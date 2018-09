A vivir Comunitat Valenciana (23/09/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Comunitat vale

Voz 3 00:04 buenos días los accidentes de trabajo en estos primeros siete meses del año han aumentado con respecto al mismo periodo del año pasado en la Comunitat Valenciana los sindicatos achacan este incremento a la precariedad y temporalidad informa desde Radio Alicante Daniel Rodríguez

Voz 0931 00:19 sumando los accidentes laborales tanto en el puesto de trabajo como de camino a él a nivel autonómico se han producido un total de treinta y dos mil ochocientos setenta y dos accidentes un ocho por ciento más que en el periodo de enero a julio de dos mil diecisiete el dato más preocupante está en los accidentes mortales que han pasado de los treinta y seis a los cincuenta y siete con respecto al año pasado Javier Pérez responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras

Voz 4 00:41 la valoraciones negativas porque seguimos subiendo en totales inmortales tanto en España como en el País Valenciano como en Alicante y especialmente significativa en el País Valenciano en la Comunidad Valenciana la enorme subida que ha habido de mortales pasado de treinta y seis de dos mil diecisiete a cincuenta y siete años es decir más veintiún mortal en la Comunidad Valenciana decir que has entonces igual de mala

Voz 0931 01:04 desde Comisiones Obreras achaca este incremento a la precariedad y temporalidad de los contratos laborales además de la falta de cultura preventiva por parte de las empresas

Voz 3 01:13 anticorrupción pide penas de hasta ocho años de prisión en el primer juicio por el saqueo del Banco de Valencia que comienza mañana lunes en concreto la fiscalía acusa a dirigentes del banco y empresarios de provocar un agujero de más de cuatrocientos veinticinco millones de euros en tres operaciones inmobiliarias aprobada sin garantías y sin autorización de los órganos de Paul que acabaron pagando los ciudadanos este es sólo el primero de la casi docena de juicios que se van a celebrar por el saqueo del Banco de Valencia que recordarán fue rescatado con cuatro mil quinientos millones de euros de dinero público por culpa de operaciones con el ladrillo y adjudicado a Caixa Bank por tan sólo un euro

Voz 1821 01:51 el fiscal acusa en su escrito a siete ex dirigentes del banco y empresarios de delitos de administración desleal o apropiación indebida blanqueo de capitales entre ellos están el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra el expresidente del Valencia Club de Fútbol Juan Bautista Soler o el notario jubilado Carlos Pascual de Miguel Fuentes fiscales afirman que este caso ha sido el paradigma de la especulación

el otro la previsión para esta próxima semana más de mil quinientos empresarios directivos y profesionales de toda España reivindicar la ejecución del Corredor Mediterráneo en una en un gran acto empresarial que se va a celebrar el próximo jueves en Barcelona para apoyar una infraestructura clave para la competitividad la cohesión y la movilidad del país el acto organizado por la Asociación Valenciana de empresario os va a contar con la presencia del ministro de Fomento José Luis Ábalos el presidente de la Cámara de España José Luis Bonet el presidente de la CEOE Juan Rosell el presidente de AVE Vicente Boluda o el presidente del Círculo de Economía Juan José Bruguera entre otros muchos empresarios y en cuanto al tiempo muchos lo llaman ya verá año y es que el otoño ha comenzado con temperaturas más pro desde del verano hoy se esperan máximas de hasta treinta y cuatro grados y así seguirá durante los próximos días

ya podemos ir afirmando que se acaba el verano hoy aunque para la mayoría de la población esto tiene poca importancia o incluso ninguna para los que nos sentimos acobardados por el frío entre los que me cuento este es un momento de medio vértigo e incluso a veces un poco como de tristeza no obstante por fortuna en esta comunidad privilegiada las estaciones se mezclan entre ellas durante bastante tiempo aprovechemos los días de temperaturas agradables para mirar muchísimo a nuestras redes

el próximo martes tendrá lugar en Valencia el II Foro Internacional de Personas Mayores organizado por la Generalitat Valenciana la Fundación gel Page ya nos está escuchando la secretaria autonómica de Servicios Sociales Elena

Voz 9 04:48 no

Voz 8 04:49 Elena en el año dos mil cincuenta aproximadamente se prevé que habrán más personas de más de sesenta años que niños de menos de quince este este es un panorama como mínimo preocupante porque queremos vivir más pero lo ideal también sería vivir mejor

Voz 4 05:05 efectivamente este a tener en cuenta añoran Mestres Assens Millán sesenta gente en casa desde estructuran pactos sistema nada más comenzar el proceso de migración que te pases en tengo que adaptarnos pasará pásalo una tesis nadie es que la revolución demográfica que tengan que adaptar sistemas de protección social a a la Navas situación eh

Voz 8 05:31 se se pide a la parte pública que que ahonde un poco en la defensa y en la protección de los derechos humanos de los mayores que todos sabemos que es un colectivo pues es muy vulnerable sobre todo algunos de ellos

Voz 4 05:44 sí efectivamente este es un foro internacional sobre las personas mayor tenso usted también este objetivo yo creo que es muy importante enmarcar lo hay no centrales política que que a mí me está arcén Ana va dirigida no humedales necesidad Vázquez no la residencia que les

Voz 9 05:59 son es mayor ya que el extremismo

Voz 4 06:01 ya ven cada pero ya versar tema arrimar ya pueden pegar ese Bot de para hablar de Dret eh de palangre y la no discriminación de les persones mayor ese sería un poco el Ana matiza el Nástic pero se es no es lo importante que pasen de las necesitando suman en los que tú con cree que ella Tel foro en el de promo Maure y asegurar la dignidad de les persones garantizar el el la Llibertat e el trato igualitario tienen condenas derechos humanos de las personas mayores centrará Ankara no nueva arriba

Voz 9 06:39 a atreva hallaron claro Elena está está

Voz 8 06:42 la evolución demográfica como tú decías esta nueva estructura demográfica incidir evidentemente en nuestras pensiones en la estructura de de la Seguridad Social probablemente pero también va a requerir de una inversión pública mucho mayor no el atender a estas personas el intentar que estas personas tengan una vida como más activa va a requerir de inversiones

Voz 4 07:02 efectivamente ahora Matesaenz excedía preveían sobre sobre las casos urgentes no de suelos Carles que van a pasar no iba a tener otra tragedia un estudio internacional indicó Haley escolares más importante que Parla sobre la Navarro revolución con va a traer la paz combate la discriminación que van a ser machos combate la violencia genere tiene clara la accesibilidad para que todos las personas paguen allá por ganar ir a verles Ciutat tres en la coordinación sociosanitaria perfiles personas es mayor son les persones que mes coordinación necesitan pensé que todo el Govern funcione entones expresa de las tres Pons Perú tiene la planificación de una forma equitativa hará matizó haya tenido una foto a on toda la zona rural no tienen que observe eh entonces Massa sería hacer una de las cuales me importante evidentemente les pensión de pensiones muy importantes en un área en que que necesiten incrementar las pensiones diversificar es tipos de ayudes que esté más arriba eh concretamente serían económicamente es muy importan porque siendo van aprobar sales discriminar de maltrata en breve iban a Ana me atiende persones mayor pobres no pueden permitir ofreció este maíz de alguna manera en un proyecto de mentes activo a Next participen en suma

Voz 8 08:43 Elena cuando cuando los políticos hablan a largo plazo más allá de las elecciones la cosa se complica bastante y evidentemente es entendible pero en este tipo de cuestiones como la educación que se habla simple de un pacto a largo plazo inamovible que nadie se atreva a romper en este caso debería ser muy muy muy importante no que los políticos sean capaces de llegar a un acuerdo que no se pueda romper y que de aquí al dos mil cincuenta que evidentemente pasarán varios gobiernos diferentes con diferentes personas ese pueda respetar es esos objetivos de cuidar a la gente mayor

Voz 4 09:17 entre ellos está ya la OMS vayan Moll fíjate en Viena ya desde tanta convencen a vallar ya en el Descartes de les persones ganchos Luccin que teniendo es a a nivel de la Generalitat Valenciana tan Tawhid es un plan de Girona la eh hay de alguna manera estaba entonces un Prater sanitaria piara necesiten para el mes de la sociedad no no que estén pasan de moda model centrada en la persona que no no mes entrante en la persona sanitaria sino a la persona desde lo social efectivamente Moon pacte un paquete muy importante yo pensé que generan cederán en el estudio es convencer a un estudio no obstante ya de alguna manera no arribar este volvería hacer Montes para asfixiar que sepan de de residencia deben incrementar cuatro mil plazas de residencias que esa hasta B pero no deja de ser una Parma de las personas mayores que es más importante que es lo que vale es la autonomía Anton expresan del Servei de ayuda a domicilio también incrementa en este caso es que me incrementar Irak eh muy del mes de corán tacita e ir en que ve entonces les entonces Pambley intrusiones Pablo es menor pegué necesiten incrementar servida ayuda a domicilio que ir el Servei de fomentar la independencia de alguna manera de de les persones mayor que no existen en Arsenal de residentes

Voz 9 10:49 Helena Ferrando muchísimas gracias por escucharnos para hablarnos sobre todo muchísimas gracias

Voz 8 11:05 pero en este foro que como decíamos tendrá lugar el próximo martes en Valencia también hay una fundación que ha sido absolutamente protagonista en la organización y en todo el desarrollo el contenido que va a tener lugar en esta en estas jornadas la Fundación se llama gel Page su presidenta es Isabel Martínez Isabel bienvenida también

Voz 9 11:23 muchas gracias bienvenida bueno una fundación centrada en en la ayuda a las personas mayores no solamente en España sino en todo el mundo

Voz 1490 11:30 efectivamente gel Pays International una organización que trabaja en ochenta países y no dedicado fundamentalmente a desarrollar programas de cooperación al desarrollo dirigidos a personas mayores y hay que tener en cuenta que dos tercios de las personas mayores de sesenta años en el mundo viven en países en desarrollo y eso significa que cuando hay terremotos cuando hay crisis humanitaria cuando hay pobreza cuando a situaciones de hambruna pues las personas mayores son las que menos dificultades tienen para encontrar ingresos seguros para encontrar alimento para encontrar medio de vida

Voz 8 12:10 claro eso también quería quería hablar con vosotros e Isabel aparte de ayudar evidentemente cuando las cosas se ponen en situaciones de emergencia a este colectivo de nuestra sociedad vosotros también tenéis una filosofía centrada en en un envejecimiento como un poco más activo como un poco más frente también eh reivindica es una visión externa de ese colectivo también diferente por parte de los que no somos tan mayores es decir vosotros pensáis que las personas mayores pueden ser catalizadores incluso del cambio social

Voz 1490 12:38 efectivamente es nuestra filosofía es trabajar por los derechos humanos de las personas mayores porque la y que las personas tengamos derecho durante todas las etapas de nuestra vida en los últimos tiempos pues oímos hablar cada día de previsiones demográficas de que Europa envejece

Voz 10 12:56 el jefe que España envejece

Voz 1490 12:59 hicimos lo asociamos a problema envejecimiento asociado a problema o envejecimiento asociado a insostenibilidad de las pensiones o envejecimiento asociado a hasta por supuesto que eso no es así nosotros creemos que el envejecimiento es una realidad social pero es una realidad fruto del progreso humano estamos ya en en una etapa afortunadamente del siglo XXI donde posiblemente todos y todas nos acercaremos a una vida que no llevarán

Voz 10 13:26 los cerca de cien años lo que tener

Voz 1490 13:28 los que conseguir es que esos años que lo hemos ganado a la vida afortunadamente gracias al progreso humano pues sean años que también nos permitan vivir con dignidad con derechos y con garantías para poder vivir bien y en eso estamos trabajando primero en cambiar el discurso y la mentalidad social porque yo creo que es muy importante es que la gente eh acabe con esa ideas negativas esos prejuicios sociales sobre el envejecimiento y sobre todo también acabar con algo que es muy cotidiano que es la discriminación por razón de edad porque lo que está ocurriendo es que en la medida en la que cada vez somos personas mayores en el mundo y en nuestras sociedades cada vez se produce más situaciones de discriminación por razón de edad y lo peor de todo es que en Oviedo los caso no somos conscientes de ello ya

Voz 8 14:18 irá a las personas mayores de una forma diferente como decíamos Isabel que que como versus sus potencialidades que que las tienen evidentemente pero que yo creo que el resto de la sociedad ha dejado de verlo así

Voz 1490 14:30 bueno yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos vamos todos y todos vamos a ser mayores en lo contrario no ser mayores es es trágico no

Voz 8 14:39 si no llegar con lo cual primero tener

Voz 1490 14:41 hay que tener en cuenta que es una circunstancia que vamos a vivir todo nosotros no en algún momento de nuestra vida hay que tener en cuenta que los mayores no son un colectivo homogéneo hablar de mayores hoy es hablar de de un grupo de población de casi el veinte por ciento de nuestra población en el caso de España muy heterogéneo nada tienen que ver a personas

Voz 10 15:06 no más de ochenta año noventa dependencia

Voz 1490 15:09 hacia con personas que tienen sesenta y que acaban de jubilarse con personas que hay una realidad social muy heterogénea realidades muy diversas expectativas vivirse debida también muy diversa las personas mayores no son personas inactivas y que no tengan nada que aportar a la sociedad ni muchísimo menos no son sólo personas consumidoras de Servicios Sociales de pensiones de servicios sanitarios las personas mayores son

Voz 10 15:38 es un colectivo muy heterogéneo como

Voz 1490 15:41 las expectativas con muchas aportaciones a nuestra economía el Producto Interior bruto hay que verlo así es a lo que hay que ver es que vivimos en una sociedad intergeneracional donde las personas mayores cada vez somos más ya más del veinte por ciento es decir un una imagen habitual en nuestro paisaje cotidiano es que vamos por la calle al mercado al cine al teatro vemos a muchas personas mayores normalmente en las personas mayores son muy consumidoras de de actividad cultural porque tiene lo que no tenemos personajes toda vez que trabajamos en la vida

Voz 5 16:11 vale está muy rica

Voz 8 16:14 Isabel Martínez muchísimas gracias por venir a Valencia con este foro muchísimas gracias por este trabajo por este discurso por contar este discurso en la radio para todo el mundo así que muchísimas gracias a vosotros gracias

Voz 14 16:42 gracias a el Seu clima mediterráneo la Comunitat Valenciana apunta a Moon es característica es idónea espera el cultivo de lo libera y la sigo a producción Dale Don Lillo Liberes es el tema principal de la tercera semana de la agricultura de Torrent han actividad exposiciones talleres y animación infantil más veinticinco treinta de septiembre en el Museo Comarcal de l'Horta Sud apunta de Toral

Voz 5 17:06 cadena SER Comunitat Valenciana entretenimiento

Voz 1174 17:10 Encarna Rubin buenas noches buenas noches antes de nada mis condolencias por el fallecimiento de su hermana Vera muchas gracias la verdad que ha sido un mazazo para nosotros y para la comunidad científica vamos a escuchar un breve perfil biográfico bien enseguida hablaremos con usted

Voz 0598 17:27 no vine Cooper Rubin lección Pensilvania el día veintitrés de julio de mil novecientos veintiocho a los diez años se despertó su interés por la astronomía lo que llevaría a realizar en el futuro gracias a su tesón e inteligencia una de las carreras científicas más importantes del siglo veinte en su juventud quedó impresionada por los descubrimientos de Fritz wiki en los cúmulos de galaxias que parecían insinuar la presencia de una materia invisible Domon

Voz 15 17:57 el conocimiento pasión oportunidad

Voz 19 18:52 ya no Biel de barba

Voz 20 18:55 lo tienes que hoy

Voz 19 18:58 mira ese cruce con la espalda

Voz 20 19:02 se dio la vuelta a la vida moderna con David Broncano

Voz 21 19:08 vale que saltó concreto tengan los Borbones también

Voz 22 19:16 después de El Larguero síguenos también en Cadena Ser punto com os vais a cargar ahora

Voz 19 19:23 al nacer

Voz 21 19:27 la radio es como una buena canción pero con una ventaja cada día puedes cambiar la letra el titulares muy atractivo de muchísimos rebaja media del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla vas tocando aquí y allá fruto de aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como juego de cabeza para abajo que es que a veces somos como niños la ACB a mí me pareció bien que razonablemente bien poco menos La Ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena Ser

Voz 2 20:07 en A vivir que son dos guías

Voz 21 20:09 la Comunidad Valenciana

Voz 8 20:12 bingos ya lo saben son días ideales para abrir libros normalmente de los escritores conocemos primero sus libros y luego a veces Nos acercamos o no a la persona en este caso va a ser un poco al contrario a Enrique Arce lo conocemos por ser un rostro habitual en series películas la última éxito arrollador en prácticamente todo el mundo La casa de papel pero al salir de los rodajes ha sentido la necesidad en algunos momentos de su vida de enfrentarse al patio

Voz 0808 20:36 Blanco

Voz 17 20:38 aquí está

Voz 8 20:40 sí

Voz 1 20:41 sí

Voz 13 20:45 no pudo ser allí donde pueda

Voz 9 20:57 Enrique Arce actor valenciano que no pasas mucho tiempo en tu tierra por cierto menos de lo que me gustaría

Voz 23 21:04 se sigue echando de menos tu tierra siempre hay muchas cosas que son parte de la gastronomía os ha hecho de menos un arroz como como el niño que echa de menos a los Reyes Magos se hecho menos a mi familia y mucho menos a los amigos porque los amigos de aquí son casos amigos con los que no te encuentras a lo largo de caminos sino que siempre han estado ahí de los que nunca se habla de trabajo o de que estás haciendo hablamos de las cosas que pasaban en el cole curioso

Voz 8 21:30 tú has vivido en diferentes lugares no solamente de España sino de del planeta los valencianos tenemos fama fuera de Valencia han de ser un poco como clanes a nivel de amistad con nuestros amigos no los amigos de la infancia son los amigos que realmente consideramos amigos y luego los demás

Voz 23 21:43 bueno mira sus dos mejores amigos en Los Angeles estoy ahora es Luis Miguel Seguí que alicantino Rebeca Badía que es valenciana

Voz 8 21:51 a pies que bien hecha

Voz 23 21:54 es la gente con la que más tiempo paso son valencianos es es algo creo que van creo que nuestros genes no el español en general pero el valenciano particular yo me acuerdo por ejemplo a los argentinos ese huyen entre ellos un el argentino fuera de su país como que no quiere saber nada decía es curioso porque nosotros nos pasa todo lo contrario en un periplo que estuve en Los Ángeles también hoy mejor amigo Vicente Corrons era también valenciano o sea que me suelo juntar mucho con valencianos

Voz 9 22:23 bueno acabas escribir una novela a vamos

Voz 8 22:26 es decir pocos días en el mercado

Voz 23 22:28 por eso marcará un libro muy poco muy poco tiempo

Voz 8 22:31 ya está situado en uno de los mejores lugares de de ventas el libro se llama la grandeza de las cosas sin nombre

Voz 23 22:39 y bueno es un viaje que empecé hace cuatro años en Londres en una época de mi vida no demasiado brillante a nivel trabajo jo financiero emocional no estaba allí porque aquí no se podía estar la producción había decaído en un cincuenta por ciento algo así están no rescatábamos bola prácticamente nadie entonces había hecho una película con Pierce Brosnan y Aaron Paul una película británica cuando fui al estreno la directora de casi me dice oye las cosas en España están fatal tal cual a decir tú hablas en inglés estupendo Por qué no te desde aquí pruebas me fui a Londres sólo para darme cuenta de que una ciudad como Londres tan grande en la que no conoces a nadie puede ser muy dura y entonces es muy difícil hacer amigos no había no había valencianos

Voz 8 23:24 erró entonces

Voz 23 23:27 todo me paso las circunstancias bastante adversas y me dediqué a pasear por los campos de hoy por los parques de no necesitan dije yo tengo que hacer algo comida y me vino esta idea empecé dieran un poco del hilo de una especie de intuición que me decía tienes que escribir tienes que escribir es que escribirla tienes que escribir que es algo que siempre pospuesto siempre ha estado ahí ven no no no me he dedicado a ello cuando mi padre por ejemplo dice siempre desde pequeñito y luego más y luego hasta el día de hoy que yo soy en realidad un escritor que aprendió a actuar en ese momento además quería escribir sobre cosas que tenían mucho que ver con lo que yo estaba viviendo que fue un viaje de auto conocimiento no autoayuda pero sí Quillo un momento cuando estaba ahí mal en Londres dije lo he tenido todo he tenido dinero ahora no lo tengo pero cuando incluso de lo tenía no era feliz tiene que haber algo más detrás claro empezó a un trabajo de investigación personal y en no es un libro de autoayuda porque no me atrevería a escribirlo y aparte soy un contador de historias pero sí hay mucho de autoayuda autoconocimiento en esa novela que no deja de ser por otro lado una historia de ficción

Voz 8 24:36 no consta que los que visite ayudado sacara eso fuera ignorarlo encima de un papel

Voz 23 24:40 es curioso porque la novela ellos no es hemos retroalimentado yo yo he aprendido cosas de Enrique Arce a través de Samuel Palacios que no sabía que Enrique Arce sabía es algo muy discreto muy difícil de explicar normalmente cuando trabajo en mi profesión de actor tengo poco sitio para la sorpresa quizá también porque llevo muchos años pero es otro tipo de creatividad es algo más controlado que se mejor cómo manejar adquiera absolutamente desbocado a veces a veces me sentí un amanuense o un receptáculo de algo que estaba ahí que quería ser contado y que no utilizan para ser contado no es una historia sobre todo que es un canto a la vida la esperanza Si estás buscando un libro que te entretenga que tenga grandes giros en el que haya tensión y miedo y romance esta novela no es tu novela sí lo que estás buscando es algo que en un momento dado te puede dar ciertas respuestas porque otra persona ya ha pasado por ellas ha dedicado a ponerlas en orden con una historia

Voz 8 25:38 Enrique porque todo el mundo yo creo que pasan un momento de su vida por esa situación no aulas de rendiciones si rendiciones es un sinónimo de tocar fondo todo el mundo en su vida toca fondo todo el mundo y el que no lo no sea consciente es porque no es consciente no

Voz 23 25:53 tocar fondo para cada uno tiene su propio su propio nivel de tolerancia al dolor cuando tocas fondo lo que pasa es que te te buscas aliados que no siempre son los mejores compañeros de viaje no entonces los libros el libro por ejemplo habla mucho de las adicciones habla mucho de las relaciones de pareja truncadas porque no porque dos personas no se quieran sino porque no saben cómo querer se habla de la incapacidad para perdonar y para personarse entonces un mimbres que están ahí que tiene muchos mimbres yo creo lo lo bonito de esta novela cuando he tenido de los primeros lectores es que cada uno se identifica con uno de ellos hay gente que le toca mucho la historia con el padre hay gente que no toca mucho la historia de las adicciones porque las han sufrido o las están sufriendo hay gente que toca mucho la el punto de partida no en una relación completamente disfuncional con su pareja con su mujer hay temas y hay un personaje que tiene todo lo que va alrededor de del síndrome de Down y de la discapacidad yo lo que creo es tocar muchos mimbres pero siempre dan ofreciendo la posibilidad de que en todos ellos haya salida no y cada personaje que se va encontrando Samuel el protagonista es una especie de Pepito Grillo que le va llevando hasta ese punto de realización que que te deja con pocas pero que es que es el final de la novela claro eso está muy bien

Voz 8 27:12 esa sensación de estar perdido en algunos momentos de nuestra vida si iban apareciendo agentes que nos hacen remontar revivir y sentirnos un poco mejor es un poco esencial no para sentir que que en algún momento se a una ventana no

Voz 23 27:24 se abren cuando tú piensa ayuda yo pedía ayuda dice me dio miedo o no me podía imaginar en aquellos paseos absolutamente roto por dentro por fuera hace cuatro años que estaría en la serie de habla no inglesa más vista de la Historia rodando una de las sagas más importantes Terminator seis con una bueno estatus financiero con buena así sanear las relaciones de amistad de entonces al final yo pedí Se medio pero hice ese viaje auto conocimiento Isabel todo lo hice una cosa que es el punto partida de la novela es un actor de muchísimo éxito en Nueva York que vuelve a España después de treinta y tres años es una metáfora porque lo lea la Vuelta a España es la vuelta optimismo la infancia interrumpida yo lo quise marcar ahí en ese punto de éxito absoluto ganador de un Tony un premio como los Oscar del teatro para relativizar lo que en realidad es el éxito en lo que los han contado que es no

Voz 8 28:18 claro eso te quería preguntar Enrique porque todos aquellos que tenemos una profesión con un componente externo que los demás los que están fuera tienen que aceptar y te tienen que querer y les tienen que gustar lo que lo que haces internamente tiene consecuencias a veces muy negativas no y ahí está un poco la cuestión que uno defina internamente qué es el éxito

Voz 23 28:36 bueno depende mucho de tu propio nivel de evolución

Voz 8 28:40 claro porque si tu concepto de éxito está basado sólo en los trabajos que realizas si es un poco complicado hay mucha gente si yo diría que la mayoría

Voz 23 28:49 hay mucha gente que su éxito es el Ferrari que su éxito es su casa en Santa Bárbara que por cierto es maravilloso lo digo para que hay una referencia

Voz 8 28:56 del campo su barco en su

Voz 23 28:59 yate yo tengo que decir que he comido yo he bebido de esa fuente yo con veinte veintipocos años cuando empecé a funcionar en esto de la interpretación con series como Periodistas a compañeros en joven me creía un poco el rey del mambo es un poco me entonó el mea culpa pero gracias a eso un día llegué a la conclusión de que ahí no estaba la felicidad ansiada porque mucha gente va buscando la felicidad en ese éxito la sigue presidiendo porque ese éxito nunca leyera claro entonces es la zanahoria que nunca coges pero en mi caso si lo conseguí me pregunte unía es esto todo lo que hay detrás de aquí es el éxito que no se disfruta es el peor de los fracasos porque entonces ya no tienes no no tienes la zanahoria delante de la cara no sabes Si bueno perseguido esto y esto no es que es IS que es es lo que abrió para en mi caso las puerta después de perderlo el éxito el dinero y todo eso no con la crisis pero ese que es fue la mejor pregunta que me hecho nunca porque empecé a buscar en otros lados yo empecé a dejar de buscar fuera y empecé a buscar dentro para darme cuenta de que a mí ahora me da mucha risa no me pilla a lo mejor la casa de papel con veintiuno años que no puede son ahora mismo no puedo andar por la calle en muchos países del mundo Argentina Brasil en Holanda en Francia es increíble sí a mí eso me pilla a lo mejor me hubiera dejado en eso me hubiera dejado poco tarado habré yo lo veo siempre desde un punto muy blindado y siempre con la sonrisilla de gratitud de por un lado y por otro lado decir sextos para ahora

Voz 8 30:41 a lo mejor el éxito está en las cosas sin nombre no las cosas sin nombre suelen ser las cosas que no podemos explicar y por tanto las pequeñas cosas no

Voz 23 30:47 las poder disfrutar de has de una arroz

Voz 8 30:50 el poder disfrutar de ser capaz de expresar lo que sientas que yo creo que estamos en una era en la que todos nos cuesta cada vez más ser valientes y decir lo que sentimos y cómo lo sentimos ese tipo de cosas que son pequeñas que son pequeñeces pero que realmente son las que llena nuestro interior

Voz 23 31:04 absolutamente de acuerdo contigo esas cosas tienen nombre lo que pasa es que no es un nombre que existen español

Voz 8 31:12 no falta no decirlas es suficiente a pero

Voz 23 31:15 los idiomas si existe en idiomas más ancestrales culturas que han tenido siempre una relación con la red con la espiritualidad mucho más profunda las cosas hay que nombrarlas evidentemente no pero lo que quería decir es que la grandeza de las cosas el éxito el fracaso del amor el desamor hay cosas que están por debajo eso incluso de la Morte el amor es entendido como el amor mundano no el amor al universo enamora a todo lo que existe no es sino el amor de pareja enamorada hay cosas que están por debajo y que son mucho más profundas y mucho más interesante lo que pasa es que no las vemos son enormes son grandísimas pero no las vemos no les hemos puesto nombre entonces en nuestra cultura todo lo que no tiene nombre no existe el tenemos una cultura nominales sino lo puedes nombrar no existe no pero hay muchas muchas cosas que no existen que no tienen nombre para empezar nosotros mismos nuestra verdadera esencia No somos cuerpo cerebro toda en el que no han cuando hay otra cosa es que no tiene nombre otras culturas Eurobank pero pero esas cosas son las cosas grandes y en este caso habla de las cosas intangibles para que la grandeza de las cosas intangibles no hubiera vendido cuatro libros no pero la grandeza de los casi nombre además que no era el título original fue una recomendación de la editorial porque el título era el encanto tuvo varios pero el que persistió durante más tiempo fue el irresistible encanto de los vencidos o el encanto de los nacidos después porque habla es el de las oportunidades que te da la vida de la gente que sabe rendirse como encara la vida de otra manera

Voz 8 32:54 Enrique escribir este tipo de cosas hacer este tipo de novelas una especie de desnudo integral para un actor para una persona que tiene una vida pública en algún momento te has te ha dado miedo

Voz 23 33:05 no no no soy una persona no soy una persona muy poderoso no soy una persona muy pudorosa no soy para nada pudoroso con mi intimidad no preservó min tímida de una manera a capa y espada entiendo que mucha gente lo haga el os respeto porque no tengo sentido de la identidad propia demasiado Arne en estos momentos Hermida entonces si esa historia necesitaba ser contada así tenía que ser contada si más allá de lo que la gente pudiera pedir de mí es un ejercicio de responsabilidad no he sido yo como podía ser cualquier otro pero no podía pensar uf qué van a pensar porque claro es actor para empezar el personajes actor porque necesitaba a alguien de mucho éxito no quería pasarme veinte horas buscando en Wikipedia tenía que ser algo que conociera a parte de lo que me apetece hablar también del mundo de la interpretación que creo que además es un mundo para la gente que no lo conoce atractivo

Voz 8 34:02 apasionantes y si Jawai un desmenuza

Voz 23 34:04 esa gente es decir el tío cómo te has pasado pero es que vuelve a decir el personaje no tiene nada que ver conmigo más allá de que es actor que tiene prácticamente la misma edad que yo yo era más joven cuando la escribí pero ahora estamos en la misma y que y que vuelve a que es español lo demás es mi propia historia de éxito en llegar punto de de cambio pero lo que quería lo que quería era desnudar a si no sé si desnudo darme a mí mismo porque no cuento intimidades de mi vida privada pero porque tampoco creo que me interesan a nadie pero si quieres mi alma y sobre todo mi consciencia no he desnudado mi alma es malo mi consciencia mi consciencia ha ido aumentando expandiendo con el paso de el tiempo con un trabajo en esa dirección y esa expansión de la conciencia se iba escribiendo al mismo tiempo que era novela escribía pero es verdad que ha sido terapéutica y que las poquitas cosas que no podían quedar ahí me ha ayudado mucho si así como un pacto

Voz 8 35:03 Enrique Arce deseamos como nos ha encantado escucharte así

Voz 9 35:06 en buen momento de radio a partir de ahora yo lo que no quiero es firme está bien a veces en las radios lo está bien no siempre es esto está muy bien pero cuando tienes una

Voz 23 35:16 es una como tú inteligente que hacen las preguntas correctas

Voz 9 35:20 uno sabe responder mejor muchas gracias deseamos que tu casa siga siendo de papel o del material que tú quieras que sigas buscando el éxito

Voz 17 35:27 manera que los muchas gracias Enrique

Voz 6 35:54 a vivir que son dos días Comunitat Valenciana

Voz 24 35:58 Elena Morales Cocentaina sí

Voz 25 36:08 mire

Voz 27 36:14 la eso tiempo

Voz 13 36:20 sí

Voz 28 36:22 el fans

Voz 27 36:25 el sólo Nikos eh

Voz 28 36:28 snowboard entre los no no voy a poner a Titán antes pero

Voz 27 36:33 de es

Voz 30 36:39 pero en sus tipos y me doy cuenta de que para mí la comida más importante de un buen cocinero no es la originalidad es la generosidad muy cocinero sabían que les ofrece algo a alguien

Voz 27 36:52 para hacerle disfrutar y conocer o incluso sentir

Voz 28 36:59 lo vas a un restaurante bueno te lo llevas a la tumba tío es cuando pueden pasar mil cosas en la vida y tal pero yo creo que eso no se olvida jamás los grandes platos son son los que

Voz 31 37:12 no recuerdo asaltado en tiempo pues ya lo han escuchado lo están escuchando la gastronomía sigue inspirando creatividad e incluso arte me atrevería decir éste es el trailer de una película documental llamada en cada lenteja un dios quizás hayan reconocido alguna voz

Voz 8 37:29 que suena de fondo porque lo hemos tenido muchísimas veces en A vivir que son dos días Comunitat Valenciana Kiko Moya del escaleta en Cocentaina Luis Moya guionista muy buenas bienvenidos los dos

Voz 10 37:40 buenos los

Voz 8 37:42 lo primero Luis que me imagino que todo ha sido quién ha convencido a Kiko con lo tímido que es Kiko lo introvertido que es en muchas ocasiones como has conseguido que se muestra de una forma tan natural en su entorno más íntimo y más personal

Voz 10 37:55 bueno pues sobre los de Miguel Ángel el director de la película que supongo digamos encontrar de alguna manera los momentos sobre todo buenos o qué al principio siempre cuesta un poco pero después de que ya lleva unos cuantos días con la cámara prende pues pues pues no relajarte un poco más abierto que no pasa nada que no te come nadie supongo que así de alguna manera te digo si relajar a mí también me me costaba muchísimo al principio no estoy acostumbrado a estar delante de una cámara pero pero bueno si no no no fue tan complicado

Voz 8 38:33 Kiko y tú cómo lo has vivido tiene razón Luis aún no del todo

Voz 10 38:36 si no tiene razón pero ten en cuenta que está a toda esta que es todo ese equipo que nosotros le tenemos mucho cariño lo conocemos hace muchos años y lo excluido y los conocía de varias historias que hemos estado colaborando pequeños cortos y tal entonces era como esta familia nunca mejor dicho

Voz 8 38:56 Kiko he visto el trailer y esto lo hablamos de tuyo hace un montón de años retén no sé si te acordarás la primera vez que estuve cenando en Caleta te dije ostras no tengo la sensación de estar en un restaurante tengo la sensación de estar en en en una casa de alguien además cercano cercano mil escaleta es un poco como un hogar la fotografía la iluminación de todo el documental ha recreado muy bien a esa sensación no te parece

Voz 10 39:20 bueno el realmente es lo que lo que queríamos todo lo que queremos mostrar no como decía Luis Miguel Ángel a ha captado perfectamente no cuál era el objetivo de de de contar esta historia no es más que otro que que retratar la vida de un restaurante muy normal muy muy con no digo muy común pero pero si buscan la normalidad no dentro de estas dentro de esta el formato no de estrellas Michelin donde la gente se cree que que aquí hacemos cosas muy milagrosas no y al final queríamos mostrar que que simplemente es trabajo oí sensibilidad por por lo que hacemos Si no hay otro truco no entonces en parte el objetivo era mostrar un día a día muy normalizado

Voz 8 40:09 sí sí muy normalizado Luis pero en pocas horas estaréis presentando esta película en el Festival de San Sebastián nada más y nada menos

Voz 10 40:17 sí la verdad es que nosotros estamos súper contento podía orgullosos porque al final era un poco nuestro sueño cuando perdimos esto poder poder llevar esto documental a una pantalla que se ajustara cosa que no sea la que pudiera brillar una película tan pequeñita como la nuestra sí el que se animaran pues este tipo de contenidos y qué mejor que el el el Festival de esquí en su sección Culinary Cinema para para poder enseñarlo digamos a al mundo sólo mandamos una primera copia el montaje ha al director del festival José Luis Rebordinos le gusta mucho y decidieron incluirla en en en en la sección la verdad estamos contentos porque bueno eran poco nuestro sueño y lo lo hemos cumplido nosotros en digamos que es únicamente queríamos hacer una pequeña película aprovechando digamos que la productora ya Tele tenía diez años de vida y la intencionada reunir con tus amigos para contar algo que siempre habíamos querido contar siempre se ha quedado en el tintero porque si pensábamos que podíamos dar un una visión un poquito distinta a la que a veces en las un poco loco

Voz 8 41:28 no

Voz 10 41:29 lo que nos interesa justamente era eso no no hablar de de artistas digamos sino de artesanos no no no sé como un poco a la tierra porque con consideramos que ahí también existía un mucha belleza no en esa trastienda de Urán restaurar esa vida cotidiana de las familias que que que lo hacen posible pensábamos que era algo El Espectador generalmente no veía lo que veía en la muchas veces a cocineros con chaquetilla es impolutas hablando de genialidades nosotros queríamos hacer algún poquito distinto más en la línea de las cosas tiene que nos gusta que nos gusta hacer lo

Voz 8 42:05 es se te oye hablar con el trocito que hemos visto eh de la película documental bueno con con nostalgia de Cocentaina evidentemente eso todo el mundo lo puedo entender pero de de del trabajo que realiza tu familia también el hablas como con una admiración nostálgica bastante especial

Voz 10 42:24 sí yo soy un poco la oveja negra

Voz 9 42:27 claro

Voz 10 42:29 digamos que he trabajado muchos años en la escaleta de camarero de cocineros muchas esposas no está está en fin hasta que finalmente me vine a Madrid y empecé a trabajar como ilustra aquí siempre tengo o no se siempre sí tengo digamos que hacer este documental era como de alguna manera es como poner mi granito de arena o ser partícipe de algún modo el proyecto este tan bonito que que que que es que mi que mi familia o bueno mi familia mis tíos de mis padres han conseguido levantar era como mi aportación a todo esto yo cuando cada vez que regreso a Cocentaina les veo siempre enfrascados trabajando y demás ellos hay casi ya como un espectador y que aprovecho además como para probar vinos para que para probar platos para aprobar mil cosas que no se que de alguna manera siempre muy bien me había gustado luego me gustaría poder poder aportar algo desde mi profesión en este caso soy yo luzca en hacia ellos no hacia el restaurante que tantas cosas me había enseñado el que me siento muy orgulloso yo siempre aquí en Madrid yo estoy a las nueve de la cocina del restaurante mi familia mis tíos de mis padres y entonces era como dar un paso más allá y poder contárselo a los demás no quién lo conocieran que pudiera meterse en la trastienda de de las cabezas

Voz 8 43:56 claro que luego lo contaba muy bien Luis no en la gastronomía lleva ha llegado a un nivel en el que tenemos una imagen de la alta gastronomía a veces un poco yo creo que que irreal no que evidentemente ascendido están a un nivel altísimo pero que detrás de muchos de esos restaurantes que están en una categoría muy alta y muy potente a nivel internacional hay una vida muy sencilla hay una vida muy de pueblo hay una vida muy apegada al territorio y eso yo creo que también está ligada a la a la empresa familiar no tú crees que eso es definitivo

Voz 10 44:24 no

Voz 8 44:25 para vosotros sino fuera una empresa familiar sería un restaurante diferente

Voz 10 44:30 y evidentemente las las familias te te dan arraigo en la en la zona donde estás y nosotros siempre hemos dicho que somos segunda generación hemos dado muchas cosas para bien y para mal

Voz 1490 44:43 que evidentemente el camino que que

Voz 10 44:45 tanto Alberto como yo dijimos tomar hace unos cuantos años en el restaurante no podemos desprender nos de de todo el legado eh que nuestras familias no nos han dado no especialmente en lo que te comentaba no el hemos hablado muchas veces no el trabajo duro constante en el estar siempre en el sitio y esto creo que es sinónimo de de muchos muchos restaurantes estoy seguro que se van a ver reflejados en en esta en esta historia o simplemente que nosotros hemos tenido un poquito más de suerte o yo qué sé hija de alguna forma nos ha permitido destacar un poco en en en este mundillo no pero es el trabajo como muchas muchas empresas familiares o no que que siguen ahí abren sus puertas todos los días

Voz 8 45:38 que cotice sigue llamando la atención que exista una sección de cine dentro de un festival tan importante centrado en la gastronomía a mí eso hace unos años hace muchos años vivía como inimaginable no

Voz 10 45:48 yo tengo que decir que habla mucho de la sociedad y en la sociedad vasca no de

Voz 9 45:54 el aprecio por la gastronomía

Voz 10 45:57 puede de Cultura aquellos lo perciben como tal no forma parte de su cultura e la defienden la apoyan a nivel institucional a nivel social e importantísimo sólo un dato es que en la misma mañana que salieron las entradas o sea hay unas entradas que son no no tan solo para ver la película sino para luego poder dar una cena eh eh eh la el a la hora inmediatas habían agotado estemos hablando casi cien entradas eh eh esto es ya digo no es una ya no es un apoyo tanto e institucional que lo tienen sino es un apoyo social y habla mucho de esta de esta sociedad vasca que que apoya disfrutar de la gastronomía no sé si en la Comunidad Valenciana y se podría dar a este caso no no lo sé si habría que ponerlo a andar a ver si Si la gente respondiera se expondría igual no pero pero sí creo que es de elogiar ahí para mí una envidia brutal de de ver cómo cómo la gente disfruta de la gastronomía en general

Voz 8 47:03 poco y Luis Moya en este caso no hace falta solamente un apellido ha sido un placer escucharlos como siempre en la radio pero también ha sido un placer veros de una forma tan familiar tan cercana como decíamos tan apegados a las tradiciones y a la sencillez

Voz 9 47:17 de un pueblo estupendo como es Cocentaina muchísimas gracias que tengáis mucha suerte y lo iremos contando gracias

Voz 10 47:23 la verdad es un abrazo

Voz 32 47:28 a mi mujer

Voz 1718 47:50 España es uno de los principales países productores de ganado bovino sin embargo la carne de cordero no es una de las más consumidas fuera de la Navidad hoy en el espacio de consumo vamos a hablar de los diferentes tipos de carne que podemos encontrar con Vanessa Pérez de la cooperativa hola cómo estás

Voz 9 48:04 muy bien hola a ver qué debemos fijarnos a la hora

Voz 1718 48:07 de comprar un buen cordero es que la carne Seara

Voz 9 48:09 Sada y que tenga una buena capa de grasa la temporada de mayor producción es la primavera que es cuando nace las crías y hay mejores pastos también dependiendo de la edad y el PSOE de animal podemos encontrar cordero lechal que es el más pequeño y sólo se ha alimentado de leche materna cordero pascual que tiene más de tres meses y se ha alimentado de pienso hierba y es el más consumido en nuestro país el ovino mayor adulto cuya carne es más dura y un poco menos sabrosa

Voz 1718 48:34 la edad Jedi del tamaño también diferenciamos al corderos por la zona geográfica donde se creía no qué diferencia hay entre el lechazo el ternas lechal

Voz 9 48:42 pues mira la principal producción de ganado bovino se localiza en Castilla en Aragón en Extremadura y Andalucía de hecho sea declarado se han declarado varias indicaciones geográficas protegidas para diferenciar proteger algunas razas autóctonas estas IGP son el terno asco de Aragón que procede de tres razas autóctonas La Rasa aragonesa La Ginebra de Teruel Illa Roya bilbilitana que son crías de hasta tres meses su carne es muy tierna sabrosa se comercializa principalmente la pierna la paletilla y el costillar luego tenemos el lechazo de Castilla y León que procede de las ovejas castellana churro ojalá que son las únicas capaces de criar les esto que es esa cría de oveja de menos de dos meses que solamente se alimenta de leche materna ya está carne es muy tierna idea gran calidad luego tenemos el cordero manchego que procede de la Raza Ovina Manchega y que se utiliza tanto para la producción de leche para la elaboración de los quesos con denominación de Origen Queso Manchego como para la producción de carne y por último está el cordero de Navarra que procede de dar razas Navarra Illa hacha

Voz 1718 49:46 el cordero Vanessa muchísimas gracias al próximo programa

Voz 9 49:49 gracias hasta luego si quieres más información sobre consumo

Voz 33 49:52 no alimentación salud y estilos de vida sólo tienes que entrar en con su un punto es y consultar la revista con su entre los otros además encontrarás interesantes contenidos ideas y recetas originales del nuestro planificador semanal online en nuestros perfiles de Facebook y Twitter síguenos verás que así da gusto comprar

Voz 5 50:11 hoy es eso es el latido del amor por Bogart

