Informativo de las 8.20 Hoy por Hoy Valencia (24/09/2018)

Voz 1217 00:18 en la carretera primero Dirección General de Tráfico buenos días bueno lo importante es participar no lo hemos conseguido pero buscamos la situación del tráfico en las calles de Valencia a Ana Talens buenos días

Voz 0141 00:30 buenos días Juan la cosa está bastante complicada vamos a destacar la densidad elevada en la entrada y la salida por la avenida de decir también la salida por Ausiàs Marc hay complicaciones también en el entorno de la avenida de los Hermanos Machado

pues a ver si el otoño se confirma porque la verdad es que sigue haciendo calor

el termómetro marca veintitrés grados en el centro de la capital de la capital sensación de bochorno para comenzar la semana al medio día treinta grados o más eso sí dicen los que saben que a partir de mañana comenzarán a bajar las temperaturas

Voz 1217 02:02 no sabemos hace un par de meses el ministro de Fomento José Luis Ábalos se comprometió a revisar el proyecto de ampliación de la V veintiuno la autovía de Puzol en octubre ese van a retomar las obras los colectivos contrarios al proyecto por la cantidad de Huerta afectada porque consideran que podría hacerse de otra forma anuncian muy enfadados movilizaciones Hoy por hoy Comunitat Valenciana Ana qué tipo de movilizaciones y protestas

Voz 0141 02:26 aún no se sabe porque las protestas se van a concretar en las próximas semanas cuando empiecen los trabajos en la carretera el portavoz Per l'Horta mar ferry recuerda que el ministro se comprometió incluso mantener reuniones con los afectados pero esa promesa así ha roto además esta pasada semana en el Congreso los socialistas rechazaban junto al PP y Ciudadanos una proposición no de ley de urgencia planteada por Compromís para tratar de reducir el impacto de esta obra sobre la huerta de Valencia Ferry reconoce que no esperaba cambios radicales en el proyecto pero está muy decepcionado calcula que los trabajos se van a prolongar durante un año más o menos coincidiendo así con las próximas elecciones autonómicas y municipales algo que desde Per l'Horta se van a encargar de recordar durante los próximos meses

Voz 0141 03:14 a falta de descargar los datos de una veintena de autobuses el sábado que fue el Día europeo sin coches doscientas cinco mil personas estuvieron a los autobuses de la EMT treinta mil más que el mismo sábado del año pasado más de cincuenta mil más que el sábado quince de septiembre la EMT destacan que un cuarto de las validaciones fue con el billete sencillo es decir de personas que no son usuarias habituales de los autobuses

Voz 1248 03:59 Ménez no parece una mala idea la decisión del concejal Giuseppe Gregory de encargar la gestión del parking de Brujas a la Empresa Municipal de Transportes si se gana en eficacia y sobre todo si no se distrae la función propia de la EMT que es la de transportar personas la oposición ya ha dicho que no les gusta la idea algo que se veía venir lo que no esperábamos es que las críticas también vinieran de dentro y es que a Sandra Gómez la concejal socialista no le ha gustado que la decisión haya sido unilateral de nuevo una decisión del área de Movilidad que vuelve a sacar a la luz las diferencias en el seno del Gobierno municipal ocurrió en su día con la prohibición de aparcar en el carril bus taxi con el anuncio de la semi peatonalización con maceteros de la plaza del Ayuntamiento y ocurre ahora con este parking de Brujas y casi siempre Creed sí que se sale con la suya veremos qué ocurre ahora con el borrador de la nueva ordenanza de circulación

Voz 1217 04:56 bien les contamos ahora que los once centros municipales de servicios sociales de Valencia van a aplicar la criba universal de violencia de género tal y como ya hacen los centros sanitarios de Atención Primaria

Voz 0141 05:06 según la concejal de Igualdad y de políticas inclusive Isabel Lozano el Ayuntamiento pretende colaborar con la formación del personal sanitario y la derivación de mujeres que sufren situaciones de violencia a recursos especializados como son el espacio Mujeres e Igualdad municipal o el Centro Mujer veinticuatro horas

esta tarde el presidente del Senado Pío García Escudero ofrece una conferencia en el Colegio Notarial de Valencia que sigue con sus actividades conmemorativas del cuarenta aniversario de la Constitución

Voz 0962 08:04 Ximo más mano buenos días hola buenos días Valencia Levante siguen protagonizando un irregular inicio de temporada el Valencia es décimo quinto y el Levante decimosexto ambos con un punto más que el tercero por la cola es decir un punto más que la zona de descenso el Valencia se queda ahí después de empatar a cero ayer en Villarreal en un mal partido de nuevo de los de Marcelino el técnico asturiano que terminó expulsado como también el capitán Dani Parejo los dos estarán ausentes en principio el próximo miércoles ante el Celta de Vigo el Levante por su parte sufrió una graves tocada del Sevilla que le ganó dos seis en la matinal en el estadio Ciudad de Valencia de nada sirvieron los goles de Roger y el estreno de Simon Moses y el Valencia Basket se presentó ayer por la tarde ante su afición tanto el equipo masculino como el femenino y el masculino lo hizo perdiendo en el partido de presentación por setenta y seis a setenta y ocho frente al Joventut de Badalona

