Aqui tienes el post partido del partido Villarreal - Valencia CF

Voz 1284 00:00 la tiene el Villarreal jugando desde atrás Álvaro González abriendo la derecha habla Mario Gaspar Mario Gaspar con el centro toca de cabeza ya Moreno lo bajó el pecho ojo llevar peligro Gerar Moreno ya a punto de caer ha recuperado Carlos Soler bien el niño maravilla para Cheryshev sale para quien lo saben

Voz 0341 00:20 sí

Voz 1284 00:21 al contrario el pase de Xavi Sergio había contra para el Valencia eh Funes Mori le persigue basó allí la tiene Funes Mori el balón para Víctor Ruiz Víctor Ruiz ya en campo del Valencia no me gusta la me gustaba me gusta era buenísima contra para el Valencia Pedraza para Cazorla encara Cazorla pichichi dejando para tocó Camby Camby para Víctor Ruiz se animal central el Villarreal para arriba está jugando el submarino en campo del Valencia cambie el extremo zurdo Camby con pichichi he can be ha tomado bien Puccini el rechaces para ellos lástima cambien la parece que nos sale con Pedraza pero todo el rechaces para ellos lo gana Víctor Ruiz ahora Cazorla por el centro Cazorla de cabeza Bravo Gabriel Paulista alegaba Funes Mori Gabriel al suelo para tapar

Voz 0341 01:04 ya en abril si el Valencia sacar una contra

Voz 1284 01:07 estás dejando el Villarreal muchísimo eh pero muchísimo legal pero da Asenjo que la manta a la zona izquierda cabeza Cheryshev bien para el Niño Maravilla he capacidad de carros para abarcar campo qué maravilla jugador Carlos para Cheryshev atacar Valencia es peligrosa Txelis

Voz 0341 01:24 en el segundo palo tocado Álvaro balón para ser va no se va a ese balón dos minutos para el final se cumplen dos de los cuatro de añadido más Villarreal va a Miguel la un copiar

Voz 1284 01:37 echa el desmarque toco el cambio no la he visto el mexicano ahora si no está fuera de juego e ojo de cambio línea Camby para adentro el pase que no sale con la números mal

Voz 0341 01:46 Vivienne Gabriel en las dos últimas tapado Gabriele Pauli

Voz 1284 01:48 está ir juega Cheryshev la tiene Diaby abriendo les queda para Guedes está marcando he ahí la jugada basó ayer desde allí Asenjo

Voz 0341 02:00 no había fuera de juego debatió allí lástima que ha sido largo el pase porque se había quedado para los centrales del Villarreal quizás pensando en que el balón iba a llegar fácil Asenjo era

Voz 1284 02:08 da que para ellos que para el Villarreal es Pedraza pegándose con quién dos Bichi ni Bravo Puccini al suelo Balón de banda para el Villarreal

Voz 0341 02:16 un poquito más de un minuto ahora ya defender defender este cero cero difícil que quede tiempo para montar una última contra

Voz 1284 02:24 minuto les queda el partido si la pierdes pronto el Villarreal quizá sí Funes Mori al centro le he pegado en la espalda Cheryshev corto

Voz 0341 02:29 jo

Voz 1284 02:30 corres para el Villarreal al así que ya si tarda en el sacarlo ya va a ser complicado

Voz 0341 02:36 de todas formas ahora el estaremos al partido pero la sensación es que nos quedamos con este empate que es seguir sin ganar para mí son bastante diferentes que yo salí de muy mala leche el día de la Juve o de muy mala leche lo tenga que ver

Voz 1284 02:46 no tiene nada que ver habrá corre para Villarreal para Cazorla pone Cazorla primer palo ojo que ha despejado menos más Gerard Moreno él está cerca Trigueros de pega con la derecha directamente fuera servicio de puertas para el Valencia

Voz 0341 02:59 la XXXV segundos para que termine el parón

Voz 1 03:02 todo va a quedar tiempo para

Voz 0341 03:05 el saque de puerta de Neto oí si hubiera suerte una jugada muy rápida pero muy rápida tiene que ser yo creo que no me iba a sacar rápido aguantar ya que termine quedan quince segundos Marcelino querían eliminar en el córner mira mira no quería eliminar en el córner

Voz 1284 03:22 lo ha pasado mal Marcelino otra jornada más del Valencia sin ganar neto largo pierna derecha quedan cinco segundos es la última del partido ni salte agachó allí se va a acabar el partido se va a acabar esto Pita Jaime Latre If I en la cerámica acaba el partido sin goles el Valencia defendió bien sin Parejo bravo Koke en la última media hora Biel los centrales un punto para cada equipo final la cerámica Villarreal cero Valencia cero a ver hay lecturas para

Voz 0341 03:50 poner en cualquier lado de la balanza evidentemente en el lado positivo hay que poner que el Valencia ha mejorado las prestaciones las sensata tienes es que nos ha dejado sin hacer ni mucho menos un buen parte un gran partido pero por lo menos con diez ha sido incluso superior al Villarreal que el trabajo defensivo ha sido buenísimo que después de los fallos los que hubo gordos en el partido contra la Juventus sus hoy el Valencia se ha mostrado pues igual que solvente solvente que se mostró la temporada pasada prácticamente durante todo el curso en el lado negativo de la balanza evidentemente son tres partidos sin marcar un gol no marcó contra el Betis no marcó contra la Juve Hinault ha marcado hoy contra el Villarreal tres partidos sin anotar es un dato muy negativo y que después de los seis partidos iniciales de esta temporada cinco de Liga uno de Champions el Valencia sigue sin ganar evidentemente es un dato muy muy muy negativo pero bueno hoy yo creo que nos marchamos a casa el aficionado bueno el par de los afiliados lo habrán visto en casa pero lo se van a marchar los jugadores del Valencia que al final es lo más importante porque son los que tienen que recuperar sensaciones con mejor sensación bastante mejor sensación que en los partidos precedentes de hecho ahora están agradeciendo los jugadores del Valencia desde el césped a los aficionados desplazados a Villarreal Se ven otras caras ese ven otras caras después de haber sacado este pum

Voz 1 05:12 hoy de haber terminado

Voz 0341 05:15 cuando mejor que el Villarreal en el tramo final del del encuentro pese a tener uno menos por la expulsión de Parejo luego hay otra lectura quizás con sin pareja el Valencia jugado mejor aun estando con uno menos y sin parejo el Valencia ha jugado mejor que con once contra once y con Parejo sobre el campo vamos a escuchar las valoraciones en primer lugar de Álvaro del central del Villarreal en casa contra la Real

Voz 1509 05:34 ciudad Girona o no habéis conseguido pasar de este empate ante un Valencia con diez desde el cincuenta y nueve

Voz 2 05:39 sensación esos queda bueno sensación agridulce porque bueno tanto en la primera parte con con igualdad yo creo que hemos sido superiores al Valencia estamos todos estábamos dominando con con la pelota sabíamos de la gente ratio que tenían para sus contras pero bueno creo que en las ocasiones han sido más nuestras que quiere ellos bien es cierto que con uno más podríamos saber he intentado un poco más pero bueno al final Francia también es un equipo defiende bien y yo creo que es lo que lo que han hecho

Voz 1509 06:05 ha podido el miedo a perder había mucho respeto entre los dos equipos

Voz 2 06:08 no soy bueno y porque al final hemos metido tres centrales Si bien es cierto que estamos con mucha gente por delante balón pero bueno ellos han cerrado el medio hemos intentado llegar por banda pero perdona está fuertemente en Suárez una pena porque porque bueno creo que hemos tenido ocasiones para para llevarnos el partido creo que nos hemos sentido cómodos pero bueno un empate que que hay que seguir al final el Valencia es un equipo que va a estar ahí con nosotros peleando por lo lo que queremos que estar arriba así que bueno eh hay que ver lo positivo el partido

Voz 1509 06:35 os está costando crear sólo dos goles a favor cinco puntos de quince cómo está el equipo decías de esas ocasiones hoy la más clara prácticamente ha sido un remate tuyo de cabeza al filón de están

Voz 2 06:45 sí bueno nos está faltando materializar las ocasiones en otros partidos hemos hecho más y tampoco las hemos hecho pero pero bueno al final hoy era un partido de tú a tú un derbi que siempre es bonito jugar creo que hemos sido algo superiores al Valencia pero no lo hemos hecho en el resultado es lo agridulce de hoy pero bueno toca seguir trabajando ahora mismo no tenemos tiempo para descansar este mes el miércoles tenemos que ir a San Mamés un campo difícil así que pensaríamos sin mucha suerte mucho

Voz 0341 07:11 bueno pues nada de acuerdo con las valoraciones de mi paisano cántabro Álvaro dice que han sido superiores al Valencia y que ellos han puesto las ocasiones yo no sé de qué ocasiones habla porque el Villareal no ha hecho ninguna nada más que su remate arriba vamos a escuchar la valoración de Gayá que es el protagonista el Valencia

Voz 3 07:25 buenas tardes a qué sabe

Voz 1509 07:27 este punto sigue sin llegar la victoria pero habéis acabado con diez desde el cincuenta y nueve por esa expulsión de Dani

Voz 2 07:34 sí bueno al final es un poco con la expulsión yo creo que así todo hemos tenido ocasiones de gol está claro que que no es lo que queríamos queríamos ganar hemos a ganar hoy aquí pero bueno al final hay que mirar las cosas positivas de hoy que han sido buenas en defensa el equipo no ha concedido prácticamente nada contra un equipo de muchísima calidad arriba eh y luego en ataque pues es verdad que la P aparte hemos tenido un par de llegadas a lo mejor no esa falta un poquito de continuidad en esa en esas acciones en la segunda con uno menos hemos tenido dos disparos peligrosos e ha hecho muy muy buenas paradas ahí Asenjo pero bueno al final tenemos que mirar lo positivo que es que segundo partido seguido en liga sin encajar estamos trabajando bien estoy seguro que que la victoria va a llegar en

Voz 1509 08:25 en cuanto a esas ocasiones esa creación de juego ha dado la sensación de que habéis estado mejor con diez en el campo que con once a qué crees que se ha vivido

Voz 2 08:33 bueno al final cuando nos quedamos con uno menos los en cerramos un poco más ya ellos tienen que atacar más por lo tanto hemos tenido hay un par de acciones para contra con buenos disparos ellos obviamente con uno menos tienen que arriesgar más el partido ha sido muy igualado eh pero bueno yo creo que que si explicaciones eh hemos estado nosotros más cerca que ellos sí bueno mirar lo positivo eh tenemos otro partido dentro de nada el equipo se dejarán el equipo trabaja trabaja duro durante la semana hemos mejorado mucho en defensa durante estos últimos partidos contra el Betis ya mejorando bastante sí bueno la línea a seguir es la de no encajar goles Si estoy seguro que los goles van a llegar

Voz 1509 09:15 una derrota cuatro empates sigue sin llegar esa ansiada victoria aumenta un poco más esa ansiedad después del partido de hoy o no

Voz 2 09:23 bueno al final es verdad que llevamos bastantes partidos y no hemos conseguido la victoria pero pero como te he dicho no no tenemos que tener ansiedad hoy se ha demostrado que el equipo que ha competido muy bien ha estado tranquilo no no se la ha visto con esa ansiedad de otros partidos yo creo que la línea es esta no está claro que que nos falta mejorar aún muchas cosas pero pero bueno al final hay que ser positivos si tenemos que seguir eh hacia adelante y las victorias como he dicho van a llevar su arte gracias bueno pues muchísimo más

Voz 0341 09:52 todo por supuesto estoy de hecho al cien por cien de acuerdo con lo que acaba de explicar Gayá que ha leído perfectamente el partido más o menos como hemos visto nosotros que se queda con la parte positiva de esa balanza que comentábamos con las buenas sensaciones que ha transmitido el equipo con la superioridad jugando con uno menos en el tramo final del encuentro con el estar dos partidos seguidos en Liga si quitamos de en medio de la ecuación el partido contra la Juventus sin encajar gol con el optimismo de que la victoria tiene que llegar más pronto que que tarde porque se les sigue resistiendo eso sí al Valencia pero las ocasiones en la segunda parte con uno menos las puso el Valencia hay fueron dos disparos de los dos exteriores que había en ese momento en el campo el primero de Gonçalo Guedes y el segundo de Denis Cheryshev dos disparos que obligaron a Asenjo a intervenir con acierto para evitar que el Valencia se pusiera por delante en el en el marcador hoy yo por lo menos me quiero quedar con el lado positivo y además con un nombre propio por encima de todos en ese lado positivo de la balanza que es el de Francisco que LAN su vuelta al campo sin que se haya notado en absoluto sus mes sus seis meses y pico de inactividad porque he estado perfecto perfecto no ha hecho todo perfecto cuando tenía que ayudar al equipo para recuperar balones con uno menos los ha recuperado en todas las zonas del campo además siempre los entregaba conseguir con sentido con criterio y con responsabilidad así que perfecto el trabajo de que es una grandísima noticia que también nos llevamos de este partido para que a partir de ahora ese seis que está perdiendo el Valencia que ha perdido el Valencia en este arranque de competición ante las lesiones continuadas en el mismo tobillo de con dos obvia la inactividad de Koke Lan vuelva con plenas garantías como lo ha demostrado hoy el francés que eso ayude a que el equipo sea más sólido a la hora de defender más fuerte a la hora de empezar a construir el juego ofensivo que es lo que quizás seguimos echándole en falta cero cero ha terminado el partido en el estadio de La la cerámica las seis dieciséis minutos de la tarde seguimos en nuestro Carrusel Deportivo Valencia

Voz 4 12:01 si juega el Valencia hay Carrusel deportivo valenciano de Nasser

Voz 12 14:59 y a no

Voz 1284 15:01 y vamos a marcharnos al Estadio de la Cerámica esperando abajo

Voz 0341 15:05 en sala de prensa a que llegue Marcelino para escuchar porque me imagino que aunque sea expulsado será Marcelino el que ve la valoración de lo que ha sucedido hoy en el partido pero mientras tanto allí en el Estadio de la Cerámica está también Pedro Morata el jefe de deportes de Radio Valencia que ha narrado el partido para el carrusel a nivel nacional Pedro qué tal muy buenas

Voz 13 15:25 hola qué tal buenas tardes yo me quiero quedar

Voz 0341 15:27 hoy después de lo enfadado que estaba el otro día después del partido contra la Juve y el enfado me duró un par de días hoy me quiero quedar con varias cosas positivas que hemos destacado aquí en en el carrusel pese a que el Valencia no se ha llevado la victoria pero yo creo que hoy hemos visto cosas que no invitan a ser por lo menos a mí y yo estoy siendo esta tarde bastante más óptimo lista de lo que lo era hasta hasta hoy tú

Voz 14 15:50 bueno yo no tan optimista la verdad yo hoy para si tengo que destacar aquí algo pero

Voz 0634 15:59 apretando mucho osea forzando la máquina para destacar yo destacó que me parece Cristiano juega comentó de forma Gaià

Voz 15 16:06 qué Gabriel parece que va mejorando y cada partido más seguro que Quini hoy aliado Ike Koke Lan en cada expresión

Voz 0634 16:17 en el gasto en el terreno de juego y que durante treinta y seis minutos con uno menos el valenciano no ha logrado Villarreal hacerle hacerle gol

Voz 0341 16:26 el Valencia con uno menos ha generado dos ocasiones de gol que con once que con once no había no había no había hecho ninguna son las que estás diciendo son varias por eso decía yo que son varias lecturas positivas qué podemos hacer si te parece vamos vamos perdona Pedro porque es que está llegando Rubén Uría creo que Rubia Nuri segundo el Barcelona

Voz 16 16:44 jornadas ha sido un hombre de sesenta

Voz 13 16:49 porque yo soy minutos sentado el equipo si uno que amenizaba más la que tienen ocasión para no sé si surge suerte pero sí es verdad es que ante los hemos hemos estado bien creo que durante todo el encuentro pues nos hemos merecido creo creo más dormir respeto hacia la Diagonal creo que hemos merecido la la victoria no hemos buscado continuamente hemos tenido ocasiones incluso con como he dicho es bueno y no hemos ganado en Liga pero el grupo está suerte está anímicamente

Voz 17 17:32 bien

Voz 18 17:38 hola Rubén retirar estoy aquí quería preguntar si van a recurrir la tarjeta aparejo que han divina

Voz 17 17:47 bueno no no no

Voz 13 17:50 no sé porque el partido no sé no sé si se recupera o no lo que sí tengo claro es que entradas como hay en cada partido muchas

Voz 16 18:02 en zonas como en el tema ya de Mario a algo que le creo que pocas respecto a Santi Mina y de ahí bueno esperaremos de todos

Voz 0341 18:20 estamos escuchando la rueda de prensa del segundo entrenador del Valencia de Rubén Uría después de la expulsión de Marcelino pues lo ha decidido el Valencia porque creo que aún estando expulsado no pasa nada para que el primer entrenador pueda comparecer en rueda de prensa que estamos escuchando al segundo a Rubén Uría hablando de expulsión de Parejo estamos de acuerdo si es expulsado Parejo tendría que ser también expulsado Mario Gaspar por la entrada a Koke Lan sobre la lesión de Santi Mina que de momento no pueden valorar más allá de las molestias que le han impedido salir de inicio en la segunda mitad seguimos escuchando Uría

Voz 16 18:52 generamos toco porque tenemos campeón entró también eventualmente pero bueno el equipo le quitó todo creo que intenta hoy hoy creo que hemos nudo llegadas ellas esto también mucho bueno vamos a insistiendo vamos si trabajando y es un dato muy importante encajando goles van a llegar pasada recordó que también al Quito que cuando ya veremos esta temporada según bueno esto veleña situó lista espectacular a la plantilla del Valencia sabíamos que metió a dar que tener un de paciencia vida pero como se ha demostrado cuando salía al campo de tablas juego cuyo carácter es inyectado y eso que nos faltaba un poquito y que volvía al equipo de trabajo bueno ha pasado con levantaba Pedró muy bien como actriz para que después no pues claro que sí su cantera nunca

Voz 13 20:23 nadie simplemente unas Time

Voz 16 20:26 no de expulsión de Derecho estuche estar aquí Pablo aclara por d4 bueno Alice porque esta jornada se ha debutado largo de las temperaturas están al igual que va uno decía que esto es una que las temperaturas hacen del esclava la que sale bien y no sé que aquí yo creo que tanta de muchos problemas perturbe a mí este veinte al calor pecie muchos no le va a hacer yo yo yo mucho valor Camper visto terroristas iniciado creo que te digan les he mandar televisiones pero nosotros tenemos que acatar lo que él se levanta un entorno aceptó a Antonio madre para ver jugar al pacto pero no hombre no te Santi Moix tramo mágica muy magia que te te te puedo cantar partido bache sustentan pero sabían que Santi pero en el que tienen tantas pero pero bueno yo creo que muy bien defensivamente consolidarlo intensos chateando Valero no te da igual creo que es bueno hola Rubén tantísima tengo Castro anuncia que va francamente de octubre prácticamente ninguna oportunidad de gol al Villarreal pero un partido más el asunto tiene muchos problemas para pudo hasta la expulsión no las la oportunidad de peligro de lo equipo agotó llegada clara que Odom que salía qué le pasa al equipo que no iba a grabar

Voz 13 22:54 qué diríamos con bastante la gana tiempo

Voz 16 22:57 la pasan otro y estarán John pero luego lo he intentado general todo intento de un rival vio Lal Tato no quito también le taparon eh Canal ocho de vetadas que bueno doctor teme también nosotros nos estoy diciendo yo durante una semana a punto muy como producto más el papel en el que nosotros el frente ataque de los y Champions yo estoy como prueba de que lo quitó todo el rato cuando empecemos a que lloran no no no somos perfectos pero dan todo el mundo pero también y mucho tanto pero como digo yo creo que el equipo todos también de suerte te muy y tope que está muy periodo todo aquí se es la Larra

Voz 0341 24:26 prensa de Rubén Uría pedimos disculpas por supuesto por por el sonido que no ese evidentemente el mejor es lo que tiene una sala de prensa que esta metida en un sótano Ibai vía teléfono móvil pero creo que es ese escuchan se entiende lo que dice

Voz 16 24:43 bueno más que que tú te preocupa el otro tono mucho pero todo te mucho ruido vamos a que todo dos y pues tenemos una plantilla en el citó es una con muchísimo talento y gran competencia y cuando necesito a cualquiera en el fondo de carga miles de bala ante el Hamburgo daban qué tal N más publicaban la previa al partido de ninguna una palabra pero quería preguntar a este partido con pensamos que hay que yo creo que es cruel no quiso o no dijo el equipo tenía dijo que podría generar vía esta situación se pero no tenemos duda de que va a conseguir victorias y luego se les vamos a nuestra situación actual es no ya que el sábado se equiparen debían en cinco partidos sin ganar y bueno es el Valencia tuvo el año pasado prácticamente arriba todo he mirado optativa muy grande no no estamos contentos con que no hayamos ganado pero no tenemos ninguna duda de que el equipo va acabar de la temporada hemos pues que sí que sí

Voz 0341 26:21 Rueda de prensa de Rubén Uría segundo entrenador de Marcelino García Toral desde la sala de prensa del estadio de la de la amiga volvemos con con Pedro Morata Pedro yo cuando te porque me parece que te respeta te ha sorprendido un poco mi mi primera pregunta yo cuando decía de las cosas pues te iba a ser porque el día de la Juve lo vi todo negativo todo pero es que para mil Valence lo hizo todo absolutamente mal en ese partido y hoy me quiero quedar con cosas que creo que ha hecho bastante bien como por ejemplo defender creo que ha defendido de maravilla hoy el Valencia el Villarreal no ha generado ninguna ocasión de peligro más allá de un remate de arriba en la primera parte de de Álvaro en una pelota parada hay un mal remate de vaca pero defender han defendido muy bien el otro día contra la Juve no vimos al Valencia defender bien en absoluto porque se podía haber llevado cinco seis fácil hoy ha defendido muy bien el hecho de que cuando se ha quedado con diez ha sido mejor que el Villarreal yo eso lo hoy como muy positivo porque desde ese momento el que el único equipo que ha generado ocasiones ha sido el Valencia con los dos disparos de de Guedes de Cheryshev los dos paradones de Sergio Asenjo y el Villarreal con uno más no ha sido capaz de generarle a esa buena defensa del Valencia las ocasiones las ha puesto el Valencia evidentemente en el lado negativo seguimos teniendo que en estático no saben jugar al fútbol no saben no saben no en generar ocasiones en ataque estático es un debe que tiene el Valencia desde hace muchísimo tiempo eso por supuesto lo tenemos que poner en el otro lado de la balanza pero me quedo con diez ha sido mejor el Valencia que han defendido muy bien a lo largo de los noventa minutos y que la aparición de Koke Lang después de tanto tiempo ha sido soberbia para mí los minutos que ha dado que la han al equipo robando balones de todos los colores hay que ponerlos también en en la en la parte positiva de la de la balanza por eso te decía yo lo de las cosas positivas que quizá te han sorprendido cuando te le pregunta al principio

Voz 19 28:04 pero

Voz 0634 28:05 bueno porque yo creo que estamos todos en el modo tuerto en el país los ciegos cuando uno tiene mucha hambre

Voz 16 28:13 sí

Voz 0634 28:13 un bocadillo pan duro con un trozo de mortadela le pareció un manjar entonces claro ahora mismo es que el Valencia está como a cuatro puntos de quince posibles sin haberse puesto en el marcador por delante todavía a ninguno de los seis partidos de competición oficial que ha disputado si tiene cierto que los seis partidos que ha disputado ha habido tres que que son frente a rivales de muchísimo nivel en el caso de la Juve te muy muy buen nivel en el caso del Atlético de Madrid nivel en el caso del Villarreal pero a mí no me deja contento me deja más frustraciones alegrías el partido de hoy aquí si bien reconozco y comprendo que a partir del minuto trece que el Valencia siquiera por otra expulsión tonta en este caso de Parejo se queda con un hombre menos el palacio se hace más complicado pero en condiciones normales destacar lo que está destacando ahora mismo del Valencia sería una cosa normalita en un Valencia por ejemplo Palencia que que funcionaba bien con Palencia del rico de la temporada pasada el problema que ahora mismo como tenemos poca cosa buena que echarnos a la boca cosa asome normales

Voz 15 29:23 a qué Gabriel haga su trabajo ir que haga su trabajo bien que pichichi no la arme Ike congelar eh

Voz 0634 29:33 los en buena forma después de seis meses de lesión pues Carlos os decía lo que te agarran como un clavo ardiendo porque tenemos todos los muchas ganas de destacarán

Voz 14 29:42 algo pero pero yo

Voz 0634 29:44 pues yo me boicot mal con mal cuerpo por la situación global porque sabía más que detalles es que son comienza lo que son positivos es que eh el Atlético de Madrid ya está habitado en Sevilla haya espabilado es que el Valencia tiene que espabilar ya

Voz 0341 30:03 no no por supuesto eso está claro y por eso que en la balanza yo cuando terminaba hoy el partido ponía en la balanza las cosas buenas y las cosas malas pero es que como el otro día había puesto todas malas por lo menos me quiero agarrar a eso y es verdad que es un bocadillo de chóped o mortadela en vez de jamón de Jabugo cuando venimos de la temporada tan buena del año pasado y ahora mismo estamos metidos casi en puestos descenso qué habría pasado si hoy el Valencia llega a perder el partido en en Villarreal y por último Pedro en la lectura de Parejo y aparte de la de la expulsión absurda rigurosa podemos decir no sé cómo lo habéis visto a nivel nacional pero sí si expulsa Parejo que lo puede expulsar sigue considera que va con los tacos por delante es expulsión por supuestísimo incluso más la de Mario Gaspar porque hace una entrada más dura aún también con los tacos por delante a Koke LAN que era un partido más el minuto más el añadido ya no había mucho para para aprovechar ese diez contra diez Si lo hubiera hecho el árbitro pero más allá de la expulsión como sea justa o injusta que también te pregunto cómo lo habéis visto con un árbitro como Iturralde González a nivel nacional el hecho de que sin parejo el equipo hoy oye aunque sea una lectura que los parejitas van a ver oportunista hoy sin parejo el rato que el Valencia estado sin Parejo ha jugado mejor que con Parejo y el próximo partido evidentemente no va a estar pareja porque aunque le preguntaban ahora Rubén Uría porque iban a recurrirla ya le he dicho no lo sé no es recurrible hay entrada hay entrada y el árbitro ha considerado que es una entrada dura Punto Pelota en el Comité de Competición no va a poder decir no no hay falta si falta hay así que es recurrible la tarjeta roja de Parejo que no va a jugar el próximo contra el Celta

Voz 0634 31:33 a nivel en el carrusel nacional Iturralde y yo también la he visto la expulsión de

Voz 13 31:41 jo Tom tan tonta como clara una expulsión claro

Voz 0634 31:44 era de las cosas que suele hacerlo Dani Parejo que que es elevado que regatea que que trata de de de rebañar hasta el último minuto y luego termine haciendo pase forzado que salada al contrario y entonces pues de impotencia y de rabia termina ciento en una entrada a una entrada a destiempo entonces la la expulsión e Iturralde después de verla bueno lo que decía era que era una expulsión tonta pero que era una una expulsión clara la de Mario Gaspar mucho más clara todavía es más Iturralde no entiende que el VAR

Voz 20 32:17 no haya entrado en esa jugada porque ha jugada porque es la que tiene que estar el bar para señalizar que hay una tarjeta roja en acción clara que tiene incidencia en el edil Cienciano juego

Voz 0634 32:30 Irving bueno

Voz 13 32:33 yo con respetar lo que me queda también más ASA es más preocupado es que tampoco he visto que el Valencia funcione bien com

Voz 0634 32:43 ves con la ansiada pareja Soler Carlos

Voz 15 32:46 Dani Parejo no no no no he visto que eso funcione vierta Popo Iñaki

Voz 0634 32:51 cuando Parejo no está en el terreno de juego con evidentemente el Valencia ha aparecido o ha sido mejor

Voz 15 32:57 que que el Villarreal Si es por cuestión de que no estuviese Parejo en el campo si te parece poco ventajista

Voz 0341 33:04 eh respecto a lo de la ansiada pareja Parejo Carlos Soler no sé a quién te refieres porque el ansiada pareja de los que defendemos que tiene que jugar Carlos Soler en en vez de no ve vale

Voz 0634 33:14 parece que se le pregunte de ocho décadas a Parejo y Soler

Voz 0341 33:17 no no no no no no no no no que los que creo es que juegue Carlos no lo que no quiere nadie nadie hemos que juegue un stopper Koke Lan o con dos voy a cuando estén Carlos Soler para que haya ya ya sí

Voz 13 33:29 no no es la ansiada

Voz 0341 33:31 la pareja no queremos aparejo mucho si queremos sacarlos Soler con un stopper o con bala

Voz 0634 33:36 pero yo creo vosotros esto es sabida por aludidos yo no estoy diciendo por lo que pensáis vosotros pero yo creo que no es tanto con toque no está tocó quela para jugar cualquier aficionado del Valencia yo creo pero bueno hoy también medición pasajera

Voz 0341 33:49 es para Herrada seguro

Voz 0634 33:51 en que juegue Soler y Parejo en el centro que vas por el pueblo

Voz 0341 33:56 bueno vale pero en los que defendemos bueno no creo que bueno así lo decías por aficionados que tú te llegue que querían que jugara vamos en ningún momento los que somos de Carlos Soler más que de Parejo en esa posición de organizador queremos que juegue la pareja que ha jugado hoy porque evidentemente hay falta músculo aunque no se ha anotado eh el en cuanto a a la faceta defensiva de esa pareja no ha no ha supuesto que el Villarreal genere fútbol ni cuando estaban Carlos Soler ni Parejo juntos ni cuando estaban Carlos Soler ICO que Land en el tramo final del partido una vez expulsado parejo pero bueno vamos a ver contra el Celta sí sí si juega con los que han terminado hoy que yo espero que sí espero que aunque recuperado Daniel Wass no le a Marcelino por o incluso con novia por poner a vas a un defensivo Koke Lan

Voz 0634 34:45 bueno si con todo vía estuviera recuperado que sería raro que estuviera para el miércoles supongo que Juan Soler no

Voz 0341 34:53 es que es eso es lo que eso es lo que espero que no quite a Carlos Soler de ahí cuando vaya recuperando medios centros sin Parejo espero que el el miércoles juegue de defensivo me da igual Koke Lan vas o con dos vías si estáis por si está recuperado pero que el acompañante de uno de esos tres sea Carlos Soler ojalá Marcelino lo mantenga digo que no ponga por ejemplo a que el ambas ese doble pivote o a con dos vía vas si había ya está disponible que mantenga Carlos el centro para que juegue Carlos Soler con un stopper por detrás pero bueno eso ya eh

Voz 0634 35:24 no es hoy que no juegue Guedes y Rodrigo de principio que era una sospecha que tú tenía de que pudiera dar descanso aquí en Villarreal

Voz 0341 35:32 sí sí sí

Voz 0634 35:34 separada ganso por lo sé que yo el miércoles el partido del Celta porque tal porque cuál pero con los tenemos ahora mismo si detrás riesgo es hoy sigilo China urgencia ahora yo eso yo no lo yo no lo he entendido la verdad

Voz 0341 35:48 ya la respuesta que ha dado Rubén Uría a esa pregunta ha sido un poco ambiguo a diciendo que en partidos y minutos para todos vamos a ver si es probable es probable yo sí que no entiendo porqué no porque no habla Marcelino que expulsión no creo que no le quita

Voz 0634 36:03 a lo mejor porque está muy caliente y no se va a controlar

Voz 0341 36:06 puede ser eso eso puede ser el motivo no sé ya ya no exenta lo haremos un abrazo muy buen viaje de regreso a casa Pedro un abrazo hasta luego las ocho cuarenta minutos de la tarde estamos echándole ya casi el cierre a esta edición del Carrusel deportivo de valenciano eh nos falta por supuesto puntuar antes Fran que le diga a la gente como has titulado La Crónica en la en la web de austra mucho

Voz 21 36:30 y ahora de Belén con Melendi es más

Voz 0341 36:32 el titular con Belén Jeff más para el próximo partido echando ya verás

Voz 21 36:36 equilibrio y la consistencia al partido con el Celta que es un equipo alegre que medio campo tiene mucha gente y a la falta equilibrio yo creo que es lo va a dar con Ike aunque cuando estuviera bien me parece que la media la de cogen es para ponerlo el miércoles guardarse para lo que viene que es bastante que es un partido exigente

Voz 0341 36:54 hasta luego Old Trafford yo estoy completamente de acuerdo yo aunque con dos hubiera esté recuperado para que no pase lo que pasó que fue no resentirse porque fue en otra zona pero a la primera de cambio Le volvió a doler el tobillo en la jugada que tiró a puerta con que Lan hoy nos ha dado unos minutos buenísimos para pensar que puede ser perfectamente titular en el próximo partido contra el Celta ojalá el doble pivote sea ojalá para los que somos de Solé es una opinión personal mía para los que queremos que Soler siga jugando en el medio centro opinión mía de Carlos Martínez creo que compartida con Fran ojalá el miércoles el doble pivote esté formado por Koke Lan Hypo Carlos Soler contra el Celta porque Parejo es imposible que pueda jugar porque va a estar cumpliendo un partido de sanción vamos con las puntuaciones Fran neto seis

Voz 19 37:41 Puccini seis Gabriel ocho de Huckabee nueve

Voz 0341 37:47 ya siete

Voz 19 37:49 Parejo dos Soler siete hasta aquí apuntado ahora me queda Cheryshev cinco en banda derecha Ferrán tres y arriba en juego Gameiro cuatro y mina cuatro segunda parte el primer cambio ha sido su allí cinco luego ha salido bebés siete

Voz 0341 38:18 ya que lo vas a poner un diez pero es que además no para mí también yo también diez y viene de seis meses de baja eh Cochrane un diez jugador más destacado de el partido de hoy para Fran para mí coincido plenamente y también coincido con que el segundo mejor masivo día Cavic que a mí hasta hoy me había generado muchísimas dudas no digo pocas Ny alguna digo muchísimas dudas hoy en líneas generales salvo en la jugada esa en la que ha perdido si la zapatilla y que por eso no ha estado del todo ortodoxo porque iba con una zapatilla fuera y con un pie al aire que le ha obligado a oleadas su puesto que un resbalón pero quitando esa para mí hoy con las dudas que tenía sobre él me ha gustado me ha gustado la actuación defensiva de Cadí también en el tramo final cuando había que ponerle aquello arrestos de Gabriel de su compañero en el centro de la de la defensa pues son las puntuaciones del Valencia del Villarreal cero Valencia cero que les hemos contado en esta sexta edición del Carrusel deportivo el valenciano aquí en la sintonía de la de la Cadena SER no ha entrado en puestos de descenso el Valencia con este punto pues sigue pues ahí en la parte baja pero ahora mismo empatado con el Levante al que ha adelantado en la clasificación porque el Levante en diferencia de goles está peor que el Valencia el Valencia tiene menos dos el Levante menos tres después de haber recibido ese dos seis en la mañana de hoy ir por detrás del Valencia con cuatro puntos también está el Huesca que tiene después de la goleada que recibió ocho de metió el Barça en el Camp Nou pues tiene un menos siete así que con cuatro puntos ahora mismo está del Valencia decimoquinto en Levante decimosexto y el Huesca decimoséptimo en puestos de descenso con un punto menos con tres están el Valladolid y el Rayo Vallecano aunque el Rayo Vallecano tienen un partido aplazado en su día que ya veremos cuando se juega porque no dicen ni mu contra el Athletic de Bilbao en Vallecas cierra el equipo del Flaco el equipo de Pellegrino en Leganés que solamente ha sumado un punto de momento en la clasificación al que nos tenemos que fijar que es con el Sevilla pues está hombre pues no muy lejos está tres puntos por encima del Valencia ha ganado hoy dos seis pero tiene siete solamente ahora mismo la clasificación está a tiro de piedra a tiro de un partido así que no es dramática la situación clasifica clasificatoria del Valencia volvemos a las nueve y media del miércoles media hora antes de que empiece el partido contra el Celta en Mestalla jornada Inter semanal buenas tardes adiós