:42 muchísimas gracias muchísimas gracias aquí estamos pasando sueños disfrutando de las fiestas del trabajo amor encantado encantado si encantador de poder hablar con vosotros y que la gente no recomiende Retamares

Voz 0808 37:56 un saludo un beso gracias hasta luego adiós de este templo Nos vamos a otros andino para hablar de un elemento también importantísimo en el turismo sobre todo en los destinos que reciben a los visitantes que es eso que destacamos siempre también nosotros la hospitalidad nuestro compañero Clemente López creo que nos quiere llevar un sitio también muy concreto no

Voz 4 38:17 así es vamos a escuchar lo que nos dice

Voz 33 38:20 pues hoy vengo muy bien acompañado estoy con el propietario de la bodega Casa Montaña fundada en mil ochocientos treinta y seis y que históricamente ha sido un lugar de encuentro situado en el emblemático barrio del Cabañal y que actualmente bueno es reconocida internacionalmente en numerosas publicaciones de renombre Emiliano García muy buenas qué tal cómo estás qué tal buenos días hablamos de hospitalidad en esta sección

Voz 26 38:44 sí yo creo que no hay que dejar de de repetirlo no decía cante que la hospitalidad es un derecho y un deber el turismo es muy transversal afecta a todos los sectores y a todas las personas así que para que un modelo de ciudad sea de éxito para sus visitantes primero debe serlo también para sus conciudadanos y eso es fundamental

Voz 33 39:02 Casa Montaña es reconocida nacional e internacionalmente y recibe cada día a turistas y foráneos que que parte de ese éxito corresponde a la hospitalidad con la que se recibe y se atiende a los clientes

Voz 26 39:15 pues seguro que mucho no pero no sólo a la gente que nos visita sino también a a los ciudadanos a los valencianos no sobre todo a la gente en el centro vale de de Le llamamos de Valencia no nosotros el Cabañal Cañaveras decimos Valencia en casa montaña creemos en la hospitalidad como un elemento vertebrador de nuestra actividad recibir ideas despedir a nuestros visitantes tiene que forman parte de una experiencia positiva y por eso incidimos mucho en esto con nuestros colaboradores de hecho hace muy poco hemos contratado a una persona bien formada y también con distintos idiomas para gestionar la puerta procurar pues que no haya ningún conflicto con las colas que la primera impresión de nuestros clientes sea la cara más amable del establecimiento además nuestras cartas las tenemos traducidas a seis idiomas yo creo que eso es fundamental porque lamentablemente no todos no todo el mundo habla inglés no

Voz 33 40:09 tenemos una asignatura pendiente muchas veces con los idiomas y son fundamentales como fundamental yo creo que es la iniciativa de Turisme Comunitat Valenciana de lanzar este programa de formación hospitalidad mediterránea la campaña contagia tu hospitalidad verdad privada

Voz 26 40:24 que hacer un trabajo desde las empresas hay que hay que hacer un trabajo interno para que la gente que nos visita visualicen una comunidad de vale valenciana abierta diversa eso fundamental no y en esto la Generalitat afortunadamente pues está haciendo un papel importante yo creo que el que le corresponde de agente dinamizador pedagógico además el marco de la nueva ley de turismo ocio respetaría valenciana significa un antes y un después para la gestión del turismo

Voz 33 40:55 pues compañeros viajeros ya veis hoy hemos hecho parada en casa montaña para hablar con Emiliano García su propietario de hospitalidad Emiliano muchísimas gracias por tu hospitalidad gracias por estar aquí con nosotros

Voz 26 41:09 pésima gracias a vosotros por la vuestra gracias

Voz 1 41:18 en SER Viajeros el viajero digital viajero

Voz 4 41:26 pues mira yo estoy usando estás muy pensativo no porque es que me ha dado tenía un viajero digital preparado pero le da la vuelta porque es que hablando de Japón claro me he acordado de lo mucho que me costó un buque mucho me preocupaba en Japón y no tener móvil o no tener cobertura o no tener Internet a Internet que sabes que a mí me gusta mucho contarlo todo en las redes sociales

Voz 28 41:45 claro es decir para viajar

Voz 4 41:47 Japón como consigo un teléfono móvil como consigo bueno que sepáis que cada vez es todo esto mucho más fácil para habrá para viajar por Europa facilísimo ya tenemos el otro aunque está bien siempre ir controlando hirviendo que países vamos a viajar

Voz 0808 42:01 atención te digo lo que me pasa la última vez

Voz 4 42:04 cuéntalo Cuéntame un vuelo que tenía escala

Voz 0808 42:06 y para ir a Niza que estuve también este verano en Niza cuando una amiga hice escala en Suiza el Zurich claro sales del avión y piensas que estás en tu querida

Voz 6 42:17 Europa en la que no tienes que pagar ningún tipo de tasa

Voz 4 42:21 pues sí en Suiza en Suiza sí por eso que siempre estar atento

Voz 0808 42:24 entonces me salieron caros los Whatsapp de bares que

Voz 22 42:27 los basarse en concreto han salido otra cosa también que le ha pasado a

Voz 4 42:31 a gente también por ejemplo que tenga no significa que también lo tengas en alta mar

Voz 0808 42:35 bueno ésa fue otra que me pasó en otro

Voz 6 42:38 a mí me han pasado que gane de hecho

Voz 4 42:40 porque lo denuncié pero no por eso qué pero que hay que tener cuidado antes de viajar el decir bueno Volando voy a usar el móvil cuando abrirlo cuando no y cuando tengo cobertura cuando no Enic si pagarlo lo pagas pero que sobre todo lo que tengamos claro en concreto en el caso concreto de de Japón por ejemplo y en otros países que están algo más lejos lo importante es buscar en internet algún tipo de operador que te pueda que puedas conseguir una tarjeta yo en mi caso para ir a Japón utilice una empresa que sí más Kart Kart que la ya directamente está muy fácil la compras antes de salir de la mandan al hotel en el que vas a estar cuando llegas a tu hotel tienes un sobresalto Jacko a tu nombre con la tarjeta

Voz 6 43:18 a Air Tran tomó entonces tienes tu moto

Voz 4 43:20 sólo en tu aparato de wifi para compartir Internet y entonces ya tienes en mi caso yo lo que cojín no quería tanto de voz como que sí que quería datos You Tube datos durante todo el viaje de Japón sin ningún tipo de problema además yo decía madre mía he comprado ya la tarjeta voy a llegar al hotel ya veremos si está la tarjeta si estallido no perfecto y un sobre con mi nombre en el que estaban y tarjeta me lo puso en el móvil cada funcionó perfectamente no los mira yo que estuve los Veinticinco días salió como una tarifa de mensual veinte euros veinte veinte euros con eh no sé si eran dos gigas una cosa así que me sirvió no solamente para compartir en redes sociales sino también que sabes que yo soy muy viaje lo digital para utilizar el traductor de japonés español incluso inglés incluso para utilizar los mapas Google por ejemplo el más claro ejemplo bueno cuando te has perdido y Isabel donde está sordo como ir o lo que sea o para los metros en Japón que a veces se te puedes despistar porque no claro eh utilizan propio claro los la simbología la escalada gana y todos estos cuando de pierdes no es todo en Román que está escrito en las letras que conocemos todos así que bueno pues con este tipo de internet pues te te sientes un poquito más libre mi punto mi mi mi viaje digital de hoy es simplemente que os tendréis antes de viajar en buscar cómo tener conectividad al país que vais sabia

Voz 0808 44:37 efectivamente hay si viajas en barco por ejemplo y haces un crucero en alta mar no te conecte no aunque te digan que los países

Voz 4 44:43 que no no y además que no pasa nada

Voz 4 44:48 no no claro luego el crucero seguramente te ofrecerán wifi no será gratis pero te lo van a ofrecer también Cáritas

Voz 0808 44:56 con los sustitutos que llega

Voz 35 45:20 sí claro

Voz 1 46:16 sí para maravillosa

Voz 39 46:18 el cuento está muy bien y mola mucho que por frotar un poco te salga un genio y que te diga que te va

Voz 1 46:23 ceder tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero vuelos mientras de lo pidiese

Voz 40 46:43 vuelvo a la lámpara saludos

en SER Viajeros es tiempo de los oyentes

Voz 0808 49:19 en SER Viajeros es tiempo de los oyentes

la experiencia de un viaje Luis igual sino la compartes cuéntanos tu viaje tu ruta recomendaciones de estilo envía un mensaje de audio a nuestro Whatsapp y revive tu experiencia viajera seis cincuenta sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis seis cincuenta sesenta y ocho treinta y cuatro setenta

Voz 23 49:55 viajeros hoy

Voz 6 50:06 pues eso que tenemos más mensajes de audio nuestros oyentes que nos encanta además que nos vayan llegar

Voz 4 50:11 lo que nos cuentan cosillas hay que decir que tenemos oyentes muy viajeros pero que se va muy lejos y la verdad es que se va muy lejos pero bueno hemos cogido a nuestros oyentes que nos ha mandado estos gasas tenemos tenemos muchos más a lo largo de los diferentes programas los iremos poniendo pero por favor seguir mandando es vuestros Audi porque nos encantan nos animan a seguir viajando a seguir buscando lugares mágicos en nuestra Comunitat Valenciana vamos a escucharlos

Voz 48 50:35 buenos días nombres Antonio Abadía quería hacer un comentario positivo dentro negativo el positivo estará Lotario prosas de Denia el tranquilo hoy accesible en primera línea de playa donde más con lo muy bien pero parece razonable que ya disfrutamos tres años en negativo es para el Ayuntamiento debería en agosto de hace tres años me llamó la atención las pocas personas que vi en silla de ruedas desde hace unos años me veo obligado a utilizar una ya ellas es la razón los poco bordillos rebajados que hay en las aceras y los accesos para peatones calles en una ciudad que incluso en algunos tramos tenemos que desplazarnos por el arcén de la carretera no obstante si mantenemos no salud el año próximo pues lo haremos todo el rosa gracias

Voz 42 51:18 hola familias hoy van desde Alicante nada contaros un viaje que eh hace poco hice un viaje espectacular el destino fue Islandia es una pasada recomendada cien por cien estuvimos hospedados en una cabaña debajo de un volcán el famoso volcán que el hombre es muy complicado eh que erupción no hizo una nube de polvo que impidió salir aviones hace mantendrán debajo de ese volcán menos PD porque yo valiente nada muy bien estaba todo nevado todo un paisaje bucólico así no sé la verdad es que fue un destino que me marcó mucho que cambio mis expectativas así nos lo pasamos muy bien fuimos con amigos y fue todo perfecto así que es lo recomiendo cien por cien saludos

Voz 28 52:16 la viajero

Voz 49 52:17 me llama Andrea y el viaje de mi vida fue cuando fui a Malasia Un mes de mochileros me gustó mucho este viaje yo recomiendo que visité is el parque de ese Pilot donde podré volver orangutanes la isla donde el buceo es una pasada si queréis aventura La jungla de Tamas negara y si tenéis tiempo pues de paso podéis pasan por Singapur eh animaros que merece la pena un beso

Voz 6 52:41 no

Voz 0808 52:56 también de este tipo de turismo turismo para todo

Voz 4 52:58 ahora mismo para todos así que tenían salvo nos lo apuntamos así que acaba todos os recuerdo el teléfono seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis seis cinco cero sesenta y ocho treinta y cuatro setenta y seis es el teléfono de Whatsapp al que nos pueden enviar desde ya mensajes

Voz 5 53:15 pues como este cortitos y que nos invita a viajar

Voz 0808 53:26 les nos deja una postal a ver dónde está esta mujer ahora eh

Voz 51 53:28 pues