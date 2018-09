El Punto de Vista de Julián Giménez (24/09/2018)

Voz 1248

no parece una mala idea la decisión del concejal Giuseppe Gregory de encargar la gestión del parking de Brujas a la Empresa Municipal de Transporte si se gana en eficacia y sobre todo si no se distrae la función propia de la EMT que es la de transportar personas la oposición ya he dicho que no le gusta la idea algo que se veía venir lo que no esperábamos es que las críticas también vinieran de dentro y es que a Sandra Gómez la concejal socialista no le ha gustado que la decisión haya sido unilateral de nuevo una decisión del área de Movilidad que vuelve a sacar a la luz las diferencias en el seno del Gobierno municipal ocurrió en su día con la prohibición de aparcar de noche en el carril bus taxi con el anuncio de la semi peatonalización con maceteros de la plaza del Ayuntamiento y ocurre ahora con este parking de Brujas y casi siempre Creed sí que se sale con la suya veremos qué ocurre ahora con el borrador de la nueva ordenanza de circulación