La Ventana Comunitat Valenciana (24/09/2018)

Voz 0808 00:10 la Audiencia Nacional celebra desde hoy el primero de la docena de juicios por la ruina del Banco de Valencia que tuvo que ser rescatado con cuatro mil quinientos millones de dinero público tras la supuesta especulación de sus dirigentes Anticorrupción acusan este primer juicio a directivos del banco y empresarios de provocar ese agujero de más de cuatro años los veintiséis millones de euros en tres operaciones inmobiliarias aprobadas sin garantías y sin autorización de los órganos de control un juicio que nos permitirá conocer qué pasó exactamente quiénes fueron los responsables directos de este derrumbe financiero pero también quiénes deberían haber velado por que esto no ocurriera ya de recuperar el prestigio de las entidades valencianas el dinero perdido mejor no hablar

Voz 2 00:54 cadena SER la Audiencia Nacional juzga

Voz 0808 00:57 desde esta mañana a directivos del Banco de Valencia ya varios promotores acusados de esa quiebra de la entidad el fiscal acusa en su escrito a siete ex dirigentes del banco y empresarios de delito de administración desleal o apropiación indebida blanqueo de capitales en tres operaciones inmobiliarias que supusieron un perjuicio de casi cuatrocientos veintisiete millones de euros para esa entidad es el primero de una docena de juicios qué van a tener lugar por el saqueo del banco que tuvo que ser rescatado con cuatro mil quinientos millones de euros de dinero público tras la supuesta especulación de sus dirigentes con el ladrillo anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel a los siete ex directivos y a los empresarios acusados entre ellos está el ex presidente del Valencia Club de Fútbol Juan Bautista Soler o el notario jubilado Carlos Pascual de Miguel el fiscal les reprocha al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra las operaciones ruinosas que acabaron con esta entidad con condiciones muy ventajosas para los grandes promotores de las que no disponían los pequeños clientes

Voz 3 01:57 cortado el capital social exclusivamente cincuenta mil euros habían repartido dividendos por catorce millones de euros que habían cobrado catorce millones de euros lo que va a poder pero el barco Balenguera porta la financiación ya del riesgo también ha valorado por ellos y según todos Poble unido y es el nombre de Valerie Plame ante el Banco de Valencia ofertaba estos servicios a más personas a eran servicios públicos con únicamente a los socios de Nou Litoral

Voz 0808 02:30 el resto de acusados son el directivo del Banco de Valencia Alfonso Carlos Ferrer

Voz 2 02:34 los promotores Salvador Vila y Fernando Polanco

Voz 0808 02:36 además de la esposa de este último Teresa Villalba además de las penas de prisión el fiscal reclama que los acusados indemnicen de forma solidaria Caixabank o en caso de renuncia de la entidad al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria con la totalidad del perjuicio patrimonial causado con sus acciones que asciende a ciento sesenta millones y medio de euros y que también sean condenados con el pago de multas millonarias las defensas por su parte piden la libre absolución de los acusados esto ha sido lo más destacado de esta primera jornada del juicio saludamos ya a Amparo Tórtola Isadora Enguix qué tal buenas tardes

Voz 4 03:13 horas vendavales hola buenas tardes que tengan

Voz 0808 03:16 tal impresión les bueno pues

Voz 5 03:18 creo que lo que hay que penas de todas las actuaciones judiciales que que hay previstas entender el Banco de Valencia hoy ha ganado el primer juicio en la Audiencia Nacional yo espero que decía eh sirvan para establecer responsabilidades no las enfermedades de aquellos que con su actuación e o con su falta de actuación en el caso de los auditores decir en tu banco de España como como supervisor pues permitirán facilitaron que que un banco como el Banco de Valencia que era el más antiguo de la Comunidad Valenciana que habían sido fundada en mil novecientos que tenía trescientas sesenta oficinas y más de mil seiscientos empleados pues se viniera abajo y tuviera que ser rescatado con con cinco mil millones de euros de dinero público que se dice pronto por tanto vamos a lo queda así no queda de Si estén este juicio ha empezado hoy en la Audiencia Nacional de siguen que si no recuerdo mal otras once causas que están abiertas algunas es muy avanzadas otras todavía instruyendo sea pero insiste que para mí lo importante es que se establezcan todas las responsabilidades

Voz 6 04:21 no quiero que lo que hace que ese es el primero como decía parte de la serie de juicios que se a celebrar por el derrumbe de Banco Valencia como fue también el derrumbe de todo el sistema financiero valenciano Bancaixa en la cama yo creo que es interesante seguir un poco cómo se explicará bien podemos intentar saber bien cómo era la operativa por la cual no estoy empresas serían beneficiadas unos créditos que otros empresarios no podían alcanzar lograban una financiación que era escandalosamente arriesgada como se demuestra con el tiempo y que permitió que se enriquecieron unos pocos para acabar brindando muchos no olvidemos que además el rescate de banco valencianos costó los contribuyentes casi cinco mil millones de euros no fuera tanto espero que al menos sirva para clarificar esta operativa Iker a poderse si responsabilidades que como nos que que que lo paguen no

Voz 5 05:10 fíjate Salva que desde la Fiscalía se ha utilizado una expresión que es paradigma de la especulación para referirse a las prácticas que se cabo en el Banco de Valencia pero yo insisto más allá de la responsabilidad de la ex cúpula dirigente de los empresarios que se beneficiaron de ese tipo de de operaciones y y que que la justicia diva si fueron o no fueron irregulares para mí también es muy importante exigir responsabilidad de quiénes debían haber velado por que eso no ocurriera y ahí está el Banco de España como supervisor por supuesto Jesute valenciana de finanzas y todos los auditores que cuando quisieran advertir de de desastre el Banco de Valencia pues ya no tenía solución ya la entidad tuvo que ser intervenida rescatada con con mi esos cinco mil millones de dinero público al que hemos a los que hemos aludido y además vendida por un euro a Caixabank decimos lo explica

Voz 6 05:59 es como eh como entidades privadas que funcionaban bien porque Banco Valencia lo era sí pero cabrón acordaron aragoneses y acabaron acabaron intervenidas por un cambio en la ley quizo Zaplana creo que fue el año noventa y seis con este cambio le permitió intervenir las utilizarlas en beneficio propio es aquí esto es una lección histórica que esperemos que no se va a repetir de cómo la política a veces interviene las entidades financieras en beneficio propio en beneficio de terceras personas que fuerzas grandes beneficiadas olvidemos que había gente que lograba créditos al cero por ciento de los ponen a favor de fijo a seis por ciento y cómo acabaron ya digo hundiendo hizo somos que quede claro una autonomía que tenía la tercera cuarta cajas de ahorros más importantes de España y que actualmente lo tienen ha dado yo creo que esta elección debería ser bastante importante

Voz 4 06:44 muchísimas gracias hasta mañana no buenas tardes

Voz 0808 09:24 esta tarde se ha presentado el programa de actividades de la Generalitat valenciana con motivo del próximo Nou d'Octubre una festividad de todos los valencianos que este año es especial porque la Generalitat no cumple seiscientos años todos los días se pretende celebrar esta efeméride centrando durante los días previos al Nou d'Octubre un amplio abanico de actos para todos los gustos Marta Hortelano buenas tardes

Voz 15 09:46 hola buenas tardes Gemma es la directora general de pro

Voz 0808 09:48 moción institucional enseguida vamos a entrar en los detalles pero llama especialmente la atención este año el cartel que se ha diseñado para esta ocasión un cartel que está formado como común pum frenó que será incluso repartido para que cada uno de los valencianos que los reciba bueno lo pueda montar a su manera haciendo un guiño a este no d'Octubre en el que cabemos todos

Voz 15 10:07 exactamente pues eso es un poco lo que hemos querido plasmar con el cartel que cada persona se sintiera identificada el esta festividad que antes será un simple diga el día de la Comunidad Valenciana y ahora queremos celebrar los nueve días para que precisamente podamos abonarlo justos de todo el mundo oí todo lo que lo usa todo el mundo que todo el mundo se sienta identificado este año hemos Un poco querido decir que en este en octubre cabemos todos y todas

Voz 0808 10:30 son más de cincuenta actos los que se han programado desde el día uno de octubre hasta el Nou d'Octubre el Palau de la Generalitat una vez más abre sus puertas a todos los valencianos va a haber visitas guiadas hay actuaciones musicales en el patio gótico hay teatro infantil en fin es un amplio abanico de posibilidades

Voz 15 10:47 a ver este año e como tú has contado es el seiscientos aniversario de la Generalitat y no queríamos hacer una programación normal al uso hemos querido hacerlo un poco más especial para para unir las dos efemérides Bono aparte de de que el patio gótico será escenario también los alrededores del Palau este año tenemos un nuevo escenario en la plaza de Manises Bono los Palaos están abiertos siempre que alguna festividad sea Navidad sean la d'Octubre pero este año vamos a dar un pasito más íbamos a llevar el lodo Kruger también a a Bruselas y a Madrid para que los valencianos que están fuera de de Castellón Valencia Alicante también lo pueda disfrutar

Voz 0808 11:19 la mano actos que se van a celebrar tanto en Valencia en Castellón como en Alicante pero va a haber un concierto especial gratuito además como toda la programación que hay prevista qué quiere ser un concierto homenaje no a estos festivales valencianos no este reclamo turístico que tenemos de primer orden en la Comunitat y que además sabemos organizar muy bien ni que podremos en este caso también hacer un homenaje no a estos festivales

Voz 15 11:39 exactamente queríamos aprovechar también un poco en la víspera del festivo que es un buen un puente la hay gente que hace puente de gente que se quedara en Valencia y Alicante hemos querido que que esa gente que se queda en la Comunidad Valenciana pueda pueda pasar la víspera en lo d'Octubre que es festivo de la mejor manera posible con un homenaje a eso a los festivales que nos han dado sinceramente muy buena imagen en el exterior ya hemos querido hacer un mini festival con Polo con modelo de Respuesta Polar con con Mendieta que que bueno en esta vez eh claro que cabemos todos en en los d'Octubre caben sidra notas porque da un un símbolo del valencianismo pero ahora lo puede escuchar todo el mundo

Voz 0808 12:15 bueno pues un Nou d'Octubre muy especial por por esa esos seiscientos años no que cumple la Generalitat pero también con una programación aunque hay para todos los gustos Marta Hortelano gracias por atendernos en La Ventana en la actualidad política destacamos hoy que el PP ha vuelto a pedir la convocatoria de las elecciones ante la debilidad dice del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso Belén Hoyo la que ha insistido en que el PP va a hacer una oposición responsable pero contundente denuncia que las prioridades del Ejecutivo central no coinciden con las de los ciudadanos que estamos ante

Voz 17 13:00 un Gobierno débil que no coinciden sus prioridades con las prioridades de todos los españoles las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez las estamos

Voz 0808 13:09 los viendo que quieren subir

Voz 17 13:12 estos cuanto antes quieren desterrar a Franco quieres en materia de educación atacar a la educación concertada como lo ha hecho Ximo Puig en esta comunidad

Voz 0808 13:23 ya las declaraciones de Pablo Casado en su visita a la Comunitat que valoraba la gestión del PP en nuestro territorio como impecable ha respondido hoy también la vicepresidenta Mónica Oltra que dice que los valencianos están hartos dos de ellos recuerda Casado los agujeros económicos y la conducta de algunos consellers como Rafael Blasco una sensación de que

Voz 18 13:45 los dirigentes del Partido Popular vienen aquí a burlarse de los valencianos a lo mejor va a tener que empezar a ver a sus compañeros de partido en la cárcel ir a lo mejor ahí se da cuenta de que impecable no tenía nada la gestión del Partido Popular eso sí las arcas públicas nos dejaban como una patena oye limpias como una patena ahí a lo mejor y se refiere a eso

Voz 0808 14:07 y al presidente se le ha preguntado hoy también sobre el futuro de Jorge Rodríguez el ex presidente de la deuda estación de Valencia que pretendería presentarse de nuevo a la alcaldía de Ontinyent sea o no bajo las siglas del PSP PSOE como confirmaron a la cadena SER este fin de semana fuentes de su entorno mucha espera que se levante cuanto antes el secreto de sumario para saber que hay porque dice es la ética quién decide quién se puede presentar como candidato en el PSOE y reconoce que en este momento él tiene la posibilidad de presentarse la agrupación local la posibilidad de elegir

Voz 0966 14:38 le tiene las posibilidad de presentarse en su agrupación y en función de esto puede ser la agrupación local decidirá lo que nosotros decimos con toda claridad respecto a esta cuestión es que queremos que lo más pronto posible se levante el secreto de sumario si a partir de Cervantes vientos Mario sabremos que hay porque mire quién decide

Voz 19 14:56 la presentación uno Se un candidato en el Partido Socialista no es son los jueces es la ética Isère un problema ético al margen de lo que digan los jueces se tomarán decisiones como lo hemos tomado en otros casos por tanto en este momento

Voz 0966 15:10 y él tiene la capacidad de presentarse la agrupación de proponerlo

Voz 0808 15:14 otro apunte político más ya han comenzado en la Comunitat los contactos para explorar la posibilidad de una coalición electoral liderada por Podemos y Esquerra Unida coalición electoral que concurrirá a las elecciones europeas de mayo bajo la marca unidas podemos cambiar Europa ya las autonómicas bajo la marca unidas Se cumple así el mandato dado en junio por las direcciones de ambos partidos de intentar concurrir a las elecciones de mayo de forma conjunta también con eco fuentes próximas a la negociación se muestran optimistas respecto a esa posibilidad de que prospere en la Comunitat la alianza de Podemos y Esquerra Unida abierto queda la posibilidad de que se sume también la formación ecologista EPO que en la Comunitat está integrada en Compromís en ese sentido en algunos sectores de Esquerra Unida de Podemos ven con buenos ojos reeditar en la Comunitat esa coalición a la valenciana con la que se presentaron Compromís Podemos y Esquerra Unida a las generales del año dos mil dieciséis en los próximos días de hecho están previstos encuentros para explorar ese pacto con Compromís respecto a las municipales esas mismas fuentes reconocen la dificultad para sacar adelante un pacto similar en cada localidad la Comissió valenciana pero un finan saben Joost se da por satisfecha por haber visibilizando el problema renuncia de momento a grandes manifestaciones para seguir reclamando un nuevo modelo de financiación autonómica sin grandes manifestaciones como la del dieciséis de noviembre pasado pero con presencia en otras grandes manifestaciones como las que nos va a unir a los aragoneses en octubre para reivindicar el eje ferroviario según Zaragoza la Comissió explicaba hoy Salvador Navarro que es el presidente de la patronal seguirá luchando en otros frentes para conseguir más y mejor financiación

Voz 20 16:55 es una manifestación del siete de octubre que que hay una manifestación con nuestros vecinos de Teruel de Aragón por la defensa del Corredor Mediterráneo Cantábrico estaremos ahí que ya estaba visualizado el problema afortunadamente a nivel nacional ahora lo que tenemos que hacer es ir trabajando en determinadas actuaciones

Voz 0808 17:12 habrá hasta Performance y un acto de presión coincidiendo con la aprobación de los presupuestos generales del Estado no se ha querido dar más detalles la cosa se ha quedado en ese anuncio escuchamos ahora Arturo León de Comisiones Obreras hemos dado

Voz 21 17:24 da la realización de Performance para hacer visible la situación también en la calle una acción de presión política en torno a las fechas del debate y aprobación de los presupuestos generales del Estado

Voz 0808 17:37 todo eso lo harán los actuales miembros de esta plataforma que aglutina veinte organizaciones sectoriales cincuenta plataformas cívicas siete sindicatos cinco partidos políticos no está al Partido Popular que sigue sin estar a pesar del cambio de titular en Moncloa no está ni siquiera contesta sus requerimientos Águeda Micó de Compromís

Voz 17 17:56 buen de Pere Script Esther

Voz 0808 17:59 versos maneras pero no no responden a no no tienen voluntad pero ahora espero que cambien de opinión que veranos al tres es muy importante que el conjunto de la sociedad valenciana sesenta representa adviertan que el Partido Popular participará de esta plataforma sería una cosa muy positiva terminamos con un suceso terrible un niño de once años que ha fallecido en Valencia en el barrio de rencor tras cortarse en el abdomen con los cristales de una puerta de su casa que se rompió de forma accidental mientras estaba jugando con su hermano de diez años que también ha sufrido heridas leves el accidente tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde de ayer los niños estaban solos porque sus padres habían bajado a recoger la comida al parecer el accidente se produjo cuando el menor se cortó en el abdomen con uno de los cristales al romperse de forma accidental el vidrio de una puerta cuando estaba jugando con su hermano que también ha sufrido heridas en un brazo los dos fueron trasladados al Hospital La Fe de Valencia donde falleció el pequeño de once años

