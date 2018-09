Hora 14 Comunitat Valenciana (24/09/2018)

No hay resultados

Voz 0131 00:00 hora catorce y Comunitat Valenciana Ana Durán qué tal muy buenas tardes para hablar del futuro hay que conocer bien lo que sucede en el pasado hoy en la Audiencia Nacional como acaban de escuchar ha comenzado el juicio por el agujero económico que dejaron en el Banco de Valencia varias transacciones inmobiliarias por ella se juzga a los presuntos responsables entre ellos el exconsejero delegado de la entidad domingo barra varios empresarios lo perdido nos tememos perdido está tanto el dinero como el hecho de no tener entidades valencianas que sean más sensibles a nuestros intereses pero conocer lo que pasó que la Justicia señalan los responsables es fundamental para intentar que no vuelva a repetirse y recuperar parte de la dignidad y la credibilidad que nos arrebataron durante años levantar esa hipoteca para poder reclamar lo que nos corresponde que de eso también hablaremos hoy

Voz 3 00:59 ha dicho la Fiscalía Anticorrupción en ese juicio que los acusados son el paradigma de la especulación inmobiliaria siguiendo la vista en la Audiencia Nacional ha estado nuestro compañero Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:10 continúa declarando el primero de los acusados el ex consejero delegado del banco Domingo Parra el fiscal les reprochan las operaciones ruinosas que acabaron con la entidad con condiciones muy ventajosas para los grandes promotores de las que no disponían los pequeños clientes

Voz 4 01:26 quitar social exclusivamente cincuenta mil euros habían repartido dividendos por catorce millones de euros se habían cobrado catorce millones de euros el modelo de cinco pero el barco valentía de acortar la financiación del riesgo también otro por ellos y según el único bien que es el nombre de Valerie Plame Valencia ofertaba estos servicios a más personas a eran servicios públicos o únicamente a los socios de Nou Litoral

Voz 1552 01:57 este es solo el primero de la docena de juicios que van a tener lugar por el saqueo del Banco de Valencia que tuvo que ser rescatado con cuatro mil quinientos millones de dinero público tras la supuesta especulación de sus dirigentes con el ladrillo anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel a los siete ex directivos y empresarios acusados

Voz 0131 03:07 abrimos crónica política el Partido Popular ha vuelto a pedir hoy la convocatoria de las elecciones ante la debilidad del Gobierno de Sánchez Ana Talens

Voz 0141 03:15 la portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso Belén Hoyo ha insistido en que el PP va a hacer una oposición responsable pero contundente denuncia que las prioridades del Ejecutivo central no coinciden con las de los ciudadanos

Voz 6 03:26 estamos ante un Gobierno débil que no coinciden sus prioridades con las prioridades de todos los españoles las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez las estamos viendo que quieren subir impuestos cuanto antes quieren desterrar a Franco quieres en materia de educación atacar a la educación concertada como lo ha hecho Ximo Puig en esta comunidad

Voz 0131 03:52 ya las declaraciones de Pablo Casado este fin de semana en su visita a la Comunitat que valoraba la gestión del PP en nuestro territorio como impecable ha respondido hoy la vicepresidenta Monica Oltra a veces una tiene la sensación de que

Voz 7 04:04 eh los dirigentes del Partido Popular vienen aquí a burlarse de los valencianos a lo mejor va a entender que empezar a ver a sus compañeros de partido en la cárcel ir a lo mejor hay se da cuenta de que de impecable no ha tenido nada la gestión del Partido Popular eso sí las arcas públicas no las dejaron como una patena oye limpias como una patena ahí a lo mejor si se refiere a eso

Voz 0131 04:27 al presiden Puche ha preguntado hoy por el futuro de Jorge Rodríguez el ex presidente de la Diputación de Valencia que pretendería presentarse de nuevo a la alcaldía de Ontinyent sea o no bajo las siglas de los socialistas como confirmaron al hacer este pasado fin de semana fuentes

Voz 0141 04:41 de su entorno Puig espera que se levante cuanto antes el secreto de sumario para saber que hay porque dice es la ética quién decide quién se puede presentar como candidato en el PSOE reconoce que en este momento tiene la posibilidad de presentarse la agrupación local la posibilidad de elegir a Rodríguez

Voz 0966 04:58 tiene las posibilidad de presentarse en su agrupación en función de esto puede ser la agrupación local decidirá lo que nosotros decimos con toda claridad respecto a esta cuestión es que queremos que es lo más pronto posible se levante el secreto de sumario Si aparte que se levante secreto sumario sabremos que hay porque mire quién decide

Voz 8 05:16 en la presentación uno Se un candidato en el Partido Socialista no no es son los jueces es la ética ser un problema ético al margen de lo que digan los jueces se tomarán decisiones como lo hemos tomado en otros casos por tanto en este momento

Voz 0966 05:30 y él tiene la capacidad de presentarse la agrupación de proponerlo

Voz 0131 05:35 ya que hablamos de elecciones ya han comenzado en la Comunitat los contactos para explorar la posibilidad de una coalición electoral liderada por Podemos con Esquerra Unida una coalición que concurrir iría a las elecciones europeas de mayo bajo la marca unidas podemos cambiar Europa ya las autonómicas bajo la marca unidas

Voz 0141 05:50 se cumple así el mandato dado en junio por las dirección desde de los dos partidos de intentar concurrirá a las elecciones de mayo de forma conjunta también con eco frente fuentes próximas a la negociación se muestran optimistas respecto a la posibilidad de que prospere en la Comunitat la alianza de Podemos y Esquerra Unida ha abierto a queda la posibilidad de que se sume la formación ecologista Equo que la Comunitat es ya está ya está degrada en Compromís y en ese sentido en algunos sectores de Esquerra Unida de Podemos ven con buenos ojos reeditar en la Comunitat la coalición a la valenciana con la que se presentaron compró de mis podemos Esquerra Unida a las generales de dos mil dieciséis en los próximos días de hecho están previstos encuentros para explorar el pacto con Compromís respecto las municipales esas mismas fuentes reconocen la dificultad para sacar adelante un pacto similar en cada localidad

Voz 0131 06:46 les hablábamos al principio de la necesidad de reclamar lo que nos corresponde pues bien hoy la Comissió valenciana pero y dice que se da por satisfecha con haber visibilizando el problema de la necesidad de la reforma del modelo ir renuncia de momento a grandes manifestaciones para seguir reclamándole no habrá

Voz 0141 07:03 la como dices manifestaciones grandes como la de noviembre pasado pero sí presencia en otras grandes manifestaciones como la que nos unirá a los aragoneses en octubre para reivindicar el eje ferroviario Sahagún Zaragoza la Comissió explicaba Salvador Navarro el presidente de la patronal seguirá luchando en otros frentes para conseguir más y mejor financiación

Voz 9 07:23 lo que sí que vamos a hacer es una manifestación del siete de octubre que que hay una manifestación con nuestros vecinos de Teruel de Aragón por la defensa del Corredor Mediterráneo Cantábrico estaremos ahí que ya estaba visualizado el problema afortunadamente a nivel nacional ahora lo que tenemos que hacer es ir trabajando en determinados actos

Voz 0141 07:41 habrá también performances y un acto de presión coincidiendo con la aprobación de los presupuestos generales del Estado pero no han querido dar detalles la cosa se ha quedado en el anunció Arturo León de Comisiones

Voz 1612 07:51 hemos acordado la realización de Performance para hacer visible la situación también en la calle ir una acción de presión política en torno a las fechas del debate y aprobación de los presupuestos generales del Estado

Voz 0141 08:04 también preparan encuentros con las patronales de Murcia de Andalucía que tienen un problema parecido pero no tienen una plataforma como la no esta Ismael Sáez de UGT

Voz 10 08:13 porque Murcia que tiene una eh padece una situación financiación también parecida a la nuestra en todo caso muy grave no tienen plataforma o para finales de octubre todavía está por determinar la fecha haríamos lo propio pero en Andalucía donde tampoco existe plataforma

Voz 0141 08:30 todo eso lo harán los actuales miembros de esa plataforma que aglutina a veinte organizaciones sectoriales cincuenta plataformas cívicas siete sindicatos y cinco partidos políticos no está el PP que sigue sin estar a pesar del cambio de titular en Moncloa no está ni siquiera contesta su requerimiento según Águeda Micó de Compromís

Voz 0131 08:45 es buen FET te espere escrita y de diversas maneras pero no no responden a no tienen voluntad pero ahora espera que cambien de opinión que veranos al tres es muy importante que el conjunto de la sociedad valenciana sesenta representada por tan que el Partido Popular participará de esta plataforma sería una cosa muy positiva y todos han coincidido

Voz 0141 09:05 qué se podría hacer más que el Gobierno central se está quedando corto por ejemplo a Vicenta Jiménez Senado la de Podemos tampoco le convencen las medidas paliativas propuestas por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez provocarían más deudas y son parches nubes

Voz 0760 09:18 la solución porque amplía Ares

Voz 11 09:21 el déficit lo que hace es que no se vemos más

Voz 0141 09:27 el socialista José Muñoz reconoce que se podría hacer más pero no olvida los gestos del Gobierno central como la condonación de la deuda de la Marina en Valencia el comienzo esta semana de la reuniones para hablar del nuevo modelo de financiación

Voz 12 09:40 la condonación de la deuda de la Marina Real lo que permite también ha yo creo que un proyecto emblemático voracidad de Valencia poder salir al exterior en el sentido de recabar inversiones que antes no se podían realizar ya hemos conocido la semana pasada que las comunidades autónomas sean convocadas este miércoles para comenzar los trabajos en el cambio de modelo de financiación

Voz 0141 09:58 Toni Cantó de Ciudadanos se ha incorporado a esta plataforma ha criticado los socialistas su escaso peso en Madrid lo compara también con el no menos escaso peso del PP valenciano ya Compromís le ha pedido que se llama el reivindicativo de paso metido el problema catalán en el saco cuando ha anunciado que la Plataforma Valenciana por una mejor financiación se reunirá con la Plataforma Balear Si según ha dicho si algunos une con los baleares ese problema tal

Voz 13 10:21 yo pediría al al Partido Socialista que demuestre que tiene más influencia en el partido socialista nacional que lo que demostró el partido popular valenciano aprovecho para hacer esa invitación extensiva a los socios del Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana y espero poder tener esa reunión con nuestra organización gemela en Baleares creo que Baleares y la Comunidad Valenciana pueden ver un futuro complicado viéndose en Cataluña hay

Voz 0131 11:39 par de previsiones destacadas para las próximas horas el presidente del Senado Pío García Escudero que va a participar esta tarde en Valencia en un ciclo de conferencias que organiza el colegio de notarios con motivo de su cuarenta aniversario hablara García Escudero sobre la importancia del Senado como cámara de representación de las autonomías y mañana el rey Felipe VI y el ministro de Educación y Ciencia Pedro Duque presiden la apertura del curso académico en la Universidad Politécnica de Valencia que este año celebra su cincuenta aniversario el colectivo de profesores asociados ya ha anunciado una concentración a las diez en el Ágora de la Universitat Politècnica para protestar por su situación laboral mañana vamos a tener un día con el cielo bastante más nuboso y cubierto que hoy habrá chubascos en el litoral que se desplazarán de norte a sur y que podrían ser fuertes en la zona sur de Valencia y el norte de Alicante de hecho estas dos zonas estarán en alerta amarilla el próximo miércoles por esas lluvias de momento mañana ya se notará un descenso de las temperaturas máximas escuchan la Cadena SER son las dos y diecisiete minutos de la tarde

Voz 2 12:52 hora catorce Valencia Cadena Ser hoy la cosa va de obras de las

Voz 0131 13:00 polémicas de la ampliación de la V veintiuno cuyo proyecto que parecía firme por enésima vez la semana pasada pues ya no lo es tanto el delegado del Gobierno se ha comprometido a facilitar el diálogo con el Ministerio de Fomento de quienes se oponen a ese proyecto afirma que aunque empiecen los trámites para las obras todavía se pueden introducir modificaciones también sobre la ampliación del by pass que ha hablado hoy el Partido Popular que ha acusado al ministro Avalos de paralizar el proyecto por intereses partidistas Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes empezamos por el proyecto de ampliación de la V veintiuno que puede mejorarse lo ha dicho el delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio que ha abierto la puerta a modificaciones incluso ha anunciado un encuentro de la plataforma contraria a este proyecto de la Plataforma per l'Horta con el ministro Ábalos o en su defecto con el secretario de Estado en esta materia

Voz 0760 13:49 Fulgencio ha recibido a los miembros de la Plataforma de l'Horta que anunciaron movilizaciones porque en octubre comenzarán las obras pero el delegado del Gobierno reduce ese comienzo trámites previos afirma que hay margen para mejorarlo hacerlo más sostenible y reducir el impacto

Voz 0155 14:03 estamos en una fase en la que el conjunto del crédito no está definido completamente tenemos una situación de ver cuál puede ser la menor e incidencia posible para el territorio de l'Horta ir a la mejora de ese proyecto si finalmente ser acabado

Voz 0131 14:24 por su parte Joan Baldoví que es diputado en el Congreso por Compromís insiste en que la actuación del Gobierno para cambiar el proyecto y evitar que sea tan agresivo con la huerta debe ser verdad debe pasar de las palabras a los eh según Baldoví ya se hizo en ese habló con la concesionaria ese cambio el proyecto está convencido de que se podría evitar tener que indemnizar

Voz 0760 14:43 la empresa

Voz 0131 14:45 yo diría que no me fuera imparables

Voz 15 14:48 ya que era el interés pues reunirse el interés por modificar proyecte híper no deal que es irreversible hicisteis safety en la I vasca sabed en alguna te estatal podría perfectamente en un presente que aún nos han lastre ante tendré eh lunes modificación de sentir como en fin sería suficiente

Voz 0131 15:09 el PP por su parte ha pedido hoy al Gobierno que cumpla los planes aprobados por Fomento en la tapada de el Partido Popular al frente del Gobierno del Estado licite ya la ampliación del bypass en la provincia de Valencia en tres tramos que se financiaría con el dinero europeo del plan de inversión de carreteras

Voz 0760 15:24 las actuaciones supondrían una inversión en infraestructuras de cinco mil novecientos millones la diputada Elena Bastidas pide al Gobierno que deje de lado los intereses partidistas y defienda los intereses de los valencianos

Voz 0131 15:35 que el Señor sean lo dejó

Voz 16 15:37 cuento que sea valenciano de ejercicio y que nos ya valenciano exclusivamente de titulo que eso ya lo sabemos que no gobiernen con la ideología que gobiernen con el sentido común aún sabiendo que no es precisamente una de las cualidades que más adorna a este Gobierno de de Sánchez en definitiva que apoyen nuestra iniciativa y que el señor Ábalos no se convierta en el mayor atasco de las infraestructuras de las mejoras de las comunicaciones que necesita nuestra provincia

Voz 0131 16:06 pero ha querido recordar que el ministro Ábalos ya aseguró que no se va a frenar ningún proyecto en infraestructuras del antiguo gobierno del Partido Popular

Voz 0760 16:14 ha insistido también en el que el Consejo de Ministros está agilizando todas las obras que se pueden agilizar y que le han pedido a Avalos que la agenda valenciana de Infraestructuras esté en los próximos presupuestos

Voz 8 16:24 el ministro Grávalos la semana pasada

Voz 0966 16:28 dijo con total claridad que no sea frenado ningún proyecto del anterior Gobierno los proyectos e infraestructuras no son de ningún partidos no hay ningún tipo de problema el problema que había era anteriormente cuando el Partido Popular venía aquí decía muchas cosas el gobierno del pueblo hacia nada ese es lo problema ahora hay un cambio de ritmo contra el cual además con el cual nosotros vamos a ser absoluta

Voz 17 16:50 exigentes exactamente igual exigentes en financia

Voz 0966 16:52 claro que en inversión igualmente exigentes

Voz 21 18:06 Ana Durán

Voz 0131 18:09 la empresa pública de la Diputación de Valencia comienza ese cierre ordenado que se anunció después del último escándalo este martes la junta general de accionistas se reúne tras el pleno de la corporación provincial para nombrar al nuevo consejo de administración de esta empresa pública que tendrá un marcado perfil técnico

Voz 0760 18:26 de hecho pasará de catorce a doce miembros de los cuales sólo la mitad serán representantes políticos uno por cada grupo político cuando antes todos los consejeros serán diputados en ese consejo de administración habrá un representante de los trabajadores y cinco funcionarios la institución todos jefes de servicio consejo de administración que estará presidido si no hay contratiempos por la diputada socialista Mercedes Berenguer que se reunirá por primera vez este miércoles por la tarde con el mandato de liderar la transición de la empresa que se disolverá para convertirse en organismo autónomo o entidad de interés público local dos de las posible Bill de las posibles fórmulas que deberá estudiar el nuevo consejo de administración

Voz 0131 18:59 y un apunte político Valencia han como anuncia que no asistirá mañana a la inauguración del curso de la Universitat Politècnica por la presencia del Rey como les señala

Voz 0760 19:08 Nos hace un instante aseguran en Valencia han como que han declinado la invitación a asistir al acto por coherencia con su posición sobre la Monarquía a una institución sobre la que recaen aseguran sospechas graves de corrupción ya que PP PSOE y Ciudadanos afirman han salvado de la comisión parlamentaria que pretendía investigarlo

Voz 0131 19:23 Nos metemos así en crónica municipal hablando del conflicto de los patinetes eléctricos Carlos Galiana que es el concejal de espacio público mantiene su propuesta de implantar a las empresas de patinetes eléctricos una tasa similar a la que se aplica a las terrazas a las terrazas por ocupar la calle

Voz 0760 19:38 el edil ha asegurado que la reunión que ha mantenido esta mañana con la empresa Lime ha sido una reunión muy positiva hay que las dos partes quieren llegar a un acuerdo cuanto antes Galiana dice que están buscando en proceso que sea ágil ya que quieren que operen cuanto antes dentro de su apuesta por la movilidad sostenible

Voz 1567 19:52 tenemos que ver esta empresa cuotas empresa nos parece que sea de la calle pues allí en coche menos creemos que apostamos por la movilidad sostenible Benzema pues pese eléctrico no producto de humo por lo que nos parece muy interesante pero hay una parte legal eh que nosotros interpretamos de una manera y es que está prohibido el uso de patinetes nacida por la ordenanza de movilidad bueno pues la empresa considera que puede que puedes reinterpretar esa esa norma a su favor y nosotros estamos vamos encantados de que nos traigan esa parte jurídica eso

Voz 0760 20:23 el General Manager de la misma Álvaro Salvat afirma que hay voluntad por las dos partes en solucionar este problema hay que actualmente están negociando respeto a la a la tasa similar a la de las terrazas el Ayuntamiento pretende implantar les asegura que la empresa no se va a negar a pagarla pero que habrá que conocer más sobre ella además ha asegurado que nunca ha habido guerra fría entre ambas partes simplemente ha habido falta de comunicación entre ambas

Voz 1089 20:45 yo creo que que que lo importante de esta de esta reunión ha sido la la presentó la actividad de de de de la Concejalía las ganas de de de solucionar el tema poner los dos parte sabes y ser los dos coherentes para para llegar a una a una solución

Voz 0131 21:02 y continúa el desencuentro entre los miembros del Gobierno municipal por el anuncio de Giuseppe Great sí de que sea la EMT la que gestione el nuevo aparcamiento de la plaza de Brujas la primera teniente de alcalde la socialista Sandra Gómez calificaba el viernes de propuesta ese anuncio del concejal porque decía Gómez que aún tenía que pasar por la Junta de Portavoces

Voz 0760 21:20 pero hoy el alcalde Ribó quita hierro al asunto y asegura que es estaba trabajando desde hace tiempo en este asunto y que el vicepresidente de la EMT El socialista Vicent Sarrià fue informado antes de que compareciera ante los medios para explicar este anuncio dice el primer edil que no es necesario plantear todos los asuntos internos del Gobierno en esta reunión que celebran los portavoces y que la competencia en este ámbito es del área de móviles

Voz 0131 21:39 claro

Voz 22 21:39 la plantilla en cada momento un acoso de este tipo de encuentros pero si la señora si las señoras Gómez o considerar importando en momento pero San Donato el Espases espera que aquellos persones que habitualmente en el tema de la Mobilitat estarían perfectamente grades incoloro o personas Men dos días de la comunicación o personal señor Luis Salinas

Voz 0131 22:05 Joan Ribó ha anunciado hoy que le va a enviar una carta a la vicepresidenta del Consorcio Valencia dos mil siete de la Marina la secretaria de Estado de Hacienda Inés baldón para hablar de diversos temas y cómo se concreta la condonación de la deuda que sea anuncia eh

Voz 0131 22:25 el suceso trágico de esta jornada nos lleva a contarles un niño de once años falleció ayer en Valencia en el barrio de En Corts después de cortarse en el abdomen con los cristales de una puerta de su casa que se rompieron de forma accidental mientras jugaba con su hermano de diez años que ha sufrido heridas leves el accidente

Voz 0760 22:40 tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde de ayer los niños estaban solos porque sus padres habían bajado a recoger la comida al parecer el accidente se produjo cuando el menor se cortó en el abdomen con uno de los cristales al romperse de forma accidental el vidrio de una puerta cuando estaban jugando con su hermano que también sufrió heridas en un brazo los dos menores fueron trasladados al Hospital La Fe de Valencia donde falleció

Voz 0131 23:00 el de once años con marca pues conocemos que desconocemos si Clara Clara Esteban trabajo contigo desde hace veinte años

Voz 0131 24:08 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes

Voz 23 24:10 Palencia empató sin goles en Villarreal sigue sin ganar después de cinco jornadas de Liga y sólo ha sumado cuatro puntos sobre quince posibles que le sitúan a sólo un punto de la zona de descenso la mejor medicina para poder revertir esta situación es conseguir la primera victoria este miércoles a las diez de la noche ante el Celta de Vigo con las bajas de Parejo por sanción tras su expulsión en la cerámica quienes ausencias de con Dogville y Santi Mina por lesión Coke apunta a la titularidad junto a Carlos Soler para la medular por su parte Levante jugará el jueves en Zorrilla ante el Valladolid con el propósito de recuperarse de la tremenda goleada encajada ante el Sevilla y que han dejado una sensación de vulnerabilidad defensiva al margen de lo futbolístico el presidente Quico Catalán anunció que se va a presentar a la reelección en diciembre para una nueva legislatura de cinco eh