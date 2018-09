Off the record (24/09/2018)

Voz 1 00:00 salir en prisión están capacidad de chantaje

Voz 0691 00:02 las ocho en punto de la tarde bienvenidos un día más hacer récord es lunes veinticuatro de septiembre doctores tiene la Iglesia evidentemente hay muy poco que discutirle a Marcelino pero a pesar de la gran temporada pasada a pesar de meter brillantemente al Valencia en Champions también hay cuestiones en las que como mínimo como mínimo sin querer uno tener razón siempre sale pueden debatir siempre pueden cuestionar al actual cuerpo técnico del Valencia este es un momento en el que a la vista del rendimiento ayer en Villarreal de Francis Copeland se demuestra que el entrenador tenía causas justificadas para decir que a medida que fuera recuperando a Koke Lan fundamentalmente acordó vía iba a mejorar el juego del equipo estuvo bien el francés como lo estará aseguró el próximo miércoles si hay justicia juega de inicio en el campo de Mestalla no hay ningún motivo aparente para que LAN no jugó de inicio físicamente ayer dio la impresión de estar para jugar por lo menos el doble de lo que estuvo en el campo aproximadamente una hora y evidentemente hay una cuestión fundamental sobre el tapete una vez se recupere con DOP vía hay una rotación de garantías para el medio campo puede perfectamente jugar con doble partido Champions y al sábado o domingo siguiente Koke Lens el jugador que les cubra la espalda en los partidos de Liga darle descanso a Jeffrey con doble con los tobillos anda renqueante desde el arranque de la temporada lo que nos da la razón creo que cada vez somos más los que lo vemos lo contamos lo pedimos es el rendimiento por el centro de Carlos Soler ayer en Villarreal jugando demasiados minutos por detrás de Parejo haciendo entre comillas de con doble de congelan ahora falta la parte compleja la parte de la parte difícil que es un partido en el que estén Parejo hoy estén Carlos Soler IED entrenador se de cuenta de que al menos con el nivel de rendimiento actual el Valencia no va a solucionarse solamente por un cambio de un jugador pero es muy evidente que Carlos Soler en este momento concreto septiembre del dieciocho le da más al Valencia en el medio campo de lo que leerá en banda Carlos Soler en este momento concreto es más futbolista en medio campo de lo que es Dani Parejo parece una herejía parece que estamos locos que somos unos infieles unos unos lo dejes los que lo decimos en Valencia pero solamente hay que ir a los datos objetivos al rendimiento de los jugadores a las pérdidas de balón de cada uno hay una estadística que el Valencia vendía hoy en redes sociales diciendo que parejos el quinto sexto mejor pasador pero hay que detenerse haberlos pases que da aparejo bien un pase de aquí allí horizontal es un pase que no Parejo cualquier centrocampista mínimamente capacitado lo puede dar en primera división los pases complejos son los pases verticales los pases para batir una línea de presión y en eso al menos en los primeros cinco partidos de Liga y el de Champions contra la Juve Carlos Soler ha sido es mejor bastante mejor que Dani Parejo en el arranque de la temporada y el miércoles viene la primera incógnita el primer momento en el que ver la patita de Marcelino García Toral no va a jugar Parejo por sanción le expulsaron ayer en el campo de la cerámica cuenta Marcelino con dos jugadores para la posición de centrocampista creativo en la confección de plantilla que tiene Marcelino en la cabeza Carlos Soler es interior derecho Daniel Wass el danés que vino del Celta ex centrocampista creativo por muy bien que pueda hacerlo Daniel Wass ahora mismo no es mejor jugador para el medio del campo de lo que pueda ser Carlos Soler así que la lógica el sentido común y lo más importante al rendimiento de los jugadores en este primer tramo de la temporada prácticamente exige a Marcelino hacer lo lo único imaginable que es respetar la jerarquía de Carlos Soler aunque tenga veintiuno años a jugar en medio campo por delante de Cochrane exigieron ponen en banda un jugador más trabajador de un perfil más defensivo que Ferran Torres ahí tiene la acción de Daniel Wass puede jugar Guedes puede jugar por la izquierda puede jugar por la izquierda Ferran Torres bastante deslucido por cientos de fallos en el partido de ayer en la cerámica como titular hay jugadores en esta primera plantilla el Valencia que tienen que dar mucho más las críticas no van a centrarse únicamente en Dani Parejo hay jugadores a los que tenemos debemos que pedir más es el caso de Ferran Torres es el caso de vas es el caso de Cheryshev es el caso por supuesto de Puccini es el caso de Gameiro es el caso deba Two allí es el caso de Santi Mina que va a ser baja por cierto aproximadamente veinte días pero a los que más les pedimos esa a los mejores a los que más ficha tienen ya los que mejor lo hicieron la temporada pasada es inimaginable que el Valencia haga un buen año sí Parejo si Rodrigo Easy con dos vía siguen al nivel deficiente de este primer tramo de la temporada ausente Rodrigo ayer del once inicial también de los cambios porque no salió al campo al que hay que pedirle mucho más porque pidió un sueldo de tres millones de euros porque ya ha demostrado en el Valencia que puede ser mucho mejor jugador por esa Dani Parejo que hoy por hoy lo vuelvo a decir lo diré mientras vea en el campo lo que vio ayer en Villarreal Hoy por hoy Dani Parejo está para ser suplente del Valencia el problema aquí es evidente que tiene un entrenador que cada vez que habla del le hace una ofrenda floral y claro cuando uno públicamente hace ofrendas florales después hay que pagarlas pero Dani Parejo está de forma legítima injusticia nadie criticó a Marcelino para hacerlo Dani Parejo está para ser suplente en este Valencia que es verdad lleva dos partidos que no han encajado goles es verdad que ayer empató con diez en un campo complejo como es el del Villarreal pero también lo es que no ha ganado ni uno solo de sus seis primeros partidos oficiales estamos a lo haces récord a vuelta de pausa hablábamos con los protagonistas de fin Voz 0691 06:58 las ocho siete como la semana no sabemos cómo será dependerá mucho de lo que ocurra con los partidos de Valencia y de Levante hay jornada semanal en primera con no Paulette vivo en que lo que va daban va Avant haremos hoy ya una primera llamada a uno de los miembros del Senado de Valencia Basket porque estamos en la semana en la que por fin arranca la Liga ACB Valencia Basket tiene un inicio exigente temporada en el mar el pleno del próximo viernes contra Unicaja de Málaga después en un ratito llevamos a José Luis Martínez para analizar cómo ha quedado la plantilla de Valencia Basket que se les puede pedir al equipo de Ponsarnau que ahora el escucharemos perdía ayer en la presentación en la Fuente de San Luis contra el Joventut pero primero el fútbol uno de los nombres propios es el de Francis Koke Elaine ayer compareció en sala de prensa Rubén Uría expulsaron a Marcelino ya hay una norma por la cual la Federación y la Liga permiten que el segundo entrenador comparezca en sala de prensa en el caso de que el primero haya sido expulsado como el primero cuando le expulsan suelen caliente y con ganas de rajar ayer el Valencia para mí con buen criterio apartó a Marcelino en el rincón les dijo vale quédate ahí tranquilo es mejor que no salgas en sala de prensa del que salió fue su segundo Rubén Uría para hablar de muchos temas pero sobre todo de este del partido que hizo un gran pero te lo que pasa es francés

Voz 7 08:14 vuelta espectacular el de Valencia sabíamos que nos iba a dar hemos documentado y muy dura pero como sabemos claro cuando salía al campo utilizada de fuego que tocará el encuestado que ha hecho que nos faltaba un Pepito y después

Voz 0691 08:41 el Valencia que no podrá contar con Santi Mina aproximadamente el parte médico es es muy críptico con terminología muy médica difícil de hacer entender a la audiencia pero vaya tiene una contusión la cara externa de la rodilla pierna derecha por lo que no escapaban en El Vestuario aproximadamente va estar de baja entre quince y veinte días como quiera que viene un parón para el segundo fin de semana del mes de octubre el Valencia juega el día siete contra el Barça domingo campo de Mestalla el siguiente fin de semana la Liga para lo normal es que por la lesión que tiene Mina por el tiempo estimado de recuperación ya no juegue hasta después del parón falta casi un mes el día veintiuno de octubre sería el siguiente partido el Valencia ahí reaparecerá el gallego las convocatorias de Marcelino ayer se vio claramente durante la primera parte que tenía problemas por el golpe que sufrió en la jugada con Mario Gaspar que no iba a empezar la segunda parte por eso entró al campo Michi Bracho allí el Valencia que juega el miércoles en el campo de Mestalla contra el Celta a las diez de la noche mañana entrena en Paterna mañana comparación Marcelino cinco y media de la tarde lo escucharemos aquí a las ocho en punto con todos que digan rueda de prensa Icon novedades ya de un posible equipo inicial pendientes del estado físico de va de Garay de condón vía de Copeland que demuestra que está para jugar todo eso mañana en el récord como siempre a las ocho en punto de la tarde en el streaming de Radio Valencia punto Es en el Levante al margen el asunto de Quico Catalán como les ha contado este mediodía deportivos con alemán que el avanzó la semana pasada con Pedro Morata el presidente del Levante se presenta a la reelección adelanta las elecciones quiere es presidente del Levante cuatro años más como mínimo ya tienen cumplida información en la página web a nivel deportivo el equipo ayer estuvo mal perdió dos seis en Orriols ante el Sevilla un partido marcado por los errores gravísimos a nivel defensivo tanto del portero como de los centrales ya al acabar el partido Paco López el entrenador hacía la sientes reflexiones

Voz 8 10:38 pues yo estoy no puedo estar más de acuerdo con con Pablo Machín en ese intercambio de golpes pues han salido ganadores ellos han sido más efectivos en las áreas evidentemente hay un partido en el primer tiempo ya hay un partido ya a raíz de el del primer gol en el segundo tiempo eh eso es cierto

Voz 9 11:01 pero si analizamos bien

Voz 8 11:05 a nivel táctico a nivel como quieras de de juego

Voz 9 11:09 hemos sido un equipo Si bueno yo no he encontrado

Voz 8 11:14 mucha diferencia en el juego y a nivel táctico entre el Sevilla nosotros exceptuando en las áreas que Oller es el mismo portero que hace dos semanas otra semana estaba preseleccionado para la española por lo tanto total confianza en él evidentemente que después de un resultado así la la la derrota es es dura y que y que entiendo que a lo mejor después de un resultado poco puedan sus surgir dudas en en el entorno lo que sí puedo asegurar es que dentro hay total confianza en lo que se hace total convencimiento en lo que se trabaja

Voz 9 11:51 pero a mi me gustaría

Voz 8 11:53 a que que de verdad analizara de verdad lo que ha sido sobre todo la primera media hora treinta y cinco minutos lo que ha sido el partido en volver otra vez a a como vibraba las la gente con el equipo no es un equipo No somos un equipo que especula tampoco somos un equipo como parece cuando hablamos de ese equipo atrevido y valiente No somos un equipo que ataca sin control los y lo que sí que es cierto es que hoy precisamente en esa estructura cuando hablo de estructura habló de vigilancias etcétera ante las pérdidas no hemos estado lo contundente que deberíamos haber estado

Voz 0691 12:26 Paco López que prepara el partido el Valladolid en Pucela juega el Levante el próximo miércoles con rotaciones es muy posible que veamos a Cavaco que veamos a Toño no incluimos un cambio en la portería serían Mullelo para Oller hacia el cambio por Aitor que es el único fichaje que todavía no ha jugado ni un solo minuto en el Levante deportiva es muy posible que haya minutos para Vukcevic para Moses Simon hay ganas de ver a los fichajes a Rafael Larreina y eso el partido perfecto interna semanal para el Levante después de él tremendo batacazo contra el Sevilla ver caras nuevas en el partido del próximo miércoles ante el Valladolid en Pucela con Toño en banda izquierda con Pedro López seguramente en banda derecha porque no hay mucho más donde elegir por la baja de Koke la entrada de Cavaco el uruguayo en en zona central y sobre todo la valentía de Paco López de jugar cuatro cuatro dos en cualquier tipo de escenario y en baloncesto Valencia Basket ayer se presentaba en la Fuente de San Luis si perdía su partido contra el Joventut dirigido por el viejo técnico viejo amigo Carles Duran el DKV Joventut perdió a Balenciaga siete seis siete ocho fiesta en la Fonteta muchísima ilusión un proyecto ambicioso del que hablamos con José Luis Martínez ganas de pelear por todo aunque al acabar el partido como perdió Valencia Basket a Ponsarnau que había hecho una pretemporada perfecta evidentemente se le ocurrieron dos tres defectos que señalar reconocer públicamente de su plantilla

Voz 10 13:46 este último partido Nos dejan unas sensaciones de no estar dejémoslo pues toda toda una inercia que llevábamos era muy positiva y bueno pues hoy se he visto cosas que realmente tenemos que mejorar bueno lo lo importante es que aprovecharlo eh y verlo realmente hoy nos hemos encontrado en un partido muy extraño para nosotros con mucho concepto cuando me refiero extraño yo no me refiero a instancias e sino al concepto que teníamos por delante es mucho bloqueo que era el bloqueo entonces cosas que que tiene que estar muy bien para defenderlas y no hemos estado bien no nos tiene que ir aprendiendo durante el partido que buscar jugadores que que que que el que no ni que captó un poquito lo que el partido igual pero bueno estamos con mucha ilusión no la ilusión de de que un equipo realmente está trabajando muy bien que que quiere gustar yo probablemente hoy lo hemos hemos pagado un poquito tenemos que aprender a a aquel ansiedad para para gustar a la Fonteta pues tiene que venir a partir de hacer las cosas bien de pensar en lo que tenemos que hacer no no no de más cosas de la cuenta no

Voz 0691 15:05 vuelve a ser Valencia Basket uno de los presupuestos Top cinco de Liga ACB uno de los cinco equipos más caros de la máxima competición nacional lamentablemente el fracaso de la temporada pasada le condena a no jugar Euroliga qué es estar en la segunda división del baloncesto europeo que es no aspirar a los grandes jugadores de baloncesto FIBA es complicado firmar jugadores como los que tiene Valencia Basket era inimaginable que Mike Toby acabara recalando en Valencia Basket porque tenía mi tuvo de buen nivel ofertas de equipos Euroliga y el objetivo tiene que ser de manera forzosa para Valencia Basket la temporada que viene vía Liga ACB que es más complejo o vía yo Eurocup que tampoco es fácil ganándola estar en la Euroliga del año dos mil diecinueve era tan fácil como eliminar a Gran Canaria en la primera fase del último Play Off pero el equipo en aquel momento dirigido por Vidorreta no fue capaz de eliminar a Gran Canaria está condenado a la judoca por cierto a Txus Vidorreta que en esta casa por justicia considerando de un entrenador preparado y que tuvo que lidiar la temporada pasada con mucha obstáculo le defendimos bastante sabiendo que en El Vestuario el entrenador ha apreciado que era un coach que tenía el apoyo de la plantilla le apoyamos bastante y fuimos de los pocos que en Valencia pidieron al club a Valencia Basket que pensara muy mucho la decisión de prescindir de Txus Vidorreta yo no me arrepiento de las defensas públicas al entrenador lo que me decepciona Vidorreta es que se haya comportado al final como un cobarde porque Txus Vidorreta ha esperado a estar en Tenerife que es el equipo que le ha fichado para este año para decir las cosas que aquí en Valencia por ejemplo la Cadena SER estuvo diciendo durante meses los problemas médicos la falta de seriedad la falta de acierto de los diagnósticos la falta de un plan nutricional de primer nivel para un equipo de élite todo eso que sabía la Cadena Ser y que públicamente defendimos que tenía que mejorar el club es lo que esperábamos que Txus Vidorreta el día que Valencia Basket prescinde de él ya liberado de la carga de estar dentro del club el hiciera una entrevista sincera a calzón quitado para decir Valencia Basket tiene este este este este este problema Valencia os que tiene todas estas virtudes y lamentablemente me marcho de aquí dejo este poso hecho lo posible porque Valencia Basket mejorara he mostrado a Juan Roig mis quejas para que el club crezca a nivel médico pero Txus Vidorreta optó por el silencio optó por la callada yo me quedé esperando si no quería dar una entrevista porque al final cuando unos un queda bien pues le preocupa quedar bien con la Cadena Ser y quedar mal con otro bueno pues una rueda de prensa uno hacer una rueda de prensa en rueda de prensa atendiendo a preguntas de todo el mundo dar respuestas me lo tomé aprecio personal a Chus no entiendo cómo has sido tan cobarde de llegar a Tenerife y en una entrevista con Radio Marca la semana pasada decir todo eso ya a toro pasado y allí cuando nadie puede contestar eso era hacerlo aquí hacerlo aquí sentarse ante los micros en una entrevista cómoda seguro denunciar y quejarse de los defectos que él consideraba que existían realmente en Valencia Basket me decepciona a nivel personal Txus Vidorreta porque pensaba que era un tipo de frente que iba a atreverse a aquí en Valencia a decir las cosas ya no en Tenerife a toro pasado allí ya tiene muy poco efecto que él denuncia que Valencia Basket funcionaba mejor o peor ocho dieciocho vueltas de pausa analizamos la plantilla de Valencia Basket y el inicio de temporada en Liga ACB

Voz 0691 19:01 ocho diecinueve es verdad que ha habido ventanas es verdad que tenemos por ejemplo una pretemporada extensa en Liga ACB es verdad que está en marcha el Mundobasket femenino ayer por ciento España ganaba bien además a a Puerto Rico pero se hace muy larga muy muy larga la espera para que arranque la temporada ACB son más de tres meses hay muchas ganas y seguro que uno de los que más ganas tienes es uno de los miembros del Senado de Radio Valencia Cadena Ser para Valencia Basket hola José Luis Martínez buenas tardes

Voz 12 19:27 buenas tardes Orán volverá no

Voz 0691 19:30 el verano no me lo metemos en el otoño casi casi no del todo ya para que empiece la Liga ACB

Voz 12 19:33 efectivamente empieza el otoño y este fin de semana por fin ya llega este tan esperada Hay con tantas ilusiones como tiene puertas Valencia Basket

Voz 0691 19:42 vamos a ver qué te parece la plantilla vamos por posiciones porque es una plantilla para analizar detenidamente a arrancando por los bases no es normal yo hacía memoria hoy para poder preguntarte en José Luis que Valencia Basket se vaya a una plantilla con cuatro unos con con cuatro bases afines ahí no hay una explicación evidente que ahora bueno pues la falta de confianza quizá en en algún jugador muy concreto por sus precedentes de lesiones pero una plantilla con cuatro bases al al entrenador te puede condicionar

Voz 12 20:09 es cierto son cuatro bases bellos solamente digamos base puro es Guillem Vives nosotros tres pueden alternar las posiciones de Unidos tantos allí García como Antoine Diot que es más un dos que uno uno eh por su capacidad que tiene para generar y para crear también y su capacidad de uno contra uno y el otro en San Barroso que es realmente con el que el equipo no normalmente está mejor dirigido el jugador más sobre todo defensivamente de los cuatro junto con Guillem Vives y sobre todo como tú bien dices pues las lesiones que han azotado a Valencia Basket del año pasado este año también repitiendo dos dos competiciones no tan exigentes la Eurocup aunque también de mucho nivel pues hace que bueno pues que tengas esa batería de jugadores preparada esos cuatro jugadores de los cuales tres con lo cual dos sabiendo que Rafa Martínez no va a estar hasta el mes de noviembre sí bueno da mucha versatilidad que pueden jugar eh eh de estos cuatro pueden haber dos en pista perfectamente en cualquier momento al partido

Voz 0691 21:06 sí bueno en el peor de los casos si todo el mundo está sano Si bien en el mes de noviembre quizá y ante algún partido nos planteemos hubiera estado bien darle la opción de de jugadas Sergi García en un equipo para tener treinta partidos pero claro como no tenemos Bola de cristal como no sabemos cómo responder a Diot cómo responder a Sam fundamentalmente cómo está la Rafa en el dos tuviese que va por ahí no el hecho de meter cuatro bases

Voz 12 21:30 claro es sin duda ninguna que va por ahí sobre todo también porque Guillem Vives tiene contratos es llega arcilla vino el año pasado Barroso muy salir de una Renault ha llegado ya a Antoine Diot renovado después las dos primeras temporadas no cuánto han de Otero al jugador imprescindible para estar que era el que más novias tendría

Voz 0691 21:46 sí

Voz 12 21:46 Sam Van Rossom son jugador que ha sido la confianza de Pedro Martínez de Txus Vidorreta debe ser lo de de Jaume que ha sido durante de los dos como tú bien dices Sergi García es el único jugador pues que como pasado com Josep Puerto que ha ido jugará Oviedo bien ya tener minutos importantes en la Ley los equipos top pues se García podía haber estado perfectamente en cualquier equipo ACB que lo hubiera cogido vamos con muchas ganas sobre todos los jugado en equipos de los mitad tabla para abajo

Voz 0691 22:14 pues vamos al dos José Luis en el dos hay una cara nueva te voy a preguntar mucho por los los tres fichajes no son muchos eh suele cambiar mucho más la plantilla debe confiar mucho Mulero en la base de la temporada pasada porque hay solamente tres caras nuevas aquí viene la primera acaba de ganar el concurso de triples yo de lo que le he visto el equipo en en pretemporada es de lo que más me ha gustado el he visto con tono físico muy bueno un jugador al que han buscado en pista el base de cada momento ha buscaba mató más porque es Se nota que estaba con un puntito de dulzura en el tiro exterior mejor que los demás que puede aportar Iker es que tiene además del evidente que es un jugador de rachas y de ideas de muñeca caliente de tiro exterior

Voz 12 22:52 sobre todo básicamente es un tirador como has dicho el título de mejor porcentaje de los mejores porcentajes el año pasado en la Liga ACB su segundo año ya consolidado en España en su primer año rookie debe dar más aportación también es cierto que el nivel es más alto pero en una plantilla en la cual no él no tiene que ser el referente sino que hay muchos más jugadores incluso en su posición que tiene esa capacidad para anotar como es el caso de desastre como es el caso de Rafa Martínez lo que tiene que trabajar en una toma sobre todo para mí ese defensivamente en ser un jugador logros olido y que el escolta arriba no sea la referencia anotadora del equipo rival y luego es un jugador que yo creo que no abusa del tiro sonoramente fuerza la situación esas cuál es el realmente pues anotar digamos que en unas fuerzas yo que tiene esa capacidad para anotar Pinault busca el pase y es capaz también de generar yo creo que también son jugador sintieron gran generador también puedes jugar con el situaciones de pick and roll cómodas juega Rafa Martínez para poder pasar a los pívots tiene esa capacidad yo creo que es un jugador que va a ir creciendo conforme vaya avanzando la temporada me parece un buen fichaje sin duda

Voz 0691 23:56 en el perímetro no hace falta presentar ni hablar demasiado de los jugadores que fueron básicos para ganar la Liga como fueron San Emeterio oí Joan Sastre pero te quiero preguntar por Alberto Abalde José Luis que es un jugador que la temporada pasada con lo mal que estuvo el equipo a lo mejor precisamente por lo mal que estuvo el equipo hay quién piensa buena más fácil destacar yo creo que no creo que es todo lo contrario jugador joven en un equipo con una mala inercia no suelen dirigirse suelen desaparecer en pretemporada le he visto bien le he visto con buena capacidad seleccionar el tiro que para mí tampoco su su su pega un poquito cabeza loca la juventud que es normal pero creo que es jugar con una progresión tremenda José Luis

Voz 12 24:31 tremenda como tú bien dices de jugador de selección absoluta jugador que año pasado ayudó muchísimo las bajasen la opción de base tuvo que ejercer temas durante muchos partidos de alto nivel exigentes en la Euroliga y cumplió de sobra en cuanto a anotación en cuanto a generación no perdió mucho no perdió demasiados balones tuvo el atrevimiento la valentía de siendo tan joven de tomar carne acciones decisivas y con acierto y me parece un jugador que cada día es más completo es como eh salvando las distancias el Luka Doncic al Madrid no que puede jugar tres posiciones uno dos y tres entonces un jugador que evidentemente te va a valer en cualquier momento que hay una lesión lo puedes utilizar porque ya tiene a similar a las funciones de base es un jugador que su posición natural es la de dos tres dos y medio y que tiene la capacidad en el tiro exterior tiene la velocidad para acabar el contraataques de bien el juego es un jugador que defensivamente ayudado mucho y en rebotes también puede ayudar para mí me parece de los jugadores de Valencia Basket el que más futuro de los de los jugadores en la cima

Voz 13 25:35 el que futuro más brillante tienes Alberto Valdés vamos dentro vamos a Fráncfort donde hay dos fichajes en los que me quiero detener para que te explique

Voz 0691 25:43 uno más conocido para el gran público porque ya estuvo en Valencia Basket con un papel muy residual porque es verdad que la temporada la Liga el equipo estaba también que participó por lesiones pero no fue un jugador de quince minutos por partido y luego el tema de la viril arrancamos por Mike Toby que yo sinceramente José Luis yo pensaba digo la temporada dicen en Tenerife iba a firmar en un equipo Euroliga pero pero lo ha conseguido Valencia Basket y es un jugador y que si están libres de Tenerife al jugador diferencial

Voz 12 26:11 sí es un jugador que te aportan muchas cosas te aportan al rebote pero te aporta en la capacidad de anotación te puede anotar de tres cosa que ya hizo en su primera aquí en Valencia y lo ha hecho este año en Tenerife es un jugador que realmente es un jugador de equipo que se sacrifica por el equipo que hay al cuando le importan sus estadísticas sino que gane el equipo es un jugador que va a aportar buen ambiente del vestuario hizo sobre todo en la pista es un jugador que te puede hacer las dos posiciones de paz de la posición de cuatro te puedo asegurar la posición de cinco creo que te puede defender a cuatros al algunos cuatros puede descender también a físicos a mí me parece un jugador que va a aportar en todas las facetas de juego no abre ninguna pero te aportan en todas las facetas pero para eso también un muy buen fichaje y además porque ya lleva un año completo en Tenerife que hizo una gran temporada y que ha sido su reválida para volver a Valencia va

Voz 0691 26:59 y luego está la Baby que yo no lo conocía no lo conocía de nada porque no tenemos tiempo para ver a todos los lugares del mundo ya este no no lo conocía pero durante el verano he visto partidos ya en pretemporada es un jugador que yo debe detalles lo hablaba con murió hace poco tiene cosas no sé si estás gorda comparación de Pedro Arriola porque es un jugador intenso es un jugador que es un cuatro os que siempre todo eso es un cuatro a mejorar un poco el tiro exterior pero sobre todo discurre la pista corre la pista es mejor que corre la pista es ese ese ese de Orihuela que tenía Valencia Basket que tiene tiene detalles que yo creo que es un poco lo que es lo que se busca un jugador que va a jugar diez doce trece minutos pero que puede esa intensidad intensidad que el equipo les falta la temporada pasada

Voz 12 27:40 es eso hemos definido bien la Mary siempre sacas jugador de trabajo no brillante sino trabajo oscuro de rebotear de físico un poco lo que hacen a su compatriota Van Sampol

Voz 0691 27:55 Baskonia en Vitoria

Voz 12 27:57 tengo así como es un cinco la avería y tienen la capacidad para correr el campo tan rápido como como lo hace podría la capacidad también para jugar tan físico y duro como lo a hacer el ahí de hecho son jugador de selección francesa que realmente pues eh ha explotado un poco más tarde Il quizás lo peor que tiene es que el talento ofensivo con lo tiene pero si tú juegas con el que se aplican nuevos va a producir si juegas poner con él por encima de producir sobretodo te no que yo creo que es el fichado sobre todo por hacer el trabajo defensivo como bien has dicho de intensidad de dar esfuerzo en pista de que su par no esté cómodo de que no pueden anotar ser eh fácil cerca de canasta jugador de contacto para ese trabajo creo que también es muy buena ciertos Lorquí traje de David que era como tú hubieras dicho podía haber acabado fichando a un equipo de Euroliga ya fichado era un equipo que debería ser de Euroliga pero que eso es como es como es valer

Voz 0691 28:55 la última porque no me queda tiempo y yo creo que Dubljevic y nos reíamos a jugadores que están muy muy definidos también hizo más pero te quiero preguntar por Will porque hablaba con con Jaume a la semana pasada tienes la cabeza por los jugar de cinco y la verdad es que a mí me sorprende

Voz 12 29:09 lo pequeño y la verdad es que siempre saca de por ser un cinco pequeño recuerdo que con filo

Voz 0691 29:18 tenemos que con la con la comunicación con con José Luis Martínez es verdad tiene ese plan

Voz 12 29:24 sí sí sí hizo ver y sobre todo que el jugador también que en pos trabajo con toda Dubljevic pues eh tienen más facilidad para poder anotar en situaciones de uno contra uno él es un cinco cuatro pero que sí lo puede utilizar d5 también no el de cuatro son todos casi todos los pívots son todos muy versátiles y digamos que no es el único cinco cinco claro y Will Thomas se puede hacer el cinco el cuatro may toquita pueda cinco el cuatro ir Luis satélite puede hacer cinco el cuadro no yo creo que creo que caracterizan plantillas ya los fichajes es la versatilidad excepto mar Thomas que es que es un escolta y es un escolta anotador papeles el que va a tener en Valencia pero el resto de los fichajes son jugadores muy versátiles

Voz 0691 30:06 bueno pues con la bendición de José Luis Martínez ya puede arrancar la temporada en arrancar la Liga ACB el próximo viernes en un escenario complicado como siempre Málaga iremos hablando José Luis gracias como siempre

Voz 13 30:17 un abrazo o un abrazo Fran gracias a vosotros José Luis