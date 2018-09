Hora 25 Deportes Valencia (24/09/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 1074 00:11 hola qué tal buenas tardes el Valencia empató sin goles en Villarreal sigue sin ganar después de cinco jornadas de Liga sólo ha logrado sumar cuatro puntos sobre quince posibles que les sitúan a un punto de la zona de descenso no obstante el hecho de haber dejado la portería a cero durante las dos últimas jornadas el imagen un poco más consistente como equipo que dejó ayer en la cerámica albergan algunos brotes verdes para jugadores del Valencia como por ejemplo explicaba ayer José Luis Gayá

Voz 2 00:42 está claro que que no es lo que queríamos queríamos ganar pero bueno al final hay que mirar las cosas positivas de hoy que han sido buenas en defensa el equipo no concedió prácticamente nada contra un equipo de muchísima calidad arriba eh y luego en ataque pues es verdad que la P aparte hemos tenido un par de llegadas a lo mejor no esa falta un poquito de continuidad en esa en esas acciones en la segunda con uno menos hemos tenido dos disparos peligrosos e ha hecho muy muy buenas paradas ahí Asenjo pero bueno al final tenemos que mirar lo positivo que es que segundo partido seguido en liga sin encajar estamos trabajando bien y estoy seguro que que la victoria a llegar en breve

Voz 1074 01:22 cogido con pinzas todo porque repito el Valencia lo normal es que tuviese victorias en su casillero después de los cinco primeros partidos que ha disputado en la competición la mejor medicina sin duda para poder revertir esta situación es conseguir esa primera victoria este miércoles a partir de las diez de la noche ante el Celta de Vigo con bajas una de ellas la de Parejo que se perderá el partido por la expulsión ayer en la cerámica ante el Villarreal y las ausencias de con dos vía que todavía no llega a tiempo después de ese esguince de tobillo ID Santi Mina que ayer caía lesionado hoy el parte médico habla de una fuerte contusión pero una contusión que puede tener envergadura porque seguramente por los plazos que se estiman probablemente hasta que no se produzca el siguiente parón de Liga estamos hablando de mediados de octubre el jugador gallego seguramente no reaparecerá con la camiseta del Valencia por lo tanto dos jugadores que se pierden por lesión el encuentro la buena noticia es que este Kiel Garay it Daniel Wass que no estuvieron en el partido de ayer frente al Villarreal podrían estar ya en condiciones de formar parte de la convocatoria para el encuentro del miércoles ante el Celta de Vigo la reaparición de Francis Koke Lan en la medular abre el debate de si el Valencia juega o no mejor sin parejo al menos lo vamos a tener que comprobar en la próxima jornada porque Parejo se lo pierde por sanción indicó que han apunta a titularísimo veremos si con Carlos Soler o con Daniel Wass formando esa dupla en la medular habla el segundo entrenador del Valencia Rubén Uría

Voz 3 03:02 estuvimos muy bien defensivamente solidarios intensos pues centrales sacando balones laterales Samos defendió muy bien muy bien en centros laterales yo creo que la línea defensiva había hay que poner un diez bueno no todo el equipo creo que trabaja intenta y quiere creo que hemos tenido llegadas buenas incluso con diez como he dicho bueno vamos a seguir insistiendo vamos a seguir trabajando en los aspectos ofensivos de un dato muy importante es el no encajar para nosotros también como sabéis ir los goles al llegar la temporada pasada recuerdo que que también al principio Nos costó un poquito y después cuando cogimos querría fuimos imparables esperemos que esta temporada sea igual nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que el equipo va con seguir victorias pues el miércoles por ejemplo seguramente ahí no está vamos a vamos a conseguirlo

Voz 1074 03:57 sería la mejor vitamina para la afición y para fundamental

Voz 4 04:00 ante el equipo porque una inversión de

Voz 1074 04:03 ciento cuarenta millones de euros en un presupuesto

Voz 4 04:05 de una plantilla en primera división evidentemente es

Voz 1074 04:08 para llevar los números que presenta el Valencia is sobre todo por la imagen que en algunos partidos donde no da la impresión de ser un equipo y un proyecto a día de hoy tan sólido como lo fue la pasada temporada y con el que conquistó Star en la máxima competición continental en la Liga de Campeones ocho y cincuenta y cuatro coche nuevo

Voz 1074 05:43 no entonces no

Voz 1074 06:28 mañana no obstante habrá que estar pendiente del Comité de Competición primero para confirmar la sanción de un partido para Dani Parejo después de la expulsión ayer en la cerámica y sobre todo con la llegada de un nuevo comité de Competición a la Federación Española de Fútbol saber qué tipo de sanción a aplicar a Marcelino García Toral que ayer por protestar también tuvo que abandonar el terreno de juego y vio en una zona de la grada en un palco habilitado para la ocasión el tramo final del encuentro ante el Villarreal expulsado Marcelino lo normal por lo que dice la propia normativa es que será seguro un mínimo de dos encuentros pero veremos la aplicación de esa reglamentación por parte del Comité de Competición porque Marcelino tampoco podría estar en el banquillo en el próximo compromiso ante el Celta de Vigo el que jugará el jueves será el Levante lo hará en Zorrilla ante el Valladolid con el propósito de recuperarse de la goleada encajada ante el Sevilla dos seis y que han dejado una sensación de vulnerabilidad defensiva en el conjunto dirigido por Paco López al margen de lo futbolístico ya saben que en la noticia muy importante para el futuro de la entidad es la que ayer comunicó el presidente de la entidad Quico Catalán confirmando que se va a presentar a la reelección en diciembre para una nueva legislatura los próximos cinco años

Voz 10 07:52 cuando yo he dicho eso en algún medio de comunicación e lo he dicho la verdad y convencido Si en aquellos momentos dije lo que decía pues a lo mejor es que veía un mundo el les estar tres años más la diferencia que hay es fundamentalmente que que creo que tenemos entre manos un proyecto ilusionante que podemos darle algo más al Levante lo que le hemos dado y que estamos convencidos que podemos construir un Levante en los próximos años precioso

Voz 11 08:22 yo me siento fuerte eh

Voz 10 08:25 los proyectos quedamos en tu hermano son tan bonitos te ves un Levante los próximos años tan atractivo tan ambicioso que al final dices bueno pues vamos a vamos a seguir en la pelea vamos a luchar vi esa fuerza esa flaqueza en momentos determinados que yo he podido tener pues bueno reflexionando mucho pues entiendo que que tengo que seguir peleando y luchando y que ojalá tenga el el respaldo de la antinazismo para que nos puedan dejar desarrollar ese proyecto o esos proyectos si lo lo tenemos pues esos proyectos se quedan aquí y el que venga los podrá desarrollar pero sí que tenemos esa esa ilusión esas ganas aunque pues no es momento de dificultad pues eh en este momento en la esa balanza pues gana más la ilusión mi mi ese trabajo y las ganas de de acabar no