Aqui tienes la segunda parte del partido Villarreal - Valencia CF

Voz 0691 00:00 tas Santi Mina en las entrañas de la faraónica Isabel Michi basó allí el delantero belga estaba también Rodrigo pero imagino que habrá un plan de Marcelino para Rodrigo darle descanso porque el primer cambio y que formará dupla con Kevin Gameiro ya prácticamente han coincidido todos en el campo o los cuatro puntas pues hoy la pareja de arranque la segunda parte Gameiro Michi batió allí

Voz 0341 00:21 bueno pero sí que puede sorprender no el plan no sé el que tendrá Marcelino

Voz 0691 00:25 no sería ganar el partido claro y por eso ya

Voz 0341 00:28 descansado cuarenta y cinco minutos pues a lo mejor con cuarenta y cinco Descanso ya está bien pero bueno ha decidido sacar a basó a ello y ojalá el belga no se enseña

Voz 0691 00:36 lo que todavía no no se enseña su primera Maris la prima ya debatió allí en el disparo a portería que le pegó a Jaume Costa se interpuso en el valenciano entre la portería y el balón terminó en córner salió por línea de fondo Balón de esquina para el Valencia estamos en el primer minuto cuarenta y cinco segundos de esta segunda parte iba hacia allí para optar el córner ese no es parejo es creo que es el chef que va a sacar el córner en el Valencia hola el diálogo en el punto de penalti ese córner va a Dani Parejo cuando calientan Koke al primer palo ha querido tocar de cabeza Cheryshev se interpuso Gerard Moreno al suelo peleando ahora bien bravos Miguel la Llum para ganarla le pegó la pelota Parejo Balón de banda el Villarreal Copeland Rodrigo

Voz 1 01:26 el tercero no lo distinguida Murillo si Mourinho no no no tengo nada claro que sea Murillo es bueno estamos viendo ahora Rodrigo claramente vamos a ver si podemos descifrar mientras bares que han empezado mejor

Voz 0691 01:42 el Villarreal circulando a la defensiva el equipo de Calleja la tiene Álvaro González estuvo la mejor ocasión de la primera parte ese remate de cabeza a centro de Miguel la Llull en la marca Carlos Soler no llegó a tocarlo de cabeza el testarazo de Álvaro González se marchó un palmo por arriba de la portería de Neto el Villarreal es Manu Trigueros no sale la pared hay entre Chao me consta que venía el apoyo queda Miguel la Llull estuvo atento en zona defensiva cristianos pichichi dejando para excepto el brasileño largo salta arriba de cabeza con el pecho Víctor Ruiz Miguel Llum que anticipa a Dani Parejo toca para Funes Mori Funes Mori para Trigueros y Trigueros para Víctor Ruiz el Villarreal todavía en propio campo lo cruza ahora en el pase de Víctor Ruiz para echó me consta la tiene Trigueros el pase dentro de Trigueros para el control de Carlos Bacca es Pablo Fornas en el extremo zurdo Furnaces Puccini toca tras el de Castelló de la Plana para Jaume Costa dos por dos de Chamberí de Farnals toca dentro Fornells para Miguel la Llull está ha colocado Parejo en el trabajo defensivo sigue circulando el Villarreal pero sin sorpresas Pablo Farnals tiene que retrasar ha corrido bien el Valencia para atrás tiene mano Trigueros para Víctor Ruiz Víctor Ruiz para Álvaro González en campo del Valencia triangular el Villarreal mayor Gaspar muy fallón también el Carlos Mario Gaspar todo el partido el de Novelda Abrera ayer que habría esa hora de Mario Gaspar madre mía fallado el despeje en primera instancia o sea que lo el balón se quedó entre los pies le permitió a Mario Gaspar salvar los muebles porque ya Herrera mi ayer Izquierda Cheryshev jugará el Villarreal la tiene la derecha Mario Gaspar sea cerca para apoyarle con más movilidad ahora Ramiro Funes Mori inconfundible con ese vendaje en la muñeca izquierda la baja Manu Trigueros toca atrás para Víctor Ruiz deja para Miguel la Llull la ayuda atrás para Víctor Ruiz sabe de la cual Víctor Ruiz cuenta el hombre sólo que la derecha Mario Gaspar el Villarreal en cortito se ofrece Funes Mori quería cambiarlo a todos aquí a la banda izquierda lo hace ahora el argentino buen pase para no me consta que se equivoca qué mal lo iba a varios jugadores del ya Real Malcolm balón en un puntos de confianza bajísimo a ver si lo puedo aprovechar de Valencia largo Carlos Soler para Kevin Gameiro agarrado Kevin Gameiro Álvaro González claramente Carlos buen partido de los centrales de ambos equipos malos de los

Voz 1 04:09 el ateos

Voz 0691 04:10 poco de minas poco de Gameiro poco de Gerar poco de vaca y los es muy bien es un partido muy serio

Voz 0341 04:16 así puede ser hasta una regla de tres no eso que has dicho sí suele si el partido es malo de los es bueno de los centrales suele ser malo de los delanteros y viceversa y hoy se están imponiendo evidentemente las defensas a los ataques de momento queda todavía muchísimo pero claro el hecho de que no hayamos visto ni una ocasión clara de gol o un remate simplemente la salida de un córner Álvaro lo único que ha ido in tampoco ha ido a portería pues habla bastante bien a claro de que la defensa de los dos equipos está trabajando bien y la delantera trabajando mal

Voz 0691 04:46 Trigueros ojo a la derecha de mejor del Villarreal no he visto Trigueros menos mal la frase la queda Miguel la Llull a bien para echó me consta Chao me queda pone fatal Chao me consta directamente fuera ya entiendo por qué juega más Pedraza que Jaume Costa al partido de un estaba

Voz 0341 05:01 la me pareció increíble que Trigueros o muy raro que Trigueros que estaba además enfocado a verla subida de Mario Gaspar que entraba solo

Voz 0691 05:07 porque además él estaba conduciendo hacia allí

Voz 0341 05:10 no le haya abierto la pelota a él le veo caer más

Voz 0691 05:13 ese la valla dado a echar me consta que está mucho más tapado pues bueno decía Carlos Soler buen pase la banda derecha para Ferrán Torres en Cala Ferran ha echado me consta venía pichichi pero ha visto Ferran Torres de visto Ferrán Torres va a ver córner por lo córner para el Valencia es el segundo de esta segunda mitad para el equipo de Marcelino de los lava pichichi por fuera pero aferrada cogió la directa ya para poner directamente el centro lo obstaculizó Cho me consta y habrá córner para el balón

Voz 1 05:40 esa macho allí más fino ya lo vi el otro día el partido de de la Juve está pocas difícil de Carlos no sé si se vino muy pesado

Voz 0691 05:52 tercer con él para el partido a la ponen parejo al segundo palo al contrario le cae el rechace a Gameiro girando sobre sí mismo buena combinación con lo que la pone el rechace le queda basó allí basó llegó a la derecha al afrontar para Ferrán Torres que me quería pegar habiendo para pichichi pichichi con la derecha directamente fue era puertas para el Villarreal que nuestra

Voz 0341 06:13 el todo mal luego a pichichi claro que sí acabar jugada jugada y a lo mejor incluso suena la flauta ahí puede marcar un gol en un disparo desde la frontal que es lo que intentaba el lateral derecho italiano aunque les salió desviado dieciocho mil trescientos setenta y tres espectadores hay hoy viendo este partido en el estadio del acerado

Voz 0691 06:35 el balón para el Villarreal jugando en campo propio Zola defensiva Álvaro González para Mario Gaspar el pase de Mario es bueno toca de cabeza ya bien ahí Cheryshev el acción con Carlos Soler al desmarque de ruptura de Gameiro lo ha leído bien Álvaro González tapado Mario Gaspar gol Izquierda el valor se iban poquito largo a Funes Mori que toca ahora atrás para Víctor Ruiz el desmarque aquí la izquierda de Miguel la y un toque en corto a Víctor Ruiz para Chao me consta Jaume el envío para Carlos Bacca mal control de Carlos Bacca que estaba solo todo sólo libre de marca pero que no controla

Voz 0341 07:12 bajo esa horrible llenar desaparecidos

Voz 0691 07:15 ya no tengo ningún valor en toda la segunda parte no ha aparecido hasta ahora el ex del Español la tiene agallas repitiendo por dentro en el pase para abrir Paulista el partido es malo de solemnidad a las cosas como son muy muy flojo Gabriel Paulista pierna izquierda impulsa para Cristiano y Chiri la quería ganar Miguel la Llull que tocó con pierna derecha el rechace con suerte le queda Pichincha y el que la cambiarles parejo a la espalda de Mario Gaspar que toca bien de cabeza el rechace de Mario Gaspar mansamente fuera de banda para que lo ponga en marcha José Luis Gayá el siete de la SER una parte sigue el cero cero en la cerámica entre Villarreal y Valencia la perdido Cheryshev la piel además comete falta balón para el billar

Voz 1 07:53 tal

Voz 0341 07:57 el Valencia no ha cambiado nada con la salida de de allí por Santi Mina sigue sin existir ese Rodrigo esa figura del delantero que da apoyo al centro del campo para intentar hilvanar jugada enlazar líneas Gameiro pasó ahí siguen en horizontal en uno al lado del otro como mina estaba con Gameiro en la primera parte pero el apoyo al centro del campo que hace también Rodrigo se echa en falta

Voz 0691 08:23 están muy mal el Villarreal y el Valencia en un bajísimo estado de forma ahora al controles bueno Gerard Moreno buen pase de El Aaiún para Manu Trigueros love o como vez del Villarreal hasta ahora malo Trigueros habrá la derecha para Mario Gaspar controla con el pecho la baja el suelo para Farnals jornal puente de mando parte derecha en ese flanco en el que sufre tanto el Villarreal al pase de Fornells para Mario Gaspar

Voz 1 08:50 el Villarreal que es un equipo que con el balón funciona muy bien hoy es un desastre

Voz 0341 08:54 a mí el Villarreal de Calleja el año pasado me pareció que cogió bien el sistema del rombo cuando cuando lo implantó Calleja tuvo buenos partidos pero luego se fue desvaneciendo a medida que pasaban las jornadas aunque luego volvió a cogerse otra vez al final de temporada es un equipo de muchos altibajos para meterse en Europa League esta temporada empezado con el bajo ha tenido dos altos y los bajos desde que llegó Calleja y ahora mismo está en un bajo como el Valencia

Voz 0691 09:17 Ballack contra el Valencia con Carlos Soler conducción larga del niño abriendo a la izquierda para Cheryshev dicen el que fuera de juego fuera de juego de Cherie siempre se pone el centro levantó la bandera lo tuvo claro el asistente de Jaime Latre el que cubre la zona de tribuna a él defensa del Villarreal que en el pase se queda parada está adelantado Cheryshev claramente por el corte el césped se ve fuera de juego de Cheryshev las

Voz 0341 09:40 xima porque era una llegada con cuatro de golpe del Valencia quizás es fallo de Carlos Soler por meterle el pase cuando ya está adelantado Cheryshev

Voz 0691 09:48 me da la impresión que va a salir es Carlos parecido quedas Guedes el segundo cambio para el Valencia después del primero por lesión de Santi Mina que hizo en el descanso Marcelino para que entrar sí cambio Orientación Álvaro González para que en el pecho Miguel dejando para echado me consta anticipa cristianos Puccini recupera el balón no va a Puccini con la derecha pone la moto el italiano no Chi levanta la cabeza pero tiene que tocar atrás porque no hay movimientos la Izquierda Cheryshev el balones para José Luis Gayá el de Pedreguer abriendo para Cheryshev la tiene Gayá que abre las maras como diciendo quién viene para un pase no viene nadie repite con Cheryshev Cheryshev para Gaià al se descuelga Carlos ver el centro conduce da un par de toques si toca el izquierda para Gayá haga ya para Gameiro mal control de Gameiro a proteger Álvaro Gonzalo diez y habrá servicio de portería para el Villarreal

Voz 0341 10:40 la UD Gameiro pero no es tan saliendo en ninguna de las combinaciones de ataque una vez más

Voz 2 10:46 así lo habías visto bien Fran Ferran

Voz 1 10:49 por Ferran Se marcha entrará por Guedes bueno hemos que da el cambio Rodrigo no

Voz 0341 10:58 en principio quedaría ese cambio Ferran Torres no ha tenido un buen partido con cuentagotas aparece Ferran Torres

Voz 1 11:06 y hoy muy poquitas gotas

Voz 0691 11:09 un centro recuerdo la primera Arceo centró que prolongó Gameiro para atrás pero la verticalidad que le tenemos que oye que les decimos Carlos y no jugamos a la contra ya pero pero bueno yo lo he visto con la selección española en teoría inferiores que tiene desborde es un jugador que este este su fútbol mayores si ya aquí está es lo que te da Llull esté al frente Jaume Costa si juega es porque tiene que estar capacitado para jugar contra él pero pero vamos el primer mes de Ferran primera di es como titular

Voz 1 11:37 a mí me deja dudas eh me deja dudas

Voz 0691 11:39 segundas partes sí el campo del Levante provocó la expulsión de Koke pero como titular Copac como para buenos partidos cerrados muy poquito juega el Villarreal Víctor Ruiz regatea Guedes ahí está el ex del Espanyol el pases bueno el pase es bueno para Vaca Vaca dejando para Fornas als jornadas hizo mal control Izquierda era buena la jugada en ese arrastre ahora la pierde basó allí la gana Miguel la y un tocando para Jaume me consta el pase de Izquierda Shawn abierto para Gerard Moreno le persiga el paulista Gerrard para poner el cetro para el segundo algo ahí no hay nadie del Villarreal afortunadamente deja correr la pelota Gaià Yale de Pedreguer que sabe tocando bien para Carlos Soler la ventaja por la falta queda clara bajo es Ramiro Funes Mori la tiene Dani Parejo Parejo ciclo central la derecha la quiere Gonçalo Guedes a ver si les pone un poquito más al partido Gonçalo Vélez estaban ya con Miguel la Llull para dentro Guedes en vertical toca para aparejo Parejo para resolver allá abiertos azerí Seth el luso controla levanta la cabeza de Doblas Gaià para iba la pelota allá cada Fornells allá él afrontar para que desguaces Guedes Guedes está pues la espalda de Trigueros Yell rechaces para vaca que toca atrás para Pablo Farnals va a cámara Farnals dos por dos a por fuera formal el envío de Farnals lo para bien y que es el mejor del partido estará en el Valencia no si bien llegó a mí para Carlos Soler notablemente sea el mejor del hay Parejo hay Parejo hay parejo al Parejo hay que falta de Vallejo después de perder la pelota uy a la calle Parejo a la pareja

Voz 0341 13:07 ya te has cubierto de gloria

Voz 0691 13:09 por los siglos de los siglos amén Mentana Fran la falta de Parejo dura abajo roja directa de Parejo para mí serbal control iba fuerte al suelo tengo dudas de que sea rojo

Voz 0341 13:26 a Carlos yo también es un fallo de Parejo en el control es un fallo de parejas el control intente recuperar es la falta de la frustración cuando has perdido la pelota va contundente pero

Voz 1 13:36 quizá demasiado exagerada ya pierde va abajo es que va con como es que le ha pegado bajaba por delante me engancha con los tacos por delante y eso ya hace más peligrosa la acción si es que le mete los tacos entonces ya

Voz 3 13:54 Carlos eh muy al límite no del referendo no se congelan muy al límite para sacar una arroja en una acción en el centro del campo que no estás impidiendo una acción clara de gol no

Voz 0691 14:05 sí que parece muy riguroso al árbitro

Voz 0341 14:08 tema es los tacos que bajo el pan los tacos delante van los tacos por día

Voz 2 14:11 ante los tacos impactan en en la pierna del jugador del Villarreal

Voz 0341 14:16 pero no es una entrada a mala leche ni mucho menos no ha perdido la pelota intentar recuperar la de esa forma a tira Marcelino azerí

Voz 0691 14:24 ha echado Marcelino Marcelo a la calle pero Carlos es un mal control de Parejo y unas pero somos supuestos es un mal control digamos hagamos dos lecturas la segunda es que yo no lo he hecho yo creo que lo haga falta amarilla aunque vaya por delante creo que demasiado es que los cargada de razón por

Voz 0341 14:43 Marcelino algo le está diciendo al cuarto árbitro éste se Chiva lógicamente si expulsa también a Marcelino

Voz 0691 14:50 no he visto es el cambio a porque no lo ha hecho porque está preparado estaba congelado al campo y si está preparado bueno va quitar Gameiro

Voz 1 14:56 no

Voz 0691 14:57 Paquita tiene que quitar Gameiro está

Voz 0341 15:00 ahora Gameiro jugando más retrasado porque ya no quedan

Voz 0691 15:02 estaba preparado el cambio el cambio Gameiro ojal Real crecido ahora claro porque no lo veros achacaba a protegiendo ahí Carlos Soler perseguir la pelota a la Togo Víctor Ruiz

Voz 1 15:14 esto días la expulsión

Voz 0691 15:18 se tapa la boca para que no sí pero bueno veamos los demás pero lo está oyendo el que lo tiene y él quedó pero el linier la escuchado claro claro esa línea pues la calle Marcelino en cambio es Gameiro porque era claro está jugando Gameiro iba echó allí y luego los jugadores por fuera de banda viene sacaba de salir y Cheryshev el extremo zurdo Rodrigo no va a jugar ni un minuto vuelve congelan seis Tzipi

Voz 0341 15:44 meses y pico después de la lesión pero del Valencia

Voz 0691 15:47 con uno menos por la expulsión de Dani Parejo

Voz 0341 15:51 por esa entrada dura a Ramiro Führer

Voz 0691 15:53 sí después de haber perdido incomprensiblemente un balón en el centro del campo bueno pues el Valencia jugar media hora más el descuento con un futbolista menos cuidado y los cambios ya los tres cambios hechos Fidia por eso digo Carlos porque el Valencia juega miércoles el partido con la Juve pueda haber un cansancio que el Villarreal jugó jueves UEFA contra el Rangers pero desde luego

Voz 1 16:15 algo va a ser un trance yo

Voz 0691 16:19 un poquito complicada la segunda parte jugando con el Valencia por la expulsión de Parejo para mí justa completamente injusta juega Trigueros ahora ya claros Valencia sátira tras el Villarreal que no ha querido la pelota en toda la primera parte ahora la tiene más con Miguel la Llull la Llull el pase la derecha abierto para el hombre que estás allí que es Mario Gaspar que llega con Callaghan ya al suelo vaya que está de capitán Palop debates para el Villarreal ya tiene pinta que va a ser un monólogo del Villarreal

Voz 0341 16:46 eso sí el Valencia normalmente prepara los partidos así para defender más que atacar y buscar la contra ahora con uno menos seguro que si a ver si algunas claves que Rodri sin Rodrigo en las contras va a ser más difícil llevarlas pero pero buena gente rápida está Cheryshev Guedes vamos a ver si llega alguna contra y mientras tanto a defender a seguir haciendo lo que lo que estaba haciendo bien el Valencia en casi todo lo que llevamos de partido que es defender salvo aquel despiste de Puccini que tuve la ocasión clara de vaca ha defendido el líneas generales bien pues a ver si lo sigas

Voz 0691 17:14 en Funes Mori otros cambios el Villarreal seguro Carlos morir para dejar allí en medio campo Trigueros ya Fornells y meter más gente arriba Funes Mori que la cambia toda a la banda que Costa controla bien con la derecha toca para la Yu la va a perder la piel de la Llull le perseguía ahí el jugador del Valencia que es Koke Lan recupera congelan tarjeta amarilla para Miguel la Llum buena acción de Koke la Carlo

Voz 0341 17:36 bien bien la reaparición de Koke LAN haciendo lo que también hizo el tiempo que fue poco Messi poco que estuvo en la temporada pasada disponible hasta que se lesionó me esa rotura del tendón de Aquiles

Voz 0691 17:48 es buena recuperación de Copeland y encima forzando no

Voz 0341 17:51 tarjeta amarilla de Miguel la June ojalá vuelva

Voz 0691 17:54 a gran nivel

Voz 0341 17:57 con el que se fue la temporada pasada el francés Francis Cochrane

Voz 0691 18:00 tiene opciones en el banquillo Calleja Garros como Pedraza Pedraza no no no por por la por la banda de El Aaiún que la defensa está José mediocampo las ONG juega manda a veces puede poner Pedraza opciones más ofensivas para que el Valencia trabaje más a ver ese envío largo que era para basó allí está bien colocado Funes Mori Fornells Funes Mori a verdes Vegas otras buena Cheryshev son para tres seis allí sí coraje

Voz 4 18:29 eh

Voz 0691 18:30 la perdió el Villarreal estuvo bien estuvo bien hay rápido Cheryshev con pasó allí le pegó el belga con pierna izquierda habrá córner para el Valencia

Voz 0341 18:40 gentilmente el Villarreal le ha cedido un palco

Voz 1 18:43 ahí está Voro al lado de Marcelino pero se parecía como que se iba del palco no me gustaba ha sido

Voz 0691 18:48 dado que se ha puesto en pie otra vez con boro el corre para el Valencia en ataque va de Izquierda a votarlo el niño maravilla Carlos Soler allá va Carlos levanta el brazo derecho Carlos a leer el corre para el Valencia la pone Carlos primer palo despejando Gerard Moreno la va a ganar en segunda jugada Gonçalo Guedes el portugués la pisa por otro centro a llegar Sergio Asenjo mal centro Figueres balón para Sergio Asenjo para el palentino

Voz 1 19:16 era muchísimo eh vamos a sufrir si el Valencia perdía ese este partido se mete en puestos de descenso está bueno pero pero pero para camiones hablando claro está dándolo todo el punto

Voz 0691 19:29 la derecha es la banda elegida por el Villarreal para atacar a tiene Pablo Fornas conduce para dentro del de Castelló de la Plana pisen deja atrás para malo Trigueros lo habla por fuera Mario Gaspar se ofrece Gerard Moreno va largo ese semilla para Gerar que poner centro atrás va acaba acaba acaba acá Neto llegó le ha salido a el remate al primer palo al pecho y el abdomen el remate de veto que la embolsa balón para el Valencia primera conexión sesenta

Voz 0341 19:55 cuatro minutos de Gerar Moreno con vaga los dos delanteros del Villarreal aparecen ahora juntos Gerar Moreno aparece por fin por según

Voz 0691 20:02 la vez en todo el partido la advierte Carlos Soler no es que Villar recibir si el Valencia pierde balones ahí va a ser muy complicado que parte el partido no digo que lo gane empate porque el Villarreal B dos metros Valencia juega habrá cuatro cuatro uno evidentemente solamente tiene a arrimar Miguel la Llull no sentenció con Carlos Bacca llega recupera es en banda derecha en la combinación ahí Gabriel Paulista bien de primeras para Carlos Soler la tiene Carlos el de Exteriores dio para Cheryshev vuelve a defender el Villarreal cuesta llegar a campo contrario la tiene Gayá en la divisoria que separa de juego allá para Carlos Soler maravilla para Francis Kellen con Belén bien marcando los tiempos parando tocando para pichichi pichichi con Miguel la June está con amarilla el mexicano fuerzan le para dentro pichichi deja para Carlos Soler el niño a la Izquierda venimos de derecha académico vamos a la izquierda Gayá el envío con la Izquierda chica Álvaro el rechace de Carlos Soler entiende allá iba demanda para el Villarreal

Voz 0341 21:01 el el dibujo del Valencia ahora por si alguien no lo está viendo en la defensa nos ha tocado la defensa es la misma bueno va a hacer el Villarreal el el cambio a vamos con él en el centro del campo está Cheryshev en la izquierda Guedes en la derecha coquetean Soler como doble pivote y arriba solamente allí entre la expulsión de Dani Parejo el cambio el Villarreal

Voz 0691 21:19 a France pues quita Fornells Isaac Pedraza Carlos

Voz 1 21:22 es la acción que te decías jugar más ofensivo aunque yo pensaba que iba a quitarla la ayuda que el ayuno es un lateral Juande campo

Voz 0341 21:31 sí pero querrá hacer grande el campo con dos jugadores específicos de banda porque Pedraza ex jugador de banda El Aaiún es un jugador de banda aunque sea defensa pero sí sí es es exterior

Voz 0691 21:39 ahora me fijaría en la banda en la que se posiciona Pedraza si la derecha o la izquierda se cambios por hombre o ha movido al ayuno la derecha para poner aquí a Pedraza pues él Izquierda me consta venía Pedraza está está la derecha Carlos si la yo por la derecha Pedraza Alfonso Pedraza en banda izquierda

Voz 0341 21:58 mantiene Funes Mori Trigueros si el rival los dos delanteros que de momento están desafortunados

Voz 0691 22:02 la Ayun para Funes Mori en corto a Funes Mori para Triguero dos Triguero sale izquierda para Jaume Costa el Villarreal gana dos metros deja ahí para Pedraza pedazo pichichi a Eva Pedraza la esperada pichichi de la pelota el valor que lo sale si córner correr para el Villarreal porque

Voz 0341 22:17 pues bien Puccini pero pero luego se control

Voz 0691 22:20 se marchó largo el control ha Cristiano pichichi en el Villarreal es el primer camión no

Voz 1 22:25 ninguno más el primero primero Farnals

Voz 0691 22:27 por Pedraz en el sesenta y seis el corre votará Miguel la el mexicano

Voz 1 22:32 sí

Voz 0691 22:33 queda mucho partido quedan veintitrés para el noventa ocasión para el Villarreal ahora ataque banda izquierda el servicio de esquina la por El Aaiún cortita primer palo bien colocado Diaby os va a estar allí es el belga basó ayer que tocó de cabeza ahora la Journal ayuna punto de dice por fuera la tocó Gonçalo Guedes balón para el Villarreal balón para el equipo de Javi Calleja de estas Rubén Uría

Voz 1 23:01 yo yo creo que la del Valencia sinceramente creo que no ha pegado nadie el Villarreal

Voz 0691 23:06 saca de banda Chao me consta dejando para Trigueros sado me con la presión buena de hecho allí allí con Guedes bien Gonçalo Guedes forzando el saque de banda para el Valencia

Voz 1 23:17 el partido es aburrido pésimo Martín sigue sin tener ocasiones de gol sin intervenciones ni de Neto ni de Asenjo en sesenta y ocho mil

Voz 0691 23:27 saca de banda pichichi prolonga su allí allí con la izquierda para aquí en para quién para quién para Cheryshev

Voz 1 23:34 el ruso nacido es Dirty

Voz 0691 23:36 apoya tras en José Luis Gayá viene la corte en el apoyo Carlos Soler demasiados toques de Carlos suele que no obstante encuentros buen pase para Gabriel Paulista tiene que pisar la Gabriel recorta a Carlos Bacca el pase cortito le ha pegado en la pierna izquierda Alfonso Pedraza una balón demandas para el Valencia

Voz 0341 23:55 esta Santi Mina el con vendaje en la rodilla la rodilla izquierda en la rodilla que se dañó en ese encontronazo con Mario Gaspar fortuito

Voz 0691 24:04 pero ser la clasificación carros de quince de ligamento esguince lateral por los gestos se tocaba

Voz 2 24:10 Mina así es el ligamento ese que hay ahí no

Voz 0691 24:13 que la terapia muchísimo es muy doloroso en los apoyos son los cambios de ritmo pues llega el Valencia en campo del Villarreal está sufriendo muchas Valencia a pesar de jugar con uno menos la tiene Cochrane porque buen pase de primeras para Cheryshev Cheryshev en el apoyo con Gonçalo Guedes recibe sólo pichichi para poner el centro de Puccini Le pegado en el culé te ha echado me consta Iván da para el valenciano y no parece un partido de once contra la verdad

Voz 0341 24:37 de momento no

Voz 0691 24:39 ahí está parejo también expulsado en el mismo barco

Voz 1 24:42 Tito con boro

Voz 0691 24:44 de banda pichichi para allí Pacho allí se apoya en el balón es importante esta cuesta escoger a quien les daba la pelota de pasó por bajo de la bota Cochrane abajo para paulista paulista hay para quien no Asenjo a córner leer le hizo un extraño el valor al palentino que ha metido una buena mano abajo el golpeo de Interior buena real son de Sergio Asenjo se lo come es captaba de con sí sí sí pero arrestado ha dado la metiera a para el ballet habido fuerte la mano dura

Voz 0341 25:20 ahora para que el balón se vaya fuerte hacia fuera porque si no le podía haber vencido incluso la mano ahí vemos a Parejo que estaba casi celebrando el gol con Moro porque apareció en un momento cuando salía de la Bota de Guedes que que no iba a llegar Asenjo pero al final ha reaccionado rápido

Voz 0691 25:31 a córner Carlos Soler hallaba el niño largo al segundo palo despeja el Villarreal sigue la maldición de los córners Martínez ni uno remate del Valencia que desencanto Trigueros a suelo Trigueros con que te sigue la jugada por la por la por la por la guerra

Voz 5 25:47 pues tapa Víctor Ruiz era muy complicado

Voz 0691 25:50 ilegal va a la Miguel la Llull la jugar a largo con pierna derecha ver quién Corretja a ver quién corre es Carlos Bacca Huckabee ahí tiene que trabajar el francés ojo con Carlos Bacca ya que había al suelo cómo es posible Carlos Bacca el colombiano ojo ve peligro vaca de rabona en el centro al segundo palo madre qué jugadas y no lo veo no lo creo ya caído el rechace Funes Mori Funes Mori para Cho me consta que quiere pegar a portería abril Izquierda para Alfonso Pedraza Pedraza con pichichi hace volar pedazo al área toca atrás a la frontal para quién para Funes Mori obstaculizó Carlos Soler el rechace para José Luis Gayá ya la Víctor Ruiz con basó allí allí es belga bien el cuerpo ha vencido a la punta de la bota Víctor Ruiz para ganarla le cae el rechace similar ya un melón la jugador tres de de David Carlos Cué posible que no no llegue antes ya que vi la Metro

Voz 0341 26:42 encima luego va al suelo

Voz 0691 26:43 dándole más opciones a de que siga jugando muy mal defendido busque el Villarreal desesperadamente a Pedraza sabiendo que puede hacer daño Pedraza Jaume Costa ha tapado Puccini Panda para el Villarreal tan la jugada que va por delante Él va por delante de todo hace más importa vota sin botas además hipótesis al zapato ha perdido la zapatilla perdida la batalla claro está defendiendo toda la acción sin vota es el había caído en la carrera

Voz 0341 27:11 y claro por eso se resbala iba a la eso sí claro es que sino no era no era comprensible que fuera al suelo sin sentido dejándoles muchas opciones de jugada

Voz 0691 27:19 todavía no se había puesto hasta ahora a puesto espera que está hablando con el árbitro tiene que dar pisado pisado vacas que la bota no se les

Voz 0341 27:27 la sino que has ido por un pisotón también el Villarreal

Voz 0691 27:30 es Santi Cazorla ahora creo que sí habrá quitado y Carlos

Voz 1 27:35 vamos a ver porque de momento vemos aquí más costosas

Voz 0691 27:38 a retrasar la piedra o El Aaiún soñar de los dos sí puede ser es la tele también quitar Jaume Costa Nos López desacelera hasta lograr que queda yo estaba en la derecha

Voz 1 27:49 sí

Voz 0691 27:50 pues si el cambio es ofensivo e claramente ofensivo y además tienen consta está bien hecho está bien hecho el cambio era el Villarreal la tiene Manu Trigueros a la derecha abriendo para la Llum por él dentro la y un punto de penalti bien Mukhtar Diaby el rechazo de Trigueros que insiste con Miguel a Yukos el mexicano ahora con la izquierda que la pone ha tocado Gabriel Paulista de cabeza la gana Miguel la segunda instancia pone el centro chupo directamente fuera el ayuno es una locura acertara con la derecha con la izquierda llegan buenos centros a zona de peligro

Voz 0341 28:23 es que el ex ministro prácticamente el que es que él puede jugar en cualquier costado in en cualquier demarcación sea quiero decir puede ocupar cuatro posiciones sin problemas lateral izquierdo lateral derecho interior izquierdo e interior derecho y eso es un jugador pues que me da esa polivalencia a cualquier entrenador porque lo hacen más o menos bien en en todas las posiciones moviendo repetida la de Guedes qué lástima eh porque con él va el Valencia ha generado su ocasión más peligrosa

Voz 1 28:48 sin pareja con uno menos

Voz 0691 28:51 servicio de puertas para dentro imagino que estaremos a puntos de una pausa para hidratarse llegando a la media hora de la segunda parte estamos en el XXIX largos para basó allí el balón le pegó a Guedes en el pecho banda para el Villarreal banda para el equipo de Javi Calleja Marcelino tiene tanto a Parejo ya se va con él hasta cuando lo expulsa ahora lo va a quitar la el propio partido no pues jugarlo a ver qué se inventa balón para Cazorla lo que

Voz 1 29:15 ahora en el campo

Voz 0691 29:16 no yo creo que congelan Carlos Soler claro claro claro está

Voz 1 29:20 sí

Voz 0691 29:20 te recuerdo que vas fue elección para medio campo hoy no Carlos Soler

Voz 0341 29:24 sí pero el que va a poner ambas

Voz 0691 29:26 porque las más que des Cheryshev le falta fútbol Alonso no pero yo creo que deberían ser que Lance Carlos Soler y yo también no está mal es lo que ha jugado eh no lo veo porque aunque la la forma en que la expulsiones parezca rigurosas que lo eh

Voz 0341 29:42 yo creo que exagerada e una amarilla podía haber sido perfectamente la cartulina mostrada bueno vamos Elvira

Voz 0691 29:48 el centro de Pedraza no llegó de cabeza ahí Miguel la Llull ilegal el rechace Mario Gaspar Mario Gaspar con Guedes el balón lo sale quiere forzar el corren Mario Gaspar el valor al punto de penalti lo gana Carlos Soler

Voz 1 29:59 sí

Voz 0691 30:00 o catas para Gayá nos complique Isaí no no no es preciso allá regatea Mario Gaspar juega largo directamente al pecho de Ramiro Funes Mori Funes Mori en corto con la izquierda palmario Trigueros Triqui los tres cuartos de campo el talaverano abriendo para Gerard Moreno que poquito ya reponer en el partido Gerar para Carlos Bacca la para que no sale legal llegar con la izquierda al suelo Carlos es para ganarla Ése es con Laleh han hecho falta a un par de faltas Scolari está bien no físicamente sí debe bien

Voz 0341 30:29 sí parece que ir de todas formas el entrenamiento cuando hablamos con alguien que ve los entrenamientos en entrena desde hace mucho tiempo con con plena intensidad así que físicamente ha vuelto común toro pausa para la hidratación ya Evans el Quito con boro con el responsable de prensa les Navarro con Parejo

Voz 0691 30:47 Marcelino no nos sale en la en la imagen parece que sí

Voz 0341 30:49 levantó inspirado a Barcelona no lo sacan en en ese palco que han habilitado para los expulsados del del Valencia quería decir que para el partido contra el Celta lo de Parejo aunque sea igual exagerada la tarjeta en rigurosa yo creo que es recurrible no es el Valencia no pues no no no puede ganar ninguno

Voz 0691 31:10 pienso que pueda presentar esa tarjeta porque la falta existe luego

Voz 0341 31:13 ya es el árbitro el que a juicio suyo

Voz 0691 31:16 eh es demasiado dura y lo expulsa pero la falta existe y por lo tanto ningún comité va a poder quitar una tarjeta roja aparejo

Voz 1 31:22 no

Voz 0691 31:22 he está hablando con su hijo por móvil por eso no lo veías porque él se sale del palco para para llamar abajo porque en teoría está penas que me parece una absoluta está penalizado que que el entrenador expulsado de indicaciones al banquillo a través de un teléfono móvil ahí discutirlo con Parejo parte leído yo estaba haciendo eso no porque sino está penalizado sí sí sí pero pero claro pues bueno a Marcelino las cámaras ya han pillado al padre y al hijo porque ese ese dijo de Marcelino vieron que estaba con el teléfono móvil

Voz 1 31:52 que me parece una chorrada autentica que está penalizado lo de que un entrenador expulsado no pueda dar indicaciones a través del teléfono móvil igual a multas porque evidentemente lo está haciendo

Voz 0341 32:05 termina la pausa para la hidratación un par de minutos siempre suelen durar quedan todavía trece de sufrimiento más esos dos más los cambios nos queda más de quince todavía aquí en el Estadio de la Cerámica para ver si el Valencia aguanta este cero cero con uno menos desde hace ya algunos minutos en que minutos fue expulsado Parejo desde el cincuenta y nueve cincuenta y nueve pues llevamos casi veinte ya con uno menos de momento el Valencia aguantando bastante bien con uno menos porque el único equipo que en esos veinte minutos ha generado una ocasión clara ha sido el Valencia ese disparo de Guedes que despejó Sergio Asenjo al Villarreal de momento con uno más sean y con once contra once ni con uno más ha sido capaz de de generar ni una sola ocasión sobre la portería de Neto clara más allá de ese remate malo de vaca en la primera parte del remate arriba de cabeza de Alvaro no hemos tenido

Voz 0691 32:55 entonces partido tampoco jugando el Valencia con diez sensación de agobio a la portería delito no vamos a ver en lo que queda de partido que es bastante habrá aproximadamente seis minutos de descuento entre las expulsiones los cambios y la votación es posible que el partido acabe en el noventa y seis ataca el Villarreal Pedraza por dentro ahí no estaba atento menos mal Carlos Bacca Isadora contra el Valencia Carlos el mal pase de Carlos Soler estaba colocado de forma deficiente ahí el niño maravilla que nada pierde con Carlos Bacca menos mal que pitar falta Jaime Latre palo para el Valencia le menos mal que le ha pitado porque

Voz 0341 33:29 que le había puesto el cuerpo a Ibaka falta no hay falta muy falta menos mal porque no una falta a distancia prudencial como para pegarle a portería

Voz 1 33:40 se enfada lógicamente porque tiene vacas Carlos boca

Voz 0691 33:45 le quedan cambio Villarreal

Voz 0341 33:48 y le quedan toco el Canvi Le queda

Voz 0691 33:51 la Sansone como jugadores de ataque Morlanes no estará también en el banquillo a destajo pero Corrales el pivote defensivo no tengo una imagen clara de de de campings no lo he visto todavía demasiado pues tiene movimientos muy parecidos a los de Bakambu salvando claramente las distancias porque Bakambu el rendimiento que viene el Villarreal fue brutal pues ataca Mario Gaspar por fuera de persigue que desmayo Gaspar por el Centro hay cinco del Valencia y uno del Villarreal ha despejado Gabriel Paulista toca de cabeza mando Trigueros Gerard que la gana ese balón mano eh ya era moreno pero con la cabeza a Bolsa lo ves a punto de perder Guedes valoró algo que me está gustando lo que LN todo con bastante sentido en el partido pichichi de cara a la piedra no lápidas la pierdas bien con Belén para Txelis es mala por la derecha o que leen el apoyo bueno para Puccini el francés jugando hoy de ancla bien darle sentido hasta que el Valencia porque Len para aquí a Cavic la tiene el francés ya Gabi apoyándose en que ya han cambiado las bandas

Voz 0341 34:46 SER Isère no sé si será circunstancialmente en este momento es una orden de las que Marcelino le ha dicho a su hijo que hiciera el Valencia en el campo quizás para buscar entrada los dos desde fuera hacia dentro para pegarle a portería tanto Guedes entrando desde la izquierda como Cheryshev entrando desde la derecha

Voz 0691 35:00 Carlos Bacca encontrando al Aaiún en la derecha al Aaiún van allá por fuera el mexicano la Yus será queda en la Izquierda redobla nadie no aparece Mario Gaspar sacado Milán como diciendo el lateral lo viene no no no no está Mario Gaspar el que está ahí es Trigueros Trigueros para Miguel aún es un permanente uno por uno que estaba Trigueros a a Mario Gaspar de que suba la pone el ayuno largo al tercer palo no tocó Carlos Bacca Paca yo creo que está fundido físicamente Balón de puertas para el Valencia es de los pocos que jugó el jueves se espera que probablemente el cambio que le queda el Villarreal sea toco el Camí por Carlos Bacca mira mira sí porque en cambio además el otro día no lo ha visto pero me parece que

Voz 0341 35:35 la serie se

Voz 0691 35:36 camino jugó Ibaka jugó contra el Rangers está fundido y lógicamente ahí está nueve no había que ser ahí está habría que ser muy adivino para que el cambio que se produce ahora en el que estábamos

Voz 0341 35:46 comentando Se marcha Carlos Bacca estaba fundido había jugó al juez

Voz 0691 35:48 ves

Voz 0341 35:49 y entre la toco de cambies el último cambio en el Villarreal tocó Camby con Gerar Moreno que era la pareja que había utilizado en todos los partidos de Liga hasta el momento Javi Calleja es con la que va a terminar el partido de hoy diez minutos de momento el Valencia defendiendo bastante bien todo el

Voz 1 36:03 pido

Voz 0691 36:04 se demuestra quedan quiero decir servicio de puerta para el Valencia nueve

Voz 0341 36:09 es el añadir

Voz 0691 36:10 para Norberto Murad Aneto el Valencia haciendo partido serio él la cerámica con lo mal que está el equipo pues bastante está haciendo el envío largo que tocó de cabeza ahí Mario Gaspar Balón de banda para el Valencia Balón de banda en ataque la izquierda ha hecho allí tiene que Jarque saque Gaià tiene todo el sentido del mundo ganamos treinta segundos y además el que sacasen el lateral así tiene que ser la faena de no ganar aparte de seguir

Voz 0341 36:40 sin ganar todavía en Liga es que sí que ha ganado esta mañana el Sevilla que es en teoría tu rival más directo

Voz 1 36:45 a jugar Champions la próxima temporada para ese cuarto puesto

Voz 0691 36:49 la tiene allí en la frontal Guedes Carlos Soler para Cockell Cockell en corto buen pase para ser asumido la banda Puccini Cheryshev Cheryshev que castaña de pase para Puccini corre el ruso para enmendar la plana bien para con la izquierda a ver quién Asenjo ha a ver lo que decíamos no

Voz 0341 37:10 los exteriores a pierna cambiada para buscar jugada hacia dentro y pegarle a portería como acaba de hacer perfectamente Cheryshev que lo había hecho mal en la anterior pero ha pegado un buen latigazo

Voz 0691 37:20 el gol lo dentro

Voz 0341 37:22 desde que el Valencia está con diez sin parejo el Valencia ha generado dos ocasiones a portería que no había generado en todo el partido son dos disparos lejanos con este más lejano que el de Goebbels pero son dos ocasiones buenas de las que dispone del Valencia venga vamos a ver un córner

Voz 0691 37:37 el niño al córner Asenjo entre esas delicadas que le pitó el árbol controle va a pegarle primeras no la pierde no perdió ni un balón con para pichichi pichichi con toque cambie persigue Camby piscina el centro de cabeza Funes Mori banda para el Valencia que esa es la mejor virtud que tenemos no pierde ni un solo

Voz 3 37:54 Colón todo lo que hace lo hace con criterio

Voz 0691 37:57 servicio de banda para Pichi está mejor el Valencia con diez que con once sí hombre claramente muchos más equilibrado como gane cero uno tengo el titular pichichi fallan en el saque de banda Ana Pedraza de cabeza Gabriel Paulista para Carlos que prolonga viene con el pecho la gana Álvaro González sin Parejo o algo así sin parejos se vive mejor pero habría que ganar que eso titular las listas María Ángeles no lo voy a poner pero coño es que el Valencia no está peor emparejó con Parejo totalmente de acuerdo contigo de hecho es que ha generado peligro sin Parejo

Voz 1 38:33 con un Omán Educom con uno menos que España

Voz 0691 38:37 ataca el Villarreal Pedraza el centro de Pedraza bien Gabriel Paulista ya ser el a mí me toco abrir para Carlos Soler Guedes Guedes con Mario Gaspar se va Guedes que falta bajo de Funes Mori amarilla para Funes Mori la maniobra de Gonçalo Guedes amarilla para Ramiro Funes Mori yo es que cómo está el partido que desde que expulsaron a Parejo el Valencia está

Voz 0341 38:58 la mejor que el Villarreal yo ahora mismo no

Voz 0691 39:01 para el empate que es lo que podríamos pensar como buen resultado dadas las circunstancias no pero es que ahora mismo según se de ser desarrollando el

Voz 0341 39:09 partido desde que el Valencia está con uno menos

Voz 1 39:13 yo no firma el empate no porque tiene cuatro

Voz 0691 39:15 a golpe es que está más cerca el cero uno que el uno cero que en cualquier momento llegaron uno cero porque somos no va así

Voz 1 39:21 sí

Voz 0691 39:21 pero está más cerca el cero uno uno cero copias ante la falta ahora que supuso la tercera amarilla para el Villarreal

Voz 1 39:31 amarilla para Funes Mori

Voz 0691 39:33 juega el Valencia es pichichi pichichi pichichi se quiso regatear ahí a Santi Cazorla a punto de perderla eso que hacer jugar en largo para ver si la perdemos perdemos allí que la pierde falta de la ahora las va a compensar son así

Voz 1 39:53 así funciona

Voz 0691 39:56 la falta bajo mano Trigueros Valencia pensando verdad abiertamente al punto de penalti de Sergio Asenjo el palentino dos paradas buena se ha habido cinco cambios en la segunda parte porque uno en el descanso el de con dos minutos son tres y medio por email que sería

Voz 0341 40:14 el tirando para rival tres más los dos de la pausa A5 no

Voz 0691 40:16 no ya había ahí les puso parejos digo que no faltaba cinco cinco seis bueno que alarga así que al partido en aproximadamente diez minutos a ver esta falta creado por el Carlos Soler ha subido ya Gabi también Gabriel Paulista dicho maravilla la pone Carlos Soler al punto de penalti asaltado esta Victor Ruiz prolonga mi El Aaiún y ahí no hay nadie directamente fuera el despeje de El Aaiún una bravata para el Valencia que está muy bien puesto Valencia

Voz 1 40:46 en este tramo final de partido ver al Villarreal Carlos mala eh

Voz 0691 40:53 no me ha gustado nada hasta en los dos equipos con mala pinta pero esto mejore demanda ya que Villarreal como uno más machacada

Voz 0341 41:03 cero

Voz 0691 41:04 si decía Miguel Aaiún cortas Maccabi ese balón le va a caer a Víctor Ruiz Víctor Ruiz en plan Beckenbauer ya en campo del Valencia abriendo pierna derecha para la subida de Alfonso Peraza Pedraza tocando para Santi Cazorla dan Bt a Cazorla con pichichi mucha calidad ahí de Cazorla dejando para Pedraza pedazos por fuera con Cheryshev córner para el Villarreal

Voz 0341 41:30 defendiendo bien cómodo del partido a ver si llega alguna contra un disparo de fuera del área que es lo que está buscando el Valencia bien bien trabajado pero hay que seguir defendiendo que el Villarreal se marche sin ocasiones generadas ochenta y seis y medio de pardillo Cazorla

Voz 0691 41:45 acaban El Aaiún para jugar al corto pero creo algarrobas centrar ahí está la pone Cazorla primer palo a Peinado Álvaro González el rechace le cae a Guedes la gana Pedraza la perdió Guedes balón para Trigueros Trigueros para Mario Gaspar peligro está que el Villarreal buscó Mariola farda de Mario Gaspar el centro punto de penalti sí ha querido rematar de tacón Gerard Moreno achica la defensa del Valencia a sufrir sufrir también

Voz 0341 42:11 normal que también el Villarreal intente darle un poquito más de de fuerza este final del partido estamos

Voz 0691 42:18 viene el ayuno el apoyo del saque de banda con Mario Gaspar está solo Miguel la Llum sólo con Gaya Miguel Ayuso quiere por fuera Gaià al suelo banda para el Villarreal eh el año anterior vida un pase para tras un paso para atrás sirva para alante le cae el balón en el punto de penalti ha tenido suerte el Valencia que desde luego no está jugando para perder el partido eh de banda Mario Gaspar atrás para mano Trigueros Trigueros con la izquierda por el centro el salto arriba de cabeza Gabriel Paulista ese balón va a ser córner si nadie lo impide la bronca de Gabriel para Gayá pero claro Gayá la ya está fundido no llega al córner córner a favor del Villarreal claro

Voz 1 42:55 es el quinto para el malignos

Voz 0691 42:57 estaciones el quinto votarlo Miguel la Llum el mexicano con pierna derecha la pone la yo les toca Mario Gaspar José balón no otro Corner sí que valía todo si se les tenía penalti no has dicho que siguieran porque pedía penalti el Villarreal penalti por mano de Cheryshev prestar bien colocado ahí Latre está bien hacer que enviando el van fíjate que está mirando el bar Jaime Latre

Voz 1 43:25 dice que no que en adelante a sacar el córner Cazorla

Voz 0691 43:27 pues ahí lo ponen corto Cazorla Cazorla para Manu Trigueros sale Cazorla de fuera de juego le queda valona Trigueros ser afronta el peligro Trigueros Trigueros Trigueros está ahí venga va a la contra hola Nacho allí sólo bien Pedraza ojo que la contra nuestra plaza en el Villarreal Pedraza no sea entendido con Mario Gaspar irá ganado bien trabajando sabes quién Carlos te lo cuento con Belén muy bien muy bien el trabajo de Keller magnífica media hora de Koke Len magnífica en árabe cabeza peleando ahí con Mario Vaquerizo el ni provocando la falta a ver si hecho

Voz 1 44:00 Mario Gaspar a ver si te Mario Gaspar amarilla a más

Voz 0691 44:03 ella para Mario J

Voz 1 44:07 el Getafe no Mario Gaspar no tenía otro hombre

Voz 0691 44:09 Costa tenía Funes Mori

Voz 0341 44:13 no es para roja evidentemente tampoco era como decimos creemos para roja la de Parejo pero esta ni por asomo pero fenomenal otra vez Koke Lan recuperando bueno ni por asomo no es la misma que la de Parejo eh es la misma eh mira a los a los tacos tacos por delante

Voz 1 44:30 tras verdad es esto no no no no no esa expulsión iba Parejo y excusa Parejo esta expulsión

Voz 0341 44:36 de ninguna duda eh ninguna duda perdón porque yo en directo no lo había visto Parejo está viendo lo mismo que estoy viendo yo ahora si es expulsión la de Parejo es expulsión de Mario Gaspar pero sin ninguna duda es tacos por delante que impactan en la pierna del jugador rival queda un minuto más el añadido pero ahora mismo el Villarreal tenía que estar también con diez

Voz 0691 45:02 me ha encantado a la media hora de Koehler Bravo el trabajo el mira cuatro más Carlos sólo cuatro cuatro más así que eso es que queda el partido cuatro minutos ahora Carlos en el que la pierde ojo Camby está bien armado el Valencia tras y mira que la recuperado el bruto qué barbaridad de coctelera Thiem medio centro defensivo que barbaridad de Belén muy bien el francés Bravo Fran Xisco Belén la tiene el Villarreal jugando desde atrás Álvaro González haciendo la derecha Mario Gaspar Mario Gaspar con el centro toca de cabeza ya las Moreno lo bajó el pecho ojos el peligro Gerard Moreno ya a punto de caer se ha recuperado Carlos Soler bien el niño maravilla para debe ser sabes Valenciano para quien hay Saudi al contrario el pase Cheryshev ya había contra el valenciano Funes Mori le persigue basó allí la tiene Funes Mori el balón para Víctor Ruiz Víctor Ruiz ya en campo del Valencia no me gusta me gustaba me gusta era buenísima contra el Valencia Pedraza para Cazorla encara Cazorla pichichi dejando para tocó Camby Camby para Víctor Ruiz se animal central el Villarreal para arriba está jugando el submarino en campo del Valencia cambie el extremo zurdo Camby con pichichi he can be ha tomado bien Puccini el rechaces para ellos lástima cambie me parece que no sale con Pedraza pero todo el rechace para ellos lo gana Víctor Ruiz ahora Cazorla por el centro Cazorla de cabeza Bravo Gabriel Paulista alegaba Funes Mori Gabriel al suelo para tapar bien abrir Si el Valencia sacara una contra estás dejando el Villarreal muchísimo eh pero muchísimo la pelota Asenjo que la manta a la zona izquierda cabeza Cheryshev bien para el Niño Maravilla en capacidad de carros para abarcar campo qué maravilla ex jugador Carlos Cheryshev ataca el Valencia es peligrosa Cheryshev en el segundo palo ha tocado Álvaro Palop para ser óptimas no se va no se va a ese balón