Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (23/09/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Manuel Gil

Voz 1981 00:06 buenas tardes lo acaban de escuchar y también aquí en la Comunitat lo habrán notado en sus barrios en sus pueblos cada vez están proliferando más las casas de apuestas incluso muchas se han instalado a pocos metros de centros educativos Ésta es la razón por la que está aumentando el caso de personas que sufren ludopatía un trastorno psicológico que está aumentando

Voz 2 00:26 no problemática mente entre los más jóvenes

Voz 1981 00:29 la ludopatía es una adicción silenciosa un problema invisible que se ha normalizado y por eso las asociaciones que trabajan para tratar de rehabilitar a las personas que han caído en el juego advierten de que si no se pone urgentemente una solución a este fenómeno en pocos años tendremos que afrontar un problema muy grande se acuerdan de cómo en los años ochenta la droga devastó los barrios obreros pues las casas de apuestas pueden ser la droga del siglo XXI

Voz 2 00:56 el y García buenos días bon día Manon según datos oficiales de la Conselleria de Economía en la Comunitat Valenciana en dos mil diecisiete había trescientos ochenta y dos salones de apuestas cuarenta y ocho más que en el año anterior también ha aumentado el número de bingos y otros locales específicos de apuestas y además en dos mil diecisiete los valencianos dejamos nada más y nada menos que trescientos veinte millones de euros en apuestas casi treinta millones más que en dos mil dieciséis cifras que preocupan a estas asociaciones que trabaja para rehabilitar a los ludópatas que cada vez se están encontrando además menores con problemas derivados con el juego

Voz 4 01:29 es lo que asegura la psicóloga Consuelo Tomás responsable del Instituto Valenciano de ludopatía ya adicciones no tóxicas que es el primer centro de estas características que se abrió en España en los últimos meses en el centro que tienen en Valencia están tratando adolescentes con catorce años enganchados a las máquinas tragaperras Wall on line es que asegura en muchos casos estos locales donde se permite las apuestas no se controla la edad de acceso

Voz 5 01:52 cada vez hay muchísima más gente joven atrapada motivos que explican esta situación es la existencia del juego on line porque pensemos que los jóvenes han nacido utilizando las nuevas tecnologías nosotros nos hemos llegado a encontrar chavales de catorce años con problemas de adicción a las máquinas tragaperras y la era de inicio respecto a las apuestas deportivas no es raro encontrar chavales que a los dieciséis años ya están apostando sin el conocimiento de sus padres

Voz 4 02:22 un drama que destroza familias hace pocos días tuvieron que tratar a un menor que se había llevado de casa más de cinco mil euros por eso Tomás pide a las administraciones que pongan cartas en el asunto que regulen la publicidad las apuestas como ya hicieron con el tabaco o el alcohol que no sean personajes populares los protagonistas de esos anuncios porque los menores los toman como ejemplo que las casas de apuestas estén alejadas de los centros escolares

Voz 5 02:45 la Administración al igual que ha ocurrido en otros países como en Italia hace aproximadamente mes y medio que planteen la regulación de la publicidad del juego y por otra parte respecto a los salones de juego que están proliferando en nuestras ciudades tendríamos que tener en cuenta que deberían estar lejos de centros educativos e inclusive que para poder acudir a la persona tuviera que coger un coche estuve ya estuvieran fuera de la ciudad porque lo que es inconcebible es que tengamos un salón de juego pero es que en la acera de enfrente haya un centro educativo por ejemplo de Secundaria

Voz 2 03:21 desde la Generalitat del director general de Tributos Eduardo Roca asegura aquí en la SER que en los próximos meses la nueva ley del Juego valenciano iniciará su tramitación parlamentaria una nueva normativa que entre otras cosas va a regular que esos locales de apuestas no van a poder estar a menos de setecientos metros de centros educativos algo que ya estaba estipulado en la actual ley elaborada por el Partido Popular pero que tumbaron los tribunales por cuestiones de forma

Voz 4 03:43 además también se establecerán controles de acceso a las casas de apuestas se revisarán aumentarán las multas y sanciones el dinero que recaude por cierto se destinará precisamente a la lucha contra la ludopatía

Voz 6 03:54 la gente se va a sacar el decreto de regulación de distancias entre sajones de juego y las apuestas que eh o una mala regulación una anterior no están adecuadamente justificadas tribunales la Ana lado irnos toca ahora regularla curarla claramente una justificación necesaria para que por partidismo les no anular que es una recuperar la distancia exactamente existe eh pero que este sentencias suponen burla de forma quizás estamos equivalente a la que efectivamente existen setecientos mil

Voz 4 04:27 otra de las medidas para frenar el avance de la ludopatía entre los más jóvenes es que se obligará a crear locales donde se cobrarán las apuestas donde habrá que presentar el DNI y además ya se ha duplicado la tributación de las apuestas para hacer menos atractivo este negocio y la Comunitat ha presentado alegaciones al actual recrea al actual real decreto que está tramitando el Estado para que se prohiba el que se regale dinero como promoción en las primeras apuestas personajes públicos puedan participar en la publicidad del juego

Voz 2 04:53 a ver si dentro de poco está aprobada esta ley porque nunca mejor dicho nos jugamos mucho seguimos hablando de dinero aunque ahora de otros que jugaban pero con dinero ajeno anticorrupción pide penas de hasta ocho años de prisión en el primer juicio por el saqueo del Banco de Valencia que comienza mañana lunes en concreto la fiscalía acusa a dirigentes del banco y empresarios de provocar un agujero de más de cuatrocientos veinticinco millones de euros en tres operaciones inmobiliarias aprobada sin garantías y sin autorización de los órganos de control que acabaron pagando los ciudadanos este es sólo el primero de la casi docena de juicios que se van a celebrar por el saqueo del Banco de Valencia que recordarán fue rescatado con cuatro mil quinientos millones de euros de dinero público por culpa de operaciones con el ladrillo ya adjudicado a Caixa Bank por tan sólo un euro

Voz 4 05:39 el fiscal acusa en su escrito así Tex dirigentes del banco y empresarios de de Lycos de delitos de administración desleal o apropiación indebida blanqueo de capitales entre ellos están el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra el ex presidente del Valencia Club de Fútbol Juan Bautista Soler o el notario jubilado Carlos Pascual de Miguel Fuentes fiscales afirman que en este caso ha sido este caso ha sido el paradigma de la especulación

Voz 3 06:28 hora catorce y Comunitat Valenciana

Voz 2 06:32 este lunes entra en vigor el decreto de las familias monoparentales un decreto que regula el reconocimiento de estas estructuras familiares que son las que más han aumentado en los últimos años y que dada su vulnerabilidad requieren más atención protección y ayudas por eso la Generalitat va a poner en marcha una campaña informativa dirigida a este colectivo concretamente el director General de Igualdad de la diversidad José de Lamo explica que en los últimos tres años las familias monoparentales en la Comunitat se han multiplicado por seis se ha pasado de mil quinientas quince familias en dos mil quince a las nueve mil ciento veintinueve actualmente reconocidas

Voz 4 07:03 el director asegura que esto se debe a la puesta del conseguir del Botánico reconocer a estas familias y darle apoyo y beneficios como las reducciones en tasas educativas en transporte en espacios culturales en el IRPF y todo esto explica de Lamu incentiva que muchas familias pidan este reconocimiento

Voz 8 07:19 hemos aumentado en tres años es significativamente hemos multiplicado por seis las familias digamos reconocidas como monoparentales en la Comunidad Valenciana en junio del dos mil quince eran mil quinientas quince tres años después son nueve mil ciento veintinueve las que actualmente están reconocidas son ocho mil familias más que en estos tres años se han sumado han solicitado ese reconocimiento

Voz 4 07:43 además de las tradicionales familias monoparentales que son en las que sólo hay un progenitor un padre una madre con sus hijos e hijas el nuevo decreto amplía los supuestos para obtener este título por ejemplo a las personas viudas con sus hijos las familias acogedoras las mujeres víctimas de violencia de género situaciones en las que uno de los padres está hospitalizado o en prisión durante más de un año familias en las que uno de los progenitores tiene reconocido un grado tres de dependencia asimismo existe una nueva forma de solicitar el reconocimiento a través de Internet en la sede de las prop de la Generalitat Valenciana o también realizar la petición a través de cualquier registro de las oficinas de la Generalitat o direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas exclusivas

Voz 2 08:22 más cosas la consellera de vertebración del territorio María María José Salvador asegura aquí en la SER que la ampliación de los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana por la noche durante los fines de semana y los festivos hasta las dos y media de la madrugada tal y como anunció el president Ximo Puig se va a financiar con una partida de los Presupuestos Generales del Estado concretamente de tres coma ocho millones de euros

Voz 4 08:42 un esfuerzo que dice ha tenido su recompensa

Voz 6 08:44 en tengo dicha subvención el tras parques es suficiente era el área metropolitana de Valença Després de recuperar la creación de la Autoritat del Transport Metropolità en el Valencia en pingües quizás su venció que al final se queda en tres coma uno millones de euros ya Ariza cuantitativa que va a Ferrocarrils de la Generalitat valenciana quien hizo cine es arengó a posar en marcha este Servei que espera no sabe tres eh fuera mental

Voz 4 09:11 además si consigue que el Estado destine los treinta y ocho millones de euros del Contrato programa para el transporte metropolitano de Valencia los presupuestos de dos mil diecinueve ese dinero se destinará a la contratación de más personal y más recursos económicos para poder mejorar así las frecuencias y los servicios en Valencia Salvador asimismo hace una valoración positiva de esta Semana de la Movilidad ya que cree que ha habido avances porque desde las administraciones sea visibilizando el buen uso que tiene viajar en transporte público también ha destacado que la consellera el papel en la educación ya que asegura que los niños son el futuro y desde bien pequeños hay que educarlos enseñar lo bueno que es circular en transporte público

Voz 1981 09:48 hora catorce Cadena Ser

Voz 3 09:50 Comunitat Valenciana

Voz 2 09:53 las proyecciones indican que en el año dos mil cincuenta habrá más personas de más de sesenta años que niños de menos de quince Ante esto vemos que el envejecimiento de la población es el futuro y por ello la Generalitat del age internacional España están organizando el II Foro Internacional vivir más vivir mejor que se va a celebrar el próximo martes este foro busca formar concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas mayores y su situación actual en todo el mundo

Voz 4 10:20 Helena Ferrando secretaria autonómica de Servicios Sociales ha explicado en A vivir que son dos días Comunitat Valenciana que el Gobierno valenciano pretende avanzar en la protección de los derechos humanos de los mayores y ejemplo de ello es que la Comunitat según Ferrando se ha incrementado

Voz 2 10:32 cuatro mil trescientas las residencias para ellos

Voz 4 10:35 instaurada además el servicio de ayuda domiciliaria además para la secretaria una de las cuestiones más importantes de los mayores es el futuro de suspensiones

Voz 5 10:44 pensando pensando importante eso es una área en que eh parece ser que necesiten incrementar las pensiones diversificar es tipos de arriba eh concretamente a serían económicamente es mono importan perdiendo semana aprobara discriminar acta en breve iban a Ana de persones mayor pobres ya no pueden permitir Por otro lado

Voz 4 11:07 la presidenta del PP Isabel Martínez considera que las personas mayores son un activo en la sociedad a pesar de que el envejecimiento de la población es un fenómeno que ya no puede ser ignorado Martínez afirma que tenemos que defender el derecho a vivir con dignidad derechos y garantías lo más importante para la presidenta de CC es acabar con la discriminación por razón de edad

Voz 5 11:27 sobre todo también acabar con algo que es muy cotidiano que la discriminación por razón de edad porque lo que está ocurriendo es que en la medida en la que cada vez somos más personas mayores en el mundo y en nuestras sociedades cada vez se produce más situaciones de discriminación por razón de edad y lo peor de todo es que en la validez de los caso no somos conscientes de ello

Voz 1981 11:49 en cuanto al tiempo el otoño ha arrancado con temperaturas por encima de los treinta y cuatro grados valores que se van a repetir mañana lunes cuando el cielo de la Comunitat estará poco nuboso o despejado con posibilidad de algún chubasco a última hora en Castellón el viento soplará flojo de dirección variable las temperaturas como decimos sin grandes cambios si acaso con un descenso ligero de las máximas pero sólo en la provincia de Valencia son las dos y diecisiete minutos escuchan Hora catorce sintonizan la Cadena Ser

Voz 3 12:25 hora catorce Valencia Cadena Ser

Voz 1981 12:29 a partir del próximo uno de octubre el Ministerio de Fomento va a retomar las obras de ampliación de la V veintiuno y eso a pesar de que el ministro el valenciano José Luis Ábalos se comprometió hace tan sólo dos meses a que revisaría el proyecto planteado por el anterior gobierno del Partido Popular pero esa mano ha dejado de estar tendida desde la asociación Per l'Horta ya preparan acciones de protesta

Voz 2 12:53 acciones que se van a concretar en las próximas semanas una vez comiencen los trabajos para ampliar a tres carriles la entrada a Valencia por la autovía de Puzol el caso es que en Per l'Horta se muestran decepcionados después de que el ministro Ábalos haya incumplido su promesa de repensar el proyecto de ampliación de la V veintiuno

Voz 4 13:10 un compromiso que suscribió el titular de Fomento el pasado mes de julio cuando expresó su voluntad de revisar el proyecto planteado en su día por el Partido Popular de reunirse con todos los colectivos afectados pero tan sólo dos meses después Ábalos ha roto esa promesa esta misma semana los socialistas votaban en el Congreso de los Diputados junto al PP y Ciudadanos para rechazar una prima posición no de ley de urgencia planteada por Compromís para tratar de minimizar el impacto que esta obra tendría sobre la huerta de Valencia Marcelo el portavoz de Per l'Horta reconoce que no esperaban cambios radicales en el proyecto pero se muestran decepcionados después de que se haya anunciado que los trabajos comenzarán el próximo uno de octubre y que se van a acelerar también las expropiaciones de los terrenos

Voz 1193 13:50 bueno el ministro Dávalos la va a luchar al al Govern a base para ningún

Voz 9 13:54 se va decretar que les sobres tenían carácter de urgencia de manera que bueno me mola ida la disyuntiva entre para el Charles sobres que era el que deben revisar el proyecto Ofer que les avanzar en adoptar pero según él que es una Mick sorprendentes era una promesa en el mes de julio All sí que lo echen cumplir de una manera flagrante dos en esos Despres

Voz 4 14:14 se calcula que los trabajos se prolongarán durante un año más o menos coincidiendo con las próximas elecciones autonómicas y municipales algo que desde Per l'Horta dicen que se encargarán de recordar durante los próximos meses

Voz 2 14:25 por cierto hablando de movilidad a falta de descargar los datos de una veintena de buses ayer en el Día europeo sin coches doscientas cinco mil personas utilizaron la red de autobuses de la EMT esto significa treinta mil personas más que el mismo sábado de hace un año o más de cincuenta mil más que el pasado sábado fuentes de la EMT destacan en la SER que un cuarto de las validaciones ayer fueron con el billete sencillo es decir que no son usuarias habituales de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes

Voz 3 14:52 hora catorce Valencia Cadena Ser

Voz 10 14:56 el Colegio Notarial de Valencia continúa con sus actividades conmemorativas del cuarenta aniversario de su constitución y eso queremos hablar hoy con Francisco Cantos el decano del Colegio Francisco buenas tardes buenas tardes quedan muchísimas actividades la Massu inmediata mañana lunes creó la conferencia impartida por Pío García Escudero no

Voz 1193 15:15 exactamente mañana una confluencia el presidente del Senado si son muchas activa

Voz 10 15:20 de Adeslas que las que hagan realizado en este en este año y todavía queda muchas conferencias

Voz 1193 15:27 Daura dama así hemos hecho un símbolo de conferencias que lo inauguró la primera avalado yo don Alfonso Guerra Fría bueno a circular pues todos los padres de la Constitución que están vivos porque ya claro por pasaba unos años sí vamos pero vamos estamos muy contentos porque la verdad es que hemos tenido una colaboración total y sin ningún tipo de inconveniente con facilidades porque estas personas que es muy de agradecer

Voz 10 15:50 cómo ha cambiado el Colegio Notarial en esos cuarenta años pues hombre

Voz 1193 15:52 ha cambiado muchísimo cómo cómo hemos cambiado todos nosotros yo creo que a lo mejor lo que pasa es que como en todas las historias los que los protagonistas pues nos damos menos cuenta que quieren los que pasa el sin Merlo esperamos evidentemente es decir yo Ingles en el Notariado en el que el a la tecnología moderna la fotocopiadora y hoy estamos evidente el española a la cabeza de la informática de desnutridos del mundo que parezca una un ataque de soberbia no pero vamos se ha cambiado muchísimo y cambia también en el concepto generacional es decir los notarios son más jóvenes somos cada uno es de de de un color y de ideas y de una de procedencia hay mucha menos procedencia de notarios hijos de cuerpo que que e I más D que no no procedentes hay muchísimas mujeres en el Notariado de hecho en la última promoción ya son más las mujeres que ingresan que lo que los hombres así es una tendencia que se va incluso en las en las academias es decir la la fotografía del Notariado es totalmente distinta actualmente

Voz 10 17:01 cuáles son las las principales actividades que llevan a cabo para la gente que todavía no no lo conozco lo que

Voz 1193 17:06 que Cela la actividades del Notariado hacia el público en general sea de notaría para para fuera es prácticamente la misma de toda la vida es decir no se mueve en el ámbito del derecho privado de la de la vida de las personas de sus empresas donde anotaría ha cambiado es de puertas para adentro es decir los notarios en lo que ha cambiado el fundamentalmente es posiblemente lo menos visibles y la colaboración que tienes Notariado con las agencias tributarias con la prevención del blanqueo de capital somos pues la mayor fuente de información y posiblemente el mayor colaborador de la Administración pública en este en este momento

Voz 10 17:41 estos últimos años con el tema de de la explosión de la burbuja inmobiliaria una de las principales tareas que llevaban a cabo pues era era todo eso de dar fe de la otra el entra en la transmisión de bienes y demás han notado que hayan perdido bastante actividad en este en este campo

Voz 1193 17:57 bueno la actividad se perdió hace diez años ya también es cierto que eh la actividad propia del momento del boom era desbordante es decir del Notariado y tampoco está contento con esa velocidad de de Fórmula uno es decir no no permitía trabajar en las condiciones en que el Notariado está acostumbrado ya que estamos viendo es decir el batallador el mercado inmobiliario ha desaparecido prácticamente durante ocho nueve años ahora se está recuperando se va notando está a una velocidad que quizás podría crecer algo más no se uniforme de unas de unos colegios nota es al al otro Madrid va muchísimo más rápido que nosotros pero esperemos que la velocidad se quiere una velocidad de crucero que sea la la agradable la correcta para poder trabajar en las condiciones pues que aros Lotario

Voz 10 18:45 pues Francisco Cantos decano del Colegio Notarial de Valencia en estos cuarenta años de la Constitución de del colegio muchísimas gracias y buenas tardes

Voz 1193 18:52 a usted hasta luego

Voz 2 19:24 más cosas de Valencia los once centros municipales de los servicios sociales van a aplicar la criba universal de violencia de género tal y como ya realizan los centros sanitarios de atención primaria según la concejala de Igualdad Isabel Lozano el Ayuntamiento pretende así colaborar con la formación del personal sanitario y la derivación de mujeres que sufren situaciones de violencia a recursos especializados como el espacio Mujeres e Igualdad municipal o el Centro Mujer veinticuatro horas

Voz 4 19:49 Lozano considera positiva esta iniciativa cuyo objetivo es detectar esas mujeres que sufren tanto violencia física psicológica o sexual o que ha pasado por ello entre la población atendida mediante la criba universal

Voz 13 20:00 esta iniciativa permitirá poder detectar especialmente situaciones de violencia más lista que van me señala de la de la física con la psicológica o la o la sexual en en una en un colectivo que es especialmente vulnerable con son Les Dones que están en una situación de risa o de exclusión social

Voz 4 20:20 el programa también pretende formar a los profesionales de los equipos de los centros en los principales indicadores de violencia de género

Voz 2 20:27 esta semana el Diario Oficial de la Generalitat publicaba la creación de las escuelas oficiales de idiomas de Quatre Carreres y Valencia Benicalap esta medida se hará efectiva al inicio de este curso escolar que en el caso de estos centros de idiomas será en octubre

Voz 4 20:38 pero aún así como explica norma Rivelles directora de la Escuela Oficial de Valencia estos nuevos centros carece de infraestructura para poder realizar todas las gestiones de hecho explica que en su escuela ahora mismo están matriculando iba ligando las calificaciones de estos augurios

Voz 14 20:51 en ellos una tienen aún infraestructura para todo para todo sigue en este momento todos los alumnos son es que alumnos de la escuela idiomas de Valencia llegado el momento habrá que hacer algún alguna maniobra digamos burocrática administrativa para hacer un traslado masivo de todos estos alumnos a las escuelas nueva

Voz 4 21:13 los dos nuevos centros estarán ubicados en los dos institutos que hará funcionan como aún Larios de la Escuela de Valencia así este centro cuenta con más de quince mil alumnos que realizan toda su actividad de matriculación reclamaciones inscripción entre otros en dicha escuela

Voz 2 21:26 sobre las quejas respecto a la Escuela Oficial de Valencia Rivelles se defiende y explica que se ha adaptado el edificio se ha puesto aire acondicionado Se han instalado pizarras digitales proyectores y si han cambiado las lámparas entiende que el edificio tiene cincuenta y dos años y que dentro de sus posibilidades hacen pues lo posible para atender las necesidades a un número de alumnos muy alto de hecho esta escuela cuenta con treinta y cinco aulas abiertas de ocho de la mañana a nueve de la noche aseguran que hacen lo que está en su mano

Voz 4 21:52 de Vellés también recuerda que el anterior gobierno municipal es prometió la creación de un edificio nuevo para albergar esta escuela en el Bulevar Sur y que de hecho se puso dos veces la primera piedra de esta nueva infraestructura pero asegura que ya han perdido la esperanza de contar con un edificio nuevo y es que el actual Gobierno ha escogido como sedes de estas dos nuevas e hoy dos institutos que ya están construidos

Voz 2 22:11 en la que se habla tanto del incremento de la factura de la luz sepan que una empresa está formando al personal municipal y a familias de Lliria para evitar la pobreza energética es una empresas valenciana ha eh yo luz ya ha alcanzado un acuerdo con el consistorio en un doble sentido primero formar al personal municipal para que pueda trabajar de forma independiente con la ciudadanía y asesorarles y por otro formar a la familias en una primera fase cuarenta y cinco en peligro de exclusión para que aprendan a gastar menos Sara

Voz 4 22:39 por Moncayo responsable de la empresa explica en la SER que el actual sistema abusa de asistencia al mismo se practica una política de limosna y nos ayuda a las familias ahorrar en muchos casos explica Moncayo las familias en peligro de exclusión gastan por desconocimiento más que las familias que no los necesitan

Voz 15 22:55 los expedientes se llenan con facturas que no se observan muchas veces son la media de las facturas de las familias vulnerables suelen ser superiores a la media de la facturas del el resto de la ciudadanía entonces un poco el el plan viene no solamente por observar el tema de la forma de la formación para la mejora de la contratación que es muy importante sino que se parte de una formación mucho más profunda en tanto en cuanto sistemas de eficiencia he método muy sencillos de de organizar la economía doméstica

Voz 4 23:28 pero no acaba aquí la iniciativa a los talleres para las familias se suma también la creación de una nueva oficina municipal la Oficina Verde esta ofrecerá asesoramiento a todos aquellos que lo soliciten

Voz 15 23:38 hoy en día el recibo de la luz es un mero laberinto un jeroglífico egipcio para prácticamente el común denominador de las personas

Voz 1981 23:47 hora catorce los deportes hoy con Carlos Martínez Carlos buenas tardes hola buenas tardes menudo varapalo sea llevado el Levante que ha encajado seis goles dos seis ha terminado perdiendo en casa esta mañana contra el Sevilla entra dentro de lo normal perder contra el Sevilla pero no una goleada tan escandalosa aunque el partido ha tenido dos partes bien diferenciadas porque en el minuto veintisiete con uno dos en el marcador Morales fallaba un penalti que ha descompuesto nítidamente a su equipo ya ha empezado a encajar un gol detrás de otro se queda el Levante con cuatro puntos en la parte baja de la clasificación donde también está en el Villarreal y el Valencia que se enfrentan hoy a las cuatro y cuarto en el Estadio de la Cerámica en el Valencia recordemos que Carlos Soler y Dani Parejo van a formar el doble pivote ante las ausencias de Geoffrey con dos vía de Daniel Wass si el Valencia ojo pierde hoy contra el Villarreal caería a puestos de descenso y a las seis empieza el acto de presentación de Valencia Basket ante su afición luego con un partido ante el Joventut una de las caras nuevas Matt Thomas ganó ayer el color

Voz 2 24:42 los triples de la ACB gracias Carlos José