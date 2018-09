Ser Deportivos Valencia (24/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Valencia

Voz 1716 00:17 buenas tardes señores bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser la noticia más relevante del fin de semana no por por inesperada porque al menos aquí hemos apuntado que podía ser esperada es la decisión de contradecir se asimismo el siente del Levante Francisco Javier Catalán adelantar la convocatoria de elección de consejo de administración un año sobre lo que estaba previsto y además la intención de presentar El una lista de consejos de administración a la junta general de accionistas que domina el accionista mayoritario del Levante que es ese organismo neutro que tiene un poder que no sea ha ganado es un poder que han querido que resida ahí como un organismo neutral que es la fundación del Levante Unión Deportiva esta fundación qué tiene el practicamente setenta por ciento del club es quién quién pone Rey y en condiciones normales la Fundación Red elegirá al consejo de administración que proponga Francisco Javier Catalán esta es la noticia más relevante del fin de semana de la que nos vamos a ocupar y luego con el fin de semana viene caracterizado por dos resultados uno de revolcón el del mismo Levante ayer por la mañana dos seis ante el Sevilla que son dos malos resultados uno para el Valencia y otro para el Levante porque gana el Sevilla y además pierde el Levante y el cero cero en Villarreal del que se puede ver un cero cero positivo o un cero cero negativo hay brotes verdes y brotes secos del partido bueno los brotes nunca son secos brotes verdes y plantas secas de la análisis del partido de ayer cosa que vamos a hacer no sé si ustedes lo percibirán pero el debate un poco popular en la calle empieza a girar así el Valencia juega mejor sin Parejo recuerden que la temporada pasada era casi casi parejo con dos vía he Rodrigo y ocho más y ahora las sensaciones juega mejor el Valencia sin Parejo es otra cosa que hablar también vamos a comentar lo que es seguro es que el destino hizo ayer que Soler jugara por el centro en este caso al lado de Dani Parejo ahora el destino hará que Parejo tenga que sentarse en el banquillo obligatoriamente por la sanción que va a recibir que seguramente será de un partido Marcelino de dos si el Comité de Competición nuevo que hay esta temporada que es distinto al comité de la temporada pasada sigue aplicando la norma de poner dos partidos de sanción a los entrenadores en expulsiones por protestas hay que ver si este nuevo comité de competición que son personas nuevas mantienen el criterio que hacía el con el Comité de Competición antiguo de la temporada pasada también ya tenemos a la vuelta de la esquina la Liga ACB oficialmente el comienzo el próximo viernes para Valencia Basket en Málaga ayer se presentaba ante el Joventut perdía De2 no se Fran qué pálpito tienes del equipo que ha terminar conformando Valencia más que para esta temporada porque tú siempre a principio de temporada tienes un pálpito

Voz 2 03:34 bueno la temporada la temporada Villa pero el equipo no

Voz 0691 03:38 había mucho hay tres caras nuevas uno por cierto más Thomas a ganar el fin de semana el concurso de triples con un curso excepcional en Santiago de Compostela

Voz 0341 03:48 no me parece una plantilla mucho peor que la

Voz 0691 03:50 temporada pasada hay una confianza por parte de Mulero es la base del equipo el año anterior confiando por tanto en que había buena plantilla malos

Voz 0341 03:59 médicos y mal entrenador porque es lo que ha cambiado

Voz 0691 04:02 además ha cambiado el médico a cambiar entrenador pero no la cambia mucho la plantilla desde luego veo un equipo con la capacidad seguro para pelear por ganar la Eurocup pelear por estar cuarto quinto en Liga ACB la pretemporada sido buena hasta ayer de que el equipo no estuvo muy muy allá a nivel defensivo permitió mucho tiro exterior a Joventut y no se puede exigir este Valencia Basket que gane liga ACB pero sí desde luego que esté tercero cuarto quinto temporada regular y que pelea por la judoca porque es una competición que con la plantilla que tiene puede ganar

Voz 1716 04:29 en el entrenador sí ha sido malo hay dos decisiones importantes que se toma desde desde el club con respecto a entrenadores últimamente una es no aprovechar la posibilidad que dio Pedro Martínez de que continuara Pedro Martínez cuando Pedro Martínez decidió no seguir pero luego un momento que él avisó que estaba dispuesto a como Kiko hacer un marcha atrás Valencia Basket como ya había hablado con con Vidorreta decidió decir no no no si es que yo casi prefiero que te vayas y fichar a Vidorreta Isasi Vidorreta ha salido mal son dos decisiones que toma el club con respecto a futuro de entrenador no

Voz 0691 05:16 no sé si está mal lo bien lo de Vidorreta no no lo no lo tengo muy claro lo dirá el tiempo lo que no me gustó no hemos hablado de esto de nada ha sido cobarde Vidorreta has sido cobarde en lo personal porque han llegado a Tenerife ha empezado la pretemporada en Tenerife y la semana pasada las declaraciones que hizo en Radio Marca diciendo que alucinaba con lo pobre que era la estructura médica en en Valencia Basket

Voz 1716 05:37 pero se esperaba llegar a Tenerife eso aquí ya lo dijo que notan con eso aquí lo que tenía que haber hecho creo yo

Voz 0691 05:42 es un señor despedirse de la gente de Valencia que lo protegió lo defendió dar alguna entrevista que no dio ninguna invitó alguna cerveza a nivel privado un periodista al que quiso ir no no es mi caso para despedirse pero él públicamente no se marchó como debió que es dando su verdad después de que Muller optara por por no renovarlo la estructura médica que había la temporada pasada es la misma que la del equipo que ganó la Liga con Pedro

Voz 1716 06:02 no tienen la misma a que no quisieron renovar

Voz 0691 06:06 sí pero que a pesar de lo mala que era la estructura médica que lo era un entrenador que Valencia Basket le hizo ganar la Liga ACB entonces sí Chus no pudo ganar la Liga CDO o pelear por estar

Voz 1716 06:15 algo más que en primera ronda de play off yo creo

Voz 0691 06:18 el entorno de Valencia es que se merecía una entrevista en la Cadena SER pero si el entorno de Valencia Basket el poder escucharlo no vio ninguna entrevista las hasta ahora en Tenerife

Voz 1716 06:26 formas lo de los médicos ya lo había él

Voz 3 06:29 os

Voz 1716 06:29 dicho en privado y en público ahora una frase tan contundente como la que dijo allí en Tenerife que era algo así como me sorprendió que un club del nivel de Valencia Basket hubiese un nivel tan bajo en el equipo médico que por cierto lo han cambiado

Voz 0691 06:40 claro no lo tenía él lo denunció en privado pero a mí me hubiera encantado que que públicamente

Voz 1716 06:46 él diera consistencia a nuestra escena

Voz 0691 06:48 anuncias durante una temporada completa diciéndole al nivel público en una entrevista creo que es más valiente hacerlo así que al llegar al final

Voz 1716 06:55 así no y además si te vas y no lo dices aquí pues ya si es porque quieres quedar bien y no descarta pues ya no lo digas en ningún en ningún sitio bueno la cuestión es que comienza la Liga para Valencia Basket el próximo fin de semana vamos a ver si se hace un año lo mejor apuesta local apuesta es es como un modelo Mercadona apuesta

Voz 0691 07:16 acción interna Ponsarnau es un admirador un ferviente admirador del modelo de de Pedro Martínez un con

Voz 0341 07:22 Pino Ador del trabajo que hacía el equipo a nivel de

Voz 0691 07:25 en la selección coincide con con Scariolo iba a ser un Valencia que es muy parecido al de al de Pedro Martínez de Txus Vidorreta porque son entrenadores con muchos puntos de concomitancia

Voz 1716 07:34 las tres y veintisiete minutos y medio escuchan SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser

Voz 4 07:38 aprovecha los últimos días en caravanas y todo lo hasta el treinta de septiembre caravanas osito punto com tercer

Voz 5 07:46 les Lara del quince de septiembre al quince de octubre un treinta por ciento de descuento e inmuebles Lara además ahora inmuebles Lara les condiciones de financiación son inmejorables hasta treinta y seis meses sin intereses desde cualquier importe guión Lara punto

Voz 6 08:00 aquí admiro es que no volver ir si híbrida en Merca monto lo tienes a un precio irresistible aquí a mercado moto avenida Tres Cruces XXXIV o Maestro Rodrigo veintiocho por casa Grupo Mundial

Voz 7 08:12 hola soy Santiago Cañizares si quería daros un con

Voz 8 08:15 con tu boca que no te metan más Bones con ofertas que luego se acaban multiplicando por seis Si tienes un problema dental acude a tu clínica de confianza pide un presupuesto real y compara informativo en que no te meta más goles punto es

Voz 9 08:28 es un mensaje del colegio de odontólogos

Voz 1716 08:31 mató el locos de Valencia

Voz 10 08:33 sólo hay algo que nos emocione tanto como el sonido de una más

Voz 5 08:36 el líder

Voz 10 08:39 qué pena Movistar

Voz 5 08:42 la Liga Santander y la Europa League todo esto Hola a todo el fútbol y además tendrás series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve Movistar elige todo

Voz 1 08:53 claro

Voz 11 08:53 mejora tus oportunidades de empleo según la Comisión Europea se necesitarán cien mil nuevos pilotos de drones en los próximos años set uno de ellos en autoescuelas Korda entra ahora en auto Jordà a punto com vuela hacia tu futuro profesional autoescuelas kurda más de cincuenta años conduciendo juntos ahora también en el aire

Voz 12 09:10 extra una nueva versión de sí mismo con las nuevas Suzuki Burman cuatrociento con la esencia de siempre y más elegante

Voz 1716 09:16 y deportiva que nunca lleva

Voz 5 09:19 ahora en promoción por seis mil novecientos noventa y nueve euros y con unas excelentes condiciones de financiación es cobren la nueva Sophie que Burman cuatrocientos en tu concesionario Moto2 día pienso

Voz 10 09:29 de Molina veintiuno Valencia en Belén

Voz 13 09:32 Mediterráneo lanzamos un ofertó un para todos los amantes del Focus Ford Focus Trend blues con motor Eco Boost de ciento veinticinco caballos y kilómetro cero por sólo trece mil novecientos noventa euros vena nuestras instalaciones de Catarroja en Pista de Silla Torrent Almussafes junto a factoría por o Sagunto y consulta condiciones vedad Mediterráneo tu satisfacción bien

Voz 10 09:52 cuando escuchas por primera vez Kuga con motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es como escuchar por primera vez siquiera escucha

Voz 14 10:00 por primera vez tiene su Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC van condiciones en punto ese sólo hasta final de mes

Voz 4 10:13 Ribó plus que casi un plus más de mil coches

Voz 15 10:18 ahora es el momento hasta un veinte por ciento de descuento combinado una oportunidad irrepetible te encuentras tu coche nuestras tiendas sólo hasta final de como casi un plus en Paterna Alzira en Castellón y también en ocasión plus punto com

Voz 16 10:35 mucho

Voz 1 10:48 Pedro Morata

Voz 1716 10:52 a las tres de la tarde y treinta minutos el presidente del Levante ha decidido cambiar de la opinión y una decisión que tenía firme muy firme tomada

Voz 2 11:05 la decidido cambiar eh

Voz 1716 11:08 no es no de Pedro Sánchez era no es no de Quico Catalán no es que no me presento así hasta en tres ocasiones cintas negó rotundamente en entrevistas aquí en la Cadena Ser Quico Catalán que iba a volver a presentarse él decía que en diciembre de dos mil diecinueve aquí daba su periplo is it punto vamos a recordar tres pasajes del año dos mil catorce dos mil dieciséis y final de dos mil dieciséis para recordar exactamente esto pone en contexto tú alemán

Voz 7 11:39 sí tres de diciembre de dos mil catorce la primera vez que dice en la Cadena Ser que no va a presentarse a una nueva la reelección de un nuevo mandato justamente coincidiendo en el mes en el que se celebra la Junta General en la que va a ser elegido para los cinco próximos años es decir hasta diciembre de dos mil diecinueve tres de diciembre de dos mil catorce garantiza que no seguirá otro mandato y a mí me gustaría que que aparte

Voz 17 12:05 sí eran ya eh un grupo de activistas que quieren no generar oposición porque creo que no no es el no deben hacer una alternativa

Voz 3 12:13 lo que que si no es en este momento sean el sí

Voz 17 12:16 ente pero que tú te ves otro mandato

Voz 1716 12:19 no yo te el tipo de dieciocho meses una perdona perdona es que como sale muy rápido ha dicho no yo te garantizo que no sea en diciembre de dos mil catorce El decía yo te garantizo que no me presenta otro mandato

Voz 7 12:31 así es dieciocho meses después uno de junio de dos mil dieciséis coincidiendo con el descenso a Segunda División es normal pasó muchas cosas durante ese año el bajón que tiene anímico el presidente pero aún así en la Cadena Ser vuelve a ratificar que incluso si detecta entre los accionistas ya abonados que no cae muy bien su continuidad no solamente es que se marchará antes del diecinueve sino mucho antes de esa fecha que otro

Voz 1716 12:56 gratifica ratificase que cuando pasen los tres años si a Si te mantienes en el cargo los tres años que quedan de mando quedan tres años tres años que quedan de mandato tu ratifica su intención es no presentarte a una nueva elección a la presidencia del del Levante es decir que este es tu último mandato sí por supuesto yo creo que lo de lo dije hace mucho tiempo eh

Voz 3 13:19 sí seguramente pues en este nuevo escenario en Segunda división pues me hayan cosas que

Voz 17 13:25 lo que hayamos terminado pero creo que lo lo importante estaría estaría hecho pero bueno me ratifico en eso como me me ratificó en en el sentido de que en el momento que yo detecte que que no hay una confianza no hay un respaldo Kiko será su casa es algo lógico y normal no

Voz 1716 13:45 esto es cuando se descendió a Segunda exactamente en junio de dos mil dieciséis y luego me acuerdo que hubo un día que nos fuimos a hacer el programa a su despacho que lo emitimos por Facebook Life y tal

Voz 7 13:54 el uno de noviembre de dos mil dieciséis es decir a cinco meses después en la cresta de la ola el equipo era líder destacado con Muñiz en el banquillo les sacaba diez puntos al segundo clasificado es decir en un momento completamente álgido respecto al de junio donde era normal que tuviese un bajón el presidente después del descenso de categoría ahí seguía ratificando se en que no iba a prolongar a su mandato más allá de diciembre de dos mil diez

Voz 1716 14:20 se sitúa en diciembre de dos mil diecinueve finaliza su mandato ya has dicho algo que rectifique que tú no vas a continuar como presidente del Levante porque hay equis personas no sé si son doscientas cuarenta o trescientos diecisiete que están preocupadas porque tú te acercas al sillón sobre el que estas sentado y que para eso quieras Mango negar la elección del patronato de la Fundación para que el Patronato la Fundación lo controles tú con qué objetivo Si tú no vas a seguir

Voz 3 14:53 yo lo he dicho lo he dicho ya muchas veces y lo he dicho hace mucho tiempo eh que yo no tengo ninguna intención de de seguir después del dos mil diecinueve creo que es acabará una tapa creo que en el dos mil uno en si Dios quiere las cosas van bien eh podremos poner punto y final a a esa a esa mochila que heredamos en el año dos mil nueve en abril del dos mil nueve y creo que que si cumplimos nuestros nuestros plazos después de diez años podremos poner el contador a cero sino lo pondremos explica la institución no le interesará se podrá ver proyectado un mejor futuro para el club muy tendremos una casa mucho más bonita en la que heredamos en el dos mil nueve incidió es que detendremos proyectos ambiciosos entre las manos que que se se quedaran en esta casa Ignacio se los llevará yo como abonado del Levante como hacen esta Levante disfrutaré desde desde mi tribuna como no puede ser de otra forma con con mi gente con mis amigos con mi familia

Voz 1716 15:57 sin embargo alemán llevaba barruntando hacía tiempo alemán siempre masticar decía no puede ser es que Kiko se vaya yo no me lo creo yo recuerdo hablar alemán Si es que lo ha dicho por activa y por pasiva si es que se ha comprometido públicamente como se va rajar sino no pues bueno pues yo te digo que es que no me lo creo que no que él no se puede ir busca dejará alguien me dejará a alguien pero cómo que dejará alguien que va a dejar una marioneta y lo va a manejar por detrás pues pues que no puede ser que no me lo creo que se vaya Kiko que que que es muy bonita la obra que hay ahora mismo en el mejor momento y tal pues alemanes que lo ha dicho él y esto ya hay rum rum rum rum mal nos hemos tenido conversaciones privadas con Quico Catalán al respecto sobre este mismo asunto José Alemán un servidor Kiko Alberto Gil y que no que no que yo me voy que no que no que yo me voy que no que no que yo me voy hasta que alemán sigue con ese run run interno dice que no me lo creo que no se va a ir que no que no se va a que le bueno pues alemana pues si no se va pues por cambiar la opinión que tampoco pasa nada uno puede puede cambiar de opinión el pasado jueves el juez de la semana pasada alemán se entera que va a haber un consejo de administración Illa huele a chamusquina si ya detectó

Voz 7 17:06 que en ese consejo de administración hay tres puntos muy importantes que se van a tratar pero el primero de todos es resolver la incógnita de qué va a pasar con la figura del presidente de ese Consejo de Administración y ahí es donde el presidente pues un poco ya expone la situación general de cómo está el club después de los fichajes que se han hecho con la venta de Lerma o los proyectos de Nazaret la democratización del club la presentación de lo que va a ser el futuro estadio ciudad Valencia La la remodelación integral y claro todos esos proyectos la primera pregunta es pero Kiko vas a seguir no vas a seguir tuvo que responder a su consejo lo que nos imaginamos es que sí que iba a presentar un proyecto ambicioso para seguir e incluso adelantando las elecciones

Voz 0341 17:51 tres cincuenta y seis alemán para que se reúne el Consejo de Levante hoy

Voz 18 17:54 para tratar varios asuntos que tiene encima de la mesa

Voz 7 17:57 a todos ellos muy importantes pero

Voz 18 17:59 fundamentalmente yo creo que el primero que tiene que resolver es la incógnita que genera la sucesión unos secesión en el cargo de Quico Catalán para diciembre de dos mil diecinueve tendrá que decidir consigo mismo el presidente si va o no a prolongar su mandato más allá de diciembre de dos mil diecinueve Easy en el caso es que quiera prolongar su mandato es es recomendable que al patronato de la Fundación presente un adelanto seguramente electoral para que en diciembre de este año dos mil dieciocho ya se sepa si Quico Catalán quiere continuar y su consejo de administración quiere continuar para desarrollar

Voz 7 18:32 tres proyectos que son capitales ahora mismo

Voz 18 18:34 para la sociedad de los que se va a hablar en ese consejo de administración que se reúnen en el estadio de Valencia

Voz 19 18:39 a partir de las cinco de la tarde

Voz 1716 18:42 esto alemán el jueves y el viernes por la mañana como todos los días hay un espacio de opinión que que se llama así manga rifas Easy Se me ocurrió opina la de este asunto yo digo pero bueno conociendo a Kiko seguramente el principal problema que tendrá para volver a presentarse es consigo mismo por qué dirá Dios mío de mi vida ahora cómo voy a salir yo voy a a decir que que sí que me presento y eso aquí le habrá genera durante meses una presión personal enorme habrá luchado el Kiko que dijo que no con el Kiko que quiere decir que si me acuerdo hacer este artículo de opinión ya el viernes por la mañana porque es que yo creo que tampoco era tan grave decir Lopes a mejor hola buenos días José Manuel Alemán no pero levantino luego de cabecera está convencido que Quico Catalán que finaliza su mandato en diciembre del año que viene tiene que decidir si va a continuar o no ya había dicho que era su último año y que no iba a continuar alemán sospecha que Quico Catalán ahora ha cambiado de opinión y tiene que comunicarlo probablemente antes de primeros de año a la junta de accionistas y a la fundación del Levante que es el accionista mayoritario y que por cierto considero y creo por la información que tenemos que la fundación quiere que Kiko continúe pero Kiko encuentras la manera en la que pueda justificar que donde dijo digo ahora dice Diego no deberían preocuparse sugestión de aval la simplemente tiene que decir me lo he pensado a lo mejor he cambiado de opinión sin más el viernes por la tarde ya la hicimos a alemán que es empujara el mismo viernes de la semana pasada la tarde al final del programa alemán dieciocho segundos tú crees que Quico Catalán sea arrepentido sí que se va a presentar si eso es es tu creencia si no vale pues eso lo tenemos que desarrollar ahora falta que responda que alemán piense que Quico Catalán sea arrepentido de que no iba a continuar como presidente Levante y que ahora piensa que si se va a presentar eso es un titular hay que analizar la semana que viene no no vale bueno ya lo estamos haciendo pero les respondió Quico Catalán el domingo por la mañana después de perder dos seis

Voz 20 20:57 cuando yo he dicho eso en algún medio de comunicación lo he dicho de verdad y convencido Si en aquellos momentos dije lo que decía pues a lo mejor es que veía un mundo el el estar tres años más la diferencia que hay es fundamentalmente que que creo que tenemos entre manos un proyecto ilusionante que podemos darle algo más al Levante de lo que le hemos dado estamos convencidos que podemos construir un Levante en los próximos años precioso yo me siento fuerte en los proyectos que vamos a hermanos son tan bonitos te ves un Levante los próximos años tan atractivo tan ambicioso que al final dices bueno pues vamos a vamos a seguir en la pelea vamos a luchar vi esa fuerza esa flaqueza en momentos determinados que yo he podido tener pues bueno reflexionando mucho pues entiendo que que tengo que seguir peleando y luchando y que ojalá tenga el el respaldo de la antinazismo para que nos puedan dejar desarrollar ese proyecto o esos proyectos si lo lo tenemos pues esos proyectos se quedan aquí y el que venga los podrá desarrollar pero sí que tenemos esa esa ilusión esas ganas aunque pues lo el momento de dificultad pues que en este momento en la en esa balanza pues gana más la ilusión Mi ese trabajo y las ganas de de acabar no

Voz 1716 22:29 tenemos que opinar al respecto hoy no porque tenemos que hablar de los dos partidos de ayer pero Silva un adelanto de la mía nada más la gestión de Quico Catalán global en diez años en el Levante es buena no no es buena es extraordinaria Quico Catalán como todos todos los que pisamos tierra tiene sus cosas por supuesto por supuesto hay alguien que se presente o quiera presentar un proyecto alternativo a Quico Catalán en este momento que se conozca que genere confianza no no hay ninguna Quico Catalán ha cambiado de opinión decide presentarse pues blanco y en botella pero bueno esto es una opinión nada más todos tendrán la suya y la daremos los que estamos aquí y los que están allá tres y cuarenta y tres una pausa y seguimos

Voz 5 23:24 tienes problemas de alopecia en la clínica dermatológicas doctor Gabriel Serrano tenemos la solución definitiva con resultados realmente naturales tratamiento por operación personalizado durante doce meses incluido primera consulta con diagnóstico gratuito Clínica doctor Gabriel Serrano

Voz 1432 23:42 la y la camisa tira Live in infrinja las mismas fuentes Coming descargarse gratuitamente la app no les más punto com esto la batería tintorería a domicilio en sólo veinticuatro Laura limpia y planchada

Voz 5 23:58 amigo Gerda Taro All Stars listo sí

Voz 21 24:03 BMW x uno conduce todo desde veintiocho mil novecientos veinticinco euros financiando con BMW Bank hasta el treinta de septiembre en gasa tu concesionario BMW muy cerca de Ci comprueban en Pista de Silla Valencia en Quart de Poblet de Valencia el aeropuerto coches

Voz 22 24:18 nuevo pero Chelo cochazo mil nuevo Honda

Voz 5 24:21 David lleva lo último en tecnología motor turbo

Voz 22 24:23 cinco años este mantenimiento nuevo Civic

Voz 5 24:26 toca de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 6 24:31 Center auto Eduardo busca a Benítez y Pista de Silla

Voz 10 24:35 en verdad Mediterráneo lanzamos un oferta

Voz 13 24:38 son para todos los amantes del Focus Ford Focus Trend Plus con motor Eco Boost de ciento veinticinco caballos Iker

Voz 5 24:43 cero cero sólo trece mil novecientos noventa

Voz 13 24:46 euros ven a nuestras instalaciones de Catarroja en Pista de Silla Torrent Almussafes junto a factoría Ford o Sagunto y consulta condiciones vedad Mediterráneo tu satisfacción bien

Voz 10 24:56 sí

Voz 1 25:00 le di que deportivos

Voz 0341 25:14 de que hay que hablar ante todo no demás Carlos pues de todo lo que ocurrió ayer en cuanto a bajas para el futuro más inmediato que es el partido del miércoles ahí el miércoles partido contra el Celta en Mestalla a las diez de la noche puede haber gente que lo gente que se lo pierda gente que puede volver después de haberse perdido en los últimos en la parte buena de la balanza Garay y Daniel Wass lo normal es que entren en esta tarde bien como lo habían hecho en las últimas sesiones en la última sesión y que por lo tanto puedan ser alta en la convocatoria a los dos más difícil lo tiene con dos vía lo normal es que todavía no esté recuperado para el partido contra el Celta vas Garay si con dos vía todavía parece que no y las bajas que va a haber en ese partido contra el Celta van a ser la la de los dos que se tuvieron que marchar antes de tiempo ayer uno por lesión Santi Mina el parte médico del club después de las pruebas que le han hecho

Voz 19 26:09 hasta esta mañana

Voz 0341 26:12 un poco ambiguo porque dice fuerte contusión en la meseta tibial de su

Voz 1716 26:16 rodilla izquierda con alteración través ocular

Voz 0341 26:20 ahí está la clave lo bueno de esto es que la primera palabra es buena contusión no no habla de ruptura y por lo tanto es bueno va ir pero el plazo de recuperación una vez estamos preguntando va a ser igual los cuatro partidos que quedan hasta el parón podría perderse quince días de competición y por lo tanto no jugar ni contra el Celta ni contra la Real Sociedad ni contra el Manchester United ni contra el Barça después hay perdón hay parón y podría volver después ir luego Parejo Parejo fue expulsado como decías al principio de programa lo normal es que le caiga un partido de sanción el Valencia ha presentado alegaciones al acta pero desde Valencia consideran que es casi imposible que le quiten la tarjeta roja y que por lo tanto se perderá el miércoles

Voz 1716 27:02 el partido de Z alemán antes de entrar con con el análisis futbolístico de el de el Valencia y el Levante vamos primero con lo que es información para que no se quede en nada qué ha pasado con Oller que ha hecho un comunicado hoy a raíz del partido de A

Voz 23 27:22 sí

Voz 2 27:23 bueno aunque las cámaras de Movistar Le

Voz 7 27:26 cazan en un momento en el que el guardameta después de haber cometido dos graves errores ese gira hacia a la grada porque cuando empieza a detener balones en la segunda mitad la gente se mofa Se ríe aplaude claro eso al final le genera un momento de rabia al guardameta que se gira hacia la grada Illes dice textualmente qué gracia tiene no hijos de puta es lo que dice textualmente el guardameta y hoy el guardameta del Levante pues ha sido invitado por su propio club para que pida disculpas públicamente y en lo que ha hecho a través de un comunicado simplemente detallamos lo que ha sucedido yo no entendí muy bien evidentemente el gesto de Oller bueno pero también yo creo que no es momento después de un uno cinco que la gente se mofa del que había sido su portero hacía dos semanas elegido por Luis Enrique entre los cuatro posibles porteros que iban a la primera lista de la selección hace quince días era un portero para los levantinistas espectacular y ayer era motivo de mofa porque había comido dos balones

Voz 1716 28:31 muchas veces me pregunto qué motivación humana hay en lo más escondido de la SER ya de El ser humano para que a veces a tú propio equipo a tus propios jugadores te sacas de las entrañas lo más fuerte que tienes para defenderlo Si hay una crítica de Alguien exterior de medio de comunicación del telediario de esto de lo otro tal y sacan lo más fuerte que tienes para defender a tu equipo y a tu jugador y luego esa desde lo más profundo de esas entraña sale también esa motivación de reírte de tu propio futbolista de Esgueva parte de tu propio Pío futbolista generarle una humillación no porque esto es como si yo aquí ahora mismo me equivoco oí digo hay Liga en vez de haya está allí grite a San Bernardino y y Sifre y entonces estos Daly se ponen a desnudarse y a lo mejor no saben el día que llevo yo por la mañana o que no dormido por la noche Otaegi se ponen los fenómenos a Guía de buscarse pues yo pues a lo mejor tengo una reacción como la

Voz 23 29:29 de Oller y luego encima viene y me dice que tengo que pedirle

Voz 1716 29:32 es perdón y entonces yo si puedo le meto una patada en los cataplines a lo que hay ahí detrás que es están leyendo en ese momento entonces claro es que la motivación humana de todo el mundo hay que entenderla pero es que aquí parece que que es intocable el que es intocable de ningún osea Oller tiene que pedir perdón pero verá no no sé si alguno de todos esos aficionados que se llevaban de su propio portero y que no creo que les haga mucha gracia a ellos y les pasaran su trabajo esos es no sé si estarán sí estarán felices de verdad que hay veces que pienso que es el equipo mucho tu propio equipo propios jugadores para defender a veces lo indefendible y a veces es que uno es el peor enemigo de su propio jugadores

Voz 7 30:08 es que con una cinco me costaba ayer trasmitir el partido sea que imagínate imagínate si tenía ganas de mofa de gracia aire reírme de las cantadas que podía el guardameta o de lo fallas que podía tener Postigo del error de crisis te apetece creo yo con uno cinco es sobre todo callar teta parte o lo que hizo mucha gente que es el lugar de padecer el sol irse a su casa como antes

Voz 1716 30:27 bien nos quedan diez minutos si quedaran veinte sería mejor pero quedan aún quedan diez qué brotes verdes ve la Mesa de redacción de SER Deportivos del partido de ayer del Valencia en Villarreal empate a cero con diez hombres desde el minuto trece de la segunda parte que plantas secas ver todavía en el en el Valencia empezamos por France brotes verdes me gustó mucho el partido llega hoy me parece que Gabriel Paulista está siendo

Voz 0691 30:58 con el borrón grande del partido de Orriols de lo más potable en en la defensa y el brote verde viene por la expulsión de Parejo que va a permitir que veamos a más jugadores en el medio campo ayer desde luego si me de un nombre me quedo con con en el plan de partidos seguro que no estaba que jugara porque el cambio que quedaba era el de Rodrigo que no jugó un solo minuto y mira por la roja a aparejo de la que no sé si hablaremos no pero poco rigurosa vimos Belén que está para jugar noventa minutos si está físicamente bien está para que lo mantengan Marcelino noventa minutos con el Valencia porque hace mucha falta un jugador así no vi nada más potable del Valencia dos dos buenos defensas de un partido más a menos completo y la entrada de Koke que para mí fue de lo mejor en la segunda parte preocupan te muy muy preocupante la escasez otra vez ocasiones el Valencia no genera juego ofensivo los géneros

Voz 0341 31:52 a Parejo en el campo las dos mejores son dos trallazo

Voz 0691 31:55 Nos desde la frontal uno el de Cheryshev pero fruto de jugadas individuales no no no de juego del equipo

Voz 1716 32:01 bueno me preocupa muchísimo muchísimo

Voz 0691 32:04 el rendimiento de jugadores como Gameiro como como Santi Mina que esperemos que no tenga nada básicamente como pareja yo creo que el Valencia se puede decir sin ningún miedo ayer fue mejor sin Parejo fue mejor con diez en el campo ese futbolista que mismo no aporta nada y que es mejor que esté en el banquillo antes que en el campo

Voz 1716 32:19 Ximo

Voz 0962 32:21 brotes verdes no encajar segundo partido consecutivo sin encajar goles por tanto ya es una buena noticia después de la preocupación de Marcelino que en tres partidos había encajado cinco goles cuando dijo en Orriols fíjate hablaba de encajar treinta después de los XXXVIII y ahora ya llevo cinco en tres partidos pues ya son cinco en cinco partidos es el brote verde el mejor nivel defensivo del equipo trabajó mejor en defensa en cuanto a individualidades nombres propios como día Cavic como Gabriel también en conjunto el equipo dio más sensación de solidez que en los partidos anteriores a los que refería cuando encajó cinco goles en tres Koke Lem estoy de acuerdo en que me parece que es la mejor noticia decíamos que lo estaba esperando Marcelino como agua de mayo y haré ya sabemos por qué es encargado demostrarlo en poco más de media hora en el campo y los que no sombra como les llamaba lo que no son brotes verdes

Voz 1716 33:12 planta saca las plantas secas

Voz 0962 33:14 el equipo que el equipo no marca es cierto que no encaja pero no marca a estas alturas la temporada pasada lo está hablando antes con Diego creo que lleva nueve goles el equipo a favor es que Diego como tú dices que sí siempre está

Voz 0341 33:28 está en el en el grupo está eh

Voz 0962 33:31 por tres goles a favor y uno este parejos igual que se ha quedado estancado de penalti de penalti quería decir

Voz 0691 33:36 los porque no no creo que eso es no acaba

Voz 0962 33:39 de matizarlo

Voz 1716 33:40 entonces en el equipo

Voz 0962 33:43 es cierto que se ha parado la sequía pero también continúa con otros sequía que es muy preocupante y eso lleva

Voz 1716 33:48 a la falta de ocasiones

Voz 0962 33:51 es que no vea no sepamos muy bien Gameiro como están que está mal oye qué tipo de delantero es Santi Mina pedíamos una oportunidad no la aprovechó ayer también por la desgracia de la lesión no veo normal tampoco que ayer no jugarán Ny Rodrigo Miguel Rodrigo es cierto que acumula muchos partidos pero tiene que estar en el campo ahora mismo por lo que le da al equipo Ike no entendí muy bien que lo dejara fuera porque esa es otra de las negativas el rendimiento de Ferran Torres de Cheryshev que creo que están muy lejos del rendimiento óptimo que tendría que tener para estar en un equipo de cuarto hacia arriba

Voz 1716 34:25 vamos a invitar a Gayá que estén en la mesa de redacción que brotes verdes Bell

Voz 24 34:28 con la expulsión yo creo que así todo hemos tenido ocasiones de gol está claro que que no es lo que queríamos queríamos ganar hemos venido a ganar hoy aquí pero bueno al final hay que mirar las cosas positivas de hoy que han sido buenas en defensa el equipo no concedió prácticamente nada contra un equipo que muchos calidad arriba eh y luego en ataque pues es verdad que la P aparte hemos tenido un par de llegadas a lo mejor no esa falta un poquito de continuidad tienen así en esas acciones en la segunda con uno menos hemos tenido dos disparos peligrosos eh ha hecho muy muy buenas paradas ahí Asenjo pero bueno al final tenemos que mirar lo positivo que es que segundo partido seguido en liga sin encajar estamos trabajando bien y estoy seguro que que la Víctor

Voz 0341 35:14 hombre

Voz 1716 35:15 y Carlos tú que brotes y plantas verdes y secas ves

Voz 0341 35:19 por no coincidir con lo que han dicho ellos que que coincidido en prácticamente todo por destacar algo diferente la capacidad que tuvo el equipo de sobreponerse a la expulsión de Parejo a la inferioridad numérica más allá de que sea expulsado que sea otro jugador a la inferioridad numérica que fue cuando el Valencia fue mejor que el Villarreal hasta ese momento eran dos equipos muy plano sin generar ninguno de los dos apenas ocasiones de gol pero a partir de la expulsión el Valencia fue mejor que su rival es decir con uno menos fue superior al al Villarreal y eso yo creo que merece ser destacado

Voz 19 35:50 en la parte negativa de la de la balanza sin duda la nula otra vez capacidad ofensiva del equipo

Voz 0341 35:58 que sigue sin saber jugar en estático pero esto como he dicho tantas veces viene del año pasado también que en seis partidos solamente ha sido capaz de marcar en dos en esos que estaba recordando Ximo en cuatro partidos no ha marcado ni un gol ni contra el español ni contra el Betis ni contra la Juve ni ayer contra el Villarreal pero es que además de no marcar goles que tampoco ha generado ocasiones para marcar los eso sí tiene que ser lo que antes tiene que corregir el el Valencia que si corrige la parte defensiva perfecto me estaremos que Ilic equilibrando Nos con respecto al Valencia del año pasado pero hay que corregir la parte ofensiva porque a esto se trata de meter un gol más que el rival para ganar los partidos y no haces ocasiones pues no vas a meter goles

Voz 1716 36:35 intuimos algo de por dónde irá el once del con todo lo que has dicho del ante el Celta

Voz 0341 36:39 a ver si en la cabeza de Marcelino en la confección de la plantilla es Mis cuatro mediocentros de la plantilla que yo he hecho para este año son Koke Lan Icon dos vía como pivotes defensivos IVAs Soler como Bassi Parejo como pivotes un poco más ofensivos porque en la confección de la plantilla de Marcelino Carlos Soler es extremo derecho o interior derecho

Voz 19 37:01 lo cual base va a recuperar parejos baja pero va a tener a Koke Lan y Abás de esos cuatro mediocentros que tiene en su cabeza en la cabeza de Marcelino jugarían por esta teoría

Voz 0341 37:14 me vas a Koke Lan de titulares contra el Celta y Carlos Soler pasaría a la banda derecha eso es porque la confección de la plantilla de Marcelino en su cabeza es esa yo o mala espero que no sea así y que no ha utilizado el pivote con el que terminó ayer el paro

Voz 1716 37:27 pido higueras y Rodrigo que les dio descanso ayer que yo sí sí claro eh

Voz 0341 37:31 el sitio si eso eso seguro y a lo mejor incluso Garay si entrena bien estos dos días a lo mejor también le da la oportunidad de jugar de inicio porque hay una pieza para Marcelino bastante clave aunque Gabrielli a Gabi estuvieran muy bien ayer pero a mí eso la vuelta de Rodrigo y de de Guedes creo que es indudable para el once yo tengo la duda en el doble pivote en la cabeza de Marcelino jugarían vas ICO que LAN pero espero que viera que el Valencia de ayer en el tramo final del partido con Koke l'Any Soler fue mejor que el Villarreal y lo mantenga alemán el revés

Voz 1716 38:03 con del dos seis tiene qué explicación tiene partí

Voz 7 38:06 pues que el Levante en la planificación deportiva como decíais se de el Valencia pues igual que en la del Levante para mí hay errores errores importantes la figura de un defensa central que él Levante no ha querido firmar no porque Paco López no haya querido firman un central sino porque los nombres que han puesto encima de la mesa no invitaban a mejorar a los cuatro que ya tenía la pasada temporada fundamentalmente que el Levante se ha gastado nueve millones de euros en un futbolista para reemplazar a Jefferson Lerma y el problema es que los cuatro mediocentros que tiene el Levante en la plantilla son de diferentes perfiles pero todos ellos son mediocentros con carácter ofensivo no hay ningún pivote defensivo un perro de presa un tío que haga las funciones que necesite un equipo en Primera División y de los que pelea por el descenso como lo tiene el Alavés con Wakaso o lo tiene cualquier equipo de Primera División ayer vimos cómo con teléfono no estaban al nivel que tú

Voz 0691 39:02 sobre eso sí

Voz 7 39:03 pero es que duren no es pivote defensivo tampoco más que los que hay es más parecido a Lerma pero no es Lerma tampoco claro el problema es que cuando tú haces una concediendo una plantilla te gastas el dinero que te gastas no tienes un jugador del perfil más parecido a Lerma vas a sufrir en defensa son graves consecuencias más allá de que ayer hubo cuatro errores individuales bueno cuatro errores no cuatro horrores groseros individuales