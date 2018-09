Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (22/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Manuel Gil

Voz 3 00:08 buenas tardes este próximo martes se cierra el periodo para presentar las candidaturas para las primarias del PS PB de cara a las elecciones municipales de mayo de dos mil diecinueve en Ontinyent ya saben que el actual alcalde Jorge Rodríguez está suspendido de militancia después de que el pasado mes de junio fuera detenido por la policía en el marco de la operación al que ella se el imputan recuerden presuntos delitos de prevaricación y malversación por lo que tuvo que dimitir como presidente de la Diputación de Valencia pues bien fuentes del entorno de Rodríguez anticipan a la Ser que tras un periodo de reflexión el actual alcalde ha decidido que se volverá a presentar como candidato a esas primarias socialistas ahora bien si finalmente de la dirección del partido no le permite concurrir a esos comicios se presentará dentro de una agrupación de electores independientes

Voz 1005 00:57 se lo venimos contando esa mañana aquí en la SER el entorno de Jorge Rodríguez confía en que en el partido se respeten las reglas de juego que marcan que cualquier militante puede optar a las primarias siempre que no se haya abierto juicio oral contra él como es el caso por eso el alcalde de Ontinyent espera Kenny en Blanquerías cien Ferraz pongan trabas a esa candidatura aunque sí remarcan fuentes próximas a él que si las hubiera Jorge Rodríguez mantiene su intención de presentarse a las elecciones y que si no es posible con el PSPV pues lo hará buscando cualquier otra fórmula como por ejemplo dentro de una agrupación de electores según esas fuentes el actual alcalde de Ontiñena no está imputado por ningún delito de corrupción Se le investiga en todo caso por un error administrativo aseguran por eso como no existe ningún impedimento todo legal ni formal Rodríguez mantiene su candidatura para repetir como cabeza de cartel socialista Jade pretende cumplir escrupulosamente con todo el proceso de primarias abierto en el PSPV espera el próximo viernes ser confirmado como candidato a la alcaldía es lo que quieren los militantes aseguran esas fuentes que recuerdan que en las pasadas elecciones Rodríguez obtuvo más de doce mil votos logrando la mayoría absoluta con un sesenta y dos por ciento de los sufragios eso en Valencia mientras la ejecutiva del PSOE de Elche acaba de anunciar que allí no habrá primarias y que el actual alcalde Carlos González será el ALCA el candidato a la alcaldía los Sanchís tasa han estado presionando estos últimos días al Secretario general Alejandro Soler para que hubiera primarias pero esta mañana ha habido acuerdo informa desde Radio Elche Lidia Ferrándiz

Voz 1271 02:32 el actual alcalde de Elche el socialista Carlos González es ya el candidato oficial del partido para las próximas elecciones lo ha anunciado esta mañana el mismo secretario local el Sanchís Alejandro Soler han sido cuarenta y ocho horas de tensión y negociaciones en el partido ya que las ciudades como Elche el alcalde en ejercicio repiten salvo que se pidan primarias un sector del partido le pedía al secretario local que se presentará o que propusiera una alternativa a González que apoyó a Suso nadie sin embargo ha optado por el consenso y ha valorado que el actual alcalde es el mejor activo electoral que tiene ahora mismo el PSOE local

Voz 1005 03:07 gracias Lidia eso en el PSOE en el Partido Popular el líder Pablo Casado ha presidido esta mañana la junta directiva regional junto a Isabel Bonig una cita que tiene que concluir con una comida en la que están invitados unos setecientos militantes siguiendo este acto está Eli García Eli buenas tardes

Voz 5 03:23 buenas tardes Manu la presidenta del PP en la Comunitat ha pedido al presidente de la Generalitat Ximo Puig que se disuelvan las Cortes Valencianas inmediatamente y que se convoquen elecciones autonómicas asimismo bonitas también ha mostrado todo su apoyo a Pablo Casado ya defendió tres puntos claves en la política que quiere llevar a cabo primero la bajada de impuestos tanto de sucesiones es como de Patrimonio de tipo marginal segundo que haya libertad en todos los ámbitos sanitario económico y educativo ya que asegura bonitas que los padres tienen derecho a decidir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos y por último la defensa de la Comunitat dentro del proyecto común que es España hice bonitas que la única forma de hacerlo es con justicia otorgando a la Comunitat la financiación justa que merece y que dice que parece ser que a otra ya Puig Celia hayan olvidado

Voz 6 04:07 esta tierra necesita financiación esa que es el señor Puche la señora Oltra

Voz 7 04:13 han tanto reclamaban a Rajoy

Voz 6 04:15 por qué después de la moción de censura nada más se supo

Voz 5 04:21 por su parte el presidente del PP Pablo Casado ha afirmado que bonita es la ilusión y la esperanza de la Comunitat Valenciana en el Partido Popular también ha recalcado el presidente que lanza todo su apoyo a los trabajadores de la Ford en Almussafes al turismo en la Comunitat Tras un verano repleto de malas cifras Por otra parte casado también ha sido contundente afirmando que el Partido Socialista ha limitado la libertad de elección en la Comunitat cuando no ha dejado que sus hijos estudien en la lengua que ellos quieren

Voz 8 04:47 la educación aquí es muy sensible es la educación es muy sensible porque la educación aquí va muy mal porque lo primero que hizo el Partido Socialista llegar es liquidar la libertad de elección

Voz 1005 04:58 gracias el y una cosa más de la política la diputada del grupo Compromís Isaura Navarro ha registrado en Les Corts una proposición no de ley en la que según al Gobierno central a impulsar una nueva ley de libertad religiosa que garantice la neutralidad del Estado ante la religión para Navarra es imprescindible llevar adelante esta necesaria reforma legislativa que asegure esa neutralidad

Voz 9 05:19 la separación la neutralidad necesaria de él está hará mantel no es real pero da avanzar en esa nueva Jay que artística de la necesaria neutralidad de los poderes públicos ante el fet Richards

Voz 10 05:36 gracias al Seu clima mediterráneo la Comunitat Valenciana apunta a Moon es características idóneas para el cultivo de lo libera y la producción dale Dolly Oliveres es el tema principal de la tercera semana de la agricultura de Torrent ama actividad exposiciones talleres y animación infantil del más veinticinco treinta de septiembre en el Museo Comarcal de l'Horta Sud apunta Méndez

Voz 4 05:59 hora catorce fin de semana Cadena Ser com

Voz 1005 06:03 Unitat valenciana el Partido Animalista PACMA participará esta tarde en la manifestación antitaurina convocada por la folk de Algemesí para denunciar que durante la semana de Bush de la localidad Se van a matar cuarenta animales muchos de ellos becerros además critican la pasividad de la Generalitat por permitir una vez más la instalación de un circo son animales que abrirá en los próximos días en el municipio de Alfafar evitando así la prohibición de este tipo de espectáculos que existe en la ciudad de Valencia la portavoz de PACMA en Valencia Raquel Aguilar recuerda que el consell hace ya dos años anunció a bombo latiguillo que se prohibirían los circos con animales en todo el territorio de la Comunitat pero está a punto de terminar la legislatura y la normativa todavía no se ha cambiado

Voz 11 06:42 el año pasado ya hubo un circo con animales que utilizaba tigres y caballos en Alfafar este verano las elefanta es que sufrieron un accidente en una autovía en Albacete estuvieron en Xàtiva en el circo Bogotá ni y ahora se está instalando en Alfafar otro circo que utiliza Sara tigres serpientes caballos camellos y la verdad que lamentamos mucho que esto se siga permitiendo sobre todo cuando hace ya dos años en la Generalitat Valenciana anunció a bombo y platillo que iban a prohibir la utilización de animales salvajes en los circos

Voz 1005 07:15 pero el director general de Agricultura rojo Roger Yanes asegura que si se está tardando tanto en completar esa nueva leyes por el trabajo que se está realizando en el consejo asesor en el que participan desde hace ya dos años distintas asociaciones animalistas entre ellas PACMA confían que el pleno del Consell y pueda dar luz verde antes de que termine este año el anteproyecto hoy para que pueda aprobarse en Les Corts antes de que acabe la legislatura

Voz 12 07:38 ahora ahora pues yo diría que el principal eh eh la principal pum pero cuál sea retrasa esa retraso Tate está estalló con con digno según en este caso y empleo de caos en lo segundo la inoperancia y la lentitud de la Administración sino que el Shen que sea fetén totales eh hoteles asociación siente Hitachi eh la Jay sobreprotección y más de compañía entrará Segur Sonseca e Ömer sino que tenía en Cap inconveniente pero en extensas que está asegura que entran en esta legislatura desde su aprobación

Voz 1005 08:15 en Villena todo parece indicar que la planta de tratamiento de basuras de la empresa pública eres abrirá un tercer vaso dado que los otros dos ya están completos lo que supone una nueva ampliación la noticia enfrenta a los políticos locales informa desde Radio Villena Francisco Tomás

Voz 1197 08:28 los últimos datos ofrecidos por el gerente de la planta señalan que sólo se aprovecha un veinte por ciento de los residuos restos en tierra la falta de capacidad es tal que se está enterrando en terrenos de la planta que hay justamente al lado que es privada con el correspondiente coste extra ese nuevo vaso sería una solución para unos años más el alcalde Javier es siempre del Partido Verde que es también el presidente del Consorcio de basuras anunciaba un amplio capítulo de inversiones para mejorar el funcionamiento sellado de los vasos existentes para evitar malos olores

Voz 13 08:55 porque lo que nos interesa es sellar bien los vasos y evitar que se entierre

Voz 1005 08:59 para que podría echar mientras

Voz 1197 09:01 ampliar la planta es criticado especialmente por el PSOE que afirma que no aceptará de primeras un nuevo vaso mientras el Partido Popular a través de su portavoz recordaba que lo que ahora el alcalde acepta lo criticaba como en sus tiempos de oposición

Voz 14 09:14 el que decía yacía Francisco Javier este hombre y los Verdes cuando estaban en la oposición a lo que dicen y hacen ahora que están gobernando

Voz 1197 09:21 ambas plantas de tratamiento de basuras la pública y la privada se encuentran a dos escasos kilómetros del casco urbano

Voz 1005 09:27 gracias Paco hoy por cierto hablando de residuos el Instituto de plástico a implantes ha desarrollado fins y mallas biodegradables para transporte y comercialización de productos agrícolas el proyecto vio BG acaba de concluir con éxito su investigación en la que ya se han interesado varias empresas lo explica la investigadora H los Creek

Voz 15 09:44 entonces la idea era utiliza estos productos la de los sacar los azúcares de estos materiales con estos azúcares hace era algún unos alcoholes que nos han permitido materiales biodegradables ya comerciales pues a los con estos eh con estos alcoholes o modificarlos estructuralmente pues para darle el mejor una mayor flexibilidad o unas propiedades que nos permitieran procesarlo en unas tecnologías para obtener los envases que tú comentas tanto las mallas como el filme éste

Voz 1005 10:16 ya antes de terminar la opinión de Ana Durán hoy sobre una de las polémicas de la semana la exposición con cuscús con esculturas eróticas que se está instalando en la marina de Valencia llega

Voz 2 10:27 el contrapunto

Voz 0131 10:30 Natural Antoni Miró se ha inspirado en el arte greco latino para realizar unas esculturas que lucen en la marina de Valencia preludio de la muestra que dentro de poco se va a inaugurar en la base el nuevo recinto cultural de la fachada marítima de esta ciudad hasta aquí todo correcto el pero viene porque las imágenes tienen contenido sexual explícito ya hay quien se siente molesto no son muchos la verdad pero se han encargado de hacer el ruido suficiente suficiente al menos para percibir una vez más que parece que esta sociedad camina hacia atrás en materia de libertades que quieren convertirnos en Moggi gatos a fuerza de querer ser correctos con todos no molestar a nadie algo que por cierto además de imposible sería bastante empobrecedores el arte de Antoni Miró es eso arte y como tal tiene cierto tono provocador no hace falta que le guste a todo el mundo espero que este pequeño escándalo sirva para que tenga más visitas porque el arte casi nunca está de más

Voz 3 11:32 ya en cuanto al tiempo último día del verano esta madrugada entramos ya en el otoño lo hacemos con temperaturas muy altas hoy las máximas se van a quedar entorno a los treinta grados lo estarán notando mañana llegaremos hasta los treinta y cuatro las nubes y las hay estarán de adornos son las dos sí diecisiete minutos escuchan Hora catorce sintonizan la Cadena Ser

Voz 4 12:01 hora catorce Valencia Cadena Ser

Voz 3 12:06 este sábado se celebra el Día europeo sin coches ya saben que los autobuses urbanos de la EMT y Metro Valencia son gratis hoy aprovechen ya saben que este asunto el de la movilidad es competencia del edil Giuseppe cree Cheadle Compromís que hoy ha presumido de que en la última década la UE la EMT no había tenido tantos contratados a tantos conductor pues mientras sus socios de gobierno del PSPV que está sube en estas últimas semanas han criticado la tardanza por aprobar la nueva ordenanza de movilidad hoy han celebrado un foro en el que entre otras cosas han mostrado su confianza de que el Gobierno socialista va a recuperar el contrato programa para financiar el transporte metropolitano en Valencia a ver si es verdad porque esta es otra de las grandes promesas incumplidas por todos los gobiernos los de derechas y los de izquierdas

Voz 1005 12:53 la plantilla de conductores de la empresa municipal de transportes de Valencia es la más numerosa de los últimos diez años ya que con las nuevas incorporaciones se ha llegado a alcanzar los mil trescientos treinta y siete conductores estando ciento once en situación de jubilación parcial y el resto a tiempo completo esto significa que hay un centenar más de conductores de los que había en dos mil quince no sólo ha incrementado el número de trabajadores sino también los usuarios en este transporte público de dos mil once a dos mil quince solo se realizaron noventa y seis nuevas contrataciones en estos últimos tres años se ha contratado a trescientas ocho personas el concejal de movilidad Giuseppe GRE Chi explica que estas en rotaciones han llegado después de años de falta de inversión en personal de la amenaza de ERE planteada por el Partido Popular y mientras el PSPV ha celebrado esta mañana en el MuVIM un foro de movilidad en el que ha reunido a expertos alcaldes de la provincia y empresas de Schering entorno de un tema que consideran clave para garantizar la sostenibilidad y el deseo por ello de las ciudades en ese foro la secretaria general del PSPV de Valencia Sandra Gómez ha reivindicado la necesidad de planificar la movilidad desde una perspectiva metropolitana ya ha manifestado su confianza en que el Gobierno socialista va a recuperar el contrato programa para financiar el transporte y acabar así con la marginación presupuestaria que sufría Valencia con respecto a ciudades como Madrid o Barcelona

Voz 16 14:12 el bueno positivo que tengamos un transporte GRE todo pues hasta ahora sólo ese coste tiene que tener la complicidad de las tres administraciones del Ayuntamiento ahora patas aceleración pero también de la unidad como no podía ser de otra manera del Gobierno de España yo estoy segura que dos mil nueve será el año en que Valdueza a luchar

Voz 1005 14:43 a a más cosas de la crónica local el Ayuntamiento de Valencia iniciado la reforma del parque infantil grupo Marqués de alterna del Perelló Net con el que objetivo de reparar los juegos infantiles para que cumplan con las condiciones de accesibilidad en este parque ya se realizó una reforma ampliando los accesos a instalando rampas para personas con movilidad reducida pero esta vez es un proyecto financiado por la Diputación de Valencia con el plan somos mes el plazo de ejecuciones de tres meses con un presupuesto de más de veinticuatro mil euros el concejal de Gobierno Interior Search y Campillo afirma que quieren hacer más amable este parque infantil y que es muy importante mejorar estos espacios públicos de los pueblos de la ciudad

Voz 17 15:20 continuaremos ante este parque infantil de haremos las una de choques infantiles Jaycee sí que desde el Poble obtendrán un spi mes pegada a Gaudí en eso poble

Voz 4 15:32 hora catorce Valencia Cadena Ser

Voz 18 15:36 mañana domingo se vuelve a celebrar una de esas jornadas importantes para el Palau de les Arts una jornada de puertas abiertas y de o queremos hablar con Susana la presidenta del Patronato Susana buenas tardes hola buenas tardes son ya once temporadas once jornadas de puertas abiertas en el Palau de Les Arts este año el cómo se va a desarrollar

Voz 19 15:54 pues esperamos que con mucha afluencia de público si seguimos teniendo este este estos días maravillosos como los que recientemente tenemos con

Voz 20 16:02 Sol porque lo primero que ofrecemos

Voz 19 16:04 es un paseo por las por por por lo que es el edificio e desde la terraza que tenemos en el piso once que que la gente se sorprende cuando viene ve hay un un jardín pero es que que las palmeras están ahí porque hay hay un jardín hasta conocer la sala de la sala principal que es algo que también suele resultar muy sorprendente porque por dentro también hay trencadís que eso es algo que que bueno que no es habitual que forma parte del encanto de de este de este edificio singular que tiene nuestro Palau de la ópera eso en cuanto a a cosas que se pueden hacer al aire libre se podrá visitar ya digo desde las once hasta las cinco de manera absolutamente libre se podrá recorrer los diferentes espacios eh que te mencionaba pero además vamos a ofrecer también pinceladas de lo que es la futura bueno la temporada que estrenamos y eso lo vamos a hacer con dos recitales

Voz 18 17:00 un concierto porque no solamente se queda sin presionado con esa maravilla de edificios sino también pues el el poder disfrutar de la música de los artistas que que durante todo este año por lo que viene por delante a ofrecer sus espectáculos ahí no

Voz 19 17:14 efectivamente mira por ejemplo el recital que te comentaba que se va a hacer en dos en dos sesiones una matinal a las doce y otra las cinco también de forma completamente gratuita lo que sucede es que ya las entradas están prácticamente hago agotando sino porque sí que hay que sí que que requiera una localidad por el tema de controlar el aforo claro pues aquí lo que vamos a esa esa ofrecer bueno lo van a ofrecer los artistas des entre Placido Domingo pues un repaso por fragmentos de títulos emblemáticos que van a a Ramos a representar este año como la mágica de Mozart o como Rigoletto de Verdi o como incluso de la memoria de Donizetti tres esas conciertos van a servir para eso tras esas pinceladas de lo que luego aquí va a suceder lo que esperamos es que eso a la gente le llegue que despierte la curiosidad y el interés y bueno les haga eh volver que es eso que se trata

Voz 18 18:12 aprovechando que va muchísima gente vais a tener las las taquillas abiertas porque hay gente que dice oye lo de la ópera es para la élite pero ahí espectáculos que desde creo que siete euros no que se precios módicos incluso a cualquier teatro bastante vale bastante más

Voz 19 18:29 esto es justamente uno de los de las cosas que más que más satisfacción os da el poder ofrecer eso el acceso a una a una opera como Turandot que es una ópera maravillosa ahí con con producción propia del del Palau de Les Arts en a precios entre entre quince y cincuenta euros aquí te estoy hablando de de la opera está fuera está entre quince y cincuenta euros lo que sucede es que tengo que decir que desgraciadamente están las localidades vendidas todas excepto el cinco por ciento se reserva para el día de cada una de las representaciones entonces bueno todavía todavía queda posibilidades para para por ejemplo este cinco por ciento desde luego intentamos que los precios sean accesibles porque una de las cosas que queremos es que tener nuevos públicos ya ampliar a lo más posible el público al que lleguemos y para eso es muy importante el tema de del precio por supuesto

Voz 18 19:29 una última pregunta siempre se ha hablado de las ayudas que desde el Gobierno central dan a otros coliseos operísticos y demás aquí seguimos reclamando no que que nos tengan en cuenta porque a los espectáculos que se hacen de aquí son de tanta o más calidad que los que se hacen en otras grandes ciudades de España

Voz 19 19:46 pues tienes toda la razón IT te puedo decir que justamente en línea con este nuevo impulso que estamos dando al proyecto del estás ambos tenemos la seguridad de que vamos a tener respuesta a la tenemos la tenemos porque tenemos todas las condiciones que hacen falta será cuestión de eh de bueno de esperar un poco pero ya creo que poco tendremos a esa respuesta sí

Voz 18 20:11 a ver si para los presupuestos del año que viene Susana presidenta del Patronato de la del Palau de les Arts muchísimas gracias como siempre y buenas tardes

Voz 19 20:19 gracias a que buenas tardes

Voz 2 20:23 Guinness ven Pin Kutxa la tercera edición de culturas Barris sin el Teatre poesía música dance Achille mes de sendos tanta actividad esculturas de icebergs en veinticuatro en barrios de Valencia cultura als Barris cada de semana desde el de Setembre fins al cuatro de noviembre consulta la programación Barry en tres W punto Valencia apuntes o al Facebook y Twitter culturas Barris

Voz 21 20:49 Puccini Mozart Verdi Chaikovski Penella Donizetti Turandot La flauta mágica Imaz Vieri Yolanda la mal querida Rigoletto Lucia di Lammermoor abona hasta una temporada o les emoción a flor de pelo

Voz 22 21:11 Vine a mí le metía las manos de la Mobilitat Elisa quince se eche estaremos la Fira de la movilidad a la plaza pero una movilidad sostenible vine amén Transport Públic

Voz 2 21:33 talleres las frutas y verduras de la campaña

Voz 1005 21:35 esta Attack proyecciones cinematográficas una conferencia sobre la Silesia son sólo algunas de las citas de la tercera edición de la Semana de la agricultura de Torrent una edición para consolidar esta cita que es iniciativa del alcalde socialista de Torrent Jesús Ros hurona dado del campo decidido a implicar su ciudad en la puesta en valor de algo tan nuestro como a la Huerta y la agricultura

Voz 23 21:56 la semana será muy intensa por la agricultura o la de la agricultura y Arantxa si es que si acabaré en cultura que es la semana de la agricultura con otra deben cultura Nostra el vaya Torrente supone que de la semana pero la representación del Valladolid

Voz 1005 22:15 en agricultura que reivindicaba Ramón Merino colleja Torrent y no de más de noventa años cuya vida dedicada a la agricultura ha sido premiada este año como una excelente salida laboral como una forma de vida

Voz 24 22:25 como una droga no estoy Noruega te matar easy to run ayer sería ya un amor que se pone libre estoy en medio de Avatar

Voz 1005 22:34 hablando de la tierra mañana se celebra la séptima edición de la Fiesta de la llega de la Denominación de Origen de arroz de Valencia en el puerto de Catarroja una fiesta dirigida a los amantes de la historia y la cultura arrocera donde se puede encontrar la mayor colección de Albufera incas de todo tipo en el lago de la Albufera de otra previsión para mañana en la plaza del Ayuntamiento acogerá la vigésimo séptima edición del Día de la pilota valenciana una gran un gran día para los amantes de nuestro deporte autóctono un deporte en el que por cierto cada vez hay más mujeres como anunciaba el presidente de la Federación de pilota valenciana Daniel San Juan

Voz 2 23:10 con un día reivindica que es una gran gesta

Voz 20 23:14 De este momento tanta Sánchez el número de clubs participan en las diferentes modalidades keniana y sobre todo lo que Jaime aumentar exponencialmente el número de Dones participan Empar SAT de un viento treinta Vito treinta avales

Voz 7 23:32 Ja

Voz 20 23:34 a cuatro sientes que actualmente Juan afirma

Voz 3 23:38 hora catorce los deportes con Carlos Martínez Carlos buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0341 23:44 es mañana tenemos derbi regional entre el Villarreal y el Valencia en el estadio de la cerámica llega en un mal momento de ambos equipos los dos en la parte baja de la clasificación el Villarreal con cuatro puntos y el Valencia con tres en el Valencia Francis Koke Lan más de seis meses después vuelve a una convocatoria en la que se quedan fuera Daniel Wass pese a que hoy en otras una leve sobrecarga Geoffrey con dos vías por su lesión de tobillo Ezequiel Garay con sólo dos sesiones de trabajo con el grupo ir Rubén Bezos por decisión técnica ante las bajas de con vía IVAs y la larga inactividad de Koke Lan Marcelino ha dejado más o menos claro en rueda de prensa que el doble pivote lo formarán mañana Carlos Soler iraní Parejo en el Levante también tenemos convocatoria para el partido de mañana por la mañana contra el Sevilla en el estadio Ciudad de Valencia y la gran novedad es la entrada por primera vez del extremo Moses Simon en la lista llama la atención la ausencia de tu cure por decisión técnica un jugador que había sido titular en el inicio liguero también se quedan fuera Cavaco Rochina Samu García ido a Mena además del lesionado

Voz 3 24:46 gracias Carlos José María obscena que ha estado en el control de sonido saben que a estas noticias y muchas más las pueden volver a ver y escuchar cuando quieran en nuestra página web en Radio Valencia punto Es también a través de la aplicación