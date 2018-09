Aqui tienes la primera parte del partido Villarreal - Valencia CF

Voz 0341 00:00 el Villarreal fue por una falta dura abajo de Ferran todo

Voz 1704 00:02 profesor echó me Costa anticipó el lateral valenciano ya hay pelota en medio campo para el Villarreal B una variación táctica respecto a lo que decíamos está jugando al menos de arranque el partido Pablo Fornells por la banda derecha Miguel la Julen van de izquierda Miguel Aaiún por Izquierda para tapar haya Ferran Torres que de los dos jugadores de banda el Valencia es quizá el más explosivo la tiene a la otra banda pegando con Mario Gaspar Se va el ruso mostrando el corre el trabajo tiene que proteger Álvaro será guinda Kevin Gameiro el francés atento ahí para recuperar el balón den el contar sale de la misma ir atrás para Cheryshev la combinación con Xavi muy adelantado el central francés tocando en corto para Andy Parejo Yeste para Carlos Soler las Julià el niño maravilla allí en la parcela ancha llega la presión Carlos Bacca no se complica Carlos Soler toca de primeras para Gabriel Paulista que es el que va de último el que tiene el balón toca horizontal para Jacobi circula el Valencia en campo propio sigue llegando gente a la cerámica habrá una buena entrada seguro para ver al Valencia uno de los partidos que más motivación despierta ahí la pérdida en medio campo de Santi Mina a la contra Carlos Bacca abriendo el pase para la Gerard Moreno vaca en la frontal para pegarle G ha taponado Diaby además llega a Cheryshev antes de que el balón salgan por banda menos mal que va a gastar porque tenía la cara

Voz 0341 01:17 exactamente a Fornas que incorporaba para pegarle desde la frontal pero ha querido seguir el colombiano El buen apoyo

Voz 1704 01:24 sí de Santi Mina de Ferran Torres con Dani Parejo no salió el pase del de Coslada juega Miguel en corto para Ramiro Funes Mori El Aaiún en la izquierda infernal un poquito Square

Voz 0341 01:35 hacia la derecha con diligencia venir ha comentado que es el paro

Voz 1704 01:37 el cambio que hemos observado a nivel táctico en el Villarreal pensamos que iría Pablo Forlán por la izquierda y la derecha estar al revés a la fue muy fuerte la envía de Manu Trigueros para Miguel la Llull balón demanda para el Valencia oiga el equipo de Marcelino tocar datadas Gabriel Paulista circulando en defensa el Valencia cerquita presa John Gerard Moreno y Carlos Bacca con un marcado cuatro cuatro dos Javi Calleja son dos equipos frente al espejo juega jueves mismo dibujo muy marcado ese cuatro cuatro dos

Voz 0691 02:06 el regate de Puccini sobre Miguel la June

Voz 1704 02:09 toca italiano tras para abrir paulista con calma el Valencia para elaborar para jugar ha venido muy atrás Carlos Soler pierna derecha el pase es bueno para Cheryshev hacia el centro Dennis con Dani Parejo círculo central arropar Gameiro que viene Valencia buena circulación Santi Mina a la derecha para Ferrán Torres va a poner el centro Ferrán va largo Varga largo va largo está Fornells con ya Tomás Gómez haya directamente fuera

Voz 0341 02:32 venga ya eh porque chiquitín comparado con los demás se ha impuesto bien por arriba lástima que cuando le ha tocado no hay ningún compañero que sí

Voz 1704 02:40 cuando palo para ir esa posición en el segundo palo porque

Voz 0341 02:43 se la pone ahí muy bien con intención Gayá pero están alejados los tres delanteros que había en ese momento dentro del del área estoy intentando adivinar si entre Parejo y Carlos Soler alguno está haciendo de seis y otro de ocho pero creo que es están repartiendo el trabajo más o menos se juegan bastante alineados en algunas jugadas está más cerca de la defensa Carlos Soler y en otras como esta que ha empezado ahora Parejo creo que se van a ir alternando pero van a jugar muy muy muy horizontal los dos vamos a ver si luego a medida que se vaya desarrollando el partido Se dejan más claras las posiciones pero de momento no hay ninguno que esté de seis ninguno que estoy como

Voz 1704 03:21 la tiene más el Valencia en esta primera parte ese envío largo para Santi Mina Santi Mina con Álvaro el cántabro mete la pierna izquierda y corta en primera instancia con pero Tele K Santi Mina haciendo de extremo zurdo mina hacia atrás toca para parejo el desmarque de ruptura era de Ferran Torres no lo vio Parejo va corre Kevin Gameiro pero no va a llegar Se equivocó Dani Parejo Balón de puertas para el Villarreal

Voz 1704 04:27 juega el Villarreal es Mario Gaspar forzado el envío para Carlos Bacca mal control del colombiano el de Puerto Colombia Carlos Arturo Macao Ahumada la puesta del Villarreal para su delantera este año para formar pareja con Gerard Moreno está en el banquillo toco Camby jugador que ha hecho goles acostumbrado a ver puerta fue abajo ahora al suelo contundente Víctor Ruiz con Kevin Gameiro dice que al francés iba demandas para el Villarreal muy poquito hasta ahora Ariño amarillo en campos Valencia banda para Jaume Costa echa mucho en falta allí a Manu Trigueros la mejor versión de Manu Trigueros largo el enviar a Gerard Moreno para Miguel la Llull contundente Gabriel Paulista yo otro balón de banda para el Villarreal

Voz 0341 05:11 Villarreal ha tenido mala suerte en forma de lesiones e sobre todo en el en el pivote defensivo no en el seis en este siquiera eso sí que el seis pero su seis que hacía jugar al equipo el año pasado tuvo a Rodri a un rendimiento espectacular fichado por el Atlético de Madrid y fichó para sustituir a Rodri a Santiago Cáceres aún joven argentino que también se ha lesionado y que por lo tanto teniendo en cuenta además la baja ya no sé cuánto tiempo de millones de meses de de Bruno Bruno Soriano del péndulo del Villarreal en el centro del campo en la historia más reciente del club pues hace que esa posición la tenga bastante huérfana hoy está jugando un central ahí Funes Mori

Voz 1704 05:51 jugar Morlanes ex jugador de la cantera

Voz 0341 05:53 un poco más la versión más ofensivos

Voz 1704 05:56 da la Fornells con con Trigueros pero oye metido a un defensa claramente largo el envío de paulista para que corra Santi Mina con Álvaro y habrá córner el primer córner para el Valencia aplaude Santi Mina el envío de Gabriel Paulista servicio de esquina para el Valencia en el seis de la primera parte que seamos pensaba que íbamos en todos los carruseles

Voz 0341 06:15 alguna vez llegar a un gol de córner por un remate de los centrales y dices todos seguro seguro que no te equivocas siempre me equivoco porque no ha llegado todavía se lo suele votar

Voz 1704 06:25 art Dani Parejo el otro día fue Daniel Wass hoy no juega el danés así que haya va parejo en el córner en la banda derecha de ataque del Valencia ha subido Mukhtar ya que había subido a Gabriel Paulista ya están incrustados en el punto de penalti

Voz 0691 06:38 sí

Voz 1704 06:40 Parejo con pierna derecha ha tocado Gabriel Paulista pero muy leve muy tenue ese toque del brasileño directamente fuera ex del Villarreal Gabriel Paulista pasado el tiempo pero jugó en el Villarreal jugó con Marcelino otro servicio de puerta para Sergio Asenjo

Voz 0341 06:55 hombre pues aquí hemos estado más cerca que casi siempre para que llegara ese gol de un central a las más de cabeza porque llego bien lo ha tocado a él le ha tocado en una posición bien elevándose por encima de los defensas del Villarreal se hubiese dirigido mejor su remate podría haber llegado eso que digo que esperamos desde hace muchísimo tiempo Un gol de un central del Valencia a la salida de un córner que lo digo a veces lo vuelve a recordar Bezos fue el último que lo marcó el año pasado al principio de temporada en la eliminatoria de Copa contra el Zaragoza Illera el cuarto de ese partido que como creo que cuatro uno y que tampoco tenía tanta importancia en Liga no marcó ningún jugador de ningún defensa del Valencia en un remate a la salida de un córner o una falta lateral

Voz 1704 07:35 me llama la atención que en un entrenador como Calleja que es tener la pelota y jugar el balón el Villarreal ya enviado directamente a portería contraria servicios este campo propio saques de puerta sin tocar con centrales sino jugando directamente a campo de Valencia falta de confianza por parte de Calleja en un jugador anclas hay un péndulo en medio campo que algo de criterio a la salida de balón ahora juega tras Álvaro González Álvaro para Víctor Ruiz un central diestro Álvaro Víctor Ruiz el balón para Miguel la que con la izquierda control ahí toca atrás la tiene y ahí el envío largo de Víctor Ruiz

Voz 0341 08:10 sí

Voz 1704 08:10 entendió el desmarque de hecho me consta servicios de puerta para el Valencia los primeros diez minutos casi de partido estamos en el nueve evidencian lo mal que están ambos equipos y el mal momento de ambos con balón

Voz 0341 08:22 pues sí porque el Valencia ha tenido una buena triangulación que terminó con ese toque de cabeza alega que no encontró ningún compañero y el Villarreal prácticamente nada

Voz 1704 08:31 pérdida de acá vi ahora la piel de Pablo Farnals la vuelve a perder el Valencia que desastre Carlos de partido a ver si alguien por un poquito el criterio es malo Trigueros toca atrás para Álvaro sale de la presión el Villarreal la tiene Mario Gaspar Mario Gaspar ahí para a Carlos Bacca anticipado Gabriel Paulista balón para José Luis Gayá a largo el de Pedreguer a la pared de Txelis ex con Kevin Gameiro el zurdo que envía a la zona de Víctor Ruiz de cabeza el rechace bueno para Kevin Gameiro dice que hay juego peligroso de Santi Mina Santiago Jaime Latre balón para el Villarreal yo creo mucho en las Dinamo

Voz 0341 09:02 en el fútbol y creo que el nerviosismo es hasta cierto punto lógico en dos equipos que no les ha empezado bien no han empezado bien la temporada quizás la ansiedad puede más que las capacidades futbolísticas intentar ver

Voz 1704 09:17 a ver está de jornadas dejando de tacón para Gerard Moreno ha caído con la pugna de allá dice que nada Jaime Latre sale de la cueva José Luis Gayá largo pierna izquierda el balón directamente a zona de Sergio Asenjo o que le cae a Gameiro pegar la puerta a puerta ha estado rápido Álvaro se rehace Kevin Gameiro solo en banda Ferran Torres le he visto Gameiro que además ahora desmarques de ruptura uno por uno de Ferran con Jaume Costa va a Ferran Palau dentro Ferran Ferran Ferran pegando para Gameiro Perales Kevin Gameiro ha taponado Víctor Ruiz sí

Voz 0341 09:48 no tenía ni mucho ángulo y además estaba de espaldas a la portería con poco ángulo era muy complicado media vuelta les saliera Un disparo acertado a Kevin Gameiro perdió ahora Soler que reclama una falta que no pite el árbitro sal el Villarreal

Voz 1704 10:01 sale con Miguel la Llull Miguel que es diestro pero está jugando pero Izquierda la condición de Llull te tenía que acabar en un pase a ver si alguien sube la banda por derecha la tiene Pablo Farnals buena acción del mexicano Pablo Fornells orientando para adentro buena maniobra pisando el balón de Pablo Farnals dejando en la frontal para Gerard Moreno la paren los sale pedía falta Gerard Moreno pero Jaime Latre da la ventaja para el valenciano vamos encontrar contragolpe a ver Ferran Torres fueron ya en campo del Villarreal que han Izquierda Cheryshev juega en corto para Kevin Gameiro se ha parado la contra del Valencia que parecía Carlos al contragolpe

Voz 0691 10:33 van transición ya al Valencia Santi Mina a Izquierda bien para Gayá el centro de Gayá

Voz 1704 10:38 al segundo palo ha impactado de defensa de Mario Gaspar irá tiene Álvaro González en corto el pase para Funes Mori no recupera pareja hubiera sido noticia jornal para Carlos Bacca Carlos Bacca Pita Jaime Latre falta de Gabriel Paulista

Voz 0341 10:52 a ya no se entera de esa posición tan rara que hace la espalda para atrás pierde el efecto sorpresa no porque ya sabes que cuando echa el cuerpo para atrás es que va a centrar el rival sabe que va a centrar porque si no va a centrar no hace ese movimiento tan tan raro de echarse tan para atrás para para poner en el centro la tienen

Voz 1704 11:09 en la Llum combinando atrás con Jaume Costa se ofrece de corto Ramiro Funes Mori era argentino

Voz 0691 11:14 no

Voz 1704 11:15 ya la tiene Víctor Ruiz Clemente velocidad al pase abierto a la derecha para Mario Gaspar llega la presión se va largo el envío de Mario Gaspar directamente mansamente a las manos de Norberto Murad lamento el portero internacional con Brasil que juega a corto para Gabriel Yeste para Carlos Soler buen pase vertical de Carlos para Kevin Gameiro el apoyo para Ferrán Torres el envío iba para Gameiro taponó Cho me consta habrá servicio demanda para el Valencia se nota se nota

Voz 0341 11:40 a la situación complicada de los dos equipos porque no hay ninguno que consiga imponerse de todo de todas formas creo que el Valencia está un poco mejor plantado en el césped que el Villarreal un poco mejor está llevando más la posesión de la pelota quizás también sea que los entrenadores rivales al Valencia ya saben que con balón al Valencia les cuesta ya no plantean partidos tan alegres sino lo que le hacen al Valencia tener la pelota en zonas en las que normalmente no genera fútbol vamos a ver si consigue generar alguna de una vez por todas las

Voz 1704 12:11 Vega ya a la espalda de Mario Gaspar retocó Cheryshev la revienta en la cobertura Álvaro González Isabel Villareal queriendo buscar la profundidad de Carlos Bacca aprobados en velocidad ahora con Gabi ha llegado viene el francés nacido enfrentó a un ya juegas Maccabi pierda derecha para pareja un poquito largo el control de Parejo la presión arribar a De Miguel la Llum quiero recuperar y el mexicano trabajó bien en el apoyo Carlos Soler para darle salida Gabriel Paulista ya es pichichi el que manda largo para Gameiro Gameiro con Víctor Ruiz toque de cabeza al catalán ha ganado Ferran dos refrán para Santi Mina la el mina Amina minan tiene que llegar alguien por equipos la izquierda hallados Cheryshev redobla Gayá seis es para Gayá una serie ha marchado el control a ya ha

Voz 0341 12:51 pero no buena eh muy buena la combinación y muy buena la idea falló el control de eso falla el control de gallardía prácticamente ya en línea de fondo pero el el desdoble de hecho no por detrás sino por delante a Cheryshev has sido bueno lo ha visto

Voz 1704 13:04 eso

Voz 0341 13:06 Pina control de Gayá quiso Ofra

Voz 1704 13:08 Henar con pierna derecha Gayá Si llega parar la pelota es opción ocasión buenísima para el Valencia incluso ponerles

Voz 0341 13:15 primeras porque esperaban dos en sí correcto

Voz 1704 13:18 está a punto de penalti al segundo palo la pérdida de Mario Gaspar está mal Villarreal tiene que aprovecharlo el Valencia creciendo con valor falta bajo ahora de lo Trigueros la falta clarísima sobre Santi Mina Dallas ventajas Jaime Latre juega el Valencia en campo propio es Dani Parejo abriendo para Carlos Soler el niño maravilla ya en territorio del Villarreal habrá la derecha combinando corto para cristianos pichichi pichichi por fuera de presidir Miguel la Llull al suelo Cho me consta banda para el Valencia

Voz 0341 13:43 ya está bien está bien posicionado te digo no sé si es porque el Villarreal ha planteado ese tipo de partido pero bueno está por lo menos moviendo la pelota con más criterio en estos últimos minutos

Voz 1704 13:55 círculo de Valencia en campo del Villarreal círculo central Gabi para Dani Parejo en el puente de mando el pase no la entendido Santi Mina

Voz 0341 14:03 no era malo eh porque había dos además santidad esos pases como ha perdido el pase parejo pero pero es porque no se han entendido entre no sé quién era ese sentimiento

Voz 1704 14:13 Santi Mina y Gameiro que venía a la pared corta Álvaro sale por fuera el Villarreal el apoyo de Pablo Farnals hay poquito espacio ahí lo tiene Manu Trigueros Trinidad rodeado de mina de Dani Parejo saber Valencia como hacer daño al Villarreal conoce perfectamente Marcelino a Manu Trigueros al talaverano en la banda izquierda juega Jaume Costa la presión del Valencia tampoco es asfixiante ahora deja pensar aquí

Voz 0691 14:37 en la Llull toca tras el mexicano para

Voz 1704 14:42 Víctor Ruiz se incrusta Funes Mori entre Víctor Ruiz y Álvaro González a lo mejor ha trabajado eso te semana Calleja para la salida de balón pero estaba enfadado

Voz 0341 14:50 como Trigueros eh con esa situación e les pidió que salieran más a los tres centrales en ese momento circunstancialmente metiéndose Funes Mori atrás

Voz 1704 14:57 Manu Manu abre el envío para Miguel ayuno hay fuera de juego lo pedía el Valencia la Llum para echó me consta el pase atrás para Víctor Ruiz ha salido bien el Villarreal cuando se incrusta hay Funes Mori hacen superioridad aire generan problemas al Valencia la tienen Miguel la Llum que jugando en Izquierda va a ser complicado algún regate porque son diestros cerrados

Voz 0691 15:15 la yo

Voz 1704 15:15 con la ayuda atrás para Manu Trigueros el pase de primeras para Funes Mori ya les cuesta Funes Mori cuesta girar un jugador alto además de unos de cinco le hizo falta además a la presión de Carlos Soler jugará el Villarreal otra vez a la izquierda la pared de me consta con la Llull se les viera mexicano a Jaume Costa a ver si era el centro del Villarreal ha tomado Puccini el rechace en segunda instancia de Carlos Soler dejando el afrontar para la Llull la y un ahí Quer pegando a punto de perder la consigue el pase bueno es la presión de Ferran Torres les llega Funes Mori pierna izquierda para Mario Gaspar ojo al Valencia ya tres cuartos de campo llenando el Villarreal a la zona de peligro el pase Gerrard ha tocado en el Valencia Mario Gaspar con neto ha salido neto a destiempo el valor sabe corrida de fondo a ver qué dice Jaime Latre no no parecía falta no de Mario Aneto

Voz 0341 16:00 no no creo además a mí me me da la sensación de que ha sido muy lento no salieron en tarde Ximo no no pasa pedía más allá es que se quedó parado

Voz 1704 16:10 el jugador el pase por por mano de Gayá también pide palo Farnals en el pase de Gerrard le pega a la pelota en la mano haga ya se ha quedado parado Pablo jornadas yo no entendía por qué

Voz 0341 16:18 pero en cualquier caso los que no se tiene que quedar parados son los del

Voz 1704 16:21 el portero que también sabía que nadie también se queda parado por supuesto ahora Santi Mina Él que ha metido el cuerpo y le agradó la acción a Jaume Costa habrá Balón de banda para el Valencia mucho saque de banda mucho saque de puerta pocas ocasiones y mucho calor EBA mucho palmito mucho abanico

Voz 0341 16:37 en ocasiones realmente claras ninguno

Voz 1704 16:41 ya estamos ser el diecisiete de la primera parte en la cerámica empatar a cero Villarreal y Valencia

Voz 0341 16:46 eso no es normal que el Valencia tenga más posesión que el rival no es normal pero el Villarreal está jugando hoy a eso le ha propuesto al Valencia toma la pelota tú cincuenta y cuatro no es alarmante tampoco el el cambio de posesión es cincuenta y cuatro cuarenta y seis para el Valencia pero normalmente lo vence siempre tienen menos posesión de pelota que su rival hoy de momento no a Rajoy va parejo

Voz 1704 17:04 el pase para que tocaba de tacón un poquito complicado el pase para Kevin Gameiro está bien colocado para corregir Víctor Ruiz pisar el Villarreal a la contra rápidamente a pisaba la pelota Gabriel Paulista el envío de la ayuda para Carlos Bacca bien colocado a la cobertura el brasileño y el pase de orar para nadie pase larguísimo de Gayá sin sentido

Voz 0691 17:24 el enfado en el banquillo de Marcelino

Voz 1704 17:27 el fallo de Gaià no entendió a Cheryshev que venía el apoyo en corto sabe de atrás el Villarreal Mario Gaspar Mario Gaspar para Pablo formal que está solo libre de marca ojo allí abierto el izquierda está Miguel la en el pase de Carlos Bacca el mexicano con el pecho la Diagonal para la Gabriel Paulista a iba a puerta el envío de la Llull al que doblará por Izquierda Ramiro Funes Mori hace dos por uno el Villarreal allí estás solo Miguel la hyun abre de exterior toca atrás para Víctor Ruiz va creciendo parece el Villarreal con el paso de los minutos Mario Gaspar campo del Valencia toca para Pablo Farnals la tienes de Novelda con la muñeca derecha vendada Mario Gaspar la cambia Álvaro González a la zona en la que hace buen control Jaume Costa por dentro Miguel la y un toca tras la Ayun para Víctor Ruiz la presión de Gameiro la posesión más larga del Villarreal seguro estarán el partido ojo estas ocho me costaba en Calanda Gabriel la en el punto de penalti diez Gayá de cabeza bien Gayá de cabezas en la queda Parejo parejo con Trigueros ha soltado el brazo parejos a queda parado Trigueros pita la falta Jaime Latre habrá balón para el balear

Voz 0341 18:34 es buena noticia que no hayan aparecido todavía ninguno de los dos delanteros que son muy buenos del Villarreal en Gerar Moreno simplemente en el pase anterior a a Mario Gaspar sí que ese es pase lo ha Gerar llevar es la primera aparición de Gerrard en el partido y Bacca apenas en la primera de todas en la que estuvo excesivamente chupo Bacca que le ha quitado el puesto a Karl tocó Camby a base de goles marcó el gol de la victoria del fin de semana pasado contra el Leganés en Butarque el otro día también marcó en el partido de la Europa League y por eso apremiado hoy Calleja al colombiano dándole la titularidad relegando al banquillo al fichaje camerunés Gabriel

Voz 1704 19:11 los lista el círculo central levantas la cabeza ve un pase para Cristiano pichichi que ha tocado Carlos cuatro balones todo el partido muy poquito de Puccini más actuaciones intervenciones de Gayá pero fallón con balones de Pedreguer Neto dejando para Mukhtar Jacobi el francés pierna izquierda el pase para Gayá todo esto pasa en campo del Valencia en zona central prácticamente en la frontal del área propio del Valencia Jacobi para Dani Parejo debieron recibir pareja metió un pase para Ferran Ferran deja de cada cristiano Puccini al que persigue Miguel la Llull el Valencia si es Juan en su propio campo no pierde la posesión pero tampoco gana muchos metros a ver ahora que sale de la Navy está el izquierda sólo Gayá le ha visto bien ya venga ya que celestiales marca el balón para hacer es la que es también el punto de penalti al segundo palo llega aferraban fuera y a él pase la Santi Mina al primer palo si el desmarque de minas que creo que el había al central también fíjate en el desmarque como Santi Mina va por delante del central va por delante de Víctor Ruiz va por delante de Víctor Ruiz pero no se la dan

Voz 0341 20:11 no lo ha visto Cheryshev el yo creo que apostó la pelota de memoria a ver dónde dónde dónde vaya a ver si tengo algún compañero ahí estaba ya muy forzado Ferran Torres

Voz 1704 20:21 pues le toca el Villarreal Carlos Bacca Farnals en el apoyo ha soltado el brazo ahora tarjeta amarilla seguro ha soltado el brazo aquí en el rostro de Pablo Farnals pide la tarjeta Carlos Bacca también Gerar Moreno la lleva en la mano el árbitro no va a ser amarilla amarilla para Gabi estaba había que ahí mirando en las manos del árbitro voy a decir oye lleva la que lleva la ruta Valenciennes que estaba en la Roja

Voz 0341 20:43 a enseñar la roja y no no me ha enseñado la amarilla yo día Cavic viéndole potenciaría muchísimo en los entrenamientos en el gimnasio después de los entrenamientos que creciera su musculoso su musculatura es que lo veo muy tiritas para ser central es que eh me para me recuerda mucho a movimientos de haberla han Santos así desacompasados pero porque para mí les falta envergadura creo que la puede conseguir haciendo gimnasio pesas para que se parezca más no sea a Ammán gala que tenía un cuerpo parecido pero más fibroso es que ve muy esa a día Cavic para ser central Un central impone mucho más evidentemente cuanto más musculatura tiene

Voz 1704 21:21 la falta peligrosa para el Villarreal la posición teórica del extremo derecho el que suele votar el ayuno cuando juegas y ahí está el mexicano con un balón la por El Aaiún punto de penalti o Joseba los muerto Okafor Small es ahí va a llegar el Valencia para que no haya correr llegaré el córner para el Villarreal el otro día en Leganés marcaron de cabeza Carlos Bacca en un centro de Miguel y yo también y ahora al corre va a poner a Miguel Ayuso que está Alcampo Trigueros Trigueros neto está está revisando ahora en el bar el árbitro

Voz 0341 21:54 ah el disparo a ver porque si te gramaba algo

Voz 1 21:57 no vamos a verla

Voz 0341 22:02 ahora iba a ser complicado en la pierna derecha si no parece pichichi luego Huckabee pero esta toma va a ser a la mano de Gerar Moreno a mí me parece Happy Chile es verle la cara

Voz 1704 22:12 bueno pues córner que saca el Villarreal a la corta Carlos Bacca la pierde venga a ver si contra el Valencia Cheryshev Cheryshev Cheryshev pues a largo seis es para quién para el que va de último del Villarreal que echó me consta se apoya en Pablo Farnals hay dos por uno de forrados con Jaume Costa y el Villarreal que sale cómodo atrás con Ramiro Funes Mori era

Voz 0691 22:31 argentino el de Mendoza la tiene Miguel la Llull repite al la izquierda le dice

Voz 1704 22:38 Víctor Ruiz al Aaiún que se abra a la banda también ha echado me consta iban a jugar por derecha Álvaro González el de Potes el cántabro corto envío para Mario Gaspar veintitrés primera parte cero cero entre Villarreal y Valencia vuelve Funes Mori hacer ahí el tres por dos carros fijado no cada vez que se mete atrás alguna opción de salida al habido mano de Ferran Torres ya he visto Jaime Latre balón para el Villarreal a unos cinco metros de la divisoria que separa ambos terrenos de juego en campo todavía del Villarreal tiene su parte buena para sacar la pelota desde atrás eso

Voz 0341 23:07 hace Funes Mori pero también la parte mala es que pierden un efectivo en el centro del campo Trigueros tiene que retrasarse para dar apoyo a la salida de los centrales son menos arriba más fácil para defender en en en ese caso en el Valencia

Voz 1704 23:20 Víctor Ruiz quiere jugar largo el hecho el gesto al delantero va demasiado demasiado profundo está sólo para tocar de cabeza a la gana Carlos Soler vieron niño maravilla con regate ya apertura a banda izquierda para Gayá las tiene el de Pedreguer que se apoyan Dani Parejo Dani Parejo levanta la cabeza ahí tiene que parar le persiguió las Moreno buen pase de Parejo para Gameiro en campo del Villarreal Cheryshev abierto vendió para Gameiro para perseguirle Álvaro González ese balón va a salir puerta servicio de portería para el Villarreal

Voz 0341 23:49 no no veo claro que ninguno de los delanteros del Valencia va

Voz 1 23:52 de Rodrigo el apoyo

Voz 0341 23:55 pero con normalmente hace Rodrigo de apoyara el centro del campo de espaldas y habilitar siempre la llegada de cara luego de cualquier compañero esa faena todo en el campo debería ser para bien

Voz 0691 24:04 lo que hace bien su juego de espaldas están como los dos muy de delanteros

Voz 0341 24:10 pero ninguno está apoyando lo que yo creo que debería apoyar al centro del campo la pérdida

Voz 1704 24:15 a Cheryshev ahora es Gerard Moreno el que ante la presión del ruso Cheryshev la gana en segunda instancia deja Gerard Moreno para Pablo jornal levanta la cabeza Farnals la pisa con la derecha toca para Manu Trigueros la combinación Trigueros forzadas de tacón Fornells para Mario Gaspar que pone el centro va a achicar parejo con piernas está ya lo tienen que pelear Gameiro y Álvaro la bajada viene francés llega la ayuda de Mario Gaspar que el hace falta Gameiro la ventaja Latre toca atrás Gameiro para José Luis Gayá callad para la central del Valencia se entienden bien Fornel si Trigueros son dos muy buenos jugadores Pablo Fornells el de Castellón malo Trigueros el talaverano

Voz 0341 24:56 aunque para mí en esa posición Fornells yo que sigo a diez partidos del Villarreal no es como Carlos Soler exacto exacto

Voz 1704 25:03 el jugador de centro del campo incluso si me apuras de de de llegada de Amador un llegador en el Málaga lo hizo bien ahí en las segundas jugadas el envío de pareja para quién va Carlos cuéntanos tu Km de la risa para que saque de puerta Sergio

Voz 0341 25:18 Asenjo

Voz 0691 25:19 lo parejo es un partido y otro partido y otro partido y otro partido

Voz 1704 25:29 por decirlo hoy por contarlo

Voz 0341 25:31 a ver si ya Koke LAN que está en la convocatoria sí pero Gawker hoy no hoy hoy hoy puede jugar algún minuto puede saber si el partido no no no me refiero hoy digo que hoy ya por lo menos está en la convocatoria y poco a poco ya podrá ocupar lo que ocupó también de campo el año pasado hasta que se lesionó es decir ser un jugador importante en el centro del campo con dos su lesión es leve en teoría entonces cuando tengamos todo el centro del campo disponible que ahora mismo no evidentemente por eso está jugando Carlos O'Leary Parejo juntos porque sino Carlos Soler ahí no jugaría ni de broma porque Marcelino no le convence tiene otros tres jugadores por delante del Basque hoy no está al cien por cien ninguno de los tres básicos están fuera de la convocatoria coquetean viene de una larga inactividad por eso está jugando Carlos Soler hay pero vamos a ver cuando tenga todos si el rendimiento de parejos sigue siendo tan pobre a Marcelino se le abre la mente y decide Alcer

Voz 1704 26:28 algún cambio tampoco pasaría nada lo que había un choque feo ahí dechado me consta con Santi Mina dejó la aventajaba tres pero la perdió Parejo y el que juega es el Villarreal ciclo central abriendo bien con pierna derecha Trigueros para Mario Gaspar Marcelino desaforada fuera del banquillo área técnica dando indicaciones a la defensa es Funes Mori dejando para Trigueros ahí es peligroso que reciba Trigueros y recibe con campo para pensar la tiene Mario Gaspar tocando en corto a derecha para Pablo formal pegado al palo Farnals pierna izquierda para el centro ahí está Pablo para la llegada de El Aaiún el punto de penalti Vaca ha despejado vaca ha vuelto a comer Pichincha ha despejado Carlos Bacca

Voz 0341 27:09 fíjate Fran sí sí ahora la repetición

Voz 1704 27:12 lo que iba de último lo que hallarse una falta muy fuertes ver Santi Mina creo que de Víctor Ruiz cuando se está viendo el pase que va a pegar en largo Puccini ya tiene que estar viendo a ver si

Voz 2 27:20 me viene a alguien por detrás y le viene a alguien por detrás

Voz 1704 27:26 pues que le ganó la espalda a la llegada

Voz 0341 27:28 pero mira aquí aquí el que le viene por allí a ya tiene que estar viéndolo llega tarde estar es que es una asistencia de gol vaya vaca Harbin se come Cristiano Pich

Voz 1704 27:40 en el centro de la izquierda que no era malo y ojalá me pegó horrible vaca eh yo creo que intenta pegarle con Izquierda luego las veo con la derecha prepara otro lado la falta que contamos de Víctor Ruiz sobre Santi Mina recupera el gallego el de Vigo la verticalidad esto

Voz 0341 27:54 la primera clara digamos Clara Clara Clara del partido es esta porque es muy clara Si bueno de Mario Gaspar esa que tardó en salir el neto quizás también puede ser y en el Valencia pues algún pase de Cheryshev da dentro del área o de Gayá que no han encontrado destinatario pero ocasión clara clara no ha tenido todavía

Voz 1704 28:12 bueno en el veintisiete de la primera parte estuvo estaba ocasión esta llegada Carlos Bacca le quiso pegar con la derecha y acabó despegando con la Izquierda juega el Valencia Carlos Soler puente de mando medio campo el Carrusel deportivo valenciano con ganas de contar la primera victoria de la temporada ya estamos en otoño hoy es veintitrés de septiembre y el Valencia no ha ganado ni un partido ninguno de los cuatro de Liga ni tampoco el de Champions con derrota ante la Juve toca mina mina atrás la las se está sólo cerrar allí ve Parejo bien he visto Dani a Ferran Torres que reciben y de marca levanta la cabeza por el centro Gameiro prolonga ese balón no es para nadie va a salir por línea de fondo servicio de puertas para el Villarreal no sé que Gamero

Voz 0341 28:56 porque le venían al apoyo dos compañeros ya a intentar prolongar donde no había nadie y además estaba de espaldas no había podido ver a nadie y menos mal que baja vaca despejado porque siempre me pegaba cada vez veréis la izquierda con la derecha

Voz 0691 29:10 es que lo ha hecho al revés completamente al revés

Voz 0341 29:15 lo mismo que decíamos de Montoya muchas veces el año pasado e está pasando a Puccini muchas veces este año estamos empezando

Voz 1704 29:22 para ahí de atarse Carlos como la temperatura exalta en Villarreal veintiocho grados estamos a la media hora de la primera parte agüita para los artistas

Voz 0341 29:30 lógicamente en estos partidos casi todos los partidos ya separan para la hidratación de los de los futbolistas porque las temperaturas están siendo incluso superiores en este tramo final de septiembre que en muchos días del mes e incluso en algunos de de agosto por eso es lógico que los dos equipos porque tienen que acordar los dos equipos acuerden antes de empezar el partido esta pausa que ahora mismo les puede servir a los entrenadores y les está sirviendo también a lo largo de esta temporada para cómo los tiempos muertos en en baloncesto para dar indicaciones a sus futbolistas porque todos se arremolinan alrededor de su entrenador y además de beber agua reciben las lecciones tácticas tanto de Javi Calleja como de Marcelino García Toral que está visitando por segunda vez el estadio en el que tan buen recuerdo dejó hasta que todo se rompió bruscamente cuando el Valencia el Villarreal iba a jugar aquella eliminatoria de Liga de Campeones ante el Mónaco eran si ante el Mónaco días antes decidió Fernando Roig destituir a Marcelino por discusiones enfrentamientos que había tenido con pesos pesados de la plantilla en aquel momento si no me equivoco Bruno Soriano que sigue estando en la plantilla Musacchio Mateo Musacchio en el central argentino problema gordo vino el partido en Riazor amistoso de pretemporada que sí claro es el primero oficial que van a jugar era esa previsión sí

Voz 1704 30:59 el Depor bueno pues tendrá servicio de portería del Villarreal su palmito a los abanicos a él hay muy buena entrada en el estadio en entradón y Asenjo ya lo tengo comprobado es la cuarta vez que pasa ahora mismo saca de puerta saca de puerta a la zona en la que está Gerard Moreno están buscando claramente Carlos

Voz 0341 31:16 no no no casi sólo no pues están buscando el sí

Voz 1704 31:19 directo a Gerard Moreno para el salto con Gaià lo que pasa es que el Valencia cuando ocurre eso manda ahí a llega Villa que voy hace dos por uno que si toca ya que a Vivien pero como el otro que ella Gabi prolongue Gerar Moreno va a quedar libre jugador porque van dos el Valencia para del Villarreal fíjate en algún saque de puerta más en la primera parte como Asenjo busca a este perfil de Gayá el salto Gerard Moreno para perfilar de cabeza juega el Valencia Gabi XXXII primera parte el francesa va a cambiar toda a la zona de Ferran Torres un poquito fuerte de envío dice linier que sigan balones para Carlos Campos Villarreal no le presiona demasiado Carlos Bacca toque en corto para Dani Parejo ahí va Dani en campo contrario Dani Parejo ha subido a banda pichichi pichichi con Miguel Aaiún ayer aparejador italiano el recorte bueno pichichi con pierna izquierda que la pone el balón para Sergio Asenjo

Voz 0341 32:06 no no lo ha puesto mal dolor con la izquierda bueno si tiene que centrar con Izquierda mejor pero sí lo es el pichichi Carlos no centro que es es a la hora de defender para mí es Zougam pega es que no no no es un jugador con perfil defensivo viendo la repetición nuestra también puesta porque es muy difícil pero vamos con esa fuerza llegar algún compañero rematara

Voz 1704 32:23 saque de puerta a la zona de Gayá los Baker Villarreal está fatal no estaba ya les Moreno ahí para despejar de cabeza luego se equivoca Álvaro en el pase para Mario Gaspar tranquilo Carlos tocamos he dicho Marcelino a Carlos Soler la tienes Gabi más posesión para el Valencia en esta primera mitad en la cerámica Carlos Soler a la derecha para Cristiano Puccini le perseguía Miguel la Llull se para en seco el italiano nacido en Figueres a en Florencia la tiene Gabriel Paulista la combinación del Valencia en zona central

Voz 0691 32:55 la tiene calla calla

Voz 1704 32:57 pasé forzado es malo para que ya que allí vaya al suelo con la plancha pero ha pitado falta Jaime Latre es el primer pase de Gayá así que ahora la pelota para el Valencia en campo del Villarreal la falta de Mario Gaspar sobre José Luis Gayá cambió bastantes un look no

Voz 0341 33:09 el corte de pelo que lleva ya es cortito además muy muy rapado por lo que son laterales bajos Si nuca

Voz 1704 33:17 el cambio de luz para ver si cambia la suerte lo hacen muchos futbolistas Huckabee para Carlos Soler círculo de Valencia en propio campo el envío largo de Carlos Soler para que salte y Santi Mina con Álvaro ha prolongado bien mina mina para ver afrontan mina mira con Pablo Fornas no Acaip domina pero pierde la pelota Pablo Fornells quería jugar con Gaià es Funes Mori Parejo Parejo Parejo Parejo la argentino que toca de primeras para quién para Miguel la June el Villarreal sale fuera un buen pase de la ayuda exterior para Carlos Bacca anticipa Gabriel Paulista banda para el Villarreal

Voz 0341 33:48 es más seis normalmente parece este Soler en el partido sí que Parejo se parejos normalmente están casi siempre alineados pero si alguna vez uno se descuelga más sí a la zona de arriba es parejo está más más cerca de la defensa normalmente Soler que parece

Voz 1704 34:04 juega el Villarreal en campo del Valencia está muy alto muy largo ahora Mario Gaspar prácticamente en el extremo has dicho es normal porque parejos el creativo hombre teoría Parejo es el que tiene que dar el pase diferencial en campo contrario digo yo vamos a ir hace jugar Marcelino con con dos a Konko que LAN con Daniel Wass el otro día cuando jugó vas Carlos era el que venía más atrás porque jugaba más adelante otra cosa es lo que yo piense exacto pero pero viendo cómo jugó al equipo se descuelga más hacia adelante parejo que el otro el que juegue con él

Voz 0341 34:30 no

Voz 1704 34:31 Mario Gaspar no se atreve con un pase largo en corto para Trigueros la tiene Gerard Moreno la combinación buena la del Villarreal ha ido al suelo está jugando en el suelo Huckabee la gala Moreno ojo al que se va de Gayá en primera instancia metió bien la Puntí talle el de Pedreguer juega Gerard Moreno el ex del Español oxigenado medio campo para Manu Trigueros que te larga salta bien de cabeza Gabriel tornarse la frontal Fornells el Izquierda tocar exterior para Jaume Costa el viento de Fornelos para hacer espacio la tiene Miguel la Llull Miguel de Exterior atrás no la quiere perder deja para Funes Mori el argentino que no es un jugador creativo ni mucho menos que separan seco y toca atrás para no perderla con Víctor Ruiz le algo el Villarreal Valencia Álvaro para Mario Gaspar ya lo llega a Cheryshev el centro de Mario no toca Gerard bien pierna derecha haber mina con Manu Trigueros a ver si la puede ganar mina no la gana haga la Trigueros siguen achaque del Villarreal falta de Santi Mina está sufriendo el Valencia ahora

Voz 0341 35:26 mina de momento mal partido eh no está bueno no es bueno tampoco el de Gameiro pero mina está fallón fallón

Voz 1704 35:32 compilación la costa bien la Ayun para chao chao

Voz 2 35:35 te pichichi acordes eh sí que ha cambiado en esta segunda parte de la primera parte

Voz 0341 35:41 sí me entienda la dinámica que tenía el Valencia durante los primeros veinte minutos de más posesión de pelota que el Villarreal en los últimos quince dieciséis ahora está siendo más el Villarreal con más pelota que el Valencia que esta hora defendiendo básicamente al córner bien

Voz 1704 35:59 la Ayun el mexicano nacido en Córdoba pero otra parada para el Villarreal treinta y seis primera parte la pone la allí

Voz 3 36:06 neto de puños Abel

Voz 1704 36:08 el rechace de segunda línea toca Trigueros la quería bajar Gerard Moreno en la frontal Santi Mina pierda derecha impulsa para la contra que no va a salir porque está bien colocado jornal buen control de El Aaiún neto apretó el hecho falta vaca

Voz 0341 36:24 el saque pero bueno el árbitro porque al final aparejo

Voz 1704 36:27 ahora Dani Parejo pierna izquierda buen pase para Gameiro en la derecha y la derecha hay dos no lo he visto de me Costa habrá amarilla para echado me consta

Voz 0341 36:35 indudable indiscutible y además pide disculpas Jaume me consta es la segunda amarilla del partido si no me equivoco Huckabee esa que se quedó mirando las tarjetas a ver si le iba a sacar la roja por el manotazo al jugador del Villarreal amarilla para día Gabi iba a primera amarilla para el Villarreal

Voz 1704 36:50 Jaume me consta has visto tuvo algún partido la cerámica

Voz 0341 36:53 tras dura pero lleva un par de años está siendo faltas demasiado duras

Voz 1704 36:57 no he tenido este corte tan agresivo Jaume pero

Voz 0341 36:59 es un poco absurdo destaca hecho porque está clarísimamente ve claramente el mismo que no va a llegar al balón iba con mucha contundencia a a derribar a jugar del Valencia es amarilla roja evidentemente una falta duras dura

Voz 1704 37:16 sabia las faltas lejanas no paran golpeo directo ni mucho menos va a poner la parejo en el treinta y ocho de la primera parte cero cero entre Valencia y Villarreal la pone Parejo salta de cabeza en la defensa Gerard Moreno ahora Puccini que Le Pera Se estampar el jugador del Valencia que salía fuera de juego se estampa el remate de Puccini dejó el Valencia que venías sabiendo habrá fuera de juego balón para el Villarreal

Voz 0341 37:37 me habían gatilló bien no exime a ver si va para portería o no controló con el pecho le Vega bien bien bien

Voz 1704 37:44 veamos abril

Voz 0341 37:45 del perdería e iba con mucha violencia has entrado eh sí

Voz 0691 37:49 le pegó a Gabriel Paulista

Voz 1704 37:53 habrá descuento en la primera parte sí que os quedarán aproximadamente unos cien minutos todavía de este primer acto

Voz 0691 37:59 juega el Villarreal el pase

Voz 1704 38:02 para Cho me consta dice el colegiado que no hay fuera de juego que no juegue Carlos Bacca está fallón Carlos Bacca ahora levantado el linier por eso fallo Carlos Bacca porque estaba con el recelo de ver si levantaba el linier

Voz 0341 38:13 vengo mala Carlos lo veo lo el físico es buena noticia para el Valencia que no haya aparecido casi nada Gerar Moreno también lógicamente

Voz 0691 38:21 dos delanteros excelentes que tiene el Villarreal Cobeaga ya Gayá para Mukhtar Dídac Javi

Voz 1704 38:28 Dani Parejo con la Izquierda el pase para Santi Mina el apoyo con Cherie se bueno bueno bueno hoy Cheryshev para Santi Mina la cobertura de Álvaro fluyendo saque de banda para el Valencia ya acercándose el equipo de Marcelino

Voz 0691 38:39 el área del Villarreal

Voz 1704 38:42 dice banda que será para allá porque

Voz 0691 38:45 Arda

Voz 1704 38:47 el diálogo permanente de Marcelino con sus centrales juega ya acá de banda para Villa Cavic controla con la derecha con la misma toca tras para el que va de último que es Gabriel Paulista todo el Valencia menos neto en campo del Villarreal le dejan pensar Gabriel Abreu la izquierda retrasando ligeramente a la izquierda para Gayá el Valencia buscando la banda de Gayá con seis allá por fuera a poner a ya ha metido la pierna ahí Carlos Soler llegando al afrontar Carlos deja para Cheryshev fuera el golpeo con la derecha que es la menos buena él no cogió toda la comba todo el arco con la pelota habrá servicio deportes para el Villarreal

Voz 0341 39:26 también listo y Carlos Soler para llegar al rechace antes que en favor del Villarreal lastima luego el el disparo de Cheryshev disparar a puerta pues estos dos no de Puccini de de Cheryshev muy poco más toda la parte del Valencia de momento no ha tenido que intervenir Asenjo inepto sólo realmente tampoco porque la clara aclara si no llegó a rematar vaca porque el Villarreal fue la debacle le pegó horrible así que los porteros realmente paradas no han tenido que hacer Ringo en el en el partido por lo tanto que los porteros no tengan que intervenir aquello para lo malo

Voz 1704 40:01 partido es malo

Voz 0691 40:02 la tiene el Villarreal envío largo

Voz 1704 40:05 a llegar Moreno persiguiendo había metido la pierna derecha el francés servicio de banda para el Villarreal se ha complicado mucho el francés para acabar despejando en una horas ya muy próxima al área quizá un poco antes hubiera sido mejor Mario Gaspar Ariño Gaspar para Gerard Moreno el apoyo para Fornells Fornas que pondrá el centro cortito primer palo cabeza despejando Huckabee yo el servicio de banda para el Villarreal es muy buena entrada en el campo de cerámica eh hay una muy buena entrada lo que no habido ex valencianista spa

Voz 0341 40:33 suficientes para llenar todo lo que es el Gavia jaula

Voz 1 40:36 que hay arriba de uno de los fondos

Voz 0341 40:39 lo que están todos metidos ahí en la parte central pero hay bastante hueco en los dos lados de la jaula

Voz 1704 40:45 el apoyo el servicio de banda de Fornells para Mario Gaspar ha tocado Cheryshev a Mario Mario para Cheryshev que toca en corto en ruso y quería cortar el balón abajo Gayá con jornal es ahora el centro de Mario Gaspar que lo tocan el suelo Santi Mina habrá correr para el Villarreal el cuarenta y uno en la primera parte Santi Mina en el suelo quejándose de la pierna derecha

Voz 0341 41:05 sí impide además con el gesto de la mano que entre las asistencias no se ha torcido en la rodilla al ir los dos ahí a la vez a pegarle a la pelota sí la más la mayor fuerza de les golpeo por del Villarreal ha podido hacer que la la Santi Mina se le haya torcido eh

Voz 1 41:24 a ver vamos a ver ahí la acción

Voz 0341 41:28 estas otra ahora ahora ahora es cuando Mario Mario y mira parece no me parece mejor pese menos mal que que que parece más golpe entonces lo normal es que pero parece que no en la mano la cabeza eh no sé por qué

Voz 0691 41:44 a saber Marcelino lo que tienen en la cabeza mejor lo tiene que ver con mira tiene que ver con el córner

Voz 0341 41:48 mina de momento manos en la cara ahora ahora yo creo que no pero claro

Voz 0691 41:54 tiene nada

Voz 0341 41:56 sí sí yo en la repetición se ve que no es giro de rodillas y que es producto del golpe

Voz 1704 42:01 rascado tras la rascado atrás pero pero da la impresión de que no está para cambio Santi Mina no salido a cantar Mi Rodrigo

Voz 0341 42:10 hay un ligamento a igual que sí que le puede molestar que es lo que le está señalando ahora al fisio bueno va a defender el córner con uno menos el Valencia porque el lo va a sacar ya

Voz 1704 42:20 a real La por El Aaiún al segundo palo ha tocado Álvaro de cabeza fuera

Voz 0341 42:25 el remate franco rematado al palo

Voz 1704 42:27 centro de Miguel la Llull la jugada ensayada del Villarreal buen centro de Miguel la ya Álvaro Carlos ha fallado una jugada

Voz 0691 42:34 sí

Voz 1704 42:35 vamos totalmente franca si le gana la espalda a Carlos Soler Hinault marca de milagros Álvaro Ésta para mí lo más clara del partido está

Voz 0341 42:42 sí sí sí es bueno como la de vaca no quizás uno con la que a veces con el pie ninguno de los dos acierta parece que puede volver Santi Mina

Voz 1704 42:49 lleva toda la media Izquierda agujereada hacer los jugadores lo hacen adrede

Voz 0341 42:53 lo he visto bastante este año ahora que transpira primer así todavía no ha vuelto a campos adivinaba volveré el ingreso Jaime Latre en un susto la acción de la rodilla de Santi Mina Mario Gaspar

Voz 1704 43:06 para la peinada que no es buena de Gerard Moreno que qué mala jugada

Voz 0341 43:08 claro Carlos a primera parte de momento cero cero cero

Voz 1704 43:11 sabes conocido el jugador catalán desde el suelo quería ganarla Manu Trigueros que la ganó fue Cheryshev banda para el Valencia y vuelve Santi Mina cojeando ostensiblemente de la pierna derecha

Voz 0341 43:21 el molestias deben seguir teniendo porque en el movimiento de de carrera no es del todo ortodoxo

Voz 1704 43:27 veremos en lo que queda de partido si puede continuar el gallego hay planes de recambio en el banquillo por supuesto para el Valencia la tiene Gabriel Paulista

Voz 0341 43:37 ahora están todos los delanteros en la convocatoria así que Rodrigo iba Shuai espera en el banquillo

Voz 1704 43:42 ahora el pase de Parejo adelantado para mina la acción exterior de Ferran Torres llega la cobertura es dentro de Ferraz a Ana Álvaro con Gameiro ha tocado el de Potes es el cántabro servicio de banda para el Valencia es mala las

Voz 0341 43:55 es buena la la jugada de Ferran Torres que es la primera prácticamente que en en lo que llevamos de partido es un balón bien presentado al área les sigue doliendo en Liga es es tendón hay exterior aumento exterior de la rodilla lo que les sigue molestando Amina y eso alguna vez si no se va tan fácil