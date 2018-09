Hoy por Hoy Locos por Valencia (24/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Locos por valentía

Voz 0522 00:19 hace veinte arrancamos semana el lunes de Hoy por Hoy Locos por Valencia Amadeo Salvador buenos días hola qué tal arrancamos también estación primen el programa del otoño aunque con el tiempo este que lo diría un día soleado con mucho calor

Voz 4 00:35 disfrutando porque quedan horas

Voz 0522 00:38 a cambiar un poquito el tiempo que no vendrá mal el durante la parte central de la Semana algo de lluvia y temperaturas más normalizadas así que es lo que sí lo que os gusta es esto lo de hoy pues eso disfrutarlo que hasta el jueves recuperara bueno pues dado aprovecharemos daremos un respiro y nosotros por nuestra parte desde ahora ya hasta las dos repasando la actualidad de Valencia sólo de Valencia de nuestro entorno más cercano de la nostra está un poquito Gallimard ese sale pero en ningún problema no queremos molestar a otras comunidades autónomas hoy queremos hablar de un bichito

Voz 0522 01:25 cuando hago un río de aquí de toda la provincia por alguna acequia tal citas que hay aquí más pequeñas que un mosquito que animales más graciosos y te pican y es posible que acabe en urgencias me dices una picadura que no picadura mordedura hablamos de la mosca negra mujeres que cuando la de Sanidad aplican los protocolos para el mosquito tigre también unos aplica para la mosca negra seguramente esa gran desconocida porque la picadura bastante más dolorosa que la del mosquito tigre puede producir reacciones alérgicas importantes hoy hablaremos de este bichito de la mosca negra evidentemente es de color negro si la ves sí que es tan pequeñita cinco milímetros que apenas no se fíjate que digamos sí te ha picado sí sí si te acordarás perdón si te ha mordido porque no pica muerte pues alguna notado yo sabes no he tenido grandes es el no a todo el mundo a algunos se les pasa queda sigue pero a mucha gente le provoca o auténticas penurias si te pican la cara tal vez te hincha bastante madre mía parece otra persona de hecho ya no te deja atentar en casa usted tu marido no no vaya se policía tal que estas cosas no me asusta de mosca negra ya que la sinvergüenza bueno estamos viendo de del tema hablaremos hoy de este asunto vamos a centrarnos porque es lunes son las doce casi veintitrés minutos y nuestros oyentes al están esperando esa sección que tanto éxito está teniendo en esta temporada pues arrancamos

Voz 0522 03:16 raro será porque yo te digo una cosa los patrocinadores están pegando fuerte esta sección local viendo la selección esto corre con tiempo necesario y tal ya veremos ya eh que que que no estamos en la actualidad que estos Hoy por Hoy Locos prevalencia

Voz 0522 03:44 a las doce veinticuatro vamos a crear la actualidad informativa

Voz 6 03:51 como siempre dando la bienvenida a Ana Durán hola Ana qué tal hola qué tal bueno pues la verdad es que hoy en las últimas horas la noticia que más ha nos ha conmocionado un trágico suceso terrible todo pedirle que tuvo

Voz 0131 04:03 dar ayer a mediodía en una vivienda de de Valencia un niño de once años los murió a consecuencia de las heridas que le causó eh bueno pues una puerta de cristal que se rompió al parecer el pequeño como decimos de once años estaba jugando con su hermano de diez se chocaron contra esa puerta de cristal los dos resultaron heridos uno más grave que que otro caso que poco después falleció en el Hospital La Fe Se da la circunstancia de que en ese momento a sólo unos minutos se habían bajado a sus padres a recoger comida para llevar a un establecimiento cercano fue el hermano menor el que salía a la calle buscando pidiendo ayuda porque bueno pues su hermano estaba ya malherido y como decimos pues lamentablemente no se puede hacer nada por salvar su vida como decimos bueno pues es un titular que nos ha sobrecogido esta esta mañana ahí es como decías un accidente muy muy trágico que tuvo lugar ayer en Valencia al margen de eso la actualidad política nos lleva por otros derroteros por el de la reclamación de la reforma del sistema de financiación hoy la plata por la plataforma un final y ha hecho una convocatoria para anunciar las nuevas iniciativas que piensan llevar a cabo para bueno pues seguir recto amando esa reforma del modelo de financiación autonómica de momento no habrá grandes manifestaciones como la que sí se convocó el el año pasado no en esta ocasión pero bueno sí que han expresado los miembros de esa plataforma seguir trabajando por ejemplo en colaboración con otras plataformas similares que hay en Murcia o en Andalucía para y con los agentes sociales para intentar seguir reclamando la reforma del del modelo así que de momento bueno pues esa reivindicación tiene un tono eh bueno pues no demasiado escandaloso no demasiado polémico más bien de un perfil algo más bajo en el sentido de seguir reivindicando el cambio del modelo pero sin grandes manifestaciones como digo como la del año pasado al margen de eso también dentro la crónica política hoy Compromís ha ofrecido bueno pues una vía de solución que a su juicio podría existir a la polémica por la supresión o no de las diputaciones sabes que el debate está en vaciar las de competencias porque legalmente no se pueden suprimir si no se cambia la Constitución pero dice Compromís que sí que a través de la ley de Régimen Local sí que se abre una puerta para poder eliminar las corporaciones provinciales si se modificara esa ley de régimen local sin necesidad de reformar la Constitución que es algo pues mucho mucho más costosas que veremos dónde queda este debate muy pendientes de la Audiencia Nacional donde cómo estamos escuchando durante esta mañana nuestro compañeros muy a nuestro compañero Miguel Ángel Campos está celebrando el juicio se celebrara el juicio por una de las causas abiertas por la gestión del Banco de Valencia en este caso bueno pues un quebranto económico de cuatrocientos millones de euros en varias operaciones inmobiliarias entre otros está sentado en el banquillo de los acusados el ex consejero delegado de la entidad Domingo Parra en acto actualidad local de Valencia bueno pues saber cómo acaba la reunión entre el concejal Carlos Galiana Il la empresa Lime de patinetes eléctricos después de los desencuentros que ha tenido esta relación en los últimos tiempos así si a un acuerdo para la instalación de esta empresa en en la ciudad y también hablaremos de la V veintiuno ID él el futuro comienzo de las obras sabéis que ha sido bueno pues he criticado por algunas formaciones políticas y también por la Plataforma per l'Horta que no está de acuerdo en cómo está trazada hasta ligación por el año que puede hacer al al medio ambiente hoy el delegado del Gobierno se ha reunido con esa plataforma comprar l'Horta y bueno pues puede haber algún cambio o alguna posibilidad de intentar negociar alguna modificación con una reunión con el ministro los así que bueno pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona el asunto porque las obras tendrían que comenzar ya mismo la próxima semana

así lo ha muchas gracias hasta luego lo escuchábamos en Hora catorce ya sabéis que todas estas noticias podéis ampliarlas y actualizar los en nuestra web en Radio Valencia punto Es en nuestras redes sociales así como en la aplicación de la Cadena SER para los móviles

Voz 8 08:00 hablamos del tiempo por favor

Voz 0522 08:11 les decíamos que si estoy disfrutando de este día de calor y sol hacerlo porque a partir de esta noche y a la cosa va a ir cambiando durante unos días ahora mismo veintinueve grados puede que lleguemos a los treinta durante el día de hoy el sol luce en todo su esplendor sol que ha salido a las siete cincuenta y uno y que esa pondrá a las diecinueve cincuenta y cinco pero lo dicho llegara a la noche se tapará en los cielos

Voz 4 08:36 y empezará a llover con

Voz 10 08:39 bastante probabilidad efectivamente puede llegar la lluvia esta madrugada y lo que sí va llegar durante el día de mañana es vientos del norte noreste que va a hacer que mañana la temperatura máxima baje cinco grados con respecto a la de hoy como mucho podemos llegar a veinticinco el miércoles también será un día con temperatura más suave al igual que el jueves podemos llegar a los veintisiete ya viernes sábado y domingo volverán a subir un poquito entorno a veintiocho veintinueve pero este respiro a mitad de semana nos va a venir muy bien el tráfico Caballero que me podré decir pues a escuche escuche

Voz 2 09:22 escuche que les voy a decir bien poco porque según la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento a esta hora hay problemas en la ciudad se circula de forma fluida

Voz 0522 13:23 esta semana Pedro Calvo todo a la piel a la gente que va por la calle inquieta que que va a asignarle que el Oriente saber qué tema si semana tratar estas van que iba a ocurrir que sea destacable a nivel informativo todo esto lo sabe Julián Jiménez Julián buenos días buenos días viva el Rey tú también nos sugería de alguien que que lo dijeramos siempre lo sugirió a me lo digo no ve éxito

Voz 1248 13:48 el sexo viene mañana a Valencia a participar en los actos del cincuenta aniversario de la Universidad Politécnica de Valencia que preside los actos Su Majestad el Rey Felipe VI veo al reviva el rey más más adecuado que ahora viva viva el Rey me paz y participa en un acto en el que acude también pues las máximas autoridades de la Comunitat Valenciana y eso va a marcar la la agenda de alguna manera pero también las infraestructuras porque el próximo jueves se celebra en Barcelona el acto final de la campaña quiero corredor campaña que reivindica la ejecución a al máximo nivel de ese corredor mediterráneo infraestructura ferroviaria tan importante para la economía de nuestra Comunitat una campaña que como bien sabéis se se ha llevado a cabo en los territorios afectados por el retraso de esta infraestructura en Barcelona Se espera el jueves la presencia de mil quinientos empresarios de Catalunya de Murcia de Andalucía también de la Comunitat iba a estar presente el ministro José Luis Ábalos y el presidente de la CEOE además del president de la Generalitat y es precisamente este acto del jueves lo que va a obligar a modificar un poco el calendario de esta semana de Les Corts Valencianes que adelanta un día la sesión de control al president que es por cierto la primera de este periodo de sesiones y además es el primer pleno ordinario después del debate de política general por lo tanto más que nunca interés máximo en esa sesión de control al Gobierno valenciano va a comparecer también la vicepresidenta Mónica Oltra tras la polémica generada por la gestión de los centros de menores eso en las Cortes el miércoles el jueves en el Ayuntamiento Pleno ordinario el pleno del mes de septiembre como sabéis se celebra cada último jueves de mes Consistorio pues se reúne al pleno es el primero después de las vacaciones de verano decir es que también estamos muy pendientes pues de de varias citas que van a tener lugar en Valencia esta misma semana por ejemplo Valencia acoge el II Foro Internacional sobre personas mayores doscientos expertos en demografía en Medicine derechos humanos debaten sobre la situación de este colectivo ayer en el programa A vivir que son dos días avanzábamos los contenidos de este congreso pero es que además también hay el jueves y el viernes un congreso de Derecho Sanitario

Voz 0522 16:02 además se ha visto abordarlo de esta esta misma semana un congreso en el que se van a tratar temas tan importantes como las agresiones a facultativos a médicos por parte de pacientes no o por ejemplo que que hacen los médicos ante denuncias de de negligencias una formación o una alianza entre juristas y médicos respecto al quehacer diario de profesional de la de la medicina y es que además hay otro encuentro interesante que se celebra esta Valencia que se celebra esta semana en Valencia que tiene que ver con fijaos veníamos hablando de ludopatía es esta semana en los informativos de la SER pues de los loteros los loteros de toda España se reúne en Valencia a final de semana para hablar del sector para hablar de ventas para hablar de la competencia online para hablar de otras muchísimas cosas que afectan pues a este sector tan tan particular

Voz 1248 16:48 como es el de el de las loterías el de la venta de décimos la venta de cupones la venta de de todas estas cosas no

Voz 0522 16:55 en privado los loteros también vivan los lotes ve viva Livan los loteros sobre todo si nos toca eh señor Julián por cierto hablamos de pleno del Ayuntamiento

Voz 1248 17:05 si me pongo en el lugar de algunos oyentes que quizá el listón lo ven como muy distante los ciudadanos

Voz 0522 17:10 en acudir al pleno del Ayuntamiento lo pueden

Voz 1248 17:12 SER presentando una solicitud por registro de entrada hay una yo un cupo reservado para ello pero digo más Amadeo digo más Si por alguna de esas no se quieren desplazar al pleno del Ayuntamiento pueden seguirlo a través de la página web de Radio Valencia es Radio Valencia punto es streaming en directo

Voz 0522 17:31 en riguroso directo debería haber lo bonito de ir al Ayuntamiento es que puedes llevar la pancarta pero también te puedes el tu casa frente al portátil sí sí que es verdad que también incluso se puede formular una petición de palabra si es asunto en el pleno del Ayuntamiento desde casa es era la siguiente pregunta fíjate formular una petición de palabra si se va a bordo

Voz 1248 17:54 sí

Voz 0522 17:55 primero tienes que forma parte de una asociación un colectivo

Voz 1248 17:58 está registrado en una lista de asociaciones han estado oficiales y asociaciones de la Generalitat registro oficial de asociaciones si perteneces a él o te cede la palabra ese organismo entidad esos a la asociación o fundación

Voz 0522 18:10 luego además tiene que ser también una temática que se vaya a abordar en el debate del Pleno del Ayuntamiento cuando no puedes Amadeo tú no puedes hablar de la bajada del ascensor de tu casa o por qué el valenciano marca goles pero yo voy en representación del locutorio Sin Fronteras bueno pues se si sin Sin no está en el registro de la Generalitat de asociaciones sin ánimo de lucro irse aborda un tema que selló sobre la espectro radiofónico pues a lo mejor Amadeo Salvador puede intervenir en plena alguna trastada no o todavía no vale no porque es interesante como siempre hasta ese mecanismo y fórmula se formulan el Ayuntamiento se puede también dirigirse a uno de los grupos políticos municipales para para trasladar esa petición informa Julia Dios

Voz 1 21:22 Radio Valencia Cadena SER como los inevitables hemos ganado pocas todas las estamos rodeados de moscas negras viejas buscas coraje

Voz 2 21:46 sí como un mosquito pica la mosca negra actúa a modo de tijera

Voz 0522 22:18 tanto que muerde la verdad es que

Voz 26 22:20 eh aunque esta noche vuelven otra vez a las lluvias

Voz 7 22:24 hemos vivido un mes de septiembre la verdad es que idóneo para que los mosquitos de la pues mantengan su su presencia e no sigan picando alguna de estas picaduras son especialmente dolorosas no sé si alguno de vosotros ha sufrido la picadura de una mosca negra pero lo cierto es que más que picar muerden y lo vamos a conocer ahora dentro de unos instantes es curioso destacar que todo el protagonismo se lo lleva el mosquito tigre y ojo con la mosca negra que es seguramente esa gran desconocida de hecho la Consejería de Sanidad de la Generalitat cuando publica los protocolos de actuación para mosquito tigre también lo hace para la mosca negra pero parece que sólo nos acordamos del mosquito tigre hoy queremos conocer más de cerca ese pequeño insecto más pequeño con mosquito es la mosca negra y que tanto daño hace cuando te agrede Ricardo Jiménez es catedrático de Control de Plagas de la Universitat de Valencia al frente del Institut Cavanilles y con que más de una ocasión hemos tenido el placer de charlar qué tal Ricardo buenos días hola muy buenos días qué pasa con la mosca negra

Voz 27 23:25 se está volviendo como uno de los nuevos bichos digamos no últimamente porque no es que acabaré llegáramos porque aquí ya tenemos escritos del siglo XIX de mil ochocientos que que ya estaba la monja de nuestros ríos no pero claro lo que ha ocurrido que es básicamente vuelvan a hacerlo muy rápidamente que todo el mundo lo entienda nuestros ríos empeorar mucho bajaron en la presencia de sus especies la llegada sobre todo la obligatoriedad por parte de la Unión Europea de depurar las aguas ha hecho que en los últimos años esas aguas tengan una mejor calidad es el mejor y mayor calidad ha hecho que vuelvan de nuevo a proliferar estas moscovitas eh pequeñitas en nuestros ríos además muchos municipios han hecho como todos conocemos pues esas áreas recreativas no con los dos cinco con síntomas de los niños juegan Nidal tal pues los encargados de adecuar encima pues han puesto tubos han hecho pequeñas cascadas entonces ya el hemos construido la maravillosa vivienda a la mosca negra le hemos puesto agua corriente que es lo que le gusta agua muy oxigenada agua muy limpia ya tenemos el día organiza casi siempre pasa esto del hombre con su afán de mejorar su estatus no se da cuenta que muchas veces estropea pero en algunas facilita que también los bichos mejoren su estatus que eso es lo que ha pasado

Voz 7 24:57 Ricardo no hay ningún depredador natural que acabe con la mosca negra

Voz 27 25:02 sí es decir hay muchos bichos vamos a decirles si hay otros animales que se alimentan de no solamente vamos a otras muchos pero una cosa es que hayan organismos medio natural que se alimente de y otra cosa es que llegado un momento en el que se produce una explosión de la población de mosca negra porque sea una se reúnen una serie de características que le viene muy bien pues digo que en ese momento de explosión de formar nubes de haber muchísima mostrar Allegra no hay ningún depredador natural que sea capaz de disminuir a gran velocidad su población nos vemos obligados a acudir al tratamiento que de alguna manera lo que hace es que ponernos libera de esas moles pésimas se porque dicen que es la picadura más dolorosa que existe de insecto no moleste simas como digo picaduras de estas de estas moscas

Voz 7 25:59 y que es más peligrosa la picadura de un mosquito tigre o la picadura o mordedura una mosca negra

Voz 27 26:06 bueno si atendemos a peligrosidad tenemos que atender al hecho de ambos son vectores claro mosca negra las enfermedades que transmiten en Europa hasta ahora no las transmite con lo cual estamos liberados mosquito tigre somos conocedores que en Italia en Francia en Holanda en Alemania en países del Este está transmitiendo dengue está midiendo chikungunya está transmitiendo en fin a Mercedes por lo tanto es evidente que la peligrosidad de esa ahora bien una cosa es la peligrosidad y otra bien distinta muchas veces es lo que pasa nosotros en uno y otro caso es que sus picaduras y bueno pues nos provocan eh cuando menos un Estado que podría ser un estado de ansiedad yo he llegado a ver personas que claro todo depende de la respuesta de nuestro sistema inmunitario pero llega a personas que le ha picado mejor dicho le ha mordido sería más cosas en todo eso de una mosca negra en el brazo no se veía ni hombro ni codo ni muñeca era todo uno una inflamación brutal en las piernas lo mismo es decir mosca negra a su picaduras muy agresiva la saliva que ella deposita en esa ese pequeño corte que hacen Barzan eh pues es una saliva que está este sean de pero que a su vez origina una reacción tremenda en algunas personas que provoca como digo muchas molestias

Voz 7 27:34 en este si antes lo que hace que que a veces no nos demos cuenta de su presencia hasta que ya ha mordido efectivamente

Voz 27 27:41 eh pasa de una manera también parecida a mosquito tigre es decir te pica tú no te enteras de repente dije pero que pasa aquí pero sí en una pierna cinco seis picaduras que picor que dolor eso ha sido porque la hembra tranquilamente hasta estado chupando ha estado comiendo en varios sitios de la pierna pueden hacer hasta las picaduras es una hora tú no te enteras ya la media hora ahora cuando se ha ido bueno aquellas Se puede tremendo pues una cosa similar ocurre hablar vasca este distinguen muy bien porque la picadura de la mosca negra es muy típica es una una picadura más números decir redonda con una gran inflamación tiene la parte central de la picadura pues como una herida porque se ve la sangre no digamos que es una herida sangrante podríamos decir entonces las diferencias clara con respecto a lo que es la picadura de tigre que también produce una marca un pequeño una inflamación pero no nada la picadura de tigre no tiene Papa Lula no tiene fin no tiene nada especial

Voz 7 28:49 el mosquito tigre es un recién llegado lleva con nosotros un unos años

Voz 27 28:53 mientras al año y como se la mosca negra

Voz 7 28:56 en la época de nuestros antepasados siempre ha sido tan agresiva como ahora

Voz 27 29:00 no realmente yo la primera a mi larga trayectoria profesional y el primer conocimiento que tengo de un problema de la Comunidad Valenciana fue en el año noventa y cinco en mil novecientos noventa y cinco en en La Vila Joiosa en el interior del el municipio de hecho oídos en Alicante bueno luego hasta bastantes dormida pero digamos que a partir de principios de de de este siglo ya hemos empezado a ver resurgir problemas entonces tenemos zonas como por ejemplo la zona de La Ribera no en Valencia es una zona que es problemática tenemos zonas en Castellón también con problemas en Alicante con con menor casuística mucha menor casuística pero Se van detectando eh pequeños focos tanto es así que antes usted ha mencionado el tema de la Conselleria de Sanidad pues a través de ese convenio en tenemos que la Consejería de Sanidad estamos realizando unos mapas de riesgo para las personas y también para los animales pues no hay que olvidar que estos algunas de estas especies pican a los animales con una gran profusión y eso hace que esos animales sobre todo cuando hablamos de granjas de cerdos de gallinas ponedoras de caballos de ganado vacuno etc hacen que estos animales por la molestia y el dolor que también les causan a ellos esas picaduras cesen en su alimentación ya ya una pérdida económica como consecuencia de la la no obtención del rendimiento de deberíamos obtener con ello entonces estamos como digo preparando unos mapas de riesgo que yo espero que probablemente ya este año tengamos algunas de los casos muy muy claros multados por suerte dentro de un par de semanas vamos a defender una tesis que en la universidad precisamente con este estos temas con mosca negra precisamente que en el que será poder ver por primera vez como está nuestra situación como esos mapas de riesgo establecer unas zonas de diferente radio en el que la posible ya no digamos en peligrosidad pero sí digamos daño económico que pueden ocasionar tanto a las personas como los animales ya pueda de alguna manera empezará a plasmarse esa continuidad con el estudio que vamos a a mantener Nos va a permitir cada vez afinar más y obtener más información incluso hablando con los propios productores para que esos mapas unos puedan permitir realizar actuaciones acordes preventivas en los momentos adecuados para que esas picaduras no ocurran porque precisamente mosca negra ese combate bien nosotros hemos tenido experiencias hemos realizado tratamientos en ríos con preparados de de bacilo la bacteria no si realmente no hay que hacer mucho tratamiento oí haciéndolos en el momento debido y con una buen con un buen seguimiento los rendimientos viendo son fantásticos infinitamente mejor que con los mosquitos que que tienen un ciclo más pequeño gay que tener en cuenta que la mosca negra tiene un CIR un ciclo o más largo tiene varios al año pero su ciclo puede ir pues entre unos veinticinco o treinta días hasta unos ochenta noventa días entonces dependiendo de las especies de dependiendo de la época vigilando cómo va suscitando podemos controlarla

Voz 7 32:17 no todavía unos algunos oyentes no que que se fueron algunos de ellos hayan a pasear y bueno dos acabara en urgencias de todos todos en el en el dermatólogo es de esperar que ahora cuando se normalice ya al otoño cese la actividad tan frecuente de la mosca negra

Voz 27 32:33 bueno en otoño todavía es una época en nuestra zona que es una región muy poca buena podríamos decir desgraciadamente para nosotros es una tarde en la en la que aún puede haber nosotros tenemos encima un problema añadido que es una ventaja para nosotros porque todo el mundo conoce que bueno estamos en una en una tierra en una zona eminentemente agrícola y además con una agricultura de regadío ir claro qué pasa que hemos construido muchísimas infraestructuras destinadas a ello pero los conocedores de este tipo de cultivo sabe insinuado el lo comentamos ahora simplemente que el riego unas continuado pero que las acequias el agua a fluye fluye fluye en dependiendo del tamaño hace que hay hacia donde se dirige además que pasa que en esas agencia perdones es acequias hay vegetación que en esa vegetación es donde se encuentran las larvas y las pupas es decir las formas inmaduras pegadas y que cuando termine su desarrollo en estos entonces es fácil que todavía en este otoño hasta que no llegue más o menos el mes de noviembre pues que alguno pueda sufrir desgraciadamente alguna mordedura vamos a decir estas moscas en querer un daño pero bueno es lo que tiene que hacer es acudir al médico centros médicos conocen bien este tipo de de estructura seguro que les van a reeditar

Voz 7 33:53 algún vamos más lentos vamos a hacer lo lo bueno es que cuando llego un poquito de fresquito ya iremos más tapados que eso también sí sí

Voz 27 34:00 eso también ayuda mucho en la gente no se da cuenta de eso yo siempre les digo oye camisa pantalón largo cara hay que exagerado bueno pues en tres que dejó

Voz 0522 34:10 el te explica la es Velázquez Ricardo Jiménez catedrático de placas muchísimas gracias

Voz 27 34:16 muchísimas gracias a vosotros somos de hombre

Voz 7 34:18 hasta hasta luego adiós la doctora Eva Calabuig es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital La Fe de Valencia doctora qué tal buenos días

Voz 28 34:26 hola buenos días por su experiencia

Voz 0522 34:28 ya supongo claro cuando alguien

Voz 7 34:31 le pica o Caneira y la cosa se complica pues pueda acudir a urgencias o qué casos encuentran ustedes

Voz 28 34:37 sí a ver un general pues se produce unas ronchas de varios centímetros si muchas veces acompañado como había comentado el compañero pues de elevada hinchazón que a veces puede llegar incluso a durar un mes entonces pues es importante limpiar bien la herida hay utilizar desinfectantes como cuando nos hacemos cualquier otra herida para evitar que se sobre infecte que pueda dar lugar pues más adelante una celulitis au alguna complicación en donde se ha producido la picadura

Voz 7 35:05 dura un mes la picadura caray bueno porque tú puedes llegar sí sí igual que puede puede que algunas personas les afecte más a ensamblar del dura ya otras menos

Voz 28 35:14 exacto sí depende también de lo que comentaba antes ser compañero pues que en la saliva de la mosca es la que en algunas personas provoca una alergia entonces el Avon sea más grande tarde más en curar

Voz 7 35:28 la hinchazón exagerada se ve una reacción alérgica

Voz 28 35:31 sí en general se asocia eso al al producto que transmite que nos transmite la mosca mientras pica entonces en algunas personas que son como más sensibles pues que produzca una voz más grande que pues que a veces además de desinfectante pues hay que utilizar a lo mejor cremas corticoides locales para para rebajarlo

Voz 7 35:53 cuando nos acaba de picar de morder mejor la mosca negra ahí tenemos esa molestia en primera instancia qué podemos hacer para aliviar nos

Voz 28 36:02 pues a utilizar cualquiera de los productos que suelen vender para aliviar las picaduras de mosquitos quiero decir que esos productos suelen tener un poquito de como de anestésico local lo de o de antihistamínicos que puede ayudará a rebajarlo pero ya digo que lo más importante también es limpiarla bien y desinfectar la para evitar que como es una mordedura no tanto picadura pues digamos que el el agujero de entrada es mayor y por lo tanto cualquier bacteria que microorganismo que tengamos en la piel podría entrar por ahí producir una infección

Voz 26 36:36 doctora en la aplicación de hielo alivia

Voz 28 36:38 hombre claro cualquier cualquier el hielo por un lado el frío hace que

Voz 27 36:44 los bazas de la piel

Voz 28 36:46 Griñán se reduzcan de tamaño por lo tanto ya no no esté tan hinchado por otro lado también nos anestesia que está tan frío que que anestesia el dolor claro

Voz 7 36:57 pues sea que usted tiene desde la gente que puedo acudir a la fe una urgencia cuáles son las picaduras de insectos más más molesta más dolorosas

Voz 28 37:06 pues hombre Glass las que estamos comentando de la mosca negra también las de araña las daña también a veces pueden producir la araña muchas veces también transmite bueno transmite inyecta anticoagulante y entonces pues poder una necrosis de la piel que pues complique la resolución de de la picadura aparte del dolor que inicialmente por el veneno que pueda inyectar

Voz 7 37:29 pero rara vez transmiten alguna enfermedad no

Voz 28 37:32 exacto a ver es lo que también se ha comentado ya que hay algunas especies de mosca negra pues que pueden transmitir enfermedades como la cosa espeso ocurre pues en África en Centro y Sudamérica pero en Europa no se ha descrito todavía ninguna situación así entonces de momento estamos fuera de peligro

Voz 7 37:51 perfecto post doctorar agradecemos mucho su presencia en los micrófonos de Radio Valencia

Voz 28 37:55 muchísimas gracias a lo que tenga buen día hasta luego

Voz 7 37:58 adiós ya sabéis si lo explica la mosca negra notáis están mordedura tal lo primero yo lo hago sabes hielo una rueda agita el limón útil de Brittany platónica

