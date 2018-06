Conoce más detalles sobre como combaten el calor con plástico reciclado en Los Cerralbos (Toledo)

Voz 2

01:54

sí efectivamente Bella que realmente todos estamos implicados en una forma a otra pero yo veía que esa franja de edad no estaba cubierta entonces bueno pues se me ocurrió proponer a los a los organizadores por qué no hacer un taller es de lo que es la técnica del diciendo que no se cuenta pues a raíz de ahí es donde el sitio al ser hicimos un taller fuimos como unas cincuenta personas las que acudimos al taller entre ayer funciona muy bien de hecho luego hicimos una reunión retoma el último en septiembre donde de ahí partimos en veinticinco mujeres de las cuales luego al final solamente hemos quedado doce que somos los que realmente hemos realizado el trabajo que hay ahora mismo pues por las calles sí que es verdad que hay gente que no vivía aquí y no manda que son que son de aquí viven en Madrid y nos mandan el trabajo hecho desde Madrid me caiga años hay paños de gente que vive en Madrid y nos ha mandado el trabajo y están expuestas en las calles