Hoy por Hoy Locos por Valencia (24/09/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

hoy locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador Radio Valencia Cadena Ser así empezamos esta segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia

ya la OMS una seis minutos empezamos

hay que tomarse la semana con calma y tranquilidad pero con muchas cosas que contar a partir de ahora unos instantes e a nuestra compañera Elena Morales para hablar de algo tan sano como bien

pero es que además de bien vivir luego vamos a hablar de autismo con la Fundación con la presidenta de la Fundación vía vida y autismo con Mercedes Lizcano que preparan unas campañas de carácter benéfico en los conciertos el primer lugar este próximo viernes también tendremos el punto digital habitual todos lunes con Santi Botella luego nuestro tiempo de agenda cultural Anna Man Sergas también nos traerá protagonistas la de cosas que todavía tenéis aquí para pasarlo bien hasta las dos y que da tiempo yo creo que si hay que hablar de los goles del Valencia hombre de esa racha triunfal un arranque espectacular Eden el hervidero del Levante

hoy por Hoy Locos por Valencia

Arturo Blay y Amadeo Salvador

hoy por Hoy Locos por Valencia

cuando me siento bien la sartén no se pegan me salen las tortillas redondita tan perfecta el frío Pobra abrazar más sin la casa también sus vamos

Voz 19 06:04 la música nos vendemos todos bien cuando empezamos a este espacio bien vivir sobre todo por la presencia de Elena Morales que bien mes estos buen rollito y lo demás tontería adiós estás ahí aquí sino más bien atento a lo que nos cuentes hoy de la sartén bueno lo hemos dicho sartén lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí qué importante es nuestro interior es decir nuestra cabeza para sentir que bien vivimos vosotros creéis que somos más simpáticos o menos que hace unos años que hace un par de generaciones por ejemplo

Voz 19 06:38 posiblemente Maribel social quiero decir posiblemente menos Itu poco dormir bien al menos sí sí sí bueno pues vamos a ver la la respuesta el profesor de Psicobiología de la Universidad de Valencia Luis Moya ha escrito un libro muy interesante llamado la empatía

Voz 20 06:53 sin mirar la perspectiva histórica yo creo que estamos en el momento social y cultural e histórico en el que más empatía hay las sociedades pasadas la violencia era mucho más mucho más marcada a nivel físico o a nivel psicológico cada vez pues estamos en un mundo en el que más empatía pero es cierto que todavía falta dar un salto oí a la hora Un poco pues de de planificar de establecer la relación con los demás el considera que demás son personas con sólo emociones y tenerlas en cuenta

Voz 19 07:25 en la empatía están nuestro cerebro como demuestran algunas investigaciones muy científicas pero también sabemos que nuestro cerebro es moldeable que no es un órgano duro que está y durante toda la vida que puede ir cambiando a lo largo de nuestra existencia hay como decíamos hay estudios científicos que dicen que las personas en pláticas podrían ser más felices que las que no lo sé

Voz 20 07:44 pues la empatía es digamos que que no abre muchísimas puertas a todos los niveles a nivel personal hace hace que seamos personas pues o mucho más flexibles mentalmente que escuchemos que seamos más queridas tengamos mucho más afecto porque las personas simpáticas inconscientemente todos buscarlas porque son las que no se escuchan los comprenden no nos juzgan además también pues son personas que saben conciliar su vida personal con su vida laboral como líderes son personas que pueden ser grandes liberales líderes queridos personas comprometidas personas sobre todo que no van a causar daño que la empatía podemos decir que es la otra cara de la violencia y cuanto más simpáticas una persona menos violenta es tanto en su forma de hablar en presentarse como sus declaraciones va a ser una persona que no no va a agredir la persona simpáticas precisamente por todas estas ventajas que conlleva ortodoxia Puyo social con el que cuentan son personas que se sienten más felices más queridas está más predispuesta es ayudar

Voz 19 08:44 pues ya sabéis hay que seguir trabajando la empatía y ahora nos centramos en la preocupación por nuestros más pequeños

Voz 19 08:57 Justicia Alimentaria de la Comunitat Valenciana mirar qué interesante chicos está haciendo cursos las AMPAS de los coles para concienciarles de tener unos comedores escolares más sanos Marta

Voz 23 09:07 eso es coordinadora de Justicia Alimentaria en Valencia

Voz 21 09:10 bueno es fundamental que seamos conscientes que nuestras opciones de compra son importantísimas no entonces siempre intentamos transmitir la importancia de comprar en en en Cannes el canal corto de distribución apoyar la agricultura al agro ecología apoyar a los agricultores locales eso desde el punto de vista familiar y luego en el ámbito escolar pues también es importante que hagamos un análisis de los menús porque en muchas ocasiones hemos detectado pues que hay algunas prácticas no que se podrían modificar y que podrían hacer que que está está alimentación escolar fuese más sostenible y más saludables

Voz 19 09:51 Marta nos decía que en estos cursos han detectado que cada vez hay más padres

Voz 21 10:00 eh bueno poco a poco yo creo que se está generalizando esta esta conciencia esta esta preocupación pero sí que es cierto que en el tema del comedor escolar hay mucho desconocimiento las Ampas pues muchas veces no se plantean lo suficiente no el lo que están comiendo sus hijos e hijas en el comedor tenemos que pensar que es la alimentación fundamental de de de los niños durante ciento setenta días al año pues lo que nos viene pues tendemos a pensar de que todo está fenomenal no pero en cambio cuando se hace un análisis de de estos menús vemos algunas cosas como por ejemplo muchas veces observa un exceso de frituras o se observa que no hay la suficiente presencia de de frutas y verduras no se hace demasiado uso de las legumbres se hace un abuso de la proteína animal no entonces hay hay algunas algunos aspectos que sí podrían mejorar muy mucho no en la composición de los menús escolares

Voz 19 10:57 en fin que a través del conocimiento a través de la preocupación de sus padres ellos piensan que se podrán ir mejorando poco a poco los comedores escolares pero vamos a intentar muchas algún saludo hasta luego hasta luego

Voz 2 14:42 veintiún minutos seguimos adelante en Hoy por Hoy Locos por Valencia estudios está llenando de de de amigos ese caso no viene sola presenta lo presentaremos acompañante de una amiga de Merce deslizando que es la presidenta de la Fundación vía vida autismo una fundación que han formado cuatro familias con la intención de de bueno ver qué va a pasar con esos chavales que tienen autismo cuando llegan a su mayoría de edad cuando pueden independizarse pero tienen que depender de ir a un centro de día o de la existencia Hydro que quieres crear viviendas viviendas tuteladas viviendas de estos chavales puedan realizar una vida lo más normal posible Mercedes buenas tardes

Voz 23 15:21 hola buenas tardes así

Voz 2 15:23 tanto tiempo lleváis porque sois una fundación más o menos reciente no

Voz 1932 15:27 pues sí acabamos de constituir nos Nos constituimos en el mes de julio y bueno la finalidad de la de la fundaciones es cada una de las cuatro familias que integra los patronos fundadores que integran esta fundación participan ya dentro del mundo de la discapacidad de una manera o de otra

Voz 23 15:47 y a raíz de ahí pues

Voz 1932 15:50 Nos surgió la inquietud de que podemos hacer más de lo que podemos hacer más es cubrir a cumplir extender un poco los recursos que existen hoy en día es que las personas con autismo tengan derecho a una vida independiente a poder salir de El Nido como cualquier otro joven y queremos contribuir a que yo sea así pero con los apoyos necesarios porque estos chavales necesitan un apoyo

Voz 23 16:17 sea o bien permanente o puntual

Voz 1932 16:21 lean el recurso que necesitamos era la vivienda pero una vivienda dentro de entornos urbanos porque los padres también nos hacemos mayores si queremos poder ir a visitar a nuestros hijos a su casa entonces consideramos que debe de estar dentro de dónde está el entorno familiar

Voz 2 16:37 es que no pueden estar aislados de de gente

Voz 23 16:40 solamente en que está intriga incluidos en la sociedad como un ciudadano más acaba

Voz 2 16:46 dicen hacer pero con qué recursos contáis para para hacer todo eh

Voz 23 16:49 esto pues sobre todo con la lucha de los patronos hay actualmente tenemos que dar las gracias el agradecimiento

Voz 1932 16:57 los artistas que que nos apoyan en esta labor que gracias a ello el próximo día el primer acto que queremos realizar es este viernes un concierto en la Rambla

Voz 2 17:10 ahora vamos a hablar de ello pero me gustaría preguntarte bueno te hemos hablado está fama muchas veces de de del autismo de la de la problemática de la realidad del día a día que preguntarle porque esta serie de Telecinco de doctor que nos nos habla de un médico que es autista no es parecido no

Voz 23 17:27 alejado de la realidad o o pueden

Voz 2 17:30 darse casos como el de esta se ha de yo tengo que decir

Voz 23 17:32 decir que es todo a ver qué es lo primero yo como madre no puedo ver esa esta serie osea o no la conozco prohibidas pero no de haberla visualizado

Voz 1932 17:45 yo en mi persona porque es que me

Voz 23 17:48 imposible me lo impide mi situación lo que sí puedo decir es que por lo que tengo

Voz 1932 17:53 también sí que es verdad pero que puede existir persona

Voz 23 17:57 asas con autismo así pero no es osea a ver no

Voz 1932 18:01 se me decía no no no quiere decir que las cada persona con autismo TEA es completamente diferente no nos podemos hacerla

Voz 23 18:09 idea de que de que el que el

Voz 1932 18:12 el protagonista de la serie todas las personas con autismo con autismo sean como él es algo un poco idealizado si está bien la serie para hacerla verlas hacer una sensibilización yo una concienciación de que de que existen personas diferentes de los que se ha de promover son esas capacidades pero para mí por lo que prohibidas no haberla visto yo personalmente sí que puedo decir que no es el ideal de la de las personas con autismo eh pero si hay personas con autismo que son super inteligentes que le puedes fomentar un tipo determinado de capacidad en este caso pues eso la medicina como es este chico pero no es el prototipo no es el prototipo del autismo

Voz 2 18:56 ven cuéntanos las chavalas y chavales con con autismo que acaban su recorrido escolar digamos que que camino pueden seguir actualmente qué qué vías de de salida

Voz 1932 19:06 pues depende del grado de afectación entonces hay yo conozco personas con autismo ya mayores de edad hay personas que están dentro de un modelo educativo inclusivo que puede que ha

Voz 23 19:17 han llegado a la universidad

Voz 1932 19:19 qué han hecho módulos superiores he conocido a una chica que es profesor hay que ejerce como tal como una persona con autismo que no quiere decir que hay pero eso son las contadas ocasiones hay personas que tienen unos a ver en el a el hábito el abanico pero donde el TEA es muy amplio ya hay personas en generase llama atea pero hay muy es muy amplio hay personas que tiene mucha capacidad dijeramos y otras que tienen menos capacidad entonces hay personas que van a centros específicos de educación y que estarán en él hasta los veintiún años cuando termine esos veintiuno cuando llegan a los veintiún años tendrán Keira hubieran un centro ocupacional si tienen capacidades para poder insertarse laboralmente y habrá personas que tengan que recurrir a un centro de día

Voz 1640 20:09 pero tanto uno como otro

Voz 1932 20:12 unas personas como otra tienen derecho a eso a poder vivir independientemente entonces ese es el tema

Voz 2 20:19 muy muy amplias cómo va el proceso de crear viviendas tuteladas en qué fase estáis

Voz 1932 20:23 pues nosotros estamos acabamos de constituir no es como he dicho antes en julio lo que lo que pretendemos ahora es

Voz 23 20:29 recaudar

Voz 1932 20:30 por recaudar fondos para poder crear nuestra la primera vivienda tutelada tenemos muchos muchos proyectos de cómo sería la me la mejor vida tutelada para nuestros chavales en general el tema está en que lo que primero tenemos que tener eso es un colchón una vez tengamos ese colchón sabremos si podemos disponer de un tipo de vivienda o de otro tipo de vivienda es decir de un tipo arquitectónico que sea un edificio o que sean apartamento

Voz 2 20:59 lo ideal para vosotros que sería cuál sería esa vivienda ideal para

Voz 1932 21:03 para mí pues sería plenamente inclusiva es que no descartó ninguna quiero decir que puede existir perfectamente para un tipo de chavales una vivienda que sea asistida y esa vivienda asistirá a lo mejor necesita un edificio pero a lo mejor otra vivienda supervisada para otro tipo de chavales lo que me lo que necesita es son apartamentos o viviendas independientes dentro de la propia horizontal conviviendo con el resto de personas que decir que eso dependerá también del tipo de chaval

Voz 2 21:30 las llaves dicho vamos a montar un concierto para recaudar fondos ya decías que que bueno los artistas enseguida sean sean a los banqueros siempre les cuesta más los artistas son los primeros que se que se apuntan cuéntanos cuándo va a ser el concierto

Voz 23 21:47 pues el concierto va a ser el día veintiocho en la Rambla ETA a las diez de la noche naval la verdad que estoy muy agradecida a los artistas desde aquí todo mi agradecimiento personal

Voz 1932 21:58 hay muchísimas gracias de verdad

Voz 2 22:01 que van a ser muchos artistas muchas muy casualmente tenemos aquí a uno de ellos estoy además que tiene un gran parecido con una yo que tengo edad precisa que es Álvaro Uribe de cantar

Voz 0631 22:14 está con vosotros involucrado en la causa sí sí estoy muy de cerca porque a la familia tenemos par de sobrinos que están dentro del espectro autista y entonces en cuanto no es como colocaron pues ahí está también en fin expandiendo en la medida de nuestras posibilidades a nuestro entorno más cercano de amigos artistas que a colaborar

Voz 2 22:38 cuéntanos un poco que quiénes van a subir al escenario

Voz 0631 22:40 pues mira vamos estar en el escenario de este viernes en la Rambla Letta vamos a estar con Manu Tenorio estará Alejandro parece ya recuperado no ya recuperado recuperándose recuperar sí sí porque la verdad es que era estaba cambiando una bombilla o que repasó pues no lo sé no lo sé no lo sé pero la cosa no es una pequeña porque no es no ha sido una quemadura de ahí que daño me echa no es una quemadura

Voz 2 23:05 la descarga eléctrica importada requieren inciertos

Voz 0631 23:09 ha sido una cosa

Voz 2 23:11 pero bueno no va a estar ahí

Voz 0631 23:13 es que tiene doble valor porque fíjate ya dijimos no mano tunos hijo como que yo no yo sí que no que si insistía insistía va a estar aquí

Voz 2 23:22 toques las luces se culpa por nuestra parte

Voz 0631 23:30 es que la verdad que que todo todo

Voz 32 23:32 ah

Voz 0631 23:34 un gesto gesto loable Alejandro Parreño también estará estaremos Gisela yo que cantaremos saber un par de canciones yo otros muchos amigos se otro concierto de la como dos horas y cuarto más o menos

Voz 32 23:48 no y lo va a presentar

Voz 0631 23:51 el psiquiatra Roberto que es un cachondo buen muy buen música también va a hacer siempre hace de de estos eventos una cosa muy divertida y bueno pues ese Raquel Piñar mango José maño alguno de sus alumnos también base Jaime Costa con con con su mujer a ser va a ser un concierto muy bonita muy familiar pero con muy buena energía que va a empezar ese concierto empezará a las diez de la noche podéis comprar las entradas eran nombre porque es la verdad que que quién lo dice

Voz 2 24:25 no encuentras lo puedo lo voy a decir porque hay demanda cuando notificó a si es que eso no

Voz 0631 24:33 ese es el la la página web donde se puede comprar las entradas también se puede acceder a la fila cero e desde el donativo en el caso de que no no se vaya a acudir al concierto

Voz 2 24:43 la idea es hacer más conciertos no Mercedes

Voz 23 24:46 así es la idea es empezar así no sé si luego los sucesivos podremos tener este abanico de

Voz 1932 24:52 de de artistas

Voz 23 24:53 pero empezado con buen pie para coger fuerza y seguir adelante

Voz 2 24:57 yo dices que ya se están vendiendo las entradas hay color va muy

Voz 0631 25:00 quién va muy quedan entradas se pero va muy bien va a ver va a ser muy bonito porque la verdad es que la causa es es conmovedora no sea es realmente qué pasa con estos chavales que nos dan mucha ternura pero la verdad es que llega luego tienen veintiún años y tienen que hacer con su vida algo que sea no solamente bueno para ellos sino también para la sociedad para todos nosotros no que es plenamente integrado entonces ver esa historia que ahora son chicos pues que lo ves que están bien están atendidos etc pero va a llegar un momento en que necesita

Voz 2 25:34 exacto pero es también de España

Voz 23 25:36 pero no sé pues no solamente por ellos no por la tranquilidad

Voz 2 25:39 los padres que según se van haciendo mayores pues es algo que normalmente les angustia es saber que vas a sus hijos por su futuro desde luego y como tú dices no nos quedemos en esa ternura que hay vale indudablemente tenemos todos actúe vamos un pasito más porque hay que hacer lo que sea para que consigan esas esas viviendas

Voz 0631 25:56 bien es una oportunidad no porque sea primera vamos la música y lo somos muy solidarios a veces es bueno que esté esa oportunidad para poder ejercer las dos cosas no

Voz 2 26:05 que los banqueros también puede encontrar pueden no

Voz 0631 26:09 conveniente si quieren contigo

Voz 2 26:13 ya pero hay que darse prisa las citadas porque luego se agotan vienen los lloros

Voz 1074 26:18 es contuvo una fila cero por supuesto pero claro hay que ver a Nacho a Gisela que la mano Tenorio Alejandro Parreño todos ellos

Voz 2 26:24 los acuerdos hay indirecto ha hecho muchísimas gracias por venir

Voz 0631 26:27 al contrario gracias a vosotros Mercedes Lezcano enhorabuena

Voz 2 26:30 a esto y ojalá tenga larga vida

Voz 23 26:32 muchas gracias vaya muy bien

hoy por hoy Locus por Valencia Radio Valencia Cadena Ser

hoy por hoy Locus por valentía

Voz 38 29:24 sí me encanta

Voz 39 29:26 de entrada Santi en el estudio se ponen a bailar la sintonía pero compañeros de no nula bailando

Voz 10 29:34 pues depués deberían porque el que tenemos en esta nueva

Voz 2 29:36 para hablar de la Cadena Ser que estar en un telediario y que les saque detrás la meses Telediario que tienen por el espacio pues ya estar por detrás sin que cuenta eso es ese ese día yo sabes lo que estamos en el punto de gitana

Voz 40 29:51 así es y es que quiero hablar de aplicaciones y me encanta cuando llegamos a este punto digitar y hablamos de aplicaciones que sirven a la gente o que están en desarrollo y que además son valencianas tienen sello cien por cien valenciano que se hacen aquí se desarrollan aquí y que probablemente tengan muchísimo éxito en este caso vamos a hablar de una nueva aplicación inclusiva de movilidad en transporte público se llama Mobility ya se encuentra una primera versión beta todavía no la vamos a encontrar en nuestras aplicaciones vale pero es fruto de la colaboración entre la empresa valenciana

Voz 2 30:19 las Technology Inc los investigadores

Voz 40 30:22 de la Universitat Politècnica de València bueno pues tenemos a al teléfono al director del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la Universitat Vicente Botín que queremos que nos explique un poco en qué consiste esta aplicación qué tal buenas tardes

Voz 1393 30:38 hola buenas tardes esta aplicación pues serán inclusiva para personas ciegas por lo que se está trabajando además con la ONCE para detectar esas necesidades incorporarlas en la aplicación que nos gustaría que nos explicada un poco cómo es esta aplicación en qué consiste

Voz 41 30:52 en la explicación es una aplicación de ticket que orientados principalmente al transporte público de propósito general no solamente para gente con capacidad visual lo que pasa es que al ser una explicación que móviles sobre dispositivos móviles en general pues permite eh criticar todas las funcionalidades que tienen estos dispositivos y algunas específicas que se desarrollan no para gente con con discapacidad visual o también para un otro tipo de de discapacidad entonces la aplicación lo que permite la gestión no de la compra y al uso posterior

Voz 2 31:43 no forma no

Voz 41 31:46 del transporte público pudiendo planificar rutas de transporte público también que si en algún momento estación una ciudad donde no no conoces tú al detalle la red la red de transporte público todo de forma que puedes adquirir Tous tiques en cualquier momento en cualquier momento del día y desde cualquier lugar y luego pues incorpora el sistema de notificaciones que te pueden ir facilitando no cualquier incidencia que pueda suceder en la red de transporte público que tú vayas aquí

Voz 1393 32:28 eso es lo importante o lo novedoso también de este tipo de aplicaciones es que más allá de carácter informativo es una aplicación que está con con la vista puesta en la practicidad en el como tú decías en el ticket in Enel comprar esos esos billetes que no solamente van a facilitar la vida por decirlo de alguna manera en las personas que utilicen sino también se ven beneficiadas las empresas que es lo que le implementen

Voz 41 32:52 sí porque te facilita por ejemplo lo que es la la gestión de efectivo qué cosas que sepa de gente en los en en los autobuses no es un problema de la gestión de efectivo que tienen que hacer los conductores con esto tiende a que desaparezca esa gestión de de efectivo de las inversiones que tienen que hacer las empresas en máquinas de expedición de títulos y todo esto pues con el tiempo esas máquinas tenderán a desaparecer no de forma inmediata porque tendrán que mantener el servicio pero no pueden ir reduciéndose no ir y luego pues eh a las empresas también en temas de tarificación si hay cambios a lo que sea pues eh esta citaría mucho el trabajo se reduciría eh eh los costes había hecho también un análisis no de de es la reducción de costes que puede suponer para una empresa de transporte público una una explicación de estas estilo la aplicación no es solamente la aplicación que va sobre el móvil no es decir lo que es el sistema de Mobility es un sistema mucho más complejo que está en la nube donde allí sí realista simplemente a toda la lógica del sistema en los terminales móviles lo que hacen es interactuar comunicarse con este sistema

Voz 1393 34:16 con esos datos claro en qué punto se encuentra este proyecto porque es una aplicación pero es un proyecto en el que se está trabajando en qué punto se encuentra

Voz 41 34:24 pues ya llevamos más de un año trabajando estamos en un punto donde eh el siguiente paso que queremos que sea eh muy pronto se hacer una prueba de concepto en un operador de transporte de transporte público llevamos tiempo hablando con ferrocarril anciana porque es una empresa que tienen un nivel tecnológico muy avanzado que nos permitiría hacer esas pruebas de concepto no de de una forma bastante fácil y estamos hablando con ellos para ver si podemos hacer una prueba de concepto que permita a los operadores no poder evaluar las ventajas de un sistema de este estilo a nosotros pues por de corregir posibles REC sitios que hayamos tenido en cuenta o que no hayamos considerado bien la prueba de concepto y piensa hacer con con el orden de mil torneo al usuario lo que sería pues una quedar bastante importante para ver la viabilidad de leer de la aplicación de mostrar aplicación a los operadores de transporte público tener elementos de juicio para poder saber de qué es lo que deberían especificar de un sistema como éste

Voz 1393 35:45 y luego también lo importante que es también que Valencia siempre esté a la cabeza de estos avances tecnológicos en los siempre lo decimos en este programa pero en las últimos años siempre que hay una aplicación siempre que hay una novedad siempre siempre hay algún valenciano alguna valenciana siempre hay alguien de la Comunitat Valenciana en esa en esa novedad somos pioneros no estamos allí encabezando esa ya en esta lucha

Voz 41 36:08 cuando empezamos hace un año no no teníamos noticia de que hubiese algo parecido a esto no es decir que todo se gestiona de el que evidentemente es algo que en las nuevas generaciones es algo que muy natural no es decir vamos a tender hacia eso pero esta es una tecnología totalmente valenciana incluso iniciativa de de paso que no no es una empresa valenciana vino a contactar con nosotros para de contarnos la idea y a partir de ahí hemos ido elaborando iría ampliando de esta esta idea hasta llegar a lo que tenemos actualmente pero esto es una tecnología totalmente valenciana que más poder Nos gustaría mucho a nosotros poder validar implantación finalmente cuando siguiendo todos los trámites que se tienen que sí seguir en en una empresa pública valenciana de bueno

Voz 1393 37:03 pues esperemos que así sea y aquí lo contaremos también este Hoy por Hoy Locos por Valencia y nada Vicente Vicent motivó director del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien muchísima suerte

Voz 2 37:18 muchas gracias a vosotros propuesto oye que hay que ver cuántos está investigando eh vaya que sí muy interesante de Santi muchas gracias Laura cuarenta y tres seguimos en Hoy por Hoy Locos por lo Valencia

Voz 11 37:44 cuán ríos Guan miles buena es vista Strauss pensamos porque desde la primera para la sal última siempre estaré alto constata siempre este agua látigo a llengua Generalitat

Voz 4 37:58 Valenciana

Voz 44 40:22 ah bueno

Voz 1365 40:41 pues hoy hemos querido invitar hasta nuestros estudios a la primera mujer que se pone al frente de la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València pero luego no es la primera mujer sólo de esta orquesta sino de la cualquier orquesta universitaria en España ya es Beatriz Fernández a Ocejo de aquí de Valencia de Paiporta Beatriz qué tal buenas tardes hola buenas tardes enhorabuena lo primero muchísimas gracias me imagino que estará encantada bueno sí

Voz 1640 41:06 muy ilusionada y bueno con ganas ya de afrontar el reto es un sueño hecho realidad pues sí la verdad es que con la orquesta a la universidad peruano han tenido un un enlace bueno desde mi formación el poder ahora llegar como directora titular sí bueno poder estar con con estos músicos jóvenes con ganas de aprender con ganas de prosperar de bueno de de hacer conciertos interesantísimos pues bueno me me la verdad es que es un sueño hecho realidad porque tú empezaste siendo miembro de

Voz 1365 41:39 esta orquesta con el clarinete si así es así en cuántos años

Voz 1640 41:43 pues bueno recuerdo creo que se sobre los dieciocho o más o menos sí estábamos ya bueno estaba estudiando en el Conservatorio Superior de Valencia Bono la con la prueba siempre con la selección que que hace la orquesta Universitat y bueno pues forme parte de la plantilla y recuerda unos años muy muy buenos de formación es decir

Voz 23 42:03 de formación y de conocer a Bono

Voz 1640 42:06 a mis compañeros que muchos de ellos ahora somos ya amigos no oí bueno es es una etapa muy querida no solamente por mí sino por siempre que lo hablamos y que hicimos con gente pues con con todos los músicos que que pasamos por la orquesta ahí bueno que hoy en día pues tenemos nuestra faceta musical como

Voz 21 42:22 profesión no y bueno pues es

Voz 1640 42:25 son momentos de recordar porque te empezaste

Voz 1365 42:28 decíamos como clarinetista pero luego ya te cantaste tu carrera las enfocado más hacia la la dirección ya está incluso también en esta misma orquesta estabas de ayudante de asistente no

Voz 23 42:39 sí del maestro si así es eh

Voz 1640 42:42 viene bueno como es lo habitual no pues en los pueblos pues no está la figura de directora directora no decir siempre está más el instrumentista no pues bueno pues los pasacalles los conciertos de las bandas del pueblo no y bueno pues yo estudié música pues como un instrumento como la mayoría en este caso el clarinete bueno pues si inicie todos los cursos de reglamentarios en el Conservatorio Bono sí que siempre he tenido tuve la la bueno pues en poco el gusanillo no qué podemos decir de esto de coger la batuta mover el brazo Isabel no saben mucho más porque pero ya a partir de ahí algo que fue algo casi como pues bueno pues juvenil infantil pues bueno se convirtió en algo que que me apasionaba Hay fue lo que de alguna manera empecé a descubrir de manera oficial con sus estudios Si bueno una parte importante fue el el el formar parte de esta orquesta y el poder también tener ese momento teníamos como director Lara digamos el director fundador que es Cristóbal Soler hoy en día bueno pues uno de los grandes directores de orquesta Bono valencianos ya ya a nivel internacional no

Voz 23 43:50 bueno pues para mí en el que ya yo tuviera su decisión de estudiar la dirección

Voz 1640 43:54 de orquesta y tenerlo a él como referente bueno para mí fue casi como como mágico no sea del sueño no deja de querer ser estudiar dirección y tener un ejemplo como ese no era

Voz 9 44:05 lo que ha supuesto sí allá habrá entonces y ahora lo veo de la otra parte

Voz 1640 44:11 claro pues es un es un poco pues como empezábamos no

Voz 23 44:13 oye ilusionada de detener este este

Voz 1640 44:16 pues estoy de pero bueno por la otra parte es la responsabilidad de de de que me gustaría como mínimo o no serlo que en ese momento Él me transmitió hoy lo que fue para mí él en ese momento no entonces es eso no es un camino será será

Voz 1365 44:31 duro por la parte de la responsabilidad pero bueno

Voz 1640 44:34 por otra parte seguro que es muy gratificante bueno con con todo el grupo de jóvenes que que lo forman seguro que será fenómeno

Voz 23 44:41 le podemos llamar maestra no a partir de ahora bueno sí es un poco el sol de la palabra directora como te gusta más si no se hay encontrando un poco de todo no porque parece ser que la connotación maestro vale decir si ese es es igual para femenino que para masculino lo único que cambiamos es el artículo la maestra ama esto el maestro luego hay quien dice maestra o balón da igual no muchas veces yo digo casi que mejor decir por mi nombre y no hay ningún problema la jerarquía no no importa es decir

Voz 1640 45:11 esto sabemos en nuestro rol no no hay problema

Voz 23 45:14 sí que hay mucho respeto no hacia

Voz 1365 45:16 a los y las maestros de de orquesta directores los propios compañeros no tienen siempre una manera de de llamarlos que marca mucho la diferencia sí aunque luego las relaciones personales y fuera de del escenario sean sean muy cordiales sean de igual a igual

Voz 23 45:34 sí es cierto que bueno también todo ha cambiado Él es decir el respeto esta por

Voz 1640 45:38 son los llaman lo mejor de esa manera bueno es porque tenemos nuestro papel no igual como ellos son los los profesores o no lo hicimos profesores son los músicos profesores que son los profesionales la mente los que sin ellos nosotros tampoco existiría vamos no pero bueno sí que es verdad que también ha cambiado todo es decir bueno a hace sesenta setenta años ese respeto era no es respeto sino un poco el rol del director directora de orquesta era mucho más duro que podíamos decidir hoy en día es decir hoy en día pensamos tendrán un trabajo mucho más colectivo todos tenemos el mismo respeto unos de los otros eh pero no os hablamos de una manera diferente no en Aceh

Voz 1365 46:18 cuando en la sociedad no pues se ha avanzado y también en en las propias orquestas vamos a hablar de la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València la cual él comienzas ahora una nueva etapa como como directora titular es una orquesta relativamente joven no porque se fundó en el año noventa y cinco es que haciendo cuentas que hemos estado antes de actrices yo haciendo cuentas dentro de dos años cumplirá los veinticinco años que en principio tu seguirá siendo la directora

Voz 23 46:44 sí bueno esperemos que sí bueno pues como has dicho eh

Voz 1640 46:50 unos cuantos años sea realmente es la Orquesta Joven es pero se ha hecho mucho trabajo ya te digo desde desde el director fundador que fue Cristóbal Soler el siguiente diré por qué es el que ahora estoy relevando no que ese Hilari García pues bueno son dos maestros que que han trabajado se han dejado vamos el alma con con esta formación con esta agrupación para llegar y mantener lo que es hoy en día esta orquesta joven

Voz 1365 47:14 es una orquesta joven de formación no

Voz 23 47:17 me decías con un nivel superior alto de aquí sí que es

Voz 1365 47:22 en acudan hoy una lanzadera para precisamente para los los músicos no que puedan acceder y puedan emprender sus carreras en orquestas profesionales si es así

Voz 1640 47:31 si realmente la Orquesta Universidad es una orquesta joven el como hemos dicho de formación tenemos como máximo de edad da unos veintitrés años vale evidentemente todo el repertorio todo el trabajo tan exhaustivo y con con búsquedas de un alto rendimiento está pensando en la formación evidentemente académica el musical artística de cada uno de ellos pero sobre todo es pensar en su inserción laboral no es decir que esa experiencia que ahora están llevando con nosotros les les sea de de un trampolín para poder acceder a a los lugares realmente de trabajo y poder vivir de la música no desea realmente profesionales de de lo que les

Voz 1365 48:13 Beatriz porque hay tan pocas mujeres directoras de orquesta bueno es es era la pasas a ser la primera no dice del conjunto de orquestas universitarias españolas pero luego en otra escala sigue habiendo muy muy poca presencia femenina

Voz 1640 48:27 sí bueno sí que es cierto que quiero que poco a poco vamos haciendo camino decir en cuanto directoras y yo creo que siempre habla de lo mismo es es falta de visibilidad no es que las haya sanos que no existan porque existen muchas realmente muy buenas el problema es que pues bueno muchas veces no nos llega la información aquí es decir nuestras

Voz 1365 48:47 no llegan a acceder a orquestas de con tanta difusión mediática como las que vemos que están encabezadas por hombres

Voz 1640 48:55 bueno sí que es cierto que no tanto vivirlas las orquestas Filarmónica de Berlín no se la Filarmónica

Voz 1365 49:03 las que tenemos aquí en la Comunitat Valenciana

Voz 1640 49:05 es evidentemente son tituladas por por el sexo masculino no pero bueno por ejemplo hay una directora muy importante que ha sido asistente de de de la orquesta de Los Ángeles vale tienendo aún director súper mediático evidentemente no por eso le quita su profesionalidad que Gustavo Dudamel no

Voz 23 49:25 y bueno también hay Marina

Voz 1640 49:27 eso es una directora de la bádminton orquesta que fue una de las alumnas de de Burstyn iban olla y ahora ella es directora de esa orquesta el problema es lo que es lo que hemos estado diciendo no de que la sociedad tiene que hacer esa visibilidad

Voz 23 49:41 evidentemente eh

Voz 1640 49:44 apoyar que estas mujeres directoras puedan ser invitadas lo que quiero Orquesta Nacional sobre todo hablando de nuestra tierra no o valenciana

Voz 1365 49:52 bueno pues aquí hacemos esa escuché ETA no a quién corresponda

Voz 23 49:55 que por favor que para esto

Voz 1365 49:58 también queremos ir hemos querido invitar no precisamente para dar la visibilidad esta figura femenina no que llega a dirigir la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València arranca ahí es la temporada el próximo diecisiete de octubre en el Palau de la Música de Valencia

Voz 23 50:13 si empezamos ya esto ya es siempre

Voz 1640 50:15 el curso empieza la temporada bueno con un programa también muy interesante es qué haremos las Danzas eslavas de Bali el Concierto para piano te creo y bueno con esto ya empezamos ya tenemos proyectos una pequeña gira que vemos a Zaragoza y ahí de una manera damos nuestro plato fuerte qué es el Concierto para orquesta de Béla Bartók es un concierto muy importante repertorio orquestal y sobre todo muy complejo a nivel técnico no pero bueno es una manera como he dicho antes no a la la la formación que es joven con ese espíritu de de de mejora no de superarse es la documentación perfecta de hacer este tipo de obras no porque ellos mismos se superan ese inmerso dentro de de del proyecto y bueno es genial así que empezamos ya rápidamente con con estos concierto sí bueno entre pues bueno tenemos eran altas también el dos mil diecinueve vale siempre participa la orquesta Universitat igual también concierto dentro

Voz 23 51:13 de de diciembre Navidad a final de año

Voz 1640 51:16 no es decir de luego vamos a teatros Xàtiva Ontinyent es decir tenemos muchas cosas a la vista hay con muchos conciertos pedagógicos didácticos no siempre también apoyando esa parte y educativa no de formación para también lo más peques que que vean la música como como una materia de desarrollo que tiene que forman parte de la vida Hay que también sea valorado

Voz 1365 51:41 pues Beatriz Fernández Ausejo enhorabuena que nos ha dado tiempo tampoco a repasar toda tu trayectoria pero actualmente estabas de subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona ha estado tan

Voz 23 51:51 bien dirigiendo no y al margen de de otras titularidades así que más que merecido este nuevo reto que al que te enfrentas Si lo di

Voz 1640 52:01 seguiremos todos vuestros conciertos de cerca muchísimas

Voz 1365 52:04 ácidas enhorabuena

buenos días

rapapolvo para Levante sí la verdad que fue una

Voz 1074 52:35 goleada de escándalo dos seis esa derrota en el Ciudad de Valencia además viene de otra sí segunda derrota después de perder en Cornellà El Prat ante el Espanyol y lógicamente lo mejor que le puede pasar al Levante como cualquier equipo que venía de una derrota es jugar cuanto antes para dejar olvidado lo que ha ocurrido hace escasas horas afortunadamente como hijo semanal el Levante jugará el próximo jueves en Zorrilla ante el Valladolid del mismo modo que el Valencia la mejor vitamina que pueden encontrar para buscar la primera victoria de la temporada después de otro nuevo empate es resarcirse de ese

Voz 2 53:09 empate sin goles en la cerámica ante el Villarreal con una

Voz 1074 53:12 mira victoria vamos a ver si esta será el próximo

Voz 2 53:14 les en Mestalla ante el Celta de Vigo todo lo que no sea ganar el partido es alejar mucho la Champions os escuchamos en SER Deportivos nosotros mañana volvemos como siempre a las doce y veinte Buendía